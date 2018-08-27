DHA YURT BÜLTENİ-1

1)BOZOVA\'DA AKRABALAR ARASINDA ARAZİ KAVGASI: 4 ÖLÜ

ŞANLIURFA\'nın Bozova ilçesinde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, ilk belirlemelere göre 2\'si kadın 4 kişi hayatını kaybetti.Olay, akşam saatlerinde ilçenin Kızlar Mahallesi\'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da katılımıyla kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre Müslüm Şahin (62), Şeyho Şahin (65), Narin Şahin (25) ve Emine Şahin (60) yaşamını yitirdi, bazı kişiler ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık görevlisi sevk edildi.

2 AMCASI, HALASI VE YENGESİNİ ÖLDÜRDÜ

Şanlıurfa\'nın Bozova ilçesinde çıkan kavgada Ramazan Şahin\'in, arazi anlaşmazlığı nedeniyle amcaları Müslüm ve Şeyho ile halası Narin ve yengesi Emine Şahin\'i öldürdüğü belirlendi. Olayda ölen 4 kişinin cenazeleri ilk olarak Bozova Devlet Hastanesi\'ne, oradan da Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Olayın yaşandığı mahallede güvenlik önlemi alan jandarma, 4 akrabasını öldürüp kaçan ve Gaziantep\'te yaşadığı belirlenen Ramazan Şahin\'i yakalamak için çalışma başlattı.

ÖLENLERİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU\'NDA

Şanlıurfa\'nın Bozova ilçesindeki kavgada ölen 4 kişinin cenazesi, Bozova Devlet Hastanesi\'nden cenaze araçlarıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu\'na getirildi. Cenazeler, otopsi için morga konuldu.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracın gelmesi

- Cenaze aracından cenazeyi indirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

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- Bozova Devlet Hastanesi

- Acil servis

- Morg önünde bekleyen cenaze aracı

- Cenaze aracından cenazeyi indirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA (DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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2)ANNESİNİ VE KARDEŞİNİ AV TÜFEĞİYLE VURARAK ÖLDÜRDÜ



KAHRAMANMARAŞ\'ın Göksun ilçesinde Sami Soylu, annesi Hasret Soylu (86) ile kardeşi Feramuz Soylu\'yu (43) av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.

Olay, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Gölpınar Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre Sami Soylu, aralarında daha önceden husumet bulunan annesi Hasret Soylu ile kardeşi Feramuz Soylu\'ya evlerinin önünde av tüfeğiyle ateş etti. Anne ve oğlu kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi\'ne götürülen Hasret Soylu ve oğlu Feramuz Soylu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Sami Soylu ise olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Acil servis tabelası

- Acil servis önü

- Ambulans

- Jandarma araçları

- Hastanedeki askerler

Haber-Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)DOKTOR ANNE İLE OĞLU, AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU



ANTALYA\'nın Aksu ilçesinde, doktor Gülşen Bulut (58) ve oğlu Uğur Bulut (17), yazlık olarak kullandıkları evde av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi 302 Sokak\'taki müstakil evde meydana geldi. Manavgat Devlet Hastanesi\'nde görevli Uzman Doktor Gülşen Bulut ile oğlu lise öğrencisi Uğur Bulut hafta sonunu geçirmek için yazlık olarak kullandıkları müstakil eve geldi. Akşam saatlerinde eşini ve oğlunu telefonla arayan M.B., ulaşamayınca komşularını arayarak durumu anlatıp yardım istedi.

Açık pencereden içeri giren komşular, bir odada Gülşen Bulut\'u bir başka odada ise Uğur Bulut\'un cansız bedenini buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri cesetler üzerinde yaptıkları ilk incelemede, anne Gülşen Bulut\'un vücuduna isabet eden 3 av tüfeği mermisiyle, Uğur Bulut\'un ise kafasına isabet eden tek mermi ile yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, Gülşen Bulut\'un oğlu Uğur Bulut tarafından öldürüldüğü, Uğur Bulut\'un cinayetin ardından intihar etmiş olabileceği ihtimalini de değerlendiriyor. Cinayetlerin 3\'üncü bir kişi tarafından işlenmiş olma ihtimalinin de değerlendirildiği kaydedildi.

