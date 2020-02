DHA YURT BÜLTENİ -1

1)ÇERKEZKÖY\'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Yunus Çatal(23), öldü, 3 kişi de yaralandı.Kaza, tadilat çalışmaları süren Çerkezköy ile İstanbul\'un Silivri ilçesi karayolu üzerindeki Büyükçavuşlu Köprü mevkiinde bu gece meydana geldi. İstanbul istikametinden gelen Cemil Çetin\'in kullandığı 34 BB 1934 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yunus Çatal idaresindeki 59 TB 224 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan Yunus Çatal, Cemil Çetin, Sefa Çetin, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, ismi öğrenilemeyen bir kişi ise Silivri\'de özel bir hastaneye götürüldü. Yaralılardan durumu ağır olan Yunus Çatal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından bir süre kapanan Çerkezköy-Silivri karayolu otomobillerin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.

2)KAZA YAPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ELİNİ BIRAKMADI

ÇORUM\'da kaza yapan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki esnaflar koştu. Bir vatandaş ambulans gelene kadar yaralı motosiklet sürücüsünün elini tutarak destek oldu.

Kaza Çorum kent merkezi Gazi 6\'ıncı Sokakta meydana geldi. İddiaya göre 20 yaşındaki Vahit Can Kaplan, motosikletiyle seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı. Devrilen motosiklet sürüklendi. Kaplan ise yaralandı. Yaralı sürücünün yardımına çevredeki esnaflar yetişti. Bir vatandaş ambulans gelene kadar yaralı sürücünün elini bırakmadı. Vahit Can Kaplan olay yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı.

3)EVİNDE ÇIKAN YANGINI SÖNDÜRMEK İSTERKEN YARALANDI



İZMİT\'te, evin mutfağında başlayan yangın oturma odasına sıçradı. Evindeki yangını söndürmeye çalışan Uğur Özer\'in vücudunda hafif yanıklar oluştu.İzmit Yenidoğan Mahallesi Kaleüstü Sokak\'ta Uğur Özer\'in yaşadığı evin mutfağında dün gece henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek oturma odasına sıçradı. Uğur Özer, itfaiyeye haber verdikten sonra alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ellerinde ve başında yanıklar oluşan Uğur Özer, alevleri söndüremeyince evden dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yaralanan Uğur Özer\'e ilk müdahale bir itfaiye eri tarafından yapıldı. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil ekibi, Özer\'i İzmit Seka Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Yangında evin mutfağı ve oturma odası kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

4)BURSA\'DA ARAÇ TAMİR ATÖLYESİNDEKİ YANGIN KAMERADA

Bursa\'da araç tamir ve bakımı yapılan atölyede çıkan yangında bir otobüs ve cip kullanılamaz hale geldi. Otobüsün elektrik aksamından kaynaklandığı öğrenilen yangın ve sonrası, güvenlik kameralarına yansıdı.Yıldırım ilçesinde bulunan Otosansit Sanayi Sitesi\'nde, önceki gece saatlerinde Necati Ökke\'ye ait araç tamir ve bakımı yapılan atölyede yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda iftaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında, bir otobüs ve cip kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yaptığı incelemede, yangının otobüsün elektrik aksamından kaynaklandığı belirlendi. Yangın ve sonrası ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün sürücü kısmından başlayan yangınla birlikte, aracın kısa sürede alev topuna dönüştüğü görülüyor.

5)ÖĞRENCİ PANSİYONUNDA YANGIN PANİĞİ

ADANA\'nın Feke ilçesindeki Şehit Koray Anadolu Lisesi Öğrenci Pansiyonu\'nda ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.Feke\'deki 6 katlı ve 170 öğrenci kapasiteli Şehit Koray Anadolu Lisesi Öğrenci Pansiyonu\'nun en üst katında dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Öğrencilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangına müdahale ederek, alevleri kısa süre içerisinde söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.Öte yandan, pansiyonda geçen hafta pazar günü kalorifer kazanındaki patlama riski nedeniyle panik yaşanmıştı.

