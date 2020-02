DHA YURT BÜLTENİ-1

1)BATMAN\'DA ÇATIŞMA: 1 POLİS YARALANDI, TERÖRİST YARALI YAKALANDI

BATMAN\'ın Beşiri ilçesine bağlı Çevrimova köy yolu güzerhagında bir grup PKK\'lının görüldüğü ihbarı üzerine bölgede giden Özel Harekat ekibi töreristlerle çatıştı. Çatışmada 1 özel harekat polisi yaralanırken, bir terörist ise yaralı olarak ele geçirildi. Beşiri ilçesine bağlı Çevrimova köyü bölgesinde bir grup PKK\'lı teröristi gören vatandaşlar, güvenlik güçlerine bilgi verdi. İhbarı üzerine Özel Harekat ekibi, bölgede bulunan teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı. Bölgeye giderek arama-tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, karşılaştıkları PKK\'lı teröristlere \'Teslim ol\' çağrısında bulundu. Teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine sıcak temas sağlandı. Çatışmada, ilk belirlemelere göre 1 Özel Harekat polisi yaralanırken, 1 terörist ise yaralı olarak ele geçirildi. Çatışma bölgesine gönderilen ambulans ile yaralı polis Batman Bölge Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, çatışmanın yaşandığı bölgede güvenlik güçlerinin operasyonu sürüyor.

2)TERASTA DEHŞET; EŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI



KAYSERİ\'de, hakkında \'uzaklaştırma\' kararı bulunan Levent A. (33), boşanma aşamasında olduğu eşi Emine A.\'ya (25) buluştukları alışveriş merkezinin terasında, tabancayla kurşun yağdırdı. Vücuduna 7 kurşun isabet eden kadın, hastaneye kaldırılırken, eşi Levent A. gözaltına alındı. Emine A., kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı\'nda bulunan alışveriş merkezinin teras katında meydana geldi. Hakkında \'uzaklaştırma\' kararı bulunan Levent A., boşanma aşamasında olduğu eşi Emine A. ile konuşmak üzere buluştu. Bir süre sonra çift arasında başlayan tartışma, karşılıklı hakaretlerle büyüdü. Bu sırada Levent A., belinden çıkardığı tabancayla eşi Emine A.\'ya kurşun yağdırdı. Kanlar içinde yerde kalan Emine A., gelen 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Vücuduna 7 kurşun isabet ettiği belirlenen Emine A., hemen ameliyata alındı.

Alışveriş merkezinin terasında dehşet saçan Levent A. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Terastaki diğer kişiler büyük panik yaşarken, kurşunların isabet ettiği camların kırıldığı görüldü.

KADIN ÖLDÜ

Kayseri\'de, ayrılma aşamasında olduğu Levent A.\'nın tabancayla kurşun yağdırdığı Emine A., kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Levent A.\'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.

3)PAZAR YERİNDE 6 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ



ANTALYA\'nın Kepez ilçesinde, pazarda esnaflık yapan Mehmet Hür, kimliği henüz bilinmeyen kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olay, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi\'ndeki semt pazarında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Hatay\'da oturan iki çocuk babası Mehmet Hür, iddiaya göre bir süre önce geçim sıkıntısı yaşamaya başladı. Bu nedenle eşiyle arası açılan Hür, Antalya\'ya gelerek çalışmaya başladı.Pazarlarda seyyar şekilde çorap satan Hür, akşam saatlerinde pazar yerine açtığı sergisini topladı. Satmak için getirdiği çorapları motosikletine yükleyen Hür, kimliği henüz belirlenemeyen ve başında kapüşon olan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla Hür\'e 6 kez ateş eden saldırgan daha sonra plakası öğrenilemeyen beyaz otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Pazar esnafının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık görevlileri, Hür\'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri cinayeti görenlerin ifadesini aldı. İfadeler doğrultusunda çevrede geniş çaplı araştırma başlatan ekipler, Hür\'ün 07 K 1146 plakalı motosikletini ve satmak için getirdiği çorapları da güvenlik şeridi çekerek koruma altına aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Hür\'ün cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.

