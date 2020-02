DHA YURT BÜLTENİ- 1

1)TUNCELİ\'DE TERÖRİSTLERİN SALDIRI GİRİŞİMİ PÜSKÜRTÜLDÜ

TUNCELİ il merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çiçekli Jandarma Karakolu\'na akşam saatlerinde bir grup PKK\'lı terörist tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateşe askerler anında karşılık verince PKK\'lılar ormanlık alana kaçmak zorunda kaldı.Güvenlik birimlerinin verdiği bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında sayıları henüz tespit edilemeyen bir grup PKK\'lı terörist, Çiçekli Jandarma Karakolu\'na iki ayrı noktada uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Karakolda bulunan askerler, ağır makinalı silahlar ile açılan ateşe anında karşılık verdi. Yaşanan kısa süreli çatışma sonrası ormanlık alana kaçmaya çalışan PKK\'lıların kaçış güzergahları, bölgede konuşlu bulunan fırtına obüsleri ile yoğun bombardıman altına alındı. Saldırıdan sonra bölgeye sevk edilen iki taarruz helikopteri de PKK\'lıların gizlendiği Çiçekli ile Demirkapı köyleri arasındaki sık ormanlık alan ve Zervgavut ormanlarını yoğun ateş altına aldı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için yürütülen hava destekli operasyonda iki helikopter ile askeri birlikler, teröristlerin kaçış noktalarına indirildi.

2)ŞIRNAK\'TA PKK\'LI 3 GENÇ KIZ TESLİM OLDU

ŞIRNAK\'ta, terör örgütü PKK\'nın dağ kadrosunda silahlı faaliyet yürütürken, ailelerinin araya girmesi sonucu ikna edilen çocuk yaştaki PKK\'lı 3 genç kız teslim oldu. Çocuk yaştayken terör örgütüne katılan 3 kadın PKK\'lının teslim olmasıyla ilgili Şırnak Valiliğince yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: \"PKK/KCK/YPG terör örgütünden kopmalar hızla devam ediyor. PKK/KCK/YPG terör örgütü milislerince, çocuk yaşta kandırılarak dağa çıkarılan terör örgütü üyeleri, güvenlik güçlerimizin aile destekli ikna çalışmaları ve örgütün gerçek yüzünü görmeleri nedeniyle teslim olmaya devam etmektedir. PKK/KCK/YPG bölücü terör örgütüne katılan, Irak ve Suriye ülkelerinde faaliyet gösteren 3 bayan terörist aile destekli ikna çalışmaları neticesinde 04 Haziran 2018 günü saat: 20.30 sıralarında güvenlik güçlerimize teslim olmuştur.\"

3)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MADENCİLERLE İFTARDA BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kent merkezinde bulunan bir otelde maden işçileriyle iftarda bir araya geldi. Yaklaşık bin maden işçisine seslenen Erdoğan, kürsüye \'Madenci seninle gurur duyuyor\' sloganları ile çıktı. Erdoğan yaptığı konuşmada, \"Biz bu iftarı maden ocağında yapabilirdik. Madene insek 50-100 kişiyle yapabileceğiz ama biz bin kişi civarında eşleriyle madenci kardeşlerimizle bir araya gelirsek ayrı bir mutluluk verir, ayrı bir güç olur dedik. Böyle genişçe bir salonda bütün hanımlarla beraber madenci kardeşlerim hatta ufak çocuklarımız da yanımızda. Çok daha cıvıl cıvıl bir iftarı böylece açmış olduk.\" dedi.

\'BİZ İTHALİ DURDURACAĞIZ\'

Cari açığın en önemli sebebinin ithalat olduğunu ifade eden Erdoğan, ithalatı durdurarak yerli üretimi artırmayı planladıklarını söyleyerek, şöyle devam etti:\"Biz bir şeyi söylersek onu yaparız. Yapamayacağımızı asla vaat etmeyiz. Madenciliği de kapsayan enerji sektörü dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de stratejik öneme sahip. Biz ithali durduracağız. Niye öyle diyoruz. Sebebi şu; Bizim bütçemizde cari açık varsa en önemli sebeplerinden bir tanesi ithal enerjidir. Termik santral dediğimiz olay kömürden kaynaklanıyor. Ben bunu neden ithal kaynakla yapayım. Bizim devasa bir kömür damarımız var. Buraları hayata geçirmemiz lazım. Maliyeti yüksek olabilir ama bizim cari açığımızı körüklemez. Şimdi bu açığı kapatıyoruz. Ciddi bir noktaya geldik. Milli enerji ve maden politikasını oluşturduk. Amacımız enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak için yerli kaynaklarımızı kullanmaktır. İthalata dayalı enerji politikalarıyla daha fazla yol kat edemeyeceğimiz için kendi kaynaklarımızı kullanmaya başlıyoruz. Bu konuda iyi yol aldık.\"

\'ONLARA SERBEST OLAN KÖMÜRÜ BİZE HARAM ETMEYE ÇALIŞANLARIN NİYETİNİ BİLİYORUZ\'

Erdoğan, dış güçlerin Türkiye\'nin gelişmesini engellemeye çalıştıklarını söyleyerek, \"Eğitim seviyesi arttıkça milletimize dayatılan kimi yanlışlarla daha kolay mücadele edeceğimize inanıyoruz. Yıllarca bu ülkede maden sektörü kimi zaman çevrecilik adına kimi zaman ekonomik değil diyerek horlandı. Termik santral inşaatlarına karşı akıl almaz dirençler gösterildi. Elektrik enerjisinin büyük bölümünü Avrupa kömürden elde ediyor. Kimse onları değerlendirerek hareket etmiyor. Bize kalkıp yok öyleydi yok şöyleydi diyorlar. Biz, onlara serbest olan kömürü bize haram etmeye çalışanların niyetini çok iyi biliyoruz. Bunların derdi Türkiye\'nin gelişmesini engellemektir. Güney Afrika\'dan, Sibirya\'dan şuradan buradan kömür getir. Kendi kömürünü kullanma istiyorlar. Biz kendi kömürümüzü kullanmak için yeni yöntemler keşfettik. Tüm aşamaları bilimsel yöntemlerle ele aldık. Ülkemizin 10 milyon ton kömüre kadar üretim potansiyeli var. Şu anda ortalama 1,2 milyon ton üretim yapılıyor. Mevcut çalışan 10 bin işçiyi 20 bin işçiye çıkarma potansiyeline sahibiz. Bilimi ve teknolojiyi ön plana çıkarıyoruz. Bilimi ve teknolojiyi bu sektörde kullanmadan ekonomik şekilde ve güvenli yapamıyoruz. Maden sahalarını mavi, sarı, kırmızı olarak risk gruplarına ayırarak denetimlerini ona göre yapacağız. Tüm bu süreçleri şeffaf bir şekilde yürüterek kömürü ülkemizin milli bir gücü haline dönüştürmekte kararlıyız. \'Vakit kömür vakti\' de demeye hazırlanıyoruz.\" diye konuştu.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ\'A \'TERÖRİST\' DEDİ

Erdoğan, CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'yi eleştirerek, şöyle konuştu:

\"Bizim Afrin\'deki kahramanımız kahraman komutanımız Metin Temel Paşa ile ilgili \'Apoletlerini sökeceğim geldiğim günün hemen sonrasında\' diyor. Yahu sen zaten gelecek değilsin de. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Yahu senin zaten böyle bir durumun yok. Haddini bil. Ama bu millet benim tanıdığım bu aziz millet 24 Haziran\'da teröre ve teröristlere karşı kahramanca mücadele veren komutanıma ve heyetine gidip teröristi cezaevini ziyaret eden Bay Muharrem sana 24\'ünde gereken dersi verecektir. Terörist diyorum niye? Diyarbakır\'da 53 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan odur da onun için. Şimdi o gidiyor. \'Onu ziyaret edersem Cumhurbaşkanı olurum\' diye düşünüyor. Bu millet bunu sana yedirmez. Biz kalkına büyüme gelişme diyoruz. Onlar \'devam edenleri durduracağız yenilerini iptal edeceğiz\' diyorlar. Evet yanlış duymadınız. Bu ülkede seçim vaadi olarak tüm yatırımları durduracağını söyleyen adaylar var. Bu ülkede bölücü terör örgütüne kan kusturan komutanlarımızı apoletlerini sökmekle tehdit edenler var. Bu ülkede hesapsız kitapsız atıp tutanlar var Biz yatırımları durdurmak bir yana mümkünse 10 katına çıkaracağız diyoruz. Biz terör örgütleri ile mücadele edenleri daha büyük başarılar daha büyük zaferler için desteklemeye devam edeceğiz. Sizlerden 24 Haziran\'da tercihinizi yaparken tüm bunları göz önünde bulundurmanızı istiyorum.\"

4)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BU VATANI PARÇALAYAMAYACAKLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maden işçileriyle yaptığı iftarın ardından helikopterle Ereğli ilçesine geçti. Sahil bandında seçim otobüsünden halka seslenen Erdoğan, \"Artık 24 Haziran\'dan sonra Türkiye\'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni bir dönem başlıyor mu? Bunu milletçe beraber yapacağız. Bu vatanı parçalayamayacaklar. Yeri geldiği zaman biz Gabar\'a, Cudi\'ye, Tendürek\'e F16\'larla ineriz. Bunların inlerine gireriz mi? Girdik mi?\" diye konuştu.

