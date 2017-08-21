DHA YURT BÜLTENİ-10 

Mısır tarlasına İHA düştü (2)

İHA, ABD\'YE AİT

Şanlıurfa\'nın Viranşehir İlçesi\'nde mısır tarlasına düşen İnsansız Hava Aracı\'nın (İHA) ABD\'ye ait olduğu belirlendi. İncirlik Hava Üssü\'nün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, kazanın nedeninin bilinmediği belirtilerek, şöyle denildi:

\"ABD Hava Kuvvetleri\'ne bağlı bir MQ-1 predator (İnsansız Hava Aracı) bugün saat 11:50 sularında Türkiye’nin güney doğusunda düşmüştür. Kazanın sebebi bilinmemektedir. Daha fazla bilgi elde edildikçe açıklanacaktır.\"

Haber: ŞANLIURFA (DHA)

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Korgeneral Zekai Aksallı, birçok kritik görevde yer aldı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nde (TSK) 2013 yılından bu yana Özel Kuvvetler Komutanlığı yapan ve son kararnameyle Çanakkale\'deki 2\'nci Kolordu Komutanlığı\'na atanan Korgeneral Zekai Aksallı, 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştirmesinin yanı sıra Süleymanşah Türbesi\'nin taşındığı Şah Fırat Operasyonu ve Suriye\'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı gibi birçok kritik görevlerde önemli rol aldı. Aksakallı, yönettiği Fırat Kalkanı Harekatı\'nda Suriye\'nin Azez kentinde geçen yıl canlı bomba saldırısından son anda kurtulmuştu.

Erzurum\'da dünyaya gelen 2 çocuk babası 55 yaşındaki Zekai Aksakallı, Erzurum Lisesi\'nde okurken 17 yaşında Dünya Kros Şampiyonası\'na katılıp Türkiye Şampiyonluğunu kazandı, ardından Avusturya\'da yapılan liseler arası Dünya Kros Şampiyonası\'nda 397 sporcu arasında yarışı 27\'nci sırada tamamladı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki komando tugaylarında uzun yıllar görev yapan Aksakallı, terör operasyonlarında etkin rol aldı.

ŞAH FIRAT OPERASYONU\'NDA YER ALDI

2013 yılında Özel Kuvvetler Komutanı olarak atanan Zekai Aksakallı, Ahmet Davutoğlu\'nun Başbakan olduğu dönemde, Suriye\'nin Halep kentine bağlı Karakozak Köyü\'nde bulunan ve Türkiye\'nin kendi sınırları dışındaki tek toprağı olan Süleyman Şah Türbesi\'nin yine Suriye\'nin Eşme Köyü\'ne taşındığı 22 Şubat 2015 tarihinde düzenlenen Şah Fırat Operasyonu\'nda görev yaptı. Darbe girişimine karşı, \"Eşkiyalar başarılı olamayacaklar\" sözleriyle tepki gösteren Zekai Aksakallı, geçen yıl 28 Temmuz 2016 tarihindeki Yüksek Askeri Şura\'da tümgenerallikten korgeneralliğe atanmıştı.

DARBE GİRİŞİMİNİN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Aksakallı, FETÖ\'nün 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi\'nin vurulması emri verip gecenin seyrinin değişmesinde etkili oldu. Semih Terzi\'yi öldürüp şehit olan Ömer Halisdemir\'e \'vur\' emrini veren Aksakallı, darbe girişimini önleyen isimler arasında yer aldı.

FIRAT KALKANI\'NI YÖNETTİ

Aksakallı, TSK\'nın Suriye\'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik geçen yıl 24 Ağustos sabahı başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı\'nın da başında yer aldı. Aksakallı, terör örgütü DEAŞ\'tan temizlenen, Türkiye\'ye komşu Suriye\'nin Cerablus, Azez ve El Bab\'daki harekatlarda sahada bulundu. Suriyeli aşiret liderleriyle görüşmeler yapan ve geçen Ramazan Bayramı\'nda da terör örgütü DEAŞ\'tan temizlenen El Bab\'daki bir camide askerleriyle birlikte namaz kılan Aksakallı, minberde konuşma da yapmıştı.

