DHA YURT BÜLTENİ-1

18 YAŞINDAKİ HİVDA KARNINDAKİ BEBEĞİ İLE TOPRAĞA VERİLDİ

AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yeni Mahalledi evinde intihar ettiği iddiasıyla karnındaki 4 aylık bebeği ile hayatını kaybeden Hivda Kumza\'nın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsi sonrası memleketine götürüldü. Ailesinin yaşadığı Bardaklı köyüne götürülen Hivda Kumza için cenaze namazı kılındı. Cenazede sinir krizleri geçiren Kumza\'nın ailesi, kızlarının hayatını kaybetmesinin arkasındaki sır perdesinin aralanmasını istedi. 18 yaşındaki genç kadın karnındaki bebeği ile gözyaşları arasında toprağa verildi.

MALATYA\'DA OTOPARKTA KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

MALATYA\'da husumetli iki aile arasında bilinmeyen nedenle otoparkta çıkan kavgada tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan Feyzullah Yıldız (55) öldü, Emin Özdemir ise yaralandı.

Olay, öğleden sonra Saray Mahallesi Kavukçuoğlu Sokak\'ta bulunan otoparkta meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan Feyzullah Yıldız ile Emin Özdemir yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezi\'ne sevk edildi. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Feyzullah Yıldız doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Yıldız\'ın cesedi otopsi için morga konulurken, Özdemir\'in tedavisi sürüyor. Olay sonrası kaçan şüpheliler M.Y. ve Z.K. tabanca ile yakalanarak gözaltına alınırken, olayın yaşandığı otoparkta ekipler boş kovanlara el koydu.

ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞEN 2 KARDEŞTEN DİĞERİ DE ÖLDÜ

Malatya\'nın Yazıhan ilçesinde, önceki gün hayvan otlatırken yıldırım düşmesi sonucu ölen Halil Öztürk\'ün (19) yanındaki kardeşi Dayip Öztürk (17) de hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Erecek Mahallesi İbocuk mevkiinde meydana geldi. Merada hayvan otlatan Halil ile Dayip Öztürk kardeşlerin üzerlerine yıldırım düştü. Halil Öztürk, olay yerinde yaşamını yitirirken, Dayip Öztürk ise yaralandı. Turgut Özal Tıp Merkezi\'ne kaldırılarak tedaviye alınan Dayip Öztürk de dün sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Öztürk kardeşlerin cesetleri otopsi için morga kondu.

GALATASARAYLI TARAFTARLARIN ATTIĞI HAVAİ FİŞEK ÇOCUĞU YARALADI



ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, Galatasaraylı taraftar grubunun attığı havai fişek otomobilin camından girdi, 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Galatasaray\'ın Evkur Yeni Malatyaspor\'u 2-0 mağlup etmesinin ardından bir grup taraftar, meşaleli ve havai fişekli kutlama yaptı. Taraftar grubunun ateşlediği havai fişek, yoldan geçen içerisinde eşi Nuray (36) ve 13 yaşındaki kızı Cemre Özcan\'ın olduğu Nail Özcan (38) yönetimindeki 67 AJ 009 plakalı otomobilin arka camında içeri girdi. Aracın kırılan cam parçaları ve yanan fişek arka koltukta oturan Cemre Özcan\'ın yaralanmasına neden oldu. Havai fişek diğer camı kırarak aracın içinden çıkarken, büyük korku ve panik yaşayan ailenin yardımına çevredekiler koştu. Yüzüne cam parçaları gelen Cemre Özcan, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amacıyla özel bir hastaneye kaldırıldı. Baba Nail Özcan polise ifade verirken, mobese kayıtlarını inceleyen ekiplerin olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ BIÇAKLADI



MALATYA\'da, iki kardeş arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Vakkas Deneç, ağabeyi Ömer Deneç\'i bıçaklayarak yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Fırat Mahallesi Hastane Caddesi\'nde meydana geldi. İki kardeş arasında bilinmeyen nedenden çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, Vakkas Deneç yanında bulundurduğu bıçakla ağabeyi Deneç\'i yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Deneç, çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırıldı. Ağabeyini bıçaklamasının ardından olay yerinden kaçan Vakkas Deneç, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖLETE DÜŞEN KÖPEĞİNİ KURTARMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU

KÜTAHYA\'nın Emet ilçesinde, gölete düşen köpeğini kurtarmak isteyen Mehmet Elibol (17) boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, Emet ilçesine bağlı Yeniköy\'de yapımı devam eden Sorgun Göleti\'nde meydana geldi. Mehmet Elibol, gölete düşen köpeğini kurtarmak için girdiği suda köpeğini kurtardı ancak kendisi yaklaşık 7 metre derinliğindeki suda kayboldu. Yakınlarının durumu bildirmesinin ardından olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. AFAD Kütahya Sualtı Arama ve Kurtarma ekibinde görevli dalgıçlar yaklaşık yarım saat süren aramadan sonra Mehmet Elibol\'un cansız bedenini sudan çıkardı. Elibol\'un cenazesi otopsi için Emet Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yakınları ise sinir krizleri geçirip gözyaşı döktü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

KARAMAN SELE TESLİM OLDU

KARAMAN\'da dün öğleden sonra etkili olan ve yaklaşık 1 saat süren yağmur hayatı felç etti Sel nedeniyle yolda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yaklaşık 20 ev ve iş yerini de su bastı.

Karaman\'da dün öğleden sonra aralıklarla yağmur yağdı. Ardın da yaklaşık 1 saat aralıksız devam eden yağış nedeniyle caddeler sular altında kaldı. Araçlarıyla yolun ortasında kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaklaşık 20 ev ve iş yerini su bastı. Belediye ekipleri ve vatandaşlar da suyu tahliye etmeye çalıştı.

ALKOL ALIP, ÇAYA DÜŞTÜ; \'ÜZERİMİ KURUTURUM, RAHAT OLUN\' DEDİ



KARABÜK\'te, alkol alıp, uçucu madde kullandığı öne sürülen E.Ö. (41) dengesini kaybedip çaya düştü. Kendi imkanlarıyla sudan çıkan E.Ö., kendisini kurtarmaya gelen ekiplere, \"Üzerimi kuruturum ben. Rahat olun. Hava akşama kadar güneşli\" dedi.

