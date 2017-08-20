DHA YURT BÜLTENİ-10

Deprem uzmanlarından rahatlatan açıklama

DEPREMLERİN yoğun yaşandığı Muğla\'nın Bodrum ilçesinde denizden ve karadan üç gündür araştırma yapan deprem uzmanlarından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan \"Bodrum\'da şiddetli deprem beklenmiyor, iki ay daha artçı depremler var\" dedi.

Bodrum ilçesinde yoğun olarak depremlerin meydana geldiği Karaada açıklarında denizden ve Pınarlıbelen, Yalıçiftlik ve Kızılağaç mahallellerinde karadan üç gündür araştırma ve inceleme yapan deprem bilimadamları Prof. Dr. Ahmet Ercan, Dr. Berkant Ecevitoğlu ve Yrd. Doç Dr. Emrah Pekkan bugün (pazar) incelemelerini tamamladı. Sami Bey teknesi ile denize açılarak Karaada ile İstanköy adası arasındaki bölgede denizden inceleme yapan bilimadamları bugün İstanbul\'a dönerken basın mensuplarına açıklamada bulundu. Dr. Berkant Ecevitoğlu, Bodrum\'daki depremleri 2013 yılının aralık ayından beri izlediklerini söyleyerek teoriyi bilseler de araziye veya denize çıkıp görmeyi tercih ettiklerini vurguladı.

YENİ KIRIKLAR VAR

Bodrum\'da şiddetli bir deprem beklemediklerinin altını çizen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise, artçı depremlerin 2 ay daha devam edeceğini açıkladı. Yeni fay kırıkları tespit ettiklerini anlatan Ercan, \"Bodrum\'da 5 civarında deprem olabilir ama korkulacak bir durum yok. 6.7\'den daha şiddetli bir deprem beklemiyoruz. Kimse masa başında oturarak ahkam kesmesin. Gelsin bölgede inceleme yapsın, öyle konuşsun. Ben de Bodrum depremlerini 2007 yılından bu yana izliyorum. Sonuçta Bodrum depremi beklenen bir depremdi. Bilinen fay hattı beklenen en büyük depremini yarattı\" diye konuştu. Çalışmalarla ilgili yerel yönetimlerden hiç bir destek alamadıklarını ifade eden Ercan, kendi imkanlarıyla bölgeye gelerek incelemeleri sürdürdüklerini açıkladı. Denizde yürüttükleri çalışmalarda yeni kırıklar tespit ettiklerini anlatan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sözlerini şöyle sürdürdü: \"Bodrum\'da 60\'dan fazla binada yıkım vardı. Özellikle Yalıçiftlik\'te göçen evler, camiler ve sarnıçları fotoğrafladık. Yeni gördüğümüz kırığı Orak Adası yanında olduğu için Oraklar kırığı diye adlandırdık. Orak Adası\'ndan geçen bu kırık Karaada\'nın arkasına kadar geliyor. Oradaki kırıkların hepsi hareketliydi. Bu devinen kırıklar doğrultusunda olan evler de yıkıldı. Bodrum\'da biz sadece İstanköy\'de hasar var diye biliyorduk. Oysa Bodrum\'da da hasarın olduğunu yerinde gördük. Ama bundan sonra büyük bir deprem beklemiyorum, 5 buçuğa varan artçı depremler olacaktır\"

\"KİMSE TATİLİNİ BIRAKIP GİTMESİN \"

Ercan \"Yani kimsenin tatilini bırakıp gitmesine gerek yok. Deprem nedeniyle turizm büyük bir darbe yedi. Herkes ağzından çıkan lafa dikkat etsin, özellikle depremciler için söylüyorum. Bundan sonra yaşanacak depremlerin hiçbiri yıkıcı olmayacaktır. Bölge halkı rahat olsun, en fazla iki ay daha artçılar olur\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İncelemenin yapıldığı yerden görüntüler,

-Dr. Berkant Ecevitoğlu\'nun konuşmasından görüntü,

-Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan\'ın konuşmasından görüntü.

