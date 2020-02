DHA YURT BÜLTENİ-1

İnce: Derdim Erdoğan\'ı indirmek değil, doları, faizi indirmek (ek)

1)İNCE, CUMHURİYET MEYDANI\'NDA DA MİTİNG YAPTI

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 301 madencinin ölümünün yıldönümünde yaptığı Soma ziyaretinden sonra Manisa mitingi için yola çıktı. Muharrem İnce, yol boyunca Akhisar ve Saruhanlı ilçelerinde durdu ve vatandaşları mitinge davet etti. İnce daha sonra Manisa Cumhuriyet Meydanı\'nda miting yaptı. Konuşmasına meydandakilerle birlikte İzmir Marşı\'nı söyleyerek başlayan Muharrem İnce, \"Merhaba şehzadeler kenti, üzümün başkenti Manisa. Umut veriyorsunuz. Gelincik tarlasını görünce bu umudu görünce ne diyorum biliyor musunuz? Bu iş tamam. Hatta düşünüyorum diyorum ki Muharrem İnce, hırs yok, intikam yok herkesi kucaklayacaksın, 81 milyonu, herkesi. AK Partili kardeşlerimiz dahil hepimiz bir olacağı, iri olacağız diri olacağız\" dedi.

TEKME OLAYINA DEĞİNDİ

Soma\'daki faciadan sonra yaşanan tekme krizine de değinen Muharrem İnce, \"Somadaydım. Hiçbir kinim yok, hırsım yok. Sadece bir büyük şemsiye altında Türkiye\'yi toplamak istiyorum. Unutamadığım bir şey var dedim, tekmelenen çok içime oturdu. Bakın şunu söyleyeyim, tekme atandan hesabını soracağım dedim. Yolda gelirken arkadaşlar dediler ki, tekme atan kişi tweet attı, Özür diledi. 4 sene sonra özür dilemiş bu da bir erdem. Ona da kinimiz yok. Ama herkes şunu bilsin ki benim ülkemin insanlarını kimse tekmelemeyecek. Ne bürokratlar tekmeleyecek ne de cumhurbaşkanı meydanda vatandaşla kavga edecek\" dedi.

CANLI YAYIN YAPTIRDI

Medyayı eleştiren Muharrem İnce, \"Bir medya var AKP\'ye esir olmuş. Şimdi sizden bir şey istiyorum\" sözlerinden sonra akıllı telefonlarla vatandaşlara canlı yayın yaptırdı. Konuşmasına devam eden İnce, \"Medya devletin medyası. Hükümete köle olmuş. Medya yazmazsa, milletin medyası var. Kavga eden değil geleceği düşünen cumhurbaşkanı olacağım. Nano teknoloji uzay diyen bir cumhurbaşkanı, gençleri düşünen bir cumhurbaşkanı olacağım. O tezek desin, pislik desin, camiyi ahır yaptı desin. Ben gelecek bilgisayar diyeceğim. Gençler, öğrencilerim, evlatlarım size sesleniyorum. 19 Mayıs da, 29 ekim de nasıl emeklilere ramazan ve kurban bayramında ikramiye verilecekse, 19 Mayıs\'ta Gençlik Bursu, 29 Ekim\'de Cumhuriyet Bursu vereceğim. 475 TL burs alıyorsunuz, okul bittiği anda bu burs kesiliyor. İş de bulamıyorsunuz. Babana tekrar muhtaç oluyorsun. Muharrem öğretmen sözü. İş bulamayanlara o bursu iki sene kesmeyeceğim söz. Her yıl 10 bin gencimizi yurt dışına göndereceğim. Orada kendilerini geliştirecekler. En kısa sürede, 5 yıl içinde Türkiye\'deki bilgisayar mühendisi sayısını 10 katına çıkartacağız. Gençler, dünyanın lideri olacağız. İnsanoğlu endüstri 4.0 diyor. Yani akıllı fabrikalar. Önümüzdeki 4 yıl içinde 16 yeni meslek ortaya çıkacak. Ben bu ülkenin çocuklarını onlara hazırlayacağım, geleceğe hazırlayacağım. Bunları yapabilmemiz için enerjiye ihtiyacımız var. Türkiye\'deki güneş enerjisi potansiyeli yüzde 130. Ama yatırım yapmamız lazım. Güneş enerjisinde problem şu, depolamak zor. Ben bu ülkenin gençlerini fizik öğretmeni olarak güneş enerjisini depolayan batarya sistemini geliştirmesi için ABD ise ABD, Almanya ise Almanya, uzaysa uzaya göndereceğim. Milletvekili maaşlarına zam yapmayacağım gençlere kredi vereceğim\" diye konuştu.