Araç Çayı kıyısında dün saat 14.00 sıralarında alkol alıp, uçucu madde kullandığı öne sürülen E.Ö., ayağa kalkarken dengesini kaybedip çaya düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çayın çevresinde arama yaparken E.Ö. düştüğün yerin karşısındaki parkın olduğu yerden üzeri sırılsıklam bir şekilde çıktı. E.Ö. kendisini kurtarmaya gelen ekiplere, \"Üzerimi kuruturum ben, rahat olun. Hava akşama kadar güneşli. Sarhoştum, ayağım kaydı. Düştüm ama bir şey olmadı. Biraz akıntı var sadece. Bir bira içtim. Uçucu madde aldım, konuştuğunuzu anlıyorum\" dedi.Ekipler, E.Ö. ile görüştükten sonra olay yerinden ayrıldı.

MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI

ANTALYA\'nın Serik ilçesinde, minibüs ile çarpışan otomobildeki 2\'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında, Serik\'e bağlı Kadriye Mahallesi Burhanettin Kaya İlkokulu kavşağında meydana geldi. Emrullah Şimşek\'in kullandığı 07 KP 808 plakalı minibüs, Gülnur Tünay\'ın kullandığı 07 AAG 303 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil takla atarak yan döndü, minibüste ise maddi hasar oluştu.Kazada, otomobildeki Gülnur ve İlknur Tünay ile 2\'si çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Kazayı yara almadan atlatan minibüs sürücüsü Emrullah Şimşek ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ



KARABÜK\'te, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği servis minibüsü devrildi. Sürücü kazadan yaralanmadan kurtuldu.

Kaza, akşam saatlerinde Dökecek Mahallesi\'nde meydana geldi. Rampa aşağı inen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 78 S 0179 plakalı servis minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü kazadan yaralanmadan kurtulurken, araç hasar gördü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAÇARAK EVLENEN 2 ÇOCUK SAHİBİ ÇİFT 13 YIL SONRA DÜĞÜN YAPTI



ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, kaçarak evlenen 2 çocuk sahibi çift, 13 yıl sonra düğün yaptı. Hüseyin Yalçın kaçarak evlendiklerinde maddi durumlarının iyi olmadığını belirterek, \"Ben eşimi seviyorum. Evliliğin çok güzel bir şey olduğunu onun yanında öğrendim. Nasip oldu 13 sene sonra düğünümüzü yaptık\" dedi.

Ereğli Kızılca köyünde 13 sene önce bir düğünde tanışıp sevdiği Gülsüm Yalçın\'ı \'Yemeğe gideceğiz\' diyerek köy meydanına çağıran ve araca bindirdikten sonra kaçıran kaporta ustası Hüseyin Yalçın, eşine 13 sene sonra düğün yaptı. Maddi imkânsızlıklardan dolayı 13 sene beklediklerini kaydeden Hüseyin Yalçın, 12 yaşındaki oğlu Poyraz ve 10 yaşındaki oğlu Yiğit ile birlikte düğün için hazırlıklara koyuldu. Hüseyin Yalçın, Kepez Mahallesi\'ndeki kayınvalidesinin evine plakasında \'Bugün yine olsa kaçırırdım\' yazan gelin arabası ile geldi. Eşini beyaz gelinliği ve duvağı ile annesinin evinden çıkaran Hüseyin Yalçın, yapılan konvoyun ardından düğün salonuna davul-zurna eşliğinde oynayarak girdi. Yalçın çifti, pistte çocukları ve sevenleri ile doyasıya eğlendi.Hüseyin Yalçın eşi ile çok mutlu olduklarını, eşini kaçırdığında hiçbir şeyleri olmadığını belirterek, \"13 senelik evliyiz. Büyük oğlum 12, küçük oğlum 10 yaşında. Biz hayatı göğüsleyerek başladık. İlk kaçtığımızda yatacak yerimiz dahi yoktu. Ama şu anda Allah\'a şükürler olsun hiçbir eksiğimiz kalmadı. Birbirimize saygı-sevgi çerçevesinde içerisinde yaşamayı sürdürdük. Düğün için konuştuğumuzda biraz münakaşalar oldu, ancak onaylandı. Bugün de düğünümüzü yapıyoruz. Ben değerli aile üyelerimize ve bugün yanımızda olan bütün insanlara destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ben eşimi seviyorum. Evliliğin çok güzel bir şey olduğunu onun yanında öğrendim. Nasip oldu 13 sene sonra düğünümüzü yaptık. Eğer yine nasip olursa 60 yaşına erersek yine bu şekilde düğünümüzü tekrar yapacağız. Ben diyorum ki terlikle aldım köyden, gelinlikle çıkartıyorum bu evden\" dedi.13 sene sonra gelinliğini giyen Gülsüm Yalçın ise çok mutlu olduğunu, herkesin başına gelmeyecek bir durumu yaşadığını söyledi.

METRUK EV YANGINDA KÜL OLDU

SİVAS\'ta kullanılmayan 2 katlı metruk ev, yangında kül oldu.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Kaleardı Mahallesi, Uzunyol Sokak\'ta bulunan 2 katlı kullanılmayan ahşap metruk evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm evi kapladı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dar olan sokakta park halinde bulunan araçlar nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine girmekte zorlandı. Bunun üzerine Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi\'nden (ÇEDAŞ) yardım istendi. Olay yerine gelen ÇEDAŞ\'a ait platform aracına çıkan itfaiye erleri yangına müdahale etti. Sivas Belediyesi\'ne ait itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yapılan araştırma sonrasında içeride kimse olmadığı tespit edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, YALOVA\'DA YENİLENEN TBMM SOSYAL TESİSLERİNİ AÇTI

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Yalova Termal Sosyal Tesisleri\'nin açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Kahraman, \"Gönül coğrafyamız bizden liderlik bekliyor\" dedi.

