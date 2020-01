DHA YURT BÜLTENİ-10

(YENİDEN)

1)YOĞUN BAKIMDAKİ HASTAYA SİGARA VERME GÖRÜNTÜLERİNE SORUŞTURMA



ADAPAZARI\'nda özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yatan yaşlı bir erkek hastaya çalışan hemşirelerin sigara ve çakmak vererek dalga geçtikleri görüntülerle ilgili Sakarya Sağlık İl Müdürlüğü soruşturma başlattı. Adapazarı\'nda özel bir hastanede meydana gelen olayda, yoğun bakım ünitesinde yatan yaşlı bir erkek hastaya sigara veren hemşireler, dalga geçerken bir yanda da cep telefonu ile görüntü çekiyor. Önce sigarayı hastaya veren hemşireler daha sonra sigarayı alıp gülüşürken, daha sonra tekrar sigara ve çakmak veriyor. Ardından yeniden sigara ve çakmağı alan hemşiler kahkahalar atıyor. Sigarayı yakmak isteyen yaşlı hasta elinden sigara ve çakmak alınınca öfkelenip hemşirelere bağırıyor. Hastayla dalga geçmeyi sürdüren hemşireler, \"Aaa çakmak ver amcama, az ver bakayım ne yapacak ya, ağzına sokacak kızım bir tane ver bakayım ne yapacak. Ben vereceğim sana bir dal. Sen sigara içiyor muydun? Ver kız ver, verelim bir dal al çakmak da al. Hemen sokuyor ağzına. Ağzına koy önce\" diye dalga geçiyor.Bu görüntülerin sosyal medyada ve internet sitelerinde yayınlanmasının ardından Sakarya Sağlık İl Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.

2)BAKAN KAYA: TEK BİR TERÖRİST KALMAYINCAYA KADAR MÜCADELE DEVEM EDECEK

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gaziantep’in Suriye sınırında bulunan Karkamış İlçesi\'ndeki Şehit Furkan Yayla üs bölgesindeki askerlerle bir araya geldi. Askerlere görevlerinde başarılar dileyen Kaya, “Tek bir terörist kalmayıncaya kadar terörle mücadele devem edecek\" dedi.Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e gelen Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, ilk olarak Oğuzeli ilçesindeki Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek burada kalan engellilerle bir araya geldi. Bakan Kaya, burada yaşayan engelli vatandaşlara hediyeler vererek merkezde incelemelerde bulundu.

Bakan Kaya, daha sonra Suriye sınırındaki Karkamış’taki Şehit Furkan Yayla Üs Bölgesi\'ne geldi. 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor tarafından karşılanan Bakan Kaya, üs bölgesinde görevli askerler ile beraber karavana yedi. Yemek duasını yaptıran Kaya, masasına oturan askerlerle sohbet etti. Yemeğin ardından askerlere hitap eden Kaya, Türkiye’nin kahraman askerler sayesinde ayakta durduğunu söyledi. Türk askeri sayesinde devletin terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden Kaya şunları dedi:

“Sultan Alparslan\'dan başlayarak, Osman Gazilere, Fatihlere, Yavuzlara, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'lere uzanan bu kutlu zincirin son halkasını siz oluşturuyorsunuz. Sınırlarımızda vatanımızı koruyan, şehirlerde, dağlarda terörle amansız bir şekilde mücadele eden her kahraman askerimiz, her kahraman polisimiz bizim bu vatan topraklarındaki ebedi varlığımızın yegane teminatıdır. Biz bu ülkenin 80 milyon vatandaşının her biri erkeği ile kadını ile genci ve yaşlısı ile bu vatana hizmet etmeyi şeref olarak gördüğümüz için bu topraklar bizlere bin yıldır vatan kılınmıştır ama sizler sayesinde şehit ve gazilerimizin bıraktığı bu kutlu mirasa hep birlikte devam edeceğiz. Bu onurlu mücadelemizi annelerimiz, babalarımız 80 milyonluk Türkiye her zaman dualarıyla sizlerin yanında. Bu millet düşmana göz açtırmayan siz kahraman Mehmetçiklerimize her zaman minnettar. Burada görev yapan her bir Mehmetçiğimiz sınırlarımızı koruyan hudut kartallarısınız adeta. Sizlerin vatan nöbetinde gösterdiğiniz üstün cesaret ve ortaya koyduğunuz kahramanlık takdire şayandır. Adeta dosta güven, düşmana korku salıyorsunuz. Terörle mücadelede sağladığınız üstün başarılarla da her türlü takdiri hak ediyorsunuz. Devletimiz sizlerin sayesinde tüm terör örgütleri ile azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor. Bu mücadele topraklarımızda tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edecek.\"

