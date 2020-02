DHA YURT BÜLTENİ-1

BOLU\'DA ORMAN YANGINI

** İKİNCİ NOKTAYA SIÇRADI

** 7 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI.

Bolu\'nun Göynük ilçesi İbrahimözü köyü yakınlarında başlayan yangında alevler, rüzgarın etkisiyle yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir noktaya daha sıçradı. Yangına Sakarya, Bolu ve Düzce\'den gelen 11 arazöz, 4 su tankeri, 5 itfaiye aracı, 4 iş makinesi ve 150 orman işçisiyle müdahale edildi. Ayrıca İstanbul ve Bursa\'dan gelen 2 adet yangın söndürme helikopteri de çalışmalara katıldı.

VATANDAŞLAR ÇALIŞMALARA DESTEK VERDİ

Yangın haberini alan yakın köylerde yaşayan vatandaşlar da çalışmalara destek verdi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, 15 hektarlık ormanlık alan ve 100 dönüm tarım arazisi kısmen yandı. Yangında ayrıca köy mezarlığı da zarar gördü. Yangın yaklaşık 7 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, \"Yangın kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız da devam ediyor. Henüz bir ölçüm gerçekleştirmedik ama 10-15 hektar ormanlık alan ve yaklaşık 100 dönüm ziraat alanında etkili oldu. Şu an itibariyle herhangi bir ilerleme yok. Yangının ilk başlama noktası İbrahimözü Köyü\'nün kuzeyindeki alan. Buradaki yangın tepe yaptıktan sonra rüzgarın da etkisiyle yanan materyaller köyün güneyindeki alanı tutuşturdular. İkinci yangın birinci yangınla bağlantılı. Köyün etrafında emniyetini sağlamak için arazözlerle gerekli tedbirleri aldık. Köyde herhangi bir boşaltma işlemi olmadı. Köylülerimiz de bütün güçleriyle yanımızda oldular\" dedi.

Keskin, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, \"Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Ziraat alanından çıktığı biliniyor ama neden olduğu tespit edilemedi. Jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar sürdürülüyor.\" dedi.

2)SULAMA KANALINDAKİ SIZINTI, YOLU GÖLE ÇEVİRDİ

ADANA\'da Devlet Su İşleri\'ne ait sulama kanalının beton bendinden sızan su, yolda taşkına neden oldu. Yoldan geçmek isteyen 3 otomobil ise suda kaldı. Olay, saat 05.00 sıralarında mermez Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvarı otoyol köprüsünün yakınında meydana geldi. Sabah bilinmeyen bir nedenle DSİ\'ye ait sulama kanalının beton bendinde su sızıntısı başladı. Kanaldan sızıp, daha enginde bulunan bulvara akan su, kısa sürede taşkına neden oldu. Yoldan geçmeye çalışan 3 otomobil, yaklaşık 50 santimetre yüksekliğe ulaşan suda kaldı. Suyun içinde arızalanan araçlar, vatandaşlar tarafından itilerek çıkartıldı. Kanala verilen suyun kesilmesinin ardından sızıntı dururken, yoldaki taşkının giderilmesi için de Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıdı.

Taşkın nedeniyle kapatılan yolun, suyun çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açılacağı bildirildi.

3)YUSUFELİ\'NDE, 3 KATLI EV YANGINDA KÜL OLDU



ARTVİN\'in Yusufeli ilçesi Demirkent köyünde çıkan yangında, 3 katlı ev ile bitişiğindeki samanlık kül oldu.

