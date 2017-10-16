DHA YURT BÜLTENİ-1 (TEKRAR)

(ÖZEL) Polisi gören firari hükümlü, girdiği evdeki aileyi tabancayla rehin aldı

GAZİANTEP\'te, cezaevi firarisi 35 yaşındaki Mesut Ö., hırsızlık operasyonu hazırlığındaki polislerin kendisini yakalayacağını düşünerek mahalle arasında girdiği evde bulunan 2\'si çocuk 4 kişilik aileyi tabancayla rehin aldı. Özel harekat polislerinin sevk edildiği evde psikologun görüşmesiyle aileyi serbest bırakıp intihar girişiminde bulunan Mesut Ö., 3 saat sonra teslim olduktan sonra mahalleli tarafından linç edilmek istendi.

Olay, akşam saatlerinde Gümüştekin Mahallesi\'nde meydana geldi. Cinayetten hüküm giyen ve 1 yıl önce izinli olarak ayrıldığı yarı açık cezaevine dönmeyen Mesut Ö., hırsızlık operasyonu yapmak için hazırlık yapan polisleri görünce kendisini yakalayacaklarını sanıp ara sokaktaki iki katlı evin zemin katındaki daireye girdi. Mesut Ö., yanında bulundurduğu tabancayla evde bulunan 2\'si çocuk 4 kişilik T. ailesini rehin aldı. Mesut Ö., ailenin korkup ağlayan iki çocuğu ile anne ve babasını bir süre sonra serbest bıraktı. Rehin tutulan aile bireyleri ise, olayın şokunu uzun üzerinden atamadı.

Ailenin durumu anlattığı çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı olay yerinde bu kez başına tabanca dayayan Mesut Ö., kimseyi eve yaklaştırmadı. Mesut Ö.\'nün tabancayla kendisini öldüreceğini söylemesi üzerine özel harekat polisleri ile psikologdan yardım istendi. Olay yerine gelen psikologun görüştüğü Mesut Ö., 3 saatin sonunda ikna olup polise teslim oldu. Mesut Ö., evden dışarı çıkarılırken mahalleli tarafından linç edilmek istendi.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Kalabalığı sakinleştirmekte güçlük çeken polis, havaya uyarı ateşi açıp Mesut Ö.\'yü bölgeden uzaklaştırdı. Geçen yıl yarı açık cezaevinden izinli olarak ayrıldıktan sonra firar eden Mesut Ö., hastanedeki sağlık kontrolünün ardından ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Özel harekat polisleri

- Çevredeki kalabalık

- Şüphelinin evden çıkarılması

- Şüphelinin araca bindirilirken bağırması

- Mahallelilinin linç girişimi

- Polisin havaya ateş açması

- Zırhlı araçların mahalleye girmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber- Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

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Bodrum\'da makilik alanda yangın çıktı

Alevler kısmen kontrol altında

Muğla\'nın Bodrum İlçesi\'ndeki İslamhaneler Mahallesi\'nde bulunan makilik ve otluk alanda saat 16.00 sıralarında çıkan yangını söndürmek için ekipler yoğun çaba gösterdi. Yerleşim yerlerine 1 kilometre kadar yaklaşan alevler, yaklaşık 50 hektarlık makilik ve otluk alana zarar verdi. Ekiplerin 7 arazöz, 10 itfaiye aracı ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle alevlere müdahale etti.

ALEVLER KISMEN KONTROL ALTINDA

Muğla\'nın Bodrum İlçesi\'ndeki İslamhaneler Mahallesi\'nde bulunan makilik ve otluk alanda saat 16.00 sıralarında çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-yanan alandan görüntü

