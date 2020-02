DHA YURT BÜLTENİ 1

1)ŞEHİT KORUCULAR TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit güvenlik korucuları Süleyman Tosun ve Halil Yelboğa için Şırnak Piyade Tümen Komutanlığı\'nın ardından Şırnak Hudut Tabur Komutanlığı\'nda da tören düzenlendi. Törene Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İlçe Jandarma Komutanı Cem Yalçın katıldı. Silopi İlçe Müftüsü Hüseyin Elçi, şehitler için kısa bir konuşma yaparak dua etti. Buradaki törenin ardındanşehit Toşun ve Yelboğa\'nın cenazeleri toprağa verilmek üzere ambulanslarla Çalışkan belde mezarlığına getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından şehit korucular, törenle toprağa verildi. Şehitlerin mezarına toprak dökülürken, askeri maganda saygı atışı yaptı.

ŞEHİT KARDEŞİ: KİMSE KEYİFLENMESİN İNTİKAMIN 5 KATINI ALIRIZ

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, şehit Süleyman Tosun ve Halil Yerboğa\'nın tabutlarına bağlı bayrakları, çocuklarına verdi. Şehit Tosun\'un ağabeyi ve Çalışkan Belde Belediye Başkanı Nadir Tosun, gözyaşları arasında yaptığı konuşmada şehit kanlarının yerde kalmayacağını belirterek, \"Yüz şehit versek dahi vazgeçmeyeceğiz. Baş koymuşuz. Kimse gülmesin, keyfi gelmesin. İntikamın 5 katını da alırız\" dedi.

VALİ: KALLEŞÇE TUZAKLAR KURUYORLAR

Vali Mehmet Aktaş da şehitlerin intikamının teröristlerden ağır bir şekilde alınacağını belirterek, \"Gerekirse hepimiz bu uğurda can veririz, şehitlerin intikamını alırız. Asker, polis ve korucunun karşısına çıkamadıkları için böyle kalleşçe tuzaklar kuruyorlar. Bu tuzakları onların başına geçireceğiz inşallah\" dedi.

2)SURİYE\'DE 2 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIYA KARIŞAN TERÖRİST YAKALANDI



SURİYE\'de Zeytin Dalı Harekatı sırasında iki askerin şehit edilmesi olayına karışan YPG/PKK\'lı terörist K.G., Şanlıurfa\'da yakalandı. Zeytin Dalı Harekatı sırasında Cinderes bölgesinde çıkan çatışmada 2 askerin şehit edilmesi olayına karıştığı belirlenen terör örgütü PKK/YPG üyesi K.G.\'nın Şanlıurfa\'da gizlendiğinin bilgisini alan güvenlik güçleri harekete geçti. Söz konusu teröristin gizlediğini eve baskın yapan ekipler, K.G.\'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist \'silahlı terör örgütüne üye olma\', \'kasten adam öldürmek\' ve \'devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak\' suçundan tutuklandı.

3)APARTMAN DAİRESİNDE DEFALARCA BIÇAKLANAN GENÇ KADIN, AĞIR YARALANDI



ADANA\'da bir binanın 8\'inci katındaki dairede kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce defalarca bıçaklanan Canan Canpolat (24), ağır yaralandı. Olay sırasında dairede bulunduğu öne sürülen, genç kadını hastaneye götüren 2 kişi gözaltına alındı

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Canan Canpolat, bir binanın 8\'inci katındaki dairede kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Sırt, göğüs, kollar ve bacaklarından aldığı ondan fazla bıçak darbesiyle yaralanan Canpolat, bu sırada evde bulunduğu öne sürülen Erhan A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından özel araçla Seyhan Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Aşırı kan kaybeden ve ameliyata alınan Canpolat\'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Canan Canpolat\'ı hastaneye getiren iki kişiyi gözaltına alan polis, olayın yaşandığı apartman ve dairede inceleme yaptı.

Canpolat\'ı kimin neden bıçakladığını ve olayın yaşandığı apartman dairesinin kime ait olduğunu araştıran polis, soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.

4)HATAY\'DA FETÖ OPERASYONU



HATAY\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu 7 asker ile 1 emekli şoför gözaltına alındı.Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 astsubay, 3 uzman çavuş ve bir de emekli şoför olmak üzere 9 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheli 7 asker ile 1 emekli şoför gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülürken, adresinde bulunamayan bir kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

Haber: Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)

5)BURSA\'DA DOĞAL GAZ PATLAMASI: 6 YARALI (GENİŞ HABER)

** Bursa Valisi İzzettin Küçük: Bölgedeki doğalgaz ve elektrik hattı kapatıldı

** Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan: Şu anda evlerin çökme tehlikesi var

BURSA\'nın Merkez Osmangazi ilçesinde, bir apartmanda doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.

İlçenin Maksem Mahallesi\'ndeki bir apartmanın girişinde doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve AFAD ekibi gönderildi. Çevredeki binaların ve iş yerlerinin hasar görmesine neden olan patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü. Olay anında ilk belirlemelere göre 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralı sayısının daha sonra 6\'ya çıktığı bildirildi.

BİNALARDA BÜYÜK HASAR

Bursa\'da saat 16:15 sıralarında Merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi\'ndeki 4 katlı apartmanda doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, yakındaki 4 binada büyük hasar meydana geldi, semtte bulunan 20 binanın da camları kırıldı. Patlama nedeniyle bazı araçlar da kullanılamaz hale geldi. Patlamanın doğal gaz sıkışması sonucu meydana geldiğini belirten yetkililer, \"Binada kombi için bir çalışma yapıldığı söyleniyor. Bu kesin değil. Araştırmalar devam ediyor. Olayda can kaybının yaşanmaması sevindirici\" diye konuştu.

