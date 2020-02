DHA YURT BÜLTENİ-1

HAFİF TİCARİ ARAÇ, KARŞI ŞERİDE GEÇTİ VE 3 MOTOSİKLETE ÇARPIP DEVRİLDİ: 7 ÖLÜ, 3 YARALI

1)FECİ KAZADAN HEMEN ÖNCE MOTOSİKLETLİLERİN GEÇİŞİ KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

SAKARYA\'nın Kocaali ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari araç, karşı yönden gelen 3 motosiklete çarpıp, devrildi. Karayolunun kan gölüne döndüğü kazada, 7 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.Kaza, saat 16.00 sıralarında, Kocaali ilçesi Alandere mevkiinde meydana geldi. Akçakoca\'dan Kocaali yönüne doğru gitmekte olan Mehmet Kaya yönetimindeki 81 KC 694 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Servet Sezer yönetimindeki 54 KS 659 plakalı, Murat Orkun Ilgın yönetimindeki 81 DF plakalı ve Gökhan Çodar yönetimindeki 81 DL 289 plakalı motosikletlere çarparak devrildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, motosikletlerden biri alev aldı. Kazada bazı kişiler feci şekilde can verdi. Bir kişinin başı vücudundan koparken, bir kadının bacakları da vücudundan koptu. Kazayı gören çevredekiler yardıma koşarken, yanan aracı söndürüp, cesetlerin üzerine ellerine geçirdikleri tişört ve bezleri örttü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Kaya, 54 KS 659 plakalı motosikletin sürücüsü Servet Sezer, 81 DF 289 plakalı motosikletin sürücüsü Murat Orkun Ilgın yaralandı. 81 DL 601 plakalı motosikletin sürücüsü Gökhan Çodar, motosikletlerde bulunan Fatih Sivrikaya ve Yunus Emre Kurt, hafif ticari araçta bulunan Gülcan Morkoç Arslanbaş ile Ufuk Arslanbaş, Canan Morkoç Abuhan ve Gülsüm Morkoç hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Kocaali İlçe Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, kaza nedeniyle Kocaali-Akçakoca karayolu trafiğe kapandı. Cumhuriyet Savcısı\'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ölen 7 kişinin cenazeleri morga kaldırıldı.

SAVCI OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, \"Sağlık ve trafik ekiplerimiz olay yerinde. İlk belirlemelere göre ölü sayısı 8\'di. Ancak hastaneye gönderilenlerden ölü zannedilen bir kişi yaşıyormuş. Ölü sayısı 7\" dedi.

Polis ekipleri kaza bölgesinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza yerine gelen Sakarya Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Sakarya\'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ve yaralananların kimlikleri belirlendi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Kaya, 54 KS 659 plakalı motosikletin sürücüsü Servet Sezer, 81 DF 289 plakalı motosikletin sürücüsü Murat Orkun Ilgın yaralandı. 81 DL 601 plakalı motosikletin sürücüsü Gökhan Çodar, motosikletlerde bulunan Fatih Sivrikaya ve Yunus Emre Kurt, hafif ticari araçta bulunan Gülcan Morkoç Arslanbaş, Ufuk Arslanbaş, Canan Morkoç Abuhan ve Gülsüm Morkoç yaşamını yitirdi. Ölen 7 kişinin cenazesinin otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi\'ne gönderileceği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FECİ KAZADAN HEMEN ÖNCE MOTOSİKLETLİLERİN GEÇİŞİ KAMERAYA YANSIDI

Sakarya\'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen kaza öncesi motosikletlilerin hızla yolda ilerleyişi ve kazanın hemen sonrası, bir taksinin kamerasına yansıdı. Motosikletler yolda hızla ilerlerken, arkadan gelen taksi kaza nedeniyle durdu. Motosikletin yanması sonucu yükselen dumanlar ve insanların panik hali görüntülendi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

------------------------------

- Araçtan yükselen dumanlar

- Çevreye savrulmuş ve üstleri örtülmüş cansız bedenler

- İtfaiye ekibinden detay

- Vatandaşların oluşturduğu kalabalık

- Kaza yerinde çekilen güvenlik şeridi

- Genel ve detay

-------------------------------

Motosikletlerin geçişi

Olay yerinde yükselen dumanlar ve olay yerindeki kişilerden görüntü

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER-Tezcan SOLMAZ / SAKARYA, (DHA)

=======================================================

2)KEPÇE EVİN BAHÇESİNE GİRDİ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI



MALATYA\'da, kontroden çıkan kepçe evin bahçesine girdi, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Dilek Mahallesi\'nde meydana geldi. Sokaktan kent merkezine doğru seyir halinde olan kepçe, operatörü E.Ö.\'nün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu evin bahçesine girdi. Bahçe etrafındaki barakaları yıkarak içeri giren kepçe, evin önünde bulunan Adile Yiğit (70), gelini Necla Yiğit (32) ile torunu Muhammet Yiğit\'e (5) çarptı. Kazada, kepçenin altına kalan Adile Yiğit olay yerinde hayatını kaybederken, gelini ve torunu Muhammet Yiğit ise ağır yaralandı. İş makinası içerisinde bulunan sürücü E.Ö. de hafif yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılırken, Adile Yiğit\'in cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------------

- Olay yerinden görüntü

- Yıkılan baraka

- Evden görüntü

- Yoldan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 165 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

===================================================

3)FRENİ BOŞALAN BETON MİKSERİ, OTOMOBİLİ 200 METRE SÜRÜKLEDİ: 1 YARALI



TRABZON\'un Tonya ilçesinde, freni boşalan beton mikserinin yaklaşık 200 metre sürüklediği otomobilin sürücüsü Muhammet Kurt (31), ağır yaralandı. Kaza, saat 21.00 sıralarında Tonya ilçesi Kalınçam Mahallesi\'nde meydana geldi. F.G. yönetimindeki 61 K 1389 plakalı beton mikseri, freni boşalınca önünde ilerleyen Muhammet Kurt yönetimindeki 61 TY 095 plakalı otomobili sürüklemeye başladı. Beton mikseri, yaklaşık 200 metre sonra İskenderli Caddesi üzerinde kendiliğinden durdu. Sürücü Muhammet Kurt, çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı Muhammet Kurt\'u ambulansla Tonya Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Kurt, ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi\'ne sevk edildi. Muhammet Kurt\'un Karayolları Trabzon Bölge Müdürlüğü Akoluk Denetim İstasyonu\'nda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------------

- Kaza yeri detayı

- Yaralının ambulansa alınması

Haber-Kamera: İnan KALYONCU / TRABZON-DHA

===================================================

4)YIKILAN DUVAR 8 OTOMOBİLİ HURDAYA ÇEVİRDİ

ADANA\'nın Seyhan ilçesinde, kullanılmayan fabrikanın duvarı, park halindeki 8 aracın üzerine yıkıldı. Büyük gürültüyle yıkılan duvar, 8 aracı hurdaya çevirdi. Olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi\'nde meydana geldi. Kullanılmayan fabrikaya ait çevre duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. Bu sırada duvar kenarında park halinde bulunan 8 araç hurdaya döndü. Olayın meydana geldiği yerde ise, büyük toz bulutu oluştu. Gürültüyü duyan çevredeler ise deprem olduğunu sanarak evlerini boşalttı. Sokağa inenler ise, duvarın yıkıldığını görünce polise haber verdi. Bu sırada olay yerine gelen araç sahipleri otomobillerini kullanılamaz halde görünce polisi şok yaşadı. Kimsenin yaralanmadığı olayla, polis ve belediye ekipleri çevredekilerin ifadesini aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------------------

- Yıkılan duvar

- Duvar altında kalan araçlar

- Polislerin rapor tutması

- Çevredeki kalabalık

- Vatandaşlar ile Röp.

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK-Can ÇELİK/ADANA,(DHA)-

================================================

5)KÜTAHYA\'DA ORMAN YANGINI



KÜTAHYA\'nın Tavşanlı ilçesi yakınlarında, orman yangını çıktı. 30 hektarlık alanda etkili olan yangının kısmen kontrol altına alındığı öğrenildi.Yangın, akşam saatlerinde Tavşanlı ilçesi yakınlarındaki Bekteşler mevkiinde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle Domaniç ilçe sınırlarına doğru yayılan yangına ekipler 5 helikopter, 20 arazöz ve çok sayıda iş makineleriyle müdahale etti. Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirten Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, \"Yangının piknikçilerden dolayı çıktığını tahmin ediyoruz. Yangın, kesin olmamakla birlikte yaklaşık 30 hektarlık karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda etkili oldu. 150 asker, 100 kadar da orman işçisi ile müdahalemiz sürüyor. Yangın şu an için kısmen kontrol altına alınmış durumda\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Yangın söndürme çalışmaları

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-Tuna İŞLEYEN-Mustafa YİĞİT/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)

================================================

Denizli\'de nakliye deposunda yangın (2)