4)BIÇAK ÇEKEN OĞLUNU 2 KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ



SAMSUN\'un Havza ilçesinde kavga ettiği sırada bıçak çektiği babası Yaşar Erenler (52) tarafından tabancayla vurulan Emre Erenler (25) hayatını kaybetti.Olay, saat 15.30 sıralarında ilçede Aşağı Yavucak Mahallesi\'ne meydana geldi. Yaşar Erenler, ilçedeki evlerine ziyarete gelen oğlu Emre Erenler arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Emre Erenler, kavga ettiği babasına bıçakla saldırmak istedi. Aile bireyleri de araya girerek, baba ile oğlu sakinleştirilmeye çalıştı. Kavganın büyümesi ve kendisine bıçak çekilmesine öfkelenen baba Yaşar Erenler, tabancasını oğluna yönelterek 2 el ateş etti. Babasının silahından çıkan mermilerin hedefi olan ve göğüs bölgesinden ağır yaralanan Emre Erenler, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, baba Erenler\'i gözaltın aldı. Olayda hayatını kaybeden Emre Erenler\'in cenazesi otopsisi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5)KESTİĞİ AĞACIN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ

DÜZCE\'de, bahçesindeki ağacı kesen Bedir Ay (62), ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.Olay, akşam saatlerinde Muradiye Mengencik Köyü\'nde meydana geldi. Bahçesinin kenarındaki ağacı kesmek isteyen Bedir Ay, bir anlık dikkatsizliği sonucu kestiği ağacın altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, yaptıkları tüm müdahalelere rağmen Bedir Ay\'ı yaşama döndüremedi. Hayatını kaybeden Bedir Ay\'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

6)MANİSA\'DA KAMYON İLE ÇARPIŞAN HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

MANİSA\'nın Yunusemre ilçesinde, kamyon ile çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza, saat 19.30 sıralarında Manisa-İzmir Karayolu Dericiler Sitesi Kavşağı\'nda meydana geldi. Şaban Duyan (41) yönetimindeki 45 HD 1783 plakalı kamyon, aynı istikamette giden Latif Tutar (38) yönetimindeki 45 AB 935 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Latif Tutar ile aynı araçtaki Müslüm Gündoğan (40), Fadime Gündoğan (43) ve Zehra Tutar (35), çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan yaralılardan Fadime Gündoğan ve sürücü Latif Tutar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Müslüm Gündoğan\'ın durumunun iyi olduğu, Zehra Tutar\'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kamyon şoförü Şaban Duyan ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

7)NİĞDE\'DEKİ TRAFİK KAZALARI MOBESE KAMERALARINDA

NİĞDE merkezinde geçen ay meydana gelen trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent merkezinde meydana gelen 11 trafik kazasının mobese görüntüleri yayınlandı. Kazalarda, sürücülerin yanı sıra yayaların da dikkatsiz davrandığı görüldü. Kameralara yansıyan kazalardan birinde, kaldırıma çıkan hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü, ayakkabı dükkanının yanına düşüyor. Başka bir görüntüde ise kırmızı ışıkta durmayan otomobil yaya geçidinden geçmeye çalışan motosikletliye çarpıyor.

8)FREN YERİNE GAZA BASAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ, TIR DORSESİNE UÇTU



BARTIN\'da, sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, rampadan aşağı uçarak park halindeki TIR\'ın dorsesine düştü. Kaza, saat 19.00 sıralarında Kemerköprü Mahallesi Özel İdare kavşağında meydana geldi. Ozan Çetiner (25), 74 DL 566 plakalı otomobiliyle evinin önünden çıkarken iddiaya göre fren yerine gaza basınca rampadan aşağı uçarak yolun alt tarafında bulunan 74 BV 908 plakalı TIR\'ın dorsesine düştü. Kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Hafif yaralanan Ozan Çetiner, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayı gören çevredekiler büyük şaşkınlık yaşarken, otomobil TIR\'ın dorsesineden çekici ile aşağı indirildi.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTILAR

Öte yandan, otomobilin indirilmesi sırasında çevrede bulunan vatandaşlar sosyal medyadan canlı yayın yaparak, o anları paylaştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