YARALI SAYISI 6\'YA YÜKSELDİ

Meydana gelen patlamanın ardından, hastanelere getirilen yaralı sayısı 6\'ya yükseldi. Olay yerinde Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile incelemelerde bulunan Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan, \"Çok şükür can kaybımız yok. 6 yaralımız var. Yaralıların hastaneye sevki yapıldı, birinin durumu ağır. Doğalgaz ekiplerimiz burada, patlamanın kaynağını tespit edecekler. AFAD İl Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler ve diğer ekipler burada. Önleyici tedbirlerimizi aldık, sebebini araştırıyoruz. Devletimiz elinden gelen desteği yapacaktır. Şu anda evlerin çökme tehlikesi var. Bu nedenle belediyenin teknik ekipleri burada. Daha sonra yıkım çalışmaları yapılacaktır\" dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Dündar da binaların daha güvenli hale gelmesi için gerekirse yıkım çalışmalarının yapılacağını belirtip, \"Arkadaşlarımız şu anda çalışıyor. Amacımız, buradaki ortamı daha güvenli bir hale getirmek. Her evde doğal gaz var. Patlama olduktan sonra eski ev, yeni ev dinlemiyor. Patlama olduktan sonra çevredeki tüm binalar zarar görüyor. Önemli olan bu kusurun nedenini tespit etmek. Vatandaşlarımızın kurallara uyarak doğal gazı döşemesi gerekiyor\" diye konuştu.

BURSA VALİSİ KÜÇÜK: EVLER BOŞALTILDI

Bursa\'da Maskem Mahallesi\'ndeki yaşanan doğalgaz patlaması sonucu Bursa Valisi İzzettin Küçük olay yerine gelip incelemelerde bulundu. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Küçük, patlamanın apartmanın girişindeki doğalgazdan yaşandığı açıkladı. Patlamada 6 yaralının bulunduğunu, bunlardan hayati tehlikesi olmayan 1 kişinin durumunun ağır olduğunu belirten Vali Küçük, \"Durumu ağır olanı yanık merkezinin tadilatta olması nedeniyle bir başka hastaneye sevk edeceğiz. Patlamanın yaşandığı binanın yakınında bulunan dört binada fazla hasar bulunuyor. Ekiplerimiz tarafından inceleme yapılıyor. Tahliye etiğimiz vatandaşların bir kısmı kendi akrabalarının anında kalacaklar. Geri kalanları ise otellere yerleştireceğiz. Bölgedeki doğalgaz ve elektrik hattı kapatıldı. Şu anda tehlike arz edecek bir durum bulunmuyor. Patlama büyük ve şiddetli. Tesellimiz can kaybının olmaması\" diye konuştu.

6)VAN\'DA GÖLETE GİREN 2 ÇOCUK BOĞULDU



VAN\'ın Gürpınar ilçesinde, okul çıkışı gölete girdikten sonra kaybolan 7\'nci sınıf öğrencileri Mehmet Selim Dural (12) ile Diyar Erdem\'in (12), Jandarma Su Altı Tim Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu gölette cansız bedeni bulundu. Olay, öğle saatlerinde Gürpınar ilçesine bağlı Öveçli Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, okuldan çıktıktan sonra mahallede sulama amaçlı yapılan gölete yüzmek için giren 7\'nci sınıf öğrencileri Mehmet Selim Dural ile Diyar Erdem, bir süre sonra gözden kayboldu. Öğrenciler eve gelmeyince aileleri merak edip, köyün yakınındaki gölette arama çalışması başlattı. Göletin yanında çocuklarının ayakkabılarını görünce aileler, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen Van İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Su altı Tim Komutanlığı ekipleri, 2 öğrencinin sulama için yapılan gölette kaybolduğunu tespit etti. Bunun üzerine AFAD ve sağlık ekiplerine de haber verildi. Ekiplerin arama çalışması sonuç vermeyince, devreye Jandarma Su Altı Timi girdi. Gölete dalan ekipler, 2 öğrencinin cansız bedenine ulaştı. Çocukların cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gürpınar Devlet Hastanesi\'ne morguna kaldırıldı. Olay yerinde bulunan çocukların yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

7)OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI



MALATYA\'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Akçadağ yol ayrımında meydana geldi. Oğuz Bozkurt yönetimindeki 02 KS 869 plakalı otomobil, ışıklarda durdu. Işıkların yanmasıyla karşı yöne geçen otomobil, kent merkezi istikametinden Kayseri yönüne ilerleyen sürücüsü tespit edilemeyen 44 NT 932 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletteki Hacı Porgalı (18) olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan Kadir Kılıç (23) ise çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın şokuyla karşı yöne geçerek durabilen otomobilin sürücüsü Oğuz Bozkurt ise yaralandı. Yaralı Bozkurt, olay yerinde 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Motosikletin hurdaya döndüğü kazada hayatını kaybeden Kılıç ile Porgalı\'nın cesedi ise hastane morguna konuldu. Kısa süreliğine kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

8)KAMYONET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

SAMSUN\'un Çarşamba ilçesinde, kamyonet ile karşı yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 18.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Kızılot Mahallesi, Tahtabahçe mevkiinde meydana geldi. İsa Öğretmen (39) yönetimindeki 55 RF 450 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Sefa Yalçın yönetimindeki 61 AE 102 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Yalçın olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü ile aynı araçta bulunan Yaşar Cüheroğlu (35) ve İlyas Seçkin (30) ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba İlçe Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Durumu ağır olan İsa Öğretmen ve Yaşar Cüheroğlu daha sonra Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

9)ÇANKIRI\'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 20 YARALI



ÇANKIRI\'dan merkeze bağlı Aşağıyanlar köyüne öğrenci taşıyan midibüs, şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile 19 öğrenci hafif yaralandı. Kaza, Çankırı Eldivan yolu Aşağıyanlar köyü Ecevit Yokuşu Caddesi\'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İlkokul öğrencilerini taşıyan Nazım K. yönetimindeki 18 AAE 585 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, araç sürücüsü ile 19 öğrenci hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, yaralılar ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

10)KAZA YAPAN SÜRÜCÜ, OTOMOBİLDE UYUYA KALDI



KONYA\'nın merkez Selçuklu ilçesinde, otomobiliyle parkın demir çitlerine çarpıp, aracında uyuya kalan ve alkollü olduğu ileri sürülen sürücü U.U., itfaiyenin otomobilin camını kırıp kapıyı açmasıyla uyandırıldı. Daha önce de alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu öğrenilen U.U.\'ya alkol metreyi üflemeyi kabul etmediği ve ehliyetsiz araç kullandığı için 4 bin 887 TL para ceza kesildi. Gözaltına alınan U.U., ifadesinin ardından \'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme\' suçundan adliyeye sevk edilecek.