6)YANGIN KONTROL ALTINDA

Denizli\'nin Merkezefendi ilçesindeki nakliye deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'na bağlı 32 itfaiye aracı ve 100 personelin, yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Ekiplerin 6 noktadan su ve köpük sıkarak müdahale ettiği yangından çıkan duman gökyüzünü kapladı. Denizlispor Yönetim Kurulu üyesi Fikret Akyol\'a ait olduğu öğrenilen depoda, büyük çapta maddi hasar oluştu.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Yangından görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

=================================================

7)YOZGAT\'TA, ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU



YOZGAT\'ta, apartmanın çatı katında çıkan yangında, 5 daire yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, akşam saatlerinde Aşağı Nohutlu Mahallesi, Neva Evleri Apartmanı\'nda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çatı katından görülen dumanın ardından alevler teras katlarda bulunan evleri sardı. Yangın anında binada bulunlar polis tarafından tahliye edildi. Yangının büyümesi ve teras katta bulunan 5 daireye sıçraması üzerine çevre ilçelerdeki itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Yangına Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA aracı ve Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme araçlarıyla da müdahale edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Olay yerinde toplanan yüzlerce kişi nedeniyle polis ve itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı.

Vali Kemal Yurtnaç, olay yerine gelerek vatandaşlardan ve görevlilerden bilgi aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Binadan dumanların yükselmesi

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Dumanın yerini alevlere bırakması

-Alevlerin teras katta bulunan evleri sarması

-Kalabalık

-Detay

-Vali Kemal Yurtnaç

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)

==================================================

Makamında kalp krizinden yaşamını yitiren komutan törenle uğurlandı (ek)

8)TOPRAĞA VERİLDİ

Afyonkarahisar\'ın Dazkırı ilçesinde, makamında kalp krizi geçirip, yaşamını yitiren İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halit Kasap\'ın (47) cenazesi, memleketi Konya\'nın Halkapınar ilçesinde toprağa verildi.

Dazkırı İlçe Jandarma Komutanlığı\'ndaki makamında, önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Kasap\'ın cenazesi, Afyonkarahisar\'da düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Konya Halkapınar\'a getirildi. Evli ve 3 çocuk sahibi Kasap için Şehit Ömer Halisdemir Meydanı\'nda tören düzenlendi. Törene Ereğli ilçe Jandarma Komutanı Binbaşı Osman Koşar ile Kasap\'ın ailesi ve meslektaşları katıldı. Halit Kasap\'ın cenazesi, meydanda kılınan namazının ardından götürüldüğü Halkapınar Merkez Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halit Kasap\'ın meslekte 22\'nci yılına girdiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Halit Kasap\'ın cenazesinin meydana getirilişi

-Cenaze namazının kılınması

-Detaylar

Haber-Kamera:Atilla ATMACA/HALKAPINAR,(Konya)(DHA)

============================================

9)OTOMOBİLLE GELİP, DÜĞÜNÜ TARADILAR: 2 YARALI



HATAY\'ın İskenderun ilçesinde, otomobil ile sokak düğününe gelen kimliği belirsiz kişilerin tabancayla açtığı ateş sonucu Mahmut Yarbo ve Sabri Kaymaz, yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi Mithatpaşa Caddesi\'nde Emine Saadet Carmikli İlköğretim Okulu yakınında meydana geldi. Sokak düğünü sırasında 48 BC 360 plakalı otomobille yaklaşan kimliği belirsiz kişiler, kalabalığın üzerine tabancayla ateş açtı. Olayın ardından şüpheliler geldiği otomobil ile kaçarken, saldırganların tabancasından çıkan kurşunlar Mahmut Yarbo ve Sabri Kaymaz\'ın ayaklarına isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

(Cep telefonu kamerası)

- Kalabalıktan görüntü

- Ambulansın gelişi

- Yarıların ambulansa taşınması

Haber: Ufuk AKTUĞ - Kamera: İSKENDERUN(Hatay), (DHA)

=====================================

10)BAŞINDAN VURULUP, PORTAKAL BAHÇESİNE GÖMÜLEN KİŞİNİN KATİLLERİ YAKALANDI



ADANA\'nın Seyhan ilçesinde, darp edildikten sonra başından silahla vurulan ve portakal bahçesine gömülen Ünal Gülbahar\'ın (44) katil zanlıları Kocaeli\'de yakalandı.

