DHA YURT BÜLTENİ-10

1)(GENİŞ HABERİ)

TOKİ İNŞAATINDA ÜCRET ALAMAYAN İŞÇİLER KULE VİNCİNE ÇIKTI

ZONGULDAK’ta, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konutları inşaatında taşeron firmada çalışan işçiler, bayram öncesi 2 aylık ücretleri ödenmediği gerekçesiyle kule vincine çıkarak eylem başlattı.

Çınartepe Mahallesi\'nde geçen Ocak ayında temeli atılan 63 blok, 766 konut, 1 cami ve 4 ticari merkezden oluşan Üzülmez TOKİ Projesi inşaatının yüklenici firmasının taşeronu olan şirkette çalışan işçiler, Kurban Bayramı öncesi alacaklarının ödenmediğini ileri sürdü. 2 aydır ücret alamadıklarını iddia eden işçiler, gece inşaatın çatısına çıktı. Polisin ikna etmesi üzerine çatıdan inen işçiler, sabah saatlerinde bu kez inşaat alanındaki kule vincine çıkarak eylem başlattı. Vince çıkan 8 işçiyi polis ikna etmeye çalıştı. 1 işçi, kendilerini ikna etmeye çalışan polislerle konuşmak için vinçten indi. İşçi, ücretleri ödenene kadar eylemi sürdüreceklerini belirtti. Vincin üzerinde

Basın mensuplarının telefonla görüştüğü vinçteki işçilerden 32 yaşındaki Faysal Bekmez, 70 kişi olduklarını ve 2 aydır ücret alamadıklarını söyledi. Bekmez, \"Bizi hep oyaladılar. Biz bu parayı almadan inmemeye kararlıyız. Biz 5 aydır buradayız. Duvarcı, dış cephe mantolama, sıvacı ve alçıcı var. Bayrama memlekete gidemedik. Paramız yok. Çocuklarımız ailemiz mağdur oldu. Bazı arkadaşları gönderdik memleketlerine. \'Biz paranızı alıp göndereceğiz\' dedik ama alamadık. 10 gündür, belki daha fazladan beri bekliyoruz\" dedi.

Yüklenici firma yetkilileri ise taşeron firmaya ödeme yapıldığını, işçilerin kendi şirketleri ile sorunları olduğunu ileri sürdü. Polis işçileri ikna etmek için çalışmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Vince çıkan işçiler

-İşçilerin vinçte beklemesi

-Polislerin gelmesi

-Aşağıdaki polisle konuşmaları

-İnşattan detaylar

-Kuledeki işçilerden detaylar

Süre: (5.55) Boyut: (188 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

===============================================

2)BODRUM\'A TATİLCİ AKINI

KURBAN Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasıyla birlikte Muğla\'nın Bodrum İlçesi tatilcilerin akınına uğradı. Bayram tatilinin başladığı günden bu yana Bodrum\'a giriş yapan araç sayısı 300 bine yaklaştı. Sürücüler, maket polis aracı ve jandarmaların yanı sıra asılan pankartlarla trafik kuralları konusunda uyarıldı.

Kurban Bayramı\'yla birleştirilerek 10 güne çıkarılan tatili fırsat bilen özellikle İstanbul, İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere Türkiye\'nin pek çok yerinden tatilci, soluğu Bodrum\'da aldı. Tatilcilerin neden olduğu yoğunluk nedeniyle güvenlik önlemleri de artırıldı. Bayram tatilinin başladığı geçen cuma gününden bu yana ilçeye giriş yapan araç sayısı 298 bin 790\'a ulaştı. Yaşanan trafik yoğunluğu dikkate alınarak 50 kilometrelik Milas-Bodrum Karayolu üzerindeki çeşitli noktalara, sürücülerin kural ihlali yapmamaları için caydırıcı olması amacıyla maket polis aracı ve maket jandarmalar yerleştirildi. Ayrıca, yol güzergahı boyunca \"Frene değil kurala güvenin\" ve \"Uyulan her kural sizi hayata bağlar , \"Hızınızı biz değil siz kontrol edin\" yazılı pankartlar asıldı. Polis aracı ve jandarma maketini görüp yavaşlayan, ancak daha sonra tekrar hız yapan sürücüler 200 metre ilerde gerçek polisler ile karşılaşınca şaşırdı. 34 sürücüye hız limitlerini aştıkları için para cezası kesildi.

