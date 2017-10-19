DHA YURT BÜLTENİ-10

1)BAKAN EROĞLU: TÜRKLERİN TARİHİ OLMADAN DÜNYA TARİHİ YAZILAMAZ

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, \"Türklerde devletin önemi çok büyük ama Türkler gerçekten büyük bir millet. Türklerin tarihi olmadan dünya tarihi yazılamaz\" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar\'da düzenlenen 1\'inci Türk Tarihi Sempozyumu\'nun açılışına katıldı. Sempozyuma Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Anayasa Mahkemesi üyelerinden Celal Mümtaz Akıncı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, değişik üniversitelerden gelen akademisyenler katıldı.

\"TÜRKLER 120 CİVARINDA DEVLET KURMUŞ\"

Bakan Eroğlu, buradaki konuşmasında tarihte Türklerin 120 civarında devlet kurduğundan bahsederek, \"Türklerde devletin önemi çok büyük ama Türkler gerçekten büyük bir millet. Türklerin tarihi olmadan dünya tarihi yazılamaz. Çünkü bakın tarihte Türkler 120 civarında devlet kurmuş ve hiçbir millet yoktur ki farklı coğrafyalarda hükümdarlık sürsün. Bakın Çin Seddi\'nden ta Viyana kapılarına kadar, Ukrayna\'dan, Orta Afrika\'ya kadar hükümdarlık sürmüş, gerçekten muhteşem bir milletiz. Ben de gerçekten bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyduğumuzu belirtmek isterim\" dedi.

\"BİZDE DEVLET ÖNEMLİDİR\"

Türklerde devletin öneminin insanlardan önce geldiğini vurgulayan Bakan Eroğlu, devlet olmadan milletin yaşamasının mümkün olmadığını kaydetti. Bakan Eroğlu, \"Hakikaten devlet bizde o kadar önemli ki bütün insanlar fani olduğunu bilir ama devlet için ebedi olduğuna dair bir sıfat kullanır. Bizde devlet önemlidir. Her konuşmamızda da şunu söyleriz, \'Allah devletimize, milletimize zeval vermesin.\' Dolayısıyla devlet olmadan milletin yaşaması mümkün değil. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirdiğimiz müddetçe bizim töremizi kimse bozamaz ve devletimizi de hiç kimse yıkamaz\" diye konuştu.

\"TARİHİMİZİ ÖĞRETMEZSEK NESİLLERİ KAYBEDERİZ\"

15 Temmuz darbe girişiminde Türk milletinin, devlet olmadan, milletin yaşayamayacağını bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Bakan Eroğlu, şöyle devam etti:

\"15 Temmuz milletimizin sadece kendi tarihine değil dünya tarihine yazdığı bir kahramanlık destanıdır. Devletine sahip çıktığının en güzel bir destanıdır. Gelecek nesillere tarihimizi öğretmezsek nesilleri kaybederiz. Dolayısıyla mazisini bilmeyen gelecekte destan yazamaz. Tarihini bilmek bu bakımdan önemli.\"

ENVER PAŞA\'YA ELEŞTİRİ

Osmanlı Devleti\'nin Birinci Dünya Savaşı\'na bir kişinin hevesi yüzünden girdiğini belirten Bakan Eroğlu, şunları söyledi:

\"1\'inci Dünya Harbi\'ne niye girdik? Girmemizin sebebi orada bir kişinin devlet yerine kendi hevesini tatmin etmek için verdiği bir karar neticesinde girdik. Nereden nereye. 5 milyon metrekareden 200 bin metrekareye inmişti sınırlar. O da nasıl oldu? O zaman 1\'inci Dünya Harbi başlamış, tabi Alman 2 zırhlı gemisi Goben ve Breslau, Çanakkale Boğazı\'ndan girmek istiyor, tabii orada Sultan Abdülhamit\'in yaptırdığı muhteşem bataryalar var ve oradan geçmesi mümkün değil. Nitekim biliyorsunuz milletimizi 1915\'te Çanakkale geçilmez destanı yazdı. Enver Paşa\'ya geliyor Alman sefiri diyor ki, \'Bizim gemileri batıracaklar ne olur geçsinler\', Enver Paşa tabi bu Goben ve Breslau gemilerini Yavuz ve Midilli isimleri takılıyor, gemideki Alman askerlerinin kafasına fes geçiriyor. Neticede İstanbul\'a geldikten sonra Karadeniz\'e çıkış, Sivastopul\'u bombalıyorlar. Neticede 1\'inci Dünya Harbi\'ne girmememiz gerekirken girmek. İşte burada tarih şuurunun olmaması ve devlet aklının olmaması neticesinde girdik. Enver Paşa o zaman Genelkurmay Başkanı, Veziriazama diyor ki \'2 tane nur topu gibi yavrumuz oldu.\' Düşünebiliyor musunuz, kendisi karar vermiş ve neticede harbe girdik.\"

