DHA YURT BÜLTENİ 1

1)GÖREVİ BAŞINDA ŞEHİT OLAN POLİS, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ELAZIĞ\'ın Keban İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan polis memuru Mesut Çakıcı (52), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.Keban İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli 4 çocuk babası Mesut Çakıcı, önceki gün görevi başında kalp krizi geçirdi. Ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi\'ne kaldırılan polis memuru Çakıcı, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.

Şehit Mesut Çakıcı için dün ikindi namazı sonrası, İzzetpaşa Camisi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına, Vali Yardımcıları Mustafa Gül ve Erkan Kaçmaz, Emniyet Müdürü Doğan Cangül, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, emniyet ve askeri personel, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Şehit Polis Memuru Mesut Çakıcı\'nın cenazesi, Harput Mezarlığı\'na götürülerek aile mezarlığında defnedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazenin getirilişi

-Cenaze namazının kılınması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)GAZİANTEP\'TE TERÖR OPERASYONU: 8 GÖZALTI



GAZİANTEP\'te, polis tarafından terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5\'i Suriyeli 8 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstihbarat, Özel Harekât, Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme şube müdürlükleri ve bomba imha uzmanlarının da katılımıyla, kent merkezinde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, önümüzdeki günlerde provokatif eylemlere sebebiyet verebileceği değerlendirilen, PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG içerisinde faaliyetlerde bulunduğu, illegal yollardan yurda geldikleri, terör örgütüne eleman temini faaliyetleri yürüttüğü yönünde bilgiler elde edilen, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaparak halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yaptığı tespit edilen 2\'si Suriye uyruklu 4 kişi ile DEAŞ, HTŞ (El-Nusra) terör örgütleri adına Suriye\'de eylem ve faaliyetlerde bulunduğu, illegal yollardan yurda geldikleri ve örgüte eleman temini faaliyetleri yürüttüğü yönünde bilgiler elde edilen 3\'ü Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5\'i Suriyeli 8 şüpheli, işlemleri için emniyete götürülürken, evlerinde yapılan aramada ise 1 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 36 fişek ve çok sayıda PKK/KCK, DEAŞ, HTŞ (El-Nusra) terör örgütü içerikli doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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- Özel Harekat Polisleri

- Polislerin eve girmesi

- Polislerin evde arama yapması

- Ele geçirilen yasaklı kitaplar ve silahlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: GAZİANTEP, (DHA)

25 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)ORDU\'DA YÜK ASANSÖRÜ HALATI KOPTU 1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

ORDU\'nun Altınordu ilçesinde, yük asansörü halatının kopması nedeniyle iki duvar arasında sıkışan işçi Mehmet B. hayatını kaybetti.

Olay, Altınordu ilçesine bağlı Durugöl Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre işyerine gelen, fırında kullanılan un çuvallarını taşıyan işçi Mehmet B., çuvalları depoya taşımak için yük asansörünü kullandı. Asansör kabini halatının kopması sonucu işçi Mehmet B. iki duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısı\'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mehmet B\'nin cansız bedeni otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinde polis inceleme yaparken görüntü

-Asansörden görüntü

-İtfaiyeden görüntü

-Ambulans görüntüsü

-İşyerinden görüntü

(SÜRE:2.29 Dk ) (BOYUT: 279 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)MARKETTE GÖRDÜKLERİ HUSUMETLİLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR: 3 YARALI



SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde, husumetlilerinin markette olduğunu öğrenen bir grup, karşı tarafa kurşun yağdırdı, 3 kişi yaralandı. Olay gece saatlerinde, Akyazı Taşburun Mahallesi\'nde markette meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan kişilerin markette olduğunu öğrenen kişiler, otomobille marketin önüne geldi. Husumetlilerine kurşun yağdıran kişiler geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıda Mustafa Furuncuoğlu, Yunus Bilgin ve ismi öğrenilemeyen bir kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Furuncuoğlu ve Yunus Bilgin yapılan ilk müdahalelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

Kaçan kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntüler

- Hastanenin önünde görüntüler

Haber-Kamera: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)VALİ KONAĞI KARŞISINDA UNUTULAN ÇANTA PANİĞE SEBEP OLDU

