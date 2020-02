DHA YURT BÜLTENİ-1

1)VAN\'DA YAKALANAN PKK\'LININ SAKLANDIĞI MAĞARADA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ



VAN\'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, örgütten kaçarken yakalanan PKK\'lı teröristin, güvenlik güçlerine verdiği ifadeler doğrultusunda, bölgeye operasyon düzenlendi. Yakalanan PKK\'lı teröristin saklandığı mağarada yapılan aramada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. PKK\'nın kırsal alandaki dağ kadrosundan bir süre önce kaçan ve Van kent merkezinde polis ve jandarma ekiplerinin müşterek operasyonuyla sağ yakalanan PKK\'lı teröristin, güvenlik güçlerine verdiği ifadeler doğrultusunda, Gürpınar ilçesine bağlı Çepkenli Mahallesi kırsalına \'Şehit Jandarma Sağlık Çavuş Fatih Şahin\' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, yakalanan PKK\'lı teröristin saklandığı mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramada, 1 M-16 piyade tüfeği ile bu tüfeğe ait 1 şarjör, 30 M-16 piyade tüfeği fişeği, 1 takım terörist kıyafeti, 1 uyku tulumu ve bir miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

-Mağara

-Mağarada ele geçirilen silah ve mühimmat

-Detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)-

2)KAHRAMANMARAŞ\'TA TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN



KAHRAMANMARAŞ\'ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Fabrikaya sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çaba gösterdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangın, dün akşam SAAT 21:00 sıralarında merkez Karacasu Mahallesi\'ndeki Terziler Sitesi içerisinde yer alan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Yangının, depo bölümünde çıktığı belirtildi. Fabrikadan dumanların yükseldiğini görenler hemen itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'na bağlı ekiplere, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. İş makinelerinin de kullanıldığı çalışmalarda ekipler alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik bir çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Depoda pamuk ve elyaf balyalarının bulunması nedeniyle yangını güçlükle kontrol altına alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, söndürme ve soğutma çalışmalarında bulundu.

- Fabrikadan yükselen alevler

- Ekiplerin müdahalesi

- İtfaiye araçları

- Genel ve detay görüntüler

- İtfaiye aracının gelişi

- Söndürme çalışmaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-

3)KUYUMCUDAN ÇALDIĞI YÜZÜĞÜ YUTAN TURİST HASTANEDE GÖZETİM ALTINDA



MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, 54 yaşındaki İrlanda uyruklu İan Camppel, kuyumcudan çalarak yuttuğu 40 bin dolar değerindeki pırlantanın çıkartılması için hastaneye kaldırıldı. Olay, dün öğle saatlerinde Kordon Caddesi\'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Tatil için bir gün önce Marmaris\'e gelen İrlanda uyruklu İan Camppel alışveriş yapma bahanesiyle bir kuyumcuya girdi. Pırlantaları görmek istediğini söyleyen Camppel iddiaya göre tezgahtarın bir anlık dalgınlığından faydalanarak 40 bin dolar değerindeki tektaş pırlanta yüzüğü avucunun içine sıkıştırarak dükkandan çıkmak istedi. Durumu fark eden tezgahtar şüpheliyi kapıda durdurunca Camppel avucundaki yüzüğü yuttu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri İan Camppel\'ı ifadesinin almak üzere emniyete götürdü. Camppel\'ın buradaki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Bunun üzerine kuyumcudaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis Camppel\'ın yüzüğü çaldığını belirledi. İan Camppel savcının talimatıyla yuttuğu yüzüğün midesinden çıkarılması için Marmaris Devlet Hastanesi\'ne gönderildi. Burada gerekli işlemlerin yapılmasının ardından yüzüğün dışkı yoluyla çıkarılamaması durumunda cerrahi yöntemlerin kullanılacağı öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

ULTRASINDA TESBİT EDİLDİ

İsminin açıklanmasını istemeyen kuyumcu ise, \"Pırlanta 2.5 kırat ağırlığında ve piyasaya satış değeri 40 bin dolardır. Şu anda çalan turistin bağırsağında olduğu ultrasonda tespit edildi. Bir an önce pırlantanın çıkarılmasını bekliyorum. Şikayetçiyim\" dedi.

