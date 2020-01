DHA YURT BÜLTENİ-10 

Şırnak\'ta 4 PKK\'lı etkisiz hale getirildi



ŞIRNAK\'taki Bestler-Dereler bölgesinde terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda İnsansız Hava Aracı\'yla (İHA) sığınaklara girdikleri tespit edilen 4 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Şırnak Valiliği bugün Bestler-Dereler Bölgesi Miren Tepe mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait sığınak bulunduğu bilgisi alındığını bildirdi. Açıklamada, \"İHA ile sığınağa giriş çıkış yaptığı tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubu saat 11.48’de icra edilen hava destekli operasyon ile etkisiz hale getirilerek sığınak imha edilmiştir. Bölgede operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir\" denildi.

TSK AÇIKLAMASI

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden yapılan açıklama ise şöyle; \"04 Kasım 2017 tarihinde Şırnak kırsalında, keşif ve gözetleme vasıtaları ile birliklerimize saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekâtında 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir.\"^

Haber: ŞIRNAK, (DHA)-

Gizemli kazı alanı normale döndü

MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde bulunan 82 Evler Mahallesi\'nde bir gecekonduda özel harekât polisleri gözetiminde yapılan gizemli kazının sona ermesinin ardından alanın kapatıldığı brandalar da söküldü. Kimsenin alınmadığı alanda derin çukurlar, dün ise iş makineleri ile getirilen hafriyatla kapatıldı.

Ankara\'da oluşturulan 20 kişilik özel bir ekip tarafından, özel harekât polislerinin önlemleriyle 13 Kasım 2016\'da başlatılan kazı sona erdi. Kazı yapan ekipler malzemelerini toplayıp alanından ayrıldı. Müze Müdürlüğü yetkililerinin kazı alanında yaptığı incelemenin ardından yer teslimi gerçekleştirildi. Bununla birlikte kazı alanında çevre güvenliği alan sivil polislerde alandan ayrıldı. Kazı yapılan alanda 14 metre derinliğinde açılan 3 kuyunun toprakla doldurulduğu gözlenirken, çıkan bir miktar toprak yığını kullanılmayan küçük bir bina içinde varlığı sürdürüyor.

Bu arada kazının alınan yasal izinle Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü\'nün gözetiminde özel bir ekip tarafından yapıldığı öğrenildi.

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), (DHA)

Manisa\'daki annelerden \'bebek arabası\' eylemi

MANİSA\'da toplu ulaşımda bebek arabalarının açık şekilde halk otobüslerine bindirilmesinin yasaklanması üzerine bir grup kadın, bebek arabasındaki çocuklarıyla birlikte eylem yapıp, kararı protesto etti.

Manisa\'da şehir içi toplu ulaşımda halk otobüslerine bebek arabalarının açık şekilde alınması yasaklandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi\'nin (UKOME) kararı, çocuk sahibi kadınları ve halk otobüsü şoförlerini karşı karşıya getirdi. Çocuk sahibi kadınlar halk otobüslerine de asılan karar nedeniyle mağdur olduklarını savundu. Sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup anne, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda buluştu. Bebek arabasındaki çocukları ile birlikte gelen kadınlar, alınan kararı protesto etti. Anneler çocukların eline de \'Ulaşım hakkımız engellenemez\' yazılı pankartları verdi. Kadınlar ellerinde \'Bebek arabama dokunma\', \'Çocuk doğurdum diye evde mi oturalım\', \'Halktan biriyim halk otobüsüne binerim\' yazılı pankartları taşıdı.

çocuk sahibi anneler adına açıklama yapan Raziye Aktürk, bir süredir bebek arabası açık halde halk otobüsüne binmenin yasak olduğunu belirterek, \"Bu karara göre bebek arabasıyla halk otobüsüne binecek olan kişi üstün yetenekli olmalı. Aynı anda hem bebeği, hem bebeğin çantasını, hem de bebek arabasını kapatıp elinde tutarak otobüse binmeli. Bütün bunlar için en az üç kol gerekiyor. Bu karara gerekçe olarak bebek arabalarının engellilerin otobüste yer bulmasını engellediği öne sürülmüş. Oysa bu karar genç, yaşlı, hamile, engelli hepimizin güvenli seyahat etmesine engel oluyor. Sefer sayıları artırılıp hepimizin güvenli şekilde otobüslere binmesi sağlanabilir. Bu yasak \'Kadınlar üç çocuk, beş çocuk doğursun ama sokağa çıkmasın\' demek. Bu yasak balık istifi gibi toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalan emekçi anne ve babaların canı çıksın demek. Bu uygulamaya bir an önce son verilmelidir. Yasaktan vazgeçilip çözümler üretilinceye kadar mücadelemiz sürecek\" diye konuştu.