Yangın, saat 21:00 sıralarında Yusufeli ilçesine 37 kilometre uzaklıktaki Demirkent köyünde meydana geldi. Köy Muhtarı Selahattin Satır ile kardeşi Nusret Satır\'a ait 3 katlı ahşap evde henüz sebebi bilinmeyen yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu, Yusufeli Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, vatandaşların da yardımıyla yangını bitişikteki evlere sıçramadan söndürdü. Yangın söndürme çalışmaları sırasında patlayan tüp paniğe neden oldu. Yangında, 3 katlı ev ile yanındaki samanlık kül oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Evi yanan Demirkent Köyü Muhtarı Selahattin Satır, yayladan dönüş yolunda olayı öğrendiğini belirterek \"Rüzgar çıkmaması nedeniyle yangın bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü. Köy büyük bir afetten kurtarıldı. Yanan ev yerine gelir. Can kaybı ve yaralımız olmaması tesellimiz oldu\" dedi.

4)KIZ KARDEŞİNİ EVLİLİK VAADİYLE KANDIRDIĞINI ÖNE SÜRDÜĞÜ GENCİ ÖLDÜRDÜ

** TABANCAYI ATEŞLEDİĞİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

** 7 EL ATEŞ ETTİ

AYDIN\'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Coşkun Ç. (27), iddiaya göre, evlenme vaadiyle birlikte olduğu kız kardeşini terk eden Ferhat Çiftçi\'yi (30) sokak ortasında tabancayla 7 el ateş ederek öldürdü. Olaydan sonra kaçan Coşkun Ç., polis tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında, Zafer Mahallesi Yedi Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Coşkun Ç., iddiaya göre, kız kardeşiyle evlenme vaadiyle birlikte olup, daha sonra terk eden Ferhat Çiftçi ile sokakta karşılaştı. Belindeki tabancayı çıkaran Coşkun Ç., Çiftçi\'ye 7 el ateş ederek kaçtı. Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ferhat Çiftçi\'nin öldüğü belirlendi. Çiftçi\'nin cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Coşkun Ç. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Aydın\'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Coşkun Ç.\'nin, (27) evlenme vaadiyle kız kardeşiyle birlikte olup terk ettiğini öne sürdüğü Ferhat Çiftçi\'yi (30) tabancayla sokak ortasında öldürdüğü o anlar bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerden, Coşkun Ç.\'nin yanına yaklaştığı Çiftçi\'yi, telefonla konuşken tabancayla peşpeşe 7 el ateş ederek vurduğu belirlendi.

5)ACİL SERVİSTE DOKTORA \'BENİM HASTAMA ÖNCELİK TANIYIN\' YUMRUĞU



BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde Süleyman Ö. (33), devlet hastanesinin acil servisine getirdiği yakınına öncelik tanınmadığı gerekçesiyle tartıştığı hemşireye hakaret edip, Pratisyen Hekim Ahmet Sıtkı Çelebi\'ye yumruk attı. Gözlüğü kırılan ve gözünün altında morluk oluşan Çelebi\'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Süleyman Ö., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Saldırıyı hastane çalışanları basın açıklamasıyla protesto etti.

Gece saat 00.00 sıralarında, Bandırma Devlet Hastanesi\'nin acil servisine rahatsızlanan yakınını getiren Süleyman Ö., yoğunluğa rağmen hastasına öncelik tanınmasını, servisteki diğer hastaların çıkarılıp, yakının tedavi edilmesini istedi. Süleyman Ö. önce talebini ilettiği hemşire ile tartıştı. Tartışma sırasında Süleyman Ö., hemşireye hakaret edip, kendisini sakin olması için uyaran Pratisyen Hekim Ahmet Sıtkı Çelebi\'ye yumruk attı. Yumruk darbesiyle Pratisyen Hekim Çelebi\'nin gözlüğü kırıldı, sol gözünün altında morluk oluştu. Doktorun şikayetiyle polis tarafından gözaltına alınan Süleyman Ö., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bandırma İlçe Devlet Hastanesi çalışanları saldırıyı dün basın açıklaması ile protesto etti. Başhekim Muzaffer Şenveli, meslektaşına yapılan saldırıyı anlatıp, yaygınlaşan sağlıkta şiddet olaylarının çalışmalarını ciddi şekilde zorlaştığını söyledi.

