DHA YURT BÜLTENİ 1

TUNCELİ\'DEKİ ÇATIŞMADA YARALANAN 2 ASKER ELAZIĞ\'A GETİRİLDİ

1) TERÖRİSTLERLE ÇIKAN ÇATIŞMADA 2 PKK\'LI ÖLDÜRÜLDÜ



TUNCELİ\'de, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon bölgesinde güvenlik güçlerinin yaptığı arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerle çıkan çatışmada 2 PKK\'lı öldürüldü, 2 asker ise yaralandı. Merkez Çırtık Deresi bölgesinde dün sabah saatlerinde tespit edilen PKK\'lı teröristlere yönelik düzenlenen hava saldırısında 5 teröristin etkisiz hale getirildi. Hava harekatının ardından bölgeye karadan ve yine havadan operasyon düzenlendi. Çırtık Deresi\'nin iç kesimlerinde öldürülen PKK\'lıların bulunduğu alanda arama tarama faaliyeti için bölgeye intikal eden JÖH timleri, bir grup terörist ile sıcak temas sağladı. Akşam saatlerinde yaşanan ve 2 kadın teröristtin öldürüldüğü çatışmada, 2 asker de yaralandı.

BÖLGE KOBRA HELİKOPTERLERİYLE ATEŞ ALTINA ALINDI

Yaralı askerler çatışma bölgesinden çıkarıldıktan sonra, askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne kaldırıldı. Bölgede çatışmanın devam ettiği belirtilirken, teröristlerin bulunduğu alan kobra helikopterlerince yoğun ateş altına alındı.

Tunceli Valiliği\'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, merkez Çırtık Deresi Bölgesinde MİT Bölge Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek olarak gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandığı belirtildi. Açıklamada, \"İki kahraman JÖH\'ümüz yaralanmıştır. Yaralı iki kahramanımızın tedavisi Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Çatışmada İki BTÖ mensubu kadın terörist de ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir\" denildi.

2)ADIYAMAN\'DA MERMER OCAĞINI BASAN TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA: 2 ASKER YARALI



ADIYAMAN kırsalında bir grup PKK\'lı terörist, mermer ocağı şantiyesini basıp ateşe verdi. Bölgeye sevk edilen askerleri taşıyan aracın, teröristlerin önceden döşediği el yapımı patlayıcının üzerinden geçmesiyle meydana gelen patlamada 1asker yaralandı.

Merkeze bağlı Kömür Beldesi\'nde gece geç saatlerde bir grup PKK\'lı terörist, kırsalda bulunan mermer ocağı şantiyesini bastı. İşçileri bir arata toplayıp örgüt propogandası yapan teröristler daha sonra şantiyedeki iş makinelerini ateşe verip, kaçtı. İhbarla bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Güvenlik görevlilerini taşıyan bir askeri araç, teröristlerin önceden döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kontrolden çıktı. İlk belirlemelere göre hasar gören araçtaki 1 asker yaralandı. Yaralı asker, bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı. Zaman zaman çatışmaların yaşandığı bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon sürdürüyor.

YARALI ASKER SAYISI 2\' YE YÜKSELDİ

Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi Kaşköy kırsalında mermer ocağını basan PKK\'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının, askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu yaralanan asker sayısının 2 olduğu belirtildi. Askerlerden biri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılırken, diğer askere ise ayakta müdahale edildiği belirtildi.

Bu arada, 7 kişi oldukları belirlenen teröristlerin mermer ocağındaki 9 araç, 3 iş makinesi ve 1 kırma makinesine zarar verdiği belirtildi.

Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmezken, PKK\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan geniş çaplı operasyonların sürdüğü bildirildi.

3)GAZİANTEP\'TE İHA DESTEKLİ PKK OPERASYONU: 6 GÖZALTI

GAZİANTEP\'te terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat, Özel Harekât, Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme Şube müdürlükleri ve bomba imha uzmanlarının da katılımıyla, kent merkezinde belirlenen adreslerde, İHA destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda, \'sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaparak halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlarla provokatif eylemlere sebebiyet verebileceği\' değerlendirilen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise PKK/KCK içerikli yasak 4 kitap, terör örgütü içerikli doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi\'ne götürüldü.

4)KARS\'TA 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

KARS\'ın Kağızman İlçesi Çemçe kırsalı Hisli Mağara bölgesinde terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonda 2 bölücü terör örgüt mensubu, İnsansız Hava Aracı (İHA) takibi sonucu etkisiz hale getirildi.

Kars Valiliği\'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, bölgede güvenlik güçlerinin, bölücü terör örgütü mensuplarına karşı geniş çaplı operasyonlara devam ettiği vurgulandı ve \"Terörle mücadelemiz, vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında son BTÖ mensubu etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektirö denildi.

Haber: KARS, (DHA)

==================================================

5)KALP KRİZİ SONUCU ŞEHİT OLAN ASKER TOPRAĞA VERİLDİ



AMASYA\'da vatani görevini yaparken rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 2 haftalık asker, Piyade Er Tolga Dombaycı\'nın cenazesi (20), Zonguldak\'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kerimler köyünde toprağa verildi.

Amasya 15\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı\'nda 2 hafta önce vatani görevine başlayan Tolga Dombaycı, önceki gün sabah saatlerinde rahatsızlandı. Revire kaldırılan Tolga Dombaycı, ardından ambulans ile Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve yoğun bakıma alınan Tolga Dombaycı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu.

