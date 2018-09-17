DHA YURT BÜLTENİ 1

1)KAHRAMANMARAŞ\'TA FABRİKA YANGINI



KAHRAMANMARAŞ\'ta tekstil fabrikasında yangın çıktı. Çıkan duman şehrin birçok noktasından görülürken, yangına Kahramanmaraş Büyükşehir İtfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü itfaiyesi müdahale ediyor. Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Kırım Mahallesi\'ndeki tekstil fabrikasında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'nca fabrika çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının kısa sürede büyümesi nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı itfaiye ekipleri de fabrikaya sevk edildi. Havadan yangın söndürme helikopterinin de müdahale ettiği yangının kontrol altına almak için ekiplerin çalışması devam ediyor.

DUMANDAN ETKİLENELER HASTANEYE KALDIRILDI

Kahramanmaraş\'ta, fabrikada çıkan yangında bazı işçilerin dumandan etkilenip, hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yangına, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 10 araç ve 50 personel ile müdahale edilirken, Orman Bölge Müdürlüğü de helikopterle destek verdi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalede zorlandığı yerlerde ise iş makineleri devreye girerek duvarları yıktı.

YANGIN 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin 3 saat süren çabasıyla kontrol altına alınan yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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Yangından görüntü

İtafiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

Haber-Kamera: Ömer KOÇ /KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)BUTİK OTEL ALEVLERE TESLİM OLDU

DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesindeki, faaliyette olamayan 3 katlı bir otel, çıkan yangında alev alev yandı. Alevler turistik bölge olan Pamukkale\'de korku yaratırken, itfaiye yangını başka binalara sıçramadan söndürdü. Pamukkale Mahallesi Dündar Sokak\'taki Ümmü Güleç\'e ait butik otelde, dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Otelin zemin katının arka bölümündeki mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Otelin dış duvarındaki montolamada kullanılan, strafor olduğu belirtilen malzemenin kolayca tutuşmasıyla büyüyen yangın üst katlara da sıçradı. Alevler bütün binayı sardı. Çatıya kadar sıçrayan yangında, otelin üst katları ve çatısı tamamen alevlere teslim oldu. Yükselen alevler mahallede korku yarattı. Olay yerine 13 itfaiye aracı ile 34 itfaiye eri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 3 ayrı noktadan yangına müdahale etti. 30 dakika süren çalışma sonucu yangın, başka binalara sıçramadan söndürüldü. 3 katlı otel binası tamamen kullanılmaz hale geldi. İtfaiye yangının çıkış nedenini araştırırken, jandarma da soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Oteldeki yangından görüntü

-Alevlerden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)BİLECİK\'TE SEL SULARI BAHÇE DUVARINI YIKTI

BİLECİK\'te etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, sel suları bir evin bahçe duvarını yıktı. Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak Bilecik kent merkezinde etkili oldu. Sağanak nedeniyle oluşan sel suları çok sayıda ev ve işyerinin zemin ile bodrum katlarını bastı. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklardaki yağmur sularını tahliye etmek için çalışma yaptı. Vatandaşlar da ev ve işyerlerini basan suları kovalarla tahliye etmeye çalıştı. Bahçelievler Mahallesi Belde Sokak\'taki bir evin bahçe duvarı da sel suları nedeniyle yıkıldı.

Görüntü Dökümü

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-Cep telefonuyla çekilen görüntülerde;

-Yıkılan bahçe duvarının,

-Göle dönüşen sokağın,

-Vatandaşların suları tahliye çalışmasından görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS BİLECİK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)ELAZIĞ\'DA OTOMOBİL İLE ÇEKİCİ ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

ELAZIĞ-Pertek karayolunda bir otomobil ile bir çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Elazığ-Pertek karayolunun 15\'inci kilometresinde Tunceli istikametinden gelen Ali Akipek yönetimindeki 23 AAH 668 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 23 HC 284 plakalı çekici çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk inceleme de sürücü 65 yaşındaki otomobil sürücüsü Ali Akipek\'in olay yerinde hayatını kaybetti belirlendi. Yaralanan çekici sürücüsü ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araçlardan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY /ELAZIĞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI TRAKTÖR DEVRİLDİ: 7 YARALI



BOLU\'da, D-100 Karayolu\'nda otomobilin arkadan çarptığı traktör devrildi, 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu Rüzgarlı Köprüsü alt geçidinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Abdurrahman Sarıkaya yönetimindeki 34 ZP 1914 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Hüseyin Özer yönetimindeki 14 DB 875 plakalı traktöre arkadan çarptı. Arkasında römork bulunan traktör devrilirken, otomobilde de büyük hasar oluştu. Kazada, araç sürücüleri ve traktörde bulunan Ebru Özer, Ümmühan Özer, Samet Taşdöver ile otomobilde bulunan Bahriye Sarıkaya ve Muhammet Yunus Sarıkaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan D-100 Karayolunun İstanbul istikameti araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araçlar

