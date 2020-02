DHA YURT BÜLTENİ 1

GİRESUN\'DA, 110 ÖĞRENCİ ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

GİRESUN\'da, 110 lise öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Giresun Mimar Sinan ve Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi öğrencileri, öğlen arası bir işletmeden tavuk döner dürüm siparişi verdi. Dürümleri yiyen öğrencilerde bir süre sonra mide bulantısı şikayetleri ortaya çıktı. Rahatsızlanan öğrenciler çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastaneye başvuran öğrenci sayısının 110\'a ulaştığı belirtildi. Tedavileri yapılan öğrenciler taburcu edilmeye başlandı.

Tedavisi tamamlanan ve taburcu edilen Günersu Damcı, okulda yemekhanenin henüz faaliyete geçmediğini belirterek, \"Yemeklerimizi dışarıdan sipariş veriyoruz. İki haftadır aynı yerden sipariş veriyorduk. Yemeğimizi yedik. Ama birkaç saat sonra rahatsızlanmaya başladık. Tahlillerde zehirlendiğimiz ortaya çıktı\" dedi.

Asuman Damcı da kızının rahatsızlandığını ve hastanede tedavi gördüğünü belirterek \"Yaşadığımız sıkıntı, stres çok fazla. Birçok arkadaşımızın çocukları hala hastanede. Olayın tekrarlanmaması için yetkililerin harekete geçmesini istiyoruz\" diye konuştu.

İbrahim Damcı da olayla ilgili yetkililerin kendilerine henüz açıklama yapmadığını söyledi.

Evi yanan Kılıçdaroğlu\'nun kardeşi konuştu: Yanan evimizde anılarımız vardı

TUNCELİ\'nin Nazımiye ilçesinin Ballıca köyünde önceki gün çıkan yangında evi yanarak küle dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun kardeşi Ziya Kılıçdaroğlu, \"Çocukluğumuzu ve çocukluk anılarımızı bu evde yaşadık\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyündeki evi ve amcası ile kuzenine ait evde önceki gün çıkan yangından büyük hasar gördü. Yangının ardından dün Ballıca köyüne giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Tunceli merkezde yaşayan kardeşi Ziya Kılıçdaroğlu, gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu ile bu evde doğduğunu anlatan Ziya Kılıçdaroğlu, doğduğu evde anılarla dolu odaların yanmasından ötürü üzüntüsünü dile getirerek, \"Çocukluğumuzu ve çocukluk anılarımızı bu evde yaşadık. Bir kasıt olmadan otların tutuşması sonucu evimiz yanmıştır. Üzüntülüyüz\" dedi.

Kılıçdaroğlu\'nun yeğeni Metin Güner, yangının çıkmasının ardından köye geldiklerini ifade ederek, \"Yangın haberini alır almaz köye geldim. Geldiğim alevler iki evi sarmıştı. Biz kendi imkanlarımızla ilk müdahaleyi yaptık. Dedem Mehmet Karabulut , Kemal Kılıçdaroğlu\'nu ve annemin evi küle döndü. Hepsinin anıları bu evde geçti. Çok üzücü bir durum. Hala alev dinmiyor. Sağolsun Nazimiye Belediyesi ve Tunceli Belediyesi itfaiye ekipleri gece saatlerine kadar çalıştı\" dedi.

Yüksekova\'da terör operasyonunda 9 kişi tutuklandı

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, 1 ay önce düzenlenen operasyonda, sağ olarak yakalanan PKK\'lı teröristin jandarmada verdiği ifadeler doğrultusunda, jandarma ve polis ekipleri belirlenen adreslere ortak operasyon düzenledi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli Köyü\'nde geçen 28 Ağustos tarihinde jandarmanın yaptığı operasyonda sağ yalanan PKK\'lı teröristin verdiği ifadeler doğrultusunda, ilçe merkezinde bazı kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Polis ve jandarmanın düzenlediği operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ŞIRNAK\'TA 1\'İ YARALI, 2 TERÖRİST YAKALANDI

