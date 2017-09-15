DHA YURT BÜLTENİ-10

1)BAKAN SOYLU: AMANOSLAR\'DA BİR DERDİMİZ VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kilis ve Hatay valileriyle yaptığı güvenlik zirvesinin ardından Nursan Camii\'nde cuma namazını kıldı. Cami çıkışında konuşan Soylu, Hatay\'a Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım\'ın selamlarını getirdiğini söyledi. Soylu, şöyle konuştu: \"Allah sizin duanızdan bizi eksik etmesin bizi de size mahcup etmesin. Bu Amanoslar\'da bir derdimiz var biliyorsunuz. Bu ülkede huzuru, birliği beraberliği her noktada sizin desteğinizle dualarınızla meydana getirmek için büyük bir çaba içerisindeyiz. Öncelikle şunu açık bir şekilde söylemem gerekir ki büyük bir gayret içerisindeyiz. Ama bu gayretin takdiri de desteği de milletimizdir. Her gittiğimiz yerde bize olan destekleri ve muhabbetleri, bizi bu konularda daha cesur, daha doğru, daha dürüst bir çalışma ortamına itmektedir. Bir kanaatimi daha söylemek isterim. Bu millet büyük bir millet şehitlerimiz oluyor, içimiz parçalanıyor. Mübarek cuma günü hangi şehidimizin ailesine, hangi şehidimizin annesine babasına, hangi şehidimizin eşine taziyede bulunmuşsak, telefon açmışsak, öyle bir milletin mensubuyuz ki onların hiç birisinden bugüne kadar en ufak bir sitem duymadık. Tam tersi, \'Bir evladımız daha var bu milletin birliği uğruna, bu ülke uğruna onu da vermeye hazırız\' diye büyük bir asaleti, onuru bizle paylaşıyorlar. Biz sorumluluğumuzu biliyoruz. Bu güveni boşa çıkartmamak için milletimize hizmetkar olmaya devam ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin, Allah bizi doğruluktan doğru karardan ayırmasın.\" Bakan Soylu, çıkışta \"Arakan\'a yardım\" diye bağıran cami görevlisinin yanına giderek cebinden çıkarttığı bir miktar parayla yardımda bulundu.

Görüntü Dökümü

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- Camide alınan güvenlik önlemlerinden görüntüler

- Balkonda elinde Türk bayrağı tutan yaşlı kadın

- Bakan Soylu\'nun camiden çıkışı

- Merdivenlerde selam vermesi

- Bakan Soylu\'nun konuşması

- Bakan Soylu\'nun cami çıkışında Arakan\'a yardım kutusuna bağışta bulunması

- Etrafındaki çocuklara da para dağıtması

- Araca binmesi

- Kalabalıktan görüntüler

SÜRE:06\'16\" BOYUT:285 MB

Haber-Kamera:Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),(DHA)

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Çanakkale\'de şehitlikte orman yangını (EK)

2)BOĞAZ ÇİFT YÖNLÜ GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi Şehitliği\'nin yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan yoğun müdahale sürerken, Çanakkale Boğazı tedbir amaçlı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Çanakkale -

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(YENİDEN)

3)ADLİYEDE POLİSİN BOŞANMA CİNNETİ; 1 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP, 5 KİŞİYİ YARALAYIP İNTİHARA KALKIŞTI

KİLİS\'te, eşinin açtığı boşanma davasının görüldüğü adliyeye tabancasıyla giren polis memuru Hakan K., geçirdiği cinnet sonucu 1 kişiyi öldürdü, 5 kişiyi yaraladı. Aynı tabancayla göğsüne ateş ederek intihara kalkışan polis memuru Hakan K. da yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Kilis Adliye Sarayı\'nda meydana geldi. İddiaya göre Şanlıurfa\'nın Halfeti ilçesinde görevli polis memuru Hakan K. ile kendisi gibi Kilisli olan eşi Özay K. ayrıldı. Kilis\'e dönen Özay K., polis memuru Hakan K.\'dan boşanmak için dava açtı. Bugün görülecek olan ilk duruşma için Kilis\'e gelen sivil kıyafetli Hakan K., polis kimliğini göstererek tabancasıyla adliye binasına girdi.