Yalova\'nın Termal ilçesinde bulunan TBMM Yalova Termal Sosyal Tesisleri\'nin açılışına katılan TBMM Başkanı İsmail Kahraman\'ı Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Meclis idare Amiri Salim Uslu, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Yıldız, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Termal Belediye Başkanı İsmail Atik, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ile partili yöneticiler ve meclis üyeleri tarafından karşılandı.TBMM Başkanı İsmail Kahraman burada bir konuşma yaparak, Türklerin 3 kıta ve 7 denize hükmettiğini hatırlatarak, \"Güzel bir vesile ile bir aradayız. Tesisimiz hayırlı olsun şehrimize, ülkemize. Her tesis gelişmemizin bir merhalesi. Türkiye gelişiyor, ilerliyor. Her sahada ileriye gidiyoruz. Buraya Osmangazi Köprüsü\'nden geldik. Bahtiyar oldum. 252 metre kuleler var. Hesap ettim. Bir futbol sahası 100 metre, yaklaşık 2,5 futbol sahası kulenin yüksekliği. 4 tane ona bağlı geniş köprü yap-işlet-devret modeli. Gelişiyor Türkiye, ilerliyoruz. Her sahada ilerliyoruz. Eskiden Avrupa\'ya gidenler geldiklerinde arkadaşlarına Avrupa intibalarını anlatırlardı. Şu ülkeyi gördüm şöyle yolları vardı, böyle dükkânlar vardı, şöyle gelişme vardı. Şimdi bakınız hepsini geçtik. Daha da ötelere gidiyoruz. Bunu çekemeyenler meclisimizi bombalattı. İstanbul\'umuzu bombalattı. Muğla\'ya gittiler Cumhurbaşkanımızı öldürmeye. Kendi insanlarımız, kendi silahımızla kendi meclisini, cumhurbaşkanlığı külliyesini bombalıyor; cumhurbaşkanımızın öldürülmesi için tim gönderiliyor. Uçağının koordinatları soruluyor. Allah Allah. Niye? Bu gelişmeler olmasın diye. Türkiye özlem içinde kalsın diye. Oysa biz büyük bir milletiz. Biz 3 kıta 7 denize hükmetmiş bir milletiz. 20 milyon metrekare topraklarımızda bugün 53 tane devlet var. Gönül coğrafyamız bizden liderlik bekliyor. Büyüklüğümüzün farkında olacağız\" dedi. Türkiye\'yi böldürtmeyeceklerini söyleyen Kahraman, şöyle devam etti:\"Biz çok güzel noktalardayız. Daha iyi noktalara gideceğiz inşallah her sahada; durduramayacaklar, bölemeyecekler. 15 Temmuz akşamı hep beraber olduk. Dedim arkadaşlarıma, \'Parti rozeti yok, ay yıldız var. Hep beraberiz\'. Öyle güzel akşamdı ve parti grup başkanvekillerine rica ettim CHP\'nin MHP\'nin. Üç parti oradaydı. Dördüncü parti ertesi günkü toplantıya katıldı ve ortak deklarasyon 4 parti ile yapıldı ve her biri bayrağın altında demokrasi inancı içerisinde o bombalar atılırken burayı terk etmeden emanetimize sahip olarak devam etti. Dik duracağız, ayakta olacağız, böldürtmeyeceğiz, bayrağımızı indirtmeyeceğiz. Tarih şuuruna sahip olacağız. Kendimiz olacağız.\"Konuşmaların ardından Kahraman, 3,5 yıl süren tadilat çalışmalarıyla yenilenen tesislerin açılış kurdelesini protokol mensuplarıyla birlikte kesti. Kahraman, daha sonra tesisleri gezerek burada görev yapan personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

BAKAN EROĞLU: 24 HAZİRAN, ÜLKEMİZİN TARİHİNDE BİR MİLAT OLACAK

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye\'nin geleceği için çok önemli olduğunu ifade ederek, \"İnşallah bu 24 Haziran, ülkemizin tarihinde bir milat olacaktır\" dedi.

Bakan Veysel Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'nca Kahramanmaraş\'ta 214 milyon TL yatırım bedelli 5 tesisin temel atma ve açılış törenine katıldı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra kürsüye çıkan Bakan Veysel Eroğlu, AK Parti iktidara geldiği günden bu yana bakanlık tarafından şehre yapılan yatırımları ve bundan sonra yapılacak projeleri anlattı.

\'BATININ YENİ PLANI EKONOMİK BASKI\'

İktidar olarak Türkiye\'nin geleceği için çalışırken batının da Türkiye üzerinde oyunlar oynadığını ifade eden Eroğlu, şunları söyledi:\"Ülkemiz üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor. Kahramanmaraşlı bunu çok iyi biliyor. 200 yıldır bu oyun devam ediyor. Batı, bu milleti yok etmek için, bayrağımızı indirmek, ezanımızı susturmak için plan üstüne plan yapıyor. Hatta o plan, 1699 Karlofça\'dan devam ediyor. Şimdi yeni planları şuydu. Batının yeni planı, \'Nasıl olsa seçim 2019\'da yapılacak. Biz 2018 ve 2019 yılında ekonomik açıdan öyle bir baskı uygulayalım ki ve Türkiye zor durumda kalsın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti kaybetsin, millet kaybetsin, Türkiye kaybetsin.\' Cumhurbaşkanımız onu da fark etti ve neticede 24 Haziran\'da seçim yapılması kararı alındı. Sebebi budur. İnşallah bu 24 Haziran, ülkemizin tarihinde bir milat olacaktır. Bu parti meselesi falan değil. 24 Haziran, milletin bekası, devletin ve milletin istiklali ve istikbali açısından çok önemlidir.\"Konuşmanın ardından tesislerin temeli atılıp açılışları gerçekleştirildi. Bakan Veysel Eroğlu daha sonra Kahramanmaraş Valiliği\'ne geçti. Valilik bahçesinde fidan diken Eroğlu, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Vahdettin Özkan\'dan brifing aldı. Eroğlu daha sonra bir basın toplantısı düzenleyerek şehre yapılan yatırımları detaylı olarak anlattı. Eroğlu, AK Parti hükümetinin geçen yılsonuna kadar Kahramanmaraş\'a 25 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirdiğini ve bunun 4 milyar lirasının kendi bakanlığı tarafından yapıldığını kaydetti.Eroğlu, daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 15 Temmuz Millet Parkı\'nın açılışını gerçekleştirdi.