İZMİT\'te, Kocaeli Vali Konağı\'nın karşısında unutulan çanta polisi alarma geçirdi. Bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılan çanta boş çıktı. Gece saatlerinde, İzmit Akçakoca Mahallesi İnönü Caddesi\'nde, Kocaeli Vali Konağı\'nın karşısından geçen caddede kaldırımda ağacın altındaki çantayı gören çevredekiler, şüphelenerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Cadde ulaşıma kapatılırken, olay yerine bomba imha uzmanı çağırıldı. Bomba imha uzmanı gerekli kontrolleri yapmasının ardından çantanın fünye ile patlatılmasına karar verdi. Fünye ile patlatılan çanta boş çıktı. Yol trafiğe açılırken, çanta incelenmek üzere polis ekipleri tarafından alındı.

Görüntü Dökümü

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-Valizin görüntüsü

-Vali konağının görüntüsü

-Bomba imha uzmanının çalışması

-Boş valizin görüntüsü

-Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)SU BORUSU PATLADI, SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI

SAKARYA\'nın Serdivan ilçesinde, patlayan su borusu sokağı sular altında bıraktı. Saat 17.00 sıralarında, Serdivan Nişancı Sokak\'ta vatandaşlar tazyikle akan suyun sesiyle sokağa döküldü. Sokaktan geçen bölgedeki içme suyunu sağlayan ishale hattı borusunun patladığını gören çevredekiler durumu hemen Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü\'ne (SASKİ) bildirdi. Tazyikli şekilde akan su sokağı sular altında bıraktı. Bölgeye gelen SASKİ ekipleri, suyu kesti. Ekipler daha sonra hattın onarılması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Suyun akması

-Vatandaşların toplanması

-Ekiplerin müdahalesi

-Sular altında kalan sokak

-Detaylar

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/ SERDİVAN(Sakarya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)ÜNYE\'DE SELDE YIKILAN KÖPRÜNÜN YENİSİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI



ORDU\'nun Ünye ilçesinde geçen 8 Ağustos\'ta selde yıkılan Cevizdere Köprü\'sünün yerine yeni köprü yapılması için yüklenici firma tarafından çalışmalara başlandı.Ünye\'de geçen 8 Ağustos\'ta meydana gelen sel nedeniyle kısmen yıkılan Cevizdere Köprüsü\'nde iş makineleriyle yapılan hafriyat temizleme çalışması tamamlandı. Yıkılan köprünün yerine yapılacak yeni köprü için yüklenici firma tarafından çalışma başlatıldı. Yapılacak fore kazık uygulaması için gerekli ekipman, personel ve malzemeler bölgeye getirildi. Karedeniz Sahil Yolu üzerinde yapılacak yeni köprünün inşaatının 3 ayda tamamlanması planlanıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Köprü için yapılan çalışmalardan detay

-Fore kazık için çalışma yapılması

-Karadeniz Sahil Yolu\'ndan detay

-Detaylar

(SÜRE: 2.09 Dk) (BOYUT:397.24 MB)

Haber-Kamera:Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)RUS DONANMASI AKDENİZ\'E FİLO İNDİRDİ



SURİYE\'nin İdlib bölgesinde, ABD ve Rusya arasında son dönemde yaşanan sıcak gelişmelerin ardından, Rus donanmasının 16 askeri gemisi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince İstanbul ve Çanakkale boğazlarını geçerek Akdeniz\'e indi.

Rusya, iç savaşın yaşandığı Suriye\'deki Tartus ve Lazkiye kentlerinde bulunan üslerine bugüne kadar birçok kez askeri gemi gönderdi. Bu gemiler son birkaç yıldan bu yana yüzlerce kez İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçiş yaptı. Son günlerde Suriye\'nin İdlib kentiyle ilgili ABD ve Rusya\'nın karşılıklı açıklamaları ardından Türk boğazlarında da askeri gemi geçişleriyle ilgili yeniden bir hareketlilik başladı.

Rus donanması bu kapsamda 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince 16 askeri gemisini Akdeniz\'e gönderdi. İstanbul ve Çanakkale boğazlarını geçen, aralarında \'Admiral Grigorovich isimli güdümlü füze fırkateyninin de bulunduğu toplam 16 askeri gemi, Rusya\'nın, Suriye\'de bulunan Tartus ve Lazkiye üslerine gitti.