DURUŞMA SALONUN ÖNÜNDE TARTIŞMA ÇIKTI

İddiaya göre, duruşma salonu önünde Hakan K. ile eşi ve eşinin yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen Hakan K., beylik tabancasını çıkararak ateşlemeye başladı. Hakan K.\'nın tabancasından çıkan kurşunlara hedef olan kayınbiraderi 20 yaşındaki Ömer Zorlu olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Özay K., kayınvalidesi Emine Zorlu, kayınbiraderi Rıza Zorlu ve taraflarla ilgisi olmayan adliye binasında bulunan Emine K. ile Mehmet K. yaralandı. 1 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaralayan Hakan K., daha sonra tabancasını göğsüne ateşleyerek intihara teşebbüs etti.

Silah seslerinin duyulmasının ardından adliyeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler adliye içi ve çevresinde yoğun önlem alırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. İntihara teşebbüs eden polis memuru Hakan K. da yaraladığı diğer 5 kişi gibi hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Olayın duyulmasının ardından yaralananların yakınları da hastaneye akın etti. Hastanede yaşanan yoğunluğun ardından burada da polisler zırhlı araçlarla önlem alırken, yaralı yakınları olaya tepki gösterdi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastane çevresinden görüntüler

- Alınan güvenlik görüntüler

- Zırhlı polis araçları

- Olaya tepki gösteren yaralı yakınları

-Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 221 MB

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4)BAKAN EROĞLU: AKDENİZ ÜLKELERİ ARASINDA EN DÜŞÜK ORMAN YANGINI TÜRKİYE\'DE

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, \"Şuan yanan orman oranlarına baktığımızda Akdeniz ülkeleri arasında en düşük Türkiye. Akdeniz ülkelerinde şuan en çok Portekiz, İspanya ve Fransa\'da, bizden iki kat ve daha fazla yer yanıyor. Bizde başarının sırrı çok ileri bir teknolojimiz var\" dedi. Bakan Eroğlu, Karabük Valisi Kemal Çeber\'i makamında ziyaret etti. Valilik toplantı salonunda gazetecilere açıklama yapan Eroğlu, kentte bakanlık tarafından yapılan ve yapılacak yatırımlarla ilgili bilgi verdi, 23 milyon TL\'lik 12 müjdeyle geldiğini belirtti. Bakan Eroğlu, Kütahya Domaniç’te meydana gelen ve 4 gün süren yangının dün itibari ile kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Dünyada bu sene çok sayıda yangın çıktığını hatırlatan Eroğlu şöyle dedi:

\"Yunanistan’dan Portekiz’e kadar, İspanya, ABD, Kanada ve Gürcistan’da yangınlar var. Bu yangınlar içinde bizim başarımız çok yüksek. Görüntülerde vatandaş her yeri yanıyor sanıyor. Şuan yanan alan oranlarına baktığımızda Akdeniz ülkeleri arasında en düşük Türkiye. Akdeniz ülkelerinde şuan en çok Portekiz, İspanya ve Fransa’da, bizden iki kat ve daha fazla yer yanıyor. Bizde başarının sırrı çok ileri bir teknolojimiz var. Odamdan yangın nereden çıkmış, yangın uçaklarının havadaki hızını ve nerede olduğunu, kaç defa su aldı ve yangına ne zaman müdahale yapıldı bütün hepsi uzay üssü gibi yangın harekat merkezimizden kontrol ediyoruz.\" \'YANGINLARIN YÜZDE 90\'I İNSAN ODAKLI\'

Bu sene çıkan yangınların yüzde 90’ının insan odaklı olduğunu vurgulayan Bakan Eroğlu, \"Ya sigara atmış, ya da köydeki vatandaşların çalı çırpı yakmasından kaynaklanıyor. Bir diğer konu ise ormanlık dışı alandan yangınlar ormana sıçrıyor. Biz orman yangınları kadar orman dışındaki kırsal yangınlara da müdahale ediyoruz. Bu sene şu ana kadar bin 750 tane kırsal alan yangını çıkmış. Yanan orman alanlarının, müdahale ettiğimiz alanların yarısı bize ait değil. Hatta bizim yetkimiz dışında. Gayri resmi de olsa bunlara müdahale ediyoruz. Köy, ahır yanarken, vatandaşın mahsülü yanarken \'Biz oraya müdahale edemeyiz\' diyemeyiz. Bu yangınlarda orman yangını gibi gözüküyor\" dedi.