Bakan Kaya, Karkamış ziyaretinin ardından Nizip’te Suriyeli mültecilerin kaldığı konteyner kente geldi. Kaya, burada Suriyeli çocukların eğitim aldığı anaokulunu ziyaret ederek çocuklara oyuncak hediye etti.

================================================

3)BAKAN KURTULMUŞ: TURİZMDE YENİ PAZARLARA AÇILACAĞIZ

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ürün çeşitlemesine giderek Türkiye\'nin yeni turizm pazarlarına açılacağını söyledi.Türkiye\'nin turizmde özellikle Uzak Asya pazarına açılacağını, Arap ülkelerinden de Karadeniz\'e ilginin giderek arttığını vurgulayan Bakan Numan Kurtulmuş, \"Türkiye 2014\'te turizmde en üst seviyelere ulaşmıştı. Malesef 2015 ve 2016\'da yaşananlar dolayısıyla ciddi bir sendeleme yaşadık. İlk 8 aylık veriler 2017 yılının toparlanmaya başladığı, ileriye doğru atılım yapmakta olduğumuzu gösteriyor. Bu sevindiricidir, hem gelen turist sayısı bakımından, hem doluluk oranı bakımından önemlidir. Yeni dönemde de Bakanlığımız stratejisi bakımından iki alanda odaklanıyoruz. Bunlardan birisi yeni pazarların açılması. Bilinen Almanya\'dan, İngiltere\'den, Rusya\'dan belli turistlerin gelmesi değil, dünyanın başka yerlerinden de turistlerin gelmesini sağlamak, yeni pazarlara açılmak. Özellikle Uzak Asya pazarına açılmak\" dedi. Geçen hafta Çin\'i ziyaret ettiğini, önümüzdeki hafta Hindistan\'dan önemli bir grubun da Türkiye\'ye geleceğini belirten Bakan Numan Kurtulmuş şöyle devam etti: \"Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya başta bu dört ülke olmak üzere nüfusları çok kalabalık. Bu dört ülkenin ortak özelliği çok yeni ve güçlü bir orta sınıfa sahip olması. Geçen hafta Çin\'in kapısını çaldık çok olumlu tepkiler aldık. Önümüzdeki hafta Hindistan\'dan önemli bir grup geliyor, onları burada ağırlayacağız. Yeni pazarlara açılacağız, bu pazarlardan birisi de özellikle Arap ülkelerindeki ve yakın coğrafyamızda dostlarımızdır. Biliyorsunuz Karadeniz\'e olan ilgileri giderek artıyor. Dağ ve yayla turizmi geliştirilmesi bakımından da önemli adımlar atacağız. İnşallah Orman Su İşleri Bakanlığı ile de ilk adımlarımızı atarak sonuç alıcı bir takım projeleri geliştireceğiz. İkinci olarak da üzerinde durduğumuz şey ürün çeşitlendirilmesidir. Turist sadece deniz, kum, güneş için gelmiyor. Türkiye\'de dağ, kış, sağlık, kongre, inanç turizmi gibi çok çeşitli alanlarında faaliyet gösterebilecek çok nadir ülkelerden birisidir. Bu alandaki çeşitliliği de sağlamak için gayret sarf edeceğiz.\"