\'BEN SÖKMEDİM APOLETLERİ YARGI SÖKTÜ\'

Erdoğan, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'yi eleştirerek, şöyle konuştu:

\"İşte bak her ne kadar CHP\'nin adayı gidip bir tanesini nerede ziyaret diyor. Cezaevinde ziyaret ediyor. Demek ki Sayın Muharrem İnce\'nin türbesi orası. Oradan ziyaret edip de ne alacak. Kim bu adam? Benim 53 tane Kürt kardeşimiz sokağa dökülün diyip de 53 kürt kardeşimiz öldürenlerin faili değil mi? onu ziyaret ediyor normaldir. Çünkü bunlar Ankara\'dan İstanbul\'a kol kola gitmediler mi? Şimdi de çıkmış milletin karşısında ne diyor, oy istiyor. Bay Kemal da aynı, bay İnce\'de aynı. Şimdi ince ince bir şeyler yapmak istiyorlar ve benim şu anda kardeşlerim Afrin\'de terör örgütlerine karşı mücadele eden kahraman komutanımıza kalkıp ta edepsizce ahlaksızca saldıran bu kişiye bunlar el ele. Ne dedi? Apoletlerini sökeceğim? Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Sen bakalım benim milletim sana yol verecek mi? Dur bakalım. Sen bir defa bu ülkede bu hukuk devletinde bu işlerin nasıl yapıldığının farkında bile değilsin. \'Sen\' diyor \'apoletleri sökersin de ben sökemez miyim?\' diyor. Bay Muharrem ben sökmedim apoletleri, yargı söktü yargı. Biz bu millete ihanete edenleri ne yaptık? Tuttuk yargıya teslim ettik. Bylock, mor beyin bunlar bizim tasarfumuzun dışında. Dolayısıyla yargının alanına ben giremem. Yargının da benim alanıma girmesini istemem. Bunlar yargının işi.\"

\'UÇAK YAPMASINI CHP AĞALARINDAN İNÖNÜ HAZMEDEMEDİ\'

Erdoğan, ilk uçak fabrikasının CHP tarafından kapatıldığını ifade ederek, şöyle dedi:

\"Bay Muharrem ne diyor? Ben yıkarım diyor. Ya siz hiçbir zaman yapmadınız ki? Türkiye\'de ilk defa uçak yapan insanın uçak yapmasını o CHP\'nin ağalarından İnönü hazmedemedi. Daha sonra bunlar ne yaptı biliyor musunuz? Bunlar uçak fabrikasını gaz ocağı fabrikasına çevirdiler. Bunlar bu. Şimdi çıkmışlar konuşuyorlar. Ne konuşuyorsunuz ya. Biz sizi tanırız. Çıkmış konuşuyor. Birinci köprüyü Demirel yaptı, ikinciyi Özal yaptı, üçüncüyü beni söyleyemiyor tabi Erdoğan yaptı. Dördüncüyü ben yaparım diyor. Ya sen yapamazsın. Senin aklın bunu yapmaz. Sen çırak bile olamadın çırak.\"

5)İNCE: TRT\'NİN SADAKASINA İHTİYACIMIZ YOK

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Aydın\'da TRT\'ye de sert eleştirilerde bulunarak, \"TRT var ya, TRT besleme. Hepimizin parası var onda. Erdoğan\'ı veriyor 500 dakika. Kanunlarla belirlenen konuşma süresi var. Muharrem İnce\'nin 10\'ar dakikalık iki tane konuşma hakkı var. Şimdi beni arıyorlar kanundan kaynaklanan konuşmamı yap diye. Size söylüyorum bu konuşmayı yapmaya gerek var mı? Çıkarın telefonları o zaman gereğini siz yapacaksınız. TRT\'nin sadakasına ihtiyacımız yok\" dedi. Muharrem İnce, konuşmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile karşılıklı zeybek oynadı. Seçim çalışmalarını sürdüren CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Aydın\'a geldi. İnce\'nin gelmesinden önce alan vatandaşlarca dolduruldu. Alanın çevresindeki binalara ise, \'Yalova\'dan abimiz geliyor, sarayı boşaltın\', \'Hepimizin cumhurbaşkanı\' pankartları asıldı. Bu arada Muharrem İnce\'nin çıkacağı kürsüye, korumaların gazetecileri ayakkabılarını çıkarttıktan sonra almaları ise dikkat çekti. Kent Meydanı\'nda halka da seslenen Muharrem İnce konuşmasına, \"Efeler diyarı\" sözleriyle başladı.

\'RAKİBİM PROMTER, PROMTER\'

Konuşmasında en büyük rakibini açıklayacağını söyleyen Muharrem İnce, bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın konuşmasını sinevizyondan gösterip, \"En büyük rakibimi açıklayacağım. 24 Haziran\'a kadar meydanlardaki rakibimi açıklayacağım. Rakibim promter promter. (Alandan yuh sesleri çıkması üzerine) Lütfen yuhlamayın. O camdan okuyor yazılanı, ben candan konuşuyorum. Eğer sen promtera bağlıysan birisi gelir fişi çeker. Kılavuzu promter olan böyle olur işte. Sana birileri yazacak sende onları okuyacaksın. Millete konuşacaksın\" dedi.

Kendisine yönelik eleştirilere \"Ben kavga etmek istemiyorum ama isteyene de cevabını yapıştırırım\" diyen İnce, \"Ben uzay madenciliği diyorum, o geliyor meydanlara bay Muharrem diyor. Aydın\'dan sesleniyorum. Bay Erdoğan, diploması olmayan Bay Erdoğan. Madem ekonomiyi iyi biliyorsun, istediğin kanalda istediğin zaman 24 saat seni bekliyorum gel tartışalım\" dedi.

Öğrencilere, emeklilere yönelik vaatlerini anlatan Muharrem İnce, \"Bugün yine demiş ki \'Sen kimi ziyaret ettin\' Kimi mi ziyaret ettim. YSK kime aday olursun dediyse, kime vize verdiyse ziyaret ettim. Ben YSK kime adaysın demişse, ben gittim ziyaret ettim. Türkiye kucaklaşsın diye her birisine de 500 TL para yatırdım. Bende biliyorum benim beş yüz TL\'me ihtiyaçları olmadığını, hava yumuşasın istiyorum. Bana oradan çakmaya çalışıyor\" diye konuştu.

\"SEN APOLETLERİ FETÖ\'YE Mİ TAKTIN\"

Apolet sökme tartışmalarını sürdüren Muharrem İnce, \"Bir iftarda konuşma yapıyor, beni eleştiriyor. Beni eleştirirken orada bir general var alkışlıyor. Bende dedim ki o generalin apoletlerini sökeceğim. Erdoğan orada konuşurken bayrak demiyor, vatan demiyor Muharrem İnce\'ye \'Çırak\' diyor. O generalde alkışlıyor. \'Sökeceğin apoleti Apo\'ya mı takacaksın\' demiş. Sen Balyoz ve Ergenekon\'da söktüğün apoletleri FETÖ\'ye mi taktın. Hemşerim Erdoğan, hemşerim Recep Efendi seni uyarmıştım. Her kuşun eti yenmez. Ben sana hiç Recep Efendi demedim. Ne zaman bugün \'Muharrem Efendi\' dedin, bende sana böyle dedim. Peki sana bir soru. Sen bu kadar askeri seviyordun da, ABD askerleri Türk askerlerine çuval geçirdiğinde niye hesap sormadın. Bana falan laf ediyorsun da, ABD\'lilere niye laf etmiyorsun. İkimiz de bu memleketin adamıyız. Askerleri bu kadar seviyordun da Silivri\'de askerler inim inim inletilirken sen neredeydin, ne iş yapıyordun\" dedi.

ERDOĞANLA ARASINDAKİ FARKI ANLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasındaki farkları da anlatan muharrem İnce, \"Size bir şey söyleyeceğim. Erdoğan\'la benim aramdaki farkı söyleyeyim. Size söz veriyorum 24 Haziran\'dan sonra her televizyonu açtığınızda ben çıkmayacağım söz. Yani 18 kanalda hepsinde birden beni görmeyeceksiniz. Ne olacak biliyor musunuz. Çıkmak istediğimde Aydın\'daki üniversite öğrencileriyle çıkacağım. Bağırıp çağıran cumhurbaşkanı değil gelecek vaat eden cumhurbaşkanı olacağım\" dedi.

\"TRT\'YE ÇIKMAYACAĞIM\"

TRT\'ye de sert eleştirilerde bulunan Muharrem İnce, \"TRT var ya, TRT besleme. Hepimizin parası var onda. Hepimizin elektrik faturalarından pay gidiyor bunlara. Anayasada tarafsız olması gerektiği söyleniyor. Erdoğan\'ı veriyor 500 dakika. Kanunlarla belirlenen konuşma süresi var. Muharrem İnce\'nin onar dakikalık iki tane konuşma hakkı var. Şimdi beni arıyorlar kanundan kaynaklanan konuşmamı yap diye. Aydın\'da ilk kez açıklıyorum, alın sizin olsun. Size söylüyorum, bu konuşmayı yapmaya gerek var mı? Çıkarın telefonları o zaman, gereğini siz yapacaksınız. TRT\'nin sadakasına ihtiyacımız yok\" dedi. Muharrem İnce konuşmasını şöyle sürdürdü:

\'EVET, NE KADAR CHP\'Lİ BELEDİYE VARSA, CAMİLERİ YIKIYOR, TEMİZLİYORUZ\'