Şehit Tolga Dombaycı\'nın cenazesi, memleketi Zonguldak\'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kerimler köyüne getirildi. Şehidin cenazesi helallik için evinin önüne götürüldü. Tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan anne Zeynep ve baba Mehmet Dombaycı, güçlükle ayakta durdu. Helallik alınarak dua edilmesinin ardından Tolga Dombaycı\'nın cenazesi köy camisine getirildi. İkindi namazını takiben kılınan cenaze namazına Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Piyade Er Tolga Dombaycı\'nın cenazesi, Zonguldak Müftüsü Rüstem Can\'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından askeri törenle aile mezarlığında toprağa verildi.

6)TUTUKLU YUNAN ASKERLERİNE TAHLİYE KARARI

EDİRNE\'de, geçen Mart ayında devriye sırasında Türkiye\'ye geçtikleri için tutuklanan Yunan askerler teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, savcılığın tahliye talebi sonrasında tutukluluk değerlendirilmesinin yapıldığı Edirne 2\'nci Sulh Ceza Hakimliği\'nce tahliye kararı verildi.

Pazarkule Sınır Kapısı\'nın karşısındaki Yunanistan\'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, geçen 1 Mart günü, birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçti. 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerlerince gözaltına alınan 2 Yunan askeri, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Yunan askerler, dün her ay düzenli olarak Sulh Ceza Hakimliği\'nde görülen tutukluluk gözden geçirme duruşmasına getirildi. Duruşmada Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın askerlerin tahliyesine yönelik yazısı okunarak, \"Suçun askeri yasak bölgeye girme suçu olduğu, telefonlar üzerinde tamamlanan inceleme ve tutuklu kaldıkları süre göz önünde alındığından tutukluluk halinin devamının orantılı olmayabileceği nazara alınarak şüphelilerin tahliyesine karar verilmesi talep edildiği anlaşılmaktadır\" denildi. Yunan askerler duruşmada eski savunmalarını tekrar ederek serbest bırakılmalarını istedi.

Edirne 2\'nci Sulh Ceza Hakimliği dosyadaki delillerin toplandığını şüpheli Yunan askerlerinin sadece askeri yasak bölgeye girme suçu dikkate alındığında tutuklu kaldıkları sürenin ölçülü olmayacağını ifade ederek herhangi bir adli kontrol şartı koymadan tahliyesine karar verdi.

TAHLİYE EDİLEN YUNAN ASKERLERE ÖZEL UÇAK

Edirne\'de, haklarında verilen tahliye kararının ardından Yunan askerler teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi\'nden çıkarıldı. Sağlık kontrolü için Edirne Sultan 1\'nci Murat Devlet Hastanesi\'ne getirilen Yunan askerler için polis ve jandarma ekipleri etten duvar örerek, çevrede kuş uçurtulmadı. Yunan askerler Edirne Jandarma Komutanlığı araçlarıyla hastaneye getirilerek garaj kapısı bölümünden içeri alındı. Basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için acil girişine iki minibüs çekilirken, Yunan askerlerin sağlık kontrolünü Edirne Cumhuriyet Başsavcı vekili Eşref Çağdaş Bal\'da hastaneye gelerek yakından takip etti. Yaklaşık yarım saat süren adli muayenenin ardından hastanenin garaj bölümüne indirilen Yunan askerler teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis camları siyah başka bir araca alınarak hastaneden çıkarıldı. Tahliye kararı verilen askerler için Yunanistan hükümetinin Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesine gönderilen özel uçağa binerek ülkelerine döneceği öğrenildi.

\'CASUSLUK SUÇLAMASI, CEP TELEFONU İNCELEMESİYLE DÜŞTÜ\'

Yunan askerlerin avukatlığını yapan Selin Özel, 5.5 aydır tutuklu askerlerin cep telefonu incelemesi sonucu casusluk iddiasının düşmesiyle tahliye edildiğini söyledi. Yunan askerler teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis\'in tahliye kararına çok şaşırıp sevindiklerini anlatan Özel, \"Bugün Yunan askerler için tahliye kararı aldık. Mutluyuz, hak hukuk yerini buldu. Duruşmaya çıktığımızda savcı talebiyle tahliye kararı verildi. Askerleri casuslukla ilgili telefon incelemesinden herhangi bir delil elde edilemediği ortaya çıktı. Telefon incelemeleri yapılmış ve bugün sonuçlanmış. Askeri casusluk konusu olmadığını öğrendik. Biz bundan emindik, fakat delillerin toplanmasını bekledik. Sadece sınır ihlalinden dolayı tutukluluk vardı, tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak bugün tahliye kararı verildi. Yunan askerler tahliye kararını beklemiyorlardı, çok şaşırdılar. Çünkü 5.5 aydan beri tutuklular, her duruşmaya bir umutla çıkıyorlardı. Tahliye kararından dolayı çok mutlu oldular, şaşırdılar\" diye konuştu.

Telefon incelemesi sonrasında savcılığın tutukluluk talebinin tahliyeye döndüğünü anlatan avukat Hakan Yalçıntuğ ise şunları söyledi:

\'ADLİ KONTROLSÜZ TAHLİYE TALEBİ\'

\"Duruşmada savcılık talebi okunduğunda biz şaşırdık, sonra öğrendik ki telefon incelemelerine göre talep değişti. Bunun üzerinde de adli kontrolsüz tahliye talebi geldi. Cezaevinde işlemleri tamamlanarak çıkış yapıldı. Devlet Hastanesi\'nde adli muayene yapıldı. Buradan karayoluyla Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesindeki havaalanına götürüldü. Oradan uçakla ülkelerine Yunanistan\'a gidecekler. Şimdi biz olayın ikinci aşamasında iddianamenin yazılarak dava açılmasını bekliyoruz.\"

ÇİPRAS\'TAN TAHLİYE KARARINA SON DAKİKA AÇIKLAMASI

YUNANİSTAN Başbakanı Alexis Çipras, iki Yunan askerin serbest bırakılması üzerine açıklama yaptı.

