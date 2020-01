DHA YURT BÜLTENİ-10

1)BAKAN ELVAN: MİLLETİMİZİN GÜÇLÜ İRADESİ OLDUĞU MÜDDETÇE, ÜLKEMİZ BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

KARAMAN\'da Ak Parti Merkez İlçe Kongresi\'ne katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye\'nin güçlü bir ülke olduğunu belirterek, \"Milletimizin o güçlü iradesi ve kararlılığı olduğu müddetçe biz büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz. En ufak bir kaygınız olmasın. Yeter ki önderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın arkasında olun\" dedi. Karaman Ak Parti Merkez İlçe Kongresi, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Yunus Emre Konferans Salonu\'nda yapılan kongre öncesi partililer tarafından karşılanan Bakan Elvan, kısa süre sohbet etti. Salona girerken İstiklal Marşı\'nın okunmaya başlaması üzerine merdivenlerde bekleyen Bakan Elvan, marşın tamamlanmasının ardından salona girdi. Kongrede partililere seslenen Bakan Elvan, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Elvan, \"Bizim aşkımız bir, davamız bir. Bizim sevdamız bir, ülkümüz bir. Bizim reisimiz bir, yoldaşımız bir. Engel üstüne engel koyuyorlar. Bunları biz 2002 yılından beri yaşıyoruz, yaşadık. Belki bundan sonraki süreçte de yaşayacağız. Neler neler yaptılar. Muhtıralar mı, darbe girişimleri mi, parti kapatma kararları mı, o yöndeki girişimleri mi; nelerle karşılaştık. Bunların her birini sizlerle birlikte aştık\" diye konuştu.

Bugün bazı sıkıntılar yaşandığını ancak Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu ifade eden Bakan Elvan şunları söyledi:

\"Milletimizin o güçlü iradesi ve kararlılığı olduğu müddetçe biz büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz. En ufak bir kaygınız olmasın. Yeter ki önderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın arkasında olun.\"

2)AMELİYATI CANLI YAYINLA 308 HEKİM İZLEDİ

ANTALYA\'da devam eden tıp kongresi kapsamında Prof. Dr. Alper Çelik, tip 2 diyabet tedavisine yönelik Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde ameliyat gerçekleştirdi. Canlı yayınla kongredeki 308 hekim ameliyatı izlerken, operasyonu yapan Prof. Dr. Çelik bu esnada katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. Antalya\'nın Belek bölgesindeki Ela Quality Resort Otel\'de devam eden 5\'inci Ulusal Obezite Cerrahisi Kongresi kapsamından ilginç bir sunuma yer verildi. Meksika, Brezilya, ABD, İtalya, İngiltere, Hindistan, Belçika, İran, Yunanistan, Portekiz, Azerbaycan, Fransa, Kazakistan, Hollanda, İspanya, Portekiz, Almanya\'dan gelen uzmanlarla birlikte 308 hekim canlı yayında yapılan ameliyatı izleyip sorular yönlendirdi. Kongrenin yapıldığı otelden 40 kilometre uzaklıktaki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde, Prof.Dr. Alper Çelik, tip 2 diyabet tedavisine yönelik ameliyat gerçekleştirdi. Dünyada sadece 8 cerrahın yapabildiği bu operasyona Belek\'teki katılımcıların ilgisi büyük oldu. Prof.Dr. Çelik, canlı yayında meslektaşlarına yaptığı ameliyatta hangi yöntemleri kullandığını, nasıl bir yol izlediğini ve neden bu hastaya operasyonu gerçekleştirdiğini, ameliyat sırasında anlattı.

3 BİNE YAKIN AMELİYAT YAPTI

Aynı zamanda Metabolik Cerrahi Derneği ve Vakfı\'nın kurucu başkanı olan Prof.Dr. Alper Çelik, bugüne kadar 3 bine yakın hastayı ameliyat ettiğini söyledi. Bu ameliyatı dünyanın dört bir yanından gelen cerrahlara aktardığını belirten Prof.Dr. Çelik, şöyle dedi:

“Bu cerrahi yönteminin diğer hekimlere kazandırılması için canlı yayında bu ameliyatı gerçekleştirdik. Şeker hastalığının ameliyatla tedavi edilebileceğini göstermeye çalışıyoruz. Birçok insanı bu yöntemle ameliyat ettik ve başarıya ulaştık.\"

\"ŞEKERSİZ HAYATA BAŞLAYACAK\"

