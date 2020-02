DHA YURT BÜLTENİ 1

1)KAZADA ŞEHİT OLAN KAPLANBABA\'NIN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI



ERZİNCAN\'ın İliç ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba\'nın (25), cenazesi Erzurum Hava Meydan Komutanlığı\'ndaki törenin ardından memleketi Düzce\'ye gönderildi. Kaza, dün sabah saatlerinde İliç ilçesinin Boyalık köyü mevkiinde meydana geldi. İçerisinde, devriye görevi yapan 4 askerin bulunduğu kaymakamlığa ait Uzman Çavuş Çagrı Adıyaman yönetimindeki 24 ER 151 plakalı araç, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba (25) şehit olurken, uzman çavuşlar Çağrı Adıyaman ve Muhammed Tarık Dost ile Astsubay Üstçavuş Halil Burak yaralandı. Şehit Kaplanbaba\'nın cenazesi aynı gün otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu\'na getirildi.Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından dün saat 18.30\'da şehidin cenazesi, konvoy eşliğinde Hava Meydan Komutanlığı\'na getirildi. Silah arkadaşları tarafından araçtan alınan Kaplanbaba\'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra tören alanına bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve Kaplanbaba\'nın özgeçmişinin okunmasıyla başlayan törende, İl Müftü Hasan Hüsnü Sula, dua ettirdi ve helallik istedi.

Tören mangası tarafından omuzlarda taşınan şehidin naaşı, memleketi Düzce\'ye götürülmek üzere askeri uçağa konuldu.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Şehitin fotoğrafı

-Şehit cenazesini araçtan indirilmesi

- Saygı duruşu

-Dua edilmesi

-Özgeçmişinin okunması

-Şehit cenazesinin uçağa konulması

-Uçağın gidişi

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM(DHA)

SÜRE: 03.21 BOYUT: 376 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================================

2)SURİYE\'DEN GETİRİLEN JAPON GAZETECİ YAMAMATO, HATAY\'DAN AYRILDI

Kaçak yollarla girdiği Suriye\'de 2015 yılında kaçırıldıktan sonra güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından önceki gün Hatay\'a getirilen Japon gazeteci Yasuda Jumpei Yamamato\'nun İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlandı. Yamamato, İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevlileri tarafından uçakla İstanbul\'a gitmek üzere Hatay Havalimanı\'na götürüldü. Yamamato\'nun uçağı 19.30\'da kalkarak İstanbul\'a hareket etti. Japon gazetecinin daha sonra İstanbul\'dan Japonya\'ya gönderilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Yamamato\'yu görüntülemeye çalışan Japon gazeteciler

- Göç idaresinin içerisinden genel detaylar

- Yamamato\'nun göç idaresi görevlilerinin aracıyla müdürlükten ayrılması

- Havalimanı kapısından görüntüler

SÜRE: 3\'28\" // BOYUT: 385 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK / HATAY (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================================

3)ADANA\'DA DOLU YAĞIŞI

AĞAÇLAR PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ, ULAŞIM AKSADI

ADANA\'da aniden başlayan dolu yağışı, vatandaşları hazırlıksız yakalarken, hayatı olumsuz etkiledi.Şiddetli sağanak beklenen kentte, saat 19.30\'da yoğun dolu yağışı başladı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Bazıları ceviz büyüklüğünde olan dolulardan kaçan vatandaşlar, bina saçaklarına sığınıp, başlarını da montlarıyla örttüğü görüldü. Minibüsünün lastiği patlayan bir şoför ise zor anlar yaşadı. Dolu yağışının ardından başlayan sağanak ise 40 dakika devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün verilerine göre gece boyu zaman zaman sağanak yağış olacağı öğrenildi.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Adana\'da aniden bastıran dolu ve arkasından gelen sağanak, kentin birçok yerinde hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ağaçların park halindeki araçların üzerine devrilmesi sonucu yollar trafiğe kapandı. Uğur Mumcu Meydanı\'ndaki demir yapıdan oluşan süs ise devrildi. Yağışın yoğun olduğu yerlerdeki cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana gelirken, merkez Seyhan ilçesindeki Güney Kuşak Bulvarı alt geçidi ise su baskını nedeniyle trafiğe kapandı. Bir otomobilin suda kalarak arızalındığı alt geçitte, Büyükşehir Belediyesi görevlilerince su tahliyesi çalışması başlatıldı. Kenti etkisi altına alan sağanak, aralıklarla devam ediyor.

