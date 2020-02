DHA YURT BÜLTENİ 1

1)HAKKARİ\'DE, ŞEHİT ASKER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Kuzey Irak Ranya/Pira üs bölgesinde arama-tarama faaliyetleri sırasında teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu uçurumdan düşerek şehit olan 1 aylık evli Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir (25) için Hakkari\'de tören düzenlendi.

Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen törene Vali Cüneyt Orhan Toprak, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Başsavcı vekili Cumhuriyet Savcısı Kamil Buğra Karaman, Adalet Komisyonu Başkanı Semih Doğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü vekili Gürcan Görgülü, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, polis ve askerler katıldı.

Saygı duruşu ile birlikte şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir’in naaşı tören alanına getirilerek özgeçmişi okundu. Yapılan duanın ardından şehidin naaşı helikopterle Van Ferit Melen Havalimanı’na gönderilerek uçakla memleketi Sakarya’ya uğurlandı.

KEMER\'DE TUR MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ, 4 YARALI

** 3 RUMEN TURİST YAŞAMINI YİTİRDİ

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde kontrolden çıkan tur minibüsünün devrilip sürüklendikten sonra ağaca çarptığı kazada, 3 Rumen turist yaşamını yitirdi, 1\'i turist 4 kişi de yaralandı. Kaza, saat 17.30 sıralarında Antalya- Kemer D-400 Karayolu\'nun Karabucak mevkisi yakınlarında meydana geldi. Antalya Havalimanı\'dan aldığı Rumen turistleri Kemer\'e bağlı Tekirova Mahallesi\'ndeki otele götüren kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 01 AIT 20 plakalı tur minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. 4 Rumen turist, 2 rehber ve şoförün bulunduğu minibüs, hafif virajlı yolda yan yatarak sürüklendikten sonra tavan kısmından yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri itfaiyenin de yardımıyla yaralılara müdahale etti. Kazada 3 Rumen turist yaşamını yitirirken, 1\'i turist 4 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Yaralılar müdahalenin ardından Kemer\'deki hastanelere sevk edildi. Yaşamını yitiren turistlerin cenazesi ise Kemer Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

3)OTOMOBİL PANCAR YÜKLÜ KAMYONUN ALTINA GİRDİ: 3 ÖLÜ

ESKİŞEHİR\'de otomobil, önünde gitmekte olan pancar yüklü kamyona arkadan çarpıp altına girdi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi öldü.Kaza saat 04.00 sıralarında Eskişehir-Ankara karayolunun 8\'inci kilometresinde meydana geldi. Bayram Otay (34) yönetimindeki 26 EB 434 plakalı otomobil önünde gitmekte olan Gani Serven\'in (52) kullandığı 26 AAU 755 plakalı pancar yüklü kamyona çarptı. Kamyon kasasının altına giren otomobilde bulunan sürücü Bayram Otay ile Hüseyin Balta (29) ve Tolga Tiftik (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen 3 kişinin otomobilde sıkışan cesetleri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Gani Serven jandarmalar tarafından gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

4)OTOMOBİL TAKLA ATTI: KARI-KOCA ÖLDÜ, ÜÇ ÇOCUK YARALI



KONYA\'da, kontrolden çıkan otomobil, takla atarak karşı şeride geçti. Kazada sürücü Muharrem Gürsoy (45) ile eşi Cahide Gürsoy (42) olay yerinde hayatını kaybetti, çocukları Medine, Abdullah ve Zeynep ise yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Konya Afyonkarahisar Karayolunun 30\'uncu kilometresinde meydana geldi. Muharrem Gürsoy yönetimindeki 07 CEZ 41 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Takla atmaya devam eden otomobil, yol kenarındaki Karayolları şefliği binası duvarına çarparak durabildi. Otomobil içerisindeki sürücü Muharrem, eşi Cahide ve çocukları Medine, Abdullah ve Zeynep Gürsoy ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Cahide ve Muharrem Gürsoy çiftinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Otomobilden yaralı olarak çıkartılan çocuklar Medine, Abdullah ve Zeynep Gürsoy ise ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cahide ve Muharrem Gürsoy çiftinin cesetleri ise jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5)İSLAHİYE\'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Kaza, gece saatlerinde İslahiye-Nurdağı çevreyolunun 5\'inci kilometresinde meydana geldi. Mahmut Yavuz (22) yönetimindeki 06 FM 0349 plakalı otomobil, Mustafa Kankılıç (59) yönetimindeki 79 DL 330 plakalı otomobil ile bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Zeynep Kankılıç (58) ve Muhammet Yavuz (20) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



6)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ YARALANDI



GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, otomobilin çarpıp kaçtığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yeni Mahalle\'de meydana geldi. Hürriyet Mahallesi\'ndeki evine giden S.Y.\'nin (17) kullandığı elektrikli bisiklete sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Elektrikli bisikletten yola savrulan S.Y. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesine götürülen S.Y. tedavi altına alındı. Polis, otomobiliyle olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa\'da, Suriyeli gerginliği (EK)

7)45 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şanlıurfa\'da çıkan kavgada 2 kardeşin Suriyeliler tarafından öldürülmesinin ardından kent merkezinde yaşanan gerginlikte Suriyelilerin iş yerlerine zarar veren 30 kişi ile sosyal medya paylaşımları ile halkı provoke eden 15 kişi gözaltına alındı. Kent merkezindeki gerginlik polisin müdahalesiyle sonlandırılırken, gözaltına alınan 45 kişinin sorgulanmasına başlandı. Öte yandan çeşitli suçlara karıştığı saptanan 639 Suriyeli ise Göç İdaresi tarafından sınır dışı edildi.

