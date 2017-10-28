DHA YURT BÜLTENİ-10

(ÖZEL)

1)ŞEHİT ANNESİNDEN KUŞU KURTARMAK İSTERKEN ELLERİNDEN OLAN ÇOBAN RAMAZAN\'A ZİYARET



ANKARA\'da 15 Temmuz\'daki darbe girişimi sırasında şehit olan özel harekat polisi 25 yaşındaki Murat Ellik\'in annesi Züleyha Ellik, elektrik teline kanadı takılan kuşu kurtarmak isterken, akıma kapılan ve elleri kesilen 17 yaşındaki çoban Ramazan Taşdemir\'i hastanede ziyaret etti. İki kolu kesilen Ramazan Taşdemir\'i görünce ağlamaya başlayan 3 çocuk annesi Züleyha Ellik, \"Allah şifa versin. Seni duyunca çok üzüldüm. Keşke benim oğlum da yaşasaydı da iki kolu olmasaydı\" diyerek Teselli etmeye çalıştı.Çoban Ramazan Taşdemir, 9 Ekim Pazartesi günü saat 10.00 sıralarında, Günbuldu Köyü yakınlarında yaylada hayvanları otlatırken, bir kuşun kanadının elektrik teline takıldığını ve kurtulmak için çırpındığını gördü. Hiç düşünmeden direğe çıkıp, kuşu takıldığı telden kurtaran Taşdemir, inerken belindeki su matarası yüksek gerilim hattına değince akıma kapıldı. Direkten düşmek üzereyken, ayağı demire takılan ve telleri tutan Taşdemir\'in iki elinde de yanıklar oluştu. Yaklaşık 1.5 saat telde asılı kalan Taşdemir, çağrılan TEDAŞ ekiplerince direkten indirildi. Ambulansla önce Ağrı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Taşdemir, burada yapılan ilk müdahale ardından sevk edildiği Erzurum\'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin Yanık Merkezi Yoğun Bakım Servisi\'nde tedaviye alındı.

Taşdemir, bu olaydan 15 gün sonra 23 Ekim Pazartesi günü saat 13.00\'te ameliyata alındı. Yaklaşık 4 saat sonra ameliyattan her iki eli dirsek altından kesilerek çıkan Ramazan Taşdemir\'in annesi Fatma ve babası Mehmet Taşdemir çocuklarına sarılarak uzun süre ağladı. 5 çocuk annesi Taşdemir, kolsuz, kanatsız kalan oğlunu bundan böyle kol ve kanat olacağını söyledi. DHA\'nın haberi üzerine yurt içi ve dışından birçok kişi ve dernek baba Mehmet Taşdemir\'i arayarak yardım etmek istedi. Baba Taşdemir ise \"Oğlumun kesilen ellerini aratmayacak protez kol yapılırsa dünyalar bizim olur\" dedi. Kurtarmak istediği kuş için ömür boyu sakat kalan çoban Ramazan Taşdemir de, aynı şey olsa yine hiç düşünmeden yapacağını söyledi. Darbe girişimi sırasında Ankara\'da şehit düşen Erzurumlu özel harekat polisi 25 yaşındaki Murat Ellik\'in annesi Züleyha Ellik, Vali Seyfettin Azizoğlu\'nun eşi Nilgün Azizoğlu ile birlikte çoban Ramazan Taşdemir\'i hastanede ziyaret etti. İki kolu kesilen Ramazan Taşdemir\'i görünce gözyaşlarını tutamayan 3 çocuk annesi Züleyha Ellik, \"Allah şifa versin. Duyunca çok üzüldüm. Tedavin için ne gerekiyorsa benim de katkım olsun. Buna da şükretmek gerek. Keşke benim oğlum da yaşasaydı da iki kolu olmasaydı\" diyerek teselli etmeye çalıştı.

Azizoğlu ve Ellik, doktordan Taşdemir\'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

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-Ramazan Taşdemir\'in yattığı oda

-Ramazan Taşdemirden detay

-Ramazan Taşdemir ile röp

-Baba Mehmet Taşdemir ile röp.

-Valinin eşi Nilgün Azizoğlunun ziyareti

-Şehit annesi Züleyha Ellik\'in ziyareti

-Züleyha Ellik\'in ağlaması

-Züleyha Ellik\'in Ramzan Taşdemir ile konuşması

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

SÜRE: 04.21 BOYUT: 200 MB)

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2)1 TL\'LİK DÖNER EKMEK İZDİHAMI

IĞDIR\'da yeni açılan lokantada 1 TL\'ye satılan ekmek arası tavuk dönerden almak isteyenler izdihama neden oldu.