Kaza, saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Elmalı Hamdi Hoca Caddesi Kanyon Park önünde meydana geldi. U.U., yönetimindeki 42 ABP 934 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu parkın demir çitine çarpıp durdu. Kazanın ardından U.U., otomobilde uyuya kaldı. Çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis, aracın camını tıklatarak U.U.\'yu uyandırmak istedi ancak uzun uğraşlara rağmen uyanmayınca itfaiye ekibi çağrıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin sol arka camını kırarak, kapıyı açıp U.U.\'yu uyandırdı. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde U.U.\'nun kazadan yara almadan kurtulduğunu belirledi. Polis, U.U.\'nun alkollü olabileceği üzerine test yapmak istedi. U.U. alkol metreyi üflemeyi reddetti. Güçlükle ayakta durabilen U.U., ambulansa alındı. Ardından polis, U.U.\'nun eşine cep telefonuyla ulaşıp bilgi verdi. Eşinin paniklemesi üzerine görüntülü olarak konuşmaları sağladı. Alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan U.U.\'ya alkol metreyi üflemeyi kabul etmediği ve ehliyetsiz araç kullandığı için 4 bin 887 TL ceza kesildi. Gözaltına alınan U.U.\'nun ifadesinin ardından \'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme\' suçundan adliyeye sevk edilecek.

11)HAYVAN OTLATAN KARDEŞİNİN YANINA GİDEN GENÇ, GERİ DÖNMEDİ



TOKAT\'ta, hayvan otlatan kardeşinin yanına gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Emrah Yıldız (18) için arama çalışması başlatıldı.

Tokat merkeze bağlı Taşlıçiflik köyünde ikamet eden Bilal ve Saliç Yıldız çiftinin 3 çocuğunun en büyüğü olan Emrah Yıldız, saat 16.00 sıralarında köy merasında hayvanları otlatan kardeşi Salim Yıldız\'ın yanına gitmek üzere evden ayrıldı. Akşam saatlerinde hayvan otlatmadan gelen Salim Yıldız\'ın yanında Emrah\'ı göremeyen ailesi köy çevresinde arama yaptı. Yapılan aramalarda Emrah Yıldız\'ı bulamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri Emrah Yıldız\'ı bulmak için köyün merası ve kanal kıyısında arama çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmasında Emrah Yıldız\'a ait hiçbir ize rastlanmadı. Kayıp gencin amcası İsmet Yıldız, Emrah\'ın evden ayrılırken üzerinde 4 bin TL parası olduğunu, endişe yaşadıklarını ifade etti. Arama çalışmaları bu sabah devam edecek.

12)MARMARİS\'TE ÇOCUKLARIN ATTIĞI \'KIZ KAÇIRAN\' YANGIN ÇIKARDI



MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, çocuklar tarafından atıldığı öne sürülen ve \'kız kaçıran\' olarak bilinen patlayıcı ve yanıcı madde nedeniyle çıktığı belirtilen orman yangınında, yaklaşık 500 metrekare alan kül oldu.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Eski Nato yolu üzerindeki sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda çıktı. Olay yerine gelen Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bağlı 3 arazöz, 1 su tankeri, 15 yangın müdahale personeli söndürme çalışması başlattı. 45 dakika süren müdahale sonunda yangın, daha fazla büyümeden altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen yaklaşık 500 metrekare alanda soğutma çalışması yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri, bölgede araştırma yaptı. Yapılan inceleme ve görgü tanıkların ifadelerine göre, ormanın kenarında oyun oynayan çocukların kız kaçıran olarak bilinen patlayıcı ve yanıcı maddeyi bölgeye attığı, kuru otları tutuşturması sonucu ise yangın çıktığı ileri sürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

13)İZMİR\'DE FIRTINA TENTEYİ KOPARDI, 1 KİŞİ YARALANDI



İZMİR\'de etkili olan fırtına nedeniyle Bayraklı Adliyesi\'nin girişinde bulanan tentenin halatları koptu. Vatandaşların zarar görmemesi için çaba gösteren özel güvenlik görevlisi, tentenin yüzüne çarpması sonucu hafif yaralandı.

İzmir Meteoroloji 2\'nci Bölge Müdürlüğü\'nün vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardığı fırtına nedeniyle Bayraklı Adliyesi\'nin C kapısında bulunan tentenin halatları koptu. Hızla savrulan tente, vatandaşlar için tehlike oluşturdu. Savrulan tentenin vatandaşlara çarpmaması için adliye kapısında görevli polis ve özel güvenlik görevlileri yoğun çaba gösterdi. Bu sırada tente bir güvenlik görevlisinin yüzüne çarparak yaralanmasına neden oldu. Yüzünden yaralanan güvenlik görevlisine sağlık ekipleri müdahale etti. Kopan tente halatla bağlandı.

14)ADIYAMAN\'DA \'HUZUR\' OPERASYONU



ADIYAMAN\'da 150 polisin katıldığı, kent genelinde \'Yaman 2\' huzur operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kafe ile eğlence merkezleri gibi umuma açık yerlerde akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinde görevli 150 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı. Operasyonda oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli kişi ve araçlar aranırken, kafe ve kahvehanelerde bulunanların üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan uygulamalarda haklarında arama kararı olanlar gözaltına alınırken birçok araçta bıçak, tüfek, tabanca ve sopa bulundu.

15)AK PARTİ\'Lİ TURAN\'IN AF DEĞERLENDİRMESİ: TOPLUM VİCDANI BİZİM İÇİN ASLA VAZGEÇİLMEZ BİR DEĞERDİR



AK Parti Grup Başkanvekili Av. Bülent Turan, MHP\'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ne (TBMM) sunduğu af teklifi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, top vicdanı konusundaki hassasiyete değinerek, \"AK Parti\'yi 17 yıldan bu yana kıymetli kılan hassas konu toplum vicdanıyla beraber hareket etmesi. AK Parti\'yi en kıymetli kılan iş toplum vicdanını asla tartıştırmamak. O yüzden teklifi incelediğimizde, komisyonlar kuracağız, değerlendireceğiz. Yapılması gereken bir şey varsa, hep beraber yaparız. Ama toplum vicdanı bizim için asla vazgeçilmez bir değerdir\" dedi.

Çanakkale\'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde, Umurbey Belediyesi Sosyal Dinlenme Tesisi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu\'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, Lapseki Belediye Başkanı AK Parti\'li Eyüp Yılmaz, Umurbey Belediye Başkanı AK Parti\'li Sami Yavaş, AK Parti\'li Belediye ve ilçe başkanları ile partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

\'GENÇLERİMİZ HEM SPOR YAPSIN, HEM DE SOSYALLEŞSİN\'

Açılışta konuşan Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, bir yıl önce restorasyonuna başlanılan Sosyal Dinlenme Tesisi ile 3 ay önce yapımına başlanılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile ilgili bilgi verdi. Yavaş, \"Gençlerimiz hem yüzebilsin, hem spor yapsın, hem de sosyalleşsin. Bu tesislerin Umurbeyimize ve halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun\" dedi.