Açıklamaya kırılan gözlüğü ile gelen Pratisyen Hekim Ahmet Sıtkı Çelebi ise Süleyman Ö.\'nün hemşireye hakaret edip kendisine yumruk attığını, acil servisteki hastaların çıkartılıp yakının tedavi edilmesini istediğini belirtti.

6)AFYONKARAHİSAR\'DA OTOMOBİL VE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 17 YARALI



AFYONKARAHİSAR\'ın Dinar ilçesinde otomobille çarpışan minibüs devrildi. Kazada 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23. 00 sıralarında Afyonkarahisar- Ankara karayolunda meydana geldi. Dinar\'dan Ankara yönüne seyreden Harun Öztürk\'ün kullandığı 34 PCU 80 plakalı minibüse, Uluköy Kavşağı\'nda döndüğü sırada, aynı yönden seyreden Evren Orhan\'ın kullandığı 07 YOD 85 plakalı otomobil sol taraftan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs devrildi. Kazada, araç sürücüleri Harun Öztürk ve Evren Orhan ile minibüsteki 15 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri aynı anda sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadı kaydedildi.

7)OTOMOBİL ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ANNE-OĞUL YARALANDI

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, kavşakta bir otomobilin çarpmasıyla yol kenarındaki Devlet Su İşleri\'ne (DSİ) ait sulama kanalına fırlayan motosiklet sürücüsü Abdurrahman Orhan (21) ve arkada oturan annesi Fatma Orhan (52) yaralandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Turgutlu\'nun kırsal Çampınar Mahallesi girişinde meydana geldi. Fransa\'dan gelen gurbetçi Ali Kalaycı\'nın (45) kullandığı AD-674-ZH plakalı otomobil, kavşakta kontrolsüz şekilde yola çıktığı ileri sürülen Abdurrahman Orhan yönetimindeki 45 ZB 4936 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kasksız motosiklet sürücüsü Abdurrahman Orhan ile arkasındaki annesi Fatma Orhan, yol kenarındaki bulunan ve dibinde az miktarda su dolu DSİ\'ye ait sulama kanalına fırladı. Çevredekiler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından güçlükle kanaldan çıkartılan anne-oğul, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne-oğuunu vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

8)MOTOSİKLETE ÇARPAN KAMYONET SÜRÜCÜSÜNE DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRMAYA ÇALIŞTI

ŞANLIURFA\'da kamyonetin çarptığı motosikletteki isimleri öğrenilmeyen 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası başka bir sürücü, kamyonet sürücüsüne döner bıçağıyla saldırmaya çalıştı.Olay, akşam saatlerinde Sancaktar Mahallesi\'nde bulunan hal pazarı kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 63 ZE 827 plakalı kamyonet, kavşaktan dönerken, yan yoldan çıkan 63 ZT 119 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletteki kimlikleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yaralıları, ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan ve Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne götürdü.

Bu sırada, adı öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsü ise elinde döner bıçağıyla kamyonet sürücüsünün yanına gitti. Otomobil sürücüsü, \"Neden kaza yaptın, seni keserim\" diyerek kamyonet şoförüne saldırmaya çalıştı. Çevredekiler araya girerek otomobil sürücüsünü uzaklaştırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

9)4 KATLI APARTMANIN ÇATISINDAN ATLADI, O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ



ÇANAKKALE\'de, 4 katlı bir apartmanın çatısına çıkan Çağlar A. (24), kendisini boşluğa bıraktı. Betone düşerek yaralanan Çağlar A., hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Fetvane Sokak\'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın çatısına çıkan Çağlar A.\'yı görenler, atlamamasını istedi. Ancak, Çağlar A., bir anda atladı. Çığlıklar arasında beton zemine düşen Çağlar A., kanlar içinde kalırken, çağrılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

10)BANDIRMA\'DA YÜK TRENİNİN ÖNÜNE ATLAYAN KİŞİ ÖLDÜ



BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde iddiaya göre raylara atlayan bir erkek, treninin altında kalarak can verdi.