Anne ile oğlunun cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Polis ekiplerinden detay

- Olay yeri inceleme ekiplerinden detay

- Olay yerine gelen bir yakının ağıt yakıp ağlaması

- Genel detaylar

- Anne ve oğlunun fotoğrafları

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Afgan genç, evinin bahçesinde bıçakla öldürülmüş bulundu (2)

4)KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Çerkezköy ilçesinde, orman ürünleri şirketinde çalışan Afganistan uyruklu ve çevresinde Semir olarak tanınan, 13 kez bıçaklanarak öldürülen Zebihullah Sacir\'in katil zanlısı olarak yine Afgan uyruklu Berekatullah Nazari, polis tarafından yakalandı. Cinayetin ardından Cumhuriyet Savcısı Murat Çaylan\'ın yürüttüğü soruşturmada, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu\'nun kurduğu özel ekip, cinayet zanlısının Berekatullah Nazari olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Nazari, polisteki sorgusunun adından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Katil zanlısının adliyeden çıkışı

- Zanlı\'dan detaylar

- Adliyeden detaylar

- Ölenin arkadaşı ile röp.

- Detaylar

Haber-Kamera: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)TATİL KAZALARINDA ÖLÜ SAYISI 147\'YE, YARALI SAYISI 702\'YE YÜKSELDİ

Bakanlar Kurulu kararıyla 9 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı tatilinde, alınan tüm önlemler ve yapılan tüm uyarılara karşın, bilanço yine ağır oldu. 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden, Kurban Bayramı tatilinin son günü olan 26 Ağustos Pazar günü saat 22.30\'a kadar yurt genelinde 192 kaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 147 kişi öldü, 702 kişi ise yaralandı.

TATİLİN SON GÜNÜ

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son günü saat 22.30\'a kadar ise 28 kaza meydana geldi. İzmir (3), Bolu (2), Bursa (2), Uşak (2), Ordu (2), Tekirdağ (2), İstanbul (2), Kütahya (2), Şanlıurfa, Hatay, Muğla, Kayseri, Çorum, Manisa, Sakarya, Gaziantep, Amasya, Balıkesir ve Giresun\'da meydana gelen kazalarda, 20 kişi öldü, 58 kişi de yaralandı.

Haber: İSTANBUL (DHA)

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6)HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ, SÜRÜCÜ KAÇTI



BURSA\'nın Gemlik ilçesinde, otomobilinin arızalanması sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz Varışlı\'ya (52) hafif ticari araç çarptı. Varışlı, olay yerinde hayatını kaybederken, hafif ticari aracın sürücüsü ise aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 00.15 sıralarında Gemlik ilçesi Engürücük Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kemal Özkan (31) yönetimindeki 16 ZF 067 plakalı hafif ticari araç, arızalanan otomobilini emniyet şeridine çekerek yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz Varışlı\'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Varışlı\'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Varışlı\'ya çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Kemal Özkan ise kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaçan sürücü ise aranıyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntüler

SÜRE: 0,17 saniye BOYUT: 4 MB

Haber-Kamera: Hurşit TOPAL/GEMLİK,BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)ALKOLLÜ SÜRÜCÜ CEZA YEDİ, YANINDAKİ ARKADAŞI ALKOL KOMASINA GİRDİ



ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, ihbar üzerine durdurulan otomobilin sürücüsü Günay Ö., 2.33 promil alkollü çıktı. Sürücünün arkadaşı ise girdiği alkol koması nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezindeki sahil bandı üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri, alkollü sürücü ihbarı üzerine 67 AK 278 plakalı otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü Günay Ö.\'nün yapılan kontrolünde 2.33 promil alkollü olduğu belirlendi. Karakola gitmek istemeyen Günay Ö., polislere uzun süre direndi. Bu sırada otomobilde bulunan ve aldığı alkolün etkisi ile komaya giren Uğur K. için sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen ambulansa alınan Uğur K., Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Uğur K.\'nın belinde bulunan ruhsatsız tabancaya da el konuldu.

Otomobil sürücüsü Günay Ö. polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü. Günay Ö.\'nün ehliyetine el konulduğu ve yaklaşık 7 bin TL ceza kesildiği öğrenildi. Otomobil ise trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Sürücü Günay Ö.nün ekip arabasına binmesi

- Uğur K.\'ya sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Detaylar

Süre:(1:04) Boyut: (196 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ/Zonguldak,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)YÜK TRENİ HEMZEMİN GEÇİTTE ASİT TANKERİNE ÇARPTI: 1 YARALI



KÜTAHYA\'nın Tavşanlı ilçesinde, yük treni hemzemin geçitte asit tankerine çarptı. Kazada içerisinde asit bulunmayan tankerin şoförü Ahmet Bilal (35), yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Tavşanlı ilçe merkezine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Moymul Ovası\'nda meydana geldi. 23 bin 285 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitte karşıya geçmek isteyen Ahmet Bilal\'in kullandığı 10 AAU 431 plakalı boş asit tankerine çarptı. Kazada yaralanan tanker şoförü Ahmet Bilal, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Tavşanlı Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bilal\'in sağılık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerindeki tanker ve trenin çekilen görüntüleri

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN-TAVŞANLI,(KÜTAHYA) / DHA

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)BANDIRMA\'DA BAYRAM TATİLİNİN SON GÜNÜDE FERİBOT YOĞUNLUĞU

BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde, 9 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı tatilinin son gününde, normalde 6 olan feribot seferine yoğun talep nedeniyle ek olarak 7 deniz otobüsü seferi konuldu.