\'TOPLUM VİCDANI BİZİM İÇİN ASLA VAZGEÇİLMEZ BİR DEĞERDİR\'

Açılış töreninde, Cumhur İttifakındaki MHP\'nin, TBMM\'ye sunduğu af teklifi konusunda değerlendirmede bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Av. Bülent Turan, \"Cumhur İttifakındaki bir partimiz af\'la ilgili teklifini verdi. Her teklif kıymetli. Her teklifi çalışacağız. Her teklifi ön yargısız değerlendireceğiz. Heleki ittifakımız olan partilerden gelenleri çok daha hassas değerlendireceğiz. Ama AK Parti\'yi 17 yıldan bu yana kıymetli kılan en hassas konu toplum vicdanıyla beraber hareket etmesi. AK Parti\'yi en kıymetli kılan iş toplum vicdanını asla tartıştırmamak. O yüzden teklifi incelediğimizde, komisyonlar kuracağız, değerlendireceğiz. Yapılması gereken bir şey varsa, hep beraber yaparız. Ama toplum vicdanı bizim için asla vazgeçilmez bir değerdir\" dedi.

Konuşmaların ardından, protokol üyelerince açılış kurdelesi kesilen Umurbey Belediyesi Sosyal Dinlenme Tesisi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu hizmete girdi. Açılışın ardından davetlilere aşure ikramı yapıldı.

BAKAN PAKDEMİRLİ, İZTO\'DA

16)BAKAN PAKDEMİRLİ, İZTO\'DA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Odası Meclis toplantısına katılıp iş dünyasının temsilcileri ile bir araya geldi. Aile olarak 100 yıldır köklerinin İzmirli olduğunu söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmirli olmaktan gurur duyduğunu belirtti. İzmirlilerin ne yaparsa doğru yapacağını dile getiren Pakdemirli, \"İzmir, rahmetli Turgut Özal\'ı milletvekili seçmedi başbakan yaptı. Binali Yıldırım\'ı belediye başkanı seçmedi başbakan yaptı, meclis başkanı yaptı. Beni de milletvekili seçmedi bakan yaptıö dedi. Bakan Pakdemirli\'nin sözleri salonda gülüşmelere neden oldu. Türkiye\'nin cumhuriyet döneminde elde ettiği önemli kazanımlara dikkat çeken Bakan Pakdemirli, koalisyon hükümetlerinin ülkelerin büyüme ve gelişme çizgisini olumsuz etkilediğini öne sürdü. Türkiye\'nin sıkıntılı bir coğrafyada bulunduğunu belirten Pakdemirli, başkanlık sistemiyle birlikte kararnamelerin hızlı çıktığını dile getirdi. Ankara\'nın ağır bürokrasiye sahip olduğunu vurgulayan Pakdemirli, İzmir için hayalleri olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

\"Değerli meclis başkanımız Binali Yıldırım\'ın İzmir için ortaya koyduğu 35 projenin bir kısmını bizim evde yazdık. İzmir için neler iyi olur tartıştık. Hepimiz her an İzmir\'e katkı sağlamalıyız. Köylü bir bakanım ama teknolojiyle de aram iyi. Nasıl bir dünyada yaşadığımızı analiz ettiğimizde eski paradigmalarla devam eden ülkelerin gücünün durduğunu görüyorum. Biz bugün ne tarım ne sanayi toplumuyuz. Oysa 2035\'de dünyadaki en büyük sektör eğitim, ikinci en büyük şirket ise tarım şirketi olacak. Şehirleşme bugün itibariyle yüzde 55, 2050 itibariyle yükselmiş olacak. Köyden kente göç kaçınılmazken, diğer yandan dünyada 6 trilyon gıda üretimi var. Dünyayı doyuran lider ülke olacak.\"

\'SAHADAN GELEN DUYUMLARA GÖRE HAREKET ETTİK\'

Köyden kente göçün kaçınılmaz hale gelmesine karşın yüzde 50 oranında gıda üretiminin artması gerektiğini belirten Bakan Pakdemirli, bunu teknoloji ve mekanizasyon olmadan başarmanın imkansız olduğunu söyledi. Tarımda 4.0\'ın önemine dikkat çeken Pakdemirli, \"Bakan olduğumda \'üreticiyi ve çiftçiyi dinleyeceğiz\' dedim. Bakan olarak bazı kararlar alınıyor ama üreticiye dokunmadığınızda bu alınan kararların etkisi olmaz. Tarımsal girdilerden kimyevi gübrede yüzde 15\'lere varan indirim sağlıyoruz. Primleri 5 kuruştan 10 kuruşa çıkardık. Dolar kurları yükseliyor. Sahadan gelen duyumlara göre hareket ettik. Çiftçi belki ekmeyecekti. Hemen karar aldım. Gübre fiyatını bir günde akıntıya kürek çekercesine tersine çevirmeyi başardık\" diye konuştu.

\'SABIRLI OLMALIYIZ\'

Buğday fiyatlarındaki artışı engelleyerek ekmek fiyatlarını sabitlediklerini anlatan Bekir Pakdemirli, Bakanlık olarak tüketiciyi koruyup üreticiyi ezdirmediklerini söyledi. Yakın zamanda buğdayla ilgili bir fiyat artış beklemediklerini belirten Pakdemirli, \"Hayvancılıkta ithalatı bitirmenin yolunu arıyoruz. Sabırlı olmalıyız. Bugün alınan tedbirler 3 yılı kapsıyor. Yapısal sorunları çözmeye çalışıyoruz. Genç bir bakan olarak biraz krediyi hak ediyorum. Türkiye net ithalatçı olmayabilir.Tavuk, balık ve kırmızı etin toplamında ülke ihtiyacından çok daha fazlası var. 2021 yılında neticeleri alacağız. Söz vermiştik yaptık diyeceğizö ifadelerini kullandı. Kanatlı hayvan fiyatları ile ilgili de değerlendirmede bulunan bakan Pakdemirli, \"Parça parça fiyat alıyoruz. Burada but fiyatı ayrı, kanat, göğüs eti fiyatı ayrı. Göğüs etinde ekstra artış olmuş . Ama toplamına baktığınızda kanatlı da döviz kuru çok gerisinde ilerleme var. Niye artmış bu göğüs eti. Herkes okula döndü ya. Mangal sezonu bitti kimse şimdi kanat almıyor göğüs eti fırlamış. Cumhurbaşkanlığı bizden rapor istedi biz de dersimize çalışmıştık hemen gönderdik çalışkan öğrenci olarak\" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önümüzdeki günlerde okul gıdasıyla ilgili bir çalışmaları olduğunu belirterek üreticiler için hazırladıkları projeleri anlattı. Tarım Kart Projesi ile üreticinin hemen krediyi kullanacağını ve hasadı beklemeyeceğini ifade eden Pakdemirli, İzmir projeleriyle ilgili şunları söyledi:

\"İzmir için sürprizlerimiz var. Kendi bakanlığımın konularında elimden geleni yaparım. Dikili ve Menderes\'te organize sanayi bölgeleri için arsalar bulundu. Tarıma dayalı organize sanayi bölgeleri kuracağız. Tarım OSB yatırımcıları için yüzde 3 faizli kredi imkanı var. Karabağlar\'dan taşınacak mobilyacılar için orman arazilerini, kamu yararına kullanılması şartıyla, seve seve veririz. Su ürünleri OSB için çalışıyoruz. Balıkçılıkta 2023 hedefimiz olan 1 milyar dolar ihracat hedefini yakaladık. Katma değerin tarıma dayalı sanayide olduğunu biliyoruz. Döviz kurlarındaki hareketlilik ile ilgili değerlendirme yapan Pakdemirli, Suriye\'de yaşanan gelişmelerin bölgeyi etkilediğini belirterek, \"Egemen güçlere karşı bizim de bölgede haklarımız var. Türkiye son 16 yılın son 5 yılında istikrarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Dövizdeki hareketliliğe karşı güçlü durmanın zor olduğunu biliyorum. İş insanları olarak sorunlarınız var. Neler yaşadığınızı biliyorum. Ama bir miktar dişimizi sıkalım. Bu olayların üstesinden gelinecek. Ülke istikrara kavuşacak. Kendi yağımızda kavrulacağız\" diye konuştu.

İZMİR\'DEKİ OSB PROJELERİ

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise meclis toplantısında yaptığı konuşmada İzmir\'i daha ileri taşımak için çalıştıklarını belirterek, \"Yıllık tarımsal üretim değeri 15 milyar TL\'nin üzerinde olan, 3 büyük tarım havzasında teknolojiyi etkin kullanan, organik tarımın öncüsü ve kırsal kalkınmanın anahtarı olan kooperatifleşmede usta olan İzmir\'i daha da ileri taşımalıyız.Odamız, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birliklerinin ortak hayali, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi, aynı zamanda bu kurumların güç birliğini simgeler hale geldi. Şu anda yer seçimi ve müteşebbis heyet kurma ile ilgili ön çalışmalarımızı hızla yapıyoruz. Dikili Jeotermal Kaynaklı Seracılık, Menderes Seracılık (Süs Bitkileri), Tire Süt Sığırcılığı alanında Tarım OSB kurma konusunda ön mutabakata vardık\" dedi.

TİM verilerine göre İzmir\'in Ağustos ayı ihracatının 757 milyon dolar olduğunu ifade eden Başkan Özgener, aynı ayda 47.7 milyar TL vergi tahakkuku gerçekleştirerek ülke vergi gelirlerinin yüzde 12\'sini İzmir\'in karşıladığını belirtti. Yılın ilk 8 ayında İzmir\'de 4 bin 786 firmanın kurulduğunu, bin 135 firmanın kapandığını ifade eden Özgener, şöyle konuştu:

\"Çiçeği burnunda bir heyecanımız da bir diğer OSB projesi, Mobilya OSB kurulması. Mobilya OSB için yer tespitini tamamladık. Burada da müteşebbis heyet oluşturma çalışmaları içindeyiz. Karabağlar\'a sıkışıp kalmış olan mobilya sektörü rahat bir nefes alacak. Bu projenin ardından diğer sektörlerde kuracağımız Atölye Kentler Projesi için kolları sıvayacağız. Her fırsatta bir liman kenti olan İzmir\'in lojistik avantajlarından bahsediyoruz ancak potansiyel çok daha yüksek. Bu nedenle hem denize, hem limana yapılan yatırımlar hayati önemde. Bugün de İzmir Körfezi\'nin ve Alsancak Limanı\'nın yaklaşım kanalının açılması, kuzeyde sirkülasyon kanalının açılması ve liman rehabilitasyonu gibi çok önemli ihtiyaçları söz konusu. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi ile TCDD arasında 2011\'de imzalanan ve 2016\'da ÇED Raporu onaylanan protokol uygulanmaya başlandı. 10 adet treyler çekici ve 2 vinç almak için çalışmalar olduğunu biliyoruz.\"

KÖRFEZ GEÇİŞ PROJESİ\'NE DESTEK

İzmir Körfez Geçişi Projesi\'nin başlatıldığını, 2013-2017 yılları arasında etüd proje ve fizibilite çalışmalarının yürütüldüğünü söyleyen Özgener, \"2017 yılı Mart ayında nihai ÇED Raporu verildi, ardından yine bir kamu yatırımına dava açıldı ve yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Projenin eksikleri olabilir tamamlanır, ancak her bir altyapı ve üstyapı yatırımını istemiyoruz diyerek, dava ederek bir yere varılamaz. Bunlar uzun soluklu projeler, gerçekleşmesi uzun yıllar alıyor. Bu projeler ihtiyaç ortaya çıktığında değil gelecekteki ihtiyaçlara ilişkin öngörü ile yapılır. Biz Oda olarak İzmir Körfez Geçişi Projesinin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Aziz Kocaoğlu da Kültür ve Turizm Bakanı ile yaptığımız toplantıda yapılması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Bakanlığımız mahkemenin kararı doğrultusunda gerekli çalışmaları mutlaka yapacaktır, biz de kendilerine her aşamada destek olacağımızı belirtmek istiyoruz\" diye konuştu.