6)ALANYA KADIİNİ MAĞARASI\'NDA 100\'Ü AŞKIN İNSAN İSKELETİ BULUNDU

ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü tarafından Antalya\'nın Alanya ilçesindeki Kadıini Mağarası\'nda yapılan kazı çalışmalarında, 100\'ü aşkın insan iskeleti kalıntısı elde edildi. Kazı çalışmasını yürüten Dr. Nalan Damla Yılmaz Usta, iskeletlerin 400-800 metrede bulunduğunu, 5-7 bin yıl öncesine ait olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü tarafından Antalya\'nın Alanya ilçesindeki Kadıini Mağarası\'nda 100\'ü aşkın insan iskeleti kalıntısı bulundu. Anadolu\'daki en yoğun buluntunun tespit edildiği mağara içi ölü gömme alanı olarak tanımlanan, 400 ile 800 metre arasındaki noktada elde edilen buluntuların, 5-7 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendiriliyor.

Antropoloji Bölümü Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Nalan Damla Yılmaz Usta, Ekim 2017\'de Kültür ve Turizm Bakanlığı\'ndan alınan izinle Alanya Arkeoloji Müzesi başkanlığındaki bir ekiple başlayan bilimsel çalışmalarla Anadolu\'nun insanlık tarihine ışık tutacak yeni verilere ulaştıklarını söyledi. Dr. Usta, \"İskeletler, Kalkolitik ve Tunç Çağı\'nda insanların biyolojik ve morfolojik özelliklerine ışık tutabilecek verileri içeriyor. Anadolu\'da özellikle Erken Tunç Dönemi\'nde bu denli yoğun bir buluntu literatürde yok. Alanya tarihinde insanlık açısından bu kadar eskiye dayanan çok sayıda buluntu olmamıştı. Bu çalışmayla o dönemdeki Alanya\'nın kültür tarihini aydınlatacağız\" dedi.

\'100\'Ü AŞKIN İNSAN İSKELETİ BULUNTUSU\'

Buluntuların bir diğer öneminin de Anadolu\'da ilk kez bu denli yoğunlukta mağara toplu mezarın gün ışığına çıkarılması olduğunu vurgulayan Dr. Usta, keşfin Ekim 2017\'de Akdeniz Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu (AKÜMAK) ve Anadolu Speleoloji Grubu Derneği (ASPEG) üyelerinin faaliyetleri sırasında tesadüfen gerçekleştiğini aktardı. Dr. Nalan Damla Yılmaz Usta Usta, şöyle konuştu:

\"Mağaracılık ekibinden birkaç arkadaş Antropoloji Bölümü olarak bize ulaştı. Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı Başkanlığından Dr. öğretim üyesi Hilal Yakup İpekoğlu ile birlikte anılan bölgeye gittik. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Alanya Müze Müdürlüğü başkanlığında çalışmalara başladık. Alanya Müzesi Müdürü Seher Türkmen başkanlığında Kadıini Mağarası\'nda kurtarma çalışmaları gerçekleştirdik. 5 gün boyunca 100\'ü aşkın insan iskeleti buluntusunu bilimsel olarak arkeolojik kazı ve veri toplama yöntemlerini uygulayıp çıkardık, kataloglamasını yaptık, çizim ve fotoğraflama işlemlerinden sonra Kadıini Mağarası dışına çıkardık. Burada sadece iskelet bulmadık. Arkeolojik buluntular da vardı. İskelet kalıntılarını Alanya Müzesi\'nin izniyle SDÜ Antropoloji Bölümü\'ne getirdik. Analizlerimiz, incelemelerimiz devam ediyor. İskeletlerin üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.\"

\'BAZI ÖRNEKLER GÖMÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE DURUYOR\'

Kalıntıların 400 ile 800 metreler arasında kaldığını ve düz bir yolda değil, mağaranın içindeki kollarda bulunduğunu söyleyen Dr. Nalan Damla Yılmaz Usta, \"Mağarada yıllar içinde su basmaları ve çökmeler gibi birçok hareket olmuş ve bazı kemikler birbirine karışmış durumdaydı. Bazı açmalarda balçığın içinde bir karışma durumu söz konusuydu. Ama bazı örnekler gömüldüğü şekilde duruyor, bazıları da mağara zeminine zamanla biriken karstik çökeltiyle birleşmişti. Şimdi örneklere baktığımızda kafataslarının üzerinde bir tabaka var. Bu tabaka karstik oluşum ve tamamen kemiğe yapışmış durumda. Laboratuvar ortamında küçük kazıma işlemiyle bunların bir kısmı çıkarılabildi. Ama çoğunluğu yine kemikler üzerinde mevcut. Bu oluşumla kaplanmayan iskeletler de var tabii ki\" diye konuştu.