SUİKASTTEN SON ANDA KURTULDU

Harekat kapsamındaki şehitlerin cenaze törenleri ile yaralananları Gaziantep\'teki hastanelerde ziyaretleriyle de bilinen Aksakallı, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Kilis\'in karşısında bulunan Suriye\'nin Azez kentinde geçen yıl bir canlı bomba saldırısını da son anda atlattı. Aksakallı, Özgür Suriye Ordusu\'nun kontrol noktasındayken, yanına yaklaşan canlı bombanın üzerindeki patlayıcı düzeneğinin, son anda fark edilip teröristin etkisiz hale getirilmesiyle suikast girişiminden son anda kurtuldu.

Zekai Aksakallı, Milli Savunma Bakanlığı\'nın dün Resmi Gazete\'de yayımlanan kararnamesiyle Çanakkale\'deki 2\'nci Kolordu Komutanlığı\'na atandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zekai Aksakallı\'nın arşiv görüntüleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-GAZİANTEP-DHA)

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Bodrum\'daki katı atık depolama alanında yine yangın

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, önceden de birçok kez yangının çıktığı katı atık depolama alanında yine yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın hakim olduğu bölgede, alevlerin ormana sıçramaması için yoğun çabanın sarf edildiği yangında, gökyüzü siyaha büründü.

Yokuşbaşı Mahallesi\'ndeki katı atık depolama merkezinde, bugün saat 16.00\'da, gaz sıkışması ve metan gazının patlaması nedeniyle yine yangın çıktı. Bodrum Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ile Bodrum Orman İşletme Şefliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın, şiddetli rüzgar yüzünden hızla yayıldı. Pedasa ormanlarına sıçrayan alevlere orman ekiplerinin anında müdahalesiyle orman yangının önüne geçildi. Katı atık depolama alanındaki söndürme çalışmaları sürüyor.

\"BU KADER OLMAMALI\"

Bodrum\'da 20 yıldır üç yıldızlı bir otelin işletmeciliği yapan evli ve iki çocuk babası 56 yaşındaki Hamit Kılıç, \"Yıllardır Bodrum\'un bu sorununu ne belediyeler ne yerel yönetimler ne de hükümet çözdü. Almaya gelince yılda bir milyarın üzerinde döviz kazandıran bu ilçeyi dumana, pisliğe, çöplüğe çöplükten çıkan zehirli gazlara mahkum ettiler. Bu kader olmamalı. Bunun adı olsa olsa sorumsuzluktur. Bunca yatırımın yapıldığı ülkenin turizmdeki en önemli ilçesine katı atık modern tesisleri yapmak bu kadar zor mu\" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, \"Bodrum tam 40 yıldır bu çileyi çekiyor. Son olarak 2012\'de belediye olarak bir proje yaptık. AB\'nden fonda bulduk. Ancak orası olmaz burası yasak diyerek projeyi engellediler. Şu anda da Mumcular Mahallesinde yapmaya başladığımız modern katı atık tesisi de \'ağaç kesiyorlar, tarihi eser çıktı\' denilerek durduruldu. Ne yeşile, ne tarihe karşı saygısızlığımız var. Ancak yasaklamalarla bu iş olmuyor. Gelin yer gösterin dediğimizde ise kimse yer göstermiyor. Bodrum günlerdir karbonmonoksit soluyor, dünya markası olan bir kente bu manzara yakışıyor mu? Sonunda faturayı yine bana kesiyorlar. Oysaki bu sorun Bodrum\'un Muğla\'nın sorunu olmaktan çıktı, ülke meselesi haline geldi. Devlet, Büyükşehir ve Bodrum ele ele verip bu sorunu acil olarak çözmekten başka çaremiz yok. Bizim üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yangından genel detay görüntüler itfaiye ve orman araçları söndürme çalışmaları

- Alevler yangın bölgesinin uzaktan genel detay görüntüsü

Haber-kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Erdoğan\'a suikast davasında reddi hakim talebine ret (3)

