DHA YURT BÜLTENİ-10 

1)CHP SÖZCÜSÜ TEZCAN\'DAN “DARBENİN SİYASİ AYAĞI GİZLENİYOR\" İDDİASI

CHP Aydın Milletvekili ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, 26-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Adalet Kurultayı için bulunduğu Çanakkale\'de, milletvekillerinin işleyeceği suçlarla ilgili Ankara\'nın yetkili kılınmasının, Türkiye\'nin suç yerindeki mahkemelerinin yetkisini ortadan kaldıran bir düzenleme olduğunu savundu. Hükümetin, FETÖ soruşturmaları kapsamındaki iddianamelere müdahale ettiğini iddia eden Tezcan, \"Bu darbenin siyasi ayağını gizlemeye dönük bir adımdır\" dedi. Çanakkale\'nin Eceabat İlçesi\'ne bağlı Kocatepe Köyü\'nde bulunan kamp alanında yarın başlayacak olan Adalet Kurultayı öncesi son alanda incelemeleri yapan CHP Aydın Milletvekili ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, DHA\'ya açıklamalarda bulundu. Milletvekillerinin soruşturma ve kovuşturma dosyalarının bundan böyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütüleceğini ifade eden Tezcan, bunun milletvekilleriyle ilgili soruşturmaları daha kolay kontrol edebilme niyetine dönük bir uygulama ve düzenleme olduğunu öne sürdü. Tezcan, “Aslında bu tabii hakim ilkesine aykırı bir uygulamadır. Çünkü suç, fiil işlenmeden önce, hangi mahkemede yargılanacağının önceden belli olması lazım. Tabii hakim ilkesi bunu öngörür. Milletvekillerinin işleyeceği suçlarla ilgili Ankara\'nın yetkili kılınması, Türkiye\'nin suç yerindeki mahkemelerinin yetkisini ortadan kaldıran bir düzenlemedir. Bunun Kamu Hükmünde Kararname ile yapılması, olağanüstü hal şartları altında bu tip esaslı ciddi bir soruşturma değişikliğinin yapılması, hem Anayasaya, hem hukuka açıkça aykırı bir düzenleme. Bu çerçevede milletvekillerinin yargılanmasına ilişkin özel bir düzenlemenin bu biçimde, 20 Temmuz olağan üstü hal darbesinin şarları altında yeniden düzenlendiğini görüyoruz. Bugüne kadar ki uygulamalarla birlikte değerlendirdiğimizde bunun samimi, iyi niyetli bir düzenleme değil, gerçekten teknik ihtiyaçtan kaynaklanan bir düzenleme değil, otoriter rejimin ihtiyacına dönük tek elden yargılamaları yönlendirme irade ve niyetine bağlı bin düzenleme olduğunu düşünüyoruz. Bundan derhal vazgeçilmeli. Doğru bir uygulama, düzenleme değil\" dedi.

\"İDDİANAMELERE MÜDAHALE\"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun, FETÖ iddianamesinden çıkartıldığını söylediği 2 paragraf ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, hükümetin, FETÖ soruşturmaları kapsamındaki iddianamelere müdahale ettiğini ileri sürdü. Tezcan konuyla ilgili şunları söyledi:

“Hoşuna gitmeyen paragrafları çıkarıyor. İddianamelerin Adalet Bakanlığı\'nda toplanıp, daha dava açılmadan önce belli paragrafların çıkarıldığı, temizlendiği, redakte edilip ondan sonra mahkemeye verildiği söylentileri vardı. İddianamelerin karşılaştırılmasıyla bu söylentilerin gerçek olduğu ortaya çıktı. Çünkü daha önceki iddianamelerde hükümetin uygulamalarını, FETÖ\'yle hükümetin ilişkilerini gösteren paragrafların çıkarıldığını görüyoruz. Özellikle bu çerçevede iddianamelerde FETÖ\'nün hükümeti kullanarak, siyasi iktidarı kullanarak kanunlar çıkardığı, düzenlemeler yaptığı, parlamentoya müdahale ettiği, milletvekilleri vasıtasıyla sistemi düzenlediğine ilişkin hükümler vardı. Kuşkusuz 15 yıldır Türkiye\'de AK Parti iktidarı var ve AK Parti iktidarı döneminde yapılan düzenlemelere işaret ediyordu. Bu hükümeti rahatsız etmiş ki iddianameleri artık zapturapt altına almak ve hükümete dönük, ucu hükümete ulaşabilecek bu tip ifadeleri temizlemek için iddianamelere müdahale ediyorlar. Bu darbenin siyasi ayağını gizlemeye dönük bir adımdır. Suçüstü yakalandılar\"