Bandırma\'da, bayram tatilinin son gününde yoğunluk yaşandı. Özelikle İstanbul\'dan Bandırma, Erdek, Gönen ve Susurluk gibi Balıkesir\'in ilçelerine bayram ziyaretine gelenler ile Ege Bölgesi\'nin sahil bölgelerinden gelenler deniz otobüsünü ile feribotun son iki seferleriyle yola çıkarken saat 22.30, 23.00 ve 23.55 seferlerinde araçlar terminal sahasında uzun kuyruklar oluşturdu, yaya yolcular ise gişelerde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ek seferlere rağmen bilet bulamayanlar ise araçlarıyla karayoluna yönelirken yaya yolcular da otobüs terminallerine yöneldi. Tamamen dolu olan deniz otobüsünün son 2 seferinde 900 yolcu taşınırken, feribotun son iki seferinde ise 440 araç ile 2 bin yolcu taşındı.

Görüntü Dökümü

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- Araç ve yaya kuyrukları

- Gelen-giden deniz otobüsleri

BOYUT: 116 mb- SÜRE: 1.50 dakika

Haber-Kamera: Erdem ÖZCAN / BANDIRMA (Balıkesir) (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)DÜĞÜNDEKİ KAVGADA BİBER GAZI SIKILDI, 25 KİŞİ GAZDAN ETKİLENDİ



ÇORUM\'da, düğün salonunda çıkan arbede sonrası sıkılan biber gazından etkilenen, aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 9\'u çocuk 25 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezinde bulunan düğün salonunda meydana geldi. Gelin R.G. ile damat M.G\'nin düğünü sırasında, salon dışında kimliği belirsiz kişiler arasında tartışma çıktı. Salon dışında başlayıp içeriye de sıçrayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre kavga eden kişilerden birisi yanında bulunan biber gazını rast gele sıkmaya başladı. Düğün sahipleri ve davetlilerin şok yaşadığı olayda, biber gazını sıkan şüpheli salondan kaçarak uzaklaştı. Salonda kısa sürede etrafa yayılan gazdan etkilenen davetlilerin bir kısmı da salon dışına çıktı. Yaşanan panik nedeniyle gelin ve damadın yanı sıra salondakiler de dışarı çıkarak, durumu polise bildirdi. Haber verilmesi üzerine düğün salonuna çok sayıda ambulansla birlikte polis ekibi sevk edildi.

Gazdan etkilenen gelin ve damat ambulansta sağlık kontrolünden geçirilirken, aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 25 kişi, ambulans ve otomobillerle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Göğüs Hastalıkları Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Hastanelere sevk edilenler tedavilerinin ardından taburcu edilirken, polis kavgaya karışan ve düğünde biber gazı sıkan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Düğün salonu önünde kalabalık görüntüsü

- Hastanede önünden görüntüler

- Gazdan etkilenen davetlilerin konuşması

HABER-KAMERA: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)MHP LİDERİ BAHÇELİ ERZURUM\'DA COŞKUYLA KARŞILANDI



MALAZGİRT Zaferi\'nin 947\'nci yıldönümü kutlamalarına katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, karayoluyla Erzurum\'a geldi. Uçağa binmeden önce Erzurum\'un meşhur çağ kebabından yiyen Bahçeli, kendisini karşılamaya gelenlerle fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Bakanlarla birlikte Muş\'un Malazgirt ilçesindeki kutlama törenlerine katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, uçakla Ankara\'ya gitmek üzere karayolu ile Erzurum\'a geldi. Yol boyu sevgi gösterisinde bulunulan Devlet Bahçeli, Erzurum\'daki bir lokantada meşhur çağ kebabından yedi. Lokantanın önünde kendisini bekleyen kalabalıkla tokalaşan ve fotoğraf çektiren Bahçeli\'ye, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ve İl Başkanı Naim Karataş da eşlik etti. Devlet Bahçeli, saat 21.30 uçağı ile Ankara\'ya gitti.