ŞEHİT POLİSİN ZIRHLI ARACA BİNDİRİLMESİ GÖRÜNTÜLERİ İLK KEZ ORTAYLA ÇIKTI

Duruşmada önemli bir de gelişme yaşandı. Şehit polis Nedip Cengiz Eker\'in babası Nihat Eker, elinde yeni görüntülerini bulunduğunu söyledi. Bununu üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, CD\'nin bir dilekçeyle dava dosyasına sunulmasını istedi. Şehit babası Nihat Eker, CD mahkemeye teslim ettikten sonra açıklamalarda bulundu. Davanın normal seyrinde devam ettiğini, hakimin sanıklara gerekli süreleri verdiğini söyleyen Nihat Eker, \"Sanıklar buna rağmen mahkemeyi uzatmak için yalan beyanlarda bulunuyor. Ben çocuğumla canlı olarak görüştüm, kayda almıştım. Çocuğum saat 02.00 sıralarında da kız kardeşini arıyor. Orada da kardeşi \'ağabey, ne var orada\' diyor. O da \'burada bir şey yok ki\' diyor. Onun arkasından kuzeniyle görüşüyor. O da saat 02.00\'dan sonra olan bir görüşme. O sıralarda canlı. O aralarda hiçbir helikopterin Marmaris semalarında olduğu yok. Çatışmadaki arkadaşlarına da soruyorum, \'Yok\' diyorlar. Zamanı çoğu karıştırmış ama kesin veren de var. Otellerin güvenlik kameralarında çatışma saati belli zaten kamera kayıtları saati saatine tutuyor. 3 otelin kamerası da aynı saatlerde olmuş. Hem onların geldiği, çatışmaya başladığı hem de emniyet personeli görünüyor. Çatışmanın saat 04.00 sıralarında olduğu görülüyor. O saatte vuruluyor çocuğum. Saat 04.10\'da da hastaneye gidiyor. Bunlarla çürütülmüş oluyor\" dedi.

DARBECİ ASKERLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Darbeci askerlere de tepki gösteren Nihat Eker, \"Bunların devlete, Cumhuriyete karşı kalkıştıkları belli. Ülkeyi yıkma eyleminde oldukları belli. Zaten Gökhan şahin Sönmezateş de ilk duruşmada \'Ben aslanlar gibi darbe yaptım\' dedi. Bu ekibi de kendileri seçti. Özel yetiştirilmiş elemanları seçtiler. Bunların hepsi cani. Esas vampir kendileri. Kendilerini kahramanmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Uzun uzun yalan beyanlarla mahkemeyi uzatmaya çalışıyorlar\" dedi.

Nedip Cengiz Eker\'in yaralandıktan sonra ambulanstana zırhlı araca alındığı görüntüleri de ilk kez ortala çıkmış oldu. Bu görüntülere sanıklarını sık sıkı kendilerinden biri önce bir grubun Marmaris\'e geldiği yalanlarını da çürütmüş oldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: MUĞLA (DHA)

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Bebekli kadın, devrilen iskeleden zor kurtulmuş

DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'ndeki inşaat halinde olan bir binanın 3. katına kurdukları iskelenin devrilmesi sonucu yaranan 2 işçinin düşme anları ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, işçilerin kaldırımda içerisinde bebeği bulunan bebek arabası ile yürüyen bir kadının yakınana düştüğü görüldü.

Olay, geçen 15 Ağustos Salı günü, Cumhuriyet Mahallesi Necip Ali Caddesi 3362/2 Sokak\'ta meydana geldi. İnşaat halindeki bir binanın 3\'üncü katında kurdukları iskelenin üzerinde çalışan Doğan Tuncer ve Ercan Balaban, iskelenin henüz belirlenemeyen nedenle devrilmesi sonucu düştü. Balaban ve Tuncer\'in yere düştüğünü gören inşaattaki diğer işçiler durumu, 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı Ercan Balaban ambulansla, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne, Doğan Tuncer ise Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

BEBEKLİ KADININ YANINA DÜŞTÜLER

İki işçinin düşme anları, cadde üzerindeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde işçilerin, inşası süren binanın önündeki kaldırımda bebek arabasıyla birlikte yürüyen bir kadının yakınına düştüğü, kadının ise korkarak kaçtığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İşçilerin düşme anları

- Bebekli kadının uzaklaşması

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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Fethiye\'de ahşap gulet yandı, sahibi gözyaşlarına boğuldu

MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde, 17 metre uzunluğundaki \'Luckym\' isimli ahşap gulet, Katrancı Koyu açıklarında yanarak battı. Yangın sırasında teknede bulunan tekne sahibi Mehmet Metin Mursalıoğlu ve kaptan Muhammet Kuru, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen Mursalıoğlu, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Fethiye Kordon Koyu\'ndan Göcek Mahallesi\'ne gitmek için bugün saat 10.00 sıralarında hareket eden 17 metre uzunluğundaki 4 kabinli ahşap gulette Katrancı Koyu açıklarında elektrik arızası meydana geldi. Tekne sahibi Mehmet Metin Mursalıoğlu ve kaptan Muhammet Kuru, arızayı gidermeye çalışırken makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Göcek\'teki D-Marin ile Karagözler Mahallesi\'ndeki Ece Marine\'den yangın söndürme tekneleri müdahale etti. Bu sırada olay yerine ulaşan sahil güvenlik ekipleri, teknede yangına müdahale etmeye çalışan Mursalıoğlu ve Kuru\'yı bota aldı. Gulet, söndürme ekiplerinin müdahalesine rağmen sulara gömüldü. Dumandan etkilenen tekne sahibi Mursalıoğlu, sahil güvenlik ekipleri tarafından karaya ulaştırılarak ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Tedaviye alınan Mursalıoğlu\'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Yangının çıkış nedeninin arandırıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Teknenin yanma anından cep telefonu görüntüsü

- Mehmet Metin Mursalıoğlu\'nun görüntüsü

- Teknenin yanmadan önceki halinin fotoğrafı

Haber- Kamera;: Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA)

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Köpeğe cinsel istismar şüphelisinin serbest kalmasına mahalleli tepkili

İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, sokak köpeğine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir kişi şikayet üzerine gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen 50 yaşındaki T.M., hakkında \'köpeğe hayasızca davrandığı\' gerekçesiyle idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı. Mahalle sakinleri sokakta oynayan çocukları için tedirgin olduklarını belirterek, T.M.\'nin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Doğanlar Mahallesi\'nde meydana geldi. Mahalle sakinlerinden A.A. aynı sokakta oturan, evli ve 2 kız babası T.M.\'nin bir köpeği yaşadığı binaya soktuğunu gördü. T.M.\'nin hareketlerinden şüphelenen Cevdet Göse, cep telefonunun kamerasını açarak binaya girdi. Göse\'nin iddiasına göre T.M. köpeği cinsel istismarda bulundu. Bunun üzerine Göse polisi arayıp şikayetçi oldu. İhbar üzerine gelen polis T.M.\'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen T.M.\'ye idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı. T.M.\'nin serbest bırakılmasına mahalle sakinleri tepki gösterdi.

\'ÇOCUKLARIMIZA DA YAPAR\' ENDİŞESİ

Çocuklarının sokakta oynadığını ve köpeğe cinsel istismarda bulunan birinin çocuklara da aynı şeyi yapabileceğini belirten Cevdet Göse şunları söyledi: \"Köpeği kucağına alıp binaya girdi. Ben de cep telefonunun kamerasını açıp peşinden gittim. İlk önce çekindim bir şey yapar diye. Sonra cesaretimi toplayıp peşinden gittim. Belinden aşağı çıplaktı ve köpeğe cinsel istismarda bulunuyordu. Polisi arayıp şikayetçi oldum. Bunu köpeğe yapan yarın bizim çocuklarımıza yapar. Ben bir baba olarak tedirginim. Bu kişinin mahalleden çıkarılmasını istiyorum. Mahalleli olarak çok tedirginiz. Ben bu görüntüyü çektim ve şikayetçi oldum. Can güvenliğim olmayabilir. Aileme saldırabilir o kişi. O kişi mahalleden çıkarılsın. Bu olay onun ilk kez yaptığı bir şey değil.\"

\'MAHALLEMİZ TEDİRGİN\'

Mahalle Muhtarı Eyüp Küçük de mahallenin adının böyle bir olaya karıştığı için rahatsız olduğunu ifade ederken şöyle dedi: \"Bu olay gerçekten yaşandı mı bilmiyoruz. Bana üç hafta önce o sokakta yaşayan bazı vatandaşlar gelerek durumu anlattı. Biz de konuyu emniyetle paylaştık. En son ise bir arkadaş cep telefonuyla çekim yapmış. Sonra polis gözaltına almış ve para cezası uygulanıp serbest kalmış. Sanırım duyduğumuza göre memleketine gitmiş. Bu gerçekten kötü bir durum. Mahalledekiler tedirgin. Çocukları var ve bunlar sokakta oynuyor. Biz mahallemizin böyle bir çirkin olayla anılmasından rahatsızız.\"

İzmir Valiliği Hayvan Koruma Görevlisi Sibel Altun bu olayın para cezasıyla kapanmaması gerektiğini belirterek, konuşu yargıya taşıyacaklarını söyledi.