Görüntü Dökümü

--------------

- Yağıştan genel detay görüntüler ve dolu taneleri

- Lastiği patlayan minibüs

- Kaldırımda yürüyenler

- Minibüs şoförü

- Yağıştan detay

SÜRE: 1\'11\" BOYUT:133 MB

Haber-Kamera: Nuri PİR/ADANA, (DHA)

Görüntü Dökümü

--------------

- Araçların üzerine devrilen ağaçlardan görüntü

- Devrilen ağacın yakın görüntüsü

- Polislerden görüntü

- Uğur Mumcu Meydanı\'nda devrilen demir yapılı süsten görüntü

- Suda ilerleyen otomobilden görüntü

- Alt geçidin kapatılan girişinden görüntü

- Motosikletli birinin alt geçitte suyun içinden gidişi

- Alt geçidin içinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 01\'16\" Boyut: 141 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================================

4)KADİRLİ\'DE SAĞANAK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

OSMANİYE\'nin Kadirli ilçesinde şiddetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün gece yarısı başlayacağını duyurduğu şiddetli sağnak yağış, saat 21.00\'de etkili oldu. Şiddetli sanağak yağmur, yer yer dolu şeklinde yağarken, ilçenin bazı yerlerinde su baskanları yaşandı. İtfaiye ekipleri su baskın ihbarlarına müdahayle ederken, vatandaşlar da kovalarla suları tahliye etmeye çalıştı. Bölgede yağış, aralıklarla devam ediyor.

Görüntü Dökümü

--------------

- Sağanak yağıştan görüntü

- Yoldan geçen araçlardan görüntü

Süre: 00\'35\" Boyut: 66,7 MB

Haber - Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================================

5)KÖPEĞİNİ KURTARMAK İÇİN SUNİ TENEFFÜS YAPAN DOKTOR ÖLÜMDEN DÖNDÜ

AYDIN\'ın Efeler ilçesinde sokağa bırakılan zehirli kemikleri yiyen Sibirya kurdu cinsi \'Poyraz\' isimli 10 aylık köpek, öldü. Köpeğinin can çekiştiğini görüp, suni teneffüs yaparak kurtarmak isteyen Dr. Çağlar Doğrul da zehirlenince, hastanede tedaviye alındı.

Aydın Devlet Hastanesi\'nde görevli Ortopedi Uzmanı Dr. Çağlar Doğrul, köpeği \'Poyraz\'ı yanına alarak önceki gün saat 20.30 sıralarında gezintiye çıktı. Malazgirt Meydanı\'na geldiklerinde, Uzm. Dr. Çağlar Doğrul\'un Sibirya kurdu cinsi köpeği \'Poyraz, bir torbanın içinde bırakılan kemikleri yedi. \'Poyraz\' kısa süre sonra zehirli kemikler nedeniyle yere yığıldı. Köpeğinin can çekiştiğini gören Uzm. Dr. Doğrul, \'Poyraz\'ı kurtarmak için suni teneffüs yaptı, ancak başarılı olamadı. \'Poyraz\' ölürken, Uzm. Dr. Çağlar Doğrul kendisinin de zehirlendiğini anladı.

İlk olarak görev yaptığı hastaneye giden Uzm. Dr. Doğrul, ardından Aydın Menderes Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Yapılan araştırmada, kemiklerin üzerine dökülen maddenin kuvvetli bir zehir olduğu anlaşıldı. Zehrin türünün köpeğe yapılacak nekropsi sonucu belli olacağı belirtildi.