Başbakanı Alexis Çipras, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, \"Yunan askeri subayının serbest bırakılması, bölgedeki dostluk, iyi komşuluk ve istikrarı güçlendirmeye yardımcı olacak bir adalet eylemidirö ifadelerini kullandı. Çipras, iki askerin özgürlüğünü de selamladı.

7)YAYLADA DOĞUM SANCISI ÇEKEN KADIN HELİKOPTERLE HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ



DİYARBAKIR\'ın Kulp ilçesi kırsalında yaylada doğum sancısı çeken bir kadın, Jandarma Bölge Komutanlığı\'na ait askeri helikoptele Diyarbakır\'daki hastaneye getirildi.

Kulp ilçesine bağlı Aygün Mahallesi Küme Evleri yakınındaki bir yaylada, doğum sancısı çeken bir kadın için 112 acil çağrı merkezinden yardım istendi. Anne adayının durumunun riskli olması nedeniyle Jandarma Bölge Komutanlığı\'na ait bir helikopter söz konusu bölgeye giderek hamile kadını hastaneye yetiştirdi. Diyarbakır Valiliği\'nden konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

\"Diyarbakır ili Kulp ilçesi Aygün mahallesi Küme evleri yakınında bulunan yaylada bir kadının 14 Ağustos 2018 günü saat 14.30 sıralarında doğum yapmak üzere olduğu 112 acil çağrı merkezine ihbar edilmiştir. Hastanın durumunun aciliyetine binaen 112 tarafından Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı helikopter ile havadan sıhhi tahliye talep edilmiştir. Kulp ilçesi Aygün Mahallesi Küme evleri yakınında bulunan yayladaki kadın 14 Ağustos 2018 günü saat 16.00 sıralarında Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı helikopter ile alınarak Diyarbakır Kadın Doğum Hastanesine sevk edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir.\"

8)BİSİKLETTEN DÜŞEN ÇOCUĞUN BAŞINA İNŞAAT DEMİRİ SAPLANDI



ZONGULDAK\'ta, bisikletiyle gezerken 5 metre yükseklikten düşen 7 yaşındaki Fırat Başaran\'ın ağzından giren demir başından çıktı. Küçük çocuk başına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Yeşil Mahalle Esentepe Sokak\'ta meydana geldi. Evinin önünde bisiklete binen Fırat Başaran dengesini kaybederek, yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Düştüğü yerde bulunan inşaat demirlerinden bir tanesi Fırat Başaran\'ın ağzından girip başından çıktı. Acı içinde bağıran çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar ve yakınları koştu. Haber verilmesiyle kısa sürede gelen sağlık ekipleri, inşaat demirini çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, demirin bir bölümünü kesti. Çocuk başına saplanan inşaat demiriyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. AFAD ekibi hastanede demirin bir bölümünü daha kesti.

Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'ne sevk edilen Fırat Başaran ameliyata alındı. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Bekir Hakan Bakkal, çocuğa acil müdahale ettiklerini, tüm hekimler olarak seferber olduklarını belirterek, çocuğu ameliyata aldıklarını söyledi.

AMELİYATA AFAD EKİPLERİ DE GİRDİ

Bisikletten düşerek başına inşaat demiri sağlanan Fırat Başaran, sevk edildiği hastanede ameliyata alındı. AFAD ekipleri de ameliyata girerek inşaat demirini çıkarmak için çalışmalara katıldı. AFAD, ameliyatta çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

9)BATMAN\'DA EVDE PATLAMA: 2\'Sİ AĞIR, 4 ÇOCUK YARALI



BATMAN merkez Yeşiltepe Mahallesi\'nde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada, 2\'si ağır, 4 çocuk yaralandı.

Merkez Yeşiltepe Mahallesi\'nde bir evde dün saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, 2\'si ağır, 4 çocuk yaralandı. Olay yerine polis, iftaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar devlet hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, patlamanın gerçekleştirdiği evde inceleme başlattı. Patlamanının kesin nedeni ile ilgili patlayıcı uzmanlarının çalışması sürüyor. Batman Bölge Devlet Hastanasi\'nde tedavisi süren çocukların; kardeş olan Harun D. (12), Mervan D. (6), Servan D. (4) ve kuzenleri Enes D. (9) olduğu belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Batman Valiliği\'nin, yaşanan patlama ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada ise, merkez Yeşiltepe Mahallesi\'nde bir evin bahçesinde nedeni belli olmayan patlama sonucu yaşları 4, 6, 9 ve 12 olmak üzere 4 çocuğun yaralandığı belirtilerek, \"Yararlanan çocuklar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Çocuklardan 2\'si ayakta tedavi edilirken, 2\'sinin ise hastanede tedavileri devam etmektir. Patlamada yararlanan çocukların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olayla ilgili inceleme devam etmektedir. Teknik incelemenin tamamlanmasının ardından gerekli açıklama yapılacaktır\" denildi.

10)GÜRÜLTÜ YAPAN ÇOCUKLARA KIZIP ATEŞ AÇTI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI

GAZİANTEP\'te sokakta oynayan çocukların gürültü yapmasına sinirlendiği öne sürülen Hanifi c.\'nin (60) pompalı tüfekle ateş açması sonucu 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerde Hacıbaba Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde oturan Hanifi C., sokakta oyun oynayan çocuklardan gürültü yapmamalarını istedi. Bu sırada tepki gösteren çocukların aileleri ile Hanifi C. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen Hanifi c., evinden aldığı pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis sağlık ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan kimliği henüz belirlenemeyen 1 çocuk yaşamını yitirdi. Çocuğun cesedi otopsi için morga konulurken, olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, tüfekle ateş açan Hanifi C.\'yi gözaltına aldı.