Açıklamanın ardından eyleme katılan kadınlar, \"Ulaşım hakkımız engellenemez\" sloganları attı. Anneler daha sonra çocukları ile birlikte alandan ayrıldı.

CHP\'li Budak: Çevreci çiftin cinayetinin ardında çete- mafya var

ANTALYA\'da, taş ve mermer ocaklarına karşı mücadele ederken cinayete kurban giden Ali Ulvi-Aysin Büyüknohutçu çifti adına Muratpaşa Belediyesi\'nce yapılan park hizmete açıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, cinayetin ardında büyük bir çete, mafyanın olduğunu, TBMM\'ye verdikleri soru önergesine de 6 aydır tek bir kelime, cümle cevap alamadıklarını kaydetti.

Finike İlçesi\'nde sedir ve kızılçam ormanları içindeki taş ve mermer ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan ve geçen mayıs ayında dağ evinde cinayete kurban giden her ikisi de 61 yaşındaki Ali Ulvi-Aysin Büyüknohutçu çifti adına Muratpaşa Belediyesi tarafından Güzeloluk Mahallesi\'nde yaptırılan parkın açılışı yapıldı. Açılışa CHP Genel Baykan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, Muratpaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Cephaneci, çok sayıda doğa grubu, çiftin kızları Emine, Zeynep ve Elif ile yakınları katıldı. Parkın açılışının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ile çiftin üç kızı, Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu ardından birer ağaç dikti.

ARKASINDA BÜYÜK BİR ÇETENİN OLDUĞU ORTADA

Açılışta konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, cinayetle ilgili önemli iddialarda bulundu.

Mayıs ayındaki cinayeti hatırlatan ve ilk akla gelenin sıradan bir cinayet olmadığı olduğunu kaydeden Çetin Osman Budak, “Çünkü herkese faydası olan, siyasette uzun yıllar görev yapmış, Antalya\'nın ve Türkiye\'nin çevre ve doğa savunucularının önderi olmuş Ali Ulvi abimizden bahsediyoruz. Böcekler, taşlar, çiçekler ve insanlara aynı sevgiyi veren kişiden bahsediyoruz. Sonra anlaşıldı ki bu vahşi cinayet aslında ülkemizin son doğa güzelliklerine saplanan hançerlerden bir tanesi. Arkasında çok büyük bir çetenin olduğu ortada\" dedi.

MAFYA VE DOĞA TALANCISI TAYFA

Cinayetin aydınlatılması diğer milletvekilleriyle TBMM\'ye soru önergesi verdiklerini dile getiren Budak, “Aradan 6 ay geçti, 6 aydır bir tek kelime, bir tek cümle muhatapları yani ülkeyi yönetenler tarafından cevaplanmadı. Bu ülkeyi yönetenlerin ayıbı olduğu gibi devletin de ayıbıdır. Arkasından neler çıkacağını hepimiz dikkatle takip ediyoruz. Bu iş buralarda kalmaz. Arkasında ciddi bir mafya, ciddi bir doğa talancısı tayfanın, vahşi kapitalistlerin olduğunu biliyoruz\" dedi.

ÇED KANUNU TEPKİSİ

Mecliste ÇED başvurularıyla ilgili yapılan kanun değişikliğini de hatırlatan Budak, “ÇED\'le ilgili müracaat edildiğinde eğer devlet buna üç ay içinde cevap vermiyorsa bu ÇED gerekli değildir kararı çıkmış sayılıyor. Bu sizin aklınıza bir şey getiriyor mu? Üç ay boyunca sümenaltı yapılır, üç ay sonra ÇED gerekli değildir kararı çıkmış sayılır. Yani şu anda ülke yağmalanırken, böylesine önünde küçük bir engel olan ÇED gerekli değildir raporunu da ortadan kaldırmış oldular. Ülkenin yağmalanacak o kadar çok alanı da kalmadı zaten\" diye konuştu.