-Kaza yerinden görüntüler

-Yaralılara müdahale

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK /BOLU,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)GECE KULÜBÜ ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA: 4 YARALI

İZMİR\'in Bayraklı ilçesindeki bir gece kulübü önünde meydana gelen silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Turan Mahallesi 1649 Sokak\'taki bir gece kulübünün önünde meydana geldi. Abdulbaki Acar (29) gece kulübü çıkışında henüz bilinmeyen bir nedenle İsmail Akkaya (44), Yücel Yağcı (41) ve Yusuf Özel ile tartışmaya başladı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 35 FS 493 plakalı otomobilinde bulunan Acar ile diğer gruptaki Akkaya, Yücel ve Özel birbirlerini tabancayla ateş ederek yaraladı. Olayın ardından otomobiliyle kaçan Acar, olay yerinden yaklaşık 100 metre ileride kaza yaptı. Acar yakalanarak polis tarafından gözaltına alındı. Olay yerindeki yaralılar ise çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma ise sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Acar\'ın otomobilinden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY /İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)DÜĞÜN SALONU ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI



SAKARYA\'nın Hendek ilçesinde, düğün salonunda işletmeci ile bir grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Silahlı saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Hendek Gençlik Merkezi\'ndeki düğün salonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, düğün salonu işletmecisi O.B. ile bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek düğün salonu dışına taştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.B., silahıyla grup üzerine ateş açtı. O.B. ve Y.S. vücutlarına kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Hendek Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede çok sayıda boş kovan tespit etti. Silahlı kavga çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis, düğün salonu işletmecisi O.B.\'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası kayıtları

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER /HENDEK(Sakarya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)4 GÜN SONRA EVDEN KOKU GELİNCE CESEDİYLE KARŞILAŞILDI

DÜZCE\'de, yaşlı adamın evinden gelen kokuları fark eden komşuları şüphelenerek polise haber verdi. Eve girildiğinde 75 yaşındaki Ferhat Çengel\'in cesediyle karşılaşılırken, 4 gün önce öldüğü tahmin edildi. Düzce Şerefiye Mahallesi Necati Bey Sokak\'ta bir binanın zemin katında tek başına yaşayan Ferhat Çengel\'in dairesinden gelen kokuyu fark eden komşuları şüphelenerek polise haber verdi. Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'nün kapıyı açmasının ardından içeri giren polis, yaşlı adamın cesedi ile karşılaştı. Yaklaşık 4 gün önce öldüğü tahmin edilen yaşlı adamın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Yaşlı adamın yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle öldüğü ihtimali üzerinde duruldu. Komşuları, \"Ağır bir koku hissettik. Sonra binanın içine baktık ve kokunun nereden geldiğini anlamaya çalıştık. Kokunun komşumuzun dairesinden geldiğini fark ettik. İçeri girdiğimizde yatağında cesediyle karşılaştık.\" dedi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Binanın görüntüsü

Binanın önünde polis ve itfaiye ekiplerinin görüntüsü

Komşular ile röp ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ /DÜZCE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)KAYIP KİŞİNİN CESEDİ, YAYILAN KOKUDAN BULUNDU

ADANA\'da, eşinin önceki gün kayıp başvurusunda bulunduğu Ali Bozkurt\'un (33) cansız bedeni, metruk binadan yayılan kötü kokular üzerine mahalle sakinleri tarafından bulundu.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi 3138 Sokak\'ta meydana geldi. Sokağa yayılan kötü koku üzerine, kokunun kaynağını arayan mahalle sakinleri, metruk bina içinde erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, cesedin önceki gün kayıp başvurusunda bulunulan Ali Bozkurt\'a ait olabileceğini değerlendirdi. Polis tarafından evinden alınarak olay yerine getirilen Bozkurt\'un eşi, cesedi teşhis etti. 4 gündür eve gelmediği öne sürülen Bozkurt için önceki gün kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi. Yapılan ilk incelemede 3 günlük olduğu tahmin edilen Bozkurt\'un cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Bozkurt\'un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Olay yeri inceleme polislerinden görüntü

- Polislerin inceleme yapmasından görüntü

- Polisleri izleyen vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)ÇOCUKLARIN DA İÇİNDE OLDUĞU GÖÇMEN TEKNESİ SU ALDI... İMDADA SAHİL GÜVENLİK YETİŞTİ

İZMİR\'in Menderes ilçesi Özdere Mahallesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin su almaya başladığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, olay yerine ekip gönderdi. Sahil Güvenlik ekipleri, batmak üzere olan fiber teknedeki Afganistan uygurlu 5 çocuk, 3 kadın toplam 15 kişiyi kurtardı. O anlar Sahil Güvenlik ekiplerince kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Kurtarılan göçmenleden genel ve detaylar

-Kadın ve çocukalrın görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)EĞİTİM-İŞ SENDİKASINDAN MESLEK LİSESİNİN DEVRİNE TEPKİ EYLEMİ

DENİZLİ Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki, Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bağlı olan 75. Yıl Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi\'nin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü\'ne devredilip, koleje dönüştürülmesine Eğitim-İş Sendikası tepki gösterdi. \'Okullar halkındır satılamaz\' yazılı pankart açan sendikacılar, okulun Bölge Müdürlüğü\'ne peşkeş çekildiğini ileri sürdü.