Osmanlı Mahallesi\'nde komşu olan Türk ve Suriyeli ailelerin çocukları arasındaki tartışma nedeniyle çıkan kavganın ardından yaşanan olaylar için Şanlıurfa Valisi kentteki sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelerek sükunet çağrısında bulundu. Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa halkını provokatörlere karşı uyararak, şöyle konuştu:

\"Birilerinin bu olayları kamu düzenine, toplumsal barışa karşı araca dönüştürmesine asla müsaade etmeyiz. Urfa dünyada eşine benzerine az rastlanır bir vefa örneği gösteriyor. Cumhurbaşkanımızdan en alt kademeye kadar Suriyeliler için \'misafirimiz\' diyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri için hazırlık çalışmaları içerisinde olduğumuzu da ifade ediyoruz. Urfa 7-8 senedir 550 bin Suriyeli ağırlama başarısını gösterdi. Suriyelilerin iş yerlerine, evlerine, kapılarına dayanma noktasına getirilen anlayışı da yine nefretle kınıyorum. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Suriyeli misafirlerden, mültecilerden asayiş olaylarına karışan suç işleyen, suça meyilli olanlara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz. Bunların toplumun huzurunu bozmasına müsaade edemeyiz. Sosyal medyada bazı art niyetlilerin, kötü niyetlilerin mesajlarını iğrenerek okudum. Böyle bir zihniyeti kabul edemeyiz.\"

8)SURİYELİ BABA, TÜRKÇE BİLEN KIZIYLA SAĞDUYU ÇAĞRISINDA BULUNDU

Şanlıurfa\'da 2 kardeşin ölümü üzerine kent merkezinde Suriyelilere yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından video yayınlayan Suriyeli baba Ahmet Sabra, Türkçe bilen kızıyla sağduyu çağrısında bulundu.

Geçen Perşembe günü Osmanlı Mahallesi\'nde birbirine komşu olan iki ailenin çocuk kavgasına büyüklerin karışması sonucu 2 kardeşin ölümü, 3 kardeşin yaralanması üzerine tırmanan gerginlik sağduyu çağrılarıyla sonlandırılmaya çalışılıyor. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa\'ya yerleşen Suriyeli baba Ahmet Sabra, kent merkezinde Suriyelilere yönelik artan saldırılara karşılık Türkçe bilen kızı Şerza Sabra aracılığıyla çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınlayarak sağduyu çağrısında bulundu. Kısa sürede ilgi gören videoda Suriyeli baba Ahmet Sabra Arapça konuştuğunu Türkçeye çeviren kızı Şerza Sabra aracılığıyla şu mesajları illetti:

\"Merhaba Türk kardeşlerimiz, benim babamın adı Ahmet Sabra benim adım Şerza Sabra size bir mesaj göndereceğim. Suriyeli olarak bize kucak açan Türkiye\'ye teşekkür ediyoruz. Bir teşekkür de Türk devletine yapıyoruz. Bizi yalnız bırakmadığı için binlerce kez teşekkür ediyoruz. Bizler Suriyeliyiz. Bizim içimizde bazıları iyi, bazıları da çok kötü. Bir elin 5 parmağı bir değildir. Bizim bütün Suriyeliler iyi veya hepsi kötü diye bir şey yoktur. Biz Müslümanız. Bizler de bu durumu hiç kabul etmiyoruz. Bizlere kucak açan Şanlıurfalılara bir Suriyelinin Türkiye\'ye kötülük yapmasını asla istemiyoruz. Biz sizinleyiz, biz sizi çok seviyoruz. Bize zalimlik yapmayın. Çünkü Allah biliyor biz hepimiz kötü değiliz. Biz savaştan kaçtık Türkiye\'ye gezmek için gelmedik. Bizler de sizinle aynı karardayız. Sizler İslam\'da bizim kardeşimizsiniz. Kanımız ve canımız Türkiye\'dir. Son olarak bütün Türkiye\'ye teşekkür ediyoruz.\"

9)KÜÇÜK ÇOCUĞU KURTARMAK İSTERKEN KENDİ BOĞULDU



BALIKESİR\'in Erdek ilçesi Düzler mevkiinde, alabora olan kayıktaki Mustafa Salih Tümen\'i (5) kurtarmak isteyen Hasan Kulbay (39), boğularak hayatını kaybetti, küçük çocuk ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Küçük bir kayıkla arkadaşının çocuğu Mustafa Salih Tümen\'i de alarak denize açılan Hasan Kulbay, kıyıdan yaklaşık 100 metre açıkta kayığın alabora olmasıyla Mustafa ile birlikte suya düştü. İddiaya göre, kayık alabora olduktan sonra yanındaki çocuğu omuzuna alarak kurtarmaya çalışan Hasan Kulbay, çok miktarda su yuttu. Çevredekilerin olayı görmesiyle kıyıda bulunan Kulbay\'ın arkadaşları ve çevre işletmelerde çalışanlar kayıklarla denize açılarak Kulbay ve çocuğu kurtarmak için seferber oldu. Denizden çıkarılan Kulbay\'a ilk müdahale olay yerinde bulunan bir hemşire tarafından yapıldı. Çağırılan sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Kulbay, yaşamını yitirirken küçük Salih Tümen\'in durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Kulbay\'ın, Mustafa Salih Tümen\'in babası ve bir grup arkadaşıyla birlikte hafta sonu gezisi için Balıkesir\'in Gönen ilçesinden Düzler mevkiine geldikleri öğrenildi. Kulbay\'ın evli ve bir çocuk babası olduğu belirtildi.