\'ONU KURTAMAK İSTERKEN BEN DE ZEHİRLENDİM\'

Hastanede tedavisi süren Uzm. Dr. Çağlar Doğrul, köpeği \'Poyraz\' ile birlikte yaşadıkları o anları şöyle anlattı: \"Köpeğime müdahale ederken zehir bana da bulaştı. Ondan sonra bende de çarpıntı, bulantı ve kusma olunca, Aydın Devlet Hastanesi\'ne başvurdum. Köpeğimin, şüpheli bir besini yedikten 20 dakika sonra, aniden kendiliğinden kasılmaları ve epilepsi nöbeti gibi bir nöbeti oldu. Ardından can havliyle yere yığılınca ben de onu tekrar hayata döndürmek için müdahalede bulundum, fakat maalesef başarılı olamadım. Suni teneffüs yaparken bana da zehir bulaşmış. Eğer çok az daha bulaşsaydı beni de aynı şekilde kaçınılmaz bir ölüm bekliyordu. Maalesef can dostumu benden aldılar. Yoldaşımı, biricik arkadaşımı benden aldılar.\"

Görüntü Dökümü

--------------

(Cep telefonu görüntüsü, 17 saniye)

-----------------------------------------------

- Daha önce çekilmiş olan, Dr. Çağlar Doğrul\'un ölen köpeğiyle oynamasından görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================

6)KONYA\'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



KONYA\'da, kontrolden çıkan otomobil, karşı yöne geçerek takla attı. Kazada otomobilden fırlayan Mustafa Asım Ertürk (24) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Fatih Batuhan Uslu (24) ise yaralandı. Kaza, saat 20.00 sıralarında Konya-Beyşehir Karayolu\'nun 17\'nci kilometresinde meydana geldi. Fatih Batuhan Uslu yönetimindeki 42 ACA 633 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yöne geçerek takla attı. Bariyerlere çarparak durabilen otomobilden fırlayan Mustafa Asım Ertürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Uslu ise çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşamını yitiren Ertürk\'ün cenazesi otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------------

-Kaza yerinden görüntüler

-Kazada ölen Mustafa Asım Ertürk\'ün cesedinin görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera:Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================================

7)HEYELANIN SÜRÜKLEDİĞİ MİDİBÜS TOPRAK ALTINDA KALDI: 1 ÖLÜ



ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen heyelana kapılıp sürüklenen midibüste toprak altında kalan Mustafa Gökkurt (70) yaşamını yitirirken, sürücü araçtan atlayıp kurtuldu. Gazipaşa\'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sugözü Mahallesi Cevizli Dere mevkiinde saat 18.00 sıralarında sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Sabri Özdemir\'in kullandığı 07 UK 250 plakalı midibüs bölgeden geçtiği sırada heyelan nedeniyle kayan toprakla birlikte sürüklemeye başladı. Sabri Özdemir araçtan atlayarak kurtulurken, yanında yolcu olarak bulunan Mustafa Gökkurt ise midibüsle birlikte metrelerce aşağıya sürüklenip, toprak altında kaldı.

Haber verilmesiyle olay yerine 112, jandarma, itfaiye ve Gazipaşa Belediyesi\'ne ait 2 iş makinesi yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu midibüsün içinde toprak altında kalan Mustafa Gökkurt\'un cansız bedenine ulaşıldı. Savcının incelemesinin ardından Mustafa Gökkurt\'un cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Görüntü Dökümü

--------------

- Ekiplerin çalışması

- Heyelanın yaşandığı bölgeden görüntüler

- Mustafa Gökkurt\'un ağlayan yankıları

95.7 MB /// 01.34ö

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================

8)OTOBÜS ŞOFÖRÜNE SALDIRDIKLARI İÇİN ÖZÜR DİLEDİLER



AFYONKARAHİSAR\'da, tartıştıkları özel halk otobüsü şoförü Murat Sert\'i yumruklayan 6 saldırgandan 2\'si Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban\'ı ziyaret ederek, yaşanan olaydan dolayı özür diledi. Afyonkarahisar\'da geçen 16 Ekim akşamı \'yol verme\' nedeniyle çıkan tartışma sırasında özel halk otobüsünün önünü otomobille kesen 6 kişi, \'kelebek\' diye tabir edilen açık camdan sürücü Murat Sert\'i yumruklarken, otobüse de zarar verdi. Araç içi kameralara da yansıyan olayın ardından şoföre saldıranlardan 2\'si Afyonkarahisar Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban\'ı ziyaret ederek, özür diledi ve pişman olduklarını söyledi.