- Hastaneden görüntü

- Tuvalete çıkması için dolaştırılan İan Camppel\'dan görüntü

- Çekilen ultrason fotoğrafından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

4)YENGESİNİN 50 BİN TL\'SİNİ ÇALDI



AYDIN\'ın İncirliova ilçesinde, 28 yaşındaki M.B. abisinin eşi Sezer Bozdemir\'in (33) otomobilinin camlarını kırıp çantasındaki 50 bin TL\'yi alarak kaçtı. M.B., polisin çalışmasıyla çaldığı parayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olay, dün saat 17.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Hal Caddesi\'nde meydana geldi. M.B., otomobiliyle seyir halinde olan abisinin eşi Sezer Bozdemir\'i hafif ticari aracıyla takibe aldı. İstiklal Mahallesine gelen Sezer Bozdemir, otomobilini park edip aracından uzaklaşınca M.B. yengesinin otomobilin camını kırarak içinde 50 bin TL olan çantayı alarak kaçtı. Otomobilinin camının kırıldığını ve çantasının çalındığını gören Sezer Bozdemir durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızın M.B. olduğunu tespit eden polis ekipleri yaptıkları operasyonda M.B.\'yi çaldığı parayla birlikte evinde yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen M.B.\'nin buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

- Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Burhan CEYHAN / Aydın (İNCİRLİOVA), (DHA)

5)ÇANAKKALE\'DE, 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BIÇAKLI KAVGAYLA İLGİLİ 4 KİŞİ TUTUKLANDI

ÇANAKKALE merkeze bağlı Kepez beldesi sahilinde, Ali Kemal Göktürk\'ün (34) öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 4 kişi tutuklandı. Olay, 30 Eylül Pazar günü saat 02.00 sıralarında, Kepez beldesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki Sahil Yolu Caddesi\'nde meydana geldi. 17 SA 501 plakalı araç içinde bulunan Ali Kemal Göktürk, Mehmet Karakoloğlu ve kız arkadaşı M.A. ile başka bir araç içinde bulunan 4 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, bıçaklı kavgaya dönüştü. Vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alan Ali Kemal Göktürk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Mehmet Karakoloğlu ağır, M.A. ise hafif yaralandı. Bıçaklı saldırganlar da olay yerinden kaçtı. Polis, bıçaklı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, saldırganlar A.İ. (29), İ.B. (23), B.N. (40) ile Ş.N\'yi (15) adresi tespit edilen evlerinde düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Dün emniyette ifadeleri tamamlanan zanlılar A.İ., İ.B., B.N. ile Ş.N. adliyeye sevk edildi. Zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

-Emniyet Müdürlüğünden görüntü.

-Zanlıların adliyeye sevk edilmesinden görüntü.

Haber-Kamera: Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)

6)TIR\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU



HATAY\'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı\'ndan Türkiye\'ye giriş yapmak isteyen bir TIR\'da detektör köpeklerle arama yapan polis, 5 milyon 400 bin captagon hap ile 72 kilo 180 gram esrar ele geçirdi.

Suriye\'den Türkiye\'ye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cilvegözü Sınır Kapısı\'nda çalışma yaptı. Sınır kapısından ülkeye giriş yapmak isteyen Suriye plakalı TIR\'ı durduran polisler, hasas burunlu detektör köpekler \'Dante\' ve \'Akrep\' ile arama yaptı.

YAKIT DEPOSU VE LASTİKLERDEN ÇIKTI

Arama sırasında köpekler, TIR\'ın yakıt deposu ve dorseye bağlı lastiklere tepki verdi. Bu bölümleri inceleyen polisler, yakıt deposuna ve lastikler içerisine zulalanmış 5 milyon 400 bin captagon hap ile 72 kilo 180 gram esrar ele geçirdi.