Açılış öncesi iş yeri önünde uzun kuyruk oluşturanlar, ucuz döner ekmekten alabilmek için mücadele etti. 300 kiloluk tavuk döner, kısa süre tükenirken, işyeri sahibi ve aynı zamanda Iğdır Aras Spor Kulüp Başkanı Hasan Aras, yoğun ilgi nedeniyle kampanyanın haftasonu da devam edeceğini söyledi. İşyerinin gelirini Spor Toto BAL 3\'üncü Grup\'ta mücadele veren Iğdır Aras Spor\'a harcayackalırını belirten Aras, \"Amacımız; lezzeti herkese tattırmak hem de kulübe bir gelir kaynağı sağlamaktı\" dedi.

Vali Yardımcısı Bilgehan Karanfil, İl Emniyet Müdürü Melih Ekici ve çok sayıda davetlinin katıldı tavuk dönerciyi boş bırakmayacaklarını belirten Iğdırlılar, \"Bu lokantaya kulübümüz gibi sahip çıkmalıyız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Açılış

-İzdamdan goruntü

-Döner kuyruğu

-İş yeri sahibi ile röp.

( Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)

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3)ÜNİVERSİTELİLER ENGELLİLERİ EMPATİ İLE ANLATTI



ERZURUM\'daki Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet bölümü öğrencileri, farkındalık oluşturmak amacıyla engelli bireylerin gündelik yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları konu edindi. Kaldırımlardaki engelli rampalarına park eden araçların uyarılmasına dikkat çekmek ve engelli bireylerin gündelik yaşamlarında karşılaştıkları sorunları hatırlatmayı amaçladıklarını belirten öğrenciler, empati amaçlı sağlıklı bireylere engelli sandalyesi kullandırttı ve görme engelli olmayan vatandaşları da beyaz baston eşliğinde gözleri kapalı yürümeleri sağlandı.Oltu Kale Meydanı\'nda toplanan öğrenciler hazırladıkları mini programla kaldırımlardaki engelli rampalarına park eden araçların uyarılması ile yürüme ve görme engelli bireylerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekti. Öğrenciler açtıkları pankartlarla, \'En Büyük Engel, Engellenmektir\' yazdı. Programa katılan Oltu Kaymakamı Şenol Turan yaptığı konuşmada üniversite öğrencilerinin çok ulvi bir vazife için bir araya geldiklerini belirterek, şöyle dedi:\"Engelli vatandaşlarımıza yönelik bu tip projeleri yaparken sanki bir lütufmuş gibi davranıyoruz. Halbuki onlar bizim için çok özel insanlar. Lakin toplumumuzda hala böyle bir bilinç var ve bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçilmesi gerekiyor. Bilhassa Oltulu hemşerilerime ve Oltu kamuoyuna şunu söylemek istiyorum ki, genç arkadaşlarımızın çok ses getireceğini düşündüğüm bu proje sayesinde ilçede uzun süreli bir farkındalık oluşturmak hedefindeyiz. İnşallah hedefimize de ulaşırız.\"

Projenin kahramanları olan Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinden Kübra Tosun, herkesin bir engelli adayı olduğunu ifade ederek, \"Engelliler için farkındalık oluşturma amaçlı toplandık. Sosyal Hizmet Bölümü hocalarımız ve biz öğrenciler olarak, Oltu\'nun kaldırım ve yollarının engelli bireyler için elverişsiz olduğunu fark ettik. İnsanların empati duygularının da gelişmesi için böyle bir projede yer aldık. Oltu Kaymakamımız Sayın Şenol Turan da bize bu projede destek oldu. İnşallah faydalı oluruz ve herkes gereken dersi alır\" dedi.

empati sonrası öğrenciler halka ikramda bulundu ve konuyla ilgili bir anket çalışması yaptı

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerin engelliler için sloganın harflerini tutmaları

-Kale meydanından görüntü

-Pankartlardan görüntü

-Kaymakamın konuşması

-Detaylar

-Sağlıklı öğrencilerin sakat arabalarına binmeleri

-Vatandaşı dinlemeleri

Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), (DHA)



(Süre: 5,02 DK / 787 MB)

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4)92 YAŞINDAKİ ÇİFTİ FETÖ İLE KORKUTUP 125 BİN LİRAYI GASP ETTİLER

BURSA\'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, FETÖ ile korkutarak 92 yaşındaki çiftin 125 bin lirasını gasp eden 2 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden takip edilerek yakalandı.