SICAKLIK UYARISI

Hava sıcaklıklıklarının bu hafta mevsim normallerinin üzerinden devam edeceği uyarısında bulunan Bakan Eroğlu, şöyle devam etti:

\"Bu hafta bütün dünyada mevsim normallerinin üzerinde büyük bir sıcaklık var. Dolayısıyla bu konuda vatandaşlarımızın piknik ateşi yakmamaları, anız yangını veya köylerde çer çöpleri yakarken dikkat etmelerini istiyoruz. Geceleri hava soğuyor ve çobanlar ateş yakıyor. Bu konularda dikkatli olunmasını özellikle rica ediyorum. Biz ormanları piknik yeri olarak açtık ama bazı vatandaşlar çöp atıyor. Getirip yiyip içtiğini oralara bırakıyor. Ormanlar çöplük değil. Yangınlar genelde belediyelerin attığı çöp, vatandaşların attığı şişe ve cam kırıklarından meydana geliyor. Bütün vatandaşlarımızdan ricamız hassas olsunlar. Ormanlar hepimizin, ormanları korumak mecburiyetindeyiz. Orman, su yoksa hayat yok demektir.\"

\'MİLLİ YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİMİZ GELİYOR\'

Bakan Eroğlu, orman yangınları için yabancı ülkelerden helikopter kiralandığıyla ilgili yöneltilen soruya, \"Şu anda yoğun bir gayret var. Savunma Müsteşarlığı ile yeni bir protokol imzaladık. 2020 yılına kadar milli yangın söndürme helikopterlerimiz geliyor. Peyder pey sevk ediliyor\" cevabı verdi.

Bakan Eroğlu, daha sonra Karabük Belediye Başkanı MHP\'li Rafet Vergili\'yi makamında ziyaret etti. Belediye bandosu eşliğinde karşılanan Eroğlu, \"Esasen biz ayrım gayrım yapmıyoruz. Bütün belediyelere nüfuslarına orantılı eşit ödenekler gönderiliyor. Burada belediyemizin, hükümetimizin aynı zamanda milletvekillerimizin, il başkanımızın birlikte çalışmaları da gerçekten memnuniyet verici bir husus. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Eroğlu\'nun Valilik önünde karşılanması

-Bakan Eroğlu\'nun açıklaması

-Bakan Eroğlu\'nun Karabük Belediyesi\'nde açıklaması

Süre:(07.41) Boyutu:(245 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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5)SULTAN ÖĞRETMEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İZMİR\'in Çiğli İlçesi\'nde, yolun karşına geçmek isterken servis minibüsünün çarpmasıyla yaşamını yitiren edebiyat öğretmeni 41 yaşındaki Sultan Esra Soylu, öğrencilerinin gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kaza, dün (perşembe) sabah saatlerinde Anadolu Caddesi\'nde meydana geldi. Büyük Çiğli Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Sultan Esra Soylu, okula giderken caddeden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Çiğli\'den Karşıyaka yönüne seyir halinde olan Ramazan Kaya idaresindeki 35 S 71005 servis minibüsü, Soylu\'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen Soylu ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Soylu\'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve iki çocuk annesi Sultan Esra Soylu\'nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Kaza sonrası gözaltına alınan servis şoförü Kaya tutuklandı.

