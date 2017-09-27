DHA YURT BÜLTENİ-10

1)DEAŞ BOMBACISI GÖNDER, MİTİNG ALANINA BOMBALARI BÖYLE KOYMUŞ

HDP\'nin 5 Haziran 2015 tarihinde Diyarbakır\'da düzenlediği mitingte 5 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan bombalı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Mobese kameralarının kaydettiği ve soruşturma dosyasına giren görüntülerde, DEAŞ\'lı bombacı Orhan Gönder\'in bombaları poşet içerisinde taşıdığı, önce çöp kutusuna bir bomba koyduğu, ardından diğer bombayı da poşet içerisinde seyyar satıcı tezgahının altına bıraktığı görülüyor. Alanda yapılan bomba aramasına ait görüntülerin de yer aldığı yeni görüntülerle ilgili olarak müdahil avukatlar, polisin alanda usulune uygun bir arama yapmadığını iddia ettiler.

HDP\'nin Diyarbakır istasyon meydanında 5 Haziran 2015 tarihinde düzenlediği seçim mitingte patlayan ve 5 kişinin ölümüne, 400\'e yakın kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Alanda bulunan sabit ve hareketli mobese kameraların çektiği ve soruşturma dosyasına giren görüntülerde, Orhan Gönder’in miting alanına polis araması yapılmadan önce elinde bir poşetle geldiği görülüyor. Alanda fazla kimsenin olmadığı sırada Gönder önce alanı gezerek keşif yaptı. Görüntülerde daha sonra Gönder elinde taşıdığı poşetten bir bombayı çıkarıp çöp poşetini koyduğu, daha sonra ise diğer bombayı poşet ile birlikte seyyar satıcı tezgahının yanına bıraktığı görüldü. Ardından tezgahın yanında mavi kıyafetli bir kişi ile sohbet eden Gönder, polisin yanlarına doğru gelmesi ile oradan ayrılıyor.

Görüntülerde, DEAŞ bombacısı Orhan Gönder\'in iki bombayı çöp kutusu ile tezgahın altına koymasından sonra alanda yapılan bomba araması da yer aldı. Görüntülerde, yaklaşan bir polisin çöp kutusunu ayağı ile kontrol etmeye çalıştığı görüldü. Polis tarafından bomba uzmanı köpek ile yapılan aramalarında yer aldığı görüntülerde, yapılan aramaya müdahil avukatlar ihmal gerekçesiyle tepki gösterdi.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ HDP\'Lİ UCA MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknaz Uca da, konuyu TBMM gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun yanıtması istemiyle soru önergesi veren HDP\'li Uca, önergesinde, \"Halkların Demokratik Partisi\'nin 5 Haziran 2015 tarihindeki Diyarbakır mitingine İŞİD tarafından bombalı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmiş ve yüzlerce kişi yaralanmıştır. Söz konusu saldırıya ilişkin dün yeni görüntüler kamuoyuyla paylaşılmıştır. Görüntülerde de açık şekilde görüldüğü gibi bu patlamada güvenlik zafiyeti ve ciddi bir güvenlik ihmali söz konusudur\" dedi.

YARGILAMALARI ANKARA\'DA SÜRÜYOR

HDP\'nin 5 Haziran 2015 günü Diyarbakır\'ın İstasyon Meydanı\'nda düzenlediği mitinge yönelik yapılan ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıya ilişkin dava Ankara\'da görülüyor. Sanıklar İsmail Korkmaz (35), Mustafa Kılınç (39), Orhan Gönder (20) ve Burhan Gök (37) ile firari İlhami Balı\'nın (33), \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\', \'Nitelikli öldürme\', \'Nitelikli öldürmeye teşebbüs\' ve \'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma\' suçlarından cezalandırılması istendi. İddianamede, tutuklu sanıklar hakkında 5\'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 4 bin 101\'er yıldan 6 bin 318\'er yıla kadar hapis cezası istedi. 25 Temmuz\'da görülen duruşmada Burhan Gök, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

