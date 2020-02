DHA YURT BÜLTENİ 1

AKSARAY\'DA MÜLTECİLER VE POLİSLERİ TAŞIYAN OTOBÜS DEVRİLDİ (1)



Sınır dışı edilmek üzere, İstanbul\'dan Suriye sınırına götürülen Suriyeli mültecilerin bulunduğu otobüs, Aksaray\'da yoldan çıkıp devrildi. 23 mülteci ile 17 polisin bulunduğu otobüste çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Kaza, saat 00.15 sıralarında Aksaray-Ankara Karayolu\'nun 45\'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, sınır dışı edilmek üzere İstanbul\'dan Suriye sınırına götürülen mültecileri taşıyan ve içerisinde polislerin de bulunduğu 34 RHK 91 plakalı otobüs, Altınkaya Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada 23 Suriyeli mülteci ile 17 polisin bulunduğu otobüste çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonrası otobüste sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray\'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------

-Otobüsten çıkarılan yaralılar

-Sağlık görevlilerinin müdahalesi

-Sedyede taşınan yaralılar

-Ambulanslar

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY (DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

==============================

ADANA\'DA FETÖ OPERASYONU

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle ilişkisi olduğu öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince baskın düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Adli tıp biriminin dış görüntüsü

- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmeleri

Süre: 01\'32\" Boyut: 284 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



===============

HATAY\'DA ORMAN YANGINI



Ufuk AKTUĞ/BELEN (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Belen ilçesinde trafoda meydana gelen patlama nedeniyle orman yangını çıktı. Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Belen ilçesinde gece saatlerinde Soğukoluk mevkiinde trafoda meydana gelen patlama sırasında kıvılcımlar ağaçları tutuşturdu. Ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 10 arazöz, 5 su tankı ve bir iş makinesi sevk edildi. Yangına havadan da 1 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter ile müdahale edildi.

Ekiplerin karadan ve havadan söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Gece ormandan yükselen alevler

- Havadan yangına müdahale eden helikopterler

- Ormandan yükselen dumanlar

- Binalar ve yangından genel görüntü

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



=============

MOTOSİKLETİN KÜÇÜK ÇOCUĞA ÇARPMA ANI KAMERADA



MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, motosikletin çarptığı 4 yaşındaki Deniz Elmas hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise üvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, önceki gün saat 11.30 sıralarında Turan Mahallesi\'nde meydana geldi. Oyun oynadığı kaldırımdan bir anda karşıya geçmek için yola fırlayan Deniz Elmas\'a, İbrahim C. (15) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen bir motosiklet çarptı. Kazanın ardından İbrahim C. motosikletiyle olay yerinden kaçarken, ayağından hafif yaralanan Deniz, babası Abdullah Elmas (34) tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansırken, sürücü C.\'nin ise jandarmaya giderek ifade verdiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Motosikletin çocuğa çarpma anı

Haber: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI



BURSA\'nın İnegöl ilçesinde ara sokaktan ana yola çıkarken otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Ercan Yalman (35) ağır yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında İnegöl İlçesi Ağaç İşleri Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İnegöl\'den Ankara istikametine giden Selçuk Kandemir yönetimindeki 16 HA 871 plakalı otomobil, Ağaç İşleri Sanay\'inden Bursa-Ankara karayoluna çıkan Ercan Yalman\'ın (35) kullandığı bisiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle havalarıp otomobilin ön camının8 üzerine düşen bisiklet sürücüsü Yalman ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri geldi. Ağır yaralanan Yalman, ilkr müdahalenin ardındanambulansla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yalman\'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Kaza yeri genel görüntü

- Yaralının görüntüsü

- Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================

PKK ŞÜPHELİSİ HAVALİMANINDA YAKALANDI

TERÖR örgütü PKK lehine Avusturya\'da faaliyet gösteren derneklerde sorumlu olduğu tespit edilen D.Ç., İzmir Adnan Menderes Havalimanı\'ndan Avusturya\'ya gitmek isterken yakalandı.

İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT İzmir Bölge Başkanlığı ile yürütülen çalışma kapsamında, Avusturya\'da bölücü terör örgütü PKK lehine faaliyet gösteren derneklerde sorumlu olduğunu tespit ettiği D.Ç\'nin, bu ülkeye gideceği bilgisi üzerine harekete geçti. Adnan Menderes Havalimanı\'nda önlem alan ekipler, dün saat 18.00 sıralarında Avusturya\'ya gitmek üzere uçağa binmek için gelen D.Ç.\'yi yakaladı. Gözaltına alınan D.Ç., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------

- Şüphelinin havalimanından çıkarılışından görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================

BİLECİK\'TE 3 AFGAN MÜLTECİ BIÇAKLA YARALANDI



BİLECİK\'te Afganistanlı iki mülteci grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay akşam saatlerinde İsmet Paşa Mahallesi Leylak Sokak\'ta meydana geldi. Afgan uyruklu iki grup arasında henüz sebebi bilenmeyen tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda kimliği belirlenemeyen bir kişi bıçakla Omid Rahimi, Noor Ahmed ve Abdullah Ahmazey\'i çeşitli yerlerinden yaralayıp kaçtı. Yaralılar, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Bilecik Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, 3 kişiyi bıçaklayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerindeki yaralılar

-Yaralıların ambulansa götürülmesi

Haber-Kamera:BİLECİK / DHA

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================

ÇANAKKALE BOĞAZI\'NDAN GEÇEN GEMİ MAKİNE ARIZASI YAPTI



ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçişi sırasında makine arızası yapan Türk bayraklı \'Med Denizli\' isimli konteyner gemisi, Çanakkale önlerinde demirledi.

Tekirdağ\'dan Yunanistan\'ın Pire Limanı\'na gitmek üzere hareket eden 152 metre boyunda ve 10 bin 925 groston ağırlığındaki Türk bayraklı \'Med Denizli\' isimli gemide, boğaz geçişi yaptığı saat 23.15 sıralarında makine arızası meydana geldi. Gemi kaptanı telsizle durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü\'ne bildirdi.

Makinelerinin durması nedeniyle kontrolden çıkıp bir süre sürüklenen gemi Çanakkale önlerinde demir atarak durabildi. Geminin bulunduğu noktaya güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait \'Kurtarma-6\' römorkörü gönderildi. Boğaz geçişi yapan gemilere ise durum hakkında bilgi verilip tedbirli olmaları istendi.

\'Med Denizli\' isimli gemi, daha sonra arızasının giderilmesi için römorkör yardımıyla çekilerek, Karanlık Liman demir bölgesine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------

-Makine arızası nedeniyle demirleyen konteyner gemisinden detaylar

HD / 1 dakika 2 saniye / 115 MB

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================

AK PARTİ\'Lİ TURAN: TÜRKİYE\'Yİ UŞAK GİBİ GÖRMEK İSTEYENLERE, HAK ETTİĞİ CEVAP VERİLİYOR



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, \"Türkiye\'nin egemenliğini artık kabul etmek istemeyen, uşak gibi görmek isteyen insanlara, Türkiye hak ettiği cevabı veriyor\" dedi.

Çanakkale\'nin Bayramiç ilçesindeki köylerde önceki gün elma üreticileriyle buluşan AK Parti Grup Başkanvekili Turan, dün de öğretmenevinde partililer ve STK temsilcileriyle görüştü. Kaymakam Ramazan Kendüzler, Belediye Başkanı AK Parti\'li Sadettin Arslan ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirsöz de Bülent Turan\'a eşlik etti.

Türkiye\'de ekonomik kriz olduğuna yönelik söylemleri eleştiren AK Parti\'li Turan, \"Dün Bayramiç\'te elma tarlasını ziyaretimde \'Üretene kriz yok\' dedim. Bugün sol tandanslı bütün gazetelerde tiye alarak, dalga geçmeler var. \'Kriz yok, diyorlar\' diye espriler var. Bir daha söylüyorum; üretene kriz yok kardeşim. Ben dün tarlaları gezdim. Elma para ediyor mu bu sene? Ediyor. Pazar var mı? Var kardeşim. O yüzden bir daha söylüyorum; 2008 yılında o zamanki başbakanımız \'Teğet geçecek\' dediğinde krizi herkes dalga geçti. Ama kaptan sağlamdı, ekip sağlamdı. Yunanistan battı. Bulgaristan sıkıntıya girdi. Buna rağmen kriz Türkiye\'den teğet geçti. Krizin tek göstergesi dolar değildir. Ekonominin tek girdisi dolar değildir, döviz değildir. Üretime bakacaksınız, ihracata bakacaksınız, borsaya bakacaksınız, dövize bakacaksınız\" diye konuştu.

