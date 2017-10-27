DHA YURT BÜLTENİ-10

1)SELDE ŞEHİT OLAN ASKER EKSİ 6 DERECEDE DONARAK ÖLMÜŞ

TEKİRDAĞ\'ın Saray ilçesinde, sağanak yağmur nedeniyle askeri aracın dereye düşmesi sonucu akıntıya kapılarak şehit düşen topçu onbaşı 21 yaşındaki Sefanur Parhan, İzmir\'’de düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin dayısı Ömer Kılıç, bakanlık yetkililerinin kendilerine yeğenlerinin -6 derecede donma sonucu öldüğünü açıkladığını iletti.

Tekirdağ\'ın Saray ilçesindeki Galata Deresi sağanak yağmur nedeniyle taştı. Derenin karşısında mahsur kalanlar polisten yardım istedi. Polis ekipleri de askerden yardım isteyerek mahsur kalanları kurtarmaya gitti. Bu sırada polis ve askerlerin bulunduğu zırhlı askeri araç Kiremithaneler Mevkii\'nde devrilerek dereye düştü. Akıntıya kapılan araçtaki 3 asker, 2 polis ve 1 sivil, kendi çabaları ve çevreden yetişenler tarafından kurtarıldı. Kayıp askeri bulmak için dünden itibaren bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Sualtı ekibi ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Gece ara verilen arama çalışmalarına bu sabah erken saatlerden itibaren yeniden başlandı. Askeri aracın sel sularına kapıldığı yere yaklaşık 500 metre uzaklıkta, şehit olduğu belirlenen Sefanur Parhan\'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şehit Parhan için Karşıyaka Beşikçioğlu Camii’nde tören düzenlendi. Törene şehidin babası İbrahim Hakkı, annesi Tacide, ağabeyi AK Parti Çiğli Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Fehminur, kız kardeşleri Sedanur, Tuğbanur Parhan, Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti İzmir Milletvekilleri Necip Kalkan, Kerem Ali Sürekli, Mahmut Atilla Kaya, CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır, Özcan Purçu, Musa Çam, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, askeri erkan sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin dayısı Ömer Kılıç, bakanlık yetkililerinin kendilerine yeğenlerinin -6 derecede donma sonucu öldüğünü ancak kesin sonucun yapılan otopsi sonucunun 3 ay sonra çıkacağını söyledikleri öğrenildi.

Baba İbrahim Hakkı Parhan 25 yıl önce trafik kazasında bacağından sakatlandığı için Cuma Namazı\'nı sandalyede kıldı. Şehidin yakınları cenaze avluya getirildiğinde gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazı sırasında ayakta durmakta zorlanan babanın koluna Vali Ayyıldız girdi. Namazın ardından şehit için helallik alındı. Namaza katılanlar “Şehitler ölmez, vatan bölünmez\" sloganları atarken uzun süre tekbir getirdi. Top arabasına konan şehidin ailesi gözyaşları eşliğinde yürüdü. Şehit Sefanur Parhan, Kadifekale Hava Şehitliği’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Görüntü Dökümü

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- Cenazeden görüntü

- Aileden görüntü

- Genel ve detay görüntü

( Haber: Mehmet CANDAN – Taylan YILDIRIM Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA)

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2)ELAZIĞ\'DA MAHKUM KOĞUŞU ATEŞE VERDİ, 10 İNFAZ KORUMA MEMURU HASTANEYE KALDIRILDI

ELAZIĞ\'da, T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda kalan bir mahkum, kaldığı koğuşu ateşe verdi. Cezaevindeki koğuşta çıkan yangına müdahale eden 10 infaz koruma memuru dumandan etkilenerek yangını çıkaran mahkum ile birlikte hastaneye kaldırıldı. Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda tutuklu bulunan A.K., bilinmeyen bir nedenden dolayı tek kaldığı koğuşu bugün saat 12.30 sıralarında ateşe verdi. Koğuşun ateşe verildiğini gören cezaevinde görevli infaz koruma memurları yangının büyümesini önlemek amacıyla itfaiye ekipleri gelmeden yangına mühedale etti. Yapılan müdehaleyle yangın kontrol altına alınırken, A.K. ile 10 infaz koruma memuru dumandan etkilendikleri için hastaneye kaldırıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koğuş yanıyla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Ambulansın hastaneye gelişi

-Tedavisi tamamlanan gardiyanlar

-Güvenlik önlemleri

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: ELAZIĞ, (DHA)-

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3)HABUR\'DAKİ DEVAM EDEN TATBİKATTA TANKLARIN BAKIMI YAPILDI

ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasında, Türk ve Irak askerlerinin ortak düzenlediği tatbikatın 40\'ıncı gününde, tankların bakımı ve askerlere su ikmali yapılıdı.

Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasında yeralan TIR parkı karşısında yapılan ve Iraklı askerlerinin de katıldığı tatbikat 40\'ncı gününe girdi. Tatbikatta askerler, alandaki tankların bakımını yaparken, alanında uzman askerler tarafından zırhlı personellere eğitim verildi. Askerlerin su ihtiyaçlarının karşılanması için de su tankeri alanda konuşlu su tanklarına ikmal yaptığı görüldü. Alanda askerlerin konakladığı çadırların etrafı da kum yığınları ile kamufle etme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan tatbikat alanındaki araçların bakım onarımı nedeniyle Iraklı askerleri taşıyan 2 midibüsün tatbikat alanına gelmedi. Iraklı askerler, Cuma günleri izin yaptığı için bugün tatbikata katılmadığı öğrenildi.

Irak\'taki referandum sonrası kapatılması gündeme gelen Habur Sınır Kapısı\'nda ise işleyiş aksaksız devam ediyor. Yolcu giriş-çıkışları ile akaryakıt tankeri ve ihracat malı taşıyan kamyonların geçişlerinde ise her hangi sıkıntı yaşanmıyor.

Görüntü Dökümü

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-Alandaki tanklar

-Askerlerin alanda toplanması

-Tankın üzerindeki asker

-Su ikmali yapan tank

-Habur Sınır kapısından detay

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ, (Şırnak), (DHA)-

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4)PARMAĞINI BÖCEK ISIRAN LİSELİ GENÇ 3 AY SONRA ÖLDÜ

MANİSA\'nın Alaşehir İlçesi\'nde, tarlada çalışırken elini böcek ısıran ve tedavi gördüğü hastanede 3 ay sora yaşamını yitiren 16 yaşındaki Ekrem Yörük, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi 10-B sınıfı öğrencisi Ekrem Yörük, yaklaşık 3 ay önce ailesinin kırsal Bahadır Mahallesi\'ndeki patates tarlasında çalışırken sol el orta parmağını böcek ısırdı. Rahatsızlanan Yörük, Alaşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahelenin ardından Yörük, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne sevk edildi. Burada 50 günlük tedavisinin ardından Yörük, bu defa İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi\'ne sevk edildi. Buradaki tedavisi sırasında, aort damarındaki genişleme ve apse nedeniyle Yörük, geçen 23 Ekim\'de ameliyat edildi. Ancak, ameliyatın ardından durumu daha da ağırlaşan Yörük, tutulduğu yoğun bakım ünitesinde 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

Yörük için öğrenim gördüğü Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde dün (perşembe) Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sedat Koyuncu, Alaşehir Müftüsü Necati Kara, öğrenciler ve öğretmenlerin katımıyla tören düzenlendi. Okul Müdürü Hilmi Demir\'in Yörük\'ün biyografisini okumasının ardından, Alaşehir Müftülüğü Denetçisi Mehmet Eroğlu Kur\'an-ı Kerim okudu. Alaşehir Müftüsü Necati Kara\'nın dua ettirip, helallik istemesinin ardından Yörük\'ün cenazesi baba ocağının bulunduğu Bahadır Mahallesi\'ne götürüldü.

Alaşehir Kaymakamı Abdullan Uçgun, cenaze aracındaki Yörük\'ün amcası Selahattin Yörük\'e taziyede bulundu.

Bahadır Mahallesi Camisi\'nde kılınan namazın ardından, tabutu bir süre omuzlarda taşınan Yörük, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Yaşamını yitiren Ekrem Yörük\'ün fotoğrafı

-Okuldaki törenden görüntü

-Cenaze töreninden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)

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5)MARKETLERDEN BEBEK MAMASI ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

ADANA\'da marketlerden bebek maması çalan 38 yaşındaki Levent İsa K. tutuklandı.