Bandırma\'dan Balıkesir\'e seyir halinde olan yük treni gardan 4 kilometre uzaklıkta Sunullah Mahallesi, Çamaşır Deresi mevkiine geldiğinde iddiaya göre korkulukları aşan bir kişi önüne atladı. Trenin altında metrelerce sürüklenen 25-30 yaşlarındaki erkek, feci şekilde yaşamını yitirdi. Ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Bandırma Emniyeti\'nin yaptığı ilk incelemelerde ölen kişinin sol bacağının diz altından itibaren protez olduğu tespit edildi. Kazadan sonra yük trenini kullanan 2 makinist, önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

11)KOYUN YÜKLÜ KAMYONDA SAKLANMIŞ UYUŞTURUCUYU DEDEKTÖR KÖPEK ALFA BULDU

KURBAN Bayramı\'nı fırsat bilen zehir tacirlerinin, batı illerine sevk etmek istedikleri uyuşturucuyu küçükbaş hayvan yüklü kamyon ile gerçekleştirme planları dedektör köpek \'Alfa\'nın hassasiyeti ile sona erdi. Van Edremit\'te arama yapılan küçükbaş hayvan yüklü kamyonda, zulalanmış yaklaşık 105 kilo eroine el konuldu.

Kurban Bayramı nedeniyle batı illerine küçük ve büyükbaş hayvan sevkiyatında artış yaşanırken, polis ekipleri de olası suç faaliyetlerini önlemek için karayollarında önlemlerini arttırdı. Uyuşturucu tacirlerin bayramı fırsat bilerek batı illerine sevkiyat planlarını ise dedektör köpek Alfa ortaya çıkardı. Van\'ın Edremit ilçe çıkışından uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, H.Ö. yönetimindeki 33 NV 431 plakalı küçükbaş hayvan yüklü kamyonu durdurdu. Kasasında bulunan küçükbaş hayvanblar indirildikten sonra dedektör köpek Alfa ile arama yapıldı. Alfa\'nun tepki vermesi üzerine kamyonda detaplı arama gerçekleştirildi. Didik didik aranan kamyondaki kalasların arasına gizlenmiş 104.735 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu madde emniyete götürülürken, kamyon sürücüsü H.Ö., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

12)TURGUTLU HALİ\'NDE ÜCRETLİ PARK UYGULAMASI EYLEMİNE POLİS MÜDAHALESİ



MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'nın il ve ilçelerde bulanan meyve ve sebze hallerinde, kamyon garajlarında uygulamaya koyduğu 25 dakikadan sonra ücretli park uygulamasına tepkiler büyüyor. Otomobille Turgutlu Hali\'nin çıkış kapısını önüne kapatan hal esnafı ve kamyoncular, eylem yaptı. Polis ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, otomobili çekip, kalabalığı dağıtarak eylemi sonlandırdı.

Turgutlu Meyve ve Sebze Hali ile Turgutlu Kamyon Garajı\'nda da başlayan 25 dakikadan sonra ücretli park uygulaması hem esnafın hem de üreticilerin tepkisine neden oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Meyve ve Sebze Hali\'nde kamyoncular ve esnaflar eylem yaptı. Esnaftan İzzet Akça 20 SA 350 plakalı otomobili ile halin çıkış kapısını kapattı. Kapının önünde oturan yaklaşık 30 kadar kamyoncu ve esnaf, uygulamanın çok gereksiz olduğunu ve işlerini olumsuz etkilediğini belirtip, bir an önce vazgeçilmesini istedi.