\"Erdoğan\'la benim aramda bir fark daha var. O da şu geçenlerde bir toplantıya çıkarken benim korumam selfie çekmek isteyen bir kişiyi itmişti. Bulun o kişiyi dedim. Kişiyi aradım. Yanımda çalışanların da sorumluluğu bana aittir. Özür diliyorum dedim. O da bana dedi ki \'Sen bizim yüz akımızsın, seni böyle bir şey içine düşürdüğüm için ben yanlış yaptım\' dedi. Orada yanlışı bizim arkadaşımız yaptı. Erdoğan meydanda bunu söylüyor, evet o vatandaş itilmemeliydi. Ben aradım özür diledim. Sevgili Erdoğan, sen Soma da tekmelenen madenciyi aradın mı. Onu aradın mı. Aramızda fark var ya, insanlık farkı var. Her gittiği yerde CEHAPE diyor. CHP o. Diyor ki \'CHP cami yıkıyor\' diyor. Doğru söylüyor. Camileri yıkıyor musunuz temizliyor musunuz diye sordum. \'Evet temizliyoruz\' dediler. Ne kadar CHP\'li belediye varsa camileri yıkıyor, temizliyorlar.\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasındaki farkları anlatmayı sürdüren Muharrem İnce, \"Erdoğan ile benim bir farkım daha var. Ben küçüğüm, Erdoğan büyük. Ortadoğu Projesi\'nin eş başkanı, bense büyük Türkiye\'nin Cumhurbaşkanı olmaya çalışacağım. Bir başkası, Erdoğan diyor ki \'Dolar üzerinden Türkiye\'ye operasyon var\' diyor, \'Ben milliyim\' diyor. Herkese bunu anlatıyor. Size bir soru. Millete ayran tavsiye ediyor, yerli içeceğimiz diyor, ben size soru sorayım. Samanı Bulgaristan\'dan aldık ayran nasıl yerli. Ey aziz AK Partili kardeşim, sana ayranı tavsiye ediyor o da yerli değil. Yerliyim diyor, peki sen yerlisinde o sarayın mermerleri nereden geliyor. Sana yerli bir yer söyleyelim mi, Anıtkabir. Yerliliği geçtik yerli değil. Ama milli birisi mi? Milli birisi geçenlerde Londra\'da üç gün kaldı. Türkiye\'nin 81 vilayeti var; Aydın\'da, Trabzon\'da, Mersin\'de gittiği yerde kaldı mı hiç. Sen millisin de 1 Mart 2003 yılında ABD askeri Güneydoğu\'ya gelmesin \'evet\' mi dedin \'hayır\' mı? Bu gariban hayır dedi\" diye konuştu.

Seçim vaatlerini anlatan muharrem İnce, \"Erdoğan sen o kadar belli ediyorsun ki, sen Alevileri sevmiyorsun, Kürtleri sevmiyorsun ama bu yüzyılda insanlar arasında ayrımcılık yapmak bize yakışmaz. Kendini de bana benzetmeye çalış. İmam hatipleri kapatacakmışım, yok öyle bir şey niye yapayım. İmam hatiplerde öğretmenlik yaptım. Onlara atom fiziğini anlattırdım. Cumartesi pazar okul kapılıyken okulu açardım bedava ders anlatırdım. Senin imam hatipli çocuklardan oy almaktan başka derdin yok. 1.5 milyon imam hatipli çocuğumuz işsiz. Ben çalışma yaptırıyorum onlara nasıl iş bulurum diye. OHAL\'i hemen kaldıracağım yemin ettim. OHAL\'i kaldırma sürem 48 saat. 16 yıl sonra meydanlara gidip diyor ki 3600 vereceğim. Yav insan bir sormaz mı 16 yıl sonra aklın başına nasıl geldi diye. Nasıl geldi size söyleyeyim, Muharrem İnce söyledi aklı öyle başına geldi\" dedi.

\"ERDOĞAN\'IN YAPTIĞI KÖPRÜ İÇİN BAYRAM FARK ETMİYOR\"

Size köprü olayı anlatayım diyen Muharrem İnce, \"Bayramda İstanbul\'a gidecek olan var mı? Demirel\'in yaptığı köprüden ücretsiz geçeceksiniz. Erdoğan\'ın yaptığı köprüden ücretli geçeksiniz. Bayramdan sonra dönerseniz Demirel\'in köprüsünden gidiş geliş 11 TL. Erdoğan\'ın yaptığı köprüden bayram seyran fark etmiyor 114 lira gidiş 114 TL geliş. Sende AK Partili kardeşim, vicdanına sorarsan bu memleketin soyulduğunu görürsün. Soyuyorlar, neyle soyuyorlar Allah, din, imam, kitap. Dış mihraklar var diyor. Bunlar bizi batırmak istiyor diyor. Buradan okuyorum. Oradan bir dükkan ismi söyleyeyim. Türkiye\'nin borcu 453 milyar dolar. Karşıdaki dükkandan benim 50 bin TL alacağım var. Benim alacağım varken ben orayı batırmak ister miyim? İstemem. Neden istemem çünkü paramı almak isterim. Batılıların bizden alacakları 453 milyar dolar var. Bizi batırmak ister mi? Neden batırsın. Önce borcunu almak ister. Ama sen safça işler yaparsan batarsın. Yapmadığın hastaneye yapma garantisi verirsen, uçmadığın havalimanından uçma garantisi verirsen batarsın. Sen diplomasız ekonomistsin. Şehir hastanelerinin hiçbiri şehir içinde değil. 25 yıllık sözleşme yapmış, kira ödeyeceğiz. İster hasta ol, ister olma. Hastaneye yüzde 70 parayı ödeyeceksin. Sen akılsız işler yapıyorsun. Sonra diyor ki Almanya bizi batırmak istiyor\" dedi.

Muharrem İnce, konuşmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile karşılıklı zeybek oynadı.

TAYYİP ERDOĞAN POSTERİ TÜRK BAYRAĞI İLE KAPATILDI

Bu arada Muharrem İnce\'nin halka seslendiği meydandaki bir apartmana asılan Recep Tayyip Erdoğan posterinin, üzerine Türk Bayrağı ve Atatürk posteri asılarak kapatılması dikkat çekti.

6)İNCE, MENDERES\'İN KÖYÜNÜ ZİYARET ETTİ

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmalarını yürütmek üzere geldiği Aydın\'da mitingden sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nin iftarına katıldı. Muharrem İnce daha sonra Adnan Menderes\'in köyü olan Çakırbeyli Mahallesi\'ne geçti. Burada muhtarlık binasındaki Adnan Menderes fotoğraflarını inceleyen İnce, kendisini karşılayan mehteran takımıyla bir süre Mehter Marşı çaldı. Muharrem İnce daha sonra burada toplanan vatandaşlara seslendi. Çakırbeyli\'de yaşayan kadınları sahneye davet edip onların yanında konuşan Muharrem İnce, \"Adına ne kadar mahalle derseniz deyin. Ben köylüyü kokusundan tanırım. Bende orada yaşadım çünkü. Geçenlerde Uşak\'a gittim. Bir vatandaşımız hayvanları otlatıyordu.\' Kolay gelsin\' dedim. \'Sarılayım\' dedim. \'Sarılma hayvan kokuyorum\' dedi. Bende o konu bana ters gelmez ki, ben de o kokuyla büyüdüm\" diye konuştu.

\'DEMİREL İLE DİYALOĞUNU ANLATTI\'

Süleyman Demirel ile arasında geçen konuşmayı da anlatan Muharrem İnce, \"Demokrasi tarihimiz yanlışlarla ayıplarla doludur. Başarılarla da doludur. Sizde Türkiye demokrasi tarihinde önemli çabalar vermiş, sonra haksızlığa uğramış Adnan Menderes\'in köylülerisiniz. Sizinle benim aramda fark yok. Benim ailem de demokrat partiliydi. Dedem Demokrat Partiliydi, babam Adalet Partiliydi ama ben hep CHP\'liydim. Yalan yok. Ama şunu söyleyeyim. Demokrat Parti ile CHP şudur. Bir büyük ırmak düşünün. Irmak dağdan doğmuş, bu CHP. İlerliyor sonra belli bir yerinden nehirden bir kol ayrılmış o Demokrat Parti. Ama 2002\'den sonra Cumhuriyetin gidişatını gördükten sonra CHP\'nin yanından ayrılan o kol yeniden ana dereye katılmış. O zaman kimsenin Cumhuriyetle sorunu yoktu. Rahmetli Süleyman Demirel\'i ziyarete gittik. Bize şunu söyledi. \'Çocuklar hayatım CHP ile mücadeleyle geçti ama bugün CHP\'nin büyük bir mücadele ettiğini görüyorum. Size tarihi bir sorumluluk düşüyor\' dedi. Bu konuşmayı 4 Mayıs\'tan önce yapmak isterdim. Şimdi ceketimde 6 ok yok. Sadece Türk Bayrağı taşıyorum artık. 81 milyonun cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Tek olan şey bir gruba ait olamaz\" dedi. Köylülerden plaket alan Muharrem İnce daha sonra Aydın\'dan ayrıldı.

7)MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: BİZ \'YAPACAĞIZ\' DİYORUZ; ONLAR \'YIKACAĞIZ\' DİYOR



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya\'da yaptığı konuşmada muhalefeti eleştirerek, \"Biz \'yaptık, yapacağız\' diyoruz; onlar \'yıkacağız\' diyor\" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya\'da Ak Parti Döşemealtı İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi\'nin açılışına katıldı. Burada toplanan kalabalığa seslenen Bakan Çavuşoğlu, seçime ilk girdiğinde Döşemealtı\'nda çok az sayıda bir kalabalığa römorkun üstünde seslendiğini belirterek, sayısı az ama heyecan dolu insanlara konuştuğunu kaydetti. Şimdi büyük bir aile olduklarını aktaran Çavuşoğlu, Döşemealtı\'nın son yıllardaki yatırımlarla çok büyüdüğünü söyledi. Döşemealtı\'na yapılan yatırımları anlatan Bakan Çavuşoğlu, \"100 yataklı hastane istediniz, yapıyoruz. Hipodrom bitmek üzere; bu Döşemealtı\'nın turizme açılması anlamına geliyor. Yurt dışından atlar gelecek. Çubukbeli\'nde, Korkuteli, Elmalı\'daki yol çalışmalarını görüyorsunuz, kaymak gibi. Kuzey çevre yolu bitmek üzere. 24 Haziran\'da Cumhurbaşkanı\'na buradan güçlü bir selam göndereceğiz. Bizi de unutmayacaksınız, bizi Meclis\'e güçlü göndereceksiniz. Bu sene çift rakamların aşağısını kabul etmiyoruz\" dedi.