ÖLEN ÇOCUĞUN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Gaziantep\'te sokakta oynayan çocukların gürültü yapmasına sinirlenerek av tüfeğiyle ateş açan Hanifi C.\'nin (60), silahından çıkan saçmalarla yaşamını yitiren çocuğun 12 yaşındaki Hakan Gezer olduğu belirlendi. Gezer\'in cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Yaralıların tedavilerine devam ediliyor.

11)DİYARBAKIR\'DA ÇOCUK KAVGASI KANLI BİTTİ: 4 YARALI 1 GÖZALTI

DİYARBAKIR\'da çocuklar arasında çıkan tartışma, ailelerin karışmasıyla silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaralanan 4 kişi tedavi altına alınırken, kavgaya karıştığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. Polis, taraflar arasında yeni bir kavga yaşanmaması için mahallede ve yaralıların götürüldüğü hastanede çevresinde önlem aldı.

Gece geç saatlerde Merkez Yenişehir ilçesi Fabrika mahallesi 192\'inci sokakta oturan çocuklar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çocuklarının kavga ettiğini duyan aileler de, önce sözlü olarak tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın ardından taraflar birbirlerine taş, sopa ve silahla saldırdı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda zırhlı araçla polis ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliği alan polis, yaralı olan vatandaşları sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde bulunan 4 yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis, sokağı yaya geçişine kapatarak, çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Polisin başlattığı soruşturma kapsamında kavgaya karıştığı belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, yaralıların götürüldüğü hastane çevresinde de taraflar arasında yeni bir kavga yaşanmaması için önlem aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

12)BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASIYLA ARANIRKEN, ÇAY BAHÇESİNDE YAKALANDI



ANTALYA\'da babası Hüseyin Doğru\'yu (60) darp ederek öldürdüğü iddiasıyla aranan S.D. (37) çay bahçesinde çay içerken yakalandı.

Olay, Kepez ilçesi Zafer Mahallesi Sakarya Bulvarı Antkoop Sitesi\'ndeki apartmanın birinci katında saat 19.00\'da meydana geldi. Bir süre önce Mersin\'den Antalya\'ya taşınan Hüseyin Doğru, site içerisinde bir daire kiraladı. İddiaya göre maddi konular nedeniyle oğlu S.D. ile sık sık tartışan Hüseyin Doğru, başka bir mahallede bir daire daha kiralayarak buraya yerleşti. Hüseyin Doğru, oğlu S.D.\'nin paraya ihtiyacı olduğunu düşünerek dün öğle saatlerinde oğlunun yaşadığı Antkoop Sitesi\'ndeki dairesine geldi. Dairede ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce S.D., iddiaya göre babası Hüseyin Doğru\'yu kafasına defalarca vurarak darp etti.

\'BABAMI ÖLDÜRMÜŞLER BENİM ÜZERİME ATACAKLAR\'

Ağır yaralanan Doğru\'yu evde bırakıp kapıyı da üzerine kilitleyen S.D. kaçarak uzaklaştı. Akşam saatlerinde eve tekrar gelen S.D. babasının hareketsiz yattığını görünce yakınlarını aradı. \'Babamı eve giren birisi öldürmüş. Çabuk gelin olayı benim üzerime atacaklar\' diyerek durumu anlatan S.D. yakınlarından yardım istedi. Yakınlarının haber vermesi üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÇAY BAHÇESİNDE ÇAY İÇERKEN YAKALANDI

Sağlık görevlilerinin Hüseyin Doğru\'nun yaşamını yitirdiğini söylemesi üzerine cinayet şüphelisi S.D. kaçarak izini kaybettirmek istedi. Polis olay yerinde incelemesini tamamladıktan sonra adamın Hüseyin Doğru\'nun cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Eşkali belirlenen S.D. için çevrede geniş çaplı araştırma başlatıldı. Gitmiş olabileceği güzergahları inceleyen ekipler, yaklaşık 1 saat sonra Muratpaşa ilçesinde deniz kenarında bir çay bahçesinde şüpheliyi gözaltına aldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürülen S.D.\'nin sorgusu sürüyor.

14)BURSA\'DA ÖĞRENCİLERİN BULUNDUĞU OTOBÜS DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 38 YARALI



BURSA\'da Uludağ\'da piknikten dönen yurt öğrencilerinin bulunduğu otobüs, rampadan inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklendi. Can pazarının yaşandığı kazada şans eseri uçuruma metreler kala duran otobüste 1 kişi yaşamını yitirdi, 2\'si ağır 38 öğrenci de yaralandı.

Kaza saat 20.05\'de Uludağ- Osmangazi ilçesi arasındaki Dobruca Mevkii\'nde meydana geldi. Uludağ\'da piknik yapan yurt öğrencileri, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 S 0825 plakalı otobüsle Osmangazi ilçesine dönmek üzere yola çıktı. Virajlı dik yokuştan inen otobüs, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontroldan çıkarak devrildi. Yolda metrelerce sürüklenen otobüs, uçurumun kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Can pazarının yaşandığı kaza yerine, ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan birçok yolcu AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ardından sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları çeşitli hastenelere götürdü. Tedavi altına alınan yaralılardan 1\'i doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Tedavileri süren 38 yaralıdan ise 2\'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Bu arada bazı yaralıların özel otomobillerle hastanelere taşındığını söyleyen yetkililer, bu nedenle yaralı sayısında artış olabileceğini bildirdiler.