\'KÖTÜ KOMŞU, BİZİ MAL SAHİBİ YAPACAK\'

Ekonomik verilerin birçok değerle birlikte tartıldığını dile getiren Turan, şunları kaydetti:

\"Bizim döviz kaynaklı sorunumuz var mı? Var; ama size bir şey sorayım. Dövizden kaynaklı bir sorun 3 ay önce niye yoktu? Ne oldu da yıkılan ne vardı da döviz bu kadar arttı? Deyin ki bana \'Şuradan borç aldınız\', deyin ki bana \'Şu yatırımı durdurdunuz\'. O yüzden var mı bu sorunun bir cevabı? Türkiye borçluymuş. Borç oranımız gelişmiş ülkelerden çok daha iyi. Ama borçluysak dün de borçluyduk, bugün mü oldu? Cari açık fazlaymış. Arkadaş dün de fazlaydı. Eğer bu kriterse ki her sene kapanıyor borcumuz, yeni bir şey yok. Ama Türkiye\'nin egemenliğini artık kabul etmek istemeyen, uşak gibi görmek isteyen insanlara; Türkiye, hak ettiği cevabı veriyor. Uşak gibi görünen Türkiye, çok geride kaldı artık. Bu sorun, göreceksiniz bölgesel ittifakların, bölgesel farklılıkların daha çok işine gelecek. Hani bir laf var ya \'Kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış\' göreceksiniz Türkiye üretimini, ekonomisini, ihracatını tekrar ayağa kaldıracak. Tabiri caizse bu kötü komşu, bizi mal sahibi yapacak.\"

AK Parti\'li Turan, daha sonra beraberindekilerle birlikte pazarı dolaşıp, esnaf ve ilçe sakinleriyle bir araya geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

- Bülent Turan\'ın öğretmen evinde yaptığı konuşmadan görüntü.

- Pazar yerinden Bülent Turan\'ın vatandaşlar ve esnafla sohbetinden görüntü

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================

ESKİŞEHİR\'DE ÜLKÜCÜ GENÇLERİN ANISINA \'ŞEHİTLERE SAYGI YÜRÜYÜŞÜ\'



ESKİŞEHİR\'de MHP İl Başkanlığı tarafından, 12 Eylül\'de idam edilen 9 ülkücü için \'Şehitlere Saygı Yürüyüşü\' düzenlendi.

12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıldönümünde, darbe yönetiminin idam ettirdiği ülkücü gençler Ahmet Kerse, Ali Bülent Orkan, Cengiz Baktemur, Cevdet Karakaş, Fikri Arıkan, Halil Esendağ, İsmet Şahin, Mustafa Pehlivanoğlu ve Selçuk Duracak Eskişehir\'de anıldı. \'12 Eylül, Darağacında 9 Yiğit Karanfil\' adı altında düzenlenen yürüyüş ve anma etkinliği akşam saatlerinde Hamamyolu Caddesi Yediler Parkı\'nda başladı. Yürüyüşe MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Namık Akdoğan ve Ülkü Ocakları yöneticilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 300 kişi katıldı.

Cumhuriye Mahallesi\'ndeki Zübeyde Hanım Kültür Merkezi\'ne kadar yürüyen kalabalık daha sonra burada düzenlenen toplantıya katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yürüyüş için toplananlar

-Yürüyüşten detaylar

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR, (DHA)-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================

ECE YAŞAMA TUTUNABİLMEK İÇİN YARDIM BEKLİYOR



MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde 5 yıldır, ender olarak kemiklerde görülen bir kanser türü olan \'Ewing Sarkomu\' nedeniyle kemoterapi ve radyoterapi gören, ancak sağlığına kavuşamayan Ece Küçükçelen (19), alternatif tedavi yöntemlerinden yararlanabilmek için Facebook sayfasından paylaştığı video ile yardım çağrısında bulundu. Yardım çağrısı sosyal medyada kısa sürede yayılan Küçükçelen\'in durumuyla ilgili Fethiye Kaymakamlığı da inceleme başlattı.