10)BODRUM YALIKAVAK\'TA MAKİLİK ALANDA YANGIN



MUĞLA\'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkiinde, makilik alanda çıkan yangın yağmurun etkisiyle kendi kendine söndü.

Yangın, akşam saatlerinde Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi\'nde makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yangının 30 hektarlık alanda etkili olduğu belirtilirken Bodrum İtfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Muğla 911 Arama Kurtarma ekipleri müdahale için hazırlandı ancak bölgenin kayalık olması ve araçların ulaşamayacağı alanda olması nedeniyle yangına müdahale edilemedi. Rüzgarın çok etkili olmaması ve başlayan yağmurla birlikte alevler kendi kendine söndü. İtfaiye ekipleri, yangının tekrar çıkma ihtimaline karşı bölgede bekliyor.

11)SEBZE KASALARI ALEV ALEV YANDI

SAKARYA\'nın Erenler ilçesinde bulunan sebze halinde yüzlerce tahta ve plastik kasa alev alev yandı.

Olay saat 17.30 sıralarında, Erenler Yeni Mahalle Sakarya Caddesi üzerindeki Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali\'nde meydana geldi. Hal alanı içindeki meydana yerleştirilen tahta ve plastik sebze kasaları bilinmeyen bir sebepten yanmaya başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek kasaların yerleştirildiği yaklaşık alanın tamamını kapladı. Hal çalışanlarının fark edip durumu haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kasalardan metrelerce yükseğe çıkan alevler şehrin en uzak noktalarından dahi gözüktü. Lodosun etkisiyle yayılan alevler, hal içindeki yeşil alana da sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin halin dört bir alanından yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangının hal binasına veya çevredeki yerleşim alanlarına sıçramaması büyük bir faciayı önledi. Yangında yüzlerce adet plastik ve tahta kasa ile bazı ağaçlar kül oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12)BAKAN KURUM, TERÖR MAĞDURLARI İÇİN İNŞA EDİLEN KONUTLARI İNCELEDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cizre ve Silopi\'deki temaslarının ardından helikopterle geldiği Şırnak\'ta 23\'üncü Piyade Tümen Komutanlığı\'nda Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu ve 23\'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal tarafından karşılandı. Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ile birlikte İsmet Paşa ve Bahçelievler mahallelerinde terör mağdurları için inşa edilen konutlarda incelemelerde bulunarak, örnek daireyi gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Buradan Şırnak Valiliği\'ne geçen Kurum, valilik şeref defterini imzaladı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı\'na geçen Bakan Kurum, İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve partililerce karşılandı. Parti önünde bulunan çok sayıda çocuk, isteklerini yazdıkları not kağıtlarını Bakan Kurum\'a teslim ederek, \"Şırnak Seninle Gurur Duyuyor\" tezahüratı yaptı.

Partisinin konferans salonunda konuşan Bakan Kurum, \"Şırnak\'ta huzuru ve yaşama engel olmak isteyen terör örgütü maalesef burada çok derin yaralar ve izler bırakmıştır. Şehirlerin altını üstüne getirdiler. Şırnak\'ta 28 tane camimizi yerle bir ettiler. İnsanların ibadetlerin, yaptığı mekanlara girip terör yuvası haline getirmeye çalıştılar. Ama devletimiz gereken cevabı net bir şekilde verdi. Burada şunları net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bugün Silopi, Cizre ve Şırnak\'taki inşatları yerinde gezdik. Tespit ettik ve burada da eksiklerimizi hızlıca bir şekilde yerine getireceğiz. Biz Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi ile birlikte şehirlerimizi yerinde geziyoruz. Diyarbakır\'la başladık daha sonra İzmir Ordu, Samsun, Bolu, Konya, Muğla, Hakkari, Malatya ve bugün Şırnak\'tayız. Yarın da Mardin\'e gideceğiz. Buralarda şehirlerimizin, insanlarımızın ve vatandaşlarımızın ihtiyacı neyse ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şırnak maalesef çukur siyasetinden, terör olaylarından oldukça fazla etkilendi. Ancak devletimiz iradesini net bir şekilde ortaya koyarak 3 milyar liralık yatırım yapıyoruz. Hemen hemen şehrin bütün merkezi ve ilçeleri her yeri şantiye sahasına döndü. Kısım kısım sosyal konutlarımızı, yollarımızı, altyapılarımızı ve içme suyumuzu bitirdik. İnşallah süreç içerisinde hepsini tamamlayıp değerli halkımızın hizmetine sunacağız\" diye konuştu.

