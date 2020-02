DHA YURT BÜLTENİ-1

1)MEZARLIKTA GECE GÖRÜLEN KIZ, POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

ÇORUM\'da bir genç kızın 4 gecedir mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağladığı, görevlilerin kendisini fark etmesi üzerine uzaklaştığı iddia edildi. Polis, genç kızın bulunması için çalışma başlattı. Olay, kent merkezinde bulunan Ulu Mezarlık\'ta meydana geldi. Görevliler, 4 gecedir bir genç kızın mezarlığa gelip bir mezarın başında ağladığını fark etti. Genç kız, görevliler kendisine seslenince bölgeden uzaklaştı. Bunun üzerine durum polise bildirildi. Mezarlıktaki görevliler, ayrıca kızın görüldüğü mezarın üzerine, \'Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak\' yazılı bir not bıraktı. Önceki gece polisin mezarlık çevresinde yaptığı çalışmada bir sonuç alınamadı.Bölgede esnaf Oğuz Atıcı, \"Dört gündür böyle bir durum var. Polisler mezarlığa geldiğinde o gizemli kız mezarların arasına doğru kaçtı\" dedi.

- Bir vatandaşın çektiği ve genç kıza ait olduğu iddia edilen görüntü

- Mezarlıktan detaylar

2)8 YAŞINDAKİ RAHMİ, DİCLE NEHRİ\'NE GİREN KÖPEĞİ KURTARMAK İSTERKEN BOĞULDU

DİYARBAKIR\'da, Dicle Nehri\'nde sürüklenen sokak köpeğini kurtarmak için suya giren 8 yaşındaki Rahmi Çiçek, akıntıyla birlikte gözden kayboldu. İki saatlik aramanın ardından bulunan Çiçek, olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır\'ın Merkez Yenişehir ilçesi, Fiskaya semtinde oturan 8 yaşındaki Rahmi Çiçek, öğlen saatlerinde Dicle Nehri kıyısında oynarken, bir sokak köpeğinin akıntıyla birlikte sürüklendiğini gördü. Köpeği kurtarmak için birden suya atlayan çiçek de akıntıyla birlikte sürüklenerek gözden kayboldu. Çevredeki çocukların bağırarak yardım istemesi üzerine vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler bölgeye arama kurtarma ekiplerini çağırdı. Suyun içerisinde yaklaşık 2 saat arama yapan ekipler, küçük Rahmi\'nin cansız bedenine ulaştı. Suyun içerisinden çıkarılan Çiçek\'in hayata döndürülmesi için olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Rahmi Çiçek, hayata döndürülemedi. Talihsiz çocuğun kurtarmak için canından olduğu köpek ise bulunamadı.

Olay yerine gelen ambulansla Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Çiçek\'in cansız bedeni, daha sonra ailesine teslim edildi. Rahmi Çiçek, akşam saatlerinde Feritköşk Mezarlığı\'na defnedildi.

- Dicle Nehri kenarında çocuğa kalp masajı yapılması

3)BARAJDA BOĞULDU



KONYA\'nın Çumra ilçesinde baraj gölüne giren Yusuf Göz (27), boğularak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçede bulunan Apa Barajı\'nda meydana geldi. İddiaya göre evli ve 3 çocuk babası Yusuf Göz, ailesiyle birlikte piknik yapmak için Apa Barajı\'na gitti. Serinlemek için baraja giren Göz, kısa süre sonra çırpınarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Konya Büyükşehir Belediyesi Çumra İtfaiye ve Arama Kurtarma dalgıç ekibi tarafından yapılan aramalarda Yusuf Göz\'ün cansız bedenine ulaşıldı. Göz\'ün cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

- Cesedin çıkartılması

- İtfaiyenin olay yerine gelişi

- Yusuf Göz'ün fotoğrafları

4)DİYARBAKIR\'IN EĞİL İLÇESİNDE 2 KİŞİ BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ



DİYARBAKIR\'ın Eğil ilçesinde 20 yaşındaki Bilal İritaş düştüğü Dicle Nehri Baraj Gölü\'nde, 7 yaşındaki Abdulaziz Kızıl ise sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti.Diyarbakır\'ın Eğil ilçesindeki Dicle Nehri Baraj Gölü\'ne piknik yapmaya giden giden 20 yaşındaki Bilal İritaş, öğlen saatlerinde dengesini kaybederek suya düştü. Suya düştükten sonra akıntıyla birlikte gözden kaybolan İritaş\'ın bulunması için vatandaşlar seferber oldu. Vatandaşların çabalarının sonuç vermemesi üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Dalgıç ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan arama çalışmalarının ardından İritaş\'ın cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan Eğil ilçesinde meydana gelen bir başka olayda 7 yaşındaki Abdulaziz Kızıl da Yatır Mahallesi bölgesinde dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından sulama kanalından çıkarılan Abdülaziz Kızıl, ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Küçük çocuk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