\'İSKELETLER ÇOK FAZLA BOZULMADAN GÜNÜMÜZE GELEBİLMİŞ\'

Alanya tarihinde insanlık açısından Kalkolitik ve Eski Tunç çağlarına tarihlendirilen bir buluntu geçmediğini de belirten Dr. Usta, şöyle devam etti:

\"Bu açıdan önemli. Tabii mağaradaki 1950\'li yıllarda Prof. Dr. Kılıç Kökten hocamızın yaptığı çalışmalarda Üst Paleotik Dönem\'e ait insan izleri, kalıntılar ele geçmiş. Ama bunlar sınırlı sayıda. Şimdi ise mağaranın içinin insanlar tarafından çok yoğun kullanıldığına dair bilgiler sunması açısından bu iskeletler önemli. Aynı zamanda Anadolu\'da özellikle Erken Tunç Dönemi\'ne tarihlendirilen iskelet serisine de çok rastlanmıyor. İskeletlerin korunma durumu çok iyi. Çünkü mağaranın içerisindeki demir iyonları kemiğe işlemiş ve kemiğin yapısını oldukça sertleştirmiş. İskeletler çok fazla bozulmadan günümüze gelebilmiş ve Anadolu\'nun bu dönemine ışık tutabilmeleri açısından gerçekten önemliler. İskeletler Kalkolitik ve Eski Tunç çağlarında insanların biyolojik, morfolojik ve kültürel özelliklerine ışık tutabilecek önemli veriler içeriyor.\"

\'ÖLÜ HEDİYELERİNE DE RASTLADIK\'

SDÜ\'de iskeletlerin yaşlandırmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü de vurgulayan Dr. Nalan Damla Yılmaz Usta, sonuç netleştiğinde yayın halinde bunun da bilim dünyasına sunulacağını belirtti. Bu iskeletlerin neden mağaranın içinde olduğu sorusuna yanıt aradıklarını söyleyen Dr. Usta, \"Bu topluluk mağaranın çok derin kısımlarını ölülerini gömdükleri alan olarak kullanıyorlardı. Çünkü bunların arasında arkeolojik olarak ölü hediyelerine de rastladık. Bazı iskeletler üzerinde yakıldıklarına dair izler de var. Bunun da ölü gömme gelenekleri açısından anlamı var. Belki de hasta olan bireylere hastalığından kurtulsun ve arınsın diye böyle bir işlem uygulanıyordu\" dedi.

\'ÖLÜM YAŞLARINI SAPTAMAYA ÇALIŞIYORUZ\'

Şu an bireylerin demografik özelliklerini ortaya koymaya çalıştıklarını anlatan Dr. Usta, şunları kaydetti:

\"Bireylerin ölüm yaşı, ortalama ömür uzunluğu neydi? Bebek ve çocuk ölümleri oranı nasıldı? Kemiklerinde iz bırakan hastalıkları nelerdi? Enfeksiyonel hastalıklar, travma var mıydı? Epigenetik yani ölçülemeyen varyasyonlar ne sıklıktaydı? Eser element analizi yaparak ve bu buluntuların yanında elde ettiğimiz bazı arkeolojik materyalleri de değerlendirerek, bu insanlar neyle besleniyorlardı? Ağız ve diş sağlıkları nasıldı? Anadolu\'da ve dünyada bu topluluğa yakın kimler var? Kemikleri ve dişlerinden hastalıklarını saptamaya uğraşıyoruz. Bunlar hakkında verilere ulaşabileceğiz. Genel anlamda inanç sistemlerine de dair ipuçları sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Kısacası Kadıini insanlarının yaşamlarını anlamaya çalışacağız. Son olarak, Kadıini insanları için muhtemelen yerleşik hayata geçmiş hem tarımla uğraşan hem de hayvancılıkla uğraşan topluluktu diyebiliriz.\"

İLK KEŞİF 2012 YILINDA

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mağara Araştırmaları Topluluğu, Kadıini Mağarası\'nda 25 Şubat 2012\'de haritalandırma çalışması yaptığı sırada sarkıt, dikit, şelale, akarsu ve dar geçitler nedeniyle oldukça zorlu bir yolculuğun ardından mağaranın yaklaşık 400 metre içerisinde 2 ayrı yerde çok sayıda insan kemiği ve kafatasıyla karşılaştı. O tarihte gördükleri kemikleri fotoğraflayan ve video kaydı alan öğrenciler, mağara içerisinde 3 grup halinde 14 saat süren araştırma sonunda mağaranın ulaşılamayan birçok galeri ve katmanı olduğu da tespit etti.