Bakan Kurum, Şırnak\'ta yaşanan olaylarda 33 bin 500 konutun zarar gördüğünü hatırlatarak, \"Şimdi detayları vermek istiyorum size. Tüm Şırnak ilinde bugüne kadar 33 bin 500 az hasarlı konutumuz var. 14 bin 500 konutumuz da yıkıldı. Bunların yıkılması akabinde biz ilimizde 10 bin 169 tane konut inşa ediyoruz. Bunların yaklaşık 3 bin 200\'ü bitme aşamasına gelmiş ve inşallah yılsonu gelmeden hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yine 506 tane iş yeri ihalesi gerçekleştirdik. Bunlarında 186 tanesini bitirdik. Devamını da inşallah en kısa zamanda bitireceğiz. 9 tane cami inşaatımız var. Merkez ve ilçelerde bunların 4\'ü bitti 5 tanesinin inşaatı da devam etmektedir. Hemen hemen bütün projelerimizin içinde taziye evlerimiz var. Bu da milletimizin iyi gününde kötü gününde ihtiyaçlarını gidebilecekleri alanlar inşa ediyoruz. Bunlarında 2 tanesi bitmiş durumda. Bunlarında dışında 458 kilometre asfalt inşaatı, bunun 302 kilometresi bitmiş durumda. 212 kilometre kanalizasyon ve 688 kilometre de içme suyu inşaatı yapılıyor. Bunlarında harcaması yaklaşık 700 milyon Türk Lirası. Ve bugüne kadarda terörden zarar gören vatandaşlarımıza da devletimiz 728 milyon lira yardım yapmış durumda\" dedi.

Terör mağdurları için yapılan konutlar hakkında da detaylı bilgi veren Bakan Kurum, şöyle konuştu:

\"Merkez ilçemizde alt yapıdan genel inşaat seviyesinde ilerlememiz yüzde 71 durumda. Konutların 800 tanesi yılsonuna kadar hak sahiplerine teslim edilecek. Silopi ilçemizde 236 konutu hak sahiplerine teslim ettik. 88 konutta hak sahiplerine teslim aşamasına geldi. 517 konutun 107 tanesi için kura çekimi yapıldı. 220 konutun kura çekimi de hazır, önümüzdeki günlerde onları da yapacağız. Geri kalan 189 konut içinde taleplerimizi topluyoruz. Cizre dirsekli de yapılan 967 konutluk projeden de 87 konut talebi aldık bunların kura çekimini de kısa sürede yapacağız. Kalanlar ile ilgili talep toplama işlemimiz devam ediyor. İdil ilçemizde 187 konutun tamamını hak sahiplerine teslim ettik. Rezerv alanında yapılan 217 konutunda hak sahiplerine teslimleri yapılıyor. İnşallah arkadaşlar bu işleri bittikten sonra biz Şırnak\'ta terörü değil turizmi, ticareti, insanlığı ve bölgenin nasıl kalkındığını konuşacağız. Ve bu yaklaşık 3 milyar liralık yatırım ve sahada bugün karar verdiğimiz daha birçok proje sizlerin kullanımına açılacak. Ve sizin batı da özlemini duyduğunuz, gördüğünüzde şehrinizde yokluğunu hissettiğiniz camilerimiz, ticari alanlarımızı yeşil alanlarımız, sosyal donatılarımız, çocuklarımızın güvenle okula gittiği, güvenle derslerini yaptığı ve bu vatan millet, bayrak uğruna geliştiklerini ve bunlar için yetiştirdiğiniz çocukların ülkenin her kademesinde görev yaptığını bu süreç içerisinde görüyor olacağız. Ben bundan yaklaşık 20 sene önce Şırnak\'ta askerlik yaptım. Burada çok güzel hatırlarım var. Biz inşallah gelecek nesillere çok daha güzel bir Şırnak, çocuklarımıza çok daha güvenli bir Şırnak bırakacağız. Ve burası bölgenin parlayan yıldızı olacak inşallah. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, devletimiz, hükümetimiz buradaki terörün bitmesi için yapılması gereken neyse yapıyor ve yapmaya devam edecektir. Milletimiz güçlüdür. Biz devlet olarak milletimizin yanındayız. Yine Evliya çelebinin söylediği gibi bütün dillerin bütün dinlerin ortak yaşadığı bir Şırnak olması yolunda çalışmalarımızı tüm gayretimizle göstereceğimizin bilinmesini isterim.\"

Bakan Kurum daha sonra basına kapalı olarak partililerle görüştükten sonra helikopter ile Mardin\'e gitmek üzere Şırnak\'tan ayrıldı.

13)ARIZALANAN TEKNEDEKİ İKİ KİŞİYİ SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, 2 kişinin bulunduğu 10 metrelik yelkenli tekne arızalandı. Teknede bulunan iki kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Bodrum ilçesi açıklarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne, denizde teknenin arıza yaptığı yönünde ihbar yapıldı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, 10 metre uzunluğundaki \'İpek\' isimli teknede kurtarılmayı bekleyen, Onur Başol ve Birtan Başol\'u kurtardı. Ekipler, panik yaşayan teknedeki 2 kişiyi Sahil Güvenlik botuna aldı.

Yelkenli tekne ise Gümbet Limanı\'na çekildi.

14)YAŞLILARI DOLANDIRDIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ, ADLİYEDE

ESKİŞEHİR\'de çeşitli tarihlerde 4 yaşlıyı dolandırdığı iddia edilen İ.D. (34), polis tarafından yakalandı. İ.D., yapılan sorgulamasının ardından \'kişinin algılama yeteneği zayıflığından faydalanmak suretiyle dolandırıcılık\' suçundan adliyeye sevk edildi.

