DHA YURT BÜLTENİ-10

1)GEYVE\'DE ORMAN YANGINI

SAKARYA\'nın Geyve İlçesi Alıplar ve Çine Mahallelerindeki çamlık alanda bugün saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle şiddetini artırırken ekipler yangına müdahalede bulunuyor.

Yangın söndürme çalışmalarına Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı arazözlerin yanısıra bölge halkı da yangın söndürme çalışmalarına katılıyor. Yangın yaklaşık 10 hektar ormanlık alanda etkili oluyor.

Görüntü Dökümü

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-Yangından görüntüler

-Söndürme çalışmaları

Zafer TOKUŞ/ADAPAZARI(SAKARYA)(DHA)-

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Konya\'da 527 sanıklı FETÖ çatı davası başladı (EK)

2)SANIKLAR ALFABETİK SIRAYA GÖRE İFADE VERİYOR

Konya\'da 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen 527 sanığın yargılandığı davada sanıkların isimlerinin alfabetik sırasına göre ifade vermeye başladı. Bugün salona getirilen 30 sanığında yine alfabetik sıraya göre yapıldığı belirtildi, 10 sanıkta görüntülü SEGBİS sistemi ile duruşmaya katıldı. Sanıkların savunmaları alınırken Mahkeme Başkanı Mevlüt Gülbudak, yazılı verilen savunmaların tekrar okunmaması yönündeki uyarısı üzerine ,oturduğu sıradan ayağa kalkıp savunmaya yeterince söz verilmediğini ileri sürüp tepki gösteren sanık avukatlarından Turgay Bilge, kendisine söz verilmeden araya girerek duruşmanın inzibatını bozduğu gerekçesiyle salondan dışarıya çıkarıldı. Ardından Mahkeme Başkanı Gülbudak, söz verilmeden konuşmama uyarısında bulunurken, bazı sanık avukatlarının da duruşma salonunu terk ettiği görüldü. Duruşmada ifade veren sanıklar ise suçlamaları reddetti.

FETÖ İLE BAĞLANTISI SESİNİN GÜZEL OLMASIYMIŞ

Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan örgütle bağı bulunan Mevlana Üniversitesi Kampüs Camisi’nde imamlık yapan ve örgütün diyanetten sorumlu ünite imamı olduğu ileri sürülen tutuklu Abdülkadir Yılmaz, savunmasında FETÖ üyeleriyle olan irtibatını sesinin güzel olmasına bağladı. 2013 ve 2016 yılları arasında kampüsteki camide imamlık yaptığını belirten Yılmaz, ‘’2013 yılında kampüsteki camide göreve başladım. Allah vergisi olan bir ses güzelliğim var. FETÖ’ye üye olduğunu öğrendiğim üniversitede görev yapan kişiler sesim güzel olduğu için beni cenaze, düğün ve mevlitlere ilahi ve kuran okumam için çağırırlardı. İrtibatım bunun içindir.’’ dedi.

\"ARNAVUTLUK\'A OTELDE NAMAZ KILDIRIMYA GİTTİM\"

Örgüte irtibatlı kişilerle Arnavutluk ve Yemen’e yurt dışı gezilerine de çıktığının tespit edildiğinin sorulması üzerine Yılmaz, ‘’Ben yurt dışı gezisinde Arnavutluk’a otelde namaz kıldırmaya gittim. Ne tür bir program olduğunu bilmiyorum. Otelden de hiç dışarıya çıkmadım.’’ diye konuştu. Yemen ziyaretinde ise sadece şehitliği ziyaret ettiğini söyledi.

\"BYLOCK\'U KULLANMADIM\"

Tutuklu yargılanan sanıklardan örgütün Bozkır ve Yunak ilçe imamlığı yaptığı ileri sürülen Abdulbaki Yılmaz ise iki cep telefonu hattında da örgütün gizli haberleşme programı \'Bylock\' yüklü olmasına rağmen uygulamayı kullanmadığını ileri sürdü. Örgütün Akören İlçe imamlığı yaptığı ileri sürülen ve mahkemeye \'Bylock\' yazışmalarının geldiği belirtilen tutuklu Abdullah Demirci ise telefonuna \'Bylock\' programını yüklemediğini iddia etti. Örgütün \'Bylock\' uygulamasına girilebilmesi için kendisinin belirlediği kullanıcı adı hatırlatılan sanık Demirci, “Şifre ve kullanıcı adı bana ait. Aynı kullanıcı adıyla mail hesabımda var. Ancak Bylock yüklemedim, kullanmadımö diyerek suçlamayı kabul etmedi.