Olay, geçtiğimiz 31 Ağustos\'ta Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi\'nde meydana geldi. Necdet Geçgel, sabah saatlerinde portakal ağaçlarını sulamak için bahçesine gitti. Elindeki kürekle, suyun taşmaması için bir ağacın çevresine bent oluşturmaya çalışan Geçgel, toprağa gömülü cesetle karşılaştı. Geçgel\'in ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sadece parmakları görülen ceset, olay yeri İnceleme ekipleri tarafından, gömüldüğü yerden çıkarıldı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri, portakal bahçesi çevresinde geniş kapsamlı inceleme yaptı. Yapılan araştırmalar sonucunda Gülbahar\'ı, Erhan A. (26) ve Burhan Ü.\'ün (28) öldürdüğü belirlendi. Şüphelilerin peşine düşen polis, Erhan A. ve Burhan Ü.\'yü Kocaeli\'de, yakalayarak gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Adli tıp biriminin görüntüsü

- Yakalanan cinayet zanlılarının adli tıp birimine getirilmeleri

- Sağlık kontrolünün ardından zanlıların polis aracına bindirilmesi

- Portakal bahçesi ve olay yerinin görüntüsü ile Ünal Gülbahar\'ın sağlık fotoğrafı (arşiv)

Haber: Çağlar ÖZTÜRK - Kamera: Can ÇELİK/ADANA, (DHA)

==========================

11)ŞEHİT HALİSDEMİR\'İN ADI VE FOTOĞRAFIYLA TANTUNİ SATIŞINA TEPKİ

15 TEMMUZ\'daki hain darbe girişiminin seyrini değiştiren isimlerden kahraman şehit Astsubay Ömer Halisdemir\'in fotoğrafı ve ismini kullanan tantunici büyük tepki çekti. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tantuni tezgahındaki kahramanın fotoğrafı ve ismi çıkartıp, el koydu.

Merkez Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı\'nda bir özel olarak dizayn edilen kamyonette, darbeci Tuğgeneral Semih Terzi\'yi öldürerek 15 Temmuz kahramanı şehit Astsubay Ömer Halisdemir\'in fotoğrafı ve ismini kullanarak yöresel tantuni satıldığı ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kahramanın fotoğrafı ile \'Halis Tantuni\' adıyla tantuni satan seyyar tezgah işletmecisine müdahale etti. Ekipler, üzerinde \'Halis Tantuni\' yazan kahramanın fotoğraflı afişi kamyonetten söktü. Satış yapılan kamyonete de el konuldu.

Tepki üzerine olay yerinden ayrılan ve adını açıklamayan seyyar satıcı, \"Bunu milli duygularımla yapmıştım. Ticari bir kaygım yoktu\" dedi.

ŞANLIURFA\'DA BİR KURS REKLAM AFİŞİNDE KULLANMIŞTI

Öte yandan kahraman şehit Astsubay Ömer Halisdemir\'in fotoğrafı Şanlıurfa\'da özel bir eğitim kurumunun reklam afişinde kullanılmış, tepki üzerine afiş kaldırılmıştı. Halisdemir\'in kardeşi Soner Halisdemir, ağabeyinin fotoğrafının reklam afişinde kullanılmasına tepki gösterip, yasal işlem yapılacağını bildirmişti.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Zabıta ekiplerenden görüntü

- Zabıta ekiplerinin Halisdemir Tantuni pankartını yırtması

- Pikaptan genel görüntü

SÜRE:02\'41\" BOYUT:298 MB

Haber-Kamera:ADANA,(DHA)

=============================================

12)VALİNİN MAKAM ARACI, SÜNNET OLAN ŞEHİT ÇOCUĞUNA TAHSİS EDİLDİ



ÜÇ yıl önce Hakkari\'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK\'nın saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Haşim Yenigül\'ün 1.5 yaşındaki oğlu Haşim Yenigül, sünnet mevlidine Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan\'ın makam aracıyla gitti.

Şehit babasıyla aynı ismi taşıyan Haşim Yenigül, bir süre önce sünnet oldu ve annesi Leyla Yenigül, mevlidi evlilik yıldönümü olan 2 Eylül\'de yapmaya karar verdi. Kahramanmaraş Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi de şehidin ailesini bu mutlu gününde yanız bırakmadı. Vali Vahdettin Özkan\'ın, 46 0001 kırmızı plakalı makam aracının üzerine Haşim için \'Baba sünnet oluyorum. Maşallah\' yazıldı.