Geçen 19-24 Eylül tarihleri arasında Şeker Mahallesi\'nde M.A. (93), Emek Mahallesi\'nde G.A. (83), Esentepe Mahallesi\'nde M.Y. (81) ve Fevzi Çakmak Mahallesi\'nde oturan A.Y. (72), evlerine gelip kendilerine \"Çocuğunuz, torununuz kaza yaptı. Beni hastaneden gönderdiler. Paraya ihtiyaç var\" diyen bir kişi tarafından dolandırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, şikayet üzerine yaptıkları araştırmada, şüphelinin daha önce de benzer suçlardan kaydı bulunan İ.D. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, İ.D.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. İ.D. yapılan sorgulamasının ardından, \'kişinin algılama yeteneği zayıflığından faydalanmak suretiyle dolandırıcılık\' suçundan adliyeye sevk edildi.

15)ANKARA\'YA YÜRÜYEN 2 İŞÇİ, ESKİŞEHİR\'E GELDİ

ÇIKARILDIKLARI işlerine geri dönmek için İstanbul\'dan Ankara\'ya yürüyen Kenan Güngördü (39) ile Sinan Yerdelen (37) Eskişehir\'e geldi.

Ellerinde \'Güvenlik soruşturması ve KHK\'lar ile işten atıldık. İşimiz, ekmeğimiz ve onurumuz için Ankara\'ya yürüyoruz\' ve \'İşimizi geri istiyoruz. İstanbul\'dan Ankara\'ya yürüyoruz\' yazılı dövizler taşıyan Kenan Güngördü ile Sinan Yerdelen, Porsuk Bulvarı\'nda basın açıklaması yaptı. Kenan Güngördü, 180 gün önce kendisinin çalıştığı Zeytinburnu Belediyesi\'nden, arkadaşı Sinan Yerdelen\'in de Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde işten çıkarıldığını söyledi. 1 Ekim\'de Ankara\'da Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nin (TBMM) önünde olacaklarını belirten Güngördü şöyle konuştu:

\"İstanbul\'dan Ankara\'ya yürüyoruz. KHK\'lara karşı, güvenlik soruşturmalarına karşı 6 gündür şehir şehir, il il gezerek bugün Eskişehir\'e ulaştık. İstanbul\'da cadı avı başlattılar. Taşerondan kadroya geçirilirken sadece taşerondan 6 bin emekçi işsiz bırakılmıştır. Biz de bu emekçilerden sadece 2 kişiyiz. Bütün çabalarımıza rağmen, mahkemelere gitmemize rağmen, bütün hukuki inceleme, bütün adli incelemelere, haklı bulunmamıza, mahkemeyi kazanmamıza rağmen bugün 180 gündür işimiz ve ekmeğimiz için mücadele ediyoruz.\"

Yapılan konuşmanın ardından Kenan Güngördü ile Sinan Yerdelen \'zafer direnen emekçinin olacak\', \'işimizi geri alacağız\', \'KHK\'ler gidecek biz kalacağız\' şeklinde slogan attı.

16)MASAJ SALONUNA FUHUŞ OPERASYONU : 6 GÖZALTI



MERSİN\'de fuhuş yaptırıldığı öne sürülen mesaj salonuna düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi\'ndeki bir masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler saptadığı adresi takibe aldı. Ekiplerin yaptığı takip sonucu, salondan çıkan Suriye uyruklu O.A. ve K.D.\'nin para karşılığında fuhuş yaptıklarını belirtmeleri üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, işyeri sahibi T.U., kardeşi K.U. ve F.S. ile masöz olarak çalışan S.Y., G.Y.S. ve M.K. gözaltına alındı. Masözler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, iş yeri sahibi ve kardeşi ise adliyeye sevk edildi. İş yeri sahibi T. U.\'nun daha öncede birçok kez fuhuş yaptırmak ve yer temin etmek suçlarından kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

17)KURTLAR SALDIRDI, 40 KOYUN UÇURUMDAN ATLAYIP TELEF OLDU

TOKAT\'ın Niksar ilçesinde kurtların saldırısından kaçan sürüdeki 40 koyun, peş peşe uçurumdan atlayarak öldü. Kayalıklarda mahsur kalan 4 koyun ise AFAD ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, öğleden sonra Niksar ilçesine bağlı Kuyucak köyü, Yayladalı mevkisinde meydana geldi. Köyde yaşayan Mustafa Yılmaz, kendisine ait 76 koyunu bölgede otlatmaya başladı. Kısa süre sonra iddiaya göre, birkaç kurt sürüye saldırdı. Kurtların saldırısıyla kaçan koyunlardan 40\'ı yaklaşık 300 metre yükseklikteki uçurumdan peş peşe atlayarak öldü. 4 koyun ise kayalıklarda mahsur kaldı. Mustafa Yılmaz, mahsur kalan koyunları kurtarmak için jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri mahsur kalan koyunları 2 saatlik çalışmayla kurtararak sahibine teslim etti.

18)55\'İNCİ ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ\'NDE ONUR ÖDÜLERİ VERİLDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin bu yıl 55\'incisini düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali, sanatçıların halkı selamladığı kortejin ardından açılış töreniyle devam etti. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi\'nde düzenlenen törene sanatçılar, kırmızı halıda yürüyerek salona girdi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eşleriyle katıldı. Sanatçılardan Fadik Sevin Atasoy, Boşnak oyuncu Alma Terziç, Şahnaz Çakıralp, Mehmet Ali Ali Erbil, ressam Ahmet Güneştekin, Fransız oyuncu Vincent Cassel, jüri üyesi Tuba Ünsal kırmızı halıda gazetecilere poz verdi.

