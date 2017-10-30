DHA YURT BÜLTENİ-10 

Sokak ortasındaki cinayet kamerada

TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde çıkan bıçaklı kavgada 24 yaşındaki Fatih Kölemen öldü, arkadaşı Sezer Türk yaralandı. Emniyete giderek teslim olan olayın şüphelisi Hasan P. gözaltına alındı. Cinayetle sonuçlanan kavga saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Çorlu İlçesi\'nde dün akşam saatlerindeki olay, Kemalettin Mahallesi Şadırvan Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde arkadaşı Sezer Türk ile yürüyen Fatih Kölemen yolda Hasan P. ile karşılaştı. Henüz bilinmeyen nedenden dolayı Sezer, Kölemen ve Hasan P., arasında tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Türk ile Kölemen, sokak üzerindeki fırının önünden aldıkları odun parçalarıyla Hasan P.\'ye saldırdı. Hasan P. belinden ekmek bıçağını çıkartarak Fatih Kölemen ve Sezer Türk\'ü bıçaklayarak, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Fatih Kölemen doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sezer Türk ise ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. Olayın ardında kaçan şüpheli Hasan P., bir süre sonra emniyete giderek polise teslim oldu.

Cinayetle sonuçlanan sokak ortasında bıçaklı sopalı kavga saniye saıyi güvenlik kameralarına yansıdı.. İki kişi ellerindeki sopalarla Hasan P.\'ye saldırıken, P.\'de elindeki bıçakla saldırdı. Bıçak darbesi alan Fatih Kölemen, olay yerinde düşerek hayatını kaybetti.

Görüntü Dökümü

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3 kişinin kavgası

Sapalarla Hasan P\'ye vurulması

Hasan P.\'nin bıçakla saldırması

Kavgadan detaylar

Bıçak darbesi alan Kölemen\'in düşmesi

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

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Taş ocağında toprak kayması

KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde, taş ocağının alt kısımlarından taş çekilmesi ve yağmur yağışları nedeniyle dağın üst kısımlarında toprak kayması yaşandı. Dağın büyük kısmını etkileyen çökme dikkat çekti.

Körfez İlimtepe Mahallesi\'nde bulunan taş ocağında dağda yeniden toprak kayması yaşandı. Geçen yıl toprak kayması nedeniyle yaşanan risk üzerine gerekli önlemler alınana kadar taş ocağı Kocaeli Valiliği\'nce mühürlenmişti. Bir süre sonra taş ocağında çalışmalar yeniden başlarken, taş ocağının bulunduğu dağın üstünde yeniden toprak kaymaları görüldü. İş makinelerinin dağın alt kısımlarından taş ve toprak çekmesi ve son günlerdeki yağmur yağışlarıyla birlikte toprak kayması yaşandığı öğrenilirken, dağdaki büyük çökmenin taş ocağının bulunduğu alanın paralelin de ilerlediği görüldü. Yaşanan tehlikeye rağmen iş makineleri ile bölgede çalışma yapıldı. Geçen yıl Kasım ayında yaşanan toprak kayması sırasında çekilen fotoğraflar ile şimdi yaşanan toprak kaymasının bölgeyi nasıl etkilediği gözler önüne serdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Taş ocağından görüntüler

İş makinelerinden görüntü

Toprak kaymasının yaşandığı bölge

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Geçen yıl toprak kayması sırasında çekilen fotoğraflar, görüntülerin sonunda 3 kare

Haber-Kamera: KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) -

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4\'üncü kattan hava yastığına atladı, annesi tepki gösterdi



İZMİT\'te, lise öğrencisi 16 yaşındaki B.N.A. 4\'üncü kattaki evlerinin penceresine çıkarak intihar etmek istedi. İtfaiye önlem alırken, kendini aşağı bırakan genç kız hava yastığının üstüne düştü. Anne G.A. kızına kendilerini rezil ettiğini söyleyerek, tepki gösterdi.