Turgutlu Sebze ve Meyve Halcileri Derneği Başkanı Halil Durur da eyleme destek verip, uygulamanın kaldırılması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. Durur, \"Turgutlu Hali\'nde, bize danışılmadan ücretli park sistemine geçiş yapılmasını esnafımız uygun bulmuyor. Burası Turgutlu\'nun bel kemiğidir. Turgutlu\'nun üretici bölgesi olduğunu, diğer hallerden ayrı olduğunu, Büyükşehir ve personellerinin bilmediğini düşünüyorum. Buraya her gün binlerce insan giriyor. Halin kapılarında yoğunluk oluyor. Günde 3-4 defa hale girip, çıkanlar oluyor. Her giriş, çıkışta para ödemek istemeyeceklerdir. Bu da halde alışverişin durmasına neden olacaktır. Hal esnafı, bu uygulama nedeniyle mağduriyet yaşayacaktır\" dedi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, eylemcilerle görüşüp, halin çıkış kapısını açmalarını istedi. Ancak, eylemciler, uyarıya aldırış etmedi. Bunun üzerine halin kapısını kapatan otomobil Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çekici yardımıyla kaldırılırken, eylemciler de polis ekipleri tarafından uzaklaştırdı. Ancak, eylemcilerden İzzet Akça halin çıkış kapasında oturarak direnmeyi sürdürünce, Büyükşehir Belediyesi ekipleri kendisini sürükleyerek uzaklaştırdı. Polis, eylemcilerin halin kapısını tekrar kapatmaması için nöbet tutmaya başladı.

13)MAHALLELİ ÇÖP KOKUSUNU MASKE TAKARAK PROTESTO ETTİ



İZMİT\'te kurulu bulunan İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme A.Ş.\'nin (İZAYDAŞ) çöp depolama alanından yayılan koku nedeniyle mahalle sakinleri toz maskesi takıp eylem yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'ne ait İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme A.Ş.\'nin çöp depolama alanından özellikle yaz aylarında yayılan çöp kokusu, Alikahya Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Karadenizliler Mahallesi sakinlerini rahatsız etti. Mahalle sakinleri Atatürk Mahallesi\'nde bir araya gelip toz maskesi takıp eylem yaptı. Mahalle sakinleri adına açıklama yapan Ahmet Gökmen, \"Çöp dökme lotlarını bizden yana değil bizleri rahatsız etmeyecek alanlara dökerek bizi bu kokudan uzak tutun. Kimyasal atıkların suyu da bizleri tehdit etmekte. Kimyasal atık sularının havuzlarının yeterli olmadığını biliyoruz. Bir an önce önlemlerinizi almanızı ve tehdit oluşturmasını önlemenizi bekliyoruz. Bizler yaşam hakkımızı savunmaya devam edeceğiz. Eğer sabrımız zorlanırsa İZAYDAŞ durmazsa biz durdurmak için ne gerekiyorsa yaparız\" dedi.

14)KIRMIZI LİSTEDE ARANAN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nden (TSK) yapılan açıklamada, kırmızı listede aranan PKK/KCK bölücü terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi ve Irak kuzeyi Sincar Sorumlusu Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden\'in etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TSK\'nın resmi Twitter hesabından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: \"TSK ve MİT tarafından 15 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilen müşterek operasyonla, kırmızı listede aranan PKK/KCK bölücü terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi ve Irak kuzeyi Sincar Sorumlusu Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden etkisiz hale getirilmiştir.\"

Haber: ANKARA (DHA)

==========================================

15)KARS\'TA 1 PKK\'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



KARS\'ta, PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonlarda güvenlik güçleri 1 teröristi etkisiz hale getirdi.

Güvenlik güçlerince önceki gün, Kars\'ın Kağızman ilçesi Çemçe kırsalı Hisli Mağara bölgesinde yapılan iç güvenlik operasyonlarında 2 bölücü terör örgüt mensubu, insansız hava aracı (İHA) takibi sonucu etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri dün de bölgede arama tarama faaliyetlerine sürdürdü. Bölgede teröristlerle sıcak temas sağlayan güvenlik güçleri, 1 teröristi etkisiz hale getirdi. Örgütün kullandığı sığınaklarda ele geçirilen yaşam malzemeleri de imha edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, \"Terörle mücadelemiz vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında son bölücü terör örgüt mensubu etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir\" denildi.