ZIRHLI ARAÇLAR EŞLİK ETTİ

Daha sonra makam aracı, asker ve polis zırhlı araçları ve motorize ekiplerinin de katıldığı bir konvoyla şehidin Boğaziçi Mahallesi\'ndeki baba evine geldi. Konvoyu şehidin babası Metin Yenigül ile ailesi karşıladı. Askerler şehidin evine çıkıp şehidin eşi Leyla Yenigül, çocukları Haşim ve Metin Musab Yenigül\'ü alarak makam aracına bindirdi.

BU DEFA KAVŞAKLAR ŞEHİT ÇOCUĞU İÇİN KESİLDİ

Daha sonra minik Haşim babasının mezarını ziyaret etmek için evden ayrıldı ve şehir turu düzenlendi. Önde trafik aracı, arkada minik Haşim\'i taşıyan valilik aracına asker ve polis araçlarının yanı sıra Yenigül ailesinin yakınları ile vatandaşların da eşlik ettiği uzun araç konvoyunun evden ayrılmasıyla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehitliğe kadar olan güzergahtaki tüm kavşakları Haşim Yenigül trafiğe kapattı.

BABASININ MEZAR TAŞINDAKİ BAYRAĞI SEVDİ

Şehit turunun ardından minik Haşim, ağabeyi Murat Musab ile birlikte Şeyhadil Mezarlığı\'ndaki şehitlikte yatan babasının mezarına çiçek bıraktı. Murat Musab Yenigül, mezar taşındaki babasının fotoğrafını öperken, minik Haşim babasının mezar taşını ve üzerindeki bayrağı sevdi. Daha sonra Kur\'an-ı Kerim okunup dua edildi. Haşim Yenigül, mezarlıktaki programın ardından yine konvoy eşliğinde sünnet mevlidinin düzenlendiği Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi\'ne geçti. Şehidin birlikte görev yaptığı 15 silah arkadaşı da minik Haşim\'in mevlidine katıldı.

\'10 EVLADIM OLSA YİNE VATANA VERİRİM\'

Şehidin babası Metin Yenigül, çok mutlu olduğunu belirterek, \"3 Eylül 2016\'da evladımı bu vatana verdim. Şehit olduğunda gelinim hamileydi daha sonra torunumuz dünyaya geldi, babasının ismini taşıyor Haşim Yenigül olarak. Şehit babası olarak evladımı verdim ve 10 tane daha olsa bu vatana feda olsun. Bir tane verdim Cenab-ı Allah bana tekrar evlat verdi. Gururluyuz. Sayın Valimize, emniyet teşkilatımıza, askerlerimize, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

HAŞİM-LEYLA YENİGÜL\'ÜN EVLİLİK YILDÖNÜMÜ

Leyla Yenigül ise, Vali Vahdettin Özkan ile TSK ve emniyet teşkilatının her zaman yanında olduğunu ve bu mutlu gününde de yine yalnız bırakmadıklarını söyledi. Yenigül, \"Aynı zamanda bugün evlilik 5\'inci evlilik yıldönümümüz eşimle. Onun için de çok farklı duygular içerisindeyim. Hem oğlumun sünnet mevlidi hem de evlilik yıldönümümüz. Yani her duyguyu birlikte yaşıyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Konvoyun gelişi

- Valilik aracının plakası

- Makam aracındaki yazılar

- Metin Yenigül\'ün askerleri karşılaması

- Metin Yenigül ile röp.

- Polisin Haşim Yenigül\'ü kucağına alması

- Leyla Yenigül ile röp.

- Evin önünden detay

- Şehidin araç arkasındaki fotoğrafı

- Haşim Yenigül, babasının silah arkadaşlarıyla

- Leyla Yenigül\'ün kamam aracına binişi

- Haşim Yenigül annesinin kucağında

- Konvoyun evden ayrılışı

- Konvoyun şehir turu atması

- Konvoyun mezarlığa gelişi

- Makam aracındaki Haşim Yenigül

- Metin Musab Yenigül\'ün babasının fotoğrafını öpmesi

- Haşim Yenigül\'ün babasının mezar taşını sevmesi

- Kur\'an-ı Kerim okunması

- Dua edilmesi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.19 GB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

=============================

13)HAYME ANA\'YI ANMA VE GÖÇ ŞENLİKLERİ\'NE, BAKAN ERSOY DA KATILDI

OSMANLI Devleti\'nin kurucusu Osman Gazi\'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi\'nin annesi olan Hayme Ana için Kütahya\'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba Köyünde \'737\'nci Hayme Ana\'yı Anma ve Göç Şenlikleri\' düzenlendi. Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ile AK Parti milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve MHP Milletvekili Ahmet Erbaş, ilk olarak Hayme Ana\'nın türbesini ziyaret etti. Bakan Ersoy ve beraberindekiler daha sonra şenlik alanına geçti. Ersoy burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