Suriye uyruklu TIR sürücüsü İ.Ş.\'yi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.

- Polislerin detektör köpek ile arama yapması

- Köpeğin lastiklere tekpi vermesi

- Polislerin lastiklerden uyuşturucuları çıkartması

- Polilerin TIR\'ın yakıt deposundan uyuşturucu çıkartması

Haber: Hüseyin BOZOK - Kamera: HATAY (DHA)

7)KİREMİT YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ AĞIR YARALI



BURSA\'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan kiremit yüklü TIR devrildi, sürücü ağır yaralandı.

Ankara\'dan yüklediği kiremitleri Bursa\'ya götürmek üzere yola çıkan sürücü Mustafa Kozak (38), yönetimindeki 35 F 3989 plakalı TIR ile seyir halindeyken, Mezit-7 mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR, bariyerlere çarpıp yan yattı. Devrilen TIR\'da sıkışan sürücü Kozak İtfaiye ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Karayoluna bir şeridi dökülen tonlarca kiremitle kırmızıya bulandı. Mustafa Kozak acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alınırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

- Kaza yerinde detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

\'AKKUYU\'DA EN TEMEL İLKEMİZ GÜVENLİK\'

8)AKKUYU\'DA İLK ELEKTRİK 2023\'TE

MERSİN\'de inşası sürdürülen Akkuyu Nükleer Güç Santrali\'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, \"En temel ilkemiz, güvenlik. Bunun üzerine özellikle eğiliyoruz\" dedi.

Mersin\'deki otelde, Akkuyu tedarikçi firmalarına yönelik toplantı düzenlendi. Bölgedeki firmalara çeşitli vergi avantajı sağlanacağının belirtildiği toplantıda, santraldeki önceliğin güvelik olduğunu vurguladı. Toplantıda konuşan Akkuyu Nükleer Güç Santrali\'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, \"Çeşitli vergi avantajları olacak. Buraya yakın şirketlerin pek çok avantajı olacak. Bu atom projesi birinci derecede güvenlik demek. En temel ilkemiz güvenlik. Bunun üzerine özellikle eğiliyoruz. Güvenlikle ilgili taleplerimiz çok önemli ve biz tedarikçilerimize de kesinlikle dayatıyoruz. Bu anlamda Rosatom\'un Türk tarafı bu projeye ilgili olarak yüksek talepleri var güvenlikle ilgili. Aynı zamanda bunu hesaba katarak davranmak gerek. Bu bir engel değil; hepimizin sağlığı, geleceği için önemli\" dedi.

\'NÜKLEER ENERJİ SEÇENEK DEĞİL, ZORUNLULUK\'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İbrahim Halil Dere ise \"Bizim için nükleer enerji bir seçenek değil, bir zorunluluktur. Bu her zaman dile getirilen bir konudur, çok büyük imkanlar sunuyor. Her sektöre nükleere teknolojinin dışında, aslında bir termik santral olan tesislerimize hizmet tedarik edebilecek çok sayıda işletmemiz var. \'Bu konuda bizim nasıl bir şansımız olabilir?\' diye hiç kimse düşünmesin. En basit mal ve hizmet tedarikinin yanında en gelişmiş ve yüksek teknoloji gerektiren mal ve hizmetler de tedarik durumunda olabilecektir\" diye konuştu.

Akşam saatlerinde soruları yanıtlayan Akkuyu Nükleer Güç Santrali\'nin (NGS) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, \"Anlaşmalara göre, inşaat lisansı verildikten sonra 7 yıl içerisinde Rus tarafının birinci üniteyi inşa etmesi ve ilk elektrik üretimine başlaması gerekiyor 7 yıl içerisinde. En önemlisi güvenlik meselesidir. Güvenlik aşamalarını ihlal etmemiz mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti\'nin 100\'üncü kuruluş yıl dönümü olan 2023\'te enerji üretimine başlayacağız\" dedi.