HABER: KARS (DHA)

=============================================

16)GAZİANTEP\'TE TERÖR OPERASYONU: 1 TUTUKLAMA



GAZİANTEP\'te terör örgütleri FETÖ/ PDY ile PKK\'yı övdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.Y.\'nin Türkiye Cumhuriyeti\'ne ve Türk bayrağına hakaret edip, Türk Milletini, cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılayıp, terör örgütleri FETÖ/ PDY ve PKK\'yı övdüğünü belirledi. Gözaltına alınan R.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber: GAZİANTEP (DHA)

============================================

17)İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI İNCE, AHLAT\'TA



İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, 25-26 Ağustos tarihleri arasında, Malazgirt zafer kutlamalarının yapılacağı Bitlis\'in Ahlat ilçesine geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Muş\'un Malazgirt ilçesindeki incelemelerinin ardından helikopterle Bitlis\'in Ahlat ilçesine geldi. İnce ve beraberinde gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan\'ı Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Ahlat Kaymakamı Mastufa Akgül, Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir ve kurum amirleri karşıladı. Muhterem İnce ve bareberindeki protokol üyeleri, Ahlat\'ta ilk olarak Selçuklu mezarlığını ziyaret ederek, burada hatıra fotoğraf çektirdi. Daha sonra 26 Ağustosta Malatgirt zaferi etkinliklerinin yapılacağı Çarho bölgesindeki alana geçen Bakan Yardımcısı İnce, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İnce, 26 Ağustos\'ta Malazgirt fethinin yıldönümünü Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın başkanlığında hep birlikte kutlayacaklarını belirterek şöyle konuştu:

\"Orada tüm Anadolu\'dan gelen, Anadolu\'nun ilk müslüman islam olarak ayak basılan yer olan Malazgirt\'te ve Ahlat\'ta çeşitli törenler yapacağız. Bu törenlerin hazırlık çalışmalarını yapmak üzere bir heyetle bugün buradayız. Kubbet-ül İslam olan ve İslam\'ın ilk, belki de devletimizin tapu senetlerinin yer aldığı bu tarihi şehirde olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum.Törenlerimizi de, bu şanlı tarihimize yakışır şekilde yapmak istiyoruz. Gençliğe emanet edeceğimiz bu vatanı, bu vatan topraklarını ve tarihimizi onlara en güzel şekilde emanet ederek, onlara yakışır bir şekilde bırakmak istiyoruz. İnşallah 26 Ağustos\'ta burada tüm milletimizle, tüm devlet erkanımızla, vatandaşımızla en güzel şekilde kutlanması için çalışmaları en layıkıyla yerine getireceğiz\"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ise, bu yıl Ahlat ve Malazgirt\'te 25-26 Ağustos tarihleri arasında Malazgirt zaferi için görkemli kutlamalar yapılacağını söyledi.

Ahlat\'taki incelemelerinin ardından Bakan Yardımcısı İnce ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan ilçeden ayrıldı.

18)BÜLENT YILDIRIM: 15 TEMMUZ\'DA BAŞARALI OLAMAYINCA, EKONOMİK DARBEYE KALKIŞTILAR

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, ABD\'nin Türkiye\'ye yönelik yaptırımlarına karşı birlik çağrısı yaparak, \"Türkiye\'nin mazlumların yanında olmasından ürken emperyalistler, 15 Temmuz\'da başaralı olamayınca bir ekonomik darbe gerçekleştirmeye kalkıştı. Birlik beraberliğimize dikkat edersek bu darbeyi de atlatacağız, Türkiye\'nin önü açılacak\" dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Suriye\'nin Azez bölgesindeki Reyyan konteyner kentini ziyaret etti. Kurban Bayramı hazırlıklarını ve insani yardım çalışmalarını inceleyen Yıldırım, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Burada açıklama yapan Bülent Yıldırım, \"Her Kurban Bayramı olduğu gibi bu bayramda gönüllü ve görevli arkadaşlarımız dünyanın tüm bölgelerinde çalışmaları yürütmek üzere ulaştılar gittiğimiz bölgelerde yetimlerle mazlumlarla karşılaşıyoruz\" dedi.