\'DÜŞÜNMEDEN KIRICI HAREKETLERDE BULUNDUK\'

Daha önce başka bir özel halk otobüsü şoförüyle husumet yaşadıklarını belirten C.D., olayın yaşandığı gece de saldırdıkları Murat Sert\'i husumetli oldukları şoför zannettiklerini söyledi. C.D., \"Bir anlık sinirle düşünmeden kırıcı hareketlerde bulunduk. Aslında ne olursa olsun yaptığımızın yanlış olduğunun farkına vardık. Bu nedenle belediye başkanımızı ziyaret ederek özür diledim. Ayrıca Yüntaş Otobüs İşletmesi\'nden ve o şoför ağabeyimizden de özür diliyorum. Çok pişmanım, aflarına sığınıyorumö dedi.

Diğer yandan olayla ilgili 6 kişi hakkında adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

-------------

- C.D.\'nin konuşması

- Olay günü yaşananlar-araç kamerası

HABER: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================

9)POLİSE KENDİNİ FARKLI İSİMLE TANITTI, YAŞINDAN FAZLA SUÇ KAYDI ÇIKTI



KAHRAMANMARAŞ\'ta, durdurulan minibüsten kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanan ve kendisini Sibel G. olarak tanıtan şüphelinin emniyette alınan parmak izinden 39 suç kaydı olan, 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan Pınar Ö. (25) olduğu ortaya çıktı. Çevre illerden hırsızlık için gelenlere yönelik şehrin tüm girişlerinde önlemler alan Kahramanmaraş polisi, Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu üzerindeki Kılavuzlu Mesire Alanı\'nda bir minibüsü durdurdu. Bu sırada bir kadın araçtan atlayarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonunda yakalanan kadının üzerinden kimlik çıkmazken, şüpheli polislere kendisini Sibel G. olarak tanıttı.

YAŞINDAN FAZLA SUÇ KAYDI VAR

Emniyete götürülen şüphelinin kimliğiyle ilgili detaylı bilgi veremeyince parmak izi alındı ve gerçek isminin bir süre önce İstanbul\'daki açık cezaevinden firar eden, 39 suç kaydı bulunan, hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası olan ve 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan Pınar Ö. olduğu belirlendi. Yapılan incelemede Pınar Ö.\'nün İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Gaziantep\'te birçok hırsızlık olayına karıştığı ve kendisini Sibel G., Narin Ü., Aygül G. ve Pınar Ö. isimleriyle tanıttığı ortaya çıktı.

Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen Pınar Ö.\'nün sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

-------------

- Emniyet binası

- Polis otosunun gelişi

- Pınar Ö.\'nün otodan indirilmesi

- Emniyete götürülmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 172 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================

10)AFYONKARAHİSAR\'DA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 6 YARALI



AFYONKARAHİSAR\'ın Sinanpaşa ilçesinde, husumetli oldukları iddia edilen iki grup arasında kıraathanede çıkan silahlı kavgada 2\'si ağır 6 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Afyonkarahisar\'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana geldi. Aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup, ilçe merkezindeki kıraathanede karşılaştı. Gruplar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine silahlarla ateş açarken, kısa sürede olay yerine polis ekiplerinden birinin aracına da kurşun isabet etti.

Kavgada 2\'si ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Ali E. ve Süleyman E., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer yaralılar Zekeriya Uğur T., Halil İbrahim Ç., Erkan I. ve Sinan T. ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay sonrası yaralıların götürüldüğü hastanelere çok sayıda yunus ve çevik kuvvet ekipleri sevk edilerek, geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili gözaltına alınanların olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-------------

- Hastaneye getirilen yaralının görüntüsü

- Hastane önündeki polis ekiplerinden detay

- Ambulans yaralı getirirken detay

- Ambulanstan yaralı indirilirken

Haber- Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================

11)BEYİN TÜMÖRÜ TEŞHİSİ KONULAN KİŞİ, KÖPRÜDEN ATLADI



BURSA\'da, kısa süre önce beyin tümörü teşhisi konulan Tuncay A. (64), köprüden kendini boşluğa bırakarak intihara kalkıştı. Yaklaşık 30 metreden zemine düşen Tuncay A, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Olay, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Setbaşı Köprüsü\'nde meydana geldi. Yaklaşık 10 gün önce şiddetli baş ağrısı şikayetiyle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne başvuran 2 çocuk babası Tuncay A., iddiaya göre doktorlar tarafından konulan beyin tümörü teşhisi sonrası bunalıma girdi. Akşam saatlerinde çıktığı yürüyüşte Setbaşı Köprüsü korkuluklarına çıkan Tuncay A., kendisini yaklaşık 30 metre yükseklikten boşluğa bıraktı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Tuncay A., tedaviye alındı. Tuncay A.\'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SÜRE: 1 dakika 12 saniye // BOYUT: 125 MB