BAŞBAKAN YARDIMCISI HAKAN ÇAVUŞOĞLU: BİZ BURADAYIZ DEDİK



Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, \"AK Parti ve MHP bir araya gelerek milletinin karşısına yerli ve milli duruşlu iki parti olarak çıkmıştır. Biz buradayız dedik. Şimdi milletimiz bunun takdirini verecektir\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa İl Dernekleri Federasyonu\'nun (BİLDEF) düzenlediği birlik ve beraberlik gecesine katıldı. 24 Haziran\'da yapılacak seçimlere ilişkin konuşan Çavuşoğlu, \"16 Nisan\'da bir anayasa değişikliği oldu. Anayasa değişikliği ile beraber Cumhurbaşkanlığı sistemi kabul edildi ve 24 Haziran\'da Cumhur İttifakı dediğimiz bu ülkenin yerli ve milli düşünceye sahip, bir yanda AK Parti, bir yanda Milliyetçi Hareket Partisi seçime gidiyoruz. Evlatlarımıza karşı sorumluluğumuz var. Bu ülkenin sahibi değiliz, gelecek kuşaklara emanetçisiyiz. Türkiye bizim neslimizin yaşadığı o durumları yaşamasın istiyoruz. TV ekranlarında ya da haber programlarında Avrupa\'da ya da Batı\'da bir icadın yansıtıldığı o sahnelerden sonra kendimize dönüp, \'acaba biz bunları görebilecek miyiz?\' derdik. Biz görmeye başladık. Özgüvenimizi yeniden kendimize getirdik, biz yapabiliriz, biz başarabiliriz. Yeter ki yerli ve milli özelliklere sahip olup bu ülkeyi büyütme güçlendirme sevdasında olan aktörle devam edelim\" dedi. İstanbul gibi İslam dünyasının sembollerinden medeniyet coğrafyamızın tarih kentinden Bir siyasi partinin buraya il başkanlığı yapan bir ferdi, Ermenistan\'a yapılanın katliam olduğunu açık açık söyleyebilir mi?\" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, \"Bunların meydana getirdiği bir siyasi teşkilatın bu ülkeyi yönetme hakkı var mı? Bir domuzu bir oturuşla yemekle övünen insanların bu millete vereceği bir şey var mı soruyorum. Hendek çukur siyasetinin yaşandığı dönemde kelle koltukta güvenlik güçlerimiz bu ülke için canını feda ederken, partisinin içerisinde oluşturduğu milletvekillerini bu bölgeye göndererek Türkiye orada insanlara katliam yaptı dedirterek raporlaştıran bir zihniyet bu ülkeye ne verebilir?\" diye konuştu.Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, milletin takdiri vereceğini belirterek \"Tek derdi, tek projesi nasıl olur da Recep Tayyip Erdoğan\'ı bu ülkenin başından atarım olan bir partinin, bu ülkeye verebileceği bir şey yoktur. Terörist cenazesinde ağlayan insanlar, bu milletin temsilcisi olabilir mi? Olamaz. Onun için Türkiye geldiği bu noktadan geri dönemez. Milletimizin eliyle değişen bu sistemi bu defa uygulamak adına ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha güçlü yol var yürümek için Türkiye sevdası. AK Parti ve MHP bir araya gelerek milletinin karşısına yerli ve milli duruşlu bir iki parti olarak çıkmıştır. Biz buradayız dedik. Şimdi milletimiz bunun takdirini verecektir\" açıklamasını yaptı.Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Doğan Haber Ajansı (DHA) Bursa Bölge Müdürü Fuat Kars\'ı temsilen Doğan Haber Ajansı Bursa Muhabiri Gürkan Dural\'a plaket takdim etti.

MAZGALDA MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI



MALATYA\'da boş mazgal çukuruna giren yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Sarıcıoglu Mahallesi İhsan Caddesi\'nde meydana geldi. Önceki gün cadde üzerinde mazgal çukuruna giren kedi çıkamayınca mahsur kaldı. Yavru kedinin sesini duyanlar, Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye görevlisi, mazgal çukuruna eğilerek yavru kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

ÖLEN HAYVANLAR İÇİN TEK KİŞİLİK EYLEM

AYDIN Büyükşehir Belediyesi\'ne ait hayvan barınaklarında, geçen yılın Kasım ayında ölen köpeklerin aylar sonra ortaya çıkan görüntüleri ve fotoğrafları nedeniyle hayvansever Fırat Sert, barınak önünde eylem yapmaya başladı. Barınak çalışanları ise kendilerine kumpas kurulduğunu iddia ederek bunu yapan kişinin bulunmasını istedi.

Olay, 24 Kasım 2017 tarihinde meydana geldi. O gün \'444 40 09\' iletişim hattına Aydın merkez ilçeye bağlı Zeybek Mahallesi\'ndeki TOKİ evleri civarında sokak hayvanlarının kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zehirlendiğine dair ihbar yapıldı. İhbar üzerine olay yerinde zehirlendiği belirlenen 13 köpek, tedavileri için Aydın Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı\'na getirildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen köpeklerden 5\'i yaşamını yitirdi. O sırada barınakta çalışmakta olan bir işçi ise ölen köpeklerin fotoğraf ve görüntülerini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Aylar sonra işten çıkarılan işçi, görüntüleri bazı basın mensupları ve sosyal medya hesaplarından paylaştı. Büyükşehir Belediyesi ile bazı hayvanseverler olayla ilgili birbirini suçladı. Sosyal medyada ve basında çıkan haberlerden dolayı barınakta çalışanlarda olaya tepki gösterdi.

BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU GELENE KADAR EYLEM YAPACAK

Aydın Hayvanseverler Derneği Eski Başkanı Fırat Sert, Aydın Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı önünde önceki gün saat 10.00 itibariyle tek kişilik eyleme başladı. Sert, gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Büyükşehir Belediyemize ait barınakta bir katliam olmuş ve aylar önce yapılan bu katliam adeta yeni olmuş gibi servis edildi. Ben şunu düşünüyorum. Yapılan bu iş tamamen kumpastır. Eğer barınak bunu gerçekten yapmış olsa, köpeği alır ameliyathanede zehirler ve burada çalışanların bile bundan haberi olmaz. Burada daha önce çalışan bir personel işten çıkarılmadan önce bu işi yapmış. Bir hayvansever eylem yaparken, barınak çalışanları ona destek verebilir mi. Dünden beri ben buradayım ve suyumu her şeyi bana barınak çalışanları getiriyorlar. Onlar da benim yanımda olduklarını söylüyorlar. Peki diğer hayvanseverler nerede. İşin içine siyaset girdimi herkes hayvansever oluyor. Barınakta hayvansever yok. Barınaktaki hayvansever bizleriz. Barınak bizim evimizdir. Özlem Çerçioğlu buraya gelecek. Bir gün, bir hafta veya bir ay bekleyeceğim hiç bir şey fark etmez. Ben burada yatıyor burada kalkıyorum. Bu barınağa kamera sistemi kurulacak. Kim ne yapıyorsa onu herkes görecek. Türkiye\'deki tüm barınaklarda hayvanseverler çalışacak. Biz bunu istiyoruz. Bu iş ancak böyle çözülür\" dedi.