5)YOLCU MİNİBÜSÜ İLE KAMYON KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 7 YARALI

KAHRAMANMARAŞ\'ta, yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Göllü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Adem Kiraz yönetimindeki 46 M 0 488 plakalı yolcu minibüsü, karşı yönden gelen Bayram Çayır\'ın kullandığı 46 BN 466 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kamyon sürücüsünün yara almadan atlattığı kazada minibüs sürücüsü Adem Kiraz ile 6 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Yaralıya müdahale edilmesi

- Kaza yapan araçlar

- Polisin tutanak tutması

- Yaralının ambulansa taşınması

- Genel ve detay görüntüler

6)VİRAJA HIZLI GİREN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI



İZMİT\'te, viraja girerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, gece yarısı D-100 Karayolu Kuruçeşme Yeni Mahalle girişinde meydana geldi. Şevket Aydoğan yönetimindeki 41 SD 476 plakalı otomobil viraja hızlı girmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarpıp takla attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü Şevket Aydoğan, Efkan İlter, Emre Özdemir ve Ozan Kelekli\'yi araçtan çıkardı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Kaza yapan aracın görüntüsü

- Yaralılardan görüntü, detay

7)DİREĞE ÇARPAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ, SÜRÜCÜ YARALANDI



DÜZCE\'de, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Otomobil ikiye bölünürken, sürücü Eren Çelebi yaralandı.Kaza öğleden sonra, Metek Mahallesi\'nde meydana geldi. Düzce kent merkezi yönüne giden Eren Çelebi yönetimindeki 81 AE 606 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol ortasındaki refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Otomobil ikiye ayrılırken, sürücü Çelebi yaralandı. Eren Çelebi, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Otomobilin ikiye ayrıldığını görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Olay yerinden görüntüler

- Otomobilden detaylar

8)KALDIRIMA ÇIKAN OTOMOBİL KADINA ÇARPTI

KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, mendil satarak geçimini sağlayan 69 yaşındaki Fatma Özkan, kaldırıma çıkan otomobilin çarpması sonucu araç ile elektrik direği arasında sıkıştı. Yaralanan kadın tedavi altına alındı. Olay akşam saatlerinde, Darıca Abdi İpekçi Mahallesi Ethembey Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği 06 AY 7400 plakalı otomobil kaldırıma çıkarak geçimini mendil satarak sağlayan Fatma Özkan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye çarptı. Elektrik direği ile araç arasında sıkışan Fatma Özkan ağır yaralanırken, diğer kişi ise hafif yaralandı. Otomobilden inen sürücü olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Fatma Özkan 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Darıca Farabi Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı.

Polis, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Aracın görüntüleri

- Kadının ayağından fırlayan ayakkabısı

- Kaza yapan otomobilin çekiciye yüklenilmesi

9)TIRA ARKADAN ÇARPAN MİNİBÜS İKİYE BÖLÜNDÜ

AMASYA\'da önünde seyreden TIR\'a arkadan çarpan minibüs, iki parçaya ayrıldı. Kaza, dün Alpaslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sezer Hombaç\'ın idaresindeki 05 FE 533 plakalı minibüs, yolun sağ şeridinde seyir halindeki İskender Temel\'in yönetimindeki 42 GN 576 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Sürücülerin yara almadan atlattıkları kazada, minibüsün iki parçaya ayrıldı. Kaza ile ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

-Tırdan ve minibüsten detay

-Diğer detaylar

MALATYA\'DA ŞİDDETLİ DOLU YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

10)ALTGEÇİTLER KAPANDI, DOLU KAMYONLARLA TAŞINDI

Malatya\'da aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle Milli Egemenlik ile Şehit Üsteğmen Selim Keskin Kılıç alt geçidi kapandı. Göle dönen ve trafik akışının durduğu alt geçitlerde itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi iş makineleriyle alt geçitlerde biriken doluyu kamyonlara yükleyerek temizleni. Dolu ve sağanak yağış nedeniyle kentte çok sayıda da hasarlı kaza meydana eldi. Trafik polisleri de yollardaki sürücülere hız yapmamaları konusunda uyardı.

- Kepçenin doluyu sürüklemesi

- Arabanın suyun üstünden geçmesi

- Arabaya dolu yağması

- Akar sudan görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

11)KIBRIS GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

MANİSA\'nın Kula ilçesinde hayatını kaybeden 65 yaşındaki Kıbrıs gazisi Muammer Bedez, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.