Görüntü Dökümü

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-Devlet Bahçeli\'nin araçtan inişi ve karşılanışı

-Kalabalığın içerisinden geçip lokantaya girmesi

-Lokanta çıkışı hatıra fotoğraf çekilmesi

Haber-Kamera: Turgay İPEK - ERZURUM, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)BODRUM\'DA TATİL DEVAM EDİYOR



MUĞLA\'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum\'da 9 günlük bayram tatilinin son gününde bile sahiller dolup taştı. Tatilcilerin büyük bölümü trafik çilesi çekmemek için erken çıkınca, son gün trafikte yoğunluk yaşanmadı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde Ege\'deki tatil cennetlerini dolduran tatilcilerin de dönüş yolculuğu başladı. Bayram tatili için gelenler ilçeden ayrıldı. Tatilden erken dönenler nedeniyle bu bayram trafik çilesi yaşanmadı. İlçe çıkışında bulunun Yokuşbaşı Mahallesi\'ndeki trafik ışıklarında zaman zaman kısa süreli kuyruklar oluştu.

Bayram tatili sona erse de yaz tatili planlamasını ağustos ayına göre yapanlar tatillerine devam etti. Kumbahçe, Gümbet ve Bitez sahillerinde yerli ve yabancı tatilciler denize girdi, güneşin tadını çıkardı. Bazı tatilciler, plajlarda yer bulmakta zorlandı. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Halil Özyurt, okullar açılana kadar iç pazarda yoğunluğun devam edeceğini belirterek, \"İç pazarımız okullar açılıncaya kadar devam edecek. Tesislerimiz, eylül ayının 15\'ine, hatta 17\'sine kadar dolu. Bunu iç pazar olarak söylüyorum. Dış pazarda bu yıl daha iyi olacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Bodrum trafiğinden görüntü

-Sahillerden görüntü



Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)TÜRK YILDIZLARI\'NDAN NEFES KESEN GÖSTERİ



AFYONKARAHİSAR\'da, Zafer Haftası ve Büyük Taarruz\'un 96. Yıldönümü kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetleri akrobasi takımı Türk Yıldızları, nefes kesen bir gösteri yaptı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Barış Manço Konser Alanı\'nda gösteri yapan Türk Yıldızları\'nı izlemek isteyen vatandaşlar için valilik önünden ücretsiz seferler düzenlendi. Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi takımı olan Türk Yıldızları, 7 uçağın yer aldığı gösteri sundu.

Havalimanından kalkan uçaklar yaklaşık 45 dakika boyunca gökyüzünde 20 ayrı akrobasi hareketi yaptı. Türk Yıldızları\'nın nefes kesen gösterisi çok sayıda vatandaş tarafından ilgiyle izlendi.

GÖKYÜZÜNDE KALP ÇİZDİLER

Vatandaşlar, Türk Yıldızları\'nın gösterisini cep telefonları ve kameralarla kaydetti. Gösteriyi Orman ve Su İşleri eski Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, AK Parti milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Emniyet Müdür vekili Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutan vekili Tamer Sert ve diğer protokol üyeleri de izledi.

Görüntü Dökümü

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- Etkinliğe katılan vatandaşlardan detay

- Gösteri alanından detay

- Protokol üyelerinin gelişinden detay

- Eski Bakan Eroğlu ve protokol üyelerinden detay

- Türk Yıldızları gösteri yaparken detay

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)BEDAVA DONDURMA KUYRUĞU



ULUSLARARASI Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali\'nin tanıtımı için yola çıkan dondurma TIR\'ı Manisa\'ya geldi. Cumhuriyet Meydanı\'nda Manisalılar\'a bedava 1 ton Kahramanmaraş dondurması dağıtılırken, almak isteyenler metrelerce kuyruk oluşturdu.