Prof.Dr. Alper Çelik, hasta 68 yaşındaki Emine Doğrusöz ile 2 yıldır irtibat halinde olduklarını söyledi. Hastanın ilaç ve insülin kullanmasına rağmen sıkıntılarının devam ettiğini kaydeden Prof. Dr. Çelik, “Emine hanım 16 yıllık şeker hastası ve 8 yıldır hem hap hem insülin kullanıyordu. Son dönemde sinir uçlarında hasarlar oluştu ve damar duvarlarında bozulmalar meydana gelmeye başladı. Ameliyat sonrası Emine hanım ilaçlara veda edecek. Şekersiz bir hayata başlayacak\" diye konuştu.

SİNDİRİM TRAFİĞİ DEĞİŞİYOR

Kapalı yöntemle küçük deliklerden yapılan işlemde, küçük kameralar vasıtasıyla organlar görüntülendi. Mide, ince bağırsağın baş ve son kısmına müdahale edildi. Sindirim trafiğini değiştiren ve emilimi bozmayan ameliyat sonrası hastalar birkaç saat sonra yürümeye başlıyor ve kısa sürede taburcu ediliyor.

\"UNUTKANLIK VARDI\"

Ameliyat öncesi konuşan hasta Emine Doğrusöz, heyecanlı olduğunu söyledi. Şeker hastalığı ile yaşamanın kolay bir şey olmadığını belirten Doğrusöz, “İlaçlara bağlı yaşıyordum ve unutkanlık vardı. Düşmeler oluyordu. Her zaman yataktan yorgun kalkıyordum. Umarım ameliyattan sonra bunlar ortadan kalkacak\" dedi.

3)BÜYÜKERŞEN\'DEN ÇEVREYİ KİRLETENLERE \'ÇEKİRDEK ÇİTLEYEN EŞEK\'Lİ HEYKEL TEPKİSİ

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi, çevreyi kirletenlere esprili bir şekilde tepki göstermek amacıyla Porsuk Çayı kıyısına bank üzerinde oturmuş \'Çekirdek Çitleyen Eşek\' heykeli koydu. Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, \"karikatürize edilmiş bu heykeli koyarak çevre temizliğine mizahi bir açıdan dikkat çekmek istedik\" dedi.

Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Çayı kıyısına Büyükşehir Belediyesi tarafından konulan bank üzerinde oturup çekirdek çitleyen eşek heykeli Eskişehir\'de ilgiyle karşılaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen\'in çevreyi kirletenlere esprili bir şekilde tepki göstermek amacıyla koydurduğu belirtilen \'Çekirdek çitleyen eşek\' heykeli, sosyal medya da ilgi odağı oldu. Bazı paylaşımcılar, Porsuk Çayı kıyısına oturanların çekirdek kabuklarını ve çöpleri yere attığını ifade ederek, Büyükerşen\'in bu kişilere karşı çareyi böyle bir heykeli koymakta bulduğunu söyledi.

Bazı vatandaşlar da, Yılmaz Büyükerşen\'in belediye başkanlığının ilk yıllarında Porsuk Çayı kıyısında oturanların çekirdek çitleyip kabuklarını çimlerin üzerine atmasına çok kızdığını belirterek, \"O yıllarda Büyükerşen\'in çekirdek çitleyen eşek heykeli yaptığı söyleniyordu. Ancak bu heykeli yıllardık görmedik. Sonunda Yılmaz hoca çok kızmış olacak ki çekirdek çitleyen heykeli getirip Porsuk Çayı kayısına koydurmuş\" dedi.

BÜYÜKŞEHİR\'DEN AÇIKLAMA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi\'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada çevre duyarlılığı için Porsuk Çayı kenarına yeni bir heykel konulduğu belirterek şöyle denildi:

\"Büyükşehir Belediyesi Porsuk Çayı ve çevresinin temizliğine dikkat çekmek amacıyla \'Kovadan balık tutmak zorunda kalan dilenci\' heykelinden sonra yeni bir heykeli daha Porsuk kenarına yerleştirdi. Kabuklu yemişler yiyerek Porsuk ve çevresini kirletenler artık sahil kısmında \'Çekirdek Çitleyen Eşek\' heykeli ile karşılaşacaklar. Yaz aylarında duyarlı Eskişehir halkından gelen şikayetler üzerine çevre temizliğine dikkat çekmek isteyen Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir\'in en önemli simgelerinden biri olan Porsuk\'un temiz tutulması için Adalar mevkiine \'Çekirdek Çitleyen Eşek\' heykeli yerleştirdi. Porsuk kenarında çekirdek çitleyerek kabuklarını yere atarken resmedilmiş karikatürize edilmiş heykel, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.\"