9)İKİ ARAÇ VE İKİ APARTMANIN MERDİVEN BOŞLUKLARI KUNDAKLANDI, ŞÜPHELİ DOKTOR ÇIKTI



UŞAK\'ta iki gün içinde iki araca ve iki apartmanın merdiven boşluklarına molotofkokteyli attığı ileri sürülen doktor B.Y., polis tarafından gözaltına alındı. Kundaklama girişiminde bulunduğu apartmanlardan birinde bir süre yaşadığı ve 3 yıl önce taşındığı öğrenilen B.Y., tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Mahallesi, Halk Konutları\'nda yaşayan Servet Köse\'ye (52) ait park halindeki panelvan minibüs, geçen 29 Ekim\'de saat 05.00 sıralarında molotofkokteyli atılarak, kundaklandı. Bu olaydan 1 saat sonra, aynı şekilde bir alt sokaktaki Yalçın Yıldız\'a (38) ait otomobil ateşe verildi. İtfaiyenin müdahalesiyle iki araçtaki yangın söndürüldü. Yapılan incelemede, iki aracın da kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Ertesi gün ise Servet Köse ve Yalçın Yıldız\'ın evlerinin bulunduğu Halk Konutları\'ndaki 45\'inci Blok ile 47\'nci Blok\'tan saat 05.30 sıralarında yangın ihbarı yapıldı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incemede, her iki apartmandaki merdiven boşluklarına molotofkokteyli atılarak yangın çıkartıldığı belirlendi. Polis ve itfaiye ekipleri, merdiven boşlukları ve araçlardaki kundaklamaların aynı kişi tarafından yapılmış olabileceği üzerinde dururken, bölgedeki binaların güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı.

ŞÜPHELİ DOKTOR GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerden şüphelinin, dört olayın yaşandığı saatlerde sokaktan geçen Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi\'nde görevli doktor B.Y. olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis, B.Y.\'yi evinde önceki gün yakaladı. Gözaltına alınan B.Y.\'nin daha önce kundakladığı ileri sürülen 45\'inci Blok\'ta yaşadığı, 3 yıl kadar önce başka bir eve taşındığı öğrenildi. Polisteki ifadesinde araçları ve apartmanları kendisinin kundaklamadığını ileri süren B.Y., sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

\'ŞÜPHELİNİN SERBEST BIKAKILMASI NEDENİYLE TEDİRGİNİZ\'

Panelvan minibüsü ve oturduğu apartmanın merdiven boşluğu kundaklanan Servet Köse, tedirgin olduklarını belirterek, şunları söyledi: \"Eşim, bebeğimizi emzirmek için erken saatte kalkıyor. Dışardan evin içine bir ışık geldiğini fark edip, dışarı bakınca minibüsümüzün yandığını gördü ve bana seslendi. Panikle dışarı fırlayıp, bağırarak komşulardan yardım istedim. Bir yandan da itfaiyeyi aradım. İtfaiye gelip, yanan minibüsümü söndürdü. Daha sonra bir komşumla polis merkezine gidip, ifade verdim. Döndüğümde bir komşumun otomobilinin de kullandığını öğrendim. Ertesi gün eşim, bu defa \'Dışarıda bir şey pat pat ediyor\' dedi. Kalktığımda kapının altından alevler içeri püskürüyordu. Hemen su ile müdahale ettim. Kapıyı açtığımda alevler ikinci kez yüzümüze doğru vurdu. Yukarıdan komşuların \'Yanıyoruz, yanıyoruz\' diye, bağırışları geldi. Polis arkadaşlar geldi, bir yandan itfaiye yangını söndürdü. 10 dairede toplam 30 kişi yaşıyor. Bizim can güvenliğimiz yok. Sabaha kadar uyuyamıyoruz. Şüphelinin serbest bırakılmış olması nedeniyle tedirginiz.\"

Polis, kundaklamalarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Trabzon\'u ayağa kaldıran küçük kıza taciz olayı şüphelisi tutuklandı (3)

10)TACİZE, KADIN SAVUNMA AĞI\'NDAN TEPKİ

Trabzon\'da, küçük yaştaki kız çocuğunun taciz edilmesi ile ilgili çeşitli kesimlerden tepkiler sürüyor. Kadın Savunma Ağı, Ortahisar ilçesinde yaşanan ve şüpheli Mesut Turan\'ın tutuklandığı taciz olayı ile ilgili Atatürk Meydanı\'nda toplanarak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, çocukları korumanın herkesin görevi ve sorumluluğu olduğu ifade edildi. Ellerinde, \'Çocuklar Şiddetle Korunmaz\', \'Çocuk İstismarı İnsanlık Suçudur\' yazılı dövizlerle alanı dolduran protestocular, slogan atarak, taciz olayına tepkilerini gösterdi.