Görüntü Dökümü (Arşiv)

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- Gemilerin geçişinden detay

Haber-Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)CHP\'LİLERDEN CUMARTESİ ANNELERİ\'NE MÜDAHALEYE TEPKİ



MERSİN\'de, CHP İl Başkanı Adil Aktay, Cumartesi Anneleri\'ne yapılan polis müdahalesine ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'ya, tepki gösterdi.

CHP İl Başkanlığı öncülüğünde kent merkezindeki Özgür Çocuk Parkı\'nda toplanan bir grup, İstanbul\'da \'Cumartesi Anneleri\' olarak bilinen kayıp yakınlarına yapılan polis müdahalesini ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun söylemlerini basın açıklaması ve oturma eylemi ile protesto etti. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, CHP Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Aday Adayı Selçuk Dereli, eski milletvekilleri Serdal Kuyucuoğlu ve Aytuğ Atıcı ile Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan\'ın da destek verdiği eylemde konuşan CHP İl Başkanı Aktay, olaylarda 82 yaşında bir annenin gözaltına alındığını belirterek, \"Yıllarca \'Anaların gözyaşı dinecek\' diyenlerin şimdi gözü yaşlı annelere reva gördüğü bu şiddet, hepimizi derinden sarstı. 700 haftadır barışçıl bir şekilde devam eden bir çağrıya yönelik bu şiddeti, \'sıradan bir polis müdahalesi\' diyerek geçiştiremeyiz\" dedi.

\'ERDOĞAN NEDEN GÖRÜŞTÜ?\'

Yaşananların hakkını aramak isteyenlere verilmiş bir gözdağı olduğunu ifade eden Aktay, şunları söyledi:

\"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaybolan yakınlarının akıbetini soran anneleri, \'terör örgütü yandaşı\' olarak yaftalamakla da kalmadı, kabul edilemez ifadelerle onlara hakaret etti. Bakan Soylu\'ya soruyoruz: Madem bu insanlar terör yandaşı idi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakanlığı döneminde neden onlarla görüşüp sorunlarını dinledi? O dönem Erdoğan Meclis kürsüsünden Berfo Ana\'yı anlatırken takiye mi yapıyordu? Erdoğan\'ın o konuşması sırasında kimi AK Partili milletvekillerinin gözyaşı dökmesi de mi tiyatroydu? Bugün ne değişti de bu insanlar terör yandaşı ilan edildi? İktidarın bu sorulara vereceği mantıklı bir açıklaması yoktur. Cumartesi Anneleri\'ne yapılan saldırıyı kınıyor; çirkin, kışkırtıcı ve bölücü açıklamaları nedeniyle İçişleri Bakanı Soylu\'yu protesto ediyoruz.\"

Basın açıklamasının ardından bir grup kadın, Cumartesi Anneleri\'ne destek vermek amacı ile oturma eylemi yaptı. Grup daha sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Grubun genel görüntüsü

- Pankartın detay görüntüsü

- Bir kadının detay görüntüsü

- Eyleme katılan kadınların genel ve detay görüntüsü

- CHP İl Başkanı Adil Aktay ve beraberindekilerin genel görüntüsü

- Adil Aktay\'ın açıklaması

- Oturma eylemi yapan kadınların genel ve detay görüntüleri



SÜRE: 02\'56\" BOYUT: 340 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)TRAVESTİ CİNAYETİ, İZMİR\'DE PROTESTO EDİLDİ



İZMİR\'in Konak ilçesinde, Esra A. isimli travestinin geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul\'da evinin önünde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunması nedeniyle bir araya gelen, aralarında travesti ve eşcinsellerin de bulunduğu grup, olayı protesto etti.

İstanbul Beyoğlu\'nda yaşayan travesti Esra A.\'nın, geçtiğimiz Cumartesi saat 08.00 sıralarında, İstiklal Caddesi\'ndeki evinin önünde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunmasını protesto etmek isteyen yaklaşık 30 kişilik grup, Alsancak\'taki Kıbrıs Caddesi\'nde bir araya geldi. Aralarında eşcinseller ile travestilerin de olduğu ve ellerinde, \'Kimliklerimiz hafifletici sebep olamaz\' ve \'Trans kadınlar, kadındır\' dövizleri taşıyan grup, \'Susma haykır, eşcinseller vardı\', \'Translara yönelik şiddete son\' sloganları attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Nora Şenkal, trans kadın cinayetlerine sessiz kalınmasını kabul etmediklerini belirterek, \"İstanbul\'un göbeğinde işlenen bu cinayetin ve her gün, her gece sokaklarda güvencesiz şekilde çalışırken seks işçilerinin uğradığı saldırıların sorumlusu sadece failler midir? Bu cinayetlerin görünmez kılınmasını kabul etmiyoruz. LGBTİ+ cinayetlerinin failleri yargılanırken, tıpkı kadın cinayetlerinde olduğu gibi \'haksız tahrik\' ve \'iyi hal\' indirimleriyle faillere güç verilmekte, yeni cinayetlerin ve saldırıların önünü açılmaktadır\" dedi.