Görüntü Dökümü

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-Bülent Tezcan\'ın konuşmasından görüntü.

Haber - Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE, (DHA)

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2)MAÇKA JANDARMA KOMUTANI \'KRİPTO SUBAY\' SORUŞTURMASINDA SORGULANIYOR



İZMİR’de Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ve kripto subaylara yönelik yürütülen soruşturması kapsamında gözaltındaki bir şüphelinin ifadesi sonrası gözaltına alınan Maçka İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin, ‘PKK ve FETÖ’ işbirliği kapsamında uzman polislerin yer aldığı özel ekiplerce sorgulanıyor.

İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY\'nin kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada gözaltındaki bir şüphelinin verdiği ifade doğrultusunda, geçen çarşamba günü gözaltına alınan Maçka İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin’in emniyetteki sorgusu sürüyor.

ÖZEL EKİPLER SORGUDA

Kripto olduğu öne sürülen şüpheli bir subayın Maçka İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin hakkında ifade vermesinin ardından Trabzon Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametinde gözaltına alınan ve kendisine ait dijital cihazlara el koyulan Teğmen Zengin’in emniyetteki sorgusu, uzman polislerin yer aldığı özel ekiplerce yürütülüyor.

DİJİTAL VERİLER MERCEK ALTINDA

Maçka’da 19 Temmuz 2016 tarihinde güvenlik noktasında kontrol yapan çevik kuvvet minibüsüne yönelik el bombalı ve silahlı saldırı sonrası teröristlerle girilen çatışmada polis memurları İbrahim Akın, Çağdaş Tamkoç ve Ramazan Donat’ın şehit olduğu olayın ardından Maçka İlçe Jandarma Komutanlığı görevine getiren Teğmen Zabit Zengin’in el konulan bilgisayarı, cep telefonu ve dijital cihazları ise Siber Suçlar Şube Müdürlüğü’nde incelemeye alındı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Maçka İlçesinde yaklaşık 1 yıldır görev yapan ve geçen 16 Mayıs\'ta ise Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz, 11 Ağustos\'ta Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik\'in şehit olduğu terör saldırılarında Maçka İlçe Jandarma Komutanlığı görevi yürüten Teğmen Zengin’in yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

PKK-FETÖ İŞBİRLİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Alanında uzman polislerin yer aldığı özel ekibin ilçede son zamanlarda artan terör saldırı ve Jandarma Komutanı Teğmen Zengin’in FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıyla soruşturmasını derinleştirdiği, sorgulamada ‘PKK -FETÖ’ işbirliğine dikkat çekildi belirtildi. Ekipler ayrıca Teğmen Zengin hakkındaki ilçede yaşanan terör saldırılarında operasyonları geciktirdiği iddialarını da araştırıyor.

30 Ağustos’ta üsteğmen rütbesi alması beklenen gözaltındaki Teğmen Zengin’in sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Bu arada Maçka İlçesi\'nde 15 yaşandaki Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik\'in şehit edilmesinin ardından Ankara\'dan bölgeye intikal eden özel Jandarma timleri, kaçak terörist grubu etkisiz hale getirmek için başlatılan geniş kapsamlı operasyonlara devam ediyor. Ormanlık alanda 3 kişi oldukları tespit edilen terörist grubun izini süren özel timlerin çalışmaları zaman zaman bölgede etkili olan sis nedeniyle güçlükle ilerliyor. Yaklaşık 300 kişilik ekipten oluşan özel timlerin terörist grubu etkisiz hale getirmesi bekleniyor.