KIRMIZI HALIDA DUYGULARINI ANLATTILAR

Bosna Hersekli oyuncu Alma Terziç, festivale davetli geldiğini ve her şeyin muhteşem olduğunu söyledi.

Çok heyecanlandığını belirten Terziç, \"Harika bir organizasyon. Yaratıcılarla, yetenekli insanlarla bir arada olmak güzel, herkese iyi şanslar\" dedi.

Oyuncu Şahnaz Çakıralp de festivalin çok iyi organize edildiğini söyledi. Çakıralp, \"Antalya cennet, sanatçılar ve sanatseverler bir araya geliyor. Yeni projeler yapılıyor\" dedi.

Oyuncu Mehmet Ali Erbil ise ilk kez festivale katıldığını belirterek, ödül almak için değil selam vermek için geldiğini söyledi.

Oyuncu Fadik Sevin Atasoy da festivalin kadrolu sanatçısı olduğunu kaydetti. Atasoy, \"Heyecanlıyım, adı gibi 55 film gösterime girecek. Burası benim ana ocağım\" dedi.

YENİ SİNEMA KANUNU GELİYOR

Kırmızı halının ardından tören salonda devam etti. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, festivalin Türkiye\'nin markası haline geldiğini söyledi. Festivalin Türk sinemasına büyük katkı sağladığını belirten Ersoy, Türk sinemasında baş döndürücü gelişmeler yaşandığına değindi. Çıtayı yükseltmek adına atılması gereken adımlar olduğuna değinen Bakan Ersoy, \"2002 yılında 9 olan film sayısı, geçen yıl 148\'e çıktı. 2 milyon olan yerli film seyirci sayısı geçen yıl 49 milyonu aştı. Yerli filmde izlenme sayısı konusunda Avrupa\'da birinci sıradayız. Yeni yasama döneminde mevcut destek mekanizmalarını çeşitlendireceğiz. Yeni sinema kanununu meclise sunacağız\" diye konuştu.

\"KÜLTÜR VE SANAT ŞEHİRLERİN KİMLİĞİDİR\"

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise belediye olarak sanat faaliyetlerin önce sosyal yardım ve altyapı gibi sorunlarını çözmeye çalıştıklarını söyledi. En önemli faaliyetleri arasın kültür ve sanat etkinliklerinin yer tuttuğunu vurgulayan Türel, \"Kültür ve sanat şehirlerin kimliğidir. Festival kentin ruhunun önemli parçası haline geldi. Sinemacıları ve sinemaseverleri buluşturan sinema aşkıdır. Sinema, birlikte olmak, sanal dünyadan çıkıp birbirimizi dokunabilmek demektir. Sanal alemin saydam duvarları bizi görüntüde yakınlaştırıyor ama gerçekten uzaklaştırıyor. İnsanları ayıran duvarları kalınlaştırıyor, aklımızın üstünü örtüyor. Sanat bu örtüyü kaldıran en önemli kültürdür\" diye konuştu.

\'GELENEKLERİ KORUYARAK GELECEĞE\'

Festivalin Türk sinemasını desteklemeye devam ettiğini kaydeden Türel, Antalya\'yı sinema endüstrinin merkezi yapmak gibi hedeflerinin olduğunu söyledi. Sanatta evrensel ve yerel tartışmalarının çok uzun süre önce ele alındığını dile getiren Türel, \"Antalya festivali evrensel boyutta olacaktır. Türkiye\'nin halen dünyaya sinema anlatması gereken filmleri vardır. Gelecek yıllardan itibaren Türkiye sinema Endüstrisi Ödülleri ile festivalimizi güçlendireceğiz. Geleneklerimizi koruyarak geleceğe ilerliyoruz\" dedi.

İKİ ÜNLÜ YÖNETMEN AYNI SAHNEDE

Gece onur ödüllerinin verilmesi ile devam etti. Dünyaca ünlü Türk yönetmen Ferzan Özpetek\'e \'Yaşam Boyu Başarı Ödülü\' alan isimlerden oldu. İtalyan sinemasının da önemli isimlerinden biri haline gelen Özpetek\'e ödülünü Oscarlı yönetmen Asghar Farhadi verdi. Özpetek, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, \"Benim için çift ödül oldu, çünkü bu akşam Farhadi ile tanıştım. Benim için çok önemli bir yönetmen. Festivale 21 yıl önce \'Hamam\' filmi ile katılmıştım. O zaman sadece Türk filmleri vardı. İlk katıldığım festivalde en iyi yönetmen ödülünü almıştım, kariyerim burada başladı. 21 yıl sonra ikinci portakalım oldu\" dedi.

FRANSIZ OYUNCU ONURLANDIRILDI

Fransız oyuncu Vincent Cassel de gecede \'Onur Ödülü\' alan yabancı oyuncu oldu. Ünlü oyuncuya ödülünü, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy verdi. Cassel, \"Farhadi gibi Türkçe konuşamadığım için özür dilerim. Beni davet ettiğiniz ve bu ödülü verdiğiniz için teşekkür ederim\" diye duygularını ifade etti.

Macaristanlı yönetmen Bela Tarr da onur ödülü alan isimlerden oldu. Tarr, ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel\'in elinden aldı.

Gecede, Türk sinemasının emektar ismi Ömer Vargı\'ya da \'Onur Ödülü\' verildi.