TARIMLA İLGİLİ POLİTİKALARINI ANLATTI

Manisa\'nın bir tarım kenti olduğunu söyleyen Muharrem İnce, \"Gelelim çiftçilerin sorunlarına. Yarın dünya çiftçiler günü. Bugünden kutlamış olayım. AKP 2006 yılında kanun çıkardı, devletin milli gelirinin yüzde 1\'ini tarımı geliştirmeye harcar yani 30 milyar yapıyor.

Bunun yarısını bile vermemiş. Yüzde 1\'ini tarıma vermesi gerekirken 12 küsur milyar vermiş, yani Türkiye Cumhuriyeti çiftçisine borçludur. Allah\'ın izni milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda Türkiye Cumhuriyeti\'nin çiftçiye olan borcunu ödeyeceğim. Çiftçiye destek vermezse, çiftçi üretmezse ne olur biliyor musun? En fazla zeytin ağacı Manisa\'da ama geçtiğimiz günlerde Tunus\'tan zeytinyağı alıyorsan yazık günah bu memlekete. 90 bin aile çekirdeksiz üzüm yetiştiriyor. Çekirdeksiz üzüm en az iki TL\'nin altında olmayacak. 3 ile 3.5 lira arasında çiftçiye mazot vereceğiz. O deniz kenarında lüks yatlar çiftçiden daha ucuza alıyor. Nasılı anlayış, nasıl devlet yönetimi bu\" dedi.

\'BEN DE SANA EMEKLİLİLİK DÖNEMİ DİYORUM\'

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın açıklamalarına da sık sık değinip, \"Meydanlara gelip diyor ki, \'tek dertleri beni indirmek\' vallahi değil billahi değil. Benim derdim sen değilsin, benim derdim millet. Mazotu, doları, faizleri indirmek. Hele hele seni indirdiğim zaman bunlar zaten inecek. \'24 Haziran\'dan sonra döviz düşecek\' demiş. 16 senedir iktidardasın o da bana güveniyor demek ki. Haklı. Benim projem huzur. Kanal değil, köprü dediğin şey nedir. Birinci köprüyü 50 sene önce yaptılar. Köprü kolay, biz huzur köprüleri kuracağız. Türkiye\'de üç B olacak. 1 barışacağız, 2 büyüyeceğiz, 3 bölüşeceğiz. Yani adil paylaşacağız. Ha Erdoğan \'çıraklık dönemim, kalfalık dönemim, ustalık dönemim\' dedi. Bende sana emeklilik dönemi diyorum. 16 senedir yönettin. Bizim yöneteceğimiz Türkiye\'de emin ol sende huzurlu olacaksın. Bir kere onla bunla kavga etmeye gerek yok. Sırf Türkiye içindeki vatandaşları kandıracağım diye ey Hollanda, ey Merkel bu palavralara gerek yok. Kimseyi kandırmaya gerek yok. Ey Rusya diyor S 400 alıyor. Ey Almanya dedi, yenilenebilir enerjiyi Almanya\'dan alıyor. Kime efelendiyse hep ekonomik olarak kaybettik. Bunu istemiyorum. Dış politika tutarlı uzmanlar tarafından götürülecek\" dedi.

ÇİFTÇİYE SESLENDİ

\"Çiftçiye bir örnek vereyim\" diyen Muharrem İnce, \"Türkiye Cumhuriyeti\'nin verdiği destek 12.7 milyar. Bir yılda 3.5 milyar litre mazot tüketiliyor. Buradan aldığı vergi 10 milyar yani çiftçi 17 milyar para ödüyor. 17 milyarın 10 milyarı vergi. Sadece mazottan topladığı vergi çiftçiye verdiği desteğe hemen hemen eşit. Ortada kandırmaca var. Çiftçilerin borçlarını yeniden yapılandıracağız. Parayı nereden bulacaksın diyorlar. Suriyelilere 35 milyarı nereden bulduysan oradan bulacağım. Bir daha ekonomiyi anlatayım. Ekonomide işler iyiye gidiyormuş, işler iyiye gidiyorsa gelişmiş ülkelerde enflasyon yüzde 3 bizde neden yüzde 11.53 milyar dolar cari açık var\" dedi.