\'ÇOCUKLARIN İSTİSMAR EDİLMESİ ENGELLENMELİDİR\'

Grup adına basın bildirisini okuyan Şerife Uyanık, çocuğa yönelik cinsel istismar olaylarından dolayı öfkeli olduklarını dile getirdi. Uyanık, \"Trabzon\'un Ortahisar ilçesinde dün bir kız çocuğunun istismar edildiği ortaya çıktı. İstismar eden kişi önce gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Ardından hem görüntülerin ortaya çıkması hem de kamuoyunda yükselen tepkiler nedeniyle tekrardan gözaltına alınarak tutuklandı. Her gün artarak devam eden ve kamuoyuna yansıyabildiği kadar gördüğümüz çocuğa yönelik her türlü istismardan dolayı öfkeliyiz. Artık yeter diyoruz. Çocuğa yönelik cinsel şiddet, çocuğun üzerinde kurulan iktidar ve gücün kötüye kullanımı ve tahakkümün bir sonucudur. Erkek egemen sistemin ortaya çıkardığı ve meşrulaştırdığı bu şiddet türüne karşı devletin tüm kurum ve kuruluşları, toplumun tüm kesimleri eşdeğer bir çalışma yürütmeli, çocukların istismar edilmesi engellenmelidirö dedi.

11)OCAKTA UNUTULAN YEMEK PANİK YAŞATTI

ZONGULDAK\'ta apartmanda bir daireden yükselen dumanlar nedeniyle panik yaşayan bina sakinleri sokağa çıktı. Dumanların R.K.\'nın ocakta unuttuğu yemek nedeniyle çıktığının anlaşılması üzerine olumsuz bir durum olmadığını öğrenen bina sakinleri evlerine geri döndü.

Yangın, gece saatlerinde Karaelmas Mahallesi Mustafa Aşçı Sokak\'ta bulunan 6 katlı binada meydana geldi. Apartmanı saran dumanları fark eden bina sakinleri, itfaiye ve polise haber verdi. Kısa sürede verilen adrese giden itfaiye, dumanların geldiği daireyi bulmak için uzun süre çaba sarf etti. Panik yaşayan bina sakinlerinin bir bölümü sokağa çıktı. Binanın doğalgaz hattını da keserek önlem alan ekipler, daireleri kontrol etmeye başladı. Ekipler, binanın çatı katındaki dairenin kapısını şüphe üzerine kırarak içeri girdi. Daireyi kontrol eden ekipler, olumsuz bir durumla karşılaşmadı. İtfaiye ekibi, dumanın binanın birinci katında bulunan R.K.\'ya ait daireden geldiğini tespit etti. Ekiplere kapıyı açan R.K., mutfakta pişirdiği yemeği ocakta unutmasından dolayı yoğun duman oluştuğunu ve kendi imkanlarıyla söndürdüğünü söyledi.

R.K.\'ya tepki gösteren komşusu Bülent Ercümer, \"Duman benim evimden geliyor dese bir şey olmayacak. Bu kadar insan panik yaşadı. Yazık, günah. İnsanların çocuğu var hastası var. Bu duyarsızlık, başka bir şey değil.\" diye tepki gösterdi.

Bina sakinleri de durumun anlaşılması üzerine evlerine geri döndü. Yapılan incelemenin ardından ekipler, olayla ilgili tutanak tutarak binadan ayrıldı.

12)BAKAN PEKCAN: RUSYA\'YA İHRAÇ EDİLEN ÜRÜNLERDE OLMAMASI GEREKEN KİMYASAL DEĞERLER VAR



TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Rusya\'ya ihraç edilen ürünlerde olmaması gereken kimyasal değerler olduğunu, bunu önlemek için çıkış noktalarında etkili tedbirler alınması gerektiğini söyledi.Sanayi Odası\'nda düzenlenen Güncel Ekonomik Gelişmeler Bilgilendirme Toplantısı\'na Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatcılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Vali Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç ve sektör temsilcileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Zeki Kıvanç, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın sonucunda zorlu bir döneme girildiğine dikkat çekti. Kıvanç, \"Bu gelişmenin asgari zararla atlatılması noktasında hükümetimiz tarafından önemli adımlar atıldı. Yeni ekonomi programı kapsamında ortaya konan hedeflerin, istikrarın sağlanması konusunda önemli bir rol oynayacağına inancımız tamdır. Ekonomide sürdürülebilir büyüme açısından büyük önem taşıyan programda tasarruf ve ihracatın ön planda olması çok iyi oldu. Enflasyonla mücadele edilecek olması bizleri memnun etti\" dedi.