\"Bundan bir hafta evvel 26 Ağustos Türk Milletine ardına kadar açan şanlı zaferi bahşeden Malazgirt\'teydim. Bugün ise o açılan kapıdan Anadolu\'ya giren ve sonrasında 600 yıllık bir cihan devletinin temellerini atacak olan Kayıların Anası Hayme Ananın ebedi istirahati olan Domaniç\'teyiz. Hayme Anamızın hakka yürüdüğü 1281 yılından bu yana bu topraklarda 737\'nci kez gerçekleştirilen bu şenlikler, sahip olduğumuz köklü gelenek ve göreneklerimizin hiçbir millete nasip olmayacak şanlı tarihimizin en açık ispatlarıdır. Hayme Anamızın ismi kendi gibi çok anlamlıdır. Arapça çadır anlamına gelmektedir. Çadır Türklerde aile, yuva birlik ve beraberliğin sembolüdür. Tıpkı bu toprakları bize anavatan Ertuğrul Gazi\'nin annesi, Osmanlı Devleti\'nin kurucusu Osman Bey\'in ninesi olan Devlet Ana olarak anılan Hayme Hatun gibi. Hayme Ana cefakar, vefakar, fedakar ve cesur Türk kadınının en görkemli sembolüdür. Bunun tarih içinde üstlendiği rol, gördüğü işlev çok az kadına nasip olmuştur.\"

Etkinlikte halk oyunları ekibi, mehter takımı gösteri sundu, kılıç kalkan ile atlı okçuluk gösterileri de ilgi gördü. Gösterilerin ardından temsili olarak Söğüt\'e göç canlandırıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Bakan Ersoy\'un etkinlik yerine gelişi,

-Ersoy\'un konuşması,

-Gösterilerinden detay,

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT-DOMANİÇ,(Kütahya)/DHA

===============================

14)CHP\'Lİ MUHARREM İNCE, TOKAT\'TA NİKAH TÖRENİNE KATILDI



CUMHURİYET Halk Partisi\'nin (CHP) 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Tokat\'a gelerek 22\'nci dönem Tokat Milletvekili Feramuz Şahin\'in oğlu Deniz Şahin\'in nikah törenine katıldı.

CHP\'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce partisinin 22\'nci dönem Tokat Milletvekili Feramuz Şahin\'in oğlu Deniz Şahin ile Duygu Kurtcu\'nun nikah törenine katılmak üzere Tokat\'a geldi. Bir otelin düğün salonunda gerçekleşen nikah töreninde çiftin nikahını Tokat\'ın Almus ilçesine bağlı Akarçay beldesi Belediye Başkanı Erdoğan Çoban kıydı. Çiftin nikah şahitliğini ise Muharrem İnce, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, CHP İstanbul eski İl Başkanı Cemal Can Bolat yaptı. Nikah töreni sonrası genç çifte tavsiyelerde bulunan İnce, \"Birbirinizi çok sevin. Birbirinizi çok hoş görün, birbirinizi az kıskanın. Ayağa basma olmadı. Ayağa basın ama birbirinizin damarına basmayın. Burada herkes CHP\'li. Son yıllarda nikahlarda Sayın Erdoğan, 3 çocuk, 5 çocuk diyor ya, biz 6 okçuyuz çocuklar. Burada herkes 6 okçu\" dedi. Kıyılan nikahın ardından genç çiftin evlilik cüzdanını ise CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav verdi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Düğünden görüntüler

-Nikah töreninden görüntüler

-Muharrem İnce\'nin konuşması

-Genel Detay

(506 MB HD Görüntü

Haber-Kamera:Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) -

=================================

15)BİTLİS\'TE BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ İÇİN MEVLİT

BİTLİS\'in Hizan ilçesinde, Bediüzzaman Said Nursi için doğduğu Nurs köyünde mevlit programı düzenlendi. Yurt içinden ve dışından çok sayıda kişinin katıldığı mevlitte, Kur\'an-ı Kerim okunup, dualar edildi.