Merkez Osmangazi İlçesi Nilüferköy\'de ikamet eden 92 yaşındaki Tahir T. ve eşi Fadime T.\'yi telefonla arayan bir kişi, kendisini kamu görevlisi olarak tanıttıktan sonra, \"Adınız FETÖ/PDY soruşturmasında geçiyor. Bankada bulunan bütün paranı çek. Biz paraları kontrol edeceğiz\" dedi. Bunun üzerine paniğe kapılan yaşlı adam, bankadaki 125 bin lirasını çekerek eve döndü. Tahir T.\'yi takip eden şüpheliler, tekrar irtibata geçerek elindeki paraların sahte olduğunu, akşam gelip parayı alacaklarını, bir gün sonra da gerçek paraları getireceklerini söylediler. Şüpheliler telefonda söylediklleri gibi akşam saatlerinde Tahiir T.\'nin evine geldi. Ancak yaşlı adam gelenlerin yanında jandarma olmadığını görünce paraları vermek istemedi. Bunun üzerine dolandırıcılar Tahir T.\'yi döverek zorla parasını alıp kaçtı. Tahir T. durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevrede yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinde, şüphelinin çantayı aldıktan sonra Yalova plakalı bir taksiye bindiğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda taksi şoförü Ş.Ö.\'nün ifadesi alındı. Taksi şoförünün verdiği bilgiler doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren ekipler, M.K. ve R.E.\'yi Yalova Terminali\'nde gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 15 bin 900 lira para, 1 adet tabanca ve 20 adet fişek ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı\'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. ve R.E., tutuklandi, taksi şoförü Ş.Ö. ise serbest bırakıldı.

DOLANDIRICININ KAÇMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayın ardından incelenen güvenlik kameralarının kayıtlarında bir şüphelinin yolda yürüdüğü, daha sonra telefonla konuştuğu, ardından yaşlı adamın evinin etrafında dolaştığı görülüyor. Şüpheli bir süre sonra eve giriyor ve elindeki para dolu poşetle kaçarak uzaklaşıyor. Bu arada görüntülerde bir taksinin geldiği ve gittiği de görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şüpheliler telefonla görüşürken ve paraları alıp kaçarken güvenlik kameraları

-Şüphelilerin adliyeye girişi

Süre: 2 dakika 34 saniye Boyut: 156 MB

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA

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5)POLİSLERDEN BODRUM SAĞLIK VAKFI\'NA 29 EKİM ZİYARETİ

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde görev yapan trafik polisleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 94. yıldönümü nedeniyle, Bodrum Sağlık Vakfı\'nı ziyaret ederek, engelli öğrencilerle bir araya geldi.Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'üncü yıldönümü nedeniyle Bodrum Sağlık Vakfı\'nı ziyaret etti. Vakıfta eğitim gören engelli öğrenciler, polislerden trafikle ilgili bilgi alıp merak ettiklerini sordu. Telsiz ile anons yapmayı da deneyen çocuklar, polis telsizi ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı kutladı. Çocuklar daha sonra, polis motosikleti, otomobili ve minibüsüyle Turgutreis Mahallesi\'ni gezdi. Etkinlik sonunda ise polislerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

Bodrum Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkaya, daha önce de Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini ağırladıklarını belirterek, \"Motorize ekipler otomobilleri ile geliyorlar. Çocuklarımızı alıp siren çalarak gezdiriyorlar. Bu çocuklarımızın hayatında gerçekten bir heyecan yaratıyor. Polislerimiz gittikten sonra bir ay birbirlerine anlatacak hikayeleri oluyor. Asıl önemli yanı bütün bu milli bayramlarımızda bu çocukları ve ailelerini yalnız bırakmamak birlikte olduğumuzu hissettirmek. Bize göre Cumhuriyet böyle bir şey zaten. Cumhuriyet işadamları, siyasetçisi, rütbesiyle rütbesiziyle bir aile olduğunu hissettirmek insanlara. Biz de burada bunun küçük bir örneğini vermeye çalışıyoruz\" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Polislerin gelişinden görüntü,

-Çocukların ekip arabaları ile gezmelerinden görüntü,

-İbrahim Akkaya ile röp.

: Haber: Hülya ELTEŞ - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)