Görüntü Dökümü

-------------

-Yaralının ambulansa bindirilmesi

-Köprüden ve olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================

12)ANADOLU\'NUN RENKLERİ YÖREX\'TE BULUŞTU



ANTALYA Ticaret Borsası\'nın (ATB) bu yıl 9\'uncusunu düzenlediği Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) başladı.

Antalya Expo Center\'da 24-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenen fuarın açılışına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eşi Ebru Türel, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Antalya\'da 5 gün boyunca 72 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nden katılımcılara ev sahipliği yapacak YÖREX\'te bu yıl 485 kurum ve firma bulunuyor. Türkiye\'nin 7 bölgesinden onlarca ilden getirilen yöresel lezzetler ve değerlerin sergilendiği fuarı, 5 gün boyunca 200 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

YÖREX\'in artık 9 yaşında olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, fuarın başardığı en önemli konunun yerel ürünler konusunda ortaya koyduğu farkındalık olduğunu söyledi. Türkiye\'de coğrafi işaretli ürünlerin 9 yıl önce bugünkü kadar bilinmediğine dikkati çeken Vali Karaloğlu, \"Coğrafi işaretli ürün sayımız 100 küsurdan 400\'lere yaklaştıysa oda ve borsalar, kamu kurum ve belediyelerin mutlaka katkısı var ama farkındalık oluşturmak açısından YÖREX\'in büyük katkısı var. YÖREX Türkiye içindeki rüştünü, gelişimini tamamlanmıştır. 2-3 senedir aynı şeyleri konuşuyoruz ve atık YÖREX\'i uluslararası alanlara taşımalıyız\" dedi.

Anadolu\'nun binlerce yıllık ürünlerinin YÖREX\'te bir arada bulunduğunu belirten Büyükşehir Belediye Bakanı Menderes Türel ise \"9 yıl önce başlayan bu fuarın yıllar içindeki değişim ve gelişimine hep beraber şahit olduk. İlk yıl 24 bin ziyaretçinin katıldığı ve bugün 200 bine yakın ziyaretçinin beklendiği bu fuarın önemli bir gelişim sergilediği görülmektedir\" diye konuştu.

AVRUPA\'YA TAŞINACAK

Fuara 9 yıldır katılma nedeninin burada 81 milyonun, yani bu toprağın sahip olduğu zenginlikler olduğunu belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da YÖREX\'in coğrafi işaretli ürünlerin hem Türkiye hem dünya ile buluşmasını sağladığını açıkladı. YÖREX\'in birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, yöresel ürünlerin zenginlik anlamına geldiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, şöyle dedi:

\"Eğer zengin olmak istiyorsanız, illerinizi ve ilçenizi zengin etmek istiyorsanız kendi yöresel ürünlerinize sahip çıkın, bunları markalaştırın, dünyaya satın. Bakın Fransa bir tane peyniri markalaştırmış ve dünyaya satıyor. Bizde her il ve ilçede bir peynir çeşidi var ama markalaştıramamışız. Bugün Türkiye\'de 150\'nin üzerindeki ürünü odalarımız tescil ettirdi. Şimdi bunları esas AB\'de tescil ettirmek lazım. Şu an sadece Gaziantep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısı var tescil edilen. Şimdi sırada diğer ürünler var ve inşallah bunları Avrupa\'da tescil ettirebilirsek bizi kopyalayamayacaklar ve işte o zaman marka olacağız. Önümüzdeki dönemde de yöresel ürünlerimizi Avrupa\'daki fuarlara taşıyacağız.\"