Grup, okunan basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Slogan atılmasından görüntü

- Dövizlerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)\'DANA FERDİNAND\' YENİ YUVASINA KAVUŞTU

RİZE\'nin İyidere ilçesinde, Kurban Bayramı\'nın birinci günü kaçan, bayramın dördüncü günü de Trabzon\'un Sürmene ilçesi sahilinde bulunan ve ünlü şarkıcı Haluk Levent tarafından satın alındıktan sonra \'Ferdinand\' ismi verilen boğa, İzmir\'in Kemalpaşa ilçesindeki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı\'na getirildi. Çiftliğin kurucu Sibel Çağlar, 3 gündür \'Ferdinand\'ın gelmesini beklediklerini söyleyerek, \"Travmatik bir çocuk. O nedenle biz geçmişini unutturmaya çalışacağız\" dedi.

Kurban Bayramı\'nın birinci günü Rize\'nin İyidere ilçesindeki hayvan pazarından kaçan, bayramın dördüncü günü de Trabzon\'un Sürmene ilçesi sahilinde denizde bulunup, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan boğayı sanatçı Haluk Levent\'in kurucusu olduğu Ahbap Platformu satın aldı. Haluk Levent, \'Kara Şahin\' adlı boğanın adını, 80\'li yılların çizgi film kahramanı \'Ferdinand\' olarak değiştirdi. \'Ferdinand\', önceki gün Trabzon\'dan İzmir\'deki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı\'na gönderildi. Bir kargo şirketine ait kamyona bindirilerek 3 bin kilometre yol katettikten sonra Kemalpaşa\'daki barınağa ulaşan \'Ferdinand\', çiftlikte heyecan uyandırdı.

Çiftliğin kurucu Sibel Çağlar, süreci anlatırken, \"Ferdinand\'ı bulmak için biz, Haluk Levent ve benim arkadaşlarım seferber olduk. Ben birçok arkadaşıma \'Bu çocuğu bulalım\' dedim. \'Kesilmeden, hayattaysa bu çocuğu himayemize alalım\' dedim. Arkadaşım, Ferdinand\'ın sahiplerine ulaştı. Bu arada Haluk Levent de tweet attı. Haluk Bey, sahiplerinden benim de Ferdinand\'ı aradığımı öğrendi, Bana ulaşarak \'Ortak çalışalım ve bu çocuğu biz alalım, siz de bakımını sürdürün\' dedi. Nakili konusunda kendilerine yol göstermemizi istedi. Haluk Bey gerekli ödemeleri yaptı. Sağ olsun hayatını garanti altına aldı. Biz de nakilini ayarladık, güzergâhını çizdik. Artık bizimle\" dedi.

\'PSİKOLOJİSİNİ DÜZELTECEĞİZ\'

Ferdinand\'ın şu anda yaşadığı travmadan dolayı ürkek olduğunu, biraz da hırçınlık gösterecek gibi göründüğünü söyleyen Sibel Çağlar, \"Zaten boğalarda bu gayet normal bir davranış. Güven sağlayacağı bir süre geçecek önce, kendisine ait bir saha planlıyoruz. İnşaatına başlayacağız en kısa zamanda. Önce psikolojisini düzelteceğiz, sağlık kontrolünden geçireceğiz. Sağlık kontrolleri bittikten sonra güvenini kazanmaya başlayacağız. Güveni kazandıktan sonra, \'Patrik\' isimli bir başka boğamız var. Özgür, sevgi dolu, bir kedi ve köpekten farksız yaşamaya devam edecek\" diye konuştu.