LONDRA\'YA KADAR TREN HATTI OLACAK

Kepez\'e 20 okulluk kampüs yaptıklarını aktaran Mevlüt Çavuşoğlu, Döşemealtı ile Kepez\'in birleştiği noktaya bin yataklı şehir hastanesi yapacaklarını kaydetti. Yakında Batı Antalya Havalimanı\'nın inşaatına başlayacaklarını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

\"Antalya\'yı hızlı trenle buluşturuyoruz. Eskişehir\'den Burdur üzerinden gelecek demiryolu projemiz var. Kapadokya, Konya üzerinden gelecek hızlı tren projemiz Antalya\'da buluşacak. Nereye gitmek istiyorsak trenimiz olacak. İstanbul\'a gitmek istiyorsun, var; Edirne\'ye mi gitmek istiyorsun, var; hızını alamadın Londra\'ya mı gitmek istiyorsun, Londra\'ya kadar tren hattı olacak. Teknoloji var, para var yapıyoruz. Biz \'yaptık, yapacağız\' diyoruz, onlar \'yıkacağız\' diyor. Bir Bolu Tüneli\'ni 20 senede bitiremediniz. Antalya-Alanya\'nın yolunu yüzde 40\'ını 14 yılda yaptılar. Yüzde 60\'ını biz 2 yılda yaptık.\"

\'PATRONLUK TASLIYORLAR\'

Muhalefetin daha seçilmeden millete ders vermeye çalıştığını belirten Çavuşoğlu, \"Daha seçilmeden, seçilme şansı da yok da, millete patronluk taslamaya çalışıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan da bu milletin hizmetkârıyım diyor\" dedi.

Konuşmasının ardından Çavuşoğlu ve beraberindekiler, Seçim Koordinasyon Merkezi\'nin açılış kurdelesini kesti.

8)BAKAN ARSLAN\'DAN NİĞDE\'YE HAVALİMANI MÜJDESİ



ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Niğde Havalimanı projesinde sona gelindiğini, yatırım programına alınıp, yapımına başlanacağını söyledi.

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ilk olarak Niğde-Kayseri-Nevşehir Karayolu\'na yapımı devam köprülü kavşakta inceleme yaptı, yüklenici firma yetkilileriyle görüşüp, kavşağın 20 Haziran\'da hizmete açılacağını duyurdui. Yapımı süren Çiftlik-Tepeköy Karayolu\'nda da incelemede bulunan Bakan Arslan, daha sonra Niğde Valiliği\'nde basın açıklamasında bulundu. Havayolu anlamında Türkiye\'nin çok güzel bir notaya geldiğini aktaran Bakan Arslan, \'Hava yolunu halkın yolu yapmak\' için çalışmalar kapsamında Niğde havalimanının 2018 yılında yatırım programına konulduğunu ve ihalesinin yapıldığını belirtti. Arslan, \"Fizibilitesi yapılıyor, ÇET\'i yapılıyor, projeleri yapılıyor. Bu sene içerisinde bunları bitirip yatırım programına alıp kısa sürede kazmayı vurup, Niğde Havalimanı\'nı da 64\'üncü havalimanı olarak ülkemize kazandıracağız\" dedi.

NİĞDE\'DE 552 MİLYONLUK YATIRIM YAPILDI

Niğde\'de son 16 yılda büyük yatırımların yapıldığını kaydeden Bakan Arslan, şunları söyledi:

\"Ülkemizin uluslararası taşıma koridorları anlamında ulaşılabilir ve erişilebilir olması adına birçok proje yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. Niğde bulunduğu konum açısından hem doğu-batı aksında, hem kuzey-güney aksında ülkemiz için önemli bir bölge. Seyahat konforunun daha lüks olması için bir çok projemiz var. Niğde\'nin ekonomisin büyümesi, sanayisinin, endüstrisinin büyümesi için çok önemli. Ege\'yi Güneydoğu\'ya bağlaması açısından çok önemli bir il. Son 16 yıldır Niğde\'ye Bakanlık olarak 5 milyar 552 milyon Türk lirası yatırım yapıldı.\"

NİĞDE\'YE HIZLI TREN BAĞLANTISI YAPILACAK

kente yapılan hizmetleri anlatan Bakan Arslan, hızlı tren hattı ile ilgili Ulukışla-Niğde arası bağlantı yapılacağını, belirterek, \"Karaman\'dan Ulukışla hattında yüzde 32 ilerlemiş durumdayız. Elektrikli hale getirmek için bu ay içerisinde ihalesini yapacağız. Ulukışla-Yenice arasında ise çalışmalar devam ediyor. Tünel projelerinde de sona yaklaştık. Ulukışla Niğde arası bağlantı yapıp, insanlarımızın hızlı treni kullanabilmesi gerekiyor.\" diye konuştu.

Bakan Arslan\'a inceleme ve ziyaretler sırasında Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan eşlik etti.

9)BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU: TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZ GÜÇLÜ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 24 Haziran\'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçim çalışmalarına Bursa\'nın İnegöl ilçesinde devam ediyor. Çavuşoğlu, \"Son dönemde terör örgütleriyle ve teröristlerle olan mücadelemiz çok kararlı ve çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Özellikle PKK terör örgütünün neredeyse başını kaldıracak bir durumu kalmadı\" dedi.İnegöl\'de bir AVM\'de esnafı gezerek hayırlı işler dileklerini ileten Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ziyaretin ardından ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, \"FETÖ hakkında soruşturma açılacağı konusunda inşallah duyduklarımız doğrudur. Geç de olsa böyle bir soruşturmanın başlatılması elbette ki önemlidir. Biliyorsunuz bu teröristin, bu hainin elinde bizim 250 şehidimizin kanı var. Dolayısıyla biz hem iade edilmesi konusunda sunduğumuz dosyalar kapsamında hem sonraki süreçlerde kendisinin hem iadesi hem de tutuklanması talebiyle Amerikan makamlarına başvuruda bulunmuştuk. Ama maalesef şu ana kadar bir gelişme olmamıştı. Son olarak FBI\'ın böyle bir soruşturma açması çok önemliö dedi.

\'TÜRK ADALETİNE TESLİM EDECEĞİZ\'

Çavuşoğlu, \"Netice itibariyle 15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen hain darbe girişimi, adeta Türkiye\'yi işgal girişimi tamamen bu meczubun, bu teröristin organizasyonuyla gerçekleştiği artık hem tanık beyanlarıyla hem de dosyaya giren ifadelerle sabit olmuştur. Ondan da önemlisi şunu söylemek isterim; sadece Amerika\'da hayatını sürdüren bu terörist başı için değil, 15 Temmuz sonrasında ve öncesinde Türkiye\'den kaçıp giden ama bu örgüte bağlılığını bildirmiş her kim dünyanın neresinde varsa, bundan sonra rahat olmayacak. Biz bunları daha önce yapmış olduğumuz operasyonlardan da bildiğiniz gibi, Kosova ve Gabon\'da yaptık. Bundan sonraki süreçte de nerede olursa olsun bunları bulacak, sayın cumhurbaşkanımızın tabiriyle inlerine girecek, bulup mutlaka Türk adaletine teslim edeceğiz. Bu konudaki kararımız nettir. Bu konuda girişimlerimiz devam edecektirö dedi.

\'YUNANİSTAN\'I ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL\'

Yunanistan\'ın 8 FETÖ üyesini serbest bırakmasını değerlendiren Çavuşoğlu, \"Yunanistan\'ı da anlamak mümkün değil. Yani Yunanistan\'la ilgili olarak, bunlarında ellerindeki silahlarla Türk ordusuna ait helikopterle biliyorsunuz o akşam Dedeağaç\'a bir iniş yaptılar. Suçüstü yakalanmış oldular. Hal böyle olunca Yunanistan makamlarının bu noktada Türkiye\'nin talepleri gereğince hareket etmesi ve adım atması gerekirken, ne yazık ki böyle davranılmadı. Bu hem komşuluk hukukuna sığmayan hem NATO müttefiki olmaya sığmayan bir davranıştı. Sayın cumhurbaşkanımız gerçekleştirmiş olduğu Yunanistan seyahatinde bunu çoklu şekilde hem Sayın Prokopis Pavlopulos\'e, hem de Çipras\'a ifade ettiler. Ama ne yazık ki orada da bir sonuç elde etmek mümkün olmadı. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan mahkemeleri bunların irtica talebini kabul etti. Son olarak da serbest bıraktı. Tabii şunu ifade etmek lazım; kim olursa olsun teröre karşı senin teröristin, benim teröristim yaklaşımından uzaklaşılarak, aynı tepkiyi, aynı adımları atmak gerekiyor. Atmadığınız takdirde terör mutlaka ne zaman nereden çıkacağı belli olmayan bir eylem tarzıdır. O bakımdan FETÖ de aynı şekilde bir istihbarat örgütüdür, bir terör örgütüdür. Nasıl bir terör örgütüdür? Bunlar eğitimi, güya hoşgörüyü, sözde hoşgörüyü kullanmak suretiyle mankurtlaştırdıkları öğrenciler bulunduğu ülkenin sistemine bir şekilde zerk ediyorlar ve onları uyumaya bırakıyorlar. Sonuç itibariyle basılan bir düğmeden sonra da bulundukları ülkelerin o mekanizmaları içerisinde yeniden ortaya çıkarak bu zehir o ülkeyi felç etmeye matuf bir örgüttür. Bugün Türkiye\'de bunun eylemini gördük. Ama hiçbir ülke bu bakımdan güvence altında olamaz. Bunlar gerek okullarıyla gerekse diğer sivil toplum örgütleriyle, SİAD\'larıyla hangi ülkede varlık gösteriyor olurlarsa olsunlar o ülkeler tehdit ve risk altındalar. Bakınız bundan birkaç ay önce Moğolistan\'a gittiğimizde, yetkililere söylediğimiz ifade şudur; Moğolistan bizlere binlerce kilometre uzaklıkta bir yer. Bu kişilerin, bu teröristlerin Moğolistan\'da bulunması, orada varlık göstermesi Türkiye\'ye ne gibi bir zararı olabilir? Ama bilakis onların Moğolistan\'da bulunması öncelikle bulundukları o ülkeye zarardır. Bu Yunanistan için de geçerlidir, Kosova için de geçerlidir, Arnavutluk için de geçerlidir, ABD için de geçerlidir. Sonuç itibariyle bunlar hangi ülkede varlık gösteriyorsa, hangi ekip tarafından korunup, muhafaza ediliyorsa bilinmelidir ki, yarın bunların başındaki, arkasındaki güç odağı kimse, devreye alarak, düğmeye basarak bulundukları ülkeyi felç etmek için girişimde bulunabilir. Ve bunun da hiçbir şekilde güvencesi olmazö diye konuştu.