Olay, Yahya Kaptan Mahallesi Uluçınar Caddesi\'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Başiskele İlçesi\'de özel bir lisede eğitim gören B.N.A., iddiaya göre okula gitmek istemediği gerekçesiyle bunalıma girdi. B.N.A. evde kimsenin bulunmadığı sırada 4\'üncü katta bulunan evlerinin penceresine çıkıp intihar etmek istedi. Penceredeki genç kızı gören komşuları, polis ve 112 Acil\'i aradı. Sevk edilen itfaiye ekibi, genç kızın atlama olasılığına karşı hava yastığı açtı. Bu sırada genç kız \"Annem gelsin\" diye bağırdı. Bir süre sonra annesi G.A. yerine geldi. Genç kız şaşkın bakışlar içerisinde kendini hava yastığının üzerine bıraktı. B.N.A. pencereden atlarken denize atlarken olduğu gibi burnunu tutması dikkat çekti. G.A. kızına, \"Ne derdin var rezil, terbiyesiz. Ne derdin var hayvan. En iyi okullarda okuyorsun. En iyi şeyleri yiyor içiyorsun hayvan. 40 yıllık devlet memuruyum rezil ettin bizi\" diye bağırarak tepki gösterdi.

Sağlık ekibi genç kıza olay yerinde müdahalede bulundu. B.N.A. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Genç kızın pencerede görüntüsü

-Genç kızın atlaması

-Annenin tepki göstermesi

-Kızın hastaneye götürülmesi

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

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Adıyaman\'da yağış nedeniyle ahır çöktü

ADIYAMAN\'da, Palanlı Köyü Muhtarı Ömer Çil\'e ait ahır, sağanak yağmur nedeniyle çöktü.

Merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Palanlı Köyü Muhtarı Ömer Çil\'e ait ahır, sağanak yağmur nedeniyle çöktü. Ahırın çökmesiyle şans eseri yaralanan olmazken, molozlar köy yolunu ulaşıma kapatınca öğrenci servisleri de yolda mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ve AFAD ekiplerinin, molozları kaldırmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı. Köy Muhtarı Ömer Çil, gece evde otururken bir ses geldiğini ve dışarı çıktığında ahırın çöktüğünü anlatarak, \"Çocuklar içeri girip hayvanları dışarı çıkardı, komşuya götürdük. Altında hayvan kalmışsa bilemiyorum, hayvanları saymadık\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Palanlı köyü

- Yıkılan ahır

- Muhtar Ömer Çil ile röp.

- Yola savrulan taşlar

- Yıkılan ahırın içi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Bodrum\'da RES için yıkım isteği

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'ndeki rüzgar enerji santraline (RES) ilişkin mahkeme yıkım kararlarının ardından Bodrum Yarımadası Kültür ve Çevresini Koruma Derneği üyeleri, kararın yerine getirilmesi için Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon\'la görüştü.

Heredot Kültür Merkezi\'nde yapılan RES\'le hukuki sürecin kamuoyuyla paylaşıldığı toplantının ardından Bodrum Yarımadası Kültür ve Çevresini Koruma Derneği üyeleri ve vatandaşlar, bugün Bodrum Belediyesi önünde biraraya geldi. Geriş Rüzgar Enerji Santrali\'ne (RES) ilişkin mahkeme yıkım kararlarının Bodrum Belediyesi tarafından uygulanmasını isteyen grup, Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon\'la görüştü. Grup adına, Dernek Başkanı Mustafa Tanışık, Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Tevfik Kızgınkaya ve 6 kişi, Başkan Kocadon\'un makamında isteklerini bildirerek, sohbet etti.

Görüşmenin ardından başkanlık makamından ayrılan Dernek Başkanı Mustafa Tanışık, \"2014 yılının Kasım ayında başlattığımız toplu mücadelemiz bugün sonuçlanıyor. Şöyle ki elimizde 3 tane büyük danıştay kararı var. Hem ÇED, hem imar, hem kamulaştırma kararları Bodrum lehine çıktı, durduruldu. Belediye başkanımızın uzun süre ruhsat vermedi, hala da vermediği ve yıkım kararı çıkarttığı, fakat firmanın buna karşı Muğla İdare Mahkemesi\'nden \'yürütme durdurma\' kararı aldığının sonucunda, İzmir Bölge İdare Mahkemesi\'nden \'yürütmenin durdurulmasının kaldırılması\' karar aldık. Başkanımız da kararı aldı, şu anda yıkım kararı geçerli. Biz bu süreçten sonra 4. Sulh Hukuk Mahkemesi\'nde kamulaştırma kararı verilen ve üzerine tedbir kararı verilen bütün tapuların üzerinden şerhleri kaldırdık, artık önümüz açık. Bodrum\'da yenilenebilir enerjiye \'evet\' diyen bizler konumuna \'Hayır\' diyoruz. Mücadelemizi bu noktaya getirdik\" dedi.