\'ÇEVRE TEMİZLİĞİNE MİZAHİ AÇIDAN DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİK\'

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de açıklamasında, yıllar önce Porsuk Çayı\'nın temiz tutulması amacıyla kovadan balık tutan dilenci heykelini hazırladıklarını söyleyerek \"Vatandaşlarımızın büyük bir bölümü Porsuk\'un değerini bildiğinden bu konuda çok hassas davranıyor. Onlardan gelen şikayetler üzerine karikatürize edilmiş bu heykeli koyarak çevre temizliğine mizahi bir açıdan dikkat çekmek istedik\" dedi.

4)İZMİT\'TE KANARYALAR YARIŞTI

İZMİT\'te, Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu ile Kocaeli Ornitoloji Derneği\'nce düzenlenen Kanarya ve Kafes Kuşları Kupası büyük ilgi gördü. Yaklaşık 5 bin kuşun getirildiği yarışmada, dereceye giren kuş sahipleri kupa ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu ile Kocaeli Ornitoloji Derneği\'nce düzenlenen Kanarya ve Kafes Kuşları Kupası İzmit İnterteks Fuarı\'nda yapıldı. 2 gün sürecek olan yarışmaya 58 ilden kanarya severler katıldı. Yaklaşık 5 bin kuşun getirildiği fuarda kuşlar duruş, renk ve ötüşleriyle dikkat çekti. Yapılan yarışmada 128 tür kanarya, 100 tür muhabbet ve egzotik kuş, 28 tür de pozütür kanarya cinsi kuşlar yarıştı. Dereceye giren kuş sahipleri kupa ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Fuara yaklaşık 5 bin kuş getirildiğini söyleyen Kocaeli Ornitoloji Derneği Başkanı Oğuz Ertop, \"Şampiyonamız federasyon kupası adı altında yapılıyor. Federasyonumuzun her sene 6 tane şampiyonası var. Federasyona bağlı 93 derneğimizin katılımıyla yapıyoruz. Şu an yarışmaya gelen 5 bin kuş var\" dedi.

Ertop dünya şampiyonasının ön seçimlerinin de yapıldığını belirterek, \"Buraya Fransız hakemler geldi ve bunlar en güzellerini seçip İtalya\'da yapılacak olan dünya şampiyonasına gönderilmesi talebinde bulundu. Bu şekilde o kuşları da dünya şampiyonasına gönderiyoruz. Bazı kuşlar çok kıymetli. Dünya çapında 2 bin, 3 bin Euro değeri olan kuşlar var. Bunlar güzel yetiştirildiği takdirde sahipleri zaten satmak istemiyor ama bunların yeri geliyor değerleri 5 bin Euro\'lara kadar çıkıyor. Genelde sahipleri vermez ama alıcılar 10-15 bin lira civarında fiyat teklif ediyor\"

Yarışmaya Bursa\'dan katıldığını söyleyen Fatih Beyhan, \"Bir sene boyunca baktığım 3 adet kanaryayla bu yarışmaya katıldım. Bu kanaryaları Ocak ayında İtalya\'da yapılacak olan dünya yarışmasında derece almak üzere hazırlayacağım. Asıl hedefimiz İtalya\'daki dünya şampiyonası. Burası bizim için bir başlangıç, her sene olduğu gibi Türkiye\'deki yerel yarışmalarda derece almak üzere o yıl ürettiğimiz kanaryaları yarışmaya getiriyoruz. Kuş beslemek stresimi tamamen alıyor. Herkese tavsiye ederim, özellikle yoğun iş hayatı yaşayanlara. Günde yarım saat kanaryayla ilgilenmeleri halinde bütün yorgunluklarını alacaktır\" diye konuştu.