KAZADA ÖLEN GENCİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

38 kişinin yaralandığı kazada otobüs şöförünün Turgay Y. olduğu öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren kişinin ise Uludağ Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 2. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Talha Erbil olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle Uludağ\'dan Bursa\'ya gidiş yönü bir süre ulaşıma yapandı. Devrilen otobüsün kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

15)OTOMOBİL TÜNELDE YANDI, ARAÇLARINDA MAHSUR KALAN 100 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI



İZMİT\'te, TEM yolu Korutepe Tüneli\'nde bir otomobil alev aldı. Tüneli dumanlar kaplarken, yaklaşık 100 kişi araçlarında mahsur kaldı. Mahsur kalanları, itfaiye ekipleri tünel dışına çıkardı, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında, TEM yolu Korutepe Tüneli\'nde meydana geldi. Cemil Dilek yönetimindeki 41 RZ 165 plakalı otomobilin motorundan, tünel çıkışına yaklaşık 50 metre kala dumanlar yükselmeye başladı. Cemil Dilek\'in aracını yol kenarına çekmek istediği sırada da motor bölümünden bir anda alevler yükseldi. Tünelde, yanan araç nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Tüneli dumanlar kaplayınca vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlarında mahsur kalan yaklaşık 100 kişiyi tünel dışına çıkardı. Araçtaki yangın söndürüldükten sonra, dumandan etkilenen 1 kişi Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Yanan otomobil çekici ile yoldan kaldırıldıktan sonra tünel yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

16)ÇOCUĞA ÇARPMAMAK İÇİN VALİLİK MERDİVENİNE ÇARPTI



MANİSA\'nın Şehzadeler ilçesinde, aniden önüne çıkan çocuğa çarpmamak için otomobilinin direksiyonunu kıran Volkan Kılı,ç Manisa Valiliği binasının merdivenlerine çarparak durabildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Can Zengin (19) hafif yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Manisa Valiliği\'nin ön kapısında meydana geldi. Volkan Kılıç (19) yönetimindeki 45 AH 745 plakalı otomobil, tarihi Hatuniye Camii\'nden Mustafa Kemal Paşa Caddesi yönüne döndüğü sırada aniden önüne çıkan çocuğa çarpmamak için otomobilinin direksiyonunu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, Manisa Valiliği\'nin merdivenlerine çarparak durabildi. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri otomobilde yolcu konumunda olan ve hafif yaralanan Can Zengin\'i ambulansla Manisa Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Can Zengin tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kazayı yapan şoför Volkan Kılıç, \"Bana yeşil ışık yanmıştı, kavşaktan dönüyordum. Sonra çocuk yola atlıyor gibi oldu. Atladığını sanarak bende direksiyonu kırdım. Bir anda arabanın hakimiyetini kaybettim. Araba kaymaya başlayınca bende kaldırımdan çıkarak Valiliğin merdivenlerine çarparak durabildim\" dedi.

Bu arada kaza yerinde bulunan otobüs durağında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

17)SULAMA KANALINA DÜŞEN KAAN, BOĞULDU

OSMANİYE\'de hayvan otlatırken dengesini kaybedip sulama kanalına düşen Kaan Büyükbörklü (18), boğularak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Kesmeburun köyünde meydana geldi. Hayvan otlatmadan dönen Kaan Büyükbörklü, iddiaya göre bir anda dengesini kaybedip DSİ\'ye ait sulama kanalı düştü. Büyükbörklü\'nün düşüp, suda sürüklendiğini gören vatandaşlar, genci çıkartmaya çalıştılar ancak başarılı olamadılar. İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri ile Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği\'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Arama çalışması başlatan ekipler, kanala verilen suyun kesilmesiyle Büyükbörklü\'nün cesedini düştüğü yerin 20 metre uzağında buldu. Olay yerinde jandarma ve Cumhuriyet Savcısı\'nın yaptığı incelemenin ardından gencin cesedi, Osmaniye Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

18)FETÖ\'NÜN BATI KARADENİZ EMNİYET YAPILANMASINDA KARAR



ZONGULDAK\'ta FETÖ/PDY\'nin \'Emniyet Yapılanması\' davasında 36\'sı tutuklu 44 sanığın yargılandığı davada 13 sanık, 1 yıl 10 ay ile 11 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. 1 sanığın beraat ettiği davada 30 sanığın dosyası ise ayrıldı.

FETÖ/PDY\'nin \'Batı Karadeniz Emniyet Yapılanması\' içerisinde yer alan ve aralarında \'emniyet imamları\'nın yanı sıra eski emniyet müdürleri, amir, komiser ve polis memurlarının da bulunduğu 36\'sı tutuklu 44 sanık hakkında, \'TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\', \'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs\', \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\', \'silahlı terör örgütüne üye olmak veya silahlı terör örgütü yönetmek\' suçlamalarıyla, ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli yıllar arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 2\'nci Ağrı Ceza Mahkemesi\'nde devam eden davada, önceki gün başlayan ve dün sona eren duruşmada 14 sanık hakkında karar çıktı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Erol T. ve Turan A.\'yı 11 yıl 3\'er ay, Ergün Y.\'yi 8 yıl 9 ay, Fazlı G., Cengiz A. ve Engin A.\'yı 8 yıl 1\'er ay, Süleyman B., Bayram A. ve Murat Y.\'yi 7 yıl 6\'şar ay, Burak K.\'yi 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanıklar M.K. 2 yıl 11 ay, M.A. ve H.K. ise 1 yıl 10\'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Ö.K.\'nin ise beraatine karar verildi. Mahkeme heyeti, 30 sanığın ise dosyasının ayrılmasına karar verdi.