Şırnak Beytüşşebap kırsalında JİHA destekli yapılan operasyonda, 1\'i yaralı diğeri sağ olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubu yakalandı. Yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 6 şüpheli de yine jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı\'ndan yapılan açıklama şöyle: \"Şırnak Beytüşşebap kırsalında 27 Eylül\'de JİHA destekli yapılan \"Şehit Yarbay Songül Yakut-11ö operasyonunda silah ve teçhizatlarıyla birlikte 1\'i yaralı diğeri sağ olmak üzere 2 BTÖ mensubu ile bu BTÖ mensuplarına yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 6 şüpheli yakalanmıştır.\"

Devrilen ağaç altında kalan baba ve oğlu yaralandı

BATMAN\'ın Beşiri ilçe merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı devrilen büyük dut ağacının altında kalan baba ve oğlu, çevredeki vatandaşların yardımıyla yaralı olarak kurtarıldı.

Beşiri ilçesinde çarşı merkezinde bulunan büyük dut ağacı dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle göbek kısmından kırılarak devrildi. Ağacın dibinde oturan onlarca kişi kaçarak kurtulurken, baba A.İ. ve oğlu S.İ. devrilen ağacın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla ağaç altından yaralı olarak çıkarılan baba ve oğlu, daha sonra ambulansla Beşiri Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba ve oğlunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kurtarma çalışmaları da vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

TOMRUĞUN ALTINDA KALDI, BACAKLARI KIRILDI

BURSA\'nın İnegöl ilçesinin mobilya sanayinde meydana gelen olayda yardım etmeye gittiği işyerinde devrilen tomruğun altında kalan 21 yaşındaki Burak T.nin iki bacağı da kırıldı.

Edinilen bilgilere göre; Mahmudiye mahallesi Ağaç İşleri Mobilya sanayinin 26. Sokağında faaliyet gösteren yakının kereste işyerine giden Burak T. (21), kamyonetin kasasındaki tomruğunu indirmek için yardım etmeye başladı. Kasadan indirildiği sırada kontrolden çıkan tomruk, gencin üzerine devrildi. Tomruğun altında kalan gencin imdadına yakınları yetişti. 1 ton ağırlığındaki tomruğun altından kurtarılan genç, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisine götürülerek tedavi altına alındı. İki bacağı da kırılan gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Alkollü sürücünün çarpıştığı bisikletli ağır yaralandı

ADANA\'da sürücüsünün alkollü olduğu öne sürülen hafif ticari araç ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Murtaza Öncü (48) ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Cemal Paşa Mahallesi Cevat Yurdakul Caddesi ile Gazipaşa Bulvarı\'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Cevat Yurdakul Caddesi\'nde ilerleyen Cansın Noyan S.\'nin (28) kullandığı 01 BIZ 96 plakalı hafif ticari araç, Gazipaşa Caddesi\'nden gelen Murtaza Öncü yönetimindeki plakasız elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Bu sırada devriye gezen polis ekibinin kazayı fark etmesi üzerine kaza yerine ambulans ve destek ekip sevk edildi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Polis ekibi, kazanın ardından araçtan inip, kaçmaya çalışan Cansın Noyan S.\'yi uzaklaşamadan yakaladı. Trafik polislerinin yaptığı incelemede 1.53 promil alkollü olduğu saptanan Cansın Noyan S., karakola götürüldü. Hafif ticari araç sürücüsünün ilk ifadesinde önüne çıkan bir otomobile çarpmamak için direksiyonu ani hareketle sağa çevirdiği ve bunun sonucunda kavşakta kazanın gerçekleştiğini söylediği önü sürüldü.

BİLİNCİNİ AÇIK TUTMAK İÇİN ÇABA SARF ETTİ

Başına aldığı darbe ile ağır yaralanıp, yerde hareketsiz şekilde yatan Öncü\'nün yanına gelen bir vatandaş, bilincini kaybetmemesi için kendisiyle konuşmaya çalıştı. Vatandaşın, uyanık tutup, sakinleştirmek için çaba sarf ettiği Öncü, kaza yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Öncü\'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

KÜMESE GİREN SOKAK KÖPEKLERİ, 105 HİNDİYİ ÖLDÜRDÜ İDDİASI

VAN\'ın Erciş ilçesinde, iddiaya göre besici Edip Siyahkaya\'ya ait kümese giren sokak köpeklerinin saldırısı sonucu, 105 hindi öldü.