Manisa\'da Cumhuriyet Meydanı\'nda Kahramanmaraş Belediyesi tarafından bedava dondurma dağıtıldı. Kahramanmaraş\'ta yapılacak 2\'nci Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali\'nin tanıtımı için yola çıkan dondurma TIR\'ı Manisa\'da ilgiyle karşılandı. Vatandaşlar bedava dondurma alabilmek için saatler öncesinden kuyruğa girdi. Dondurma kuyruğu metrelerce uzarken, sıcakta serinlemek isteyenler kuyruktan çıkmadı. Kahramanmaraş dondurması ustaları da çeşitli şovlar yapıp, vatandaşları eğlendirdi. Bazı vatandaşlar, dev Kahramanmaraş dondurmasını satırla kesmeye çalışırken zor anlar yaşadı. Kuyruk metrelerce uzayınca zaman zaman sıra tartışması da yaşandı. Dondurma dağıtımınının başlamasıyla birlikte dondurma adeta yarış yapıldı. Yüzlerce kişi Kahramanmaraş dondurmasının tadına baktı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Personeli Şaban Yumruk, \"Festivalimizin bu yıl 2\'ncisini düzenliyoruz., Kahramanmaraş\'ın değeri, markası olan dondurmayı şehirlerde tanıtmaya devam ediyoruz. Dondurma TIR\'ımız festivalimizin Anadolu ayağını oluşturuyor. Asıl festival, 14-15 ve 16 Eylül\'de gerçekleştirilecek. Dondurma TIR\'ımız ile Anadolu\'nun her şehrinde ortalama 1 ton dondurma dağıtıyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dondurma kuyruğundan görüntü

-Kahramanmaraş dondurmasından görüntü

-Vatandaşlar dondurma alırken görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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15)80 KAZAN KEŞKEK DAĞITILDI



AYDIN\'ın Karacasu ilçesinde, bu yıl 736\'ncısı düzenlenen Dedebağ Keşkek Hayrı, yaklaşık 20 bin kişiyi biraraya getirdi.

Cuma Mahallesi, Dedebağ Yaylası\'nda, Cuma Mahallesi Cami ve Kur\'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği\'nce düzenlenen etkinlikte, 80 kazan keşkek dağıtıldı. 1300 kilo et ve 1300 kilogram buğday kullanılarak hazırlanan yaklaşık 5 ton keşkek, etkinliğe katılanlara ikram edildi. Etkinlikte ayrıca, 1 ton biber turşusu ile 10 bin adet ekmek de dağıtıldı. Keşkek dağıtım noktasında 100-150 metrelik uzun kuyruklar oluştu.

736\'ncısı Dedebağ Keşkek Hayrı\'na Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Ak Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Karacasu Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Büyükyapıcı, siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Etkinlikte, kazanın başına geçen Ak Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Aydın Vali yardımcısı Ömer Faruk Günay, Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı ile birlikte keşkek dövdü.

Etkinlikte mevlit de okutuldu. Karacasu Cuma Mahallesi Muhtarı ve Cuma Mahallesi Cami ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Osan, \"Bu yıl 736\'ncısını düzenlediğimiz Dedebağ Keşkek Hayrı\'na, ülkemizin çeşitli yerlerinde ve yurt dışında bulunan bütün Karacasulular\'dan destek geldi. Bugün de hayra katılmak için Almanya\'dan ve ilçe dışından çok sayıda misafirimiz burada Dedebağ\'da yerlerini aldı. Geleneksel olarak yaptığımız keşkek hayrımızın daha da ileriye götürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Katılımın her geçen yıl çoğalarak artması bizleri sevindiriyor\" dedi.

Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay da etkinlikteki konuşmasında, \"Bu keşkek hayrı, insanların omuz omuza birlikte çalışarak ortaya koydukları bir emeğin ürünü. Bu çok önemli. Manevi olarak çok güçlü bir atmosfer var. Binlerce insan sakin, huzurlu kavgasız bir şekilde burada keşkeklerini tadıyor. Bu da buranın atmosferinden kaynaklanıyor. Burada gördüğünüz gibi birlik ve beraberliğin dayanışmanın en güzel örneklerinden biri yaşanıyor. Bu Dedebağ Keşkek Hayrı geleneği yaşatılmalıdır. Ben de Karacasu ilçesinin tanıtılması için elimden geleni yapmaya çalışacağım\" dedi.

Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı da, iki sevinci birden yaşadıklarını belirterek, \"Bugün aynı zamanda Malazgirt Zaferi\'nin de yıl dönümü. Bizler bugün çok sevinçliyiz. Nedeni ise Dedebağ Keşkek Hayrı\'na katılımın artması. Ben şimdiden gelecek yıl düzenleyeceğimiz 737\'nci keşkek hayrımıza da vatandaşlarımızı davet ediyorum\" diye konuştu. Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı ise etkinlik ile paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneği sergiledikleri söyledi. Başkan Büyükyapıcı, etkinliğin dışından da rağbet görmesinin kendileri için ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Keşkek karıştırılması ve dağıtımından görüntü

-Karacasu Cuma Mahallesi Muhtarı ve Cuma Mahallesi Cami ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Osan ile röp.

-Keşkek yiyenlerden görüntü

-Protokol üyelerinin açıklamalarından görüntü

-Mevlit okunmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / KARACASU (Aydın), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