Bakan Eroğlu, konuşmasının ardından Osmanlı Fermanlar ve Beratlar Sergisi\'nin açılışını gerçekleştirdi. Sergiyi inceleyen Bakan Eroğlu, sergide yer alan ferman ve beratlar hakkında da bilgi aldı.

Bakan Eroğlu daha sonra 1\'inci Türk Tarihi Sempozyumu\'nun \'Devletin Teorik Altyapısı\' konulu birinci oturumuna başkanlık etti. Altı oturumdan oluşan ve 28 konuşmacının katılacağı sempozyum 21 Ekim Cumartesi günü Afyonkarahisar\'ın tarihi yerlerine düzenlenecek kültür gezisiyle sona erecek.

Görüntü Dökümü

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- Sempozyumun yapıldığı salondan detaylar

- Bakan Eroğlu\'nun konuşmaları

- Sergi açılışından detaylar

- Sempozyumun birinci oturumundan detay

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Haber-Kamera: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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2)YÜZÜNE ATEŞ EDEN GENÇ, 37\'NCİ KEZ AMELİYAT OLACAK



KONYA\'da 3 yıl önce tartıştığı kız arkadaşından ayrılan 22 yaşındaki Yusuf Yayla, tüfekle çenesinin altına ateş ederek yaşamına son vermek istedi. Yüzü parçalanan ve eski görünümüne kavuşmak için 3 yılda 36 ameliyat olan Yayla, 37\'nci operasyona hazırlanıyor.Konya\'nın av tüfeği üretimiyle ünlü Huğlu İlçesi\'nde oturan CNC operatörü Yusuf Yayla, tartıştığı kız arkadaşı V.T. ile ayrıldı. Bunalıma giren Yayla, 20 Kasım 2014 gecesi evdeki av tüfeğiyle çenesinin altına ateş ederek yaşamına son vermek istedi. Silah sesini duyan annesi 57 yaşındaki Kadriye Yayla, şofben tüpünün patladığını zannederek banyoya gittiğinde yüzü parçalanmış, kanlar içindeki oğlunun bedeniyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yusuf Yayla, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Burada tedavisi yapılan Yayla\'nın çenesinin yanı sıra elmacık kemikleri, burnu ve dişlerinin parçalandığı belirlendi.

3 YILDA 36 AMELİYAT OLDU

Uzun tedavinin ardından Yusuf Yayla, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Yayla\'nın eski görünümüne kavuşması için ardı ardına ameliyatlar yapıldı. Burnu parçalandığı ve çenesi dağıldığı için trake deliğinden nefes alan Yayla\'ya 3 kez baldırından alınan dokuyla kıkırdak nakli yapıldı, ancak tutmadı. 3 yılda burun, çene ve yüzünden 36 ameliyat olan Yusuf Yayla, 37\'nci ameliyatı için \"Son umudum\" dediği Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi\'ne geldi.

DOKTORUNUN TAYİNİ ÇIKTI

AÜ Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlenen Özkan\'ın muayene ettiği Yusuf Yayla, tamamen parçalanan yüzünde doktorların çabasıyla kısmi toparlanma olduğunu söyledi. Konya\'da ameliyatlarını yapan doktorların tayininin çıktığını belirten Yayla, \"Bir arayış içine girdim. Yakınlarımın tavsiyesiyle Doç. Dr. Özlenen Özkan\'la iletişime geçtikten sonra Antalya\'ya gelmeye karar verdim. Konya\'da 36 ameliyat geçirdiğimi kendilerine söyledim. Burada bu tür ameliyatların yapıldığını ve deneyimli bir ekiple tedavi edildiği cevabını aldım. Bu beni ve ailemi umutlandırdı\" dedi.