EVİNİN ÖNÜNDE EYLEM

Öte yandan olayı duyan hayvanseverler, T.M.\'nin evinin önüne gelerek eylem yaptı. Öfkeli kalabalığı polis ekipleri sakinleştirdi.

Sokak köpeği ise hayvan hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Cinsel istismarın gerçekleşip gerçekleşmediğinin yapılacak muayeneden sonra netlik kazanacağı belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Vatandaşın çektiği görüntüler

Mahalle muhtarı Eyüp Küçük ile röportaj

Hayvan koruma görevlisi

Mahalle sakini Cevdet Göse ile röportaj

Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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Elazığ\'da uyuşturucu operasyonu

ELAZIĞ\'ın Arıcak İlçesi\'nde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyununda, 75 kilo esrar maddesi ile 3 bin 125 kök hint keneviri ele geçirildi.

Elazığ Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, yaptıkları istihbari çalışmalar kapsamında Arıcak İlçesi\'ndeki Siya Deresi mevkiinde operasyon düzenledi. Operasyonda jandarma ekipleri, 400 metre uzunluğunda sulama borusunun da bulunduğu esrar ekili arazide yaptıkları aramada, 3 bin 125 kök hint keneviri ile 75 kilo esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, jandarma ekipleri, ayrıca yol kontrol uygulamasında durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada, bir yolcuyu beline sardığı bin 88 gram esrar maddesiyle yakalandı.

Görüntü Dökümü:

-Esrar ekili araziden görüntü

-Sulama amaçlı kullanılan borulardan görüntü

-Jandarma ekiplerinin operasyonu anlatımları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: ELAZIĞ, (DHA)

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Bursa\'da iş adamlarını sahte çekle dolandıran 4 kişi yakalandı

BURSA\'da, ürün siparişi karşılığında işadamlarına sahte çek vererek toplam 500 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 kişi, polis tarafından yakalandı.

Bursa\'daki iş adamlarını arayarak yüklü miktarda ürün siparişi veren M.T., A.Ö., S.B. ve İ.D., ürün karşılığında iş adamlarına kargoyla çek gönderdi. Bankada çekleri sorduran iş adamı E.K. ve M.U., çeklerin karşılıksız olmadığının söylenmesi üzerine siparişleri hazırladı. Taşıma kargosunu arayarak ürünlerin alınmasını isteyen M.T., A.Ö., S.B. ve İ.D., İzmir\'de ürünleri başka bir araca aktardı. İşadamı E.K. ve M.U., çeklerin \'ikiz çek\' olduğunu anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, bir sonraki siparişte işadamlarıyla görüşerek bu kişilerin ürünleri İzmir\'de başka bir araca aktardığı sırada operasyon düzenledi. Operasyonda, M.T., A.Ö., S.B. ve İ.D. gözaltına alındı. Yapılan incelemede işadamlarının 500 bin lira dolandırdığı belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şüphelilerin adliyeye sevk olması

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)-

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Başına saplanan demir çubukla hastaneye kaldırıldı

İZMİT\'te, çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen Sinan Yıldız\'ın inşaat sanasında demir çubukların üstüne düştü. Demir işçinin sırtından girerek başından çıktı. İtfaiye demiri keserken, yaralanan işçi vücuduna saplanan demirle hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 16.00 sıralarında, İzmit Veliahmet Mahallesi\'nde meydana geldi. İnşaatın üçüncü katında çalışan Sinan Yıldız dengesini kaybederek, inşaat sahasında bulunan dik duran demir çubukların üstüne düştü. Yaralanan işçiyi gören arkadaşları 112 Acil\'den yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil ekibi yaralanan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Demirin, Sinan Yıldız\'ın sırtından girerek başından çıktığı görüldü. İtfaiye ekibi demiri kesti. Ağır yaralanan Sinan Yıldız daha sonra vücuduna saplanan demirle ambulansa taşındı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan Sinan Yıldız tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İtfaiye ve 112 Acil ekibinin çalışması

Yaralanan işçinin vücuduna saplanan demirle ambulansa taşınması

Olay yerinden görüntüler

Haber: Orhan UZUN-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

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Bergamalı Kore gazisi toprağa verildi

İZMİR\'in Bergama İlçesi\'nde yaşayan ve yaşlılığa bağlı nedenlerden ölen kentkeki son 11 Kore gazisinden Muslih Uysal, son yolculuğuna uğurlandı.