Türkiye\'nin büyümesinden rahatsızlık duyanların olduğunuda vurgulayan Bakan Kurtulmuş, \"Türkiye bütünüyle el ele, kol kola güçlü büyük Türkiye istikametine yürüyüşünü sürdürürken, birileri de bundan rahatsızlık duyuyor. Türkiye\'nin ayağına çelme takmak için her türlü imkanı kullanmaya gayret ediyorlar. Amaç Türkiye\'nin güçlenmemesidir. Darbe teşebbüslerinden, terör örgütlerinin Türkiye\'nin başına bela edilmesine kadar birçok alanda Türkiye güçlüklerle karşılaşıyor. Millet devlet el ele, kol kola bu süreçleri inşallah aşıyoruz, aşmaya da devam edeceğiz\" diye konuştu.

============================================

4)BAKAN SARIEROĞLU, KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ KINADI



ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Cumhuriyet Kadınları Derneği Gaziantep Şube Başkanı ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 2\'nci Başkanı Sevilay Çete Kale\'nin kaçırılarak şiddete uğramasını kınadı. Bakan Sarıeroğlu, hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun kadın dayanışmasıyla şiddetin engellenmesi gerektiğini söyledi. Etkinlik ve toplantılara katılmak üzere Adana\'ya gelen Bakan Sarıeroğlu, ilk olarak Adana Valisi Mahmut Demirtaş\'ı makamında ziyaret etti. Basına kapalı yapılan ziyarette Bakan Sarıeroğlu\'na, bakanlık bürokratlarının yanı sıra AK Parti Adana milletvekilleri ve parti yöneticileri eşlik etti. Adana Sheraton Oteli\'nde AK Parti İl Kadın Kolları\'nca düzenlenen \'Kadınlar Konuşuyor\' toplantısına da katılan Bakan Sarıeroğlu, sivil toplum kuruluşu ve iş dünyası temsilcisi kadınlara seslendi. Kadınların yakın ilgi gösterdiği Bakan Sarıeroğlu, Adanalı olduğunu vurgulayarak, \"Bu toprakların bir evladı olarak ve 26 yıl sonra Çalışma Bakanı olan bir kadın olarak Adana\'ya geldiğim için çok mutluyum. Gösterilen ilgiye teşekkür ederim\" dedi.

\'BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ\'

AK Parti iktidarının hep eskiden hayal olarak görülen şeyleri yaptığını anlatan Sarıeroğlu, \"Kadınlarımız iyi yerlerde ama ilerde daha iyi yerlere gelmesi için çalışacağız. Birlikte çalışma kültürüne inanıyorum. Önümüzdeki dönemde yapılacak tüm çalışmalarda her kesimin görüşünü alarak, konuşarak, ortak noktayı bularak ilerlemeyi hedefliyoruz. Daha başarılı işlere imza atacağımıza inanıyoruz. Kadın konusu da bu dönemde bakanlığımızın daha da özen göstereceği bir konu. Hem yönetim kademelerindeki kadın sayısını artırma, hem çalışma hayatındaki kadınlarımızın sıkıntılarına daha iyi cevap verme noktasında çaba gösteriyoruz. Buraya da tüm bürokratlarla geldik. En azından 2 ayda bir Adana\'ya gelmeyi hedefliyorum\" diye konuştu.

ASLA KABUL EDİLEMEZ

Kadınların hem iş yaşamı ve siyasette daha ileri noktalara taşınması için çaba gösterdiğini vurgulayan Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

\"Ülkemizde hem de dünyada kadın meselesi, siyaset, ideolojiler üstü görülen bir mesele. Ülkemizde de bu şekilde ele alıyoruz. Kadına karşı her türlü ayrımcılığın karşısındayız. Her türlü şiddetin karşısındayız. Kadına yönelik şiddetle ilgili \'sıfır tolerans\' ilkesiyle yaklaşıyoruz. Gaziantep\'te bir dernek temsilcimizin şiddete maruz kalan birisine destek verdiği için şiddete kaldığını hep birlikte takip ettik. Bunu üzüntüyle karşıladığımı ve bu tarz şeylerin karşısında olduğumuzu belirtiyorum. Asla kabul edilemez bir şey. Kim, hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun, kadın dayanışması içerisinde bir sıkıntı yaşayan hemcinsimize elini uzatmış birisine şiddet uygulanmasının herkes tarafından kınanması gerekiyor. Kınadığımı da belirtiyorum. Bu olayın takipçisi de olacağımız bilinmeli.\"