Bir süre önce eşinden ayrılan Levent İsa K.,, işsiz kalınca arkadaşı Haşim G.\'in yönlendirmesiyle hırsızlık yapmaya başladı.18 Eylül\'de merkez Çukurova İlçesi\'ne bağlı Güzelyalı Mahallesi\'nde bir markete poşetle giren Levent İsa K., raflardaki 7 adet bebek mamasını aldıktan sonra barkotlarını kazıyarak marketten ayrıldı. Çaldığı bebek mamalarını satması için Haşim G.\'ye verip, 40 lira aldı.

Bu olaydan, 5 gün sonra zanlı bu kez iki ayrı marketten yine aynı yöntemle 6 paket bebek maması çaldı. Her 3 hırsızlık olayı da marketteki güvenlik kameralarınca da kaydedildi. Görüntülerden yola çıkan Hırsızlı Büro Amirliği ekipleri, Levent İsa K.\'yı sokakta yürürken yakaladı. Mamaları satan Haşim G.\'nin de bir başka suçtan cezaevine girdiği ortaya çıktı. Levent İsa K., sorgusunda, suçunu itiraf etti.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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***Güvenlik Kamerası***

- Hırsızın market rafından aldığı mamaları poşete koyması

- Farklı bir marketten mama çalması, poşete koyması

- Marketten çıkışı

- Yine aynı marketten mama çalarken görüntüsü

- Marketten çıkışı

- Zanlının Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

SÜRE:02\'47\" BOYUT:170 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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6)OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPMASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

NİĞDE’de freni boşalan otomobil, yolda yürüyen 54 yaşındaki Bayram İlgen’e çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ulukışla İlçesi\'ne bağlı Çiftehan Köyü meydanında yokuş aşağı inen otomobilin iddiaya göre freni boşaldı. Hızla giden otomobil yolda yürüyen Bayram İlgen’e çarptı. Kazada ağır yaralanan İlgen, ilk müdahalenin ardından Ulukışla İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Jandarma otomobil sürücüsünü gözaltına alırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Otomobil hızla gelerek yayaya çarpması

-Toplanan vatandaşlardan görüntü

-Ambulansın gelmesi

-Vatandaşların sürücüye tepkisi

Süre:04\'06\" Boyut: 6,9 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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7)MANAVDAKİ HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde manava giren şüpheli yaklaşık 1000 TL nakit ile cep telefonu ve içerisinde bir miktar paranın bulunduğu bağış kutusunu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı manavdaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kadıpaşa Mahallesi\'nde gece açık olan manavda dün sabaha karşı hırsızlık olayı meydana geldi. Manav çalışanının dışarıda olduğu sırada içeri giren şüpheli, kasada duran yaklaşık 1000 TL ile çalışana ait cep telefonu ve içerisinde bir miktar para bulunan bağış kutusunu alıp kayıplara karıştı. Bir süre sonra içeri giren manav çalışanı olayın farkına vardı. Çalışanın haber verdiği işyeri sahibi güvenlik kameralarını inceledikten sonra durumu polise bildirdi. İhbar üzerine manava gelen polis güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alırken, işyerinde de parmak izi çalışması yaptı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hırsızlık anı manavdaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde saat 01.00 sıralarında manava giren bir kişi kasanın yanındaki taburede uyuya kalan çalışanın yanına yaklaşıyor. Bir süre sonra içeriye başka bir kişinin daha geldiği görülürken, ikilinin bir süre çalışanla sohbet edip manavdan ayrıldığı görülüyor. Saat 02.40 sıralarında ise içeri giren şüpheli doğrudan paraların bulunduğu masaya yöneliyor. Şüpheli önce masa üzerindeki cep telefonunu, ardından da bağış kutusunu alarak, ön tarafa dolandığı ve kasanın içinde duran banknotları alarak hızla manavdan uzaklaştığı görülüyor. Kısa süre sonra içeri giren manav çalışanının durumu fark ettiği ve işyeri sahibine durumu telefonla haber verdiği görüntülerde yer aldı.