7)ÇOCUĞA \'CİNSEL İSTİSMAR\'DAN GÖZALTINA ALINDI

AKSARAY\'da C.S. (45), boş arazide kamyonet içinde İ.S.(15) adlı erkek çocuğa \'cinsel istismarda\' bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Kireçli mevkisinde bugün devriye görevi yapan polis, boş arazideki kamyonetten şüphelendi. Kontrol için kamyonete yaklaşan polis, iddiaya göre, C.S.\'nin İ.S. adlı çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu gördü. Bunun üzerine C.S., polis tarafından gözaltına alındı. Çocuk da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen C.S., gazetecilere tepki gösterip, suçlamaları kabul etmedi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



8)PERDECİDE ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCUYA 1 TUTUKLAMA

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde perde satışı yapılan işletmeye yapılan operasyonda, polis \'Skunk\' adlı uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan işletmeci, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gümbet Mahallesi\'nde perde dükkanı bulunan S.D.\'nin uyuşturucu sattığı yönündeki bir ihbarı değerlendirdi. İş yerine düzenlenen operasyonda, narkotik köpeğinin desteğiyle yapılan aramada, yastık içine gizlenmiş bir miktar \'Skunk\' adlı uyuşturucu ele geçirildi. İşletmeci S.D. gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan adliyeye çıkarılan S.D., tutuklandı.

9)TRAFİK IŞIKLARINDA KADIN VE ÇOCUKLARI DİLENDİRDİLER

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde biri erkek, 2 çocuk trafik ışığında dilendi. Yol kenarında \'Açız\' yazılı kartonla bekleyen kadın ise çocukların sürücülerden topladığı paraları beyaz entari giymiş bir erkeğe verdi.

D-400 Karayolu\'nun Manavgat Otogar Kavşağı\'nda dün saat 15.30 sıralarında kadın ve biri erkek 2 çocuğun trafik ışığında dilencilik yaptığı görüldü. Çocuklar ellerinde bir kağıt mendil ve karton kutuyla kırmızı ışıkta duran araçlara yaklaşırken, bazı sürücülerin çocuklara para verdiği görüldü. Çocuklar dilenirken, kadın ise üzerinde \'Açız, çocuklarım var\' yazılı kartonla yol kenarındaki kaldırımda oturdu.

Bir süre sonra görüntülediğini fark eden kadın hızla yerinden kalktı ve çocuklara seslenerek topladıkları paraları aldı. Daha sonra çocuklarla birlikte yolun karşısına geçen kadın, beyaz entari giymiş bir erkeğe paraları teslim etti. Daha sonra kadın, çocuklar ve parayı verdikleri erkek bölgeden ayrıldı.



10)EDİRNE\'DE BEZ TORBA UYGULAMASINA BAŞLANDI

EDİRNE\'de Bakallar ve Tekel Bayiler Esnaflar Odası, 1 Ocaktan itibaren yasa gereği bakkal ve marketlerde parayla satılacak poşetlerin önüne geçmek amacıyla firmaların sponsorluğuyla bastırılan çevre dostu bezden yaptırdığı torbaları bedavaya dağıtmaya başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlu bir şekilde alışveriş torbalarının aşırı tüketiminin 31 Aralık 2025 yılına kadar azaltılması yönünde kapsamında bakkal marketlerde naylon poşetler 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ücretli verilmeye başlayacağını duyurmasının ardından Edirne Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası harekete geçti. Oda, kentte firmaların sponsor olmasıyla yaptırdığı 2 bin 500 adet bezden yapılmış torbaları ücretsiz vatandaşa dağıtmaya başladı.

Amaçlarının çevreye zarar veren plastik kullanımın önüne geçmek olduğunu belirten, Edirne Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Süleyman Yaşagör, \"Doğaya zarar veren poşetlerin kullanılmasını istemiyoruz. Bakanlığın 1 Ocak\'tan itibaren poşet satışını destekliyoruz. Bu sayede poşet kullanımı azalıp doğaya zarar vermeyecek. çevremizi korumamız gerekir, toprağımız ve suyumuz bizim. Biz bakkallar olarak bir kıvılcım olalım istedik. Bu kıvılcım kısa sürede Türkiye\'de odalar, borsalar ve yerel yönetimler bez torbalar yaptırtarak tüketicilerine dağıtmalarını istiyoruz. Biz Edirne\'den ilk olarak bunu başlattık. İnşallah kısa sürde tüm Türkiye\'de bez torbalar yaygınlaşır\"dedi.