19)HATAYLI NAKLİYECİLERDEN ABD\'YE REST: BU OYUNU BOZACAĞIZ

HATAY Uluslararası Nakliyecileri Derneği üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın çağrısına destek vererek ellerinde bulunan dövizleri bozdurdu.

AK Parti Hatay İl Başkanı ve Hatay Uluslararası Nakliyecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın çağrısına destek olmak amacıyla yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bankaya gelerek ellerinde bulunan dövizleri bozdurdu. ABD tarafından sergilenen bu oyuna Türk milleti olarak izin vermeyeceklerini belirten Güler, \"İş insanları olarak dövizin yükselişinin doğal bir vaka olduğunu düşünmüyoruz. Görüyoruz ki, ekonomisi tıkır tıkır işleyen ve en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olan ülke ekonomimizin, banka düzenimizin en iyi şekilde çalıştığı, yerli üretimlerimizin arttığı bir zamanda ne oldu da dolar yükseliyor? Baktığımızda hiç bir şey yok. ABD, 15 Temmuz\'da yapamadığını, 17-25 Aralık ve gezi olaylarında yapamadıklarını bugün ekonomimize saldırarak yapmaya çalışmaktadır. Daha önce başaramadılarsa yine başaramayacaklar. Bizler nakliyeciler olarak ülkemizin yanında yer almaya devam edeceğiz\" dedi.

20)YÖNETMEN CANKAT ERGİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bursa\'nın Mudanya ilçesinde önceki gece kaldırıldığı özel hastanede hastanede hayatını kaybeden ve ALS hastalığı bulunan yönetmen Cankat Ergin, dün son yolculuğuna uğurlandı. Ergin\'in cenaze namazı Mudanya\'da Kumyaka Mahallesi\'ndeki Köy Camii\'nde ikindi namazında kılındı. Cenazeye Ergin\'in eşi Zeynep Ergin, oğlu Kuzen Ergin, yakınları, sanatçı arkadaşları ve Mudanya Belediyesi Başkanı Hayri Türkyılmaz katıldı. Ergin, gözyaşları arasında Kumyaka Mezarlığı\'na defnedildi.

CANKAT ERGİN KİMDİR?

9 Ekim 1966 yılında Çanakkale\'de dünyaya gelen yönetmen Cankat Ergin, Anadolu Üniversitesi\'nin Sinema ve Televizyon bölümünden mezun oldu. Ergin, Kaygısızlar (1994), Aynalı Tahir, Unutabilsem (1998), Kuzgun, Nilgün (1999), Şöhret Tutkusu (2000), Benimle Evlenir misin (2001), Derya Deniz, Herşey Aşk İçin, Reyting Hamdi (2002), Melekler Adası (2004), Sev Kardeşim (2006), Tatlı Bela Fadime (2007), Para=Dolar (2008), Aile Saadeti (2009), Ateşe Yürümek (2010), Araf Zamanı (2012) dizilerini çekti.

BOYUT: 223 Mb

21)RALLY ARACININ MOTORUNA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI



ÇANAKKALE\'de 2018 Troya Yılı kapsamında Truva Atı önünde sergilenen Rally aracının motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale\'de 2018 Troya Yılı kapsamında, Truva Atı önünde sergilenen Rally aracının motorundan kedi sesleri geldiğini duyan vatandaşlar durumu Çanakkale Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri motor kısmına sıkışan kediyi kurtarmak için büyük çaba harcadı. Kediyi ilk etapta aracın motoru içinden çıkaramayan ekipler, cep telefonundan açtıkları kedi sesiyle motor içindeki kediyi çıkarmaya çalıştı. Bunda da başarılı olunamayınca motorun kısmına vatandaşların tavsiyesi üzerine su sıkan itfaiye ekipleri, kediyi kurtardı.

Motor kısmında uzun süre kaldığı için kirlenen kedi itfaiye ekipleri tarafından temizlendikten sonra sokağa bırakıldı.

22)BARAJ SULARI ÇEKİLDİ, 5 YIL SONRA KÖY ORTAYA ÇIKTI

GÜMÜŞHANE\'nin Kürtün ilçesinde kurulan Gökçebel Barajı\'nın azalan yağışlar nedeniyle suları çekildi. Daha önce baraj suları altında kalan Sapmaz köyü, 5 yıl sonra su yüzüne yeniden çıktı. Cami ve evlerin görünür hale geldiği baraj gölü kıyısına gelenler, eski köylerini seyrediyor.

Kürtün ilçesinde Gelevera deresi üzerine 2013 yılında inşa edilen 144 metre gövde yüksekliğine sahip Gökçebel Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) nedeniyle Sapmaz köyü su altında kaldı. Cami, evler ve çeşmelerin su altında kaldığı köy yeni yerleşim yerine taşındı. Gökçebel Barajı\'nın azalan yağışlar nedeniyle suları çekildi. Daha önce baraj suları altında kalan Sapmaz köyü, 5 yıl sonra su yüzüne yeniden çıktı. Cami ve evlerin görünür hale geldiği baraj gölü kıyısına gelenler, eski köylerini seyrediyor.