5) KIŞLA ÖNÜNDE OTOMOBİL YANDI

HATAY\'ın İskenderun İlçesi\'nde sahil yolunda yanan otomobil korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Atatürk Bulvarı General Şükrü Kanatlı Kışlası önünde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Otomobilin motor kısmının bir anda alevler yükselmesi üzerine sürücüsü ile içerisindekiler kendilerini dışarı attı. Bir anda alev topuna dönen otomobil yangınında iki kez patlama yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti. Söndürülen otomobil kullanılmaz hale gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6)İZMİR\' DE \'YEREL ÜRETİM ŞÖLENİ\" YAPIDI

Kocaoğlu, \"Ülkenin geleceği tarımda, hayvancılıktadır\"

İZMİR\'in Gündoğdu Meydanı\'nda, üreticilerle kentte yaşayanların buluştuğu \'Yerel Üretim Şöleni\' düzenlendi. Şölenin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türkiye\'de tarımın 10 senede yüzde 2.1, İzmir\'de ise yüzde 5 büyüdüğünü söyledi. Kırsal kesimi, üretici kooperatiflerini desteklerini, yakında ürünleri pazarlayacak ve ihraç edecek sistem kuracakalarını belirten Kocaoğlu, \"Sırbistan\'dan et almayacağız. Bizim köylümüz, çiftçimiz, hayvacımızın ürettiği eti yiyeceğiz. Kim ne derse desin ülkenin geleceği tarımdadır, havyancılıktadır\" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarım kesimine verdiği desteklerin başarılı sonuçlarını Gündoğdu Meydanı\'ndaki \'Yerel Üretim Şöleni\' ile kutladı. Kültürpark Basmane kapısından başlayan kortej yürüyüşüne CHP\'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, üretici kooperatifleri, çiftçiler, köylüler katıldı. Kortejin Gündoğdu Meydanı\'ndaki şölen alanına ulaşmasıyla köylü-kentli buluşması gerçekleşti.

Yerel Üretim Şöleni açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu,Türkiye\'deki tarım, et ihlatı, kooperatifer konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı. Büyükşehir Belediyesi\'nin kırsal kesime verdiği desteğe dikkat çeken, okul sütü ve ardından süt kuzusu projesinin Türkiye\'nın dışına taşarak dünyaya örnek olduğunu belirten Kocaoğlu, \"Tarımın, havyancılığın, köylünün yıllardır yok sayıldığı bir ülkede biz İzmir\'de köylü, çiftçi, hayvancımızla birlikte tarımı, kırsalı yeniden filizlendirdik. Üreticinin, köylünün lokmasını büyütmeye çalıştık. Üretimi arttıran, iyi tarım uygulamalarını destekledik. Üretici kooperatiflerin cirosu da serveti de 10 senede en az 10 kat büyüdü. Kooperatifler yatırım yaptılar. Ödemiş Bademli Fidan, Tire Süt, Bayındır Çiçek, Urla Bademler Çiçek, Kiraz İğdeli ve Çevre köyleri kalkınma kooperatifleri üyeleri ve yönetimlerine teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı bu işi başaramazdık. Zor koşullarda mücadele ediyorlardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi destek oldu. Sadece parayla değil, mal satın alarak değil, toprak ve yaprak tahlilleri yapımından, eğitimine kadar birlikte çaba gösterildi. Bugün Ödemiş Bademli Fidan Kooperatifi yurdışına üretim yapıyor. Bayındır Çiçekçilik Kooperatifi dünya tarım devi Hollanda ile ortak proje yürütüyor\" diye konuştu.

Türkiye\'de tarımın 10 senede yüzde 2.1, İzmir\'de ise yüzde 5 büyüdüğünü belirten Başkan Kocaoğlu, \"Tam iki katı büyüdü. Türkiye\'de süt yüzde 100, İzmir\'de yüzde 150, Tire\'de ise yüzde 440 büyüdü. Kooperatifleri karalamak isteyenler bilsinler ki, kooperatifler hem üretiyor, hem de pazarlıyor. Kooperatifler bizim kaldıracımızdır. Biz onları desteklemeye, ayağa kaldırmaya devam edeceğiz. Kim ne derse desin, ülkenin geleceği tarımda, hayvancılıktadır. Konya kadar olan Hollanda\'nın, tarımdaki ihracatı Türkiye Cumhuriyeti\'nin toplam ihracatına çok yakındır. Türkiye\'nin ki ise onun onda biri kadardır. Üretemiyoruz, elimizden tutulmuyor. \'Köylü milletin efendisidir\' lafı Ulu Önder\'imizin sözlerinde kaldı. Biz gerçekten köylüyü bu milletin efendisi yapacağız. İyi tarım uygulamalarıyla birlik olursanız üretirsiniz. Bunu pazarlamamız gerekmedir. Pazarlama için paketleme gerekmetedir. Ambalajlama gerekiyor. Zeytinyağı koopetifi için zeytinyağı sıkım tesisi kuruyoruz\" dedi.