TESCİLLİ ÜRÜN SAYISI 379

YÖREX\'in coğrafi işaretli ürünler alanında önemli bir eksikliği doldurduğunu belirten Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan da TPE olarak coğrafi işaretler sahasında yapılan çalışmalarda, Türkiye\'nin tarihi ve kültürel değerleri olan ve belli bir kaliteyi ve gelenekselliği garantileyen ürünlerin coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alındığını söyledi. Coğrafi işaretli ürünlerin ticarileşmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını da anlatan Asan, \"Halen 379 tescil mevcut olup, 413 başvurunun işlemleri devam etmektedir. Üç ürünümüz AB\'de tecilli olup, 14 ürünümüz de başvuru aşamasında. Coğrafi işaret açısından en önemli konu, bir taraftan atalarımızdan bize miras kalan bu değerleri gelecek nesillere aktarmak diğer taraftan da bu ürünlerin katma değerini yükseltmek ve üreticilerimizin daha fazla gelir kazandırmak\" dedi.

81 İLİN BİRLİKTELİĞİ

YÖREX\'in, TOBB\'un desteği, 81 ilin birlik ve beraberliğiyle bugünlere geldiğini söyleyen ATSO Başkanı Davut Çetin, ekonomideki çalkantılara rağmen oda ve borsaların yöresel ürünler ve coğrafik işaret konusunda önemli çaba harcadığını ve birkaç yıl içinde coğrafi işaret sayısının 800\'e yaklaştığını kaydetti. Dünyada fikri mülkiyet haklarının korunmasında 140 ülke içinde Türkiye\'nin 94\'üncü olduğuna dikkat çeken Çetin, \"Fikri mülkiyet hakkına saygıyı halen yerleştiremedik. Oysa marka, patent ve coğrafi işaret çağımızın tapu senetleridir. Dijital ekonomiye geçiyoruz ve dijital ekonomide fikri mülkiyet hukuku artık hayati önem taşımaktadır. Dijital dönüşüme başlayacaksak, ülkemizde hukuk bilincini, hukuka saygıyı geliştirmekten başlamalıyız\" diye konuştu.

SİZİN ORALARIN NESİ MEŞHUR?

YÖREX\'in düzenleyicisi ATB Başkanı Ali Çandır da Türk milletinin üreten, tasarruf eden, paylaşan ve yardımlaşan bir karakterinin bulunduğuna dikkati çekerek, \"Bu karakterimizi ortaya koymak için \'Sizin oraların nesi meşhur?\' diyerek kıyıda köşede kalmış, unutulmaya yüz tutmuş bize ait olan yöresel ürünlerimize tüm kararlılığımızla sahip çıkmaya çalışıyoruz. Başından beri bu konudaki çalışmalarımızın iki temel amacı bulunmaktadır. Yöresel ürünlerimizin hakkını ve hukukunu koruyarak ticaretini artırmak ve yüksek katma değer yaratmalarını sağlamaktır. Yöresiyle eşsizleşen bu ürünlerimize ticari değer kazandırarak ulusal ve uluslararası pazarda yayılmasını sağlamaktır\" dedi.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN SAYISI ARTIYOR

Gelişmiş ülkelerin uzun bir süre önce fark edip kendine has ürünlerinde yarattığı yüksek katma değerli ve hacimli ticaretin farkına son yıllarda varıldığını belirten Çandır, \"10 yıl önce yaklaşık 109 olan coğrafi işaretli ürün sayımız bugünlerde 370\'i geçti. 400\'ü aşkın ürünümüz de tescil beklemektedir. Oda ve borsalarımızca 500 civarındaki yöresel ürünümüz içinse çalışmalar devam ediyor. YÖREX sonrası coğrafi işaretli ürün sayımız her geçen gün biraz daha artıyor. Nitekim coğrafi işaretli ürün sayımızın yüzde 60\'ı YÖREX sonrası tescillenmiştir. Yine coğrafi işaretli kanunu sonrası hızlı ve iyi bir performans sergiledik. Son iki yılda toplam tescilli ürün sayımızın yüzde 40\'ını gerçekleştirdik. Bu yıl başında ise coğrafi işaretli ürünlerimizde amblem kullanımının zorunlu hale gelmesiyle bir eksikliğimiz daha giderilmiş oldu\" diye konuştu.