İLÇE GİRİŞİNDE ARAMA

Karayolundaki güvenlik önlemlerinin yanı sıra Bodrum\'un girişindeki Kaynar ve Güvercinlik mahallelerinde kurulan jandarma ve polis noktalarında, ilçeye giriş yapan araçlar, jandarmanın 4 yaşındaki özel eğitimli narkotik köpeği Engel ile didik didik arandı. Denetimlerde, çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 18 kişi ile ilçeye uyuşturucu sokmaya çalıştıkları ileri sürülen 8 kişi yakalandı. İzinler kaldırılırken, bayram tatili süresince polis, jandarma, sahil güevinlik ve belediye birimlerinin, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 24 saat aralıksız şekilde görev yapacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Maket polisi aracı ve jandarmalardan görüntü

-Radarla hız kontrolünden görüntü

-Milas-Bodrum Karayolu\'nda tatilcilerin neden olduğu araç yoğunluğundan görüntü

-Jandarmanın ilçe girişinde arama yapmasından görüntü

-Otobüslerde arama yapan narkotik köpeği Engel\'in görüntüsü

-Araç sürücüsü ve tatilcilerle röp.

(Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), DHA)

==========================================

3)PLAJLAR TURİSTLERE KALDI

ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde, kent sakinleri Zafer Bayramı kutlamalarına katılınca plajlar yabancı turistlere kaldı. Turistler deniz ve güneşin keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Alanya\'da, kent sakinleri ilçede düzenlenen Zafer Bayramı kutlamalarına katılınca sahiller yabancı turistlere katıldı. Nem oranının yüzde 82 kaydedildiği ilçede sahile gelen tatilciler hem deniz hem de güneşin keyfini çıkardı. Yüksek nem nedeniyle sıcaklığın 40 derece hissedildiği ilçede özellikle Kleopatra ve Damlataş plajları doldu. Tatilcilerin bir kısmı şezlonglarda güneşlenmeyi tercih ederken bazıları da yüzerek serinledi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi\'nin derlediği verilere göre sıcaklık Kurban Bayramı süresince 1 ya da 2 derece yükselecek.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Plajdan genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA)

=================================================

4)\'UZUN TATİLLERDE ACİL SERVİSİN YÜKÜ KATLANIYOR\'

TÜRKİYE Acil Tıp Derneği Başkanı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldıray Çete, uzun tatillerde acil servis çalışanlarının yükünün arttığını belirterek, \"Borsa bile 10 gün tatile girmedi, ama sağlık hizmetinde sadece acil servisler açık\" dedi.

Prof. Dr. Yıldıray Çete, bayram süresince acil sağlık hizmetlerinin ciddi bir yük altında kaldığını söyledi. 9 ile 10 günlük tatillerin sağlık hizmetinde aksamalara neden olduğunu aktaran Prof. Dr. Çete, \"Bunlardan bir tanesi kronik hastalığı olanlar. Bunlar maalesef kontrol muayenelerine gidemiyor. Raporlu ilaç kullanan bireylerimiz raporları bittiğinde, tatil boyunca yenileyemiyorlar. Ciddi tıbbi sorunlarla karşılaşıyorlar. Poliklinikler 9- 10 gün boyunca kapalı. Birinci basamak sağlık hizmetleri kapalı. Bu sürede sağlık hizmetine erişimin tek kapısı acil servisler. Bu da zaten fazla olan hasta yükünü inanılmaz sayıda artırıyor\" diye konuştu.

\'BORSA BİLE AÇIK\'

Bununla birlikte acil sağlık çalışanı hekimler, hemşireler, paramedikler, acil tıp çalışanlarının çok büyük yük altında kaldığını söyleyen Prof. Dr. Çete, şöyle konuştu:

\"Fedakar çalışmalarına karşın bu kadar çok sayıdaki hastaya sağlıklı hizmet sunmak çok da olanaklı değil. Bu beraberinde tanı ve tedavi hatalarını getiriyor. Bekleyen hasta sayısı arttıkça emniyetsizlik artıyor. Bu da bazen istenmeyen şiddet olaylarını getiriyor. Başka kurumların bu konuda önlemler aldığını görüyoruz. Emniyet olsun, valilik olsun 9 ile 10 günlük tatil için önlem aldıklarını görüyoruz. Borsa bile açık, 10 gün tatile girmediler, ama sağlık hizmetinde sadece acil servisler açık. Toplum sağlığı üzerine gerçekten olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir tablo. Önerimiz uzun süreli tatiller planlanırken örneğin 4 poliklinik açık ise normal günde, ikisi bayram tatilinde açık olabilir. Böylece acillerin üstündeki yük hafifletilebilir. Sağlığa erişim kolaylaştırılabilir. Aciller üzerindeki yük hafifletilir.\"