ENGELİLERE POLİTİKALARINI ANLATTI

Engellilere yönelik politikalarını da anlatan Muharrem İnce, \"İçimi sızlatan bir şey de engellilerdir. Sadece otizmli bu çocuklar 352 bin kişi. Otizmli çocukların 21 bini eğitim alıyor, geri kalan 330 bini eğitim alamıyor. Bu aileler ne düşünüyor? Çok acıdır, çocuğunun kendisinden önce ölmesini istiyor. Ben ölürsem diyor çocuğuma kim bakacak. Ben değil Türkiye Cumhuriyeti bakacak. Öyle bir sistem kuracağız ki ben değil koskoca 81 milyon Türkiye Cumhuriyeti bakacak. Engelliler sizin sorunlarınızın hepsini iki yıl içinde bitireceğiz. Otizmli çocukların işini 6 ay içinde bitireceğiz. En öncelikli işimiz olacak. Kime hizmet ettiğiniz önemli\" dedi. Öğretmenlere yönelik de açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, \"Öğretmenler, meslektaşlarım. 900 bine yakın meslektaşım, sağ sol yok. Bu defteri kapatın. Meydanda Nazım\'dan şiirler okuyacağım, ama Mehmet Akif\'ten de şiirler okuyacağım. Öğretmenlere bir söz. Sözleşmeli öğretmenliğe son vereceğiz. Hepsi kadrolu olacak. Size performans notu vermek isteyenlere bir güzel performans notu verin\" dedi.

Muharrem İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü, \"Şimdi aklınızdan şu soruyu geçiren olabilir. İyi güzel kardeşim Muharrem İnce, yapabilir misin? Becere bilir misin? 1 diplomam var ve yaparım bu kesin. 2 iyi de ata binerim onu da söyleyeyim. Tecrüben yeter mi? 3 Kasım 2002 tarihinde milletvekili oldum. Sayın Erdoğan milletvekili olduğunda benden 5 ay sonra milletvekili oldu. Askerde olsaydık benden daha az kıdemli olduğu için ben çavuş olurdum. O onbaşı olurdu. Milletvekili olduktan bir gün sonra başbakan oldu. Yani bir günlük milletvekiline başbakanlığı vereceksin 16 yıllık milletvekiline cumhurbaşkanlığını vermeyeceksin. Meydanlara doldukça, bizi gördükçe yakında ince hastalığa yakalanacak. Biz ise ince eleyip sık dokuyacağız. Manisa\'dan bir şey istiyorum. 5 milletvekili çıkaracak kadar oy. Toplam kaç milletvekili 10. Yüzde 50 çıksın mı. Gördüm. Bu iş bitmiş\" dedi.

YSK ÜYELERİNE VE YÜKSEK YARGIYA SESLENDİ

YSK üyelerine ve yüksek yargıya da seslenen Muharrem İnce, \"YSK üyelerini uyarıyorum. Alavere dalavere işlerine girerseniz Türkiye\'nin bütün sokaklarına fotoğraflarınızı asarım sokağa çıkamazsınız. Yüksek yargıçlara sesleniyorum. Ey yüksek yargıçlar, benim cumhurbaşkanlığımda çay toplamaya gitmeyeceksiniz, düğme iliklemeyeceksiniz, ben salona girdiğimde ayağa kalkmayacaksınız, gerekirse beni de yargılayacaksınız öyle yağma yok. ABD\'de yüksek mahkeme başkanının saygınlığı ABD başkanından fazladır. Yüksek yargıçlar hiçbir siyasi partinin emrine girmez. Adam gibi işinizi yapacaksınız\" dedi.

ANNE SÜRPRİZİ

Mitingin sonlarına doğru mikrofonu eline alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, \"Sayın Başkanım bugün sen büyük bir fedakarlık yaptın. Anneler Günü\'nü Soma\'ya ve Manisa\'ya ayırdın. Annenin yanına gitmedin, onun elini telefonda öptün, telefonda Anneler Günü\'nü kutladın. Biz 3 Manisa Milletvekili, il başkanı hepimiz adına sana bir sürpriz yaptık. Bakalım beğenecek misin\" dedi.