Duruşma diğer sanıkların ifadeleriyle devam ediyor.

(Haber: Mehmet Kayhan YILDIZ KONYA DHA)

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3)HDP EŞ GENEL BAŞKANI KEMALBAY : SUR\'DA TALAN, RANT VAR

HALKLARIN Demoratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, kentsel dönüşüp kapsamında yıkımın sürdüğü Diyarbakır merkez Sur ilçesinin mahallelerinde inceleme yaparken, \"Burada bir talan var, rant var, inşaatçı politikaların zorunlu bir şekilde halka dayatılması var. Sur halkıyla konuşularak, görüşülerek onların fikirleri alınarak her hangi bir işlem yapılmıyor. Tam tersine Sur halkı yok sayılarak burada bir kentsel dönüşüm adı altında rantsal bir dönüşüm gerçekleştiriliyor\"dedi.HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP\'li vekiller Mithat Sancar, Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp ile partililer merkez Sur ilçesi Gazi caddesinde önce esnafları ziyaret etti. Esnaf ziyaretlerini tamamlayan HDP Eş Genel başkanı Kemalbay ve beraberindekiler daha sonra kentsel dönüşüm kapsamında yıkımların sürdüğü Ali Paşa ve Lalebey mahallerine kadar yürüdü. Burada evleri yıkılan ailelere görüşen heyet ailelerle dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, açıklama yaptı. Burada konuşan HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Kürt halkının zorunlu göç ve savaş politikaları nedeniyle zorunlu göç yaşayarak Sur ilçesindeki mahallelere yerleştiklerini belirterek aradan geçen 37 yıl içerinde şartların halk için değişmeyerek çok kötü bir noktaya geldiğini söyledi. HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"BURADAKİ KEPÇELERLE TOPRAĞIN ALTINDAN ÇIKAN BİNLERCE YILLIK TARİH YOK EDİLİYOR\"

\"Burada bir talan var, rant var, inşaatçı politikaların zorunlu bir şekilde halka dayatılması var. Sur halkıyla konuşularak, görüşülerek onların fikirleri alınarak her hangi bir işlem yapılmıyor. Tam tersine Sur halkı yok sayılarak burada bir kentsel dönüşüm adı altında rantsal bir dönüşüm gerçekleştiriliyor. Sermaye el değiştiriyor, aynı zamanda buradaki yoksul halkın barınma hakkı, konutları sermayeye peşkeş çekiliyor. TOKİ\'den gelen memurlar burada bulunuyorlar işte onlar yangından mal kaçırır gibi, leş kargaları gibi buraya üşüşmüşler ve Sur\'da yok edilen bu coğrafyada halkların büyük acılar yaşayarak evlerini terk ettiği, susuz kaldığı, elektriksiz kaldığı, bayramda bile şiddete maruz kaldığı bu noktada hesaplar yapıyorlar. İnsanları burada aldatmak için, insanları pazarlık ederek bu zorunlu terk etmeye, zorunlu inşaat politikalarına razı etmeye çalışıyorlar. Biz bu politikaları kınıyoruz, bu politikan sadece bugün Sur\'da yaşayan Kürt halkına yönelik saldırılar olmadığını aynı zamanda dünya kültür değeri olan Sur\'a yapılan bir saldırı olduğunu görüyoruz. Buradaki kepçelerle toprağın altından çıkan binlerce yıllık tarih yok ediliyor, bu kabul edilemez ve geri getirilemez bir saldırıdır. Bu yok etme politikasıdır aynı zamanda Kürt halkına yönelik onların siyasi duruşuna yönelik siyasi mücadelesine taleplerine yönelik bir saldırıdır. Bir tasfiye etme, bu coğrafyayı insansızlaştırma politikasıdır. Sandıklarda baş edemedikleri sonuçlara işte böyle askerle, polisler, panzerle, kepçelerle, bu yasalarla, haksız hukuksuz uygulamalarla sonuç lamaya çalışıyorlar. Şunu biliyoruz ki Bugüne kadar nasıl ki 12 Eylül paşaları, 90\'larda katliamlar yapan iktidarlar bugün ortada yoksa onlar tarih önünde mahkum olmuşsa, tarihin çöplüğüne atılmışsa bugün de Kürt Halkına, Türkiye halklarına emekçilerine, kadınlarına, doğaya ve tarihe yapılan bu saldırıyı gerçekleştirenler, tarihin çöplüğüne atılacaklarıdır.\"