GURUR MESELESİ YAPTI

Oğlunun kız arkadaşıyla ayrıldıktan sonra bunu gurur meselesi yapıp intihar girişiminde bulunduğunu anlatan Kadriye Yayla, silah sesini duyduğunda banyodaki şofben tüpünün patladığını zannettiğini söyledi. Banyoya gittiğinde korkunç manzarayla karşılaştığını kaydeden anne Yayla, \"Çığlıklarım üzerine emekli hemşire olan komşumuz yardıma geldi. Yüzüne havlu bastırarak ambulansla hastaneye götürdük. Hastanede plastik cerrah vardı. İlk müdahaleler onlar tarafından yapıldı\" diye konuştu.

\'İNŞALLAH İYİLEŞECEK\'

Daha önceki ameliyatların vücudun diğer bölgelerinden doku alınarak yapıldığını kaydeden Kadriye Yayla, \"Burnundan 3 kez ameliyat oldu ancak kıkırdak tutmadı. Burnundan dördüncü ameliyata hazırlanırken doktorunun tayini çıktı. Bunun üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne başvurduk. Burada duyduklarımız bizi heyecanlandırdı. Yusuf 3 çocuğumdan en küçüğü. İnşallah iyileşip evimize döneceğiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLECEK

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)-

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3)KARTEPE\'DE İMAR PLANINA TEPKİ

KOCAELİ\'nin Kartepe İlçesi\'nde yapılan imar planlamasında Kuzey Anadolu fay hattının geçtiği alanların yeşil alan yapılacak olmasına tepki gösteren mahalle sakinleri, belediye binası önünde toplandı. Mahalle sakinleri, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ile görüşerek her ne pahasına olursa olsun 150 hanenin bulunduğu mahallelerini terk etmeyeceklerini söyledi. Kartepe Tepetarla Mahallesi sakinleri ilçe genelinde yapılan imar revizyon planlamasında Tepetarla\'nın planlarına itiraz etmek amacıyla Kartepe Belediyesi önünde toplandı. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez\'e belediyenin önünde sorunlarını anlatan mahalle sakinleri, fay hattının geçtiği ata topraklarını terk etmeyeceklerini söyleyerek, çözüm yolu bulunmasını istedi. Belediyenin tapulu yerlerini ellerinden almak istediğini söyleyen mahalle sakinlerinden Yusuf Göktekin, \"Şu anki yerlerimiz tapulu ama belediye rant için imar planını bahane ederek bu toprakları elimizden almak istiyor. İmar düzenlemesiyle fay hattını bahane ediyor. Kuzey Anadolu fay hattı geçiyormuş köyden. Bizim köyümüzde 150 hane var, 140 yıllık bir geçmişi var. Burada imar planları bahane edilerek köy tamamen kaldırılarak, başkalarına tekrar satılmak isteniyor. İki kademeli bir olay bu, görünüşte tamamen imar planı şeklinde yapılıyor olay. Eğer fay hattı bahane edilecekse o zaman Japonya\'yı komple kaldırmamız lazım. Bana şunu desinler, eğer buraya bina yapıyorsan 10 şiddetinde depreme dayanıklı ev yap, 2 katlı yap desinler. Ben ona razıyım. Standartlar neyse, teknik ne gerektiriyorsa bizim ona itirazımız yok. Biz dedelerimizden kalan toprağımızı bırakmak istemiyoruz\" dedi.

Mahalle sakinlerinden Zikriye Coşkun ise, \"Evim, 2 dönüm arsam, evimle beraber park alanı kalıyor. 11 dönüm daha yerimiz var, orası da park alanı kalıyor. Fay hattı bizim oradan geçtiği için, 60 metre yukarı 60 metre aşağı verdiği için bizim tarlamızı elimizden alıyorlar. Dededen kalma arazimizin komple fay hattından geçtiğini söylüyorlar. Ama gelsinler evimi tespit etsinler, ben depremde hasar parası bile almadım. Ben yerimi vermek istemiyorum\" diye konuştu.