\'TERÖRLE MÜCADELEMİZ ÇOK GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR\'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

\"Son dönemde malumunuz olduğu üzere sizler de müşahede ediyorsunuz, terör örgütleriyle ve teröristlerle olan mücadelemiz çok kararlı ve çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Özellikle PKK terör örgütünün neredeyse başını kaldıracak bir durumu kalmadı. Başını kaldıran bir şekilde devletin gücüyle karşılaşıyor. Ama bunların sadece Türkiye içerisinde değil, dışında da sınırlarımızın hemen yanı başında da konuşlandıkları, saklandıkları yerde de ortadan kaldırılması gerekir. Başlattığımız terörle mücadele konseptinde biliyorsunuz başta Fırat Kalkanı Harekatı, sonra Zeytin Dalı Operasyonu olmak üzere çok güçlü bir müdahalede bulunduk. Ve hemen Güney sınırlarını bu tehdit ve riskten arındırdı. PKK\'ya oraları dar ettik. Şimdi geldiğimiz noktada Kandil\'de bunların yuvalandıklarını biliyoruz. Tabii Sincar var. Cumhurbaşkanımızın da önceden bu yana ifade ettiği üzere biz bunların inlerine gireceğiz ifadesi boş ve yalın bir şekilde söylenmiş bir ifade değildir. Gerçekten inlerine girilecek ve bunlar nerede varlık gösteriyorsa, orada bunları etkisiz hale getireceğiz, yok edeceğiz. Türk insanı için bunları tehdit ve risk olmaktan çıkaracağız. Kandil ise bu Kandil, Sincar ise bu Sincar ama son dönemde Kandil\'e ilişkin sizlerde okuyorsunuz, bir hazırlık sürecinin olduğunu görüyorsunuz. Dediğimiz gibi bu sadece Kandil özelinde değil, nerede Türkiye\'ye tehdit ve risk oluşturan bir terör örgütü ve terörist varsa orada onun başına ineceğiz.\"

\'BU DİL PKK\'NIN DİLİDİR, PYD\'NİN DİLİDİR, YPG\'NİN DİLİDİR\'

\"Tabii burada özellikle son dönemde seçim sathı mahallinde propaganda faaliyeti yürüten kimi cumhurbaşkanı adaylarının sözlerinin de bir şekilde altını çizmek isterim. Politikacılar, siyasetçiler millete hizmet için, ülkeyi büyütmek için yola çıkmış aktörlerdir. Dolayısıyla konu hangi siyasi parti olursa olsun eğer konu Türkiye ise, aynı payda da ve müşterekte buluşmaları gerekir. Ama son dönemlerde miting meydanlarında savrulan sözleri, ifadeleri gördüğümüz zaman inanın ki milletimizle birlikte şaşırıyoruz. Özellikle bir paşanın, bir korgeneralin, Metin Temel Paşanın hem FETÖ\'cülere karşı göstermiş olduğu cesaret örneğinden sonra hem de Zeytin Dalı Operasyonu\'ndan sonra bu komutanın bir ilimizde Esnaf Sanatkar Konfederasyon Başkanlığı tarafından verilen iftar yemeğine, cumhurbaşkanımızın da katıldığı bu iftar yemeğine katıldığı için, cumhurbaşkanımızı alkışladığı için adeta onun apoletlerini sökmekle tehdit eden yaklaşımı kınıyorum. Bu yaklaşım olsa olsa PKK\'yı cesaretlendirir, Kandil\'i cesaretlendirir, PYD\'yi cesaretlendirir. Bu dil PKK\'nın dilidir, PYD\'nin dilidir, YPG\'nin dilidir. Bu dil bu ülkenin cumhurbaşkanlığına aday olacak bir insanın dili olmamalıdır. Dolayısıyla bunun altında başka nedenlerde yatıyor. Yani bugün bir başkomutanın bulunduğu iftara giden, Türk askerinin onu alkışlamış olmasının ne gibi bir infiale neden olsun ki. Neden bu ülkede milletimiz tarafından farklı görülsün ki. Mümkün değil. Çünkü bizim milletimiz hem asker millettir hem de ordusuna, askerine sahip çıkan, en çok güvendiği kurumlarında başında gelir. Dolayısıyla bu tür yaklaşımları gerçekten kınıyoruz. Bunlar olsa olsa geçmiş dönemin vesayetçi zihniyetin yansımaları olarak görebiliriz. Bunlar şunu bekliyorlar, yine bir apoletli çıksın, adeta cumhurbaşkanına, başbakanına ekranda parmak sallasın, ayar versin ve vesayeti yeniden tesis etsin. Ama artık bunlar geçmişte kaldı. Çünkü bizim askerimiz millet iradesiyle ortaya çıkan iktidarına hem saygı gösteren hem de o konuda nasıl gerekeceğini bilen bir askerdir. Onun için özellikle burada Metin Temel Paşaya, onun apoletlerini sökmekle ilgili olarak sarf edilen bu sözleri Türk milletimiz asla affetmeyecektir. Ve bunların böyle bir davranışta bulunmasına da zaten fırsat vermeyecektir. 65 yıldan beridir vermedi, bundan sonra vermeyecektir.\"

10)BAKAN ELVAN\'A \'SAZLI-SÖZLÜ\' KARŞILAMA



KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan\'a, Mersin\'in Silifke ilçesinde sazlı- sözlü karşılama yapıldı.

Seçim çalışmalarını ilçeye bağlı Atayurt Mahallesi\'nde sürdüren Elvan, esnafla buluştu. Hal esnafını ziyaret eden Bakan Elvan, esnafın sorunlarını ve temennilerini dinledi. Ardından Halk Eğitim Merkezi\'nde muhtarlarla bir araya gelen Elvan, burada Türkiye Muhtarlar Federasyonu Silifke Şube Başkanı Remzi Kır\'ın kendisi için yazıp okuduğu türküyü dinledi. Bakanın yaptığı yatırımları kaleme alan Kır, darbuka ve sazı ile Elvan\'a kısa bir konser verdi. Salondakiler ise alkışla türküye eşlik etti.

Ardından konuşma yapan Bakan Elvan, eski Başbakan Adnan Menderes\'in Türkiye için yaptıklarını anlatarak, \"Vatanına, milletine hizmet eden bir başbakanı asıyorlar ve kimse ses çıkaramıyor. İkincisi ise rahmetli Turgut Özal. Yatırım hamlesi başlattı. Onun ölümünde de bir sürü şaibeler anlatıldı. Ama bilemiyoruz. Şimdide Recep Tayyip Erdoğan üzerine özellikle dışarıdan karalama kampanyası başladı. Biz devletini, milletini, bayrağını, vatanını seven insanlarız. Bu değerlere sahip çıkacağız. Zaman bizim için çok önemli, vites büyüterek hızla büyümeye devam edeceğiz. Zaman ileriyle gitme dönemi, zaman gelişme kalkınma dönemidir\" dedi.

BAKAN ELVAN: FETÖ MÜ AÇTIRDI O TELEFONU?

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Silifke ilçesinin ardından Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği\'nin (MÜSİAD) merkez Akdeniz ilçesinde düzenlediği iftar programına katıldı. CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin, \'Amerikalılar beni aradı\' şeklindeki söylemini eleştiren Bakan Elvan, \"Acaba FETÖ mü açtırdı o telefonu? Yıllarca milletten uzak ve kopuk bir dönemde askeri darbelerin arkasına sığınanlar, şimdi gözlerini batıya çevirmişler\" diyerek tepki gösterdi.