Görüntü Dökümü:

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-DEAŞ bombacısı Gönder\'in alana elinde birpoşet ile gelmesi

-Gönder\'in poşetteki bombalardan birini çöp kutusuna koyması

-Gönder\'in alanda gezip keşif yapması

-Gönder\'in elindeki diğer bombayı poşet içerisinhde tezgahın altına bırakması

-Gönder\'in bir kişi ile sohbet etmesi

-Miting alanında arama yapılması

-Polisin çöp kutusu ve tezgahın çevresinde arama yapması

-Gönder ve yanındakilerin miting alanına sonra girmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit ASLAN/DİYARBAKIR,(DHA)-

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2)HABUR’DA IRAK ASKERLERİ İLE TATBİKAT DEVAM EDİYOR

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Şırnak\'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır kapısı arasında başlattığı askeri tatbikatı, dünden bu yana Irak askerlerinin katılımı ile devam ediyor.

Irak\'taki bölgesel Kürt Yönetiminin bağımsızlık referandumu kararının alınması üzerine TSK, Habur Sınır Kapısı’nda askeri tatbikat 10\'uncu gününde Irak ordusu askerlerinin katımıyla sürüyor. Tatbikat alanının genişlendiği görülürken, iş makineleri tatbikat alanında temsili düşman siperleri oluşturdu. Irak ordusundan askerlerin içinde yer aldığı tank ve zırhlı araçlar, mısır tarlası etrafında manevralar yaparken, daha sonra kazılan yeni temsili düşman siperlerinin bulunduğu noktalara temsili saldırı canlandırıldı. Sis bombasının da kullanıldığı noktalar kısa sürede zırhlı araçlar tarafından kuşatıldıktan sonra tanklar dönüş yapmaya başladı. Tatbikat çevresinde hızlı manevralarda bulunan tank ve zırhlı araçlar daha sonra tatbikatın başlangıç noktasına geri döndü.

\"KAPI KAPANIRSA EKMEĞİMİZ KESİLİR\"

Irak\'taki bölgesel Kürt Yönetiminin bağımsızlık referandumunu gerçekleştirmesinden sonra ekonomik yaptırım programında yer alan Habur Sınır Kapısı’nın kapatılması yönündeki açıklamalar şoförleri tedirgin etti. Kuzey Irak’tan Türkiye’ye dönüş yapan Mardin Kızıltepeli kamyon şoförü Mehmet Çelik, tek geçim kaynağının kullandığı kamyon olduğunu ve Habur’un kapatılması halinde mağdur olacağını söyledi. Çelik, “Allah’tan umut ediyoruz kapı kapanmasın. Borcumuz var. Kapı kapanırsa ekmeğimiz kesilir. Bu kapının kapanmasını istemiyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Tatbikata katılan zırhlı araçlar

-Araçların hücuma kalkması

-Sis bombası atılması

-Tanklardan manevra eğitimi

-Habur Sınır Kapısı\'ndan görüntü

-Kamyon şoförünün konuşması

-Araçlardan ve kapıdan detaylar

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN-Eser PAZARBAŞI, (SİLOPİ-DHA)

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3)ŞANLIURFA\'DA DUVAR İŞÇİLERİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

ŞANLIURFA Organize Sanayi Bölgesi\'nde, bir deponun duvarı sıva yapılırken, işçilerin üzerine çöktü. Enkaz altında kalan Suriyeli uyruklu sıvacı Hasan El Hayan öldü, 1 işçi de ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi\'nde bulunan bir tekstil fabrikasının depo bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, depodaki tadilat çalışmaları sırasında sıva yapan işçilerin üzerine duvar çöktü. Büyük gürültüyle çöken enkazın altında kalan işçileri görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, enkaz altında kalan Suriyeli Hasan El Hayan ile Fehmi Aslan\'ı uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden çıkarıp ambulansla hastaneye sevketti. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Hasan El Hayan hayatını kaybederken, hayati tehlikesi bulunan Fehmi Aslan ise yoğun bakım ünitesine alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Çöken deponun duvarı