Konuşmaların ardından basına kapalı süren toplantıda katılımcılar Bakan Sarıeroğlu\'na sorular yöneltti.

BAKAN\'A KARPUZ PEKMEZİ HEDİYE ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana\'nın merkez Yüreğir İlçe Belediyesi\'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Bakanı Jülide Sarıeroğlu\'na, Yüreğir Kültürevleri aşçılık bölümü kursiyerlerinin yaptığı karpuz pekmezi hediye etti. Çelikcan, Bakan Sarıeroğlu\'na karpuz pekmezinin yapımı hakkında da bilgi verdi. Sarıeroğlu daha sonra Adana Organize Sanayi Bölgesi\'ne geçti.

İŞÇİLERLE ÖĞLE YEMEĞİ YEDİ

Abdioğulları Plastik Fabrikası\'nı ziyaret eden Bakan Jülide Sarıeroğlu, burada yemek molası veren işçilerin yanına geçti. Sıraya girip tabldot ile yemek alan Sarıeroğlu, işçilerle birlikte sohbet ederek yemeğini yedi. Sarıeroğlu, Adana Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü\'nün verdiği brifingin ardından, Sheraton Otel\'de düzenlenen, \'Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı\'na katıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)-

======================================================

5)ADIYAMAN\'DA FETÖ OPERASYONU: 4 GÖZALTI

ADIYAMAN\'da, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

=====================================================

6)İNTİHARA KALKIŞAN İŞSİZ GENCİ POLİS İKNA ETTİ

ADIYAMAN\'da, bir inşaatın 6\'ncı katına çıkarak intihar edeceğini söyleyen 27 yaşındaki Adem Z., polisler tarafından ikna edildi. Olay, öğle saatlerinde Siteler Mahallesi\'nde meydana geldi. 8 katlı bir inşaatın 6\'ncı katına çıkan ve atlayacağını söyleyen kişiyi görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile birlikte inşaata gelen polis ekipleri, gencin bulunduğu kata çıktı. İsminin Adem Z. olduğunu söyleyen genç, işsiz olduğunu ve borçları nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi. Ölmek istediğini söyleyen genç, polislerin bir saatlik konuşmasının ardından ikna edilerek aşağı indirildi. Adem Z. indirilmesinin ardından ambulansla hastaneye gönderildi.

====================================================

7)DÜNYA GÜZELİ KARADENİZ DOĞASINA HAYRAN KALDI

MİSS Word 2015 Hungary güzeli Daniella Kiss Trabzon’da yapımı tamamlanan akıllı evleri tanıttı. Türkiye’ye ilk kez gelen Macar güzel Kiss Karadeniz bölgesi için de “Karadeniz çok güzel doğasına bayıldımö dedi.Kaşüstü mevkiinde bir inşaat şirketince yapımı tamamlanan akıllı evlerin tanıtımı Miss Word 2015 Hungary güzeli Daniella Kiss’in de katılımıyla gerçekleştirildi. Tanıtımda bir konuşma yapan mimar Emrah Ömer Çam, “Lansman çalışmalarından sonra projemizi belli bir noktaya daha getirdik. Bölgenin en akıllı projesini yaptığımız için değerli bir çalışma olmasını istedik. Bunun için de 2015 yılı dünyanın en güzel Macar kızı seçilen Daniella Kiss’i buraya davet ettik. Onunla beraber bu projenin birlikteliği için çalışmaya başladık. Kendisi projemizin yüzü olacak. Projemiz sadece Türkiye’de değil yurt dışında da tanıtımları devam ediyor. Aynı zamanda şirket yüzü seçildiği için önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca tüm aktivitelerde yer alacaktırö dedi.