-itfaiye ekiplerinden görüntü

-yerleşim yerinden görüntü



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi öldü

SİVAS\'ın Şarkışla ilçesinde bir evde çıkan yangında aynı aileden 1\'i çocuk 3 kişi dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Olay 15.30 sıralarında Şarkışla ilçesi Kandemir Mahallesi Emek Sokak\'ta yaşandı. 38 yaşındaki Özgür Değer\'e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın sırasında evde bulunan Özgür, 65 yaşındaki Hesna ve 2 yaşındaki Ahmet Necdet Değer, dumandan etkilendi. İtfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla evden çıkarılan 3 kişi olay yerine gelen ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen hiç biri kurtarılamadı. Cenazeler otopsi için morga kaldırıldı. Olayı haber alan ailenin yakınları fenalık geçirdi. Büyük hasara yol açan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan evin fotoğrafları

-Ölen adam ve çocuğun fotosu

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü genç kız öldü

DÜZCE\'de 23 yaşındaki Gizem Şahin, arkadaşından izinsiz aldığı öne sürülen otomobille seyrederken, karşı şeride geçip kamyonla çarpıştı. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü Şahin, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında D-655 Karayolu\'nun Kurtsuyu mevkiinde meydana geldi. Akçakoca yönüne giden Gizem Şahin\'in kullandığı 81 DR 006 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Orta refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, Düzce istikametine giden 48 yaşındaki Ali Durna yönetimindeki 81 DS 036 plakalı İl Özel İdaresi\'ne ait kamyona çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan sürücüsü Gizem Şahin, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Şahin, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Hastanesi\'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

ARKADAŞININ OTOMOBİLİNİ İZİNSİZ ALMIŞ

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araçta yaptığı incelemede Esra Öztürk isimli 24 yaşındaki bir kadına ait kimlik, ehliyet ve ruhsat buldu. Bu nedenle tanınmayacak hale gelen cesedin Esra Öztürk olduğu sanıldı. Ancak hastanedeki işlemler sırasında cesedin Gizem Şahin\'e ait olduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Gizem Şahin\'in, arkadaşı Esra Öztürk\'e ait otomobili içerisinde kimlik, ruhsat ve ehliyetle birlikte izinsiz aldığı belirlendi. Bu arada Gizem Şahin\'in kazaya karıştığı otomobilde alkol şişeleri bulundu. Kamyon sürücüsü Ali Durna ise otomobilin aşırı hızlı olduğunu ifade ederek, \"Karşı şeritten geliyordu. Birden otomobil kontrolden çıktı ve ortadaki taşlara çarparak resmen uçtu ve bana çarptıö dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yapan araçların görüntüsü

-Kamyon şoförü ile röp

-Olay yerinden görüntü

-Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Kızının düğününe giderken kazada öldü, 5 kişi de yaralı



İZMİR\'den düğün için Denizli\'ye gelen minibüs, sürücüsünün Güney İlçesi\'nde direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada, gelinin babası 56 yaşındaki Mahmut Özkaya yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Adıgüzeller Mahallesi Tepecik Mevkii\'nde meydana geldi. İzmir\'den, Yıldırım Çoban ile Semra Çoban\'ın Denizli\'nin Çal İlçesi\'ndeki düğününe gidenleri taşıyan Murat Akmaz idaresindeki 35 CTL 09 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, dün nikahı kıyılan gelin Semra Çoban\'ın babası Mahmut Özkaya\'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Sürücü Akmaz ile yolculardan Yasin Akmaz, Kudret Özkaya, Bilal Özkaya ve Hanım Özkaya ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Denizli\'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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Zonguldak Ereğli\'de kazaların yaşandığı yolda eylem

Mahalle halkı yolu kapattı

ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde hafif ticari aracın çarptığı 63 yaşındaki İncinaz Mağul ağır yaralandı. Kazanın ardından toplanarak yolu ulaşıma kapatıp eylem yapan mahalleli, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal\'ın gereken çalışmaların yapılacağı sözünü vermesiyle dağıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli Devrek yolu Göçmeler Mahallesi\'nde meydana geldi. 29 yaşındaki Ömer Faruk Arslan yönetimindeki 67 LY 671 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen İncinaz Mağul\'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Mağul, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Mağul, daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

MAHALLE HALKI YOLU KAPATTI

Kazadan hemen sonra olay yerinde toplanan Göçmenler Mahallesi sakinleri, karayolunda sürekli ölümlü ve yaralamalı kazaların yaşandığını belirterek yolun her iki yönünü de trafiğe kapattı. Mahalleli yetkililerin kendilerine yolda önlem alınacağına dair söz vermesini istedi.

EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANI SÖZ VERDİ

Yolun kapatıldığı haberini alarak mahalleye gelen Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, vatandaşları dinledikten sonra gereken her türlü önlemi alacaklarına dair söz verdiğini söyledi. Başkan Uysal konuşmasında, \"Ben sizinle sabaha kadar konuşurum. Ancak burada yapılması gereken ne varsa yarın sabahtan itibaren yapılmaya başlanacağına dair sizlere namus sözü veriyorum. Aranızdan muhtar hariç 5 kişi belirleyeceksiniz. Sizlere haftalık olarak yolla ilgili yapılan çalışma hakkında bilgi vereceğim\" dedi. Başkan Hüseyin Uysal\'ın konuşmasının ardından kalabalık yolu trafiğe açtı. Yolda görevlendirilen trafik polisleri tarafından trafik kontrollü olarak sağlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yeri

-Yolu kapatan vatandaşlar

-Ufuk Kapan\'ın konuşması

-Polisin vatandaşların ne istediğini sorması

-Vatandaşların polis ve muhtarlara yolda önlem alınmasını istemesi

-Belediye Başkanı ve Kaymakam\'ın gelmesi talebinde bulunulması

-Yolun tek şerit olarak trafiğe açılmasının istenmesi

-Vatandaşların buna izin vermemesi

-Geçmek isteyen aracın önünü kesmeleri

-Polislerin vatandaşları ikna ederek yolu tek şerit olarak açması

-Belediye Başkanı Hüseyin Uysal\'ın gelmesi ve vatandaşları dinlemesi

-Belediye Başkanı Hüseyin Uysal\'ın söz vermesi

-Vatandaşların yolu açması

-Trafiğin düzenlenmesi

-Yaşlı kadına çarpan kamyonet

-Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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Trabzon\'da yamaçtan kopan kaya parçaları yolu kapattı

Trabzon\'un Tonya-Vakfıkebir karayoluna kaya parçalarının yuvarlanması sonucu yolda ilerlemekte olan araç sürücüleri ve vatandaşlar ölümden döndü.

Trabzon\'un Tonya-Vakfıkebir Karayolunun 11. kilometresine heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kaya kütleleri yuvarlanarak yolu kapattı. Saat 13:30 sıralarında meydana gelen olay sonucu karayolu bir süre ulaşıma kapandı.Kapanan karayolu kısa süre ekiplerin iş makineleri ile yürüttüğü çalışma sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü

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-Yolu kapatan kayalar

-vatandaşın olayı anlatması

-genel ve detay

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: TRABZON,(DHA)

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İşyerinde tabancalı saldırıda öldü

GAZİANTEP\'te 38 yaşındaki Savaş Öncebe, işlettiği züccaciye dükkanında kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısında yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra Hamdi Kutlar Caddesi\'nde meydana geldi. Savaş Öncebe\'nin sahibi olduğu züccaciye dükkanına gelen kimliği henüz belirsiz kişi, tabancayla ateş açıp kaçtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Öncebe, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Öncebe, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Öncebe\'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürülürken, polis saldırganın kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışması başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Savaş Öncebe\'nin fotoğrafı

- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracı

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber- Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

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Birecik\'te düğün yemeğinden 70 kişi hastanelik oldu

ŞANLIURFA\'nın Birecik İlçesi\'nde katıldıkları düğünde yedikleri yemekten rahatsızlanan çoğu çocuk ve kadın 70 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, ilçeye bağlı Mezra Mahallesi\'nde meydana geldi. Düğüne skatılan davetlilere tavuk, pilav, salata ve ayran ikram edildi. Kısa süre sonra karın ağrısı, ishal, ateş ve mide buluntısı başgösteren davetlilerden 70 kişi, ilçedeki hastanelere başvurdu. Acil servislerde gıda zehirlenmesi teşhisiyle serum tedavisi uygulanan bu kişilerden 35\'i, Gaziantep\'teki hastanelere sevk edildi. Hastanede ilk müdahaleleri yapılan hastalar, düğünde tavuk, pilav, ayran ve salata ikram edildiğini ve düğün bittikten bir süre sonra rahatsızlanarak hastanelere başvurduklarını belirttiler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil servise tedavisi yapılan hastalar