Eğitim-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan ve sendika üyeleri, 75. Yıl Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi önünde toplanıp, \'Okullar halkındır satılamaz\' yazılı pankart açıp, eylem yaptı. Organize Sanayi Bölgesi içindeki, 75. Yıl Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi\'nin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü\'ne devredilip, koleje dönüştürüldüğüne dikkati çeken sendikacılar, duruma tepki gösterdi. 15 sendikacının katıldığı eylemde, grup adına açıklamayı Eğitim-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan yaptı. Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün Meslek Lisesi\'ni Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü\'ne devrettiğini belirten Aydoğan, Burada halkın malı olan bir okulun satılması sonucu bu işlem kabul edilemez. İkili eğitim uygulanmasından vazgeçmek isteyen Milli Eğitim\'in okulun devrine onay vermesi ayrı bir skandaldır. Devir yapıldıktan sonra okula birçok yatırımın ve araç gereç desteğinin yapıldığını gördük. Bu destekler şimdiye kadar neden yapılmadı Okulda görev yapan öğretmenler de mağdur edildi. Hepsi başka okullara ihtiyaç dışı görevlendirildi. Bu devir hakkında gerekli hukuki işlemleri başlatacağız dedi.

Açıklamanın ardından sendika üyeleri okulda inceleme yaptıktan sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Sendika üyelerinin açıklamasından görüntü

-Eğitim-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan

-75. Yıl Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi\'nin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN /DENİZLİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)MAHALLELİDEN \'FUHUŞ\' EYLEMİ

İZMİR\'in Buca ilçesinde bir mahallede bulunan 1+1 dairelerde fuhuş yapıldığını iddia vatandaşlar eylem yaptı.

Yıldız Mahallesi sakinleri, mahallelerinde bulunan bazı 1+1 dairelerde fuhuş yapıldığını öne sürdü. Fuhuş pazarlığının sokakta ortasında yapıldığını öne süren mahalle sakinleri, söz konusu binanın önünde bir araya gelerek, özellikle küçük çocukların korunması için yetkililerin bu konuya el atmasını istediklerini dile getirdi. Bir süre önce, fuhuşa aracılık ettiğini öne sürdükleri kişilerin kendilerine ve polise saldırdıklarını söyleyen mahalleli, denetim yapılmasını istedi. Mahalle sakinleri adına konuşan Ümit Bozbay, \"Ailelerimizin, çocuklarımızın güvende olmasını istiyoruz. Ne yazık ki çevremizde 1+1 dairelerin pansiyon haline getirilip günlük kiraya verilmeye başlamasıyla, mahallemizin huzuru kaçtı. Bu dairelerde çıplak balkona çıkan kızlı erkekli kişiler yüzünden, balkonlarımıza çıkamaz olduk. Camlarımızı kapılarımızı açamaz hale geldik. Çocuklarımız sokakta oyun oynayamaz hale geldi. Durum her geçen daha da kötüye gitmektedir. Araçlarla yabancı uyruklu kadınlar da bu dairelere getirilmeye başlandı. Burayı kiraya veren kişiler bize ve polislerimize saldırma cesareti göstermeye başladılar. Mahalle sakinleri olarak bu dairelerin sahiplerinin belirlenmesini ve dairelerin denetim altına alınmasını istiyoruz\" dedi.

Açıklamanın ardından mahalle sakinleri olaysız şekilde eylemlerini sonlandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yürüyüşten görüntü

- Açıklamadan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN /İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)KASASI YÜKSEK OLAN TIR, VAPURDA SIKIŞTI



TOPÇULAR-Eskihisar arasında sefer yapan İDO\'ya ait arabalı vapurda bulunan TIR, kasasının yüksekliği nedeniyle inişi sırasında vapurda sıkıştı.

Topçular\'dan dün akşam saatlerinde Eskihisar\'a hareket eden İDO\'ya ait arabalı vapura giriş yapan 16 KKH 89 plakalı TIR, saat 22.50 sıralarında iniş yaptığı esnada kasasının yüksekliği nedeniyle vapurda sıkıştı. Olay esnasında vapurda yüksek bir sesin duyulduğu öğrenildi. Durumun İDO\'ya bildirilmesi üzerine arabalı vapura İDO\'ya bağlı ekipler sevk edildi. TIR\'ı sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (ÖZEL)

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- TIR\'ın arabalı vapurda sıkışma görüntüleri

Haber: Ersan SAN / GEBZE(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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