- Depodan geriye kalan beton enkazı

- Adli Tıp Kurumu morguna getirilen cenaze

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 162MB

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4)GAZİANTEP\'TE 2 ARAÇ ÇARPIŞTI, SÜRÜCÜLER YARALANDI

GAZİANTEP\'te, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep- Nizip karayolunun 15\'inci kilometresinde meydana geldi. Nizip\'te duruşmadan dönen avukat Mustafa Duran yönetimindeki 27 AFG 45 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet K.\'nin kullandığı 27 E 5023 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler, yoldan geçenlerin çağırdığı ambulanslarla tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Kaza yapan araçlar

- Araçların yoldan kaldırılması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber- Kamera: Mustafa KANLI GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 133 MB

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5)15 GÜN ÖNCE RÜYASINDA GÖRDÜĞÜ BÖBREK NAKLİ GERÇEK OLDU

ÇANAKKALE\'de, 7 yıldır böbrek yetmezliği çeken 45 yasındaki Halil Özcan\'ın 15 gün önce gördüğü rüyası gerçek oldu. Özcan\'a, Bursa\'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşince organları bağışlanan Mesut Çiğdem\'den alınan böbrek nakledildi. Sağlığına kavuşan Özcan, \"Artık dilediğim gibi su içebiliyorum, günlük hayatımı rahatça sürdürebiliyorum\" dedi.Çan\'da yaşayan evli ve iki çocuk babası Halil Özcan, 10 yıldır çektiği yüksek tansiyon problemine bağlı olarak böbrek yetmezliği rahatsızlığına yakalandı. 7 yıl boyunca Çanakkale ve çevre illerde neredeyse gitmedik hastene bırakmayan Özcan\'a doktorlar, böbrek nakli olması gerektiğini söyledi. 2 aydır Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi\'nde diyalize giren Özcan, kendisi gibi 4 hastayla birlikte böbrek nakli için sıra beklemeye başladı.

Özcan, 15 gün önce, bağış organ bekleyen 4 hastaya ve hastane personeline, rüyasında kendisine nakil yapıldığını gördüğünü anlattı.

Özcan\'ın bu rüyası, 6 gün önce Bursa Çekirge Devlet Hastanesi\'nden gelen haberle gerçek oldu. Beyin kanaması teşnhisi ile tedavi gördüğü Çekirge Devlet Hastanesi\'nde geçen 21 Eylül\'de beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan 52 yaşındaki Mesut Çiğdem\'in böbreğinin, Özcan ile uyumlu olduğu belirlendi. Çiğdem\'in sol böbreği, aynı gün akşam Özcan\'a nakledildi.

\"RAHATÇA SU İÇİP, GÜNLÜK YAŞAMIMI SÜRDÜRÜYORUM\"

Naklin ardından sağlığına kavuşan Özcan, \"Böbrek nakli olacağımı 15 gün önce rüyamda görmüştüm. Bu içime doğmuştu. Böbrek nakli için çağrıldığımda büyük sevinç yaşadım. Nakil başarılı geçti. Artık dilediğim gibi su içebiliyorum, günlük hayatımı rahatça sürdürebiliyorum. Sağlığıma kavuşmamı sağlayan doktoruma ve tüm orngan nakli merkezi ekibine teşekkür ediyorum\" dedi.