Olay, Erciş ilçesinin Cami Kebir Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede hindi besiciliği yapan Edip Siyahkaya\'nın kümesine gece yarısından sonra sokak köpekleri girdi. Sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 600 hindiden 105\'i öldü. Edip Siyahkaya, köpek sesleriyle uyandıklarını belirterek, \"Borç ederek hindi çiftliği kurdum. Büyük hayallerim vardı. Yakınlarımdan aldığım borç para ile gidip 600 adet hindi aldım. Gerçekten çok uğraş ve emek isteyen bir iş. Yemini yedirip, suyunu ve temizliğini yapmak büyük emek istiyor. Bu kadar uğraş yetmiyormuş gibi bir de nöbet tutmak gerekiyormuş. Küçük çiftliğimde, 600 hindiden 105\'ini sokak köpekleri telef etti. Yetkililerden destek bekliyorum\" dedi.

İZMİR\'DE 6 BİN 260 PERSONELLE FIRTINAYA HAZIRLIK (3)

KORDON ESNAFI FIRTINAYA KARŞI KUM TORBALI ÖNLEM ALDI

İzmir\'de su baskınlarından en çok etkilenen Kordon esnafı, pazar günü kenti etkisi altına alması beklenen tropikal fırtınaya karşı önlemlerini aldı. Zaman zaman yaşanan su baskınları nedeniyle, sıkıntılı anlar yaşayan esnaf, tüm bunlardan ders çıkardı. Kordon İşadamları Derneği Başkan Yardımcısı Toray Altın, fırtına uyarısı yapıldığını hatırlatarak, aldıkları önlemlere dair bilgi verdi. Altın, \"Böyle bir fırtına uyarısı aldığımız zaman, kapıların önüne gelecek sulara karşı kum torbaları ile önlemlerimizi alıyoruz. Bir çok işletmeler kot farkından dolayı, su baskınlarından olumsuz şekilde etkileniyor. Kum çuvalları ile bariyer yaparak önlem alıyoruz. Tentelerimiz, saatte 100 kilometre hızla esen rüzgara karşı dayanıklı. Doğal afet bu, dünyanın her yerinde oluyor. Önlemlerimizi alacağız ama bence çok da korkmamak lazım\" dedi. Altın, Kordon esnafının benzer bir fırtınayı daha önce de yaşadığını hatırlatarak, \"İşletme sahiplerinin gerekli önlemleri aldıklarını düşünüyoruz. Bundan kısa bir süre önce zaten bir felaket yaşadık. Şiddetli bir fırtına oldu, deniz taştı. İşletmeler o dönem çok sıkıntı yaşadı. Bu yaşananlardan ders aldık. Biz aslında antrenmanlıyız. Geçen seferki gibi büyük bir sorunla karşılaşacağımızı düşünmüyorum\" diye konuştu.

\'SU BASKINLARINA KARŞI HAZIRLIKLIYIZ\'

Esnaflardan Umut Ulaş da su tahliye pompalarının hazır olduğunu söyleyerek, \"Pompalarımız hazır. Alt katlarımız var. Eğer su baskını yaşanırsa, su pompaları ile suları tahliye edeceğiz. Kendimiz suyu çekeceğiz. Kum torbaları ile set kuracağız. İşletmelerin girişlerine koyacağız, suyun içeri girmesini engelleyeceğiz\" diye konuştu. Turgut Duymuş isimli esnaf da rüzgarın işletmeye zarar vermemesi için kendince bir takım önlem aldıklarını dile getirdi. Duymuş, şunları söyledi:

\"Fırtına, afet düzeyinde olduğu zaman, bunun önüne hiçbir şekilde geçilemez. Biz İzmir\'de denizin taşmalarını, fırtınaları çok yaşadık. Ben 22 yıldır buradayım. Biz burada o sorunu bir çok kez yaşadık. Mekanın içerisinde bir metre su gördük. Biz iki gündür fırtına olacağına dair haberleri görüyoruz. Kum torbalarımız hazır. Televizyonları sökeceğiz. Tenteleri açacağız. Rüzgarın rahat bir şekilde akıp geçmesi için önündeki engelleri kaldıracağız. Ama haddinden fazla geldiğinde biz ne yaparsak yapalım, zararını göreceğimizi düşünüyorum. Kum torbalarını camların altına koyacağız. Minderleri toplayacağız.\"