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM, Muğla, (DHA)

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AK Partili Dağ\'dan Kılıçdaroğlu\'na eleştiri



MANİSA\'da AK Parti Şehzadeler 2\'nci Olağan Kongresi\'ne katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu 15 Temmuz\'daki tutumu nedeniyle eleştirdi.

AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanlığı ikinci olağan kongresi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu\'nda yapıldı. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, İsmail Bilen, Uğur Aydemir, İl Başkanı Berk Mersinli, ilçe belediye başkanları ve delegeler katıldı. Kongrede İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, AK Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İl Başkanı Berk Mersinli birer konuşma yaptı. Ardından partililere seslenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, MİT TIR\'ları ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu eleştirdi. Dağ, \"MİT TIR\'ları ile o gün bir şeyler elde etmek isteyenler bugün adalet karşısında hesap veriyor. O görüntüleri birilerine servis edenlerse bir takım komplolar olduğunu iddia ederek öc almaya çalışıyor. Bir de diyorlar ki \'tehditlerinizden korkmayız\'. Ne tehdit eden var, ne şantaj yapan var. Korkmak ve korkmamak tabiri size yakışmaz. Korkmamak tabiri AK Parti\'ye yakışır. 15 Temmuz gecesi bunu ortaya koyduk. Tehdide şantaja gelmeyiz, diyen partinin genel başkanı ne yaptı o gece? Her şey ortada. O güne kadar \'darbe olursa tankın üstüne ben çıkarım\' diyen bir genel başkanın, tankın yolu açmasıyla kaçması, korkmak değil de nedir? Şu darbeden sonra bana da bir başbakanlık gelir mi düşüncesi midir acaba? Darbeciler beni bir yerlere getirir mi düşüncesi midir? CHP Genel Başkanının gururla anlatabileceği bir 15 Temmuz\'u yok\" diye konuştu.

PARTİLİLERE SOSYAL MEDYA UYARISI

Konuşmasında partililere de uyarılarda bulunan Dağ, sosyal medyadan birbirlerinin aleyhine paylaşımlar yapmamalarını istedi. Dağ, \"Bir kere biz birbirimize anlayış göstermeliyiz. Sosyal medya çıkalı bir hastalık oluştu. Açıkçası yüzüne karşı söyleyemeyeceğimiz sözü sosyal medyadan söyler hale geldik. Sosyal medyadan paylaşmak bizim birliğimize beraberliğimize zarar verir. Dedikodu gıybet dinimizle yasaklanmıştır. Birliğimizi, beraberliğimizi zedeleyecek eylemlerden kaçınmamız gerekiyor\" dedi.

HEDEF YEREL YÖNETİMİ KAZANMAK

Tek liste ile gidilen seçimde 2013 yılından bu yana Şehzadeler İlçe Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Tonguç yeniden seçildi. Tonguç, 2019 yerel seçimlerinden Manisa\'da AK Parti\'yi lider yapmak için çalışacaklarını söyledi. Ahmet Tonguç\'un listesinde, Mustafa Ali Çimbil, Veysel Neze, Volkan Karabulut, Ayfer Alkan, Ayfer Ökem, Mesude Şen, Saadet Baba, Meryem Ovalıoğlu, Halil Yurtseven, Ali Erken, Tolga Akbaşak, Cesim Çiçek, Ahmet Nalbant, Mustafa Kök, Can Tezer, Mete Han Korkusuz, Mustafa Perkmen, Hamza Erese, Adil Yasin, Mustafa Pilav, Hilmi Sercan Hüncan, Menderes Argün, Mehmet Ali Çimen, İsmail Aksoy yer aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kongreden genel ve detay görüntü,

-Ahmet Tonguç\'un konuşmasından görüntü,

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ\'ın konuşması

Haber: İlker KILIÇASLAN- Kamera: Nermin UÇTU/MANİSA,(DHA)



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Seyir halindeki kamyon alev alev yandı

SİVAS\'ın Zara İlçesi\'nde motoru alev alan boş kamyon yandı. Kamyon kullanılamaz hale geldi.