MOBİL UYGULAMA İLE ÜRÜN TAKİBİ

Toplantıda konuşan Bakan Ruhsar Pekcan, 4 mobil uygulama ile ürün takip sistemi kurulduğunu belirtti. Bu sistem hakkında bilgi veren Bakan Pekcan şöyle konuştu: \"Burada ürün takip sistemini görebiliyorsunuz. Rusya\'ya yapılan yaş meyve, sebze ihracatında Tarım Bakanımıza da bigliyi ilettim. Bizim altyapımız hazır. Eğer Tarım Bakanlığı bize ürünle ilgili kullanılan kimyasal ilaç ve gübreyle ilgili bilgi verirse biz bunları ürün etiketlerimizde girebilecek durumdayız. İhracat aşamasında da bunları kullanabilecek durumdayız. Geçtiğimiz günlerde Tarım Bakanımız ile benim bakan yardımcım Rusya\'daydı. Ama maalesef hala Rusya\'ya ihraç ettiğimiz ürünlerde, bakanlık yetkililerimizin de teyit ettiği ve olmaması gereken kimyasal değerler var. Bunu önlemek için çıkış noktasında etkili tedbirler almalıyız. Ürün oraya gittikten sonra paraya da emeğe de malzemeye ve prestije de yazık, günah. El birliğiyle bunun tedbirini almalıyız. Biz bakanlık olarak yanınızdayız. Şikayet mekanizması Alo 175 şikayet hattına 47 bin civarında şikayet geldi. Orada 15 kişilik personel vardı sayısını 30\'a çıkarttık. Mobil uygulama ile vatandaşlarımız bir markete gidip fahiş fiyat gördüğü zaman fotoğrafını çekip sistemden gönderecek. Genel merkez ile birlikte fotoğrafın çekildiği İl Ticaret Müdürlüğü\'ne gidecek, anında devreye girecekler, müdahale edecekler ve o vatandaşımız bakanlığımıza bununla ilgili kaç tane şikayette bulunduysa kendi telefonuna bilgi gelecek. Takip etmesine gerek kalmayacak. Biz ona bilgisini vereceğiz.\"

GÜMRÜKTE ONLİNE SİSTEM

Gümrüklerde tasfiye hizmetlerinden satışlar gerçekleştirildiğini, bunun da online hale getirildiğini kaydeden Bakan Pekcan, \"Araç satışları, eşya satışları online hale getirdik. Cep telefonundan e-ihale ile 81 ilden 18 yaşını geçmiş bütün vatandaşlarımız ihaleye esas bedelin yüzde 10\'unu girmek kaydıyla satışlara devam ediyoruz. Günde 50 araba ile başladık, bu böyle devam edecek. Eşya için de Eylül ayında programları yetiştiremedik. Öğrenciler için ikinci el ürüler çok faydalı olabilirdi uygun fiyatlara. Ama hala kullanmak isteyenler olabilir. Bunun dışında tasfiye hizmetlerinde imha edilen bazı malzemeler vardı. Onlarla ilgili gerekli düzenlemeleri de yaptık. Artık bu malzemeleri gerekli vakıflara, dernek, kuruluş ve hayır kurumlarına verebiliyoruz. İmha edilmesi gerekenler varsa da onları da imha etmeyip, geri dönüşüm tesislerine veriyoruz. Herşeyden tasarruf etmeye gayret ediyoruz.\" dedi.

ADANA İHRACATTA TÜRKİYE 11\'İNCİSİ

TİM Başkanı İsmail Gülle ise Adana\'nın Türkiye ihracatında Türkiye 11\'incisi olduğunu belirterek, Adanalı sanayicileri tebrik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü de, Türkiye için önemli ihracat rakamlarının Adana\'da açıklanacağını belirtti. Vali Demirtaş ise, kentin yatırım altyapısına katkı sağlayacak Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi\'nde çalışmalarda hızlandırıldığını söyledi.

13)27 YILDIR, HASRETİNDEN KANSER OLDUĞU KAYIP OĞLUNU ARIYOR



MALATYA\'da oturan Hüsne Almaz, 27 yıl önce 3 yaşındayken kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Selçuk Almaz\'ın (30) bulunmasını istiyor. Oğlunun hasretinden akciğer kanserine yakalanan Hüsne Almaz, \"Yavrumu ölmeden gözümle bir göreyim istiyorum\" dedi. Alaattin- Hüsne Almaz çiftinin 5 çocuğundan ortancası olan Selçuk, 1991\'de 3 yaşındayken Fuzuli Caddesi\'nde davulcunun peşinden gittiği sırada iddiaya göre kimliği belirsiz kişi tarafından kaçırıldı. O günden beri çocuklarından haber alamayan Hüsme Almaz, geçen yıl akciğer kanserine yakalandı. Oğlundan kalan elbiseler, birkaç kare fotoğraf ve tek kırık oyuncağına bakarak ağlayan Almaz, ölmeden oğlundan bir haber almak istediğini söyledi. Şuan 30 yaşında olan oğlunun arkadaşlarıyla birlikte sokaktayken kaçırıldığını anlatan Hüsne Yılmaz, \"Yavrum diri diri gitti. Ne ölüsünü buldum, ne dirisini. Ciğerimi kopardılar\" dedi.