Bir anda annesini ve kardeşlerini miting sahnesinde gören Muharrem İnce ise şaşkınlığını gizleyemedi. İnce, \"Bak Özgür... Mazlum. Size bunun hesabını sormazsam... Akşama kadar beraberdik neden söylemediniz.\" diye konuştu.

Daha sonra annesine dönen Muharrem İnce bu anlarda gözyaşlarına hakim olamayarak, annesine miting meydanını göstererek, \"Ana nasıl kalabalık mı?\" diye sordu. Ardından Muharrem İnce halkı annesiyle birlikte selamladı. Annesine neye baktın dedi, annesi Zekiye İnce ise \"ilk önce kalabalığa baktım\" yanıtını verdi.

2)DENİZ ASLANI 2018 TATBİKATINDA, TÜRKİYE\'DEN GÖVDE GÖSTERİSİ

EGE Denizi\'nin uluslararası karasularında, Türkiye\'nin en kapsamlı şekilde icra ettiği Deniz Aslanı 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı; Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Türk Arama Kurtarma Teşkilatı\'nda yer alan Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü\'nün katılımıyla fiili olarak başladı. Deniz Aslanı 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı, kıyıdan 10 deniz mili uzaklıkta Ege Denizi\'nin uluslararası sularında gerçekleştirdi. Arama kurtarma faaliyetleri konusunda en kapsamlı tatbikat olan Deniz Aslanı - 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı, Midilli ve Sakız adaları ile Karaburun Yarımadası arasında kalan sahada devam edecek. Tatbikat, Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nın sevk ve idaresinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı unsurları ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü\'nün Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi\'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nden (KKTC) bir Sahil Güvenlik botunun katılımıyla yapılacak. Tatbikat, Türk arama kurtarma teşkilatı unsurlarının müşterek arama kurtarma harekatı icra edebilme yeteneklerini artırarak eğitimlerini geliştirmek, ortaya çıkabilecek aksaklıkları tespit etmek ve gidermeyi amaçlıyor.

İKİ SENARYO İCRA EDİLECEK

İki farklı senaryoda gerçekleştirilecek olan tatbikatta, Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'ndan 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'ndan 1 firkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'ndan 1 arama kurtarma uçağı, 1 arama kurtarma helikopteri, 2 ulaştırma uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı\'ndan 3 korvet, 8 bot, 4 helikopter, 2 uçak, 1 Sahil Güvenlik Özel Harekat (SÖH) timi, 1 Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timi görev yapacak. Tatbikatı, Sahil Güvenlik Komutanı Vekili Tuğamiral Bülent Olcay\'ın yanı sıra 15 ülkeden 22 yabancı gözlemci takip edecek.

3)OTOMOBİL SU BİRİKİNTİSİNE DEVRİLDİ: 4 ÖLÜ

ŞANLIURFA\'nın Viranşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkıp, yol kenarındaki su birikintisine devrilen otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, dün akşam saatlerinde Viranşehir- Şanlıurfa karayolundaki Dağyanı Jandarma Karakolu yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa yönüne ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 F 9996 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarında yağış nedeniyle oluşan su birikintisine düştü. Kazada, otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda AFAD ve sağlık görevlisi sevk edildi. 2 yaralının da olduğu bildirilen kaza yerine dalgıçlar da geldi.

EK GÖRÜNTÜ VE BİLGİLERLE

Şanlıurfa\'nın Viranşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkıp, yol kenarındaki su birikintisine devrilen otomobilde, 1 kadının daha cansız bedenine ulaşıldı. Kazada ölenlerin sayısı 5\'e yükseldi. Su birikintisinde kaybolduğu ileri sürülen 2 kişinin bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü su altı polisleri, arama çalışması başlattı. Kazada ölenlerin cenazeleri, otopsi için cenaze araçlarıyla morga götürüldü.