EVİNİ GÖRDÜ, AĞLADI

Sapmaz köyünün eski yerleşim yerinin 5 yıl sonra yeniden ortaya çıktığını görmek için baraj bölgesine gelen İbrahim Karavela (71) terk etmek zorunda kaldığı evini görünce gözyaşlarını tutamadı. Karavela, \"Keşke yıkılsaydı da evimi görmeseydim. Evimi böyle görünce içim sızladı. Gördükçe ağlıyorum. Orada anılarım var. Ben orada doğup, büyüdümö dedi.

23)DEPREMİ BİRE BİR YAŞATAN MÜZE



TÜRKİYE\'de ilk olma özelliği taşıyan İzmit\'teki 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi, deprem sırasında yapılacakların gelecek öğretilmesi ile can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için bilinçlenme sağlıyor. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, 17 adımda ve 45 dakikada gezilebilen müzenin, deprem gerçeği konusunda bilgilenmeyi sağladığını söyledi.

İzmit Belediyesi tarafından 19 Mart\'ta, Cephanelik bölgesinde, 1740 metrekarelik alanda, yaklaşık 10 milyon liraya yaptırılan 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşamlarını yitirenleri anmak ve depremle ilgili farkındalık oluşturmak üzere hayata geçirildi. 17 tematik adımdan oluşan müzedeki deprem simülatöründe sarsıntı, ses, toz, ışık gibi benzetim yoluyla depremi bire bir yaşayanlar, dışarı çıktıklarında yıkılmış evlerle karşılaşıyor. Simülasyon odasının ardından deprem gecesinin sabahına doğru yolculuk yapılıyor. Deprem geçirmiş 3 boyutlu evin bulunduğu sokaktan geçiliyor. İzmit ve Gölcük\'te çekilen dev fotoğraflarla depremin yaşandığı evin içine giriliyor.

\'FARKINDALIK YARATMA ADIMI\'

Deprem müzesinin 17 adımda, 45 dakikada gezilebildiğini anlatan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, \"Türkiye\'mizdeki depremle ilgili bütün kurum ve kuruluşların görüşleriyle burayı şekillendirdik. Burası 17 adımda, 45 dakikada gezilen bir müze ve aynı zamanda dökümantasyon merkezi, eğitim ve farkındalık merkezidir. 17 adım, 17 Ağustos\'tan geliyor. 45 dakika da 45 saniyeden geliyor. Burada deprem gerçeğinin bilimsel temellerinden başlayıp dünya var olduğundan beri kayıtlı depremlerin tümünün bilgilerinin olduğu, depremin oluş mekanizmaları, dünyanın hareketleri ve deprem sarsıntısıyla simülasyon odası ve depremle ilgili görsel olarak zenginleştirilmiş dünyadaki afetlerde canlı ve seslerin olduğu bir farkındalık yaratma adımıdır. Kocaeli\'nde arama kurtarma, medikal müdahale, seyyar ambulans, helikopter ambulans gibi Kocaeli bu konularda çok iyi konuma geldi ve Türkiye\'de buna yakındır; ancak eksikliklerimiz var. Hala depremden yorulan çarpık yapılaşmış, plansız yapılaşmış bölgelerimiz var. Riskli olan binalarımızı yıktık. Ağır hasarlı kalmadı ama orta hasarlı olup depremde yorulmuş çok da içimize sinmeyen gecekondu bölgelerimiz, risk alanlarımız var. Bu konularda daha hızlı hareket etmeliyiz\" diye konuştu.

24)TRAFİKTE KURAL İHLALİ YAPAN ANNE VE BABALARINI ÇOCUKLARI DÜDÜK İLE UYARACAK



KIRIKKALE\'de Kurban Bayramı öncesinde \'Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim\' adı altında başlatılan projede hatalı araç kullanan anne veya babalarını, çocuklar polislerin dağıttığı düdüklerle uyaracak.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde başlattığı, \'Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim\' adı altındaki uygulama ile ilgili Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yol uygulaması yaptı. Uygulamada görevli polis memurları , olası kazaların önüne geçmek amacıyla anne veya babalarının trafik kurallarına uyması, aksi takdirde uyarmaları amacıyla çocuklara kırmızı düdük ve şapka dağıttı. Uygulama sırasında görevli polisler çocuklara düdüklerin nasıl kullanacaklarını da uygulamalı anlattı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Ömer Aktürk, Kurban Bayramı\'nın yaklaşması nedeniyle hatalı sürücüler için kırmızı düdük kampanyası başlatıldığını belirterek, \"Bu kampanyanın Kırıkkale ayağındaki uygulamamıza start vermek için buraya geldik, uygulama noktasında buluştuk. Bu kampanyanın amacı özellikle iller arasında ve il içerisinde seyahat eden araçlardaki küçük çocuklarımıza, araç içerisinde bulunan çocuklarımıza kırmızı renkli düdük vereceğiz. Çocuklar, babaları veya anneleri araçları sürerlerken herhangi bir kural ihlali yaptıklarında, emniyet kemeri takmadıklarında, hız ihlali yaptıklarında, kırmızı ışık ihlali yaptıklarında, basit onların anlayabileceği fakat neticeleri ağır olan bu tür kusur ihlalleri yaptıklarında düdük çalarak, araç süren annesini, babasını uyaracak. \'Baba şu an şu kuralı yaptın\' diyecek, \'anne şu an emniyet kemeri takmadığın için seni ikaz ediyorum\' diyecek. Bu tür uygulamalarda biz olması muhtemel bir takım trafik kazaların önlenebileceğini inanıyoruz. Bunun geçmişte yaşanmış güzel örnekleri var\" dedi.