\'ÖZLEM ÇERÇİOĞLU\'NUN ASKERLERİYİZ\'

Aydın Büyükşehir Belediyesi saha sorumlusu Serdal Güleryüz de, \"17 ilçenin sokak hayvanları ile ekip olarak bizler ilgileniyoruz. Yaralısına, hastasına; eşeğinden, atına, köpeğine, kedisine kadar biz bakıyoruz. 24 Kasım\'da bize gelen ihbarı değerlendirerek ekip olarak çıktık ve sokakta zehirlenmiş ölmek üzere olan hayvanları toplayarak barınağa getirdik. Durumu çok ağır olanlar vardı. Onları kurtarırız diye düşünürken, bazılarını kurtaramadık. İçimizdeki kötü niyetli nöbetçi arkadaşımızın yapmış olduğundan şüpheleniyoruz. Bu arkadaş böyle bir eyleme kalkışıp hayvanlarında fotoğraflarını çekerek sosyal medyada bundan rant elde edebilecek insanlarla paylaşmışlardır. Bunun bize kurulan bir kumpastır. Ekip olarak bu kumpasın üstesinden gelerek daha iyi şeyler başaracağız. Çünkü biz Özlem Çerçioğlu\'nun askerleriyiz. O arkamızda olduğu sürece şu dağlar bile üstümüze gelse sorun yok\" dedi.

\"OBEZİTE AMELİYATI OLAN HASTALAR TEKRARDAN KİLO ALIYOR\"



40. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi Antalya\'da düzenlendi. Kongrede konuşan Prof. Dr. Fahri Bayram son yıllarda ünlülerin de ameliyatları ile popüler hale gelen obezite cerrahisinin doğru yapılmadığını, psikiyatrik bozuklukları olan hastalara kesinlikle obezite cerrahisi yapılmaması gerektiğini ve hastaların bir kısmının 5 yıldan sonra tekrar kilo aldığını belirtti. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Başkanı Prof. Dr. Sevim Güllü de obezite cerrahisi için belli merkezlerin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmesi ve bu merkezlerin dışında hastaların ameliyat edilmemesi gerektiğini söyledi.

\"NİŞASTA BAZLI ŞEKER DOYMA HİSSİ YARATMADIĞI İÇİN KONTROLSÜZ TÜKETİLİYOR\"

Basın toplantısında konuşan Prof. Dr. İlhan Yetkin ise son zamanlarda çok tartışılan nişasta bazlı şeker hakkında konuştu ve meyvelerde yüzde 10\'un altında fruktoz kullanıldığını ancak birçok hazır gıdada yüzde 55 oranında fruktoz bulunduğunu, bunun da pankreas kanseri, diyabet, karaciğer yağlanması, gut hatta depresyona da neden olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Yetkin ayrıca fruktozun doyma hissi yaratmadığı için kontrolsüz tüketildiğini ve fruktozlu ürünleri çok fazla tüketen hamilelerin çocuklarında ileriki yaşlarda beynin tat duygusunu değiştirdiğini söyledi.

\"NİŞASTA BAZLI ŞEKER BEBEKLERİN TAT DUYGUSUNU DEĞİŞTİRİYOR\"

Fruktozlarda çok az miktarda da olsa cıva bulaşı olduğunu da söyleyen ve bu tehlikeye dikkat çeken Prof. Dr. Yetkin şunları söyledi: \"Mısır şurubundan elde edilen ve fruktoz olarak adlandırılan nişasta bazlı şeker insan ve halk sağlığını tehdit ediyor. Nişasta bazlı şeker iki çeşidi var. Yüzde 42 fruktoz içeren ve yüzde 55 fruktoz içeren. Meyvelerde bulunan fruktoz oranı yüzde 5-10 oranında. Bu nedenle kimse meyvedeki fruktozdan zarar görmüyor ama reformulasyon ile üretilen nişasta bazlı şeker yüzde 55 oranında fruktoz içeriyor. Zararı da buradan geliyor. Mısır, buğday ve patatesten elde ediliyor. En fazla mısırdan elde ediliyor. Çikolata, gofret, şekerleme, bisküvilerde, dışarda yapılan baklavalar, kurabiye, meyve suları, gazlı içecekler ve ketçap içinde bile var. Herkesin günlük tükettiği gıdalarda var. NBŞ diğer şekere göre daha ucuz elde ediliyor ve tatlılık derecesi normal şekeri 100 kabul edersek nişasta bazlı şekerinin tatlılık derecesi 180. Normalin 2,5 katı. Nişasta bazlı şeker hamilelerde çok tehlikeli çünkü bebeğe etki ediyor ve bebeğin beyninde ileride tat duygusunu böyle gelişmesine neden oluyor.\"

\"NİŞASTA BAZLI ŞEKER BAĞIRSAK FLORASINI DEĞİŞTİRİYOR\"

Nişasta bazlı şekerin ürik asit artışına neden olarak gut hastalığına da sebep olduğunu belirten Prof. Dr. Yetkin, \"Nişasta bazlı şeker tokluk duygusu yaratmıyor çünkü leptin hormonunu etkilemiyor. Ne kadar yediğinizin farkında olamıyorsunuz. Örneğin bir dilim pasta yetmiyor ikinciyi yiyorsunuz. Bu madde bağırsak geçirgenliğini de arttırıyor ve floranın değişimine neden oluyor. Bu nedenle toksik maddeler karaciğere geçiyor. Çok net araştırmalarla gösteriliyor. Karaciğer yağlanmasına neden oluyor ve bunların bir çoğunda yağlanma akabinde fibrozis yani karaciğer sertleşmesine sonrasında da siroza neden oluyor. Karaciğer kanserlerinin artışına da neden olabilir diye düşünülüyor. İlerleyen süreçte 1 gram şeker 4 kalori, 1 gram fruktoz da 4 kalori veriyor ama fütursuzca tüketilebildiği için obezite, diyabet artışına neden oluyor. Fazla kilo kolon, meme, pankreas ve karaciğer kanserinde 2,5 kata kadar artışa neden olabiliyor\" dedi.