SÜRÜCÜ KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ

Şanlıurfa\'da akraba ziyaretinden dönen 7 kişilik İrgin ailesinin bulunduğu otomobilde yaşamını yitiren sürücü Vedat İrgin\'e sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla uzun süre kalp masajı yapıldı. Ekiplerin çabasıyla hayata dönen İrgin hastanede yoğun bakıma alındı. Otomobilde ölen 4 kişinin ise kimlikleri belirlendi. Kazada ölen Mehmet- Ayşe İrgin çifti ile çocukları Ali ve Remziye İrgin\'in cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konulurken, yaralanan Erkan, Nuran ve sürücü Vedat İrgin\'in tedavileri ise Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde devam ediyor.

Öte yandan Vali Abdullah Erin, kaza yerinde inceleme yapıp ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. Çamurlu suya devrilen otomobil, olay yerine gelen vinç yardımıyla çıkartılarak incelemek üzere jandarma karakoluna götürüldü. Otomobilin çıkartılmasının ardından sualtı polisleri başka ceset olma ihtimaline karşı arama çalışması yaptı. Havanın kararmasına kadar devam eden aramalarda herhangi bir cesede ulaşılamadı.

GERİYE AYAKKABILARI KALDI

Otomobilin sudan çıkarılması üzerine geriye İrgin ailesinin fertlerine ait olan ayakkabılar ise olay yerinde inceleme ekiplerince fotoğrafları çektirilip ayakkabı çiftinin sayısına göre otomobilde bulunan kişi sayısını hesaplamaları dikkat çekti. Yaşanan kaza üzerine yol kenarında biriken suyun tahliye edilmesi için bölgeye gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (SUŞKİ) ait vidanjör biriken suyu tahliye etmeye başladı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

4)İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI



TEKİRDAĞ\'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, gece yarısı Marmara Ereğlisi ile Çorlu\'nun Seymen Mahallesi\'nde meydana geldi. Alper Emekçi\'nin kullandığı 59 B 4447plakalı otomobil, karşı yönden gelen Erdinç Öztürk yönetimindeki 34 NV 3565 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin demir yığını haline dönüştüğü kaza yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gülşah Sezer\'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Erdinç Öztürk ile Alper Ekmekçi, Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak durumu ağır olan Erdinç Öztürk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Kaza nedeniyle Marmara Ereğlisi ile Çorlu ilçesi karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

5)OTOMOBİLİN ÇARPIP KAÇTIĞI ANNE ÖLDÜ, KIZI YARALANDI



KAHRAMANMARAŞ\'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Lütfiye Kanadıkırık (31) öldü, kızı Hatice Sinem Kanadıkırık (5) ağır yaralandı. Kimliği belirsiz sürücü ise otomobiliyle kaçtı. Kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında Şazibey Mahallesi Azerbaycan Bulvarı\'nda meydana geldi. Eşi Hüsame Kanadıkırık ile yolun karşısına geçmeye çalışan Lütfiye Kanadıkırık ve kızı Hatice Sinem Kanadıkırık\'a sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Sürücü, otomobiliyle hızla olay yerinden kaçarken, yaralanan kadın ve kızı ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Lütfiye Kanadıkırık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Hatice Sinem Kanadıkırık ise yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne sevk edildi. Hüsame Kanadıkırık\'ın şans eseri yaralanmadığı kazayla ilgili olay yerinde inceleme yapan polis kaçan sürücünün kimliği belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

6)7 KİŞİNİN BİNDİĞİ 4 KİŞİLİK ASANSÖR DÜŞTÜ: 7 YARALI

MALATYA\'da 4 kişi taşıyan asansöre 7 kişinin binmesi nedeniyle fazla ağırlığa dayanamayan asansör zemine çakıldı. Kazada asansörde bulunan kişiler yaralandı. Kaza, dün gece saatlerinde Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Yeşilevler Sitesi\'nde meydana geldi. Bir yakınlarına misafirliğe gelen 7 kişi evlerine dönmek için 8\'inci kattan asansöre bindi. 4 kişi kapasiteli asansör fazla ağırlığı taşıyamayınca 4\'üncü kattan zemine çakıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asansörde bulunanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulanslara taşındı. Vücutlarında kırık tespit edilen Abdul Vahap Sönmez, Hülya Sönmez, Sevim Sönmez ve Emrah Sönmez ambulanslarda yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen 3 kişi ise sağlık görevlileri tarafından ayakta tedavi edildi. Olayın ardından aynı binada oturduğu öğrenilen Hamit Dağ, evde oturduğu sırada patlama sesi duyduğunu belirterek, \"Herkes dışarıya çıktı. İndiğimizde herkes yerlerde yatıyordu. İndik itfaiyeyi, ambulansı aradık geldiler. 3 tane kadın burada yerde yatıyordu, birinin çocuğu kucağındaydı, diğer bir çocuğu şuraya almıştık. 2 tane erkek vardı, erkekler ayaktaydı onlarda bir şey yoktu. Bir kaçının bacağı kırıldı. Bir kadının yüzü yarıldı. Ondan sonra ambulansalar geldi. Tek tek hepsini sedyelerle alıp götürdüler\" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