Bergama\'da yaşayan son 11 Kore gazisinden Muslih Uysal, dün (pazar) saat 15.05\'te, yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle, Tiyelti Mahallesi\'ndeki evinde öldü. Evli ve 4 çocuk babası Uysal\'ın cenazesi, Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Muslih Uysal\'ın cenazesi bugün hastane morgundan askerler tarafından alındı. Türk bayrağına sarılı tabut evin önünde helallik alınmasının ve dua okunmasının ardından askerlerin omuzunda Tiyelti Camisi\'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından merhum Muslih Uysal, Tiyelti Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Bergama Kaymakamı Osman Canatan, Bergama Garnizon Komutanı Tankçı Albay Murat Sağlık, Bergama Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Gönenç, AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hakan Koştu, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa Durmaz, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Muslih Uysal\'ın 1947 yılında boyunun 1.48 metre olması nedeniyle askere alınmadığı, 1950 yılında Kore Savaşı\'nın çıkması ile gönüllü olarak Kore\'ye giden ilk kafilede yer aldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kore gazisi ailesinin taziyeleri kabul edişinden görüntü,

- Kore gazisinin cenaze namazından görüntü,

- Cenazenin omuzlara alınmasından görüntü,

- Evden helallik alınmasından görüntü,

- Kore gazisinin askerler tarafından taşınmasından görüntü.

Haber - Kamera: Cevdet ŞEN / BERGAMA (İzmir), (DHA)

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Dünyaca ünlü blogger gaziantep\'e hayran kaldı

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin\'in davetlisi olarak şehre gelen dünyaca ünlü blogger Katrina Howe Antep\'e hayran kaldı. Şehrin geleneksel kumaşı \'Kutnu\'dan yapılan bir elbiseyle şehri gezen Howe, Gaziantep\'ten ayrılmak istemedi.

İngiltere\'de yaşayan dünyaca ünlü blogger Katrina Howe, Eylül ayında İngiltere\'nin başkenti Londra\'da gerçekleştirilecek Londra Moda Haftası\'nda sergilenecek olan “Kutnuö kumaşı hakkında bilgi almak ve Gaziantepi yakından tanımak için Başkan Fatma Şahin\'in davetlisi olarak şehre geldi. Dört gün boyunca Gaziantep\'in tarihi ve turistik mekanlarını gezen Howe, şehrin ünlü mutfak müzesinde Gaziantep mutfağı hakkında bilgi alarak, organize edilen baklava pişirme sanatı atölye çalışmasına katıldı. Daha önce Türkiye\'nin başka şehirlerinde bulunduğunu ifade eden ünlü blogger, Gaziantep mutfağına hayran kaldı.

KUTNU KUMAŞINDAN ELBİSEYİ ÜZERİNDEN ÇIKARMADI

Şubat ayında İstanbul\'da gerçekleştirilen Dünya Turizm Forumuna da konuşacı olarak katılan Katrina Howe, ilk kez geldiği Gaziantep\'te yöreye özgü olan Kutnu desenli elbisesiyle dolaştı.

Tüm dünyada milyonlarca kişinin seyahat tercihine yön veren ünlü bloggerler arasında yer alan Howe,

Başkan Şahin\'i makamında Doğan Haber Ajansı Londra muhabiri Aynur Tattersall ve Hürriyet Gazetesi yazarı Ayçe Bükülmeyen ile birlikte ziyaret etti. Howe, Gaziantep\'te bulunmaktan duyduğu mtluluğu dile getirerek; “Türkiye\'de birçok şehri gördüm ama Gaziantep\'ten herşeyiyle çok etkilendim. Yediğim yemekler bugüne kadar yediğim en güzel yemeklerdi. Şehrin tarihi ve kültüründen çok etkilendim. Zeugma müzesi harika. Özellikle “Çingene Kızı Mozayiki\'nin Mona Lisa kadar bilinmesini ve tüm dünyanın tanımasını umut ediyorumö şekilinde konuştu.