Akkuyu NGS\'nin tüm yaşam alanları ile bir cazibe merkezi haline getirileceğini de kaydeden Dedusenko, yüksek güvenlikli ve çevreye duyarlı bir tesis kuracaklarını da sözlerine ekledi.

- Dedusenko ve beraberindekilerin genel görüntüsü

- Basın mensuplarından genel görüntü

- Dedusenko\'nun Akkuyu hakkındaki açıklamalarından genel ve detay görüntüler

- Detay görüntüler

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

9)FAZLA OTLAYAN 5 BÜYÜKBAŞ, TELEF OLMAK ÜZEREYKEN KESİLDİ

SİVAS\'ın Suşehri ilçesinde yonca tarlasına girerek fazla otlayan ve şişen 5 büyükbaş hayvan ölmek üzereyken kesildi.

Olay Suşehri ilçesi Aşağı Sarıca köyünde yaşandı. Köyde bulunan 260 büyükbaş hayvan sabah köy çobanı Yakup Metin tarafından meraya götürüldü. Merada yonca ve ot yiyen hayvanlar bir süre sonra rahatsızlandı. Hayvanların rahatsızlandığını gören Metin, durumu köy muhtarı İbrahim Akpınar\'a ve veterinere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Suşehri Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Köy halkı ise hayvanlarını kurtarmak için meraya geldi. Yedikleri ot ve yoncadan dolayı şişen hayvanlardan 5\'i telef olmak üzereyken çoban ve köylüler tarafından kesildi. Bu sırada çoban baygınlık geçirdi. Veteriner hekim Turgay Altan\'ın talimatı ile diğer hayvanlar köylüler tarafından koşturularak rahatlamaları sağlandı. Veteriner hekim Altan hayvanların aşırı ot ve yonca yemesi sonucu gaz etkisi ile şişerek bu hale geldiklerini söyledi. Hayvanların etleri incelendikten sonra sahiplerine teslim edilecek.

-Olay yerinden görüntüler

-Kesilen hayvanlar

-Baygınlık geçiren çoban

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas), (DHA)

10)KASTAMONU\'DA, 8\'İNCİ AHŞAP FUARI KAPILARINI AÇTI

ULUSLARARASI Türk Kültürü Teşkilatı tarafından \'2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti\' seçilen ve Türkiye\'nin ahşap işçiliği ve oymacılık eserleriyle ünlü kenti Kastamonu\'da, 3-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan \'8\'inci Ahşap Fuarı\' düzenlenen törenle açıldı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından \'2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti\' seçilen ve Türkiye\'nin ahşap işçiliği ve oymacılık eserleriyle ünlü kenti Kastamonu, 3-7 Ekim tarihleri arasında \'8\'inci Kastamonu Ahşap Fuarı\'na ev sahipliği yapıyor. \'Ahşaba hayat verenler burada\' sloganıyla organize edilen fuar için Kuzeykent Fuar alanındaki açılışa Vali Yaşar Karadeniz, Ak Parti Milletvekili Hakkı Köylü, Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve sektör temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

\'BEŞİĞİMİZ AHŞAP, TABUTUMUZ AHŞAP\'

Açılış öncesi konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, \"Kastamonu deyince akla orman, ahşap geliyor. Kastamonu\'nun yüzde 67\'si ormanlarla kaplı. Beşikten mezara kadar ahşap. Bizim özümüz bu. Beşiğimiz ahşap, öldüğümüz zaman tabutumuz ahşap. O nedenle ahşaba karşı Kastamonu\'nun ciddi bir ruh beslediğine inanıyorum. Ahşabın yanında yan sektörler de piyasada bulunmaktadır. Ama gün geçtikçe insanlarımızın doğaya karşı ilgisinin arttığını da görmekteyim. Ahşap ürün ve mamullerin gittikçe daha da değer kazanacağına inanıyorum. Biz ahşabı tanıttıkça ve sevdirdikçe bu sektörün daha da hızlanacağına inanıyorumö dedi.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ise şöyle konuştu:

\"Ahşap Kastamonu\'ya can veren, hayat veren en önemli sektördür. Kastamonu\'nun sahip olduğunu orman varlığın sonucu ahşaptır. Kastamonu\'daki ahşabı öne çıkaran ve bu sektörü geliştirmek üzere düzenlenen fuarların 8\'incisini birlikte yapıyoruz. Fuarımız bizim için farklı bir anlam ifade ediyor. Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Kastamonu\'da fikir birlikteliği var. Bu birliktelik ile farklı konsept uyguladık. Her yıl tema belirlenecek ve bu tema öne çıkarılacak. Bu yılın teması \'Ahşaba hayat verenler burada\'. Turizmde de son birkaç yıldır gelişmeler yaşanıyor. Fuarın gelişmesi Kastamonu\'daki turizmin gelişmesi açısından da önemlidir. Konserlerin olduğu, her gün dolu bir etkinlik olduğu fuar olması için birliktelik sağlandı. Kastamonu kendi sınırlarını aşma sınırlarına geldi. Sektör temsilcileri Kastamonu\'ya davet edildi, birçok alanda tanıtım yaptık. Fuarın kurumsallaşması açısından da tarihin önceden belirlenmesi önemlidir. İlk defa ahşap fuarı TOBB\'un takviminde yer aldı. Tanıtma Fonu\'yla desteğiyle tanıtım faaliyetleri organize edildi.\"

Kentin önemli etkinlikleri arasında yer alan ve Tanıtma Fonu tarafından da desteklenen fuarda, protokol üyeleri ve katılımcılar açılış sonrası; ahşap işleri, ahşap el sanatları, ahşap oymacılık, ahşap oyuncak, ahşap masa-sandalye-sehpa, ev mobilyaları, banyo ve mutfak mobilyaları, bahçe mobilyaları, kapı, masif ve endüstriyel kapı, ahşap kaplama paneli gibi birçok ürün bir arada sergilendiği stantları da gezerek, incelemelerde bulundu.

ODUN YIĞMA YARIŞMASI NEFES KESTİ

Türkiye\'nin birçok bölgesinden sektör temsilcileri ile firmaların katıldığı fuarda, ahşap temalı yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi. Fuarda gerçekleştirilen birbirinden ilginç etkinliklerle de ziyaretçilere heyecanlı ve eğlenceli anlar yaşatıldı. Fuar kapsamında düzenlenen, Ekstrem sporlar arasında yer alan \'Stihl Timbersports-Kütük Kesme\' gösterilerinin yanı sıra \'maket ev yapma\' ve \'ster odun yığma\' yarışmaları da izleyicilerden tam not aldı.

AHŞAP MOTOSİKLET İLGİ ODAĞI

Fuarda bu sezon da, el oymacılığıyla tamamı ahşaptan üretilen motosiklet de sergilendi. Kentte, makine mühendisi Celal Özcan\'ın (45) yaklaşık 3 yıllık uğraşları sonucu orijinal boyutlarda yaptığı ahşap motosikletin, fuarın en çok ilgi gören ürünü oldu. 2 binden fazla ahşap parça bulunan ve yapımında da yapıştırıcı, boya gibi kimyasal hiçbir madde kullanılmayan ahşap motosikleti görenler bol bol fotoğraf çektirdi.

Öte yandan fuarın hafta sonu programında, ünlü şarkıcı Demet Akalın\'ın sahne alacağı konser ve 7 Ekim\'de de \'oto drift\' gösterilerinin yapılacağı da duyuruldu.