KARADENİZ DOĞASINA BAYILDIM

Projelenin örnek dairelerinin ve akıllı ev yönetim sistemlerinin tanıtımı yapıldığı etkinliğe katılan Dünya güzeli Daniella Kiss ise ilk kez geldiği Türkiye’de bulunmaktan ötürü çok mutlu olduğunu söyledi. Türkiye’ye ile ilgili düşüncelerini anlatan Daniella Miss şöyle dedi:“8 yıl önce Babam İstanbul’a gelmişti. Burada Kapalıçarşı’da biri çay içmesi için öneride bulundu. Kabul etmeyince de arada tatsızlık yaşanmış. Bu yüzden Türkiye’ye ilk gelirken çok gergindim ama geldikten sonra fikirlerim değişti. Karadeniz çok güzel doğasına bayıldım. Buranın yemekleri çok güzel. Bazı yemeklerin ve nesne isimlerinin benzerleri Macaristan’da var. Kültürlerimiz bir birine çok yakın. Türk çayını ve kahvesini de tadım oldukça beğendim. Buranın insanları da çok sıcak kanlı\"Konuşmaların ardından örnek olarak hazırlanmış ev tanıtıldı.

=================================================

8)ESENYURT BELEDİYESİ\'DEN VAN\'A YAŞAM MERKEZİ

STANBUL\'da Esenyurt Belediyesi ile Van\'ın merkez İpekyolu Belediyesi tarafından \'Kardeş Belediyecilik\' protokolu kapsamında ilçeye bağlı Esenler Mahallesi\'nde \'Necmi Kadıoğlu Yaşam Merkezi ve Park Projesi\'nin temeli atıldı. Belediye Başkanı Kadıoğlu, yaşam merkezine isminin verilmesini istemedi. Kadıoğlu, \"Ben istirham etsem Van için daha anlamlı olmasını düşüneceğiniz kıymetli değerlerinden bir zatın adını ya da bu topraklar için mücadele ederken şehit olmuş vatan evlatlarından birinin adını versek daha anlamlı olur\" dedi. İpekyolu ilçesi Esenler Mahallesi\'ndeki temel atma törenine, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ile Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Gülşen Orhan ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Temel atma törenie katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu , konuşmasına HDP\'nin Van mitinginde konuşan Osman Baydemir\'i eleştirerek başladı. Vali Zorluoğlu, uzunca bir aradan sonra Van\'ın yeniden gerçek belediyecilikle ve halkın günlük yaşamını kolaylaştıran, konforunu arttıran bir hizmet anlayışı ile tanıştığını belirterek şöyle konuştu:

\"Hükümetimizin bölgemize yaptığı pozitif ayrımcılık ve verdiği büyük destekle gerek Van merkezde gerek ilçelerde çok büyük projeler tek tek hizmete giriyor. Bugün de bunlardan birini sizlerle beraber temelini atılıyoruz. Bu hizmetin gerçekleşmesine vesile olan Esenyurt Belediye Başkanımıza, hem de isim konusunda gösterdiği incelik konusunda tebrik ediyorum. 2017\'de sadece Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizde mahallelerimizde 250 milyon liranın üzerinde yol yatırımı yaptık. Bu 600 kilometre sıcak asfalta denk geliyor. Merkez ve ilçelerde yeni parklar, yaşam merkezleri oluşturuldu. Şehir trafiğini rahatlatacak yeni yollar kavşaklar projelendiriliyor. Önümüzdeki yıl vatandaşların hizmetine sunulacak. Eğitime büyük önem veriyoruz 238 okulu onararak öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Vatandaşımızda bu hizmetler büyük memnuniyet veriyor. Ancak bundan rahatsız olanlar var. Bazı kesimler bu durumdan hoşnut değil. Dün burada HDP\'nin mitingi vardı. Burada konuşan sayın milletvekili, Edremit\'te yaptığı çalışmalarla halkın gönlünde taht kuran, kaymakam ve belediye başkan vekili arkadaşım için şöyle bir şey söyledi; \'Edremit\'te kaymakam ve belediye başkanı ihaleye fesat karıştırdığı için görevden alınmış\' dedi. Bu külliyen yalan, uydurmadır. Belediye başkanımız görevinin başındadır ve vatandaşa hizmet için hepimiz gibi gününü gecesine katmaktadır. Bu bakımdan vatandaşlarımızın bu tür asparagas haberlere itibar etmemesini istiyorum.\"