Hizan ilçesine bağlı Nurs köyünde her yıl Eylül ayının ilk pazar günü düzenlenen \'Şehr-i Bediüzzaman Hizan Kültür Etkinlikleri ve Nurs Mevlidi\' gerçekleştirildi. Nurs Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği\'nce düzenlenen mevlit programına, yurt içinden ve dışından çok sayıda kişi katılıp, dua etti. Nurs Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Hikmet Okur, 2009 yılından beri İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi adına mevlit programı düzenlediklerini belirterek, \"Yaşadığımız müddetçe bu mevlit programı hep böyle devam edecek. Yurt içinden ve yurt dışından birçok kişi bu mevlit programına gelmiş. Amacımız, üstat Bediüzzaman Said Nursi\'yi bütün dünyaya anlatmak. Bütün dünya üstadın Risale-i Nur\'unu okuyor. Bu mevlidi verdiğimiz için çok mutluyum\" dedi.

AK Parti 26\'ncı Dönem Isparta Milletvekili Sait Yüce ise Bediüzzaman Said Nursi\'nin önemli İslam alimi olduğunu dile getirerek, \"Bu toprakların, Anadolu\'nun yetiştirdiği çok muhterem bir insan. Onun, 100 yıl önce yazdığı Kur\'an tefsirleri, Risale-i Nur\'lar bugün hem ülkemizi hem bütün alemi, İslam\'ı hem de insanlığı aydınlatmaya devam ediyor. Bundan yıllar önce yazdığı eserler 55 dünya diline çevrildi. Yazdığı eserlerle ülkemizin insanları değil, bütün İslam aleminin kalp ve ruh hastalıklarına önemli çareler, ilaçlar geliştirmiş bir İslam alimi. Nurs köyünden çıkan üstat, 80 yıllık hayatında tatbikatıyla müspet hareket etmiş. Hiçbir menfi harekete karışmamış, talebelerinin de karışmasını asla istememiş. Devletimizin, ordumuzun, güvenlik güçlerimizin her zaman yanında olmuş. Bugün devletin kanunla silahla güvenlik güçleriyle temin edemediği bu huzuru ve refahı Bediüzzaman\'ın eserlerini okuyanlar, o eserlerde hakikaten temin edebiliyorlar\" diye konuştu.

Mevlide katılan Bediüzzaman Said Nursi\'nin kuzeni Sait Okur da Azerbaycan, İran, Rusya, ABD, Irak ve Gürcistan\'dan birçok misafirin mevlide katıldığını belirterek, şunları söyledi:

\"Sayın Cumhurbaşkanı\'mız gerçekten çok ciddi manada Risale-i Nur\'a sahip çıktılar. Resmen neşrine kendileri bizzat talimat verdiler. Şimdi Diyanet İşleri\'miz neşrediyor. İnşallah temennimiz, okullarda da resmen okutulması. Bütün memleketimizin gençleri bundan istifade etmeleri. Çünkü bütün dünya istifade ediyor. Bu bizden çıkmış, biz niye bundan istifade etmeyelim?\"

Mevlit programı, Kur\'an-ı Kerim okunmasının ardından yapılan ikramlarla sona erdi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Mevlit alanından görüntüler

-Asılan pankartlardan detaylar

-Mevlide katılanlar

-Mevlit okunurken

-Saidi Nursi\'nin eserinin okunması

- AK Parti Isparta eski Milletvekili Sait Yüce ile röportaj

-Saidi Nursi\'nin kuzeni Sabri Okur ile röportaj

-Vatandaşlarla röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Engin AYDIN/HİZAN,(Bitlis),(DHA)

===================================

16)ATATÜRK\'ÜN SİVAS\'A GELİŞİ \'TEMSİLİ\' OLARAK CANLANDIRILDI



SİVAS Kongresi\'nin 99\'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün Erzurum\'dan Sivas\'a gelişi, temsili olarak canlandırıldı.4 Eylül Sivas Kongresinin 99\'uncu yıl dönümü kentte çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün 2 Eylül 1919\'da Erzurum\'dan Sivas\'a gelirken halk tarafından karşılanmasını anlatmak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da temsili karşılama programı düzenlendi. Sivas Valiliği tarafından organize edilen temsili karşılama programı, Kepçeli Kavşağı\'nda gerçekleştirildi. O dönem Mustafa Kemal Atatürk\'ün Erzurum\'dan Sivas\'a gelirken bindiği tarihi otomobile, dönemi temsil eden askerler de eşlik etti. İl protokolü tarafından karşılanan temsili heyet, Atatürk Caddesi güzergahından halkı selamlayarak kent meydanına doğru hareket etti. Yol boyunca Atatürk\'ü canlandıran ve benzerliğiyle dikkat çeken tiyatro oyuncusu Samet Sümbül, karşılamaya gelen halkı ve binalardan sevgi gösterilerinde bulunanları selamladı. Yürüyüş, Sivas Kongresi\'nin yapıldığı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde son buldu. Temsili olarak Atatürk, müzeyi gezerek Mustafa Kemal Atatürk\'ün kaldığı odada bir süre oturdu. Daha sonra yine temsili olarak Atatürk, halkı selamlayarak fotoğraf çekildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Temsili Atatürk\'ün karşılanması