PAKDEMİRLİ: EŞİME \'RIZAN VARSA GİDİYORUM\' DEDİM

17)PAKDEMİRLİ: EŞİME \'RIZAN VARSA GİDİYORUM\' DEDİM

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Odası Meclis toplantısına katılıp iş dünyasının temsilcileri ile bir araya geldi. Pakdemirli buradaki programının ardından AK Parti Buca İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi konferans salonunda yapılan toplantıya Bakan Pakdemirli, AK Parti İzmir milletvekilleri, İl Başkanı Aydın Şengül ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, \"Külliye\'den beni aradıklarında eşime \'Beni arıyorlar sanırım bakanlık görevi verilecek\' dedim. Bana inanmadı\" diye konuştu. Bakanlık görevinin verilmesinin ardından eşine \'Rızan varsa gidiyorum\' dediğini aktaran Pakdemirli, \"Eşime \'Senin rızan yoksa yola çıkmıyorum. Rızan varsa gidiyorum\' dedim. Onun desteğini hep aldım. Allah ondan razı olsun. Ben de ondan razıyım. Sonra baktım elinde su ile dışarda bekliyor\" diye konuştu.

\"ADAY OLMADIM AMA ÇALIŞTIM\"

Daha sonra partililerin yerel seçimler için çalışması gerektiğini ifade eden Pakdemirli, \"İzmir için yatıp kalkmamız lazım. İzmir, Özal\'ı milletvekili yapmadı başbakan yaptı. Binali Yıldırım\'ı seçmedi başbakan yaptı. İzmir beni seçmedi ama bakan yaptı. Artık yeni bir sistem var. 16 yıldır Türkiye\'den desteği alıyoruz ama İzmir\'de, Buca\'da biraz eksiğimiz var. Hatayı kendimizde aramamız lazım. 2014\'te çalışan ekipteydim. Bu sefer aldık dedik ama alamadık. Bu sefer almaya çok yakınız. Çünkü Buca\'da hizmet yok. Belli değerler için oylar veriliyor. Buca bu defa bize her zamankinden daha yakın. Şunu unutmayın; bu davayı şahsi davaya çevirmeyin. Lütfen! 24 Haziran\'da adayların yanında yer almıştım. Aday adayı oldum. Listelere dahi konulmadım. Ne küstüm ne darıldım ne başka bir şey düşündüm. Bu çizginin devam etmesi gerekiyor. Türkiye istikrarsızlaştırılmaya çalışıyor. Türkiye\'nin Menderes, Özal, Erdoğan çizgisinde olması gerekiyor. Bu davaya şahsi mesele olarak bakamayız. Ben 24 Haziran\'da aday olamadım. Ben buradan teşekkür ediyorum. Temayülde destek oldular. Aday olamadım. Ama ben küsmedim. \'Dışarıdan aday getirdiniz, ithal, futbolcu\' demedim. Ben gittim yanlarında çalıştım. Yukarıdan bir aday geldiyse hatalı da olabilir ama yanında olmak gerekiyor\" dedi.

\"BUCA HİZMET ALMIYOR\"

Yerel seçimlerde herkesin gönlünde bir aslanın yattığını ancak bir kişinin aday gösterileceğini kaydeden Pakdemirli, \"Bana göre cumhuriyet tarihinin en önemli seçimine gidiyoruz. Başkanlık sitemine geçtik. Bu seçimde alacağımız en ufak bir zafiyet başkanlık sistemini tartışmaya açacak. Bunu unutmayın. \'Ne olursun dostum, kardeşim, bu dava AK Parti\'nin değil milletin davasıdır\' diyerek herkesin kapısına tek tek giderek anlatmamız lazım. Bu vebal bizlerin üzerinde\" diye konuştu. Buca\'nın hizmet almadığını da ileri süren Bakan Pakdemirli, \"Buca\'mız hizmet bekliyor. Bunu anlatmamız gerekiyor. Buca\'da köy gibi yaşıyoruz. 16 yıldır bu millet bu partiye destek veriyor. Bizim de millete hizmet götürmenin yollarını bulmamız gerekiyor\" dedi.

VEKİLLER 2019\'U İŞARET ETTİ

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, \"Sizler yerel seçimlerde gerçekten Buca\'da destan yazacaksınız. Bu teşkilat ile ezberleri bozacağız. 2019 Buca için çok farklı olacak. Yerel seçimlerde sizlerle çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Geçenlerde yaptığımız konuşma bazılarını rahatsız etmiş, Biz inanıyorum ki destan yazacağız ve Büyükşehir Belediyesi\'ni de alacağız\" diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da 24 Haziran\'da sergiledikleri çalışmalardan dolayı partililere teşekkür ederek, \"Önümüzde yerel seçimler var. Buca\'da bu seçimleri alacağımız heyecanını fazlası ile görüyorum. Özellikle büyükşehirde AK Parti bayrağının dalgalanması umuduyla hepinizi selamlıyorum\" ifadelerini kullandı.

\'KALEYİ TERK ETMEYECEĞİZ\'

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise, partililerin enerjisini, bir birini eleştirerek, kırarak harcamamasını istedi. Herkesin birlik içerisinde, yerel seçimler için çalışması gerektiğini vurgulayan Başkan Şengül, \"Heyecanının, motivasyonunun çok güzel ama önemli olan buradaki heyecanınız, samimiyetinizi dalga dalga sokağa yansıtmak\" diye konuştu. Bir beklenti içerisinde hizmet yapılmasının başarı getirmeyeceğini savunan Şengül, şöyle konuştu:

\"Bu teşkilatlarda herkesin emeği oldu. Herkes alın teri döktü. Eğer beklentiyle siyaset yapıyorsanız belli bir makam mevki için mücadele ediyorsanız bilin ki başarılı olamayacaksınız. Niye buradasınız? Niye gece gündüz çalışıyorsunuz? Sizin beklentiniz ne? Buraya gelen kardeşlerimin büyük çoğunluğu geçmişte yaşadığı sıkıntıları çocukları yaşamasın diye burada. Kardeşlerimin büyük çoğunluğu liderine, partisine güvendiği için burada. Çünkü öyle bir lideri var ki, dünyadaki tüm haksızlıklar karşısında dik duran bir lider. Belki biz torunlarımıza yarın, \'biz geçmişte o liderle beraberdik, yol arkadaşıydık. O davanın içindeydim. Onunla beraber koşturdum\' diyeceğiz. Buradaki herkes bir şey isterse, bir şey almaya kalkışırsa kimse bir şey alamaz. Bazen süreç istediğimiz gibi gitmedi. Kendi içimizde adaletsizlik, haksızlıklar oldu. Bezen ilçe başkanımıza, milletvekilimize, il başkanımıza ulaşamadık. Yutkunduk, hep arka planda durduk. Biz gece gündüz koştururken koşturmadan makam mevkiye gelenler oldu. Yüreğimiz burkuldu, böyle olmaz dedik. Evimize gittik. O liderimizi dinlediğimizde içimiz dayanmadı yeniden koşturduk. O bunları bilmiyor. Bilse bu adaletsizliklere izin vermez. Bilse bunlara izin vermez. O nedenle biz bu kaleyi terk etmeyeceğiz.\"

Konuşmaların ardından, Bakan Pakdemirli, İzmir\'den ayrıldı.