\'ÖLMEDEN GÖZÜMLE BİR GÖREYİM\'

Oğlunun kaçırıldıktan 6 yıl sonra eve telefon açan bir kişinin, ismi \'Fatih\' olarak değiştirilen Selçuk\'un, Elazığ, Kahramanmaraş\'ın Elbistan ve Malatya\'nın Doğanşehir ilçelerinde parklarda çalıştırıldığını anlattığını ifade eden Hüsne Almaz, şunları söyledi: \"Benim adımı çağırdılar. Geldim \'Hüsne hanım sen misin?\' dedi. Dedim \'Benim.\' \'Sizin çocuğunuz vardı kayboldu, sarışısın güzel bir çocuktu\' dedi. Dedim \'Evet öyle.\' Dedi \'Adını Fatih koydular, Elbistan, Elazığ, Doğanşehir\'de parklarda çalıştırıyorlar.\' Yalvardım ne istiyorsanız verelim? Dedi ki \'Benim başımı uçururlar, söyleyemem.\' Yavrumu kopardılar benden. Yavrumu elimden aldılar. Ciğerimi kopardılar. Allah rızası için kim götürdüyse yavrumu geri getirsinler, davacı olmayacağım. Yavrumu ölmeden gözümle bir göreyim istiyorum.\"

14)ALEVLERİN ARASINDA KALAN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI



BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde, sazlık alanda çıkan ve 10 dönümlük alanın kül olduğu yangında, alevler arasında kalan yavru köpeği son anda itfaiye kurtardı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi Dalyan mevkiinde göçmen kuşların uçuş güzergahında bulunan sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. 10 dönümlük alanın kül olduğu yangında, alevler arasında kalan yavru sokak köpeği ise son anda itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Korkudan titreyen yavru köpek, sağlık durumu kontrol edildikten sonra annesinin yanına bırakıldı. Sazlıkların ot çıkması için çobanlar tarafından yakıldığını iddia eden çevredekiler ise yanan alanlarda birçok hayvanın telef olduğunu ve dumandan etkilendiğini ileri sürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

15)CÜ\'DE DERİ RAHATSIZLIKLARINI GİDEREN KOZMETİK ÜRÜN GELİŞTİRİLDİ



SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Akyol, derideki birtakım rahatsızlıkları gideren kozmetik ürün geliştirdi. Ürünün piyasaya sürülmesi için bir firmayla ticari işbirliği anlaşması imzalandı.

CÜ ile bir ilaç firması arasında \'Patentli Formülasyon Ticarileştirme Anlaşması\' imzalandı. Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi\'nde düzenlenen imza törene Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Vekili Recep Uslu, ilaç firmasının yetkilileri ile öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, uzun yıllar üzerinde çalışılan bir projenin ürüne dönüştüğünü belirterek, \"Üniversitemizde birçok çalışma yapılıyor. Bunlardan biri sağlık biri de milli savunmaya yönelik çalışmalar. Bunların da ürünlerini yakında göreceğiz. Yine ilaç sanayisine yönelik çalışmalar da yapılıyor. Hocalarımızın her zaman destekçisi olacağız. Biz sadece projeden ürün çıkmasını istiyoruz\" dedi.

Kozmetik ürününü geliştiren CÜ Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Akyol ise 7-8 yıllık bir çalışmanın sonucunda bu formülün ortaya çıktığını söyledi. Prof. Dr. Melih Akyol, şunları kaydetti:

Yaklaşık 7-8 yıllık bir çalışmanın sonucunda çıkan bir formülasyon oldu. Bununla ilgili çalışmalar ilk başladığında fikir olarak doğdu. Tabii bunun aşamaları da var. Birtakım bilimsel çalışmaları da yapmak gerekiyordu. Çalışmalar tabii deneysel düzeyde başladı. Hücre kültürü çalışmasıyla başladı, ardından bazı hayvan deneyi çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde de kozmotoloji alanında kullanılacak yeni bir formülasyon geliştirmiş olduk. Bu formülasyonun geliştirilmesinde üniversitemizdeki Teknokent\'in önemli bir desteği oldu bize. Hem geliştirilmesi aşamasında hem de bunun patentlenmesi sürecinde çok önemli destekleri oldu. Ardından da kozmetik ürünün insan yaşam kalitesinde uygulanabilirliğinin sağlanabilmesi için de bir ürün haline gelmesi gerekiyordu. Bu ürün haline getirilirken de bugün toplantıdaki bir yerli firma tarafından bu gerçekleştirilmiş oldu. Bugün yapılan sözleşme itibari ile de insanların kullanımına hazır bir ürün halinde piyasaya çıkmış olacak. Ürün kozmotolojik bir ürün. Hem deriyle alakalı hem saçlı deriyle alakalı bir kullanım alanına sahip. Kozmotolojik ürünlerin temel bir özelliği deri bütünlüğünü sağlamaktır. Deri, saçlı derideki birtakım rahatsızlıkların giderilmesi amacıyla çıkarılmış bir ürün.\"

\'YERLİ VE MİLLİ ÜRÜN\'

İlaç firmasının genel müdürü Ersan Küçük ise \"Bu formülün ticarileştirilmesi için hocamızla birlikte çalıştık ve ürünü pazara verdik. Kozmetik ürün statüsünde Bakanlıktan izin alındı ama ürünle ilgili çalışmalarımız bitmedi. Ürünü tıbbi cihaz statüsüne geçireceğiz. O statüde bir izin belgesi daha alınacak. İlaç olması tabii ki çok zor ama tıbbi cihaz statüsüne geçtiği zaman da ürünün Avrupa ve dünya patenti de söz konusu ve bu patentle birlikte dünya pazarına açılacak bir ürün olacak. Ülkemizdeki önemli ihracat kalemlerinden biri olmasını hedefliyoruz. Tamamen yerli ve milli bir ürün oldu. Yerli ve milli olması çok önemli. Çünkü maalesef bu alanda cari açık veren bir ülkeyiz. Bu cari açığın giderilmesi, azaltılması için de bu tip yerli ve milli ürünlere ihtiyaç var. Bu konuda karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalışıyoruz\" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Rektör Yıldız, CÜ Teknokent Müdürü Dr. Sercan Mercan ve firmanın yönetim kurulu başkanı Mustafa Karpuzcu arasında ticarileştirme anlaşması imzalandı.

16)EN İYİ DOKUMA KUMAŞLAR TASARIMLARI ÖDÜLLERDİRİLDİ



ADANA\'da Akdeniz Tekstil Hammadleri İhracatçılar Birliği\'nin (ATHİB) Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi\'nin desteğiyle bu yıl 7\'incisini düzenlediği Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması\'nda dereceye girenler ödüllendirldi. Yarışmanın bu yıl ki kazananı \'Düzlem\' adını verdiği tasarımıyla Berna Süslü oldu. Eski Milli Mensucat Fabrikası olan Adana Müzesi Kompleksi\'nde gerçekleşen danslı defile ve yarışmaya, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, TİM Başkanı İsmail Gülle, ATHİB Başkanı Zevki Kıvanç, sivil top kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan ATHİB Başkanı Kıvanç, ihracatçılar olarak hükümetin büyük desteğini gördükleri söyledi. Bu sene kumaşlara yeni nesil dokunuşlar ile anlam kattıklarını belirten Kıvanç,\"Her geçen senenin sonunda gerek gençlerimizi, gerekse de kumaşlarımızı bambaşka boyutlara taşıdık. Bizler gençlerimizin hayallerini, ülkemizin hayalleriyle gerçekleştirmek için varız\" dedi.

Daha sonra konuşan TİM Başkanı Gülle, ARGE, tasarım, inavasyonun ve katma değerin önemli olduğunu söyledi. Bunu sürekli söylediklerini aktaran Gülle, bunun bir uygulamasının ise gerçekleşen tasarım yarışmasının olduğunu dile getirdi. Türkiye\'nin bu yıl 170 milyar dolar ihracata gitmekte olduğunu anlatan Gülle, \"Türkiye ihracat hedeflerini ya milyarlarca ton üretim ile yapacak, ya da değerli ürünler ile yapacak. Biz aslında yolumuzu seçtik. Biz katma değerli, birim fiyatı yüksek ürünleri üretmek ve satmak durumundayız. Bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Bu akşam olduğu gibi gençelirimizin hayallerini bizim endüstrimizin deneyimiyle birleştirerek ortaya çıkan bu değerlerle yapacağız\" diye konuştu.