Süre:03:15 boyut:101 MB

-Fuarın açılışı, İstiklal Marşı

-Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş konuşması

-Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz konuşması

-Halk oyunları

-Odun kesme yarışması

-Ahşap motosiklet

-Fuar alanı

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)

11)TÜRKİYE\'NİN KURTARDIĞI 215 JAPON ARASINDAKİ UNİCHİ\'DEN DUYGULANDIRAN MEKTUP

** 215 Japon\'un, Türk uçağı ile kurtarılmasının hikayesini anlatan konsere, uçaktaki yolculardan Unichi de katıldı

MUĞLA\'da düzenlenen Türk-Japon Dostluğu Dünya Barışına Çağrı Konseri, büyük ilgi gördü ve katılımcılara duygulu anlar yaşattı. 1985 yılında İran-Irak Savaşı sırasında ölümle burun buruna kalan 215 Japon\'un Türkiye tarafından gönderilen uçakla kurtarılmasının hikayesini anlatan konserin ilk bölümünde, uçakta bulunan yolculardan Japon Numata Unichi konserde duygularını anlatan mektubu okudu. Gerçek fedakârlık ve dostluğun hikayesi\' temalı konser, Japon Şef Seiji Mukaıyama yönetiminde Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ve Güzel Sanatlar Lisesi Korosu tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi ile Bodrum Özel Marmara Koleji Salonu\'nda iki gün izleyiciyle buluştu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası 50, Muğla Güzel Sanatlar Lisesi de 32 kişilik bir kadro ile sahneye çıktı. Konser iki ülke milli marşlarının okunması ile başladı. Konserde, Japon Şefin Kii No Kuni Senfonik Süiti 1\'inci Bölüm \'Kılpayı Tahran\'dan Kaçış\' ve 2\'nci Bölüm \'Ertuğrul Firkateyni\'nin Yolculuğu\' seslendirildi.

1985 yılında İran-Irak Savaşı sırasında ölümle burun buruna kalan 215 Japon\'un Türkiye tarafından kurtarılmasının hikayesini anlatan konserin ilk bölümünde, uçakta bulunan yolculardan Japon Numata Unichi konserde duygularını anlatan mektubu okudu. Sözlerine Türkçe \'İyi akşamlar\' diye başlayan Unichi, \"Bu mektubu şükran duygularımı ifade etmek için yazdım. Benimle beraber kurtulan diğer arkadaşlar adına kalbimin en derinliklerinden teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 1985 yılında Türkiye bir uçak göndererek bizleri kurtardı. Peki bunu neden yaptı? Doğrusunu söylemek gerekirse o zaman hiçbir fikrim yoktu. Daha sonra öğrendim ki 1890 yılında bir Türk gemisi Japonya\'da batmış, 500\'den fazla denizci hayatını kaybetmişti. Japon köylüler kendi hayatlarını hiçe sayarak 69 denizciyi kurtarmıştı. Bu hikaye ağızdan ağıza yayıldı ve Türkler bunu hiç unutmadı. Ben de yapılan iyilikleri hiç unutmayacağım\" dedi.

Bu etkinlik için Japonya\'dan gelen Numata Unichi konser sonunda verdiği röportajında, \"1985\'in Mart ayıydı. İran-Irak Savaşı\'nda Saddam Hüseyin hava sahasını kapatacağını söyleyip havadaki her uçağın düşürüleceğini söylüyordu. Bizler de Tahran\'da yaşayan yabancılar olarak bir an önce kaçmak istiyorduk. Saddam 48 saat süre verdi. Havaalanına doluşmuştuk ama bilet bulamıyorduk. Ve sonra 19 Mart\'ta Türk Hava Yolları\'nın bir uçak göndereceği haberini aldık. Sonuçta THY geldi ve bizi o savaş ortamından kurtardı. O uçağı kullanan rahmetli kaptan pilot Orhan Suyolcu ve hostesler Manolya Komutan ve Ayşe Özalp\'e hayatımı borçluyum. Kendilerine ve Türk milletine nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum\" diye konuştu.

Konserin Bodrum ayağına, 2013 yılında yaşamını yitiren kaptan pilot Orhan Suyolcu\'nun eşi Helga Suyolcu ve oğlu Attila Suyolcu da katıldı. Duygulı anların yaşandığı konser alkışlarla sona erdi.

-Konserden görüntü

-Numata Unichi tarafından mektup okunması

-Konser sonrası Numata Unichi\'nin açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