Kampanya esnasında dağıttıkları düdüklerin çocukların çok hoşuna gittiğini söyleyen görevli trafik polisi ise, \"Çocuklar düdükleri hemen öttürmeye başladılar. Biz düdük verirken çocuklara anlattık nerede kullanmaları gerektiğini. Yani hatalı sollama, kırmızı ışıkta geçtiklerinde ya da hız yaptıkları zaman babalarının arkalarında bu düdükleri öttürerek uyarmalarını istedik. Onlar da şimdiden başladı bile öttürmeye\" diye konuştu.

25)HOMEROS OKUMALARIYLA TÜM DÜNYAYA HOŞGÖRÜ VE BARIŞ MESAJI VERİLDİ



ÇANAKKALE\'de, \'2018 Troya Yılı\' kapsamında, 1\'inci Troya Dünya Görme Engelliler Homeros Okumalarıyla tüm dünyaya hoşgörü ve barış mesajı verildi.

Çanakkale\'de, Troya Antik Kenti\'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi\'ne kabulünün 20\'nci yılında ilan edilen \'Troya Yılı\' kapsamında, iki gün sürecek olan 1\'inci Troya Dünya Görme Engelliler Homeros Okumaları, Troya Ören Yerinde bulunan Truva Atı anıtı önünde başladı. Etkinliğe, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Dünya Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Friedrich Schröder, Türkiye Körler Federasyon Başkanı Turhan İçli, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi ve Troya Kazıları Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Türkiye Görme Engelliler Derneği Çanakkale Şube Başkanı İbrahim Batdal, 250 görme engelli ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, yaptığı konuşmada, \"Doğu ve Batı medeniyetlerinin buluştuğu dünyanın bir çok imparatorluğuna ilham veren üst üste 9 şehrin kurulduğu 5 bin yıllık bir kültür mirasının bulunduğu destanların, aşk öykülerinin, mücadelelerin yaşandığı dostluk ve kardeşliklerin kurulduğu bu topraklarda bugün yine çok anlamlı ve çok değerli bir organizasyona bir edebiyat şölenine ev sahipliği yapıyoruz hep birlikte. Destanlarda Troya\'ya zenginliği rüzgarların getirdiği söylenir. Bereketin zenginliğin, dostluğun rüzgarla taşındığı kültürlerinde destanlarla nesilden nesle aktarıldığı bu topraklarda bugün de burada kendisi de bir görme engelli olan ancak dünya tarihinin en önemli destanlarından İlyada ve Odesa destanını kaleme alan İzmirli ozan Homeros\'un destanını okumak üzere dünyanın farklı ülkelerinden ilimize teşrif ederek Çanakkale\'de bir araya gelerek bereketi ve zenginliği Troya\'ya tekrar sizler getirmiş bulunuyorsunuz\" dedi.

Konuşmaların ardından 1\'inci Troya Dünya Görme Engelliler Homeros Okumalarına geçildi. Bugün panelle devam edecek olan 1\'inci Troya Dünya Görme Engelliler Homeros Okumalarında, 20\'yi aşkın ülkeden ve Türkiye\'nin dört bir yanından etkinliğe katılan 250 görme engelli, Homeros\'un Troya Efsanesi\'ni anlattığı, dünya edebiyatının en önde gelen eserleri arasında gösterilen İlyada Destanı\'ndan bölümler okuyarak, dünyaya barış mesajı verdi.

26)DUA LİPA REGNUM CARYA\'DA KONSER VERDİ

ARNAVUT asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa (23), \'Regnum Live in Concert\' serisi kapsamında Regnum Carya Otel\'de konser verdi.

Regnum Carya Otel\'in bu yıl ilk kez düzenlediği, yerli ve yabancı birçok müzikseverin yoğun katılımıyla gerçekleşen \'Regnum Live in Concert\' serisi, Goran Bregoviç, Rita Ora veTom Jones gibi dünyaca ünlü isimlerden sonra bu kez dünya müzik listelerinde hızlı yükselişiyle dikkat çeken Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa konseriyle devam etti. Türkiye\'deki ilk konserini veren Dua Lipa, saat 22.00\'da sahneye çıktı. Bir saat sahnede kalan Dua Lipa\'yı yerli ve yabancı yaklaşık 3 bin müziksever izledi. Lipa, özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserinde hareketli şarkları yanında slov şarkılara da yer verdi. Danslarıyla izleyenleri coşturan Lipa\'ya sahe performansında dansçılar da eşlik etti.

DUA LİPA İÇİN ÖZEL HAZIRLIK

Lipa, ekibiyle birlikte geceliği 15 bin dolar olan Crown Villa\'da kaldı. Konser öncesi et döner ve ayrandan Manuka balına, el yapımı taze kurabiyeden deniz tuzlu bitter çikolataya çeşitli isteklerde bulunan Dua Lipa için kulisine 50 el havlusu ve 50 de banyo havlusu konuldu. Talebi üzerine kaldığı odanın her yerine boy aynaları da yerleştirilen Dua Lipa için beyaz ışığa hassasiyeti nedeniyle kulis özel olarak ışıklandırıldı. Ünlü şarkıcı için isteği üzerine yine kulise taze çiçekler konuldu.

Konsere gelen Dua Lipa hayranlarına, sanatçının fotoğrafının basılı olduğu bardaklar hediye edildi. Ünlü şarkıcıya da yapılan bez bebeği hediye edildi.

\'AFTER PARTİ\'DE DJ MAHMUT ORHAN SAHNEYE ÇIKTI

\'Regnum Live in Concert\' kapsamındaki Dua Lipa konserinin hemen ardından düzenlenen \'after parti\'de ise son dönemin en başarılı DJ\'leri arasında gösterilen Mahmut Orhan setin başına geçti.