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, Halil Özcan\'ın uzun yıllardır tansiyon hastalığıyla mücadele ettiğine dikkat çekip, \"Tansiyon ve şeker hastalığı kontrol altına alınmadığı zaman vücuda hasar verir. Özellikle tansiyon tehlikeli bir hastalıktır. Kontrol edilmediği zaman göz, kalp ve böbrek gibi birçok organa hasar vermektedir. Maalesef Halil Bey de tansiyon hastalığı düzenli olarak kontrol altına alınamadığı için 10 yıl sonunda böbreklerde yetmezlik ortaya çıkmış. 7 yıldır diyalize giriyordu. Bundan iki ay önce merkezimize kayıt oldu. 21 Eylül akşamı Bursa\'dan bir hastada beyin ölümü gerçekleşmesi ve yakınlarının organlarını bağışlaması üzerine Sağlık Bakanlığı\'ndan bize bir liste geldi. O liste doğrultusunda Halil Bey\'e ulaştık. Halil Bey de garip bir tesadüftür ki, biz kendisine çağrı ulaştırmadan iki hafta öncesinde rüyasında böbrek nakli olacağını görmüş. O gün bize geldiğinde de kendisi söylemişti. \'İçimde bir his var. 4 hasta daha var ama bu böbrek bana çıkacak. İçimde bir mutluluk ve coşku var\' dedi. Hakikaten de içine doğmuş olduğu gibi, yapılan testlerde yüzde 100 uyum Halil Bey\'de çıktı. O gece böbrek naklini başarılı bir şekilde gerçekleştirdik\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Böbrek nakli olan Halil Özcan ile röp.

-ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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6)MOTOSİKLET KULLANMA MERAKI 2 CAN ALDI

KARAMAN\'da motosiklet kazasında ölen 23 yaşındaki Ömer Duman, bugün son yolculuğuna uğurlandı. 4 ay önce baba olan Duman\'ın, motosiklet merakı nedeniyle aynı kazada yaşamını ölen motosikletin sahibi 32 yaşındaki Abdulkadir Emre Abö ile sürüş yaptığı sırada kaza yaptığı ortaya çıktı. Konya\'da oturan ve bir firmada pazarlamacılık yapan Abdulkadir Emre Abö, dün 06 R 1301 plakalı motosikletle Karaman\'da market işleten Ömer Duman\'ın yanına gitti. Yapılan iş görüşmesinin ardından iddiaya göre market sahibi Duman, Abdulkadir Emre Abö\'ye yarış motosikleti kullanmayı merak ettiğini söyledi. Abö, Duman\'ı motosikletinde bir süre gezdirdi. Duman, daha sonra motosikletle sürüş yapmak istediğini söyledi. Abdulkadir Emre Abö de, Duman\'ı kırmayıp, arkasına kendisi oturup Duman\'ın motosikletle sürüş yapmasına izin verdi. Duman, yönetimindeki motosikletle marketten yaklaşık 400 metre uzaklaştıktan sonra iddiaya göre aşırı hız sonucu üst geçit çıkışında Naim Şahin yönetimindeki 70 EU 629 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada yere savrulan ve ağır yaralanan Duman ile Abö, ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi\'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Geçen yıl evlenen ve 4 ay önce baba olan Duman\'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. Abdulkadir Emre Abö\'nün cenazesinin de bugün ikindide kılınacak namazn ardından Konya\'da defnedilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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- Ömer Duman\'ın cenaze namazından detay

- Kaza yerinden detay

- Motosiklet ve araçtan detay

(Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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7)ŞANLIURFA\'DA 6 KİŞİLİK AİLE ÇADIRDA YAŞIYOR

ŞANLIURFA\'da, iş bulamadığı için oturduğu evin kirasını ödeyemeyen 35 yaşındaki İbrahim Halil Buzun, eşi ve 4 çocuğuyla birlikte sokakta kurdukları çadırda yaşamaya başladı.