\'HASTA ARTIŞI HİZMETTE AKSAMALARA NEDEN OLUYOR\'

Prof. Dr. Çete, üniversite hastanelerinin hasta yükünün daha az bölümünü aldığını belirterek, \"Ancak durumu kötü olan, yatış gerektiren hastalar bizim hastanemize başvuruyor. Yeşil alan olmayan dediğimiz kırmızı ve sarı alan hastaları daha fazla, o yüzden hasta sayısı bizde daha az olabilir. Ama devlet ve eğitim araştırma hastanelerine baktığımızda yüzde 30\'lara varan hasta sayısı artışı var. Bu da beraberinde bahsettiğimiz aksamaları meydana getiriyor\" diye konuştu.

ACEMİ KASAPLAR PLASTİK CERRAHİ HASTALARINI ARTIRIYOR

Kurban Bayramı\'nda hasta gruplarında artış gördüklerini belirten Prof. Dr. Çete, şöyle devam etti:

\"Acemi kasap sayısında artış oluyor. Kurban kesimi sırasında işin ehli olmayanlar tarafından yapılan kesimlerde çok sayıda el parmak kesiği görüyoruz. Bu hastalarda yüzde 30\'un üzerinde artış oluyor. El cerrahisi konusunda belirgin artış oluyor. İkincisi trafik kazaları, gerekli uyarılar yapılmasına karşın maalesef kaza sayılarında istenilen azalma sağlanamıyor. Acillere gelen trafik kaza sayısında önemli artış var. Üçüncü sırada ise kalp hastaları geliyor. Kalp krizi için riskli gruplar var. Şeker hastaları gibi yüksek tansiyonu olanlar. Bununla birlikte kalp damar hastalığı olanlar yüksek riskli hastalar grubuna giriyor. Bayram günlerinde öğünlerini kaçırıyorlar ise aşırı yağlı, proteinli beslenmeye geçiyorlar ise ziyaretlerini aşırı sıcak saatlerde yapıyorlar ise kalp atağı geçirme riskini artırıyor. Bu nedenle öğünlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Daha az ve dikkatli beslenmeleri gerekiyor. İlaçlarını düzenli kullanmaları gerekiyor. Bayram ziyaretlerini de dinlenerek sıcak saatlere dikkat ederem kendi sağlıklarını düşünerek planlamalarında fayda var.\"

Görüntü Dökümü:

-----------------------

Acil servis dış plan görüntü

Hastane dış plan görüntü

RÖP: Prof. Dr. Yıldıray Çete

Hastane yazısından görüntü

568 mb --05.04

Haber-Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA,(DHA)

=======================================================

5)DİYARBAKIR\'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI COŞKULU GEÇTİ

DİYARBAKIR\'da kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı 95\'nci yıl dönümü etkinleri coşkuyla kutlandı. Kutlamalarda 7\'nci Kolordu Komutanlığı bando ekibi, tören marşı ile birlikte sevilen şarkıları da seslendirmesine, protokol üyeleri de alkışla eşlik etti.

Türkiye genelinde coşkuyla kutlanan 30 Ağustos zafer bayramının 95\'nci yıl dönümü Diyarbakır\'da da kutlandı. Zafer Bayramı etkinlikleri ilk olarak valilik karşısındaki Atatırk Anıtı\'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törene Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, 7\'nci Kolordu Komutanı 7\'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Cumhuriyet Başsavcısı Erkut Güre, askeri ve sivil görevliler katıldı.

Buradaki tören daha sonra valilik önünde devam etti. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 7\'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, tören geçişi ile halkın 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutladı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından tören, günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunmasıyla devam etti. Halk oyunları ekibinin folklor gösterisinden sonra, 7\'nci Kolordu Komutanlığı bando ekibi ilk kez tören marşlarının dışında türküler seslendirdi. Bandonun memleketim şarkısına protokol üyeleri de alkışlarla eşlik etti. Tören askeri geçişin ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Atatürk anıtına çelenk bırakılması

-Törene katılanlar

-Valilik anıtı önündeki törene katılanlar

-Protokolün vatandaşları selamlaması

-Okunan şiirler

-Folklor gösterisi

-Bandonun çaldığı ve seslendirdiği şarkılar

-Askeri geçiş

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)

=====================================================

6)SAMSUN\'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI

SAMSUN\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 95\'inci yıl kutlamaları Atatürk Anıtı\'nda düzenlenen törenle başladı.

Kutlamalar kapsamında ilk olarak Atatürk Anıtı\'na çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunması ardından Samsun Valisi Osman Kaymak, anıt şeref defterini imzaladı. Şeref defterini imzalayan Samsun Valisi Kaymak, şöyle dedi:

\"Yüce milletimiz ve kahraman ordumuz, kutsal saydığı değerler uğrunda şartlar ne kadar olumsuz olursa olsun, düşman ne kadar güçlü olursa olsun yılmadan mücadelesini sürdürerek bu zaferi kazanmıştır. Toprakları işgal altında olan milletimize, bağımsızlığı yaşatan, milletimizin hürriyetinden asla vazgeçemeyeceğini dünyaya gösteren bu zaferle Türkiye Cumhuriyeti\'nin temelleri atılmıştır.\"

Atatürk Anıtı önündeki törenn ardından Samsun Valiliği\'nde kutaa töreni düzenlendi. Törende Vali Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Albay Recep Ali Üstün ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, kutlamaları kabul etti.

GAZİYİ TÖREN ALANINA SANDALYE İLE TAŞIYARAK GETİRDİLER

Samsun\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 95\'inci yıl kutlamaları Cumhuriyet Meydanı\'nda devam etti. Buradaki programa yürüme zorluğu çeken Kore gazisi, 87 yaşındaki Kore Gazisi Selahattin Erzincan\'ı üzerine oturduğu sandalye ile taşıyarak getirdiler. Konuşmakta ve yürümekte zorluk çeken Selahattin Erzincan\'ın yakınlara \"Ne olur ne olmaz. Dünya hali beni törene götürün. Töreni ve arkadaşlarımı görmek istiyorum\" dediği için törene getirdikleri belirtildi.

Tören Vali Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Albay Recep Ali Üstün ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz\'ın askeri araç üzerinde halkı selamlamasıyla başladı. Ardından öğrencilerin şiir okumaları, askeri bando ve Samsun Devlet Opera ve Balesi personellerinin konserleriyle devam etti. Tören asker, polis ve öğrencilerin geçişlerinin ardından sona erdi.

Görüntü dökümü

-----------------

-Atatürk anıtından detaylar

-Çelenklerin sunulması

-Samsun Valisi Osman Kaymak\'ın konuşması

-Protokolün vatandaşları selamlaması

-Kore gazisi Selahattin Erzincan\'ı sandalyede taşınması

-Şiirlerin okunması

-Detaylar

-Halk oyunu gösterileri

-Kore gazisi Selahattin Erzincan\'ın taşınmasının fotoğrafları

(Süre: 02.22 dk) - (Boyut:75.06 MB)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

=========================================================

7)ZAFER BAYRAMI ADAPAZARI\'NDA COŞKUYLA KUTLANDI

ADAPAZARI\'nda, 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.30 Ağustos Zafer Bayramı, Adapazarı Atatürk Bulvarı\'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, İl Garnizon Komutanı Albay Sebahattin Kalkan, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bulvarda kutlama için yerlerini alan vatandaşlar, alanı bayraklarla adeta kırmızı-beyaza bürüdü. Tören, Vali İrfan Balkanlıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve Albay Sebahattin Kalkan\'ın halkın bayramını kutlaması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından askeri birlikler, polis, itfaiye ve gazilerin tören geçişiyle kutlamalar sona erdi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

Törenlerden görüntü

Törenleri izleyen vatandaşlardan görüntüler

SAKARYA/DHA

=============================================

8)ORDU\'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI

ORDU\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 95\'inci yıl dönümü törenle kutlandı.

Ordu\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 95\'inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Şarkiye Mahallesi\'ndeki Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasıyla başlayan kutlamalar, Valilik makamında Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz\'ın tebrikleri kabul etmesiyle devam etti. Ordu Lisesi önünde yapılacak olan kutlama töreni, hava muhalefeti nedeniyle Durugöl Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu\'nda gerçekleştirildi. Buradaki törene Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, daire müdürleri, kurum amirleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Vali Seddar Yavuz’un beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ile birlikte törene katılanları selamlamasının ardından tören programına geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Ordu Askerlik Şube Başkanı Binbaşı Ahmet Meydan yaptı. Halk oyunları gösterisi, şiir okunması ve ödül töreniyle devam eden kutlamalar tören yürüyüşü ile sona erdi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Spor salonunda tören kutlamalarından görüntü

-Tören geçişinden görüntü

-Halk oyunları gösterisinden görüntü

-Şiir okunmasından görüntü

-Diğer detaylar

(SÜRE: 04.46 Dk) (BOYUT: 281 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU-DHA

================================================

9)SİVAS\'TA 30 AĞUSTOS COŞKUSU

SİVAS\'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Törene özellikle çocuklar ilgi gösterdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 95\'inci yıl dönümü nedeniyle kentteki kutlamalar Sivas Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Sivas Belediyesi adına Atatürk Anıtı\'na çelenk koyması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Vali Davut Gül, 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Belediye Başkanı Sami Aydın Valilikte 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle tebrikleri kabul etti. Kutlama programı 4 Eylül Sivas Kongresi\'nin yapıldığı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi\'nin de bulunduğu İnönü Bulvarı\'nda devam etti. Burada Sivas Valisi Davut Gül, 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Belediye Başkanı Sami Aydın askeri araçla alanı dolaşarak halkın bayramını kutladı. Sayğı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından Valilik ve Garnizon Komutanlığı adına günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yayınladığı mesaj okundu. Kutlamalarda halk oyunları ekibi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü okçuluk takımı gösteri yaptı. Kutlama programı tören geçişi ile sona erdi. Tören geçişinde vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile askerlere sevgi gösterisinde bulundu. Özellikle çocukların törene ilgi gösterdikleri gözlenirken, tatil nedeni ile katılımın az olması dikkat çekti.

\"CHP\'DEN ATATÜRK ANITI\'NA ÇELENK\"

Resmi törenin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Teşkilatı Atatürk Anıtı\'na çelenk sundu. CHP İl Başkanı Ulaş Karasu, \"Laik demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti\'nin kuruluşunun yolunu açan 30 Ağustos Zaferi umutsuzluklara son vermiş, halkımız için aydınlık günlerin müjdeleyicisi olmuştur. 30 Ağustos bağımsız Türkiye Cumhuriyeti\'nin temelidir. Bu duygularla 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, başta Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı\'nın kahramanlarını saygı ve minnet ile anıyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Çelenk sunumu ve tebriklerin kabulu

-Tören programı

-Törene katılanlardan görüntüler

-Çocukların görnütüleri

-Konuşmalar ve gösteriler

-Tören geçişi

-CHP teşkilatının anıta çelenk sunması

-İl Başkanı açıklama

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

===================================================

10)KULLANILMAYAN MADEN OCAĞINDAKİ DİNAMİTLER İMHA EDİLDİ

KÜTAHYA\'nın Tavşanlı İlçesi yakınlarında kullanılmayan eski bir maden ocağında 2 çuval dolusu dinamit bulundu. Dinamitler bomba uzmanı tarafından patlatılarak imha edildi.

Tavşanlı İlçesine bağlı Kuruçay Beldesi Gelbir Tepesi mevkiinde, 1980\'li yıların başında kapatılan maden ocağında vatandaşlar 2 çuval dolusu dinamit lokumu ile bunları ateşlemede malzemeler buldu. Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından jandarma ekipleri ile Kütahya Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli bomba uzmanı kullanılmayan maden ocağına geldi. Dinamitler, bomba uzmanı tarafından ocak içerisinden dışarıya çıkarıldı. Bomba uzmanı daha sonra dinamitleri kontrolü bir şekilde patlatarak imha etti.

Kuruçay Beldesi sakinlerinden Mustafa Acar, “Maden ocağı 30 yılı aşkın süredir kullanılmıyor. Vatandaşlar ocak içerisinde dinamit bulunca durumu jandarmaya bildirdi\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Bomba uzmanı ve jandarmaların dinamitleri incelerken,

-Dinamitlerin ocaktan dışarı çıkartılması,

-Dinamitlerin görüntüsü,

-Jandarmanın patlama öncesi uyarısı,

-Dinamitlerin patlama sesinden,

-Bir vatandaşın konuşmasından çekilen görüntü bulunuyor.)

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN-TAVŞANLI,(Kütahya),(DHA)