- Acil serviste yaşanan yoğunluk

- Kollarında serum bulunan kadın ve çocuklar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera:ŞANLIURFA,(DHA)

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Bolu\'da solucan gübresi semineri

BOLU Solucan Üreticileri Birliği Başkanı Selami Kayahan, \"Solucan gübresi ile çiftçilerimiz verimlerini her hasat döneminde yüzde 40- 70 oranında artırabilirken topraklarımızın kimyasalla zehirlenmesini önleyebiliriz. Çiftçilerimiz bütün hasat dönemini 15 gün erkene çekerek bu süre zarfı içerisinde fazladan yapacakları işçilik ve masrafları ortadan kaldırabiliriz\" dedi.

Bolu\'da Solucan Üreticileri Birliği tarafından, Solucan Gübresi Üreticileri Birliği Tanıtım ve Kooperatif toplantısı düzenlendi. Kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Ankara, İstanbul, Burdur, Antalya, Düzce, Konya ve Bolulu çiftçiler katıldı. Solucan gübresinin organik tarıma katkılarının anlatıldığı toplantıda çiftçilere solucan gübresinin avantajları hakkında bilgi verildi. Solucan gübresinin toprağa ve sağlığa yararını anlatan Bolu Solucan Üreticileri Birliği Başkanı Selami Kaya şöyle dedi: \"Solucan gübresi ile topraklarda zararlı maddelerin yaşamasını engellemiş oluruz. Toprağn PH\'ını düzenleriz ve bize toprağı geri kazanmamızla ilgili katkılar sağlar. En önemlisi insanların daha organik sağlıklı yaşamaları için yiyebilecekleri organik ürünler üretmemizi sağlar. Türkiye 11 milyon ton gübre ihtiyacı varken bunun 4 milyon tonu yurtdışından ithal edilmektedir.\"

\'ÇAY ÜRETİMİNDE ORGANİK GÜBRE KULLANILACAK\'

Kayahan, normal kimyasal gübrenin sağlığa zararlı olduğunu ve toprağın yapısını bozduğunu aktararak, bu yıl itibariyle Karadeniz\'de çay üretiminde kimyasal gübre kullanılmayacağını belirtti. Selami Kayahan şöyle devam etti:\"Önümüzdeki günlerde bu ve benzeri kararlar ülkemizde alınmaya devam edecektir. Biz de bu çok büyük paydan Bolu ili ve çevresi olarak pay almak istiyoruz. Solucan gübresi öyle bir ürün ki, dünyada bunu bizden satın almak istemeyecek hiçbir ülke yoktur. Buna Çin, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri dahil. Nasıl kanatlı sektöründe biz Bolu olarak Türkiye\'de lidersek solucan gübresi üretiminde de Türkiye\'de lider bir konumda olabiliriz. Normal kimyasal gübre kullanıldığında topraklarımız her yıl bozuluyor ve daha az verim almaya başlıyoruz. Bir süre sonra artık o topraklarda ürün üretemiyorsunuz. Örneği Karaman\'da birçok alanda Tarım İl Müdürlüğü patates üretimini yasakladı. Çünkü verim alamıyoruz. Bu ürünü kullanarak birkaç yıl içerisinde topraklarımız tamamen organik hale gelir. İlk yıldan itibaren çiftçilerimiz elde edecekleri hasat örneğin bu sene 1 dekarlık alandan 1 ton ürün alabiliyorlarsa, ilk yılın sonunda solucan gübresi kullanıyorlarsa 1.55 tona çıkar. Yani yüzde 55 ortalama artar.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Toplantıdan görüntüler

-Dernek başkanı ile röportaj

-Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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