Yakup Yıldırım adlı esnaf da \"Kendi çabalarımız ile bir takım önlem aldık. Bırakın fırtınayı, şiddetli yağmurda bile buralar su altında kalıyor. Biz de o nedenle gerekli tedbirleri alıyoruz. Endişeliyiz ama çok fazla da korkmuyoruz. Temennimiz, ciddi bir fırtına ile karşı karşıya kalmamak\" diye konuştu.

MİLLET KIRAATHANESİ YAPILACAK UÇAĞIN NAKLİ TAMAMLANDI

TRABZON Havalimanı\'na geçen 13 Ocak\'ta iniş yaparken kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan ve bir daha uçamayacağına karar verilen ve Yomra Belediyesi\'ne tahsis edilen uçağın gövdesinin nakil işlemi tamamlandı. Profesyonel ekiple başlatılan çalışmalarla TIR\'a yüklenerek aprondan gece saat 00.30 sıralarında çıkarılan uçak, yaklaşık 15 kilometre taşınarak hizmet vereceği ilçedeki alana getirildi. Yaklaşık 4 saat süren nakil operasyonunda, 42 tekerden oluşan özel araçla taşınan uçağı, karayolunda gören vatandaşlar ve sürücüler de şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yol kenarında durdukları araçlarından inen sürücüler, uçağın taşınma çalışmalarını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi, bazı vatandaşlar ise sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Uçağın taşınması sırasında viraj olan bazı noktalarda yer alan kaldırım taşları da iş makineleri yardımıyla kaldırıldı. Kaşüstü mevkiine kadar Karadeniz Sahil Yolu\'nun ters şeridinden kontrollü olarak nakledilen 35 metre uzunluğunda, 18 ton ağırlığındaki uçak entegre edilmesi planlanan alanda oluşturulan zemine ağır tonajlı vinçler yardımıyla konuldu.

\'HERŞEY PLANLANDIĞI GİBİ GİTTİ\'

Nakil işlemini anbean izleyen Yomra İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, naklin planladıkları gibi başarıyla sonuçlandığını belirtti. Sağıroğlu, \"Yaklaşık bir haftadır arkadaşlarımızla söküm işlemlerini tamamladık. Tam da planladığımız gibi bu gece bu saatte uçağı nakledeceğimizi hesapladık. Bazı üst geçitlerimizin yükseklik mesafesi kritik seviyedeydi, teknik arkadaşlarımız sağ olsun durumu çok iyi yönettiler. Nakil işlemi başarıyla kazasız belasız tamamlandı. Önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde kurulum ve restorasyon çalışmalarına başlayacağız. 15 Temmuz Millet Kıraathanesi olarak burada hem ilçemize hem de kentimize bunu kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız. Bize bu uçağın kazandırılmasında emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz\" dedi.



\'BURSAFOTOFEST\' KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLADI

BURSA Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği işbirliğiyle bu yıl 8\'incisi düzenlenen ve 12 ülkeden 165 fotoğraf sanatçısını Bursalılarla buluşturan Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali \'BursaFotoFest\', kortej yürüyüşü ile başladı.

Dünyanın sayılı fotoğraf festivalleri arasında gösterilen ve 8\'inci yılında \'Ritüeller\' temasıyla Bursalılarla buluşan BursaFotoFest\'in geleneksel kortej yürüyüşü Cumhuriyet Caddesi\'nde gerçekleşti. Yürüyüşe Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, BUFSAD Başkanı Serpil Savaş ile yerli ve yabancı fotoğraf meraklıları katıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde yapılan kortej yürüyüşü, renkli görüntülere sahne oldu.