ÖĞRENCİLERİ TABUTU BAŞINDA BEKLEDİ

Cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu\'ndan alınan Sultan öğretmen için Karşıyaka İlçesi Hacı İhsan Gültekin Camii\'nde tören düzenlendi. Cenazeye eşi Cahit Soylu, AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, meslektaşları, öğrencileri ve sevenleri katıldı. Cenazede gözyaşlarına boğulan öğrencileri, öğretmenlerinin tabutu başında bekledi. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazında Sultan öğretmen için helallik alındı. Büyük Çiğli Anadolu Lisesi\'nde 15 yıldır öğretmenlik yapan ve çevresi tarafından sevilen Sultan öğretmen Doğançay Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Cenazeden görüntü

Eşinden görüntü (Siyah gömlekli)

Öğrencilerinden görüntü

Cenaze namazından görüntü

Sultan öğretmenin fotoğrafı

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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6)DÜZCE\'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 GÖZALTI

DÜZCE\'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasoyununda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kalıcı Konutlar bölgesi ve kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 3 kişiyi takibe aldı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 3 kişi polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin araçlarında ve evlerinde yapılan aramada 492 adet ecstasy hap, satışa hazır 8 küçük poşet içinde esrar, 1 el yapımı tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, dliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birisinin yakını olan kadın, emniyetten çıkışta ve adliyeye girişte görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi. Gazetecilere hakaret ve küfür eden kadın, adliye önünde yerde taş arayıp, \"Taş yok ki burada\" diyerek bir kameramana saldırdı. Araya giren polisler kadını uzaklaştırdı.

Görüntü dökümü:

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Kadının basın kameramana saldırması

-Polisin araya girmesi

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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7)KARACABEY\'DE BURCU GÜNEŞ RÜZGARI

BURSA\'nın Karacabey İlçesi\'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yıldönümü kapsamında Cumhuriyet Alanı\'nda konser veren şarkıcı Burcu Güneş, hayranlarını coşturdu.

Karacabey Belediyesi tarafından 95\'inci kurtuluş yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet alanında düzenlenen konsere ilgi yoğun oldu. Konserde Burcu Güneş birbirinden güzel şarkılarını seslendirirken, izleyenler de kendisine eşlik etti.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey\'in kurtuluşunu anlatarak; \"Bundan tam 95 yıl önce ilçemiz emperyalistlerin ve onların bölgedeki tetikçileri olan Yunanlıların işgaline uğradı. Beklenen kurtarıcı Gazi Mustafa Kemal önderliğinde şanlı Türk milleti Kuvâ-yi Milliye ruhuyla kendi bağrından çıkarak \'Ya istiklal ya ölüm\' diyerek şu anda mutluluk, huzur, rahatlık içerisinde oturduğumuz toprakları bize vatan olarak miras bıraktı\" dedi.

Görüntü Dökümü

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BURCU GÜNEŞ KONSERİ

KALABALIK GÖRÜNTÜ

KONSER ALANI DRONE GÖRÜNTÜ

BAŞKAN ÖZKAN KONUŞMA

BOYUT: 167 MB

SÜRE:3,17

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)-

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8)ÇIPLAK ELLE BALIK AVI YARIŞI

DENİZLİ\'nin Çameli İlçesi\'nde düzenlenen 7. Kültür, Tarım, Alabalık ve Domates Festivali kapsamında yapılan çıplak elle balık tutma yarışmasında renkli görüntüler yaşandı. Alabalık bırakılan havuza giren 11 kişi, yarışmada dereceye girebilmek için çıplak elleriyle avlarını yakalamaya çalıştı. Bazıları balıklarını köşeye sıkıştırıp, yakalamaya çalışırken, bazıları da balıkların üzerine atlayarak yakalamayı denedi. Ülkede alabalık üretiminin yüzde 20\'sinin yapıldığı Çameli\'de, balığın tanıtımı için her yıl geleneksel hale gelen festival düzenleniyor. Bu yıl düzenlenen 7. Kültür, Tarım, Alabalık ve Domates Festivali kapsamında, çıplak elle alabalık tutma yarışması yapıldı. Paşa Deresi Mesirelik Alanında düzenlenen yarışmaya 11 kişi katıldı. Yaklaşık 100 metrekarelik havuza 100 alabalık bırakıldı. Daha sonra yarışmaya katılan 11 kişi, balıklarını elleriyle tutmak için havuza girdi. Yarışmanın startının verilmesiyle 11 kişi, havuzda çıplak elleriyle balıkları yakalayabilmek için zamana karşı birbirleriyle yarıştı. Oldukça soğuk olan suya giren yarışmacılar, balıkları yakalamak için köşeye sıkıştırmaya çalıştı. Bazıları köşelerde balıkları yakalamaya çalışırken, bazıları da gördüğü balıkları yakalamak için üzerine atladı. Yarışmada ilk balığı, Burak Aldan yakalayarak birinci oldu. Zeki Öztürk ikinci, Yiğit Sönmez ise üçüncülüğü elde etti. Yarışmada dereceye girenlere ödül olarak tuttukları balıklar ikram edildi. Yarışmanın ardından havuza giren vatandaşlar, tutukları balıkları evlerine götürdü.