DEVLETTEN İKİ BEKLENTİ

Devletten bu konuda iki beklentileri olduğunu belirten Ali Çandır, \"Bunlardan ilki, yöresel ürünlerimizin hakkının hukukunun korunması ve ticaretinin geliştirilmesi için bir enstitünün kurulmasıdır. İkincisi ise coğrafi işaretli ürünlerimizin üretimi, depolaması, ambalajı, iç ve dış piyasada pazarlanması gibi konularda teşvikler sunması yönündedir. Yani devletimizden üreticiyi, ticaret erbabını ve ihracatçıyı daha fazla teşvik etmesini beklemekteyiz. Kısa sürede oluşan ilginin pozitif bir biçimde devam etmesi için bu iki beklentimizi öneri olarak sunuyoruz. Önümüzdeki yıl YÖREX\'i yurt dışına taşımak için emek harcayacağız. Yedi bölgemizde yöresel ürünler ve coğrafi işaretlerle ilgili faaliyetlerimizi yıl boyuna yayılmış etkinliklerle devam edeceğiz. Planladığımız diğer bir faaliyet de YÖREX\'i ürün odaklı ihtisaslaştırmak olacaktır\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------

- Fuar açılışı

- Protokol üyeleri detay

- Vali Münir Karaloğlu, Belediye Başkanı Menderes Türel, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu detay

- Rifat Hisarcıklıoğlu konuşma

- Detay

- Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan konuşma

- Detay

- ATB Başkanı Ali Çandır konuşma

- Detay

- Fuar alanı gezilmesi

- Yöresel ürünler detay

- Kangal köpekleri detay

- Papağan detay

- Baston detay

- Ürünler detay

Haber: Mehmet ÇINAR- Alparslan ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================

13)ŞAHİKA ERCÜMEN, ANNESİ VE CUMHURİYET İÇİN \'REKOR\' DENEYECEK



BURDUR\'un Yeşilova ilçesindeki Türkiye\'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü\'nde \'tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekoru\'nu kırmayı deneyecek olan Şahika Ercümen, rekorunu 1.5 ay önce kaza geçirerek ağır yaralanan annesi ve Cumhuriyetin 95\'inci yılına ithafen kırmak istediğini söyledi. Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) tarafından 55 metre olarak belirlenen ve daha önce hiçbir kadının denemediği \'tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekoru\'nu kırmak için bugün Salda Gölü\'nde dalış yapacak. Gölde antrenman yapan Şahika Ercümen, antrenörü Hüseyin Cavlı, yarış amiri Uğur Tanrıseven, CMAS Teknik Kurul Başkanı Levent Ucuzal ve sualtı fotoğrafçısı Ayşegül Dinçkök ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Lübnanlı hakemler Marwan Hariri ile Rachid Zock da toplantıda hazır bulundu.

\'ANTRENMANLARDA REKORU KIRDIK\'

Hava şartlarının elvermesi halinde rekor denemesini yapacaklarını aktaran Şahika Ercümen, \"Yağmur durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Kadınlarda göl dalışlarında CMAS tarafından 55 metre olarak belirlenmiş ve daha önce hiçbir kadın bunu denememiş. Biz bu rekoru aşmak istiyoruz. Bizi burada en çok zorlayan şartlardan birisi soğuk. Biz hep denize alışığız, deniz suyunun kaldırma kuvveti çok daha farklı tatlı suya göre. Burada biraz onun zorluğunu yaşıyoruz. Antrenmanlarda bu derinlikleri aştık ve yaptığımız antrenmanlarda rekoru kırdık. Rekor denemesinde de sağlıklı, güvenli bir dalış bekliyoruzö dedi.

\'SERBEST DALIŞ BRANŞI İÇİN GAYET İDEAL BİR ANTRENMAN ALANI\'

Spora başladığından bu yana insanları spora teşvik etmek için çalıştığını aktaran Ercümen, \"Bizim amacımız Salda Gölü\'nün su sporlarına açılmasını sağlamak. Burada yazın çocuklara, gençlere yüzme kursları verilebilir. Yüzme antrenmanları yapılabilir. Kürek, kano gibi sporlar yapılabilir. Göl korunarak su sporlarına açılabilir. Benim gözlemlediğim gölde çok fazla bir aktivite yok. Sadece kıyısı fotoğraf çektirmek için kullanılıyor. Burayı su sporlarına yönlendirmek isteriz. Bu gölde serbest dalış yapılabilir çünkü biz dışarıya çok fazla bakmayız. Nefes tutularak yapılan serbest dalış branşı için gayet ideal bir antrenman alanı. Tüplü dalış yapanların suyun altında karşılaşacakları çok fazla canlı yok. Serbest dalışta kolay derinliğe erişilebildiği için güzel bir antrenman imkanı sağlıyorö diye konuştu.