\'BİZE ŞAN DEĞİL, DUA LAZIM\'

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu ise yaşam merkezine verilen ismin değiştirilmesini istedi. Kadıoğlu, şöyle konuştu:

\"Kaymakam ve Belediye Başkanı Cemil bey, bana böyle bir yatırımla geldiğinde kendisine \'Öyle bir yer seç ki orada oturan vatandaşlarımız, yol bakımında, sosyal alan bakımında yeşil alan bakımında hizmete muhtaç olsunlar\' dedim. \'Bu zor bir iştir öyle bir yerin varsa hemen girelim\' dedim. Çevreye baktığımda oldukça uygun bir yer. Bu projeyi seneye bitireceğiz. Bu projeye benim adımı vermişsiniz. Ben istirham etsem Van için daha anlamlı olmasını düşüneceğiniz kıymetli değerlerinden bir zatın adını ya da bu topraklar için mücadele ederken şehit olmuş vatan evlatlarından birinin adını versek daha anlamlı olur. Bize şan lazım değil bize dua lazım. Kardeşlik olsun, birlik beraberlik olsun, sevgi olsun inancımız gereği bu topraklar üzerinde bir medeniyet kurduk onu devam ettirelim.\"

\'GİRİLEMEZ, GİDİLEMEZ DENİLEN SOKAKLARI AYDINLATTIK\'

İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, \'Girilemez, gidilemez\' denilen karanlık sokakları hizmet aşkıyla aydınlattıklarını söyledi. Öztürk, devlet olanaklarının doğru zaman ve doğru yerde, milletin emrinde kullanıldığı zaman, neler yapılabileceğini bugün gösterdiklerini anlatırken şöyle dedi:

\"Bugün; Kardeş belediyecilik kavramının hayata geçirildiğinden neler yapılabileceğini, huzur ortamının hizmet ortamı olduğunun en güzel örneğidir. Göreve başladığımdan 10 aydan bu yana mesaimizi gece gündüz gerek altyapı, gerek üstyapı, gerekse kültürel ve sosyal hizmetlerimizi vatandaşımızın, huzuru, refahı ekseninde planladık ve hayata geçirdik. Yeni yollarımız, parklarımız, çiftçilerimize desteğimiz, sosyal yaşam merkezimiz hep aynı hedef yani vatandaşlarımıza hizmet için daha modern, daha yaşanılabilir bir İpek Yolu\'ydu ve bu doğrultuda çabaladık. Bu çerçevede yapılan hizmetlerimizden \'Engelsiz Yaşam Akademisi\' belki kendi alanında yapılan Türkiye\'nin önde gelen 3 merkezinden biri oldu. Engelleri insan sevgisiyle dolu yüreklerimiz, devletimizin ve hükümetimizin desteği, ekiplerimizin öz verili çalışmalarıyla ortadan kaldırdık. Girilemez, gidilemez denilen karanlık sokaklarımızı hizmet aşkımızla aydınlattık. Projenin planlama ve planlama aşamasında kardeş belediyemiz olan Esenyurt belediyesi, İpekyolumuza yapılacak bu merkezi adeta kendi sınırları içerisindeymişçesine sahiplendiğini, desteğini esirgemediğini halka hizmetin hakka hizmet olduğu bilinciyle destek verdiğini gördük.\"