Çameli İlçesi Belediye Başkanı AK Partili Cengiz Arslan, elle balık tutma yarışmasını ilçenin başta olmak üzere balığının lezzetinin tanıtımı için düzenlediklerini söyledi. Başkan Arslan, Denizli\'deki 118 balık üretim çiftliğinin 106\'sının Çameli\'de bulunduğunu belirterek, \"Çiftliklerde yıllık 2 bin ila 3 bin ton arasında alabalık üretiliyor. Füme işlemeli olarak Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Yıllık 10 milyon Euro hedefimiz var. Üretimi artırmak için çeşitli hedeflerimiz var. Biz de Çameli\'de üretilen alabalığa dikkat çekmek için elle balık tutma yarışması düzenledik. Alabalığımızın lezzetini ve az olan yağ oranı bakımıyla tanıtmak için bu tür etkinlikler yapıyoruz. Yarışmada dereceye girenlere tuttukları balıkları ikram edeceğiz\" dedi.

Yarışmada birinci olan Burak Aldan, elle balık tutma konusunda tecrübeli olduğunu belirterek, \"Soğuk suda heyecanlı bir yarışma oldu. Biz kovaladık, balıklar kaçtı. Suda biraz bulanık olduğu için oldukça zorlandık. Daha önceden elle balık tutma konusunda tecrübem var. O nedenle balıkları köşe sıkıştırıp, birini ilk ben yakalamayı başardım. Diğerleri balıkların peşinden koştuğu için önce ben yakaladım\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Yarışmacıların havuza girmesi

- Yarışmacılardan ve balıklardan

- Balık tutmaya çalışmaları

- Havuzda balığın üstüne atlayanlardan görüntü

- Birinci Burak Aldan\'ın konuşması

- Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan\'ın konuşması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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9)ESKİŞEHİR ŞEKER FABRİKASI\'NDA PANCAR ALIM TÖRENİ

ESKİŞEHİR\'deki Kazım Taşkent Şeker Fabrikası\'nda 2017-2018 dönemi pancar alım kampanyası başladı.

Pancar alım kampanyası nedeniyle Şeker Fabrikası bahçesinde tören düzenlendi. Törene Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürü Ekrem Meydanlı, fabrikanın Cumhuriyet döneminin üçüncü fabrikası olarak 1933 yılında kurulduğunu söyledi. Meydanlı konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Fabrikamız bu yıl 85\'inci kampanyasını yapacaktır. Ülkemizde şekerin ham maddesi olan şekerpancarının tedariki, şeker fabrikalarının görevleri arasında bulunmaktadır. 2017 yılında şeker pancarı üretimi için fabrikamıza bağlı 8 adet Ziraat Bölge Şefliğimizde, 151 köyde, 3 bin 957 çiftçi ailesi ile 954 bin ton üretim kotası sözleşmesi yapılmıştır. 20 Mart tarihinde başlanan şeker pancarı ekimleri 15 Mayıs tarihinde tamamlanmıştır. Bu yıl pancar tesellümünde randevulu pancar alım sistemi uygulanacak. Bu sayede çiftçilerimiz pancar teslim etmek için kendilerine verilen saatlerde pancarını teslim edecek ve uzun süre beklememiş olacak. 19 Eylül tarihinde pancar işlemesine başlanacak ve 24 saat 3 vardiya olarak ortalama 7 bin 500 ton pancar işlenecek. Kampanyamız yaklaşık 110 gün devam edecek. Bu kampanya döneminde 110 bin ton şeker ile yan ürün olarak maya ve yem sanayi için önemli olan 36 bin ton melas yöremiz hayvan beslenmesinde önemli yer tutan 190 bin ton yaş pancar posası üretiminin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.\"