\"NİŞASTA BAZLI ŞEKERE AZ MİKTARDA DA OLSA CIVA BULAŞI OLABİLİYOR\"

Nişasta bazlı şekerin erken yaşlanmaya da neden olduğunu belirten Prof. Dr. Yetkin, \"Bir başka sıkıntı da üretim aşamasında cıva bulaşının çok fazla olduğu ifade ediliyor. 20 üretim merkezinden 9 tanesinde cıva bulaşı olduğu saptanmış. Örneğin 1000\'de 0,67 cıva bulaşı olması ihtimali var. Kontrolsüz biçimde tüketme ihtiyacı duyulan gıdalar olduğu için de bu risk artıyor. Bir başka yan etkisi de depresyon. Fazla nişasta bazlı şeker tüketenlerde depresyonun daha fazla olduğu gözlemlenmiş. Toplam gıdalar içinde miktarın azaltılması gerekiyor. Toplam gıdanın içindeki miktarı yüzde 10\'un altında olması gerekiyor. Bu da meyvenin içindeki kadar. Avrupa Gıda Güvenliği otoritesi fruktozun toplam miktarının yüzde 20\'nin altında tutulması gerektiğini söylüyor\" dedi.Obezitenin güncel bir konu olduğunu belirten Prof. Dr. Bayram ise obezite ameliyatlarının doğru yapılması gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi: \"Günümüzün salgını obezite, diyabet, kalp hastalığı. Hayat şartları yükseldikçe obezite artıyor. Uyuşuk bir hayat yaşamamız, her yere araba ile gitmemiz ve nişasta bazlı şeker gibi etkenler obeziteyi arttırıyor. En tehlikelisi ise bunun çocukluk çağından itibaren artması. 15 sene önce yaptığımız çocukluk çağı obezitesi yüzde 8 iken yeni yaptığımız çalışmada yüzde 20 olduğunu gördük.\"

\"FRUKTOZ GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ MISIRDAN DA ELDE EDİLİYOR\"

Dünyada en çok genetiği değiştirilmiş (GDO) şekilde üretilen besinlerden bir tanesinin mısır olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yetkin, \"GDO\'lu gıdalar da insan sağlığını etkileyen bir etken çünkü genetiği değiştirilmiş gıdaların aslında doğal gıda özelliğini kaybettiğini, içindeki bazı genetik taşıyıcı maddelerin insanlara geçme ihtimali olduğunu ifade ediyorlar. Bu maddeler tüketildikçe allerji ile ilgili sıkıntıların daha fazla olduğunu da görüyoruz.\"

\"OBEZİTE AMELİYATLARI UYGUN OLMAYAN HASTALARA YAPILIYOR, HASTALAR TEKRAR KİLO ALIYOR\"

Obezite ameliyatlarının çok arttığını belirten Prof. Dr. Bayram 2016 yılı sonuna kadar Türkiye\'de 10 binin üzerinde obezite ameliyatı uygulandığını, 2017 yılı sonuna kadar ise 18 bin civarında olduğunu yani artışın yüzde 80 oranında olduğunu belirtti. Prof. Dr. Bayram ayrıca ünlülerin ameliyat ile zayıflamasının medyada bu ameliyatları yanlış bir biçimde popülerleştirdiğine vurgu yaparak obezite ameliyatları hakkında şunları söyledi: \"Uygun ameliyatlara karşı değiliz. Her obezite hastasının tek tedavisi ameliyat değildir. Belli kriterlere uyan hastalarda ameliyat yapılabilir ama iyi bir endokrinolog tarafından tetkik edilmeli. Yakın dönemde 5 tane psikiyatri ilacı kullanan bir hastanın ameliyat edildiğine şahit olduk. Psikiyatrik bozukluğu olan hastalara ameliyat yapılmaz. Tüm kılavuzlarda bu söylenir. İyi bir psikiyatrik, endokrinolojik muayeneden geçtikten sonra riskler yoksa ameliyat yapılacak. Ayrıca ameliyat olduktan sonra ömür boyu takip gerekiyor. Emboli riski var. Ameliyattan sonra yaklaşık 5 yıldan sonra hastaların yarısı takipten çıkıyor. Tekrar ameliyat olan hasta oranı ise yüzde 20 civarında. Karın ağrısı, ishal, vitamin eksikliği, reflü, çeşitli ülser gelişmesi gibi problemler var. Bunun yanında belli bir kısmında tekrar kilo alma oluyor. 5 yıldan sonra tekrar kilo alma oranı artıyor. Uzun dönemde de iki ciddi problem var. Psikiyatrik bozukluk ve alkol bağımlılığı.\"

\"ÇEVRE KİRLİLİĞİNE KARŞI MÜCADELE BİR SAĞLIK POLİTİKASI OLARAK KARŞIMIZA ÇIKIYOR\"

Prof. Dr. Reyhan Ersoy, sağlıklı bir organizmada vücuda girdikten sonra endokrin sistemin çalışmasını etkileyerek fonksiyon bozukluğuna yol açan çeşitli maddelere endokrin bozucu denildiğini belirtti ve şunları söyledi: \"Yaklaşık son 20 yıldır artan şekilde endokrin bozucuların neden olduğu hastalardan bahseder olduk. Diyabet, kısırlık gibi pek çok problem endokrin bozucular nedeniyle oluyor. Artan nüfus ile beraber sanayi artan ihtiyacı karşılamaya çalıştı. Sanayi arttıkça kullanılan kimyasal maddeler artıyor ve bunlar doğayı kirletiyor. Sanayi atıkları, kozmetikler, ağır metaller bir şekilde vücudumuza giriyor ve değişikliklere yol açıyor. Dünya Sağlık Örgütü\'nün 2012 yılındaki raporundan sonra endokrin bozucuların obezite üzerinde etkisi de ortaya çıktı ve çevre kirliliğine karşı mücadele de bir sağlık politikası olarak karşımıza çıkıyor.\"

\"ERKEKLERDE DE KEMİK ERİMESİ RİSKİ VAR, HER 3 SANİYEDE 1 KİŞİDE KEMİK KIRIĞI OLUŞUYOR\"