Merkez Akdeniz ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulu\'nun bahçesinde düzenlenen iftar programına katılan Elvan, dernek üyeleri ve vatandaşlarla buluştu. İnce\'nin bir televizyon programında kullandığı, \'Amerikalılar beni aradılar ve Fethullah Gülen\'in usulüne uygun şekilde istenmediğini söylediler\' şeklindeki ifadelerini sert bir biçimde eleştiren Bakan Elvan, \"Acaba FETÖ mü açtırdı o telefonu? Sonra, \'Beni bir daha aradılar\' diyor. Amerika\'ya bakıyor. Bırakın Amerika\'yı, bırakın Avrupa\'yı. Millete bakacaksınız, millet ne diyorsa onu yapacaksınız. Yıllarca milletten uzak ve kopuk bir dönemde askeri darbelerin arkasına sığınanlar, şimdi gözlerini batıya çevirmişler. \'Acaba hangi batılı ülke bize destek verir? Kiminle hareket edebiliriz?\' arayışı içerisindeler. Bizim onlardan bir farkımız var. Biz milletimizle birlikte hareket ediyoruz. Biz milletimiz ne derse onu yaptık, bundan sonra da milletimiz ne derse onu yapacağız\" dedi.

\'YENİ HÜKÜMET SİSTEMİYLE BİRLİKTE 5\'İNCİ VİTESE ATACAĞIZ\'

Amerika ve Avrupa ülkelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a saldırdıklarını kaydeden Elvan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Ana muhalefet ve diğer bazı partilerden birileri Avrupa\'ya gitmek istedikleri zaman, seçim propagandası yapmak istedikleri zaman kapıları açıyorlar ama AK Parti\'den gelen olursa, \'Bunlara kapımızı açmayalım\' diyorlar. Bizim sürekli olarak istikrara ihtiyacımız var. Bizim ilerlemeye, gelişmeye, kalkınmaya ihtiyacımız var. Biz 2002 yılında iktidara geldiğimizde, bu milletin binmiş olduğu araç geri viteste gidiyordu. Yani ülke geriye doğru gidiyordu. AK Parti iktidarıyla birlikte artık 1\'inci vites, 2\'nci vites, 3\'üncü vites, 4\'üncü vites hızla ilerlemeye başladık. İnşallah yeni hükümet sistemiyle birlikte 5\'inci vitese atacağız ve hızla büyümeye devam edeceğiz. Birileri çıkıp eskiye dönmek istiyor. Arabayı yine geri vitese takmak istiyor. Bizim milletimiz buna asla izin vermeyecektir.\"

Programda ikram edilen tabaktaki yemeğin üçe bölünüp boş kalan kısımlara \'Suriye\' ve \'Filistin\' yazılması dikkat çekti. Program, başarılı öğrencilere ödül takdim edilmesiyle sona erdi.

11)AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI EKER: EN BÜYÜK KÜRT PARTİSİ, AK PARTİ\'DİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır 1\'inci sıra Milletvekili adayı Mehdi Eker, 1\'inci Dünya Savaşı\'nın halen devam ettiğini ve Türkiye\'nin bir yol ayrımında olduğunu belirterek, 24 Haziran seçimlerinin, Türkiye\'nin kader seçimi olduğunu söyledi. En büyük Kürt partisinin, AK Parti olduğunu belirten Eker, yeni bir çözüm süreci olup olmayacağı konusundaki soruya ise, \"Çözüm partnerimiz millettir\" diye cevap verdi.

\'SORUNLAR SİSTEMDEN KAYNAKLANIYORDU\'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü\'nün Diyarbakır\'da düzenlediği \'Yerel Medya Buluşmaları\' toplantısına katıldı. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca\'nın moderatörlüğünü yaptığı ve bölgeden çok sayıda gazetecinin katıldığı toplantıda konuşan Eker, 24 Haziran seçimlerinin bugüne kadar yaşanmış seçimlerin en önemlisi olduğunu söyledi. Türkiye\'nin yaşadığı bütün sorunların kaynağında sistem olduğunu ifade eden Eker, \"Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye\'nin yaşadığı sorunlar 3 küme etrafında toplandı. Birisi Kürt sorunuydu, birisi din, inanç özgürlükleri sorunuydu ve üçüncü ekonomik sorundu. Bu sorunların tamamı sistemden kaynaklanıyordu. Biz, bu sistemin yarattığı 3 önemli sorun alanının ortasında doğduk. Bizim misyonumuz, bu üç sorun kümesi ile mücadele etmek ve bu sorunları ortadan kaldırmaktı. AK Parti\'nin tarihsel misyonu buydu. Sistemi biraz reforme edip, bu sorunların her birinde önemli gelişmeler kaydettik. Ama hep ajandamızda, bu sisteme problem üreten anayasayı değiştirmek vardı. Çünkü sistem, bu anayasadan besleniyordu. Askeri darbeler bu anayasayı yapmıştı. Bürokrasi sürekli kendini tahkim ediyordu. Rejimin demokratik niteliği sürekli problemli hale geliyordu\" dedi.

\'SÜREKLİ ENGELLEME İLE KARŞILAŞTIK\'

2002-2007 yılları arasında anayasayı değiştirmek istediklerini belirten Eker, \"Taslak hazırladığımızda sistem refleks gösterdi, bize kapatma davası açtı. Anayasayı değiştirmek istediğimiz için bize kapatma davası açtı. O arada \'e muhtıra\' verildi. Ama biz yılmadık. Vatandaşları ikna etmeye çalışarak, geçici çözümler ürettik. Ama sistem özünde duruyor ve sistem değişmediği sürece geriye dönüş her zaman mümkün. Kürt meselesinde reformlar yapıldı. Temel sorun, Kürtlerin kimliğinin inkar edilmiş olmasıydı. İnkar ve red ile birlikte o süreçte asimilasyon politikalarının uygulanmış olmasıydı. Biz bu temel sorun alanlarını ortadan kaldırdık. Kürt meselesi ile ilgili adımların hepsi, bir takım reformlarla yapıldı. Fakat sistemin değişmesini istemeyen bir takım engelleyici hareketlerle karşılaştık. En büyük engelleyici sistemdi. Bürokratik oligarşi kendini korumaya almış ve buna izin vermek istemiyordu. Meseleyi barış içerisinde çözme iradesini ortaya koyarken, kendi ideolojilerini Kürtlük diye önümüze koyup, terör üzerinden bunu engellemeye kalkan terör örgütü oldu. Her fırsatta, her adımı sabote eden, provoke eden, engelleme çabası içerisinde olan terör örgütü oldu, PKK ve onun siyasi uzantıları. Onlardan hiçbir destek görmediğimiz gibi sürekli engelleme ile karşılaştık\" diye konuştu.

\'1\'İNCİ DÜNYA SAVAŞI HALEN DEVAM EDİYOR\'

Türkiye\'nin yürüyüşünü engellemeye çalışan vekil terör örgütleri üzerinden Ortadoğu\'nun yeniden şekillendirilmesi, kan gölüne dönüştürülmesi ve harap edilmesi ile ilgili bir tarihi süreç yaşandığını ifade eden Eker, \"Türkiye\'nin bütün bunlara itiraz etmesi, Türkiye\'yi hedef haline getirdi. Uluslararası örgütler, karanlık odaklar, istihbarat örgütleri terör örgütlerini harekete geçirdi. Burada 3 tane taşeron, vekil terör örgütü var; DEAŞ, PKK ve FETÖ. Bunların üçünün de kabloları birbirine bağlı, aynı prizden elektrik alıyor. Hizmet ettikleri yer, bölgedeki insanların faydasına değil. Sadece bu bölgedeki insanlara zarar verdiler. 20\'nci yüzyılda Avrupalılar tarafından çıkarılan 2 savaş var. Biri 1\'inci, diğeri 2\'nci Dünya Savaşı. 2\'nci Dünya Savaşı bitti. Avrupa\'nın kendi arasındaki bir savaştı. Avrupalılar bunu entegrasyon projesi ile tamamladılar. 1\'inci Dünya Savaşı halen devam ediyor. Komplikasyonlarıyla, tezahürleriyle, sonuçlarıyla devam ediyor. Batılılar Ortadoğu\'da bir sorun oluştuğunda bize bölünmeyi, parçalanmayı öneriyorlar. Kendi arasında sorun çıktığında entegrasyonu, bütünleşmeyi çözüm olarak önerenler, Ortadoğu\'ya bölünmeyi öneriyorlar. AK Parti ve Tayyip Erdoğan\'ın hedef konmasının sebebi budur. Türkiye bir yol ayrımında ve bu seçim Türkiye\'nin kader seçimidir\" dedi.

\'TÜRKİYE\'NİN ÖNERİLERİ KOALİSYON TARAFINDAN DİKKATE ALINMADI\'

Ortadoğu ile birlikte Türkiye\'nin de hedef olduğunu kaydeden Eker, \"Bu şimdi terör örgütleri üzerinden, vekaletler savaşı üzerinden yürütülüyor. Türkiye, buna itiraz ettiği için hedefte. Türkiye bölgede adalet istiyor. Türkiye\'nin önerileri hiçbir zaman uluslararası koalisyon tarafından dikkate alınmadı. Suriye\'de, Türkiye\'nin önerileri dikkate alınsaydı, ne bu kadar mülteci sorunu yaşanırdı, ne bu kadar ölüm olurdu. Irak\'ta, Saddam devrildiği süreçte, Türkiye\'nin önerileri dikkate alınsaydı, orada bu şekilde bir kamplaşma olmazdı. O kamplaşma sonuçta DEAŞ\'ı besledi. Cumhurbaşkanımız, Beşar Esed\'e \'Kürtlerin sorunlarını çözün\' dedi. Beşar Esed, her seferinde zaman kazanmaya çalıştı. Sonuçta uluslararası karanlık odaklar bunları hep kullandılar ve işi başka bir yere götürdüler. Onların hedefi bölgenin kan gölüne dönmesi. Biz de barış içinde olsun diyoruz. Tıpkı PKK ve türevi olan politik organizasyonlarla bizim aramızdaki fark gibi. Biz Kürt sorununun geçmişte olduğunu, fakat bu sorunu barış içerisinde, kan dökmeden çözülmesi gerektiğini söylüyoruz. PKK da \'Hayır barış içinde çözülmesini istemiyoruz\' diyor. Çözüm sürecini engellemelerinin sebebi buydu. Onlar istemiyor, çünkü efendileri istemiyor. Çözüm sürecinin baltalanmasının temel sebebi bu\" diye konuştu.