\'ŞEKER ZEHİR OLARAK TANITILIYOR\'

Şeker-İş Sendikası Şube Başkanı Hamit Dokuzlar da konuşmasında 2016 yılında şeker fabrikasının Eskişehir piyasasına 500 milyon lira sıcak para girişi sağladığını söyledi. Dokuzlar, şekerin zehir olarak tanıtıldığına da dikkat çekerek, \"son aylarda adeta zehir gibi tanıtılarak şekerin, saf, duru, beyaz doğallığını, nişasta bazlı ve GDO\'lu mısırdan elde edilen tatlandırıcılarla eş tutulması doğal pancar şekerine yapılan en büyük haksızlıktır \" dedi.

\'FABRİKAYA SAHİP ÇIKMAK BOYNUMUZUN BORCU\'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan kampanyanın hayırlı geçmesini diledi. Karacan, \"Eskişehir Cumhuriyet döneminde 4 fabrika ile anılırdı. Basma Fabrikası, Şeker Fabrikası, Eskişehir Lokomotif Motor Sanayi ve Tayyare Fabrikası. Bu fabrikaların en önemlisi de ülkemizin ekonomisi için çiftçilerimizin geçimi için Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikasıdır. Eskişehir için gurur, Eskişehir için onur. Cumhurbaşkanımızın da talimatı ile bundan evvel özelleşme sürecinde olan bu fabrikamızın da özelleşme sürecinden çıktığını ve inşallah bundan sonra bakın görüyorsunuz bir taraftan bakımı yapılıyor, bir taraftan tesis kendisini yeniliyor. Türkiye\'nin stratejik önemine sahip şekerin hem burası pancarın tohumunu üretiyor hem makinesini üretiyor hem de şekeri işliyor. Böyle bir fabrikada Türkiye\'de az. Cumhurbaşkanımızın da talimatı ile genel başkanımızın talimatı ile bundan sonra şeker fabrikasına daha fazla sahip çıkmak Eskişehir milletvekili olarak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak bizlerin görevi. Hem işçimize, hem fabrikamıza hem de üreticimize sahip çıkmak boynumuzun borcu.\"

VALİ ÇAKACAK, KAMPANYADA ÇALIŞMIŞ

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, gençlik yıllarında Adapazarı Şeker Fabrikası\'nda geçici işçi olarak bir süre çalıştığını belirterek şunları söyledi:

\"Şeker fabrikaları ülkemizde Cumhuriyet ile yaşıt kuruluşlardır. Daha önce Uşak ilinde görev yaptım. Uşak Şeker Fabrikası 1923 yılında Türk müteşebbislerin özel sektör tarafından kurulan ilk şeker fabrikasıdır. Şeker fabrikaları kampanyalarında çok insanlar çalıştı. Binlerce insan buradan ekmek yedi. Adapazarı Şeker Fabrikası\'nda kampanyada çalışmış bir kişi olarak şeker fabrikalarının toplumumuz için ne kadar büyük önem arz ettiğini çok iyi bilen bir insanım.\"

Tören sonunda fabrikaya ilk şeker pancarını getiren çiftçilere çeşitli ödüller verildi.

Görüntü dökümü:

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-Törene katılanların,

-Fabrika Müdürü Ekrem Meydanlı\'nın konuşması,

-Şeker-İş Sendikası Şube Başkanı Hamit Dokuzlar\'ın konuşması,

-Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan\'ın konuşması,

-Vali Özdemir Çakacak\'ın konuşması,

-Fabrikaya ilk pancarı getirenlere ödüllerin verilmesi.)

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR,(DHA)-