Toplantıda konuşan Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Başkanı Prof. Dr. Sevim Güllü ise osteoporoz konusunda açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Güllü, kadınlarda yüzde 13 erkeklerde yüzde 8 oranında osteoporoz görüldüğünü belirtti ve şunları söyledi: \"Erkekler kemik erimesini önemsemediği için genellikle geç teşhis ediliyor. Her 3 saniyede 1 kırık ortaya çıkıyor. Kadınlarda 50 yaş üstünde her 3 kadından 1\'i kırık riski, her 5 erkekten 1\'i de kırık riski taşıyor. 24 bin kalça kırığı oluştuğunu biliyoruz. Yaşlanan bir toplum oluyoruz, birçok hastalık tedavi ediliyor ve dolayısıyla daha yaşlı bir toplum oluyoruz. Osteoporozun Türkiye\'de 2050 için 205 milyon dolar maliyeti olduğu düşünülüyor. Kalçasını kıran her 5 kişiden 1\'i 2 yıl içinde hayatını kaybediyor, yüzde 40\'ı ise bağımlı hale geliyor. Yüzde 80\'i ise kırıktan sonra eskiden yaptığı işleri yapamamaya başlıyor. Günde 20 dakika güneşlenmek D vitamini açısından yeterli. Tuzdan fazla beslenmek de kemiklere zarar veriyor. Sigara ve alkol kullanımı da yine kemikleri güçsüzleştiren bir etken. Bazı gereksiz ilaç kullanımları da kırık riskini arttırıyor.\"

\"GEBELİKTE İYOT EKSİKLİĞİ BEBEĞİN ZEKASINI ETKİLİYOR\"

Prof. Dr. Sait Gönen ise önlenebilir zeka geriliklerinin en önemli nedenlerinden bir tanesi gebelik esnasında annenin hipotiroid olması ya da iyot eksikliği olduğunun altını çizerek şunları söyledi: \"İyot eksikliği, düşük, ölü doğum, konjenitan anomaliler, artmış bebek ölüm hızı, çocukta mental ve fiziksel gelişme geriliği, erişkinde guatr, hipotiroidi ve mental fonksiyon bozukluğuna neden olabilir. Bunun için sofra tuzu denilen rafine tuzu öneriyoruz. Kadınlarda çok sık görülen haşimoto hastalığından söz edebiliriz. Kadınlarda görülme sıklığı erkeklere göre çok daha fazla.\"

\"7 KİŞİDEN 1\'İ DİYABETİNDEN HABERDAR DEĞİL\"

Prof. Dr. Oğuzhan Develi ise kongrede konuşulan önemli konulardan bir tanesi olan diyabete değindi. Prof. Dr. Develi, 7 kişiden 1\'inin diyabetinden haberdar olmadığını, son yıllarda cilt altına yerleştirilen cihazlar ile kan şekeri kontrolünün daha kolay takip edilebildiğini belirtti ve şunları söyledi: \"Birçok diyabetli çocukları olan aileler bu şekilde çocukların kan şekeri seviyelerini takip edebiliyorlar. Daha ileri yaştaki diyabetli bireyler için de bu kullanılabiliyor. Hipoglisemi verilen düşük kan şekeri kişinin algılamasının bozulmasına, zihninin bozulmasına neden oluyor. Bu cihazların kullanıma girmesi ile hipoglisemiyi kontrol edebilir hale geldik.\"

\"AŞI TARTIŞMAYA AÇIK DEĞİL\"

Çocukluk çağı aşıları hakkındaki son zamanlarda sıkça medyada yer alan tartışmalara da değinen Prof. Dr. Develi, aşılamanın hastalıkları önlediğini ve bunun tartışmaya açık olmadığını belirterek şunları söyledi: \"Diyabetli bireylerde iyi kan şekeri kontrol olsa bile kan şekerinin arttığını görüyoruz. Kışın influenzaya bağlı grip diyabetli bireylerde ölümcül olma riski çok fazla. Eğer aşılanmazsanız bu problem nedeniyle hayatını kaybetme riskiniz çok daha fazla. Birçok diyabetli birey bu nedenle hastaneye yatıyor. Grip aşısı mutlaka en geç kasım ayında diyabetli bireylerin uygulaması gereken bir aşı. Zatürree aşısı diyabetli bireylerde gerekli. 19 yaşından itibaren zatürree aşısı diyabetli bireylerde yapılmalı. 65 yaşın üstünde mutlaka yapılmalı.\"

BOZCAADA\'DA BİNLERCE KİŞİ MARATONA KATILDI

ÇANAKKALE\'nin Bozcaada ilçesinde bu yıl 8\'incisi düzenlenen New Balance Bozcaada Yarı Maratonu ve 10K Koşusu binlerce sporseverin katılımı ile gerçekleştirildi. Maraton, Türkiye\'nin dört bir yanından gelen amatör ve profesyonel sporcuların yarışına sahne oldu. Bozcaada Belediye Başkanı CHP\'li Hakan Can Yılmaz da Toplum Gönüllüleri Vakfı yararına gençlerin projelerine destek için koştu.

Bozcaada\'nın eğlenceli ve bir o kadar da zorlu parkurunda gerçekleşen koşuda, Yarı Maraton 20K ve 10K olmak üzere iki parkur koşuldu. Toplu ısınma hareketleri ardından saat 11.00\'de verilen start ile yarı maraton koşusu, 11.30\'da verilen start ile de 10K koşusu başladı. Bozcaada Cumhuriyet Meydanı\'ndan start alan koşu aynı meydanda sona erdi.20 kilometre koşulan Yarı Maraton\'un, erkekler kategorisinde genel klasman birincisi 1:12:50\'lik derecesi ile Üzeyir Söylemez olurken, ikinci koşuyu Kefyalew Deja Buruse 1.14.52 sürede tamamladı. Üçüncülüğü ise 1.15.41 süre ile Hasan Turgut elde etti.Yarı Maraton kadınlar kategorisinde ise genel klasmanda 1.32.23\'lük dereceyle Duygu Turgut Boyan birinciliği, 1.35.23\'lük dereceyle Büşra Gelmez ikinciliği, 1.37.17\'lik dereceyle Halime Karakoyun üçüncülüğü elde etti.Erkekler 10K koşusunda, Argachew Assefa 33.50\'lik derecesiyle birinci, Yüksel Gültekin 34.59 derecesiyle ikinci, Kudret Arabacı da 35.23 ile üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise Nursel Karataş 39.34\'lük derecesiyle birinci, Dina Atak 40.03\'lük derecesiyle ikinci, Benhür Öncel de 44.46 ile üçüncü oldu.10K koşusunda 65 yaş üstünde birinciliği Makbule Karabıyık (78) elde etti.Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri, Bozcaada Kaymakamı Mustafa Akın, Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından takdim etti.Öte yandan, Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz da Toplum Gönüllüleri Vakfı yararına gençlerin projelerine destek için koştu. Başkan Yılmaz, \"Bu sene etkinliğe ben de koşarak destek vermek istedim. Gençlerin projelerine destek vermek ve yardımcı olmak adına ve onların projelerini bir nebze de olsa ekonomik açıdan rahatlatmak adına kendim koşarak bağış kampanyasına katıldım. Etkinliğe katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Yaklaşık 20 senedir hiç spor yapmıyorum. Bu koşuyu inanın bitirebileceğimi düşünmüyordum. Ama ben hayatta çıktığım hiçbir yoldan geri dönmedim. Lütfen gençlerimiz de dönmesin\" dedi.