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar ise, UNESCO dahil bir çok Uluslararası kuruluşlara başvurular yaptıklarını belirterek, \"Bir çok çevre de bu konuyla ilgileniyor biliyorsunuz. Maalesef uluslararası kuruluşlar her zaman haksızlıklar karşısında her zaman çok hızlı hareket etmiyorlar. İktidar ilişkileri, uluslararası kuruluşları da bazı zamanlarda kilitleyebiliyor. Görebildiğimiz kadarıyla da bu hükümet, iktidarda uluslararası kuruluşlar nezdinde kulisler yapıyor, çalışmalar yürütüyor. Muhtemelen kirli ilişkilere de giriyor. Bu alandaki bu politikaların devamını yada orada üstünü örtmeye çalışmasını sağlıyor. Uluslararası kuruluşları hareket geçirmenin yolu burada bizim güçlü bir ses vermemizdir. Biz eğer gerçekten güçlü bir şekilde sahip çıkarsak varlıklarımıza, kimliğimize, kültürümüze, haklarımıza, özgürlüklerimize uluslararası kuruluşlarda çok daha etkili bir şekilde harekete geçirebiliriz. Asıl olan kendi mücadelemizdir\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-HDP\'li heyetin sur esnafını gezmesi

-HDP\'li heyetin Ali Paşa ve Lalebey mahallerinde gezmeleri

-HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay\'ın konuşması

-HDP\'li Sancar\'ın konuşması

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK, (DHA)

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4)GAZİANTEP\'TE, İMAR DEĞİŞİKLİĞİNE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

GAZİANTEP\'te Büyükşehir Belediyesi tarafından imar planı değiştirilerek inşaata başlanılan alanda mahkeme tarafından 2\'inci defa yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 100\'üncü Yıl Atatürk Kültür Parkı içerisinde yer alan 200 bin metrekarelik alanın imar planı değiştirilerek inşaat alanı haline getirildi. Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi ve bazı semt sakinleri, imar planın hukuka aykırı olarak değiştirildiğini, yeni imar planında kamu yararı olmadığını gerekçe göstererek açtıkları davada 2\'inci kez yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Bölge İdare Mahkemesi tarafından 2\'inci kez yürütmeyi durdurma kararı çıkmasına rağmen, alanda inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirten Mimarlar Odası Başkanı Hasan Özgür Girişken, Büyükşehir Belediyesinin alınan kararlara rağmen taşınmaz satışlarının sürdürdüğünü ve inşaat faaliyetlerine devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

\"Takip eden süreçte plan tadilatının uygunsuzluğunu vurgulayan bilirkişi raporuna ve üst merci durumunda olan Bölge İdare Mahkemesinin çok önemli gerekçelerle verdiği yürütmeyi durdurma kararına rağmen Büyükşehir Belediyesi taşınmaz satışlarının sürdürmeye, inşaat ruhsatları düzenlemeye ve inşaat faaliyetlerine devam ettirilmesine izin vermiştir. Bu önemli karar ve mahkeme heyetine sunulan gerekçeler göstermiştir ki Gaziantep halkına ait olan büyük kamusal yeşil alan Gazianteplilerden koparılmak istenmektedir.\"

Görüntü Dökümü

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- Hasan Özgür Girişken\'in konuşması

- İnşaat alanı

- Genel ve detay görüntüler

( Haber - Kamera: Metin Faruk TAMER GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 96 MB

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5)(HALİL SEZAİ\'NİN ACI GÜNÜ



SANATÇI Halil Sezai Paracıkoğlu\'nun vefat eden babası 64 yaşındaki Kemal Yavuz Paracıkoğlu\'nun cenazesi, Eskişehir\'de gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Halil Sezai, ağabeyi Cenk Paracıkoğlu ile birlikte babasının tabutunu omuzladı. Halil Sezai\'nin babası Kemal Yavuz Paracıkoğlu, KOAH hastalığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası Kemal Yavuz Paracıkoğlu için bugün öğleyin Eskişehir\'in Vişnelik Mahallesi\'ndeki Mahmut Sami Ramazanoğlu Cami\'de tören düzenlendi. Cenaze törenine Halil Sezai\'nin yanı sıra annesi Nurten Paracıkoğlu, kız kardeşi Duygu ve ağabeyi Cenk Paracıkoğlu, yakınları, İstanbul\'dan gelen arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı. Halil Sezai ile ağabeyi Cenk Paracıkoğlu cenaze namazından önce babalarının tabutunu yanında durarak taziyeleri kabul etti. Kemal Yavuz Paracıkoğlu, öğle namazını ardından kılınan cenaze namazından sonra götürüldüğü Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı\'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)