Edirne\'deki bakkallarda dağıtımı başlatılan ücretsiz bez torba uygulamasını desteklediğini söyleyen fabrika işçisi Eylem Aslan, \"Ekmek ve diğer gıda alışverişlerimizde eskiden hep bez file ve kağıt kaselerde yapıyorduk. Şu an tekrar bez torbalara dönmemiz sevindirici. Bu sayede doğamız plastik kabusundan kurtulup geleceğe temiz bir gelecek bırakmış olacağız\" dedi.

Önünde, \'Bakkal Amca\' yazan bez poşetlerden 2 bin 500 adeti dağıtılırken. önümüzdeki günlerde 5 bin adet bezden filelerin de vatandaşa ücretsiz dağıtılacağı belirtildi.

11)SİİRT\'TE İLK DEFA DÜZENLENEN \'HAMSİ FESTİVALİ\'NDE 20 TON HAMSİ 2 SAATTE TÜKENDİ

SİİRT-Trabzon kardeşliği projesi kapsamında ilk kez düzenlenen hamsi festivalinde, 20 ton hamsi 2 saatte tükendi.

Siirt-Trabzon kardeşlik projesi kapsamında ilk kez düzenlenen hamsi festivali kent merkezi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda, halkın yoğun katılımı ile gerçekleşti. Eski hükümet konağının önünde kurulan mangallar vasıtasıyla pişirilen hamsiler vatandaşlara dağıtıldı. Hamsi festivaline AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Vali Ali Fuat Atik, Batman Valisi Hulusi Şahin, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Hilmi Atabay, Trabzon?dan gelen ve Siirtli vatandaşlar katıldı.

Hamsi festivalinin düzenlediği alana heyet ile gelen ve burada açılış konuşmasını yapan Siirt Valisi Ali Fuat Atik, İçişleri Bakanlığı himayelerinde yürütülen \'Kardeş Şehirler Projesi\' kapsamında; Siirt Belediyesi ve Trabzon-Ortahisar Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen, hamsi festivaline ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, \"Bu anlamlı kültür şöleni programına hoş geldiniz. Siirt ilimiz, üç dilin ve farklı kültürlerin, bin yıldan beri barış, kardeşlik ve hoşgörü içinde yaşadığı bir kültür ve medeniyet şehridir. Bir kültür armonisi olan kentte yaşanan her bir kültür, Siirt\'e kendi rengini vermiş ve bununla ortak bir yaşam kültürüne ulaşılmıştır. \'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın\' felsefesi ile hareket ederek, devlet-vatandaş kucaklamasını esas alan bir yönetim anlayışı ile çok önemli mesafelerin alındığına inanıyorum. Bu kutsal vatan topraklarında, et tırnaktan ziyade, can ve canan olmuşuz, huzur ikliminde Kardeş olmuşuz. PKK gibi bölücü bazı unsurlar bu kardeşliği, bu huzuru bozmaya çalışıyor. Ancak bunu asla başaramayacaklardır. Kardeşliğimizin pekişmesinde; vatandaşlarımızın, güvenlik güçlerimizin, sivil toplum kuruluşlarının ve sağduyulu basının büyük katkısı vardır. Onlara teşekkür ediyorum\" dedi.

20 TON HAMSİ DAĞITILDI

Siirt?te ilk defa düzenlenen hamsi festivalinde Trabzon?dan getirilen 20 ton hamsi, Siirtlilere dağıtıldı. Eski hükümet konağının önünde mangallarda pişirilen hamsiler, Siirt Valisi Atik ve protokol üyelerine dağıtımı ile başladı. Siirt?te ilk defa hamsi balığı yiyen vatandaşlar, emeği geçen yetkililere teşekkür etti. 20 ton hamsi, 2 saat içerisinde pişirilip dağıtılırken, Trabzonlu yetkililer, \"Hamsilerimizi gündüzden pişirmeye başladık ve tencerelerde muhafaza altına aldık. Dağıtımın başlamasının ardından ortalama 2 saat içerisinde hamsileri Siirtlilere dağıttık\" ifadelerini kullandı.

Hamsi festivali, her iki şehrin folklor ekiplerinin gösterisi ve konserler ile devam etti.