7)YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU ÇOBAN YARALANDI, 12 KEÇİ TELEF OLDU

MARDİN\'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bahçeci köyü kırsalında çobanlık yapan İslam Öztemel, keçilerini otlattığı sırada yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanırken, 12 keçi de telef oldu.

Mazıdağı ilçesine bağlı Bahçeci köyü yakınlarında keçilerini otlatan İslam Öztemel (17), dün saat 11.00 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanırken, 12 keçi de olay yerinde telef oldu. Köylülerin farketmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevkedildi. Durumu ağır olan İslam Öztemel, Mardin merkezdeki özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 12 keçinin leşi de yıldırımın düştüğü bölgede kazılan çukurlara gömüldü.

8)OTOMOBİL EVİN ÇATISINDAN DERE YATAĞINA UÇTU

KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yolun altında bulunan evin çatısına girdikten sonra çatıdan dere yatağına uçtu. Yaralanan sürücü tedavi altına aldı. Olay öğleden sonra, Derince Çınarlı Mahallesi Günbatımı Sokak\'ta meydana geldi. Çınarlı Mezarlığı\'nda bir yakının mezarını ziyaret eden Cansu Kırca (31) idaresindeki 41 K 3138 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun altında bulunan evin çatısına girerek, çatıdan dere yatağına uçtu. İbrahim Adalılar\'a ait tek katlı evde kimsenin olmaması sonucu yaralanan olmadı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri geldi. Yaralanan Cansu Kırca olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Evin çatısı ve evin duvarları hasar görürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

9)KİLİS\'TE EVİ SU BASTI, 5 KİŞİ MAHSUR KALDI



KİLİS\'te, kuvvetli yağış nedeniyle su basan evde bulunan 5 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, İslahiye karayolu 1 saat süreyle ulaşıma kapatıldı.

Kentte öğleden sonra etkili olan kuvvetli yağış bazı bölgelerde su baskınlarına yol açtı. Gülbaba köyünde bir evi su basması sonucu mahsur kalan Emine Şahan, Feyza Şahan, Mikail Şahan, Sebiha Yıldırım ve Rüstem Yıldırım, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Tedbir amaçlı Kilis Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan 5 kişi tedavi altına alınırken, dağlardan gelen sel suyu nedeniyle Kilis-İslahiye karayolu ulaşıma kapatıldı. Uzun araç kuyrukları oluşan karayolu, iş makinelerinin 1 saatlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

10)108 YAŞINDA İLK KEZ ANNELER GÜNÜ KUTLANDI

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde daha önce Anneler Günü hiç kutlanmayan 108 yaşındaki Fatma Tıraş\'a, katıldığı okuma-yazma kursundaki öğretmen ve arkadaşları tarafından sürpriz yapıldı. Sınıfta pasta kesilerek Fatma Tıraş\'ın Anneler Günü kutlandı.

İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta Türkbahçe Mahallesi\'nde oturan 1910 doğumlu 108 yaşındaki Fatma Tıraş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan\'ın himayesinde başlatılan okuma-yazma kursuna gidiyor. Hafta sonları okulda verilen kursa yürüyerek gelen 6 çocuk, 14 torun ve 5 torunun çocuğu olan Fatma Tıraş, okuma ve yazma gayretiyle şaşırtırken sınıfında neşe kaynağı haline geldi. Sınıf öğretmeni Asiye Erdoğan ve cami imamı Mustafa Bolat, okuma- yazma kursuna katılanlarla birlikte sınıfta Fatma Tıraş\'a Anneler Günü dolayısıyla sürpriz yaptı. Sınıfta pasta kesilerek Fatma Tıraş\'ın günü kutlandı. Yaş pastayı keserken ilk defa Anneler Günü\'nün kutlandığını belirten Fatma Tıraş, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan mahallelerine okul yaptırmasını istedi. Fatma Tıraş, eğitim almadığını ancak azimle okuma ve yazmayı öğrenceğini, anne ve babalardan özellikle kız çocuklarını okutmalarını istedi.