ÇÖP BİDONLARINDAN DAVULLARI, KÜREKLERDEN ZİLLERİ İLE KONSER VERDİLER

ESKİŞEHİR\'in Tepebaşı Belediyesi\'nin temizlik işçilerinden oluşan Eko Şov Ritim Grubu, Muğla\'nın Datça ilçesinde keyifli bir performans sergiledi. Çöp kovaları, çöp kutuları ve kürek gibi günlük çalışmalarında kullandıkları araç gereçleri enstrüman olarak kullanan grubun konseri, tam not aldı.

Datça Kültür Sanat Dayanışma (DKSD) grubu tarafından düzenlenen \'Can Yücel Kültür Sanat Festivali\', Eskişehir\'in Tepebaşı Belediyesi temizlik işçilerinden oluşan, Eko Şov Ritim Grubu\'nun konseriyle renklendi. Çöp kovaları, çöp kutuları ve kürek gibi günlük çalışmalarında kullandıkları araç gereçleri enstrüman olarak kullanan grubun konseri, Datçalıların beğenisini topladı. Cumhuriyet Meydanı\'ndaki ilginç konseri, yüzlerce kişi izledi. Orkestra şefi Halil İbrahim Eker yönetiminde, 22 kişiden oluşan grup, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Çöp kovalarını davul, kürekleri ise zil gibi kullanarak izleyicileri coşturan grup, Erkin Koray\'ın \'Çöpçüler\' şarkısını da seslendirdi. Org ve flüt desteği ile repertuvarlarını zenginleştiren ve programlarında bugünün sevilen eserlerine de yer veren grup, alkış topladı. Konserin sonunda temizlik işçilerinin müzik eşliğinde hep bir ağızdan seslendirdiği, 1 Mayıs Marşı\'na izleyenler de katılınca, renkli görüntüler ortaya çıktı.

ÇATAK VE MURADİYE\'DE FESTİVAL COŞKUSU

Van\'ın Çatak ve Muradiye ilçelerinde 2 gün sürecek festivaller başladı. Çatak\'ta Kanispi Ceviz, Bal, Alabalık ve Doğa, Muradiye ilçesinde de Bendimahi Balık Göçü Festivali düzenlendi. Çatak ilçesine gelenler rafting, Kanisipi Şelalesi\'nde mehteran takımı ve Hacivat Karagöz gösterilerini; Muradiye\'deki festivale katılanlar da dünyada sadece Van Gölü\'nde yaşayan inci kefalinin her yıl üremek için sürüler halinde nehirlere uçarcasına yaptığı göçü izledi.

Çatak\'ta 9\'uncu Kanispi Ceviz, Bal, Alabalık ve Doğa Festivali düzenlendi. Çatak\'a yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Kanispi Şelalesi\'nin bulunduğu bölgede yapılan festivale, Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer katıldı. Festival renkli görüntülere sahne olurken, halk oyunları, Hacivat Karagöz ve kukla gösterisi yapıldı. Festivalde konuşan Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, vatandaşların yıllarca yalnızlaştırıldığını söyleyerek, \"Göreve başlar başlamaz, yıllarca yalnızlaştırılan, devlet ile arası açtırılan vatandaşların umudu olduk. Bize bir adım gelene biz on adım gittik. Özellikle belediyelerden umudunu kesen ve halkın kapısı olduğunu unutan insanlara kucak açıp devletimizin sıcaklığı, sabrı ve hoşgörüsü ile yaklaşarak tüm vatandaşlarımızla bir araya geldik. Daha önceki yönetimler tarafından yarım yamalak yapılan gündelik işlerin çok ötesine geçip kalıcı eserler bırakmak için kolları sıvadık. Tarihi köprülerinden eşsiz güzellikteki şelalelerine, ilçe merkezinde kesişen derelerinden tertemiz doğasına, insanlarımızın misafirperverliğinden samimiyetine, kırmızı benekli alabalığından organik balına kadar birçok güzellik ile cenneti andıran ilçemizin terörle değil, içinde barındırmış olduğu bu güzellikleri ile tanınması ve Van\'ın görülmeye değer en güzel ilçelerinden biri olduğunun bilinmesini istiyoruz\" dedi.Yapılan konuşmalarının ardından düzenlenen kurumlar arası rafting yarışmasının startı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Akgül tarafından verildi. Yarışmada dereceye girenlere festivalin ikinci günü Kıraç konserinden sonra ödülleri verilecek.

İNCİ KEFALİNİN GÖÇÜNÜ İZLEDİLER

Muradiye ilçesinde ise 1\'inci İnci Kefali Festivali düzenlendi. Yağmurlu havaya rağmen büyük ilgi gören festivale Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel ve vatandaşlar katıldı.Muradiye\'deki festivale gelenler sağanak altında, dünyada sadece Van Gölü\'nde yaşayan inci kefalinin her yıl üremek için sürüler halinde nehirlere uçarcasına yaptığı göçü izledi. Keyifli anların yaşandığı festival alanına gelen vatandaşlar müzik eşliğinde halay çekip stres attı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yücel, inci kefalini tüm dünyaya tanıtmak istediklerini, festivali de bu amaçla düzenlediklerini söyledi. En büyük şansızlıklarını ise yağmurlu hava olduğunu belirten Yücel, \"Buna rağmen Van kent merkezinden yüzlerce ziyaretçi geldi. Bu da bizi mutlu etti. Önümüzdeki yılar daha kapsamılı bir festival yapmayı planlıyoruz\" dedi.