Görüntü Dökümü

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- Manava gelen kişinin görüntüsü

- İçeri girip çalışanı kontrol etmesi

- Diğer kişinin manava girişi

- İki kişinin manavdan ayrılması

- Hırsızlık şüphelisinin içeri girişi

- Cep telefonu ve bağış kutusunu alması

- Kasadaki paraları alan şüpheli

- Şüphelinin manavdan ayrılması

- Manav çalışanının gelip durumu fark etmesi

220 MB /// 03.36\"

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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8)YAPTIĞI TURŞULARLA GUİNNESS REKORLAR KİTABI\'NA GİRDİ

AFYONKARAHİSAR\'ın Dinar İlçesi\'nde emekli kimya mühendisi Mustafa Koca, En Çok Çeşit Probiyotikli Turşu Kurma Rekor denemesinde rekor kırdı.

Dinar\'da oturan emekli kimya mühendisi Mustafa Koca, çörekotu, hünnap, ışkın, çiriş, dağ çileği, keçiboynuzu, kudret narı, buğday rüşeymi, buğday çimi, semiz otu, ayrık otu, gojiberry, gilaburu, altın çilek, deniz kadayıfı, demir dikeni, yapışkan andız otu, kapari, enginar, zeytin yaprağı, atkestanesi gibi 1065 bitki kullanarak ürettiği 1065 adet probiyotikli turşularıyla \'En Çok Çeşit Probiyotikli Turşu Kurma\' rekoruyla Guinness Rekorlar Kitabı\'na girdi.

\'Dünya Erkek Rekorları\' kapsamında düzenlenen rekor denemesi Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki rekor tescil ve hakem heyetince tescil edildi. Programa, Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, Ticaret Odası Başkanı Hakan Uyan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Tahtaoğlu, Ticaret Odası Meclis Başkanı Ahmet Acar, kamu kurum ve kuruluş temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Emekli kimya mühendisi Mustafa Koca, işyerindeki turşuları göstererek probiyotik turşuların yapılışı ve faydalarını anlattı. Daha sonra Mustafa Koca\'nın yaptığı probiyotik ve turşuların üretilip satışının yapılacağı \'Probiyotik ve Turşu Üretim Merkezi\'nin açılışı yapıldı.

Guinness Rekorları Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural ve Rekor Danışmanı Aydın Türkcü dün sayımı ve kontrolünü yaptıkları 1065 adet turşunun Guinness Rekorlar Belgesi\'ni imzaladı. Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar ve diğer katılımcılar da şahit olarak belgeyi imzaladı. Sonrasında Prof. Dr. Orhan Kural, Mustafa Koca\'ya plaket takdim etti.

\"BÜYÜK BİR DEVRİM YAPACAK BİR OLAY\"

Prof. Dr. Orhan Kural, \"Doğanın her türlü kaynağından insanoğlunun yararlanması gerektiğini düşünüyorum. Buraya gelince böyle bir manzara ile karşılaşacağımı bilmiyordum. Tabi Türkiye\'de sesini duyurmak için çılgın olmak gerekiyor. Bir şeyleri göze almak gerekiyor. Tabi göze aldığınız zaman karşı çıkan ve mani olanlar olacak. Burada yapılan çalışma bir bilim adamı gözünde bir emek. Sağlık için çok önemli büyük bir kazanç. Çünkü çocuklarımız tamamen GDO\'lu yiyeceklerle suni reklamlarla uyutuluyor. Tamamen şişman bir ülke olduk. Hanımlar bütün gün televizyon karşısında oturuyor. Yiyorlar, yiyorlar, kadın günleri yapıyorlar. Böyle bir ortamda büyük bir devrim yapacak bir olay. Ama bunu duyurmak lazım. Buna vesile olabilirsem bu çok büyük bir mutluluk. Bu anlamda Mustafa Koca hocamızı kutluyorum, limon suyuna bağlı probiyotik turşulardan 715, simbiyotik bazlı pribiyotik turşulardan 350 adet saydık. Yani toplamda 1065 adet. Bu bir dünya rekoru. Bundan dünyada ancak 3 çeşidi yapılabilinmiş. Buna inanıyorum ki buraya dünyanın birçok yerinden insanlar gelecek. Ben Serdar Ortaç\'a söyleyeceğim. İnanıyorum tedavi için o gelecek\" dedi.