\"SIRBİSTAN\'DAN ET ALMAYACAĞIZ\"

İthal etle ilgili de açıklamalar yapan Başkan Kocaoğlu şunları söyledi:

\"İzmir\'i Türkiye\'de örnek kılacağız. Önümüzdeki günlerde kooperatifler, yerel yönetimlerimizin çatının altında olacağı bir üst oluşuma gideceğiz. Belediyeler ve kooperatifler hisse alacak. Buradan pazarlama faaliyetlerini, ihracatı yürüteceğiz. Sırbistan\'dan et almayacağız. Bizim köylümüzün çiftçimizin, hayvancımızın ürettiği eti yiyeceğiz. Ülke hiçbir zaman tarımda bu noktaya düşmemişti. Biz çalışacak, üretecek, pazarlayacağız. Kalitemize dikkat edeceğiz. Sağlıklı ürünler üreteceğiz. Göğsümüzü gere gere insanımıza ve yakın coğrafyamıza bunları pazarlayacağız. Durmak yok, çalışacağız. Biz bu ülkenin çocuklarıyız. Köylü, çiftçi, esnaf emekçi bu ülkenin gerçek sahipleridir. Ülke sevgisi, insana şevkat, sabır, yardımlaşma hepsi bizim insanımızdadır.\"

İzmir\'in kendi gücü ile kalkınabilecek ve bunu bugün gerçekleştiren Türkiye\'de tek, dünyada sayılı şehirlerden biri olduğunu belirten Kocaoğlu, \"Bize sadece bize yeteriz. 4-5 yıl önce Gündoğdu Meydanı\'na gelen veya salonlarda konuşan siyasetçiler, İzmir\'e \'Köy\' diyorlardı. \'İzmir köy\' diyorlardı.\' İzmir sümükleri akan yüzü kir pas içinde çocuk\' diyorlardı. Bugün ise \'İzmir bir tane. İzmir şöyle, İzmir böyle\' diyorlar. O zaman neredeydiniz? Bu kalkınmada, bu büyümede bir kuruş hakkınız, desteğiniz var mı? Gelmiş geçmiş siyasetçilerin köylüyü efendilikten çıkarttığı yerde, İzmir\'de tekrar \'Köylü milletin efendisidir\'i gerçekleştiriyoruz. Ne mutlu bize, ne mutlu İzmir\'deki üreticiye, ne mutlu market market gezip illa kooperatif ürünü alacağım diyen İzmirli tüketiciye. Gazabımız mübarek olsun. Bu yolda yürüyecek, büyüyeceğiz. İzmirlilerin lokmasını büylüteceğiz\" dedi.

ÜRETİCİLER İZMİRLİLER İLE BULUŞTU

Açılışın ardından, üreticiler ürünlerini stantlarda İzmirlilerin beğenisine sundu. Üzümden incire, sütten çiçeklere kadar pek çok ürün hem hediye verildi hem de satıldı. Halk oyunu gösterilerinın yanı sıra yoğurt yeme yarışı gibi eğlenceler düzenlendi. Meydana getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara çocuklar büyük ilgi gösterdi.

SÖZLEŞMELİ ÜRETİM MODELİNİ İLK UYGULAYAN BELEDİYE

Kırsal kalkınmayı sağlamak için üreticilere yönelik destekleme projelerini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, sözleşmeli üretim modelini uygulayan ilk belediye oldu. Tarım arazilerinin yollarını asfaltlayarak ürün kalitesini artıran ve pazarlama olanaklarını geliştiren Büyükşehir, sözleşmeli alımlarla üretici kooperatiflerini destekledi. Küçükbaş hayvancılığı geliştirmek amacıyla eğitim verdiği köylülere ücretsiz koyun ve keçi dağıtımı yaptı. En önemli desteğini de bölgedeki süt üretimini artırmaya yönelik projelere verdi. 1-5 yaş grubu arasındaki 130 bin çocuğa ücretsiz süt dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kısa süre içinde hayvancılık yapanların kalkınmasına destek oldu. Süt dağıtılan çocukların da yüzü güldü. Bu arada, kooperatiflerin alt yapıları geliştirildi ve üretim teknikleriyle kapasiteleri arttırıldı.