GÖLGESİNİ SATAMADIKLARI AĞACI KESENLERİN VAHŞİ CİNAYETİ

Muratpaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Cephaneci ise çevre bilincine katkı sunmak, Ali Ulvi-Aysin Büyüknohutçu çiftinin doğa ve yaşamı savunma mirasına sahip çıkmak için bu parkın açıldığını söyledi. Cephaneci, \"Gölgesini satamadıkları ağacı kesenler doğa ve yaşam savunucusu iki güzel dostumuzu vahşice işledikleri cinayetle bizden aldı. Patlayan her tomurcukla, açan her çiçekle Aysin ve Ali Ulvi yeniden hayat bulacak. Vahşice işlenen cinayetin aydınlatılması, gerçek sorumlu veya sorumluların hak ettikleri şekilde cezalandırılması haklı isteğimizdir\" dedi.

CİNAYETTEKİ ŞAİBELER GİDEREK ARTIYOR

Çiftin kızlarından Emine Büyüknohutçu da \"Ali ve Aysin\'i, bu iki sedir ağacını, 9 Mayıs 2017 tarihinde acımasız bir cinayet sonucu kaybettik. Acısı hala içimizde. Verdikleri mücadele, sedir ormanlarını korumak, yaşamı savunmak içindi. Üzerinden aylar geçmesine rağmen bu cinayet hala şaibeli ve hala aydınlatılmadı. Dahası şaibeler giderek artıyor\" dedi.

Mardan Palace\'nin elektriği de kesildi

ANTALYA\'da 1.4 milyar dolara mal olan Mardan Palace Hotel\'de borç yüzünden yaşanan sıkıntıları büyüyor. Ağustos ayının ilk haftasında rezervasyon alımlarını durduran, 5 yıldızlı otelin suyunun ardından elektrikleri de borç yüzünden kesildi.

Antalya\'nın Aksu İlçesi Kundu oteller bölgesinde 2009 yılında Sharon Stone, Richard Gere, Paris Hilton, Mariah Carey ve Monica Bellucci gibi yıldızların katılımıyla açılışı yapılan Mardan Palace Hotel, turizm sezonunun en yoğun olduğu ağustos ayının ilk haftalarında rezervasyon alımını durdurdu. Rezervasyon numarası arandığında \'Tesisimiz kapalı, dolayısıyla rezervasyon alamıyoruz\' yanıtı verilen otele, halen müşteri alımı yapılmıyor. Otel, hem kendi internet sitesinde hem de anlaşmalı internet sitelerinde \'satışa kapalı\' gözüküyor.

Turizmin Oscarları\' olarak da adlandırılan World Travel Awards 2010\'da \'Dünyanın En Lüks Oteli\' seçilen Mardan Palace Hotel, daha önce de bazı banka borçları yüzünden icralık olmuş ve satışa çıkarılmıştı. Karşılıklı anlaşmalar ve mahkeme yoluyla satış kararı iptal edilen lüks otelin ekim ayı başında Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) tarafından yaklaşık 2 milyon TL\'lik borç nedeniyle suları kesildi. Lüks otelin suyundan sonra elektrikleri de ödenemeyen borçlar nedeniyle kesildi.

BORÇLARI YAPILANDIRILMIŞTI

Daha önce de otelin borcu nedeniyle AKEDAŞ tarafından elektrikleri kesilmiş ve borçların yapılandırılması neticesinde sorun çözülmüştü. Ancak borçların artması nedeniyle kapalı durumdaki otelde bir süre önce kesilen elektrikler sonrası jeneratörle ihtiyaç giderilmeye çalışıldı. Bir dönem 1000\'e yakın personelin de çalıştığı otelde neredeyse hiç çalışan kalmadığı da belirtildi. Çalışanların 4- 5 aylık maaşlarının içeride kaldığı, birçok çalışanının da işi bıraktıktan sonra kalan maaşlarını alabilmek için dava açtığı, otelde çalışan olarak ise çok az sayıda güvenlik görevlisi kaldığı belirtildi.

180 BİN METREKARE ALANA KURULU

Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov\'un sahibi olduğu AST 1989 Group\'un, Türkiye\'deki en önemli turizm yatırımı olan Mardan Palace Otel, 180 bin metrekare alanda konumlandı. Yapımı için 10 bin metrekare altın, 500 bin kristal kullanılan Mardan Palace, İstanbul\'un tarihi yapılarından esinlenilerek inşa edildi.