\'BURSA\'YI DÜNYAYA TANITMAK ZORUNDAYIZ\'

Kortej yürüyüşünde fotoğraf tutkunlarını yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, festivalin startını bu yürüyüşle başlattıklarını belirterek, \"Kent Konseyi burada, kentin tüm katmanları, siyasi partiler, meclis üyeleri burada. Aynı zamanda Hindistan ve Sri Lanka\'dan gelen konuklarımız burada. Onlar da bu heyecana ortak oldular. Bursa\'mızın kadını, erkeği, genci, yaşlısı herkes burada. Her zaman söylüyorum, Bursa Allah vergisi güzellik ve özeliklere sahip bir şehir. Bu güzellikleri profesyonel fotoğrafçılar marifetiyle dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Bursa\'nın tanıtım ve lansman konusunda ciddi açılımlara ihtiyaç var. Bugüne kadar yapılan güzel çalışmalar var. Bunları artırarak devam edeceğiz. Bursa\'yı dünyaya tanıtmak zorundayız. Burada farklı siyasi görüşlerden insanlar var. Ama herkesin ortak derdi, aşkımız, heyecanımız, sevincimiz Bursa üzerinedir. İnşallah Bursa\'yı hep beraber güzel günlere koşturacağızö diye konuştu.

ADANA\'DA \'KISA FİLM\' ÖDÜLLERİ DAĞITILDI

ADANA\'da, 25\'inci Uluslararası Adana Film Festivali\'nde Uluslararası Kısa Film, Ulusal Öğrenci Filmleri ve Adana Kısa Film yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri, törenle dağıtıldı.

75\'inci Yıl Sanat Galerisi\'nde gerçekleşen ödül törenin sunuculuğunu Oylum Talu yaptı. Törende ilk olarak 110 ülkeden 3 bin 111 başvurunun yapıldığı ve 45\'inin ana jürinin önüne çıkmaya hak kazandığı Uluslararası Kısa Film Yarışması\'nın ödülleri verildi. Yarışmada ödül alan filmler ve yönetmenler şöyle:

Kurmaca dalında en iyi film: Grandfather / Yönetmen: Amar Kaushik

Deneysel Dalda En İyi Film: If The World Spinned / Yönetmen: Leonardo Martinelli

Canlandırma Dalında En İyi Film: The Voice Over / Yönetmenler: Claudia Cortes Espejo, Lora D\'Addazio, Mathilde Remy

Belgesel Dalda En İyi Film: Memorandum / Yönetmen: Jennifer Lara

Mansiyon Ödülü: Bitter Sea / Yönetmen: Fateme Ahmadi

EV ARKADAŞLARI ÖDÜL ALDI

9 filmin seçici kurul tarafından izlendiği Adana Kısa Film Yarışması\'nda ödüle layık görülen Çukurova Üniversitesi öğrencileri Ümit Genç ve Kerem Sürmeli\'nin ev arkadaşı olması renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmada ödül alan filmler ve yönetmenler:

Orhan Kemal Birincilik Ödülü: Yıkık Kentler Senfonisi / Yönetmen: Kerem Sürmeli

Yaşar Kemal İkincilik Ödülü: Sınıf / Yönetmen: Elif Parlak

Muzaffer İzgü Üçüncülük Ödülü: Taşköprü\'yü Kim Yaptı / Yönetmen: Ümit Güç

ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASI

28 filmin seçici kurul tarafından izlendiği yarışmada ödüle layık görülen film ve yönetmenler:

En İyi Kurmaca Film: Her Şey Yolunda / Yönetmen: Metehan Şereflioğlu/Dokuz Eylül Üniversitesi

En İyi Deneysel Film: Cehman / Yönetmen: Müfit Güzel/Mersin Üniversitesi

En İyi Canlandırma Film: 3 Duvar / Yönetmen: Aysun Karaosman/Marmara Üniversitesi

En İyi Belgesel Film: Kurbağa Avcıları / Yönetmen: Batuhan Kurt/Dokuz Eylül Üniversitesi

Jüri Özel Ödülü: Çalıkuşu / Yönetmen: Esra Yıldırım/Selçuk Üniversitesi

Jüri Özel Ödülü: Giderayak / Yönetmen: Özgür Cem Aksoy/ Dokuz Eylül Üniversitesi