Olay öğlen saatlerinde Sivas\'ın Zara İlçesi\'ne bağlı Kablan Köyü yakınlarında yaşandı. Yozgat\'tan Gölova ilçesine kömür bıraktıktan sonra yeniden Yozgat\'a dönmek üzere yola çıkan Ali Bozkurt yönetimindeki 66 CD 167 plakalı kamyon bilinmeyen bir nedenden dolayı motor kısmından alev aldı. Durumu farkeden sürücü Bozkurt kamyondan inerek çevredekilerden yardım istedi. Kısa sürede büyüyen alevleri gören diğer sürücüler durumu polis jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Zara Belediyesi\'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kamyonun yandığı anlar diğer sürücüler görüntülendi. Söndürülen yangın sonrası kamyon kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kamyonun yanarken görüntüsü

Haber: Bülent TATLI/ZARA(Sivas),(DHA)

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Türk Yıldızları\'ndan Trabzon\'da nefes kesen gösteri

TRABZON\'da Ortahisar Belediyesi\'nce Maçka\'daki terör saldırısında şehit olan Eren Bülbül anısına düzenlenen organizasyonla Türk Hava Kuvvetleri\'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ve Solo Türk gösterisi, izleyenleri büyüledi.

Ortahisar Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Türk Yıldızları tarafından Toklu Mahallesi, Ayasofya Camisi alt kısmında yer alan sahilde gösteri gerçekleştirdi. Trabzon Havaalanından havalanan 7 jetten oluşan Solo Türk ve Türk Yıldızları\'nın Trabzon semalarındaki gösterisi nefes kesti. Maçka ilçesinde terör saldırında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül anısına gerçekleştirilen gösteriyi çok sayıda vatandaş sahilden ve Ayasofya Cami\'nin bulunduğu çimenlik alanda oturarak izledi. Türk Yıldızları\'nın yaklaşık 35 dakika süren gösterisinde, jetlerin gökyüzüne doğru dönerek tırmanması, birbirlerine yaklaşarak ilerlemeleri, bıraktıkları dumanla kalp oluşturmaları ve yüksek sürat geçişi de izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı. Gösteri bitiminde telsizle irtibat kurarak Trabzonlulara seslenen Trabzonlu Hava Pilot Binbaşı Osman Yığcı da \"Uçuşumuzu tüm şehitlerimize adıyoruz. Ruhları şad olsunö dedi. Gösteri pilot Yığcı\'nın alçak uçuşla kalabalığı selamlısıyla sona erdi. Heyecan dolu anlar yaşayan vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarını sallayarak pilotlara karşılık verdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çevreden genel görüntüler

-Jetlerin gösterisi

-Röpler

-Detaylar

HABER: Fatih TURAN - KAMERA: Osman ŞİŞKO/TRABZON,(DHA)

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Sıcaktan bunalanlar sahillerde

MUĞLA\'nın gözde turizm beldesi Bodrum\'da sahiller yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı. Hava sıcaklığının 33 dereceye ulaştığı Bodrum Kumbahçe sahiline serinlemek için gelen tatilciler bol bol deniz keyfi yaptı.

Bodrum\'da sıcaklardan bunalan tatilciler Bodrum Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerini doldurdu. Hava sıcaklığının 33 dereceye çıkması ile kendilerini sahillere atan yerli ve yabancı turistler denize girip serinledi. Denizde çeşitli oyunlar oynayarak eğlenen tatilciler renkli görüntüler oluşturdu. Çocukları ile birlikte sahile gelenler ise deniz kenarında çocuklarıyla oyunlar oynadı. Bazı turistler de şezlonglarda yatıp güneşlenmeyi tercih etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güneşlenenlerden görüntü,

-Denizde serinlemeye çalışanlardan görüntü.

Haber: Hülya ELTEŞ – Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)