Yolda TIR\'ın çarptığı dilenci öldü

KARABÜK\'te yolda dilendiği sırada TIR\'ın çarptığı 67 yaşındaki Osman Başçı, hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Demir Çelik Kavşağı\'nda meydana geldi. Bilal K., yönetimindeki 78 AD 580 plakalı TIR, yolda dilencilik yaptığı iddia edilen Osman Başçı\'ya çarptı. TIR\'ın altına kalarak ağır yaralanan Başçı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Başçı, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, TIR sürücüsü Bilal K.\'yı gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uyuşturucu satıcısı kadın evinde 29 kilo esrarla yakalandı

KONYA\'da polisin yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından düzenlediği operasyonla yakalanan uyuşturucu satıcısı 45 yaşındaki Fadimana D.\'nin 2 ayrı evinden yaklaşık 29 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibi ardından Fadimana D.\'ye ait olduğu belirtilen merkez Karatay ilçesinde bulunan iki farklı eve baskın düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda farklı yerlere saklanmış 28 paket halinde yaklaşık 29 kilo kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu.Gözaltına alınan Fadimana D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polisteki ifadesinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Fadimana D. daha sonra \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.

Ağaç budarken hızar makinesinin üzerine düşüp öldü

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde zeytin bahçesindeki çalılıkları budarken elektrikli hızar makinesinin üzerine düşen 27 yaşındaki Mehmet Öz, yaşamını yitirdi. Geçen hafta evlenen işitme engelli eski sporcu Mehmet Öz, İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı\'nın İngiltere\'yi 5-0 yendiği maç öncesi eşiyle birlikte gelinlik ve damatlıkla sahaya inip gazetecilere poz vermişti.

Manavgat\'a bağlı Tepeköy Mahallesi\'nde oturan Mehmet Öz, eşi, anne ve babasıyla zeytin toplamak için bahçeye geldi. Saat 11.00 sıralarında elektrikli ağaç kesme motoruyla bahçenin sınırındaki çalıları budayan Mehmet Öz, kestiği dal parçalarını toplamak için kesme motorunu çalışır vaziyette yere bıraktı. Dal parçalarını topladığı sırada dengesini kaybeden Mehmet Öz, sırt üstü kesme motorunun üzerine düştü.

Mehmet Öz\'ün düştüğünü gören ailesi yanına koştu. Elektrikli motoru durduran yakınları, sırtında derin kesik bulunan Mehmet Öz için sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Öz\'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Daha sonra olay yerine jandarma ekipleri geldi. Savcının incelemesinin ardından Mehmet Öz\'ün cenazesi Manavgat Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Mehmet Öz\'ün, geçen yıla kadar futbol ve voleybol branşlarında faaliyet gösterdiği, Manavgat İşitme Engelliler Spor Kulübü\'nde yönetici olarak görevine devam ettiği belirtildi.

MİLLİ MAÇTA SAHAYA ÇIKMIŞLARDI

Mehmet Öz, geçen hafta Kübra Yılmaz ile evlenirken, çift İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı\'nın 29 Ekim\'de Antalya\'da İngiltere\'yi 5-0 yendiği karşılaşmada gelinlik ve damatlıkla sahaya çıkmıştı. Taraftarı selamlayan çift, gazetecilere de milli takımı desteklemek için düğünden maça geldiklerini söylemişti.

Narkotik Eğitim Tırı’na gençlerden yoğun ilgi

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında hazırladığı Narkotik Eğitim Tırı Niğde\'ye geldi.

Narkotik Eğitim Tırı\'nın içerisinde özel olarak oluşturulan 40 metrekarelik modern eğitim salonuna konulan 12 dokunmatik ekranda uyuşturucu maddenin insan vücudundaki etkileri ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği tırda görevli narkotik uzmanı polisler uyuşturucuyla mücadele ve korunma yolları gibi konularda gençlere, ailelere ve vatandaşlara bilgiler verdi.

Ömer Halisdemir Meydanı\'nın da bulunan TIR\'ı gezen Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da gelerek bilgi aldı. Niğde Kaçakçılık ve Organize Müdürü Arif Pehlivan, \"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğünün uyuşturucu maddenin zararları, kullanıcılara vermiş olduğu etkiler konulu hazırlanmış olduğu bir proje var. Bu proje kapsamında bir eğitim tırı hazırlandı. Uyuşturucunun vücuda verdiği zararları anlatan görseller hazırlandı\"dedi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Narkotik Uzmanı Mehmet Özgür Zobar ise Tır hakkında bilgi verdi.