Türkiye hükümeti, AFAD, Kızılay, İHH ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla mazlumların yanında olmayı ifade eden Yıldırım, ABD\'nin yaptırımlarına tepki göstererek şunları söyledi:

\"Türkiye\'nin mazlumların yanında olmasından ürken emperyalistler, 15 Temmuz\'da başaralı olamayınca bir ekonomik darbe gerçekleştirmeye kalkıştı. Birlik beraberliğimize dikkat edersek bu darbeyi de atlatacağız, Türkiye\'nin önü açılacak. Bu nedenle devletimizin almış olduğu tedbirlere herkesin uyması gerekiyor. İslam dünyası ve mazlum coğrafyadaki insanlar bizden destek bekliyor bu darbeyi de atlatırsak yeryüzündeki bütün yetimlere, mazlumlara ve çocuklara daha da fazla sahip çıkacağız sahip çıkmaya devam edeceğiz. Suriyeli çocuklar yetimler adına Türkiye halkına teşekkür ediyorum. Bir kısmının ailesi var, bir kısmının yok. Bu çocuklar sizin bu emperyalizme karşı direnişinizden dolayı çok rahat bir ortamda eğitim hayatlarını devam ettiriyorlar. Allah\'ın izniyle yetimlerin mazlumların dualarıyla birlikte Amerika\'nın, İsrail\'in emperyalistlerin şer güçlerin karşısında bu direnişi kazanacağız.\"

19)BELEDİYE TEMİZLİK İŞÇİLERİ UÇURUMDA ÇÖP TOPLADI

MUĞLA\'nın Marmaris İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, komandolar gibi dağ yamaçlarında çevre temizliği yaptı, 3 top çöp topladı.

Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, AKUT tarafından verilen dağ tırmanış ve iniş eğitimlerinin ardından yamaçlarda çöp toplamaya başladı. 8 kişilik temizlik ekibi, Marmaris-İçmeler Karayolu\'nun deniz ile ormanın buluştuğu noktasındaki yaklaşık 30 metrelik uçurumun kenarında komando gibi yamaçlardan inerek çöpleri toplamaya başladı. Yüksek nem ile birlikte 40 dereceyi aşan sıcaklarda 6 saat süren çalışma sonucunda pet şişe, poşet, teneke, cam şişe, araç parçaları ve ev eşyalarından oluşan 3 ton çöp çıkartıldı. Çıkartılan çöpler Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi\'ne imha edilmek üzere götürüldü.

Marmaris\'i temiz tutmak için her türlü özveriyi yaptıklarını söyleyen Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, \"4 tarafı Milli Park olan ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin hayranlığını kazanan Marmaris, çevreye karşı duyarsız insanlardan çektiğini başka şeyden çekmiyor. Körfezin çevresindeki yol kenarından eşsiz manzaranın keyfini çıkaranlar sanki bu güzelliği cezalandırır gibi pisliklerini geride bırakıp gidiyorlar. Her seyir noktasında çöp konteynırı olmasına karşın yiyip içtiklerinin artığını bu özel yerlere atmaktan hiç çekinmiyorlar. Bu uçuruma takılmış çöpler kötü görüntüler oluşturuyor. Dağcılık eğitimi alan ekiplerimiz bugünden itibaren çalışmalarına başladı. Güvenlik ekipmanlarıyla uçuruma inen arkadaşlarımız Ağustos sıcağında zorlu bir mücadele ile çöpleri toplayarak kötü görüntüleri ortadan kaldırdı\" dedi.