\'GEÇMİŞİNİ UNUTTURMAYA ÇALIŞACAĞIZ\'

Ferdinand\'ın 3 bin kilometrelik bir yol katettikten sonra İzmir\'e ulaştığını aktaran Çağlar, \"Dün akşam saat 18.00 sıralarında Of\'tan yola çıktılar. Çift şoför vardı. Biz de 3 gündür hiç uyumadık diyebiliriz. Hem heyecan hem merak, hep bir arada yaşadık. Bizim omuzlarımıza şu anda ciddi bir sorumluluk yüklenmiş durumda. Çünkü çok meşhur bir çocuk. Travmatik bir çocuk. O nedenle biz geçmişini unutturmaya çalışacağız\" dedi.

\'Ferdinand\', bundan sonra, istismara uğrayan, engelli ve ölüme terk edilmiş üyelerin de yer aldığı, 700\'ün üzerinde hayvanın bulunduğu çiftlikte yaşayacak.

Görüntü Dökümü:

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-Ferdinand\'ın getirildiği çiftlikten görüntü

-Ferdinand\'ın getirilişi

-Çiftlik sorumlusu Sibel Çağlar ile röp.

-Genel ve detay

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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12)ÇÖMLEKÇİLİK SANATI VAN\'DA TEKRAR HAYAT BULUYOR

VAN\'da, geçmişi Urartulara dayanan, unutulmaya yüz tutmuş çömlekçilik sanatı, Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) başlattığı \'Van Bardakçı Köyü Seramik Atölyesi Uygulama Projesi\' kapsamında tekrar canlandı.

Van\'ın Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi\'nde Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından başlatılan proje kapsamında üniversite öğrencileri, çömlek ustası Osman Eşme tarafından açılan atölyede geleneksel yöntemlerle çanak, çömlek ve testi üretiyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu da atölyede yapılan çalışmaları yerinde inceledi, bilgi aldı. Vali Zorluoğlu\'na YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar ile Tuşba Belediye Bakanı Fevzi Özgökçe ve kurum amirleri de eşlik etti.

Rektör Battal, geçmişi Urartulara dayanan seramik üretiminin kentte devam etmesi için üniversite olarak öncü rol oynadıklarını belirterek, \"Bu köyümüzde yakın bir zamana kadar seramik üretimi önemli yer tutuyordu. Son dönemlerde plastik kullanımının artmasıyla toplumdan çanak ve çömlekler toplumda soyutlanmaya başladı. Geçmişe ait olan bu çanak çömleğin kullanımın sağlıklı olması nedeniyle de insanlar tekrar eski kültüre dönüyor. Biz de üniversite olarak buna destek veriyoruz. Seramik üretimini turizme de kazandırmak istiyoruz. Gelen turistleri çanak ve çömlek yapılan alana da alarak, onların da yapmasını sağlayacağız. Bu proje çok ilgi de görüyor. Önceki günlerde Japonya\'dan bir ekip gelerek burada incelemelerde bulundu. İnanıyorum bundan sonra çok daha etkin bir şekilde dikkat çekecektir. 2019 yılının Urartu yıl olmasıyla bu proje daha da önem kazanacaktır. Amacımız değerlerimizi canlı tutmak, geçmişten gelen ustalarımızı daha etkin bir şekilde desteklemek ve bu değerlerimizi dünya turizmine kazandırmaktır\" dedi.

YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu da çömleğin tekrar insan hayatında etkin bir şekilde rol almasını istediklerini ifade ederek, \"Eskiden günlük hayatın parçasını oluşturun küp, bardak, tabak, testi, yayık kapları ve çanak çömlekler ile yoğurt, turşu, bal, yağ, peynir, baharat ve benzeri malzemenin kullanımını artırmak istiyoruz. Sağlık acısından da daha faydalı olan çanak çömlekler sayesinde unutulmuş ve özlenen eski damak tatlarına insanımızın yeniden kavuşmasını istiyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Çömlek yapımından detaylar

- Çömleğin yapıldığı tandırdan detaylar

- Van Valisi Murat Zorluoğlu\'nun alana gelmesinden detaylar

- Van Valisi Murat Zorluoğlu ile YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal\'ın çömlek yapması

- Detaylar

- YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal\'ın açıklaması

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- YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu\'nun açıklamaları

- Detaylar

Haber-Kamera: Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)

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