19)25. ULUSLARARASI ADANA FİLM FESTİVALİ\'NDE EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ \'SİBEL\'E VERİLDİ

ADANA\'da, bu yıl 25\'incisi düzenlenen \'Uluslararası Adana Film Festivali\'nde En İyi Film ödülü, Çağla Zecdirci ve Guillaume Giovanetti\'nin yönettiği \'Sibel Filmi\'ne verildi.

Festivalin büyük ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi\'nde gerçekleştirildi. Kırmızı halıda ünlü isimlerin şıklık yarışına sahne olan ödül törenine, çok sayıda sinemacı, sanatçı ve kent protokolü katıldı. Burcu Esmersoy ve oyuncu Cem Karayel\'in sunduğu gecede ilk olarak Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması ödülleri verildi. Mansiyon Ödülü \'I Do Not Care If We Go Down In History (Tarihe Barbar Olarak Geçmek Umurumda Değil)\' filmiyle Radu Jue\'ya, Jüri Özel Ödülü \'Anons (The Announcement) filmiyle Mahmut Fazıl Coşkun\'a, En İyi Film Ödülü \'Boening / Burning (Şüphe)\' filmiyle Lee Chang\'e verildi. Törene katılamayan Jue ve Chang, bulundukları ülkeden çektikleri videolarla jüriye teşekkür etti. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması jürisi adına konuşan Jüri Başkanı Urszula Antoniak, uluslararası yarışmaya hiçbir kadın yönetmen katılmamış olmasını eleştirdi.

BÜYÜK JÜRİ DEĞERLENDİRDİ

25\'inci Uluslararası Adana Film Festivali\'nde Tomris Giritlioğlu\'nun başkanlığını yaptığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması\'nın jürisinde Ahmet Mümtaz Taylan, Cihan Ünal, Mehmet Açar, Mustafa Presheva, Nebil Özgentürk ve Tuba Büyüküstün yer aldı. 15 filmin 19 dalda yarıştığı festivalde Mahmut Fazıl Coşkun\'un Anons, Ali Kemal Çınar\'ın \'Arada\', Abdurrahman Öner\'in \'Aydede, Özkan Çelik\'in \'Babamın Kemikleri\', Mehmet Güreli\'nin \'Dört Köşeli Üçgen\', Banu Sıvacı\'nın \'Güvercin\', Osman Nail Doğan\'ın \'Güvercin Hırsızları\', Murat Düzgünoğlu\'nun \'Halef\', Hüseyin Karabey\'in \'İçeridekiler\', Ömür Atay\'ın \'Kardeşler\', Semir Aslanyürek\'in Kaos, Tolga Karaçelik\'in \'Kelebekler\', Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti\'nin \'Sibel\', Burak Çevik\'in \'Tuzdan Kaide\', Emre Yeksan\'ın \'Yuva\' filmleri büyük ödül için değerlendirildi.

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI ALTIN KOZA ÖDÜLLERİ

En İyi Film Ödülü: Sibel

En İyi Yönetmen Ödülü: Tolga Karaçelik (Kelebekler)

Yılmaz Güney Ödülü: Anons

Adana İzleyici Ödülü: Kelebekler

Jüri Özel Ödülü: Hüseyin Karabey (İçerdekiler)

En İyi Senaryo Ödülü: Tolga Karaçelik (Kelebekler)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Damla Sönmez (Sibel)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülleri: Caner Şahin ve Yiğit Ege Yazar (Kardeşler)

En İyi Müzik Ödülü: Mehmet Güreli (Dört Köşeli Üçgen)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Krum Rodriguez (Anons)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Tuba Erdem (Dört Köşeli Üçgen)

En İyi Kurgu Ödülü: Naim Kanat (Güvercin Hırsızları)

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Gizem Erman Soysaldı (İçerdekiler)

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Emin Gürsoy (Sibel)

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Gözde Mutluer (Kardeşler)

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Seyit Nizam Yılmaz (Güvercin Hırsızları)

SİYAD En İyi Film Ödülü: Banu Sıvacı (Güvercin)

FİLMYÖN En İyi Yönetmen Ödülü: Mahmut Fazıl Coşkun (Anons)

\'FESTİVAL SONSUZA KADAR YAŞAYACAK\'

Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, festivalin sonsuza kadar yaşatılacağını vurgulayarak, \"Sanatçı deryası olan, kültür sanat adamlarının en büyüklerini yetiştiren Adana\'da sinema festivali sonsuza dek yaşatacaktır. Adana halkı bu festivale sahip çıkacaktır\" dedi.

20)AĞRI\'DA \'2\'NCİ AHMED-İ HANİ KÜLTÜR, SANAT VE TURİZM FESTİVALİ\' BAŞLADI



AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesinde, bu yıl ikincisi düzenlenen Ahmed-i Hani Kültür, Sanat ve Turizm Festivali çeşitli etkinliklerle başladı.