11)DOWN SENDROMLU GENÇ KIZLARA TEMSİLİ KINA GECESİ



KIRIKKALE Belediyesi tarafından Down sendromlu genç kızlar için temsili kına gecesi düzenlendi. Mehmet Işıtan Uygulama Okulu\'nda öğrenci olan genç kızların gelinlik giyerek kına yakmalarının yanı sıra Anneler Günü birlikte kutlandı.

Mehmet Işıtan Uygulama Okulu öğrencisi 15 Down sendromlu genç, Engelsiz Cafe de düzenlenen temsili kına gecesinde bir araya geldi. Ektinliğe katılan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Down sendromlu genç kızlarla birlikte yaş pasta kestikten sonra hepsine ayrı ayrı altın taktı. Güne Okul Müdürü Sami Yanık, okul öğretmenleri, öğrencilerin yakınları da katıldı. Müzik eşliğinde oyunlar oynayan ve dans eden Down sendromlu kızlar, unutulmayacak bir gece geçirmenin mutluluğunu yaşadılar. Gecenin sonunda ise okul öğretmenleri tarafından müzik eşliğinde kına yakılırken engelli kızlardan bazılarının ağladığı görüldü.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, bir günde çifte mutluluk yaşadığını belirterek \"Ben bugün bütün annelerimizin Anneler Günü\'nü kutluyorum. Onların ellerinden öpüyorum. Bugün burada engelli kardeşlerimizin anneleri çocuklarının genç kızlarının gelinlik giyme isteğinden bahsetti. Bizde bunu, en uygun gün olarak bugün tespit ettik. Güzel bir organizasyon ile gördüğünüz gibi gerçek bir düğün oldu. Özellikle annelerimiz çok mutlu, ben emeği geçen herkesi bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlik oldu inşallah bunun devamını da getiririz. Duygulandım her şey bir araya geldi. Hem Engelliler Haftası, hem de Anneler Günü idi. Özel bir gündü bende çok duygulandım tabiî ki bu mutluluk görünce hepimizi ister istemez duygulandırıyor. Bunlar bizim özel kardeşlerimiz. İnşallah gönüllerince olurö dedi.

Down Sendromlu aileleri böyle güzel bir organizasyonu kendilerine sunmalarından dolayı Belediye Başkanı Mehmet Saygılı\'ya teşekkür etti.

12)KONYASPOR KÜMEDE KALDI, SPİKER CANLI YAYINDA AĞLADI

SÜPER Ligde düşme hattında olan Atiker Konyaspor, Beşiktaş\'ın dün Osmanlıspor\'u 3-2 mağlup etmesiyle ligde kalmayı garantiledi. Konya\'da bölgesel yayın yapan Kontv\'nin spor haberlerini sunan spiker Mustafa Durmuş, canlı yayın sırasında maçtan gelen bilgilerle Beşiktaş\'ın yendiğini öğrenince mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı.

Süper ligde mücadele eden Atiker Konyaspor, önceki gün kendi sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Bu skorla puanını 36\'ya yükseltmesine rağmen düşme riskinden kurtulamayan yeşil- beyazlı ekipte gözler düşme hattında bulunan Osmanlıspor\'un dün sahasında oynayacağı Beşiktaş maçına çevrildi. Osmanlıspor- Beşiktaş maçının son dakikalarında kentte bölgesel yayın yapan Kontv\'de spor haberlerini sunan spiker Mustafa Durmuş, maçtan gelen bilgilerle maçın uzatma anlarını izleyecilerle paylaşırken duygulandı ve sesi titremeye başladı. Beşiktaş\'ın Osmanlıspor\'u 3-2 yendiğini öğrenmesi ve Konyaspor\'un da ligde kalmayı garantilemesi üzerine Mustafa Durmuş, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