-Temsili Atatürk\'ün halkı selamlaması

-Temsili Atatürk\'ün Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi\'ni gezmesi

-Genel Detay

(313 MB HD Görüntü)

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)-

==============================

17)TÜRK YILDIZLARI\'NDAN \'KURTULUŞ GÜNÜ\' GÖSTERİSİ

ESKİŞEHİR\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96\'ncı yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları\'nın gösterisi nefes kesti.Türk Yıldızları, Eskişehir\'deki etkinlik kapsamında Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı\'ndan havalanarak Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızları\'nın 501\'inci gösterisini Vali Vekili Ali Muhiddin Varol, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, AK Parti Milletvekili Emine Nur Günay, CHP Milletvekili Jale Nur Sülü, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ile parkı dolduran binlerce kişi izledi. Gösteri sonunda Vali Vekili Ali Muhiddin Varol, Türk Yıldızları Filo Komutanı Hava Pilot Binbaşı Esra Özatay\'a plaket verdi. Özatay da Varol\'a Türk Yıldızları\'nın fotoğrafını takdim etti.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Türk Yıldızlarını gösterisi

- İzleyicilerden

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR (DHA)

==============================

Sinema ve tiyatro oyuncuları Yozgat\'ın tanıtımı için yarıştı (2)

18)SİNEMA VE TİYATRO OYUNCULARI TERMAL HAVUZDA YÜZDÜ

Yozgat\'ın tarihi ve turistik güzellikleri, \'Uluslararası TUTAP Bulmaca Gezisi\' organizasyonu ile tanıtıldı. Bulmaca Gezisi yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri, yerli ve yabancı sinema ve tiyatro oyuncularının katıldığı törenle Yozgat\'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan tarihi Roma Hamamı\'nda yapıldı. Yarışmacılar ve vatandaşların ilgi gösterdiği törenin ardından, sinema ve tiyatro oyuncuları tarihi Roma Hamamı\'nın termal havuzunda yüzerek, tarihi mekanın tanıtımına katkı sağladı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, 2 bin yılı aşkın bir tarihe sahip olan Roma Hamamı\'nın, görselliği ile eşsiz bir değer olduğunu belirterek, \"Roma Hamamı\'nın termal havuzu 2 bin yıl öncesinde olduğu gibi günümüze kadar gelmiştir. Bu eşsiz güzelliği turizme kazandırmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla çalışmalar yapıyoruz\" dedi.

Termal havuzda yüzme keyfi yaşayan sinema ve tiyatro oyuncuları ise tarihi kalıntıların görülmeye değer muhteşem bir eser olduğunu söylediler.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Tarihi hamamdan görüntü

-Ödül töreni

-Sanatçıların yüzmeleri

-Detay

Haber-Kamera:Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)-

==========================================

19)HAYKO CEPKİN DÜNYADA BİR İLKİ BAŞARDI

MÜZİSYEN Hayko Cepkin, uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve projelendirdiği \'festivale paraşütle inme\' hayalini gerçekleştirdi.

Edremit\'teki Zeytinli Dalyan Sahili\'nde Milyon Yapım tarafından düzenlenen Zeytinli Rock Festivali\'nde sahne alan Hayko Cepkin, bin metre yükseklikten uçaktan atlayıp paraşütü ile festival alanına inerek dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Daha önce TSK ve Türk Hava Kurumu ile rekorlara imza atan ve hedef şampiyonluğu da bulunan Hayko Cepkin, paraşütle festival alanına iner inmez sahneye çıktı. Seyircilere seslenen Cepkin, \"Çok keyifliydi, keşke siz de yapsanızö dedi. Sanatçı daha sonra ara vermeden konserini gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Hayko Cepkin\'in iniş yapacağı yerde güvenlik önlemi alınması

-Hayko Cepkin\'in uçaktan atlayışı

-Hayko Cepkin\'in festival alanına inişi

-Seyircilerden detaylar

-Cepkin\'in sahnede görüntüsü

Haber-Kamera:Orhan SENCER / EDREMİT, (Balıkesir) (DHA)

==============================