Ağrı Valiliği tarafından bu yıl 2\'ncisi gerçekleştirilen Ahmed-i Hani Hani Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Ahmed-i Hani Türbesi önünde okunan mevlit ile başladı. Vali Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız\'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi Türk bayrakları ile tarihi İshak Paşa Sarayı\'na kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. İshak Paşa Sarayı Anma avlusunda devam eden programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Yöresel halk oyunlarının sergilenmesinin ardından konuşan Vali Süleyman Elban, Ahmed-i Hani\'nin büyük bir İslam alimi olduğunu vurguladı. Elban, \"Burada siz 3 zirveye şahitlik ediyorsunuz birincisi bölgemizin ve ülkemizin zirvesi Ağrı Dağı, ikincisi sanat ve mimari eser bakımından tarihi İshak Paşa Sarayı ve ilimde irfanda zirve bir isim, bugün adına festival düzenlediğimiz zirve bir isim Ahmed-i Hani. Ahmed-i Hani Hazretleri çok küçük yaşlardan itibaren ilimde çok hızlı yükselmiş başta dini ilimler olmak üzere diğer müspet ilimlerde de zirve isim haline gelmişti. Edebiyatta, şiirde, sanatta ve yine aynı şekilde temayüz etmiş bir şahsiyet ama bu gölgenin yönetim merkezinde 20\'li yaşlarda itibaren de sancak merkezinde kâtiplik mertebesine yükselmiştir. Ayrıca bir bürokrat şahsiyettir. Dolayısıyla Ahmed-i Hani dediğimizde manevi ikliminden irfanından Saidi Nursi\'nin istifade ettiği bir irfan insanıdır. Bir tarafta edebiyatta şiirde zirvede olan bir isimdir. Çok iyi bir eğitimci, çok genç yaşlarda kendisini eğitime adamış 56-57 yıllık kısa ömrüne birçok eser sığdırmış birçok insan yetiştirmişti\" diye konuştu.

Açılış sonrası ney dinletisinin ardından sergi salonlarını ve stantları gezen Vali Elban ve beraberindekiler, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Doğubayazıt Meslek Yüksekokulunda 5 ülkeden 71 akademisyenin yer aldığı 2\'nci Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu\'na katıldı. Program Grup Abdal Konseri ile ilk gününü tamamladı. Festival bugün gün boyu düzenlenecek konser ve etkinlikler ile sona erecek.

21)ŞANLIURFA\'DA \'İSOT\' FESTİVALİ İLGİ GÖRDÜ



ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen İsot Festivali\'ne katılan sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, çiğ köfte yoğurup halay çekti. Renkli görüntülerin yaşandığı festivalde davetlilere çiğköfte ikram edildi.

Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan acı kırmız isot festivali, Hamarat Eller Çarşısı\'nda isotun tarladan sofraya ulaşıncaya kadar geçirdiği evreler kadınlar tarafından uygulamalı olarak konuklara gösterildi. Festivale başına isot işlemeli yazmasıyla katılan sanatçı Hülya Koçyiğit de etkinlikte önce biber temizledi ardından çiğköfte yoğurdu. Koçyiğit, evlenecek bir çifte de çiğ köfte ikram edip fotoğraf çektirdi. Ekmeğe biber salçası sürerek yiyen Koçyiğit, \"En güzel sabahlar isotla başlar\" diyerek, halk oyunları ekibiyle birlikte halay çekti.

Renkli görüntülerin yaşandığı festivalde konuşan Hülya Koçyiğit, \"Şanlıurfa denilince aklımıza ilk gelen şey isottur. İsot bu kentin en değerli ürünü. İsot Festivali\'nin yapılması bölgeyi tanımayanları kente çekecektir. Şanlıurfa\'nın tarihi bölgelerini de gezdim, inanın gurur duydum. İnşallah önümüzdeki festivallere de katılmak istiyorum\" dedi.

Urfa sıra gecesi ekibinin sahne aldığı etkinlikte isot kostümü giyen gençlerin davul-zurna eşliğinde halay çekmesi alkış aldı. Festivale; Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi\'nin eşi Sema Çiftçi ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar ile çok sayıda kişi katıldı.

22)KİLİS\'TE SURİYELİ ÇOCUKLARA \'SINIRSIZ ŞENLİK\' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

ULUSLARASI Mülteci Hakları Derneği (UMHD) ile İHH İnsani Yardım Vakfı\'nın öncülüğünde Kilis\' Öncüpınar konteyner kentinde Suriyeli çocuklara yönelik \'Sınırsız Şenlik\' etkinliği düzenlendi. UMHD, Fırat Kalkanı Bölgesi\'ndeki savaş mağduru çocuklar için bu yıl ikinci kez düzenlediği etkinlik Kilis\'in karşısındaki Azez, Mare, Burakatı, Dabık, Soran, Bab, Bizia, Kabbasin ve Çobanbey beldelerinde düzenlendi. Türkiye\'den gelen UMHD gönüllü ekipleri sokak oyunları, filmler, gösteriler, deney atölyeleri ve yarışmalar düzenleyerek çocukları doyasıya eğlendirdi. Suriye\'de 13 gün süren etkinliklerin ardından Kilis\'te bulunan Öncüpınar Konteyner kentinde Suriyeli çocuklara yönelik \"Sınırsız Şenlikö etkinliği düzenlendi.Buradaki etkinliğe UMHD Başkanı Uğur Yıldız, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, İHH Kilis Ofisi Koordinatörü Serkan Ökten, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ile diğer yetkililer katıldı.

UMHD Başkanı Uğur Yıldız, kardeşliğin gereği olarak Türkiye\'de de, Suriye\'de de dünyanın her hangi bir yerinde de hep beraber olduklarını söyledi.

İHH Kilis Ofisi Koordinatörü Serkan Ökten, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ile İHH\'nın 13 gündür Suriye\'de etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, \"Bu yıl ikincisi olan sınırsız şenliğin inşallah önümüzdeki yıl üçüncüsünü yapmayı planlıyoruzö dedi.