Bugüne kadar 7 kıtada 99 ülke gezen Howe, seyahati boyunca giydiği Kutnu kumaşından yapılmış elbisenini şimdi devam edeceği dünya turunda diğer gittiği ülkelerinde de giyerek hem Gaziantep hem de Kutnu kumaşının dünyada tanıtılması için elinden geleni yapacağını söyledi.

\"MEDENIYET, KÜLTÜR, LEZZET VE BARIŞ ŞEHRİ\"

Katrina Howe \'u şehirlerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duydularını ifade eden Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Doğan Haber Ajansı\'nın sorularını yanıtladı. Gaziantep\'teki çeşitliliğin kendilerine büyük güç verdiğini ifade eden Şahin, bu zenginliği dünyaya tanıtmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Dünyanın artık tek tip istemediğini, özgünlük, çeşitlilik ve farklılık istediğini ifade eden Şahin; “Dünya artık tek tip istemiyor; özgünlük, çeşitlilik ve farklılık istiyor. Buna baktığınız zaman bu bütün kelimelerin içini dolduran yerin Gaziantep olduğunu görüyorsunuz. Çünkü özellikle İpek Yolu\'nun getirdiği çok büyük bir medeniyet var burda. Bu akşamdan sabah olan bir medeniyet değil. Dünyanın en eski 20 merkezinden biri burası. Burda bir birikim, hepsinin sonunda bir kültürel miras var. Bunun sonunda farklılık ve farkındalık ortaya çıkıyor. Avrupa\'da olmayan Anadolu\'nun güzelliğini yeni keşfetmeye başladı dünya. Dikkat çekiyor, çünkü artık damak tadından, aynı yemekleri yemekten usandı. Aynı lezeetten bıktı; başka birşey denemek istiyor. Başka birşey deyince Gaziantep\'te 500 çeşit yemek varö dedi.

Lezzet başkenti olarak yemek konusunda iddialı olduklarını da sözlerine ekleyen Şahin; “Lezzet başkenti olarak yemek iddialı olduğumuz bir alan. Çünkü burada birçok medeniyet Fırat üzerinde en güçlü dönemini yaşamış ticaret için biraraya gelenler de mutfağını paylaşmış. Mutfakta çeştilenince beraberinde lezzeti getiriyor çünkü toprak, güneş, doğa ve ustalık birleşince bu çeşitlilik ve bu lezeete dönüşüyorö şeklinde konuştu.

Londra\'da Eylül ayında “Kutnuö kumaşından yapılan giysilerin buradaki defilede yer alacağına da değinen Şahin, Gaziantep\'in tanıtımı adına önemli bir etkinlik olduğunu söyledi. Şahin, ünlü Blogger\'ın şehirlerine gelmesinden ayrıca Kutnu kumaşından yapılmış bir elbise ile şehri dolaşmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, yabancı gazetecilerin Gaziantep\'i dünyanın başka yerlerinde de tanıtmalarının kendileri için büyük anlam ifade ettiğini söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj

Blogger Katrina Howe ile röportaj

Fatma Şahin\'i makamında ziyaret

Haber-Kamera: Aynur Tattersall /GAZİANTEP (DHA)

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Polisten özel güvenlik görevlilerine eğitim

TÜRKİYE\'de sporda şiddetin önlenmesine yönelik başlatılan ve 81 kentteki spor müsabakalarında görev yapacak özel güvenlik görevlilerine yönelik polisler tarafından verilecek eğitimlerin ilki Gaziantep\'te başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'nde düzenlenen eğitimde özel güvenlik görevlilerine spor müsabakalarında olası olaylara müdahalede teorik bilgiler verildikten sonra pratik eğitimi yaptırıldı. Daha sonra Çevik kuvvet polisleri tarafından özel güvenlik görevlilerine; diziliş sistemi, hat kurma, çadır kurma, zincir oluşturma ve robokop elbise giyme eğitimi verildi.

Kadın özel güvenlik görevlilerinin de yer aldığı ve 1200 güvenlik görevlisine verilecek eğitimlerin 12 gün süreceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Özel güvenliklerin dizilişi

- Çadır kurma eğitimi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP- (DHA)

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