FAY HATTININ DEĞİŞTİRİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Yapılan çalışmalarda vatandaşın kesinlikle mağdur edilmeyeceğini belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, şöyle konuştu:

\"Biz belediyemizin imar revizyon planını yaptık. Vatandaşı kesinlikle mağdur etmeyeceğiz. Ama yeni bir ilçe olan, yeni bir şehir olan Kartepe\'yi geliştirmek için planlar gerekiyordu o planlar yapıldı. O planlar yapılırken üst ölçekli planlardan ve devletten gelen bir takım zorunluluklar var. Kamu yatırımlarının işlenmesi, uluslararası ve ulusal yolların işlenmesi, fay hatlarının, SİT alanlarının işlenmesi ki bölgemiz zaten deprem bölgesinde bulunuyor. Tepetarla konusunda da bu mahallemizde devlet üst ölçekli planlardan gelen ve bakanlığımızdan gelen bir fay hattı çizgisi vardı, revizyon planlarımızı yaparken mecburiyetten fay hattını oraya işledik. Fay hattı olduğu zaman fay hattının kenarından sağından solundan belli bir mesafede çekme mesafesi oluyor. Dolayısıyla 150 yıla yakın süredir ikamet edilen bu bölgede üst ölçekli plandan gelen o fay hattı çizgisinde evlerin olduğu tespit edildi. Bizim burada belediye olarak bu fay hattı çizgisini oraya işlememiz gerekiyor. Biz güçlü bir devletiz, vatandaşımızı mağdur etmeyeceğimizi söyledik. Fay hattının değiştirilmesi gibi bir şey söz konusu değil, tekrar incelenmesi noktasında vatandaş talebi dikkate alınıp değerlendirilebilir ama değiştirilmesi mümkün değil. Fay hattının kenarındaki imar yasağı biraz daha daraltılır mı, yapılır mı, kanunun hukukun bize verdiği izin ölçüsünde değerlendirilebilir\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Belediye binası önündeki vatandaşlardan görüntü

-Belediye başkanı ile vatandaşların görüşmesi

-Vatandaşlarla röp

-Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ile röp

İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

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4)ARAÇLARI DURDURUP ELMA İKRAMINDA BULUNDULAR

TÜRKİYE\'nin en önemli elma üretim merkezlerinden Isparta\'nın \'Cittaslow- Sakin Şehir\' unvanlı Eğirdir İlçesi\'nde 19 Ekim Muhtarlar Günü programının ardından elmanın tanıtımı amacıyla Isparta- Konya karayolunda durdurulan araç sürücülerine elma dağıtıldı. Eğirdir\'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Çınaraltı Meydanı\'nda kutlama programı düzenlendi. Programa Kaymakam Abdullah Akdaş, Belediye Başkanı DP\'li Ömer Şengöl ile belediye meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partilerle STK temsilcileri, 28 köy ve 29 mahalle ve belde muhtarı katıldı.

Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulmasının ardından protokol üyeleri ve muhtarlar günde 6 bin ile 20 bin civarında aracın geçiş yaptığı Isparta- Konya karayolunda sürücülere elma ikramında bulundu. Eğirdir elmasının tanıtımı amacıyla düzenlenen etkinlikte Cittaslow- Sakin Şehir tabelası önünde araçlar tek tek durduruldu. Kaymakam Akdaş, Başkan Şengöl, ilçe protokolü ve muhtarlar araç sürücülerine kağıt torbalar içinde elma dağıttı. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Eğirdir Meslek Yüksekokulu Turizm Bölümü öğrencileri de etkinliğe destek verdi.

Görüntü Dökümü

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- Törene katılanlar

- Törenden detay

- Durdurulan araçlara elma dağıtılması

- RÖP 1: Yeşilada Mahalle Muhtarı Şükriye Kılınç

- RÖP 2: Balkırı Köyü Muhtarı Hüseyin İnce

- Elma dağıtımı detay görüntü

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HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)

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5)6 AYLIK ASKER İNTİHAR ETTİ

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, 6 aylık asker 20 yaşındaki Memduh Zehir, ağaca bağladığı ipi boynuna geçirip yaşamına son verdi.Olay, dün gece geç saatlerde 106\'ncı Topçu Alay Komutanlığı\'nda meydana geldi. Ağrı\'nın Patnos İlçesi nüfusuna kayıtlı olan 6 aylık asker, iddiaya göre, birliğin bahçesindeki ağaca ip bağladıktın sonra boynuna geçirip intihar etti. Silah arkadaşları tarafından ağaçta asılı halde bulunan Zehir için revire haber verildi. Revir görevlileri tarafından yapılan incelemene hayatını kaybettiği belirlenen Memduh Zehir\'in cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu\'na getirildi.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Kurumu

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 15 MB