Fethiye\'nin Taşyaka Mahallesi\'nde oturan Ece Küçükçelen, 10 yaşındayken önce bacakları ve kollarında kuvvetli ağrı hissetti. Küçükçelen ailesi tarafından Fethiye Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Küçükçelen\'e, 4 yıl süreyle herhangi bir teşhis konulamadı. Ağrıların daha da artması ile el ve kollarını kullanmakta zorluk çekmeye başlayan Küçükçelen\'e, Ege Üniversitesi Hastanesi\'nde, kemiklerde çok nadir olarak görülen bir kanser türü olan \'Ewing Sarkomu\' teşhisi konuldu. Kemoterapi ve radyoterapi tedavisine başlanılan Küçükçelen\'e, 4 yol boyunca yapılan tedavilere rağmen sağlık durumunda bir gelişme olmadı. Bunun üzerine Küçükçelen, kemoterapi tedavisini bir yıl önce reddedip, sadece radyoterapi tedavisine devam etti. Yine durumda bir değişiklik olmazken 58 kilodan 38 kiloya kadar düştü.

Bunun üzerine genç kız, Facebook sayfasından alternatif tedavi yöntemleri için yardım istedi. Küçükçelen\'in Facebook sayfasından gözyaşları içinde yayınladığı videoda, \"5 yıldır kanser hastalığını atlatmaya çalışıyorum. Kanser en çok kemiklerimde, tümör şeklinde görüldü. Cerrahi müdahale yapıldı. 18 kür kemoterapi tedavisi aldım ama işe yaramamaya başladı. Son 1 yıldır hiçbir tedavi alamıyorum. Birçok farklı tedavi yöntemi var ama bunu devlet karşılamıyor. 1 yıldır tedavi alamadığım için hastalığım çok fazla arttı. Şu an da akciğerimde, omurgalarımın çeşitli yerlerinde, kemiklerimde hastalık var. Bir an önce tedavi olmam lazım. Kemoterapi alamıyorum, 38 kiloya düştüm. Birçok politikacıdan alternatif tedavi için maddi yardım istedim ama hiçbiri sözlerini tutmadı. Sizden bana destek olmanızı istiyorum. Umarım bir an önce beklediğim destek gelir\" dedi. Küçükçelen\'in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Yardım için sosyal medyada birçok sayfa açılıp, imza kampanyası oluşturuldu.

\'KULLANACAĞIM İLAÇLAR ÇOK PAHALI\'

Üç kardeşi bulunan Ece Küçükçelen, \"Bağışıklık sistemim bozuk olduğu için kanser oldum. Sadece kemoterapi yanlış. Sadece hücreye yönelik bir çözüm oluyor. Hastalığım için bazı ilaçlar kullanmak gerekli. Tedavi için kullanacağım ilacın fiyatı 15 bin TL. Vücudumda kaç tane tümör var onu da bilmiyoruz. Çok nadir gözüken bir hastalık olduğu için normal kanser tedavileri doğru olmuyor. Bağışıklık sistemimi düzeltmemiz gerekiyor. Sadece kemoterapi yetersiz kaldı. Alternatif tedavi yöntemlerine başvurmam şart, yardım bekliyorum\" diye konuştu.

KAYMAKAMI ŞAHİNER: KONUYU HASSASİYETLE TAKİP EDİYORUZ

Sosyal medyadan hızla yayılan yardım çağrısı üzerine Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner de harekete geçti. Fethiye İlçe Sağlık Müdürlüğü, Fethiye Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri Küçükçelen ile görüştü. Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner konuyu yakından takip ettiklerini belirterek, \"Ece Küçükçelen\'in son evrede olan Ewing Sarkomu tanısı var. Radyo terapi ve kemoterapi alıyor. Bir ay önce radyoterapisi yapılmış. Ece kemoterapiyi kabul etmiyor. Kendisi bir araştırma yaparak, Antalya\'da özel bir hastanede farklı yöntemlerin kullanıldığı bir tedavi olduğunu duyuyor ve onu yaptırmak istiyor. Birimlerimiz konuyu araştırıyor. Kemoterapi ve radyoterapisi için devlet gerekli yardımı yapıyor. Konuyu hassasiyetle takip ediyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------

-Ece Küçükçelen fotoğrafları

-Ece Küçükçelen\'in osyal medyadan yaptığı çağrı

-Ece Küçükçelen ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