\'ÇÖZÜM PARTNERİMİZ, MİLLETİN KENDİSİDİR\'

Yeniden bir çözüm sürecinin mümkün olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Eker, \"Toplumlar dinamiktirler ve değişen dinamik talep alanları olabilir. Bu, bugün, yarın, başka zaman, her toplum için geçerlidir. Bunlar sürecinde değerlendirilir. Bizim karşı olduğumuz şey şiddet ve terördür. Girişimlerimiz sürekli sabote edildi. Örgüt, AK Parti\'nin barış içerisinde bu meseleyi çözme iradesini gördükçe, bunu sabote etti. Çünkü onların ajandasında kaos var. Her Kürt evinden bir cenaze çıkmasını istiyorlar. Bizim burada çözüm partnerimiz milletin kendisidir. Toplumun talepleri, meşru zeminde ve meşru araçlarla dile getirildiğinde, bunlar toplum tarafından kararlaştırılır. Çözüm sürecini baltalayan 2 unsur, PKK\'nın kendisi ve onun siyasi türevleri ile devletin içinde infiltre olmuş FETÖ unsurlarıdır. Yapıldıysa bunlar tarafından bazı engelleme ve provokasyonlar yapılmıştır. Amaç, Kürt meselesinin barış içerisinde çözümünü engellemektir. Çünkü, Türkiye\'de barış içinde Kürt meselesi çözüldüğünde Ortadoğu\'ya model olacaktır. 16 Kasım 2013 tarihinde, buradaki büyük mitingde Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Mesut Barzani, Şivan Perver ve İbrahim Tatlıses vardı. Cumhurbaşkanımız; \'Bugün Diyarbakır\'da yakılan barış meşalesi sadece Türkiye\'ye değil, bütün Ortadoğu\'ya ışık verecektir\' dedi. Tam bir ay sonra 17-25 Aralık oldu. En büyük Kürt Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi\'dir. Çünkü en fazla Kürtlerin oyunu alan parti, Ak Parti\'dir. Kürtlerin bir devleti vardır. Onun adı Türkiye Cumhuriyeti\'dir. Bizim, milletle mutabakatımız var. Herkesin kendi kimliğini özgürce ifade ettiği, Türkiye Cumhuriyeti\'nin eşit yurttaşı olduğu bir toplum modeli öneriyoruz. Türkiye güçlenirse, Kürtler de güçlenir. Kürtler sorun değildir, ama Kürtlerin PKK diye, terör diye bir sorunları var\" diye konuştu.

12)SAĞLIK BAKANI DEMİRCAN MAHALLE İFTARINA KATILDI

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Amasya Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen iftar yemeğine katıldı. Bakan Demircan, iftar öncesi masaları tek tek gezerek vatandaşlara hayırlı iftarlar diledi. Ramazanın 21\'inci gününde 55 evler Mahallesi\'nde verilen iftar yemeğinde konuşan Bakan Demircan, 24 Haziran\'da yapılacak seçimlere değinerek şöyle konuştu:

\"Bu sistemin ilk uygulanışı olacak. Bu sistemde gerekli olan mevzuatı, kurumları bu seçtiğiniz meclis oluşturacak. Cumhurbaşkanlığı sistemi, Başkanlık sistemini bundan sonra bu sistem olduktan sonra çok daha verimli çalışacak. Bu sistem kurulurken, meclisle başkan arasındaki uyuma dikkat edin. İnşallah milletimiz güçlü başkanı oluştururken, başkanla birlikte çalışacak, güçlü meclisi ve güçlü Türkiye\'yi oluşturmuş olacak. Recep Tayyip Erdoğan\'ın selamını getirdim sizlere, dün Bakanlar Kurulu toplantımız vardı. Orada birlikteydik. Başbakanımız Binali Yıldırım beyin ve bütün kabine arkadaşlarımızın selamını getirdim. Allah hepinizden razı olsun. Bu seçimde güçlü başkan diyoruz, Recep Tayyip Erdoğan, güçlü meclis diyoruz, inşallah AK parti diyor hepinize saygılar sunuyorumö dedi. Sağlık Bakanı Demircan, daha sonra buradan karayoluyla Tokat\'ın Erbaa ilçesine geçti.

13)HDP DİYARBAKIR MİTİNGİNDE HAYATINI KAYBEDENLERE ANMA



HDP\'nin DİYARBAKIR\'da 3 yıl önce düzenlediği miting alanına konulan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitiren 5 kişi, dün düzenlenen törenle anıldı. Anma törenine katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, \"Biz bu ülkede adaletin, insan haklarının, barışın tesis edilmesi için bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelemizi de büyütmenin sözünü veriyoruz, hem yaralı arkadaşlarımıza, hem de yaşamını yitiren yoldaşlarımızın ailelerine. Bu işin peşini bırakmayacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz\" dedi.

Diyarbakır İstasyon Meydanı\'nda 5 Haziran 2015 yılında HDP\'nin düzenlediği miting alanına konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden 5 kişi anıldı. Törene HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Diyarbakır milletvekilleri ve milletvekili adayları ile partililer katıldı. Patlamada yaralanan 45 yaşındaki Rıza Özdem de anma etkinliğine katıldı. Özlem, bombalı saldırıda ayağını, gözünü ve kulağını kaybettiğini söyledi.

Saldırının meydana geldiği noktada konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 3 yıl önce gerçekleşen saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 400 kişinin de yaralandığını söyledi. Bombalı saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanmadığını, bu nedenle AK Parti hükümetini eleştiren Buldan, şöyle konuştu:

\"O karanlık güçlerin artık ellerini Türkiye\'den çekmeleri gerektiğini ve bu zihniyetin mutlaka değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Önümüzde bir seçim süreci var; 24 Haziran seçimi elbette ki bu karanlık tarihten hesap sorma tarihi olacaktır. Bizler geçmişimizi hafızamızdan asla silemeyiz. Yaşadığımız acıları ödediğimiz bedelleri, asla unutmayız. Dolayısıyla 24 Haziran buna bir vesile olacaktır. Bugün anlamlı bir gün, bugün acı yüklü bir gün, bugün trajedilerde yüklü bir gün ancak, bu günlerin son bulması bugünlerin bir daha Türkiye coğrafyasında asla yaşanmamsı için tarihimizin ve mücadelemizin daha da büyümesi için 24 Haziran tarihinde bu zihniyetin aramızdan gitmesi için büyük bir mücadele veriyoruz. Adalet mutlaka bir gün yerini bulacaktır. Biz bu ülkede adaletin insan haklarının barışın tesis edilmesi için bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelemizi de büyütmenin sözünü veriyoruz, hem yaralı arkadaşlarımıza hem de yaşamını yitiren yoldaşlarımızın ailelerine, bu işin peşini bırakmayacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.\"

HDP\'li Buldan ve beraberindekiler daha sonra patlamanın yaşandığı yere karanfil bırakarak, yaşamını yitirenleri andı.

14)TOKAT\'TA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 12 YARALI

TOKAT\'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.Kaza, saat 18.00 sıralarında merkeze bağlı Avlunlar köyü yolunda meydana geldi. Avlunlar\'dan Tokat\'a giden Fikri Aydın (34) yönetimindeki 60 KE 121 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Eray Küçük (36) idaresindeki 60 ZF 134 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunanlardan Selahattin Aydın (64) olay yerinde yaşamını yitirdi. Her iki aracın sürücüleri Aydın ve Küçük\'ün yanı sıra Şeydanur, Kübranur, Hümeyra, Şennur, Meryem Betül ve Fikri Aydın ile Şenel, Beren, Halis ve Fadime Küçük yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedaviye alındı. Kazada araç içerisinde sıkışarak yaşamını yitiren Selahattin Aydın\'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

15)KAVŞAKTA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ



KOCAELİ\'nin Çayırova ilçesinde, kavşakta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Otomobilin gördüğü hasar, araçların büyük bir hızla çarpıştığını gözler önüne serdi.

Kaza, gece saatlerinde Çayırova Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi\'nde meydana geldi. Erkan Ağdaş yönetimindeki 34 AHR 367 plakalı otomobil, Ozan Kumru (25) yönetimindeki plakası olmayan motosiklet ile çarpıştı. Motosikletten fırlayan Ozan Kumru, aracın camına çarparak yere düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, Ozan Kumru\'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilin gördüğü hasar, kaza sırasında araçların büyük bir hızla çarpıştığını gözler önüne serdi. Polis, araç sürücüsü Erkan Ağdaş\'ı gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

16)KUZENLERİN KAVGASI KANLI BİTTİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

GAZİANTEP\'te kuzenlerin arasında çıkan tartışmada, kurşunların isabet ettiği Ahmet Kuru (49) öldü, yoldan geçen Garip Z. ise yaralandı. Olay, öğleden sonra Onur Mahallesi\'nde meydana geldi. Kahvehanede oturan Ahmet Kuru yanına gelen amcasının oğlu Şıh Mehmet K. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şıh Mehmet K., üzerinde bulunan tabanca ile Ahmet Kuru\'ya birbiri ardına ateş ederek kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde Ahmet Kuru\'nun öldüğü belirlendi. Kuzeninin ölümüne yol açan Şıh Mehmet K.\'nın tabancasından çıkan kurşunlara, o anda yoldan Garip Z. de hedef oldu. Yaralanan Garip Z. hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