\'BÜTÜN KÖTÜ SENARYOLAR ÇALIŞILDI\'

Tüpsüz dalışlarda genelde suyun yüzeyine çıkarken baygınlık geçirebilme ihtimali olduğunu anlatan Şahika Ercümen, şöyle konuştu:

\"Bunun sebebi de suyun altında oksijeni kullanıp bu oksijenin yetersizliğinden dolayı vücut \'Ben seni güvenli tutmak istiyorum o yüzden bir süreliğine kalbe ve beyne oksijen vereceğim ve seni bir süreliğine bayıltacağım\' diyor ve yukarıya çıktığınızda havayla temas ettiğinizde kendinize geliyorsunuz. Bütün kötü senaryolar çalışıldı. Acil bir durumda hızlıca müdahale edecek sistem hazır.ö

Annesinin 1.5 ay önce ciddi bir kaza geçirdiğini de kaydeden Ercümen, \"Annemin bir rahatsızlığı oldu. 1.5 ay önce ciddi bir kaza geçirdi. Hayati bir tehlikesi olmadığı için dalışı yapmaya karar verdik. Başarı sadece benim değil ekibin başarısı olacak. Herkes insanüstü bir efor sarf ediyor. Dolayısıyla başta annem olmak üzere destek olan herkese ithafen ama en önemlisi Cumhuriyetimizin 95\'inci yılına ithafen dalış yapılacakö dedi.

\'55 METREYİ EN AZ 10 METRE GEÇMEYİ PLANLIYORUZ\'

Antrenör Hüseyin Cavlı, ilk amaçlarının belirlenen 55 metre limitini geçmek olduğunu vurguladı. Antrenmanlarda bunun çok daha üstünde bir derece yaptıklarını kaydeden Cavlı, \"Ortam koşullarında risk almadan bunu yapabileceğimiz minimum seviyede tutarak, çok yukarıda da tutmaya gerek yok. Çünkü derin dalışlar bunlar. Şahika\'yı da gereksiz yere zorlamaya gerek yok. 55 metreyi en az 10 metre geçmeyi planlıyoruz. Bu şekilde bir dalış olacak. Yüzeye çıktıktan sonra iki uluslararası hakem gözetleyecek. İki doping hakemi olacak, onlar da test sonuçlarını alıp olimpiyat komitesine gönderip sonuçlarını alacak. Dalış video kayıtları hakemlerin raporları doğrultusunda konfederasyona gönderilecek ve ondan sonra onayı verilmiş olacak. Sağlıklı bir şekilde bittikten sonra kutlamalara başlayabilirizö diye konuştu.

3 AŞAMALI EMNİYET TEDBİRİ UYGULLANACAK

Yarış amiri Uğur Tanrıseven, dalış sırasında üç aşamalı bir emniyet tedbiri uygulandığını belirtti. Tanrıseven, \"En derinden itibaren üç aşamada scuba dalgıcı var ve sabit bekliyorlar. İkinci aşamada serbest dalgıçlar var. Şahika\'nın yukarı çıkış mesafesine göre serbest dalgıçlar eşlik edecekö dedi.

PLANLAMASI 1 YIL ÖNCE YAPILDI

CMAS Teknik Kurul Başkanı Levent Ucuzal da rekor denemesinin bir yıl önceden planlamasının yapıldığını belirterek, \"Sporcunun kulübü Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna müracaat ediyor. Federasyon da konfederasyona başvuruyor ve konfederasyon iki gözlemci atıyorö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Şahika Ercümen\'in açıklamaları

- Hüseyin Cavlı\'nın açıklamaları

- Uğur Tanrıseven\'in açıklamaları

- Levent Uzunal\'ın açıklamaları

- Lübnanlı hakemler detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