Yenice Mahallesi\'nde oturan fayans ustası İbrahim Halil Buzun, uzun süreden bu yana iş bulamadığı için ekonomik sıkıntı yaşamaya başladı. Oturdukları evin birikmiş kirasını ödeyemeyen Buzun, bunun üzerine sahibi tarafından evden çıkarıldı. Gidecek yeri olmayan İbrahim Halil Buzun eşi Aynur, çocukları Bilal, İsa, Meryem ve Yaşar ile birlikte, boş bir arsaya kurdukları çadırda yaşamaya başladı. Çevredekilerin yardımıyla yaşamlarını sürdüren İbrahim Halil Buzun, şöyle dedi:

\"Fayans ustasıyım. Ancak Suriyeliler\'in düşük ücretle çalışması nedeniyle bu işi yapamaz duruma geldik. Kira ödeyemez hale gelince mecbur evden çıktık. Bu arazide çadır kurarak yaşamaya başladık. Bir kızım engelli, 2 çocuğu okula gidiyor. Elektrik, su ve tuvalet olmadığı için zorluk çekiyoruz. Komşularımızın getirdikleriyle karnımızı doyuruyoruz. Kış yaklaşıyor, çocuklarımın bu durumda yaşaması bizi kahrediyor. Yetkililer ve hayırseverlerden iş ya da başımızı sokacak bir ev konusunda yardım bekliyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çadırda yaşayan 6 kişilik Buzun ailesi

- Anne Aynur Buzun 50 günlük çocuğunu uyutmaya çalışması

- Baba İbrahim Halil Buzun ile röp

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 285MB

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8)GÜRCİSTAN UYRUKLU 3 ŞÜPHELİYE KAPKAÇTAN GÖZALTI

Çanakkale\' de iddiaya göre, yolda yürüyen bir kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yaparak almak isteyen, ancak başarılı olamayınca kaçmak zorunda kalan Gürcistan uyruklu 3 kişi, polis tarafından yakalandı.Olay, bugün saat 02.00 sıralarında, Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. G.Ö. isimli bir kadın kaldırım üzerinde yürürken, elindeki cep telefonu, 3 kişi tarafından zorla alınmak istendi. Cadde üzerinde kısa süreli yaşanan arbedenin ardından telefonu alamayan 3 kişi kaçtı. G.Ö. durumu hemen polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, G.Ö\'nün verdiği eşkal doğrultusunda bölgedeki kameraları mercek altına aldı. Yapılan inceleme sonrası, Gürcistan uyruklu B.J. (22), D.G. (26) ve P.K. (25) Barbaros Mahallesi\'ndeki Şehit Gürol Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalandı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen 3 zanlı, cep telefonu çalınmak istenen G.Ö. tarafından da teşhis edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Kapkaçtan adliyeye sevk edilen 3 zanlının emniyetten çıkış görüntüsü

( Haber- Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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9)DAVULCUNUN KAYIŞI KOPTU, DAVUL KADINA ÇARPTI

SAMSUN\'un Çarşamba İlçesi\'ndeki bir düğünde şov yapan davulcu, çevresinde hızlıca dönerken, kayışı kopan davulu kendisini cep telefonuna kaydeden kadına çarptı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Samsun\'un Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi\'ndeki bir düğün töreninde 3 kişiden oluşan davul-zurna ekibi davetlilere hoşca vakit geçirmek için sahneye çıktı. Ardından iki davulcu önce yere yattı, sonra da zurnacının ritmi ile birlikte ayağa kalkarak karşılıklı olarak davullarını çalmaya başladı. Ancak kendi çevrelerinde hızlıca dönerken davulculardan birinin omuzundaki asılı olan davulun kayışı koptu.

Bu sırada davul, gösteriyi sahnenin kenarından cep telefonuna kaydeden Nazire Karaca\'ya hızlıca çarptı. Neye uğradığını şaşıran kadın büyük bir şok yaşadı. Şans eseri olaydan yara almadan kurtulan Nazire Karaca, \"Cep telefonuyla çekim yaptığımsırada davulun bana doğru çok hızlı geldiğini farketmemle birlikte yere düştüm. Davul telefonuma ve elime çarpmamış olsaydı, direkt kafama vururdu ve daha kötü olabilirdi\" dedi.

Görüntü Dökümü :

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- Davulcunun cep telefonu görüntüsü

Haber : Hakan AKGÜN/SAMSUN,(DHA) -