17)8\'İNCİ KATTAN DÜŞEN LİSELİ YAREN KURTARILAMADI

ESKİŞEHİR\'de lise 1\'inci sınıf öğrencisi Yaren Tokay (15), ailesiyle birlikte oturduğu apartmanın 8\'inci kat penceresinden düştü. Ağır yaralanan Yaren Tokay, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olay Yeni Bağlar Mahallesi Yılmaz Sokak\'ta meydana geldi. Liseli Yaren Tokay, ailesiyle birlikte oturduğu apartmanın 8\'inci kat penceresinden, apartmanın arka bahçesinde çimlerin üzerine düştü. Ağır yaralanan Yaren, yakınlarının çağırdığı 112 ambulansıyla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaren, acil serviste doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

18)3 YAŞINDAKİ ÇOCUK, DÖRDÜNCÜ KATTAN OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞEREK YARALANDI



ADIYAMAN\'da, 4 katlı binanın en üst dairesinden park halindeki otomobilin üzerine düşen 3 yaşındaki Gülfidan O. yaralandı. Kız çocuğunun düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesinde meydana geldi. Mustafa ile Hatice O. çiftinin çocukları Gülfidan O., 4 katlı binanın en üst dairesinden park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü. Yaralanan kız çocuğu, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Gülfioan O.\'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kızın düşme anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

19)HDP\'LİLER İLE KARŞIT GÖRÜŞLÜ GRUP KAVGA ETTİ



BOLU\'da, HDP ile karşıt görüşlü bir grup, caddede tekme tokat birbirine girdi. Kavga eden taraflar polisin müdahalesiyle ayrıldı.

Önceki gece, İzzet Baysal Caddesi\'nde bulunan parti binasının önüne parti bayrakları asıldı. Parti bayraklarını indiren bir grup, ateşe verdi. Dün akşam saatlerinde de HDP üyeleri ile karşıt görüşlü bir grup caddede karşı karşıya geldi. İki grup birbirlerine tekme tokat girdi. Caddede bulunan polisler hemen olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Polis caddede önlemlerini arttırdı.

20)KOMŞULAR ARASINDA PARK KAVGASI ÇIKTI: BİRİ POLİS, 5 YARALI



ŞANLIURFA\'da, komşular arasında araç park etme nedeniyle çıkan kavgada, 1\'i polis 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Süleymaniye Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki komşu aile arasında araç parkı yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, her iki ailenin diğer fertlerinin de karışması sonucu taş, sopa ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Mahallede gerginliğe yol açan kavgayı gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, birbirlerine saldıran her iki komşuyu ayırmak için müdahalede bulundu. Bu sırada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfekten çıkan saçmalar 1\'i polis, 5 kişiye isabet etti. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Balıklıgöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan polis memurunun yüz kısmından yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

21)SİLVAN\'DA, DOLU YAĞIŞI EKİNLERİ VURDU

DİYARBAKIR\'ın Silvan ilçesinde, öğlen saatlerinde etkili olan dolu yağışı, ilçede ekili olan tarlalara ve meyve ağaçlarına zarar verdi.

Silvan\'da öğlen saatlerinde başlayan sağanak, bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Şiddetli dolu yağışı, Boyunlu köyündeki ekili tarlalara ve meyve ağaçlarının olduğu bahçelere zarar verdi. İlçede aniden bastıran dolu yağışının ardından ekili tarlaların bazı yerleri beyaza bürünürken, dolunun İri taneli olması nedeniyle ekinler zarar gördü.

Boyunlu köyünde yaşayan Muhittin Simpil, öğlen saatlerinde yağan yağmurun ardından 5 dakika süren dolu yağışının ekili tarlalara zarar verdiğini belirterek, \"Meyve ağaçlarımız zarar gördü. Dolu yağışı, bahçelerimizde ise yeni ekili olan sebze fidelerine zarar verdi. Ekili olan tarlalarımızdaki ürünü toplamadan dolu yağışı oldu. Bu nedenle ekinlerimizi toplayamadan bu zararla karşılaştık. Şimdi ne yapacağımız şaşırdık\" dedi.

22)ÇORLU\'DA YAĞMUR ETKİLİ OLDU

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu.

Çorlu\'da, akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak etkili olurken, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağış nedeniyle Tekirdağ yolu, Ali Osman Çelebi Bulvarı, Bülent Ecevit Bulvarı ve Çetin Emeç Bulvarı\'nda su birikintileri oluştu. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri, su birikintisi oluşan bölgelerde önlem alarak, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Belediye ekipleri, biriken suları tahliye etti.

23)PET ŞİŞELER DEV HEYKELLERE DÖNÜŞTÜ

BODRUM\'da bir alışveriş merkezi tarafından, Dünya Çevre Günü nedeniyle farkındalık yaratmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Öğrenciler, pet şişelerden 4 metre yüksekliğinde bir zürafa ve 3 metre uzunluğunda tarantula yaptı. 100 çocuk iki heykel için 3 bin pet şişe kullandı.

Bodrum\'un Ortakent Mahallesi\'ndeki bir alışveriş merkezi tarafından, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle, atıklara karşı çocukların bilinçlenmesi ve geri dönüşüme destek olunması amacıyla sanat etkinliği gerçekleştirildi. Çocuklar ve alışveriş merkezi tarafından toplanan pet şişeler, \"Pet şişe toplayalım, dev heykeller yapalım\" sloganıyla sanat eserine dönüştürüldü. Öğrenciler heykelleri yapmak için sanatçılarla birlikte işe koyuldu. Öğrencilerin seçimi ile zürafa ve tarantula yapılmasına karar verildikten sonra, çocuklar pet şişleri birbirine bantlamaya başladı. Öğrencilerin de el emeğiyle, sanatçılarla birlikte 2 saatte heykel oluşturuldu.

Geri dönüşüm ve doğa bilincini oluşturmak için bu etkinliğe katıldıklarını belirten öğrencilerden Yasemin Bora, bu kadar fazla pet şişe toplanabileceğini tahmin etmediklerini söyledi. Ressam ve çocuklarla birlikte açık alanlarda sanat etkinlikleri düzenleyen Sevcan Tekcan, \"5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında geri dönüşümü dev heykeller yapıyoruz. Bodrum ilçesi genelinde çocukların, aileleriyle ve alışveriş merkezi tarafından toplanan binlerce pet şişeyi bir araya getiriyoruz. Geri dönüşümlü dev hayvan heykelleri yapıyoruz. 4 metre yüksekliğinde bir zürafa ve 3 mert uzunluğunda tarantula yapıyoruz. 100 çocuğun katılımı ile 3 bin pet şişe kullanılarak yapılan heykeller Haziran ayı boyunca da sergilenecek\" dedi.

24)İZMİR\'DE \'DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ\' YÜRÜYÜŞÜ



İZMİR\'de, \'5 Haziran Dünya Çevre Günü\' nedeniyle sivil toplum kuruluşları tarafından yürüyüş düzenlendi. Yaklaşık 300 kişinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüş sonunda, İzmir\'deki çevre sorunlarının tartışıldığı bir de forum yapıldı.İsveç\'in Stokholm kentinde, 1972 yılında yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı\'nda ilan edilen \'5 Haziran Dünya Çevre Günü\' İzmir\'de de kutlandı. İzmir Çevre Platformu (İZÇEP), Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), Konak Belediyesi Kent Konseyi ve Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği\'nin (TMMOB) düzenlediği yürüyüş, Alsancak\'taki ÖSYM binasının önünden başlayıp Alsancak Vapur İskelesi\'nde sona erdi. Ellerinde, \'Su hakkımız\', \'Rüzgar yaşamdan yana essin\', \'Zehir içmek, zehir solumak istemiyoruz\' yazılı dövizler taşıyan ve \'Doğayı hor gören, geleceği zor görür\' sloganı atan yaklaşık 300 kişi, ardından Alsancak Vapur İskelesi önünde yapılan, İzmir ve yöresindeki çevre sorunlarının tartışıldığı panele katıldı. HDP\'nin Afrika kökenli İzmir milletvekili adayı Yalçın Yanık da, yürüyüşe ve panele katılanlar arasındaydı.

Yaklaşık 2,5 saat süren panel sonrasında Dünya Çevre Günü etkinlikleri sona erdi.

25)BAYRAMİÇ BELEDİYESİ\'NDEN ÇOCUKLARA ÖZEL İFTAR



ÇANAKKALE\'nin, Bayramiç Belediyesi tarafından çocuklara özel iftar programı düzenlendi. Yaklaşık 1500 çocuğun katıldığı iftar sofrasına Belediye Başkanı AK Parti\'li Sadettin Arslan da oturdu.Bayramiç\'te, Yıldırım Akbulut Meydanı\'nda düzenlenen çocuklara özel iftar programı Atatürk Caddesine kadar taştı. Akşam ezanı öncesinde Belediye Başkanı AK Parti\'li Sadettin Arslan masaları dolaşarak, çocuklarla tek tek ilgilendi. Onlarla aynı sofrada beraber yemek yiyerek iftar yaptı. İftar yemeğinin ardından çocuklar için eğlence programı düzenlendi. Çocuklar, Karagöz-Hacivat gösterisini ve çeşitli eğlence programlarını neşe içinde izledi.

Belediye Başkanı Sadettin Arslan, \"Ramazan etkinliklerimiz kapsamında Belediye olarak 5\'inci iftar programını gerçekleştirdik. Çocuklar için ise bu yıl iftar yemeğinin 3\'üncüsünü yapıyoruz. 1500 çocuğumuz ile bir araya gelerek orucumuzu açtık ve iftarımızı yaptık. Çocukların hatıralarında bugünler yer etsin istiyoruz. Çocuklar mutlu, aileleri mutlu, bizler mutluyuz\" dedi.