\"BU REKOR 20 BİNLERLE KIRILMASI GEREKİYOR\"

Turşuların yapılışı hakkında bilgi veren Mustafa Koca ise çalışmayı 5 yıl önce başlattığını belirterek, \"Ülkemizde 16 bin bitki florası mevcut. Bunun 8 bini insanlar tarafından yenilebilir olması gerekirken bu 65 ile 85 kalem arasında sıkıştırılmış. Bu nedenle vücudumuzda olması gereken 3200 enzimden 600 kadarının bulunması özellikle dikkat çekilmesi gereken bir konu. Bu gün burada bu rekoru denememizin nedeni, bu konuya dikkati çekmek. 80 milyon nüfuslu bir ülkede 96 milyon hastanelerin acillerine başvuruyor olması. Bizim için üzüntü duyulacak bir durum. Bu konuda bir çalışma yapılmıyor diyebilirim. Bu konuya dikkati çekmek istedik. Bu rekoru bunlar için gerçekleştirdik. Bundan sonra binlerle ifade edeceğimiz rekorlar kıracağız. 16 bin bitkisi olan bir ülkede bu rekor 20 binlerle kırılması gerekiyor. Bitkileri birerli, ikişerli ve üçerli kombinisazyonlar ile yaparak insanlara ve insan sağlığına katkı sağlamamız gerekiyor. İnsanlara sunu belirtmek istiyorum 60 santigrat dereceye ulaşmış sıcaklıkta hiçbir besin maddesinin enzimler ve vitaminler kalmaz. Bu nedenle bu çalışmayı yapıyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- İş yeri açılışından

- Belge imzalanmasından

- Turşulardan

- Ödül töreninden

- RÖP 1: Prof. Dr. Orhan Kural (Guinness Rekorları Türkiye Temsilcisi)

- RÖP 2: Mustafa Koca

135 MB /// 04.15\"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI- Eyüp ŞAHİN/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA)

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9)OĞUZHAN KOÇ VE İBRAHİM BÜYÜKAK\'A YOĞUN İLGİ

YENİ vizyona giren \'Yol Arkadaşım\' filminin başrol oyuncuları Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak, Kütahya\'da hayranlarıyla buluştu.

İbrahim Büyükak\'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünü oynadığı \'Yol Arkadaşım\' filminin gösterimi Kütahya\'da yapıldı. Film gösterimi öncesinde Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Spor Salonu\'nda Dumlupınar Radyo tarafından organize edilen ve yaklaşık 5 bin öğrencinin izlediği söyleşiye katıldı. Koç ve Büyükak, öğrencilerin kendilerine yönelttiği çeşitli soruları yanıtladı.

Oğuzhan Koç, bir öğrencinin sünnet anısını anlatmasını istemesi üzerine anısını anlattı, ardından da uzun hava okudu. Bir öğrencinin \'Üç Adam olarak hiç üçünüz, aynı anda, aynı kıza âşık oldunuz mu?\' sorusuna ise İbrahim Büyükak \"Öyle bir salaklık yapar mıyız? Kimin kazanacağı belli ki. İşin şakası bu bütün kadınlar Brad Pitt\'i sever. Biz o topa hiç girmedik\" yanıtını verdi.

DPÜ Merkez Kampüsü\'ndeki söyleşinin ardından Oğuzhan Koç ile İbrahim Büyükak, bir alışveriş merkezine gitti. Koç ve Büyükak burada gazetecilere yeni filmleri hakkında bilgi verdikten sonra sinema salonuna geçerek Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Emniyet Müdürü Hasan Çevik ve çok sayıda kişiyle birlikte filmi izledi. Film sonunda Koç ve Büyükak izleyicilerle selfie yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak\'ın söyleşinin yapıldığı Dumlupınar Üniversitesi Spor Salonu\'na gelişlerioyuncuların salona girişi,

-Koç ve Büyükak\'ın öğrencilerin yöneltiği soruları yanıtlamaları,

-İzleyicilerin çekilen görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA)

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)-

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