Belediye Başkanı Kocadon ise, \"2014 de ilk göreve başladım ben, bir hafta sonra önüme RES\'lerle ilgili bir görüş geldi. O gün de olmayacağını ve olumsuz görüşümü bildirdim. Ama buna rağmen çalışmaları devam etti bakanlık nezdinde. Şunu da söyledim, Bodrum halkının karşı olduğu hiçbir projede Bodrum Belediyesi de olmaz. Buna da müsaade etmeyiz. Ama bütün yasal haklarımızı daha medeni çerçeveler içinde ararız gibi ifadeler kullanmıştım. Bugün gelip baktığımız bu noktada gerçekten medeniyeti olan inancımız hak hukuka ve adalete olan inancımız bizi bir defa daha haklı çıkardı. Tabii herkes hakkını arayacak mücadelesini verecek ama Bodrum Yarımadası\'nın kendine göre özgün değerleri var, kendisi kimliği var. Bunu hiç kimsenin bozmasına müsaade etmeyiz. Şu anda mahkeme kararı ile elimiz daha da güçlendi, zaten ekibimiz bir- iki defa yıkım için gittiğinde oradaki binanın içinde değerli kıymetli eşyaların olduğunu görünce de, bizden müsaade istediler. Ama teknik olarak da çok büyük hata yapmışlar, idari bina gösteriyorlar ama üretim binası olmuş bu da teknik bir hata. Bunu da ayrıca değerlendireceğiz. Bunun için kısa bir zamanda bürokrasi ile bir toplantı yapıp, son aşamaya geldiğimizi kendilerine bildireceğiz. Özellikle kamulaştırmanın kaldırılması bizim için çok büyük onur ve gururdur. Madem hukuk devletinde yaşıyorsak, insanların en kutsal haklarından bir tanesi mülkiyet hakkıdır. Bunu hiç kimse \'ben istedim oldu\' diye elinden alamaz. Onun için ben Türk yargısına bir defa daha teşekkür ediyorum. Bunu savundukları için ve önümüzdeki günlerde de hep beraber sizlerle birlikte mutlu günleri en kısa zamanda yaşayacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bodrum Belediyesi\'nin önünde bekleyen vatandaşlardan görüntü

- Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmeden görüntü

- Kocadon ve Tanışık\'ın açıklamaları

- Grubun gidişi

Haber: Nilüfer DEMİR, Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla) , DHA)

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GPRS arızası alarma geçirdi

ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü\'ne tahsisli ve 4 aydır serviste bekleyen ekip aracının GPRS sisteminden trafikte olduğu sinyali, polisi alarma geçti. Ekiplerin durdurduğu aracın üniversite öğrencisi Hüseyin Bilgili\'ye ait olduğu, GPRS sinyallerinin karıştığı tespit edildi.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa İlçesi Vatan Kavşağı\'nda meydana geldi. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Sanayi Polis Merkezi Amirliği\'ne tahsisli ve arızası nedeniyle uzun süredir serviste olan 07 A 7566 plaka aracın trafikte olduğu yönünde GPRS sistemi sinyal verdi. Bunun üzerine polis ekipleri aracın peşine düştü. Şehir merkezinde önlem alan ekipler uzun süren takibin sonunda araç Kepez İlçesi Göksu Caddesi\'nde durduruldu. İncelemede 07 EJD 58 plakalı aracın AÜ Bahçe Bilimleri Bölümü 3\'üncü sınıf öğrencisi Hüseyin Bilgili\'ye ait olduğu tespit edildi. Ekipler yaptıkları teknik incelemede ise GPRS sisteminde hata olduğu nu, sinyallerin karıştığını belirledi. Aracını geçen şubat ayında internetteki ilan üzerinden aldığını kaydeden Hüseyin Bilgili, hatanın nerden kaynaklandığını bilmediğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polisin aracı incelemesi

-Aracın motor kaputuna bakılması

-Polisin araç sürücünden bilgi alması

-Ekiplerden genel görüntü

-Aracın ekiple birlikte seyir haline geçmesi

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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