Görüntü dökümü

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-Teğmen Zabit Zengin\'in fotoğraflı

ARŞİV

-operasyon bölgesi

-güvenlik güçlerinden görüntü

Haber-Kamera: Fatih TURAN- Osman ŞİŞKO/ TRABZON,(DHA)-

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3)KEMALPAŞA\'DA İLÇE KARARI SEVİNÇLE KARŞILANDI

KANUN Hükmünde Kararname (KHK) ile ilçe yapılan Artvin\'in Kemalpaşa Beldesi\'nde vatandaşlar kararı sevinçle karşıladı.

Türkiye\'nin Gürcistan sınırında yer alan ve 1987 yılında belde olan 10 bin nüfuslu Kemalpaşa, KHK ile ilçe yapıldı. Yıllık yaklaşık 6 milyon yaya, 900 bin araç giriş çıkışının yaşandığı Gürcistan\'a açılan Sarp Sınır Kapısı\'nın yer aldığı Kemaplaşa\'da vatandaşlar ilçe kararını sevinçle karşılandı. Kemalpaşa sakini Hüsnü Algül, 21 yıldır bekledikleri bir kararı sevinçle öğrenciklerini belirterek \"Çok memnun olduk. İlçe olmakla daha da gelişeceğiz. Kararı alanlara teşekkür ediyoruz.\" dedi. Adem Ustabaş\'da \"Bu karar hayırlı olsun. Çok sevindik. Beldemiz için çok iyi olacağına inanıyoruz.\" dedi ve kararı alanlara teşekkür etti. Kemalpaşa gibi güzel bir beldenin ilçe olmasının çok güzel olduğunu ifade eden Muhammet Karataş ise \"Çoktan hak ediyorduk. İyi oldu.\" değerlendirmesinde bulundu. Kemalpaşalı diğer vatandaşlarda ilçe kararını sevinçle karşıladıklarını belirterek bir an önce ilgili devlet kurumlarının kurulmasını beklediklerini ifade etti.

\"21 YILDIR BEKLİYORDUK\"

Kemalpaşa Beldesi\'nin CHP\'li Belediye Başkanı Ergül Akçiçek ise bu kararı 1996 yılından bu yana beklediklerini belirterek bugüne nasip olduğunu söyledi. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür eden Akçiçek, \"Beldemizde bu karar sevinçle karşılandı. Halkın sevincini paylaşıyor ve hayırlı olmasını diliyoruz.\" ifadelerini kullandı.

İlçe olmalarının en büyük nedeninin yıllık 6 milyon vatandaş ile 900 bin aracın giriş çıkış yaptığı Sarp Sınır Kapısı olduğuna dikkat çeken Akçiçek şöyle dedi: \"Beldemizin 10 bin nüfusu var ama Gürcistan vatandaşlarının gelişi ile bu sayı artıyor. Bine yakın sınır ticareti yapan iş yerimiz var. Gürcistan\'a buradan tekstil pazarlaması yapılıyor. Ticaret hacmimiz büyüktür.\"

Akçiçek beldelerinin birçok ilçeden daha büyük olduğunu da sözlerine ekledi.

KILIÇDAROĞLU SABAH 7\'DE ARADI

Gece 03:00\'dan itibaren tebrik telefonları aldıklarını anlatan Başkan Ergül Akçiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun da sabah 07.00 sıralarında kendisini arayarak tebriklerini ilettiğini söyledi



Görüntü dökümü

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İlçe detayları

Vatandaş röpleri

Belediye Başkanı açıklaması

Anons

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR ARTVİN-DHA

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4)KALBİ YARIM 8 AYLIK MİRAÇ BEBEK YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

SİİRT\'te, ikamet eden ancak tedavisinin İstanbul\'da yapılması gereken Baykara ailesinin kalp hastası 8 aylık bebekleri Miraç, fenalaşarak Siirt Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı. Siirt Belediyesi\'nde taşeron firmada temizlik işçisi olarak çalışan Aydın Baykara\'nın, 8 ay önce kalp rahatsızlığı ile dünyaya gelen ve adını Miraç koydukları bebekleri, kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Remziye ve Aydın Baykara çiftinin sağlıklı olan 3 çocuğundan sonra 4\'üncü çocuğu olarak dünyaya gelen ve adını Miraç verdikleri bebekleri, 7 aylıkken kalp rahatsızlığı olduğu ortaya çıkmıştı. Siirt ve Batman\'daki hastanelerde tedavi gören Miraç bebek, son olarak İstanbul\'da özel bir hastaneye sevk edilmişti, ancak Baykara ailesi, maddi imkansızlıklardan dolayı Miraç bebeğin tedavisini tamamlamayarak tekrar Siirt\'e getirmek zorunda kalmıştı. Miraç bebeğin yaşam mücadelesi ile ilgili çıkan haberler üzerine Sağlık Bakanlığı\'nın devreye girdiğini ve Miraç bebekle ilgili evrakların istendiğini belirten baba Aydın Baykara, “Oğlum için Sağlık Bakanlığı devreye girmişti. Bende oğlumun raporları istendi. Kendilerine verdim. Ancak, 3 gün önce oğlum nefes alamaz duruma geldi. Hastaneye getirdik. Oğlum 6 gündür yoğun bakımda. Yoğun bakım ünitesine bir tek annesi girebiliyor. İstanbul\'da özel bir hastane tedavi görüyordu. ancak imkanlar el vermedi. Tekrar bebeği Siirt\'e getirdik. Oğlumun biran önce tedaviye ihtiyacı var. Aksi takdir ölecektir. Sağlık Bakanlığı\'na ve yetkililere yalvarıyorum oğlum Miraç gözümüzün önünde eriyor\" dedi.

Görüntü Dökümü;

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-Aile tarafından cep telefonu çekim,

-Miraç bebeğin yoğun bakımdaki görüntüsü,

-Miraç Bebeğe Oksijen verilmesi

-Genel ve dtay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)-

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5)EMEKLİ KADIN FORKLİFTTEN DÜŞEN TAŞLARIN ALTINDA CAN VERDİ

ANTALYA\'nın Finike İlçesi\'nde, emekli maaşını çeken 68 yaşındaki Nuriye Demir, yolun karşısına geçmek isterken forkliften düşen parke taşlarının altında kalarak yaşamını yitirdi.

Finike\'de öğle vakti emekli maaşını çeken Nuriye Demir, Sahilkent Mahallesi\'ndeki evine gitmek için Şerbetçi Bulvarı\'ndan yolun karşısına geçmek istedi. Nuriye Demir, bu sırada ters yönde seyir halinde olan Nurettin Bakla yönetimindeki forkliftin üzerinden düşen parke taşlarının altında kaldı. Nuriye Demir başına aldığı darbeler nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayı haber alarak gelen Demir\'in yakınları gözyaşı döktü. Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra Demir\'in cenazesi Finike Devlet Hastanesi morguna konuldu. Polis, Nurettin Bakla\'yı gözaltına alındı.

Görgü tanıkları, ters yönde seyir halindeki forklift sürücüsünün Nuriye Demir\'i son anda fark ettiğini, ani fren yapması sonucu parke taşlarının devrildiğini iddia etti. Kaza sonrasında bazı vatandaşlar yolu trafiğe kapatarak çalışmalar sırasında yeterince güvenlik önlemi alınmadığını söyleyerek tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden,

- Yakınları ağlarken

- Trafiği durdurma eyleminden

Haber- Kamera: Suat SÖĞÜT/FİNİKE(Antalya), (DHA)

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6)AÇIK BIRAKILAN RÖGAR AZ DAHA ÖLDÜRÜYORDU

DİYARBAKIR merkez Yenişehir ilçesinde kanalizyasyon şebekesinin geçtiği sokak üzerinde açık bırakılan rögar deliğine düşen 16 yaşındaki Ramazan Akma\'nın çenesinden ve kolundan yaralandı. Akma ve çevredeki vatandaşlar önlem alınmadan kapağı açılan rögar nedeniyle tepki gösterdi.

Merkez Yenişehir ilçesi Lise Caddesi 4\'üncü sokakta yürüyen 16 yaşındaki Ramazan Akma, kaldırımdan yolun karşısına geçmek isterken bir anda kanalizyasyon şebekesinin geçtiği ve kapağı açık bırakılan rögar çukuruna düştü. Çevredeki vatandaşların yardımı ile çukurdan çıkarılan Akma, hastaneye kaldırıldı. Çenesinden ve kolundan yaralanan 16 yaşındaki Akma, tedavisinden sonra taburcu edildi. Kapağı açık bırakılan ve az daha ölmesine neden olacak olan rögar çukurunun bulundruğu yere gelen Akma, \"Hiç bir önlem alanmadan rögar çukurunun kapağı açılmış, çevresinde hiç bir önlem yokmtu. Karşıya geçmek isterken bir anda çukura düştüm\"dedi. Vatandaşlarda, yapılan çalmışma nedeniyle açık bırakılan çukurun büyük tehlike yarattığını belirterek, duruma tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü:

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-16 yaşındaki gencin düştüğü rögar çukurundan görüntü

-Ramazan Akma\'nın yaşananları anlatması

-Kolundaki yarayı göstermesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:DİYARBAKIR,(DHA)-

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7)18 YIL ARADAN SONRA ZEYTİN GÜZELİ SEÇİLDİ

BALIKESİR’in Erdek İlçesi’ne bağlı Ocaklar Mahallesi’nde 18 yıl aradan sonra Zeytin Güzellik Yarışması düzenlendi. Yarışmada, 25 yaşındaki Selma Yazıcı birinci oldu.

Erdek’in o yıllarda köy olar Ocaklar Mahallesi\'nde, 1985 yılında başlayan ve 1998 yılına kadar devam eden “Ocaklar Köyü Zeytin Güzeliö yarışması 18 yıl aradan sonra bu yıl düzenlenen \"Erdek Zamanıö festivali kapsamı içinde bu kez \"Zeytin Güzeli 2017ö adıyla yeniden düzenlendi. 18-50 yaş arası 16 kadının katıldığı güzellik yarışmasını 3 ay önce anne olan Selma Yazıcı kazandı. Yazıcı tacını 1986 zeytin güzeli Ayşe Cantimur’dan aldı. Yarışmada 7 numaralı Ayça Aday sempati güzeli, Ekin Eylem Altay 3’üncü, Helin Ziyanak 2’inci oldu. Yarışmada podyuma gündelik kıyafetlerle çıkan yarışmacılar, ardından gece elbisesi ile hünerlerini jüri üyelerine gösterdi. Ocaklar ve Erdeklilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmaya, yurt dışından tatillerini Erdek’te geçirmek için gelen gurbetçi kadınlar da katıldı.

Yaklaşık 2 bin kişi tarafından izlenen “Zeytin Güzeli 2017ö yarışmasının jüri üyeliğini ise; ünlü sinema oyuncuları Ahmet Mekin, Erol Tezeren, Gaffur Uzunel yaptı. Erdek ve Ocaklar sakinleri “Erdek zamanıö festivali kapsamında düzenlenen güzellik yarışması ile nostaljik bir gece yaşadı. Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’da izleyenler arasında yerini alırken, yarışma sonucunda dereceye giren güzellere hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Yarışma sonunda birinci gelen Selma Yazıcı’yı tebrik edip ödüllerini veren Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, \"her yarışın bir güzeli var. Medeni cesaretleriyle buraya çıkıp uzun aradan sonra gerçekleştirdiğimiz güzellik yarışmasına katılan bütün gençlerimiz bence Ocakların birincisi. Hepsini kutluyorum Allah seni yavruna bağışlasın hepinizi tebrik ediyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Tören alanı

-Jüri ve podyum görüntüleri

-Konser

-Tacının takılması

-Belediye Başkanı ödül vermesi

Boyut 278 MB

Süre 04.15

Erdem ÖZCAN - Tufan DALGIÇ/ERDEK(Balıkesir), (DHA)-