18)OKULUN ÖNÜNE 3 BOYUTLU YAYA GEÇİDİ

DENİZLİ\'de Pamukkale Belediyesi, araçl trafiğinin yoğun olduğu bir ortaokulun arkasındaki yola, 3 boyutlu yaya geçidi yaptı. Okulun bulunduğu yola gelen sürücüler, 3 boyutlu yaya geçidi görünce yavaşlamak zorunda kalıyor. Bu durumdan ençok, özellikle öğrenciler mutlu oldu.

Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi\'nde bulunan Hacı İbrahim Cin Ortaokulu\'nda öğrenim gören öğrenciler için, okulun arkasındaki 1891/2 Sokak\'a, Pamukkale Belediyesi tarafından 3 boyutlu geçit yapıldı. Araçların yoğun olarak kullandığı sokaktan öğrencilerin de okul giriş- çıkışlarında güvenli olarak karşıya geçebilmeleri için yapılan yolda, 3 boyutlu geçit araç sürücülerinin dikkatini çekiyor ve yavaşlamak zorunda kalıyor. Yolda kasis var görünümünü sağlayan 3 boyutlu geçitten öğrencilerde böylelikle güvenli şekilde karşıya geçebiliyor. Pamukkale Belediyesi\'nin diğer okul önlerinde de uygulamanın benzerlerini yapacağı öğrenildi.

Okulda 5 sınıf öğrencisi Arda Karaçay, daha önce yolda karşıya geçerken korktukları ancak 3 boyutlu yaya geçidinin yapılmasının ardından güvenli şekilde geçtiklerini söyledi. Aynı okulda 6. Sınıf öğrencisi olan Meryem Güler, geçidin sürücülerin dikkatini çektiğini ve durmak zorunda kaldıklarını, kaza endişesi duymadan karşıya geçtiklerini söyledi.

19)SİNEMANIN EMEKÇİLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ



25\'inci Uluslararası Adana Film Festivali\'nin galasında 25\'inci Yıl Emek Ödülleri dağıtıldı.

Seyhan Nehri kıyısındaki bir otelde gerçekleşen galanın sunuculuğunu ünlü oyuncu Çiğdem Tunç üstlendi. Gecenin açılış konuşmasını yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, festivalin zaman zaman kesintilere uğradığını hatırlattı. Festivalin, Adana ve Marmara depremlerine ve birkaç yıl önce yaşanan terör olayları nedeniyle yaşanan büyük can kayıplarının yaşandığı günlere rastladığını anlatan Sözlü, \"Müzik ve konser bölümleri vardı. Onları erteledik ama festivale ara vermedik. Sanat, tatil yapmaz. Kendine yakışır bir adapla devam eder. Yarışma bölümünü hiç kesmedik\" diye konuştu.

23 YIL SONRA ÖDÜLÜ ALDI

1995 yılında organize edilen 9\'uncu Altın Koza (Adana) Film Festivali\'nde Soğuk Geceler filmiyle En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazanan ancak yurtdışında olduğu için ödülleri alamayan Kadir Sözen, aradan geçen 23 yılın ardan ödülüne kavuştu. Sözen\'e ödülünü idolü olarak gördüğü Yılmaz Güney\'in eşi Fatoş Güney tarafından verildi. Güney\'e de katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü tarafından plaket verildi.

YAVRU\'NUN ÖDÜLÜ MÜZEDE SERGİLENECEK

25\'inci Yıl Emek Ödülü\'nü almak için kentte bulunduğu sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden Yakup Yavru\'nun ödülünün Adana Sinema Müzesi\'nde sergileneceği belirtildi. Gecede Yavru\'nun ödülü çiçeklerde donatılmış bir masaya konuldu.

Türk Sineması\'nın emektar oyuncuları ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü tarafından Hasan Yıldız (Oyuncu), Dündar Aydınlı (Oyuncu), Yılmaz Terzioğlu (Oyuncu), Necdet Kökeş (Oyuncu), Yavuz Karataş (Oyuncu), Salih Eskicioğlu (Oyuncu), Oktay Yavuz (Oyuncu), Coşkun Göğen (Oyuncu), Sönmez Yıkılmaz (Oyuncu), İhsan Gedik (Oyuncu), Çetin Başaran (Oyuncu), Cevdet Arıkan (Oyuncu), Ali Güney (Oyuncu), Resul Biçer (Oyuncu), Yusuf Özel (Set Emiri), Mustafa Dik (Oyuncu), Mehmet Yüksel (Oyuncu), Zülfikar Öner (Oyuncu), Ertan Güntav (Oyuncu), Metin Devrim (Işık Şefi), Engin Aksu (Oyuncu), Burhan Kocataş (Oyuncu), Bahri Kırmızıay (Adanalı film makinisti), Sabri Şenevi\'ne (Adanalı film makinisti) Emek Ödülleri verildi.

ALDIĞIM PARA YEDİĞİM KÜFÜRE YETMEDİ

Ödülünü alan tecavüz sahnelerinin bilenen ismi Coşkun Göğen, 500 sinema filminde oynadığını ancak aldığı paranın yediği küfre yetmediğini söyledi. Göğen\'in sözleri davetliler tarafından büyük alkış topladı.

ZİYNET SALİ COŞTURDU

Gecenin sonunda sahne alan Türk Pop Müziği\'nin sevilen isimlerinden Ziynet Sali, seslendirdiği şarkılarla davetlileri coşturdu. Sahne performansıyla göz dolduran sanatçı, unutulmaz bir gece yaşattı.