HAZIR GİYİM İÇİN KİLİT BİR KAVRAM

Yetenekli gençeleri desteklemek için birarada olduklarını vurgulayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yarışmada derece alan 5 öğrencinin yurt dışı eğitim ve yaşam giderlerini desteklediklerini kaydetti. Eğitimlerini İtalya\'da tamamlayıp dönen iki genç tasarımcımızın imzalarıyla dokunan kumaşların sahneye taşındığını söyleyen Bakan Pekcan, şöyle konuştu: \"Tasarım kültürümüzün gelişmesi ve yaygınlaşması amacıyla Türk tasarımcılarımız artık moda yaratma konusunda uluslararası moda platformlarında kendilerinden söz ettirmekteler. Tasarımcılarımız yakın gelecekte dünya tasarım gündemini belirleyici rol oynasınlar istiyoruz. Çukurova gibi üretken, onun gibi zengin bir dünyanın kapıları firmalarımıza ve tasarımcılarımıza açılmış bulunmaktadır. Bölgemizin ve ülkemizin itici güçlerinden olan hazır giyim sektörü için kilit bir kavram tasarımcılık. Bugün geldiğimiz noktada hazır giyim söktürümüz ciddi bir kaliteyi yakalamış bir durumda. Dünyanın önde gelen markalarına üretim yapabilecek kapasitesine sahibiz.\"

TASARIMLAR, DANS İLE TANITILDI

16 farklı üniversiteden 74 başvurunun alındığı ve seçici kurul tarafından belirlenen 10 finalistin tasarımları, Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) tarafından müzik ve dans eşliğinde sergilendi. Tasarlanan kumaşlardan dikilen kıyafetleri giyen balet ve balerinler, danslarıyla izleyenleri büyüledi. Yarışmada \'Düzlem\' adını verdiği tasarımıyla birinci olan Berna Süslü\'de Bakan Pekcan ve protokol üyeleri tarafından 15 bin liralık ödülü verildi.

Öte yandan \'New Butterfly\' adını verdiği tasarmıyla 2\'inci olan Şansım Televi Boğa\'ya 12 bin lira, \'Muture Core\' adlı tasarımıyla 3\'üncü olan Gizem Nur Bağ\'a ise 9 bin lira ödül verildi. Dereceye giren öğrenciler, ayrıca yurt dışı eğitim kazandılar.

17)FUTBOLUN EFSANELERİ, HATAY\'DA ÇOCUK VE GENÇLERLE BULUŞTU

HATAY\'da eski milli futbolcular Ali Gültiken, Oğuz Çetin, Ergün Penbe ve Hami Mandıralı \'Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor\' projesi kapsamında, çocuklarla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından koordine edilen, \'Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor\' projesi kapsamında eski milli futbolcular Ali Gültiken, Oğuz Çetin, Ergün Penbe ve Hami Mandıralı, çocuklar, gençler ve bürokratlarla gösteri maçı yaptı. Antakya Atatürk Stadı\'nda düzenlenen etkinlik kapsamında düzenlenen gösteri maçında Oğuz Çetin ve Ali Gültiken bir takımda yer alırken, Ergün Penbe ve Hami Mandıralı da diğer takımın içerisinde yer aldı. Projenin ilk olarak cezaevlerindeki çocukların topluma kazandırılması amacıyla başladığını, daha sonra bunu şehirde bulunan çocuklara yönelik olarak da düzenlemeye başladıklarını kaydeden Ali Gültiken, üçüncü sezona başladıklarını anlattı. Bu sezon Hatay\'ın sekizinci il olduğunu belirten Gültekin, \"Ama üç sezon boyunca 25 şehrimize ulaşmış olacağız. Çocuklarımızla, gençlerimizle panellerle, sahadaki organizasyonla etkinlikler düzenleniyor. Çocuklarımızın hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz. Onlara kendi hayatımız içerisindeki tecrübelerimizi, başarılı olabilmek için neler yapmamız gerektiğini bunların hepsini kendi tecrübelerimizle aktarmaya çalışıyoruz. Keyifli ve harika zamanlar geçiriyoruz\" diye konuştu.

Eski milli futbolcular, etkinlik sonrası çocuklar ve gençlere forma ve futbol topu dağıttı. Efsane isimler kendileriyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri kırmayarak ,bol bol forma ve top imzaladılar.