20)MARMARİS\'TE YABANCI TUR REHBERLERİ \'SAHİL TEMİZLİĞİ\' YAPTI



MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, iki yabancı tur şirketinin Marmaris\'te yerleşik yaşayan rehberleri ve belediye ekipleri tarafından koylarda sahil temizliği yapıldı. 150 kişinin topladığı toplam 3 traktör römorku dolusu çöp imha edilmek üzere atık merkezine götürüldü.

Marmaris\'te, iki yabancı turizm şirketinin İngiliz, Hollandalı, Alman, Fransız ve Türk tur rehberlerinden oluşan 130 personeli ve Marmaris İlçe Belediye Temizlik İşlerinden 20 personel kırsal mahallelerdeki koylarda kıyı temizliği yaptı. İlçede yerleşik yaşayan yabancı tur rehberleri ve belediye işçilerinden oluşan toplam 150 kişi otobüslerle Bördübet Mahallesi\'ne geldi. Eldivenlerini takıp çöp torbalarını alan tur rehberleri belediye ekipleri eşliğinde 8 kilometrelik sahilde temizliğe başladı. 4 saat süren temizlikte toplam 3 traktör römorku dolusu çöp toplandı. Toplanan çöpler cam, plastik, kağıt ve metal atıklar olarak ayrıştırılıp imha edilmek üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi\'ne gönderildi. Çalıştıkları tur şirketlerinin ofislerinin bulunduğu tüm kentlerde aynı anda temizlik etkinliği yapıldığını söyleyen şirket yetkilisi J.J. Van Eardley, \"Marmaris, cennet koylarıyla fantastik turizm şehri. Marmaris\'in doğal halini korumak ve sahip çıkmak için her yıl turizm sezonunda yaptığımız etkinliği bugün de gerçekleştirdik. Lütfen yaşadığımız alanlara sahip çıkalım. Marmaris\'imize turistler bu eşsiz doğal güzellikleri için geliyor\" dedi. Türk vatandaşı ile evli olan Hollandalı Bianca Özkan ise, \"Doğayı korumak ve sahip çıkmak herkesin asli görevidir. Gelecek nesillere doğanın güzelliklerini bırakmak için herkesin çevre duyarlısı olması gerekmektedir. Sizlerin de gördüğü gibi yaptığımız temizlik çalışmasında ciddi çöpler mevcut. Lütfen dinlendiğiniz, denizine girdiğiniz ve piknik yaptığınız doğaya sahip çıkın\" diye konuştu. Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü de, \"Yabancı tur rehberleri ile birlikte kırsal mahallelerdeki cennet koylarda kıyı temizliği yaptık. Sahillerdeki çöpleri gördükçe çok utandım. Farkındalık yaratmak için her yıl yapılan bu etkinlikte yabancı tur rehberlerine ilgileri ve gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ederim\" dedi.

21)\'ÜZÜM VE İNSAN\' TEMALI BİSANTHE TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU TAMAMLANDI



TEKİRDAĞ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen \'4\'üncü Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu\', düzenlenen kokteyl ve sergi ile sona erdi. Sanatçıların Marmara mermerine şekil verdiğini söyleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, \"Taşa ruh kattılar ve eserlerini bizlere hediye ederek ülkelerine dönüyorlar\" dedi.

Bu yılki teması \'Tarih Boyunca Üzüm ve İnsan\' olarak belirlenen Bisanthe Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu\'nun kapanış töreni marina alanında yapıldı. Törende 8 sanatçının yaklaşık bir ayda tamamladığı heykeller, kaideleri üzerinde sergilenirken, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve Sempozyum Küratörü Nermin Sözel, sanatçılara eserleri başında birer teşekkür belgesi takdim ederek sanatçıları çalışmalarından dolayı tek tek kutladı.

Başkan Ekrem Eşkinat, belediye olarak sanatsal aktiviteleri her yıl daha da büyüterek sürdürdüklerini söyledi. Sempozyumda çok anlamlı eserlerin ortaya çıktığını ifade eden Eşkinat, \"Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu her geçen yıl daha da güçlendi. Hem sanat kariyerleri olarak, hem davranış biçimi olarak, hem de sanata kattıkları estetik gücü olarak çok önemli sanatçılarla çalıştık. Sanatçılar Tekirdağ\'a çok güzel 8 eser kazandırdı. Sempozyumda sanatçılar uzun süre bir arada çalıştığı için bir aile haline geliyorlar. O yüzden bu kapanışlar birazda buruk oluyor. Bu kapanışların ardından her ülkede Süleymanpaşa\'nın bir temsilcisi, bir sanat elçisi oluyor. Süleymanpaşa Belediyesi uluslararası platformda da ciddi çalışmalar yürütüyor.\" diye konuştu.

Sanatçıların bir ay boyunca Marmara mermerine şekil verdiklerini söyleyen Eşkinat, \"Taşa ruh kattılar ve eserlerini bizlere hediye ederek ülkelerine dönüyorlar. Dört yıldır büyüyerek devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl da yine üzerine koyarak sempozyumumuzu sürdüreceğiz. Bu sempozyum, bir ayda başlayıp bitiyor ama bunun bir de hazırlık süreci var. Aylar önceden çalışmalara başlanıyor, duyurular yapılıyor, başvurular alınıyor. Yüzlerce başvuru arasından en iyi eserler seçilerek sanatçılar davet ediliyor. Uygun mermerler yerinde incelenip seçiliyor, sanatçılarımız kentimizde misafir ediliyor ve ilk çekicin vurulmasıyla sempozyum başlamış oluyor. Sonuç olarak bir ay gibi bir sürede de eserler ortaya çıkıyor ve kentimizin belli noktalarında sergileniyor. İşte tüm bu süreçlerde emek veren çok sayıda yol arkadaşım var. Onlara teşekkür ediyorum. Yeni eserler kentimize hayırlı olsun\" dedi.

SÖZEL: ÖNÜMÜZDEKİ YILIN TEMASI \'ÇEŞMELER\' OLACAK

Sempozyumun Küratörü Nermin Sözel, 4\'üncü sempozyumu da başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, \"Her yıl büyüyerek devam ettiğimiz bu sempozyumun önümüzdeki yıllarda da büyümeye devam edeceğine inanıyorum. 2019\'un temasını \'Çeşmeler\' olarak belirledik. Önümüzdeki yıl çeşmenin, suyun taşla nasıl bütünleşebileceğine dair çalışmalar göreceğiz. Çalışmalarımıza kısa bir dinlenmenin ardından hemen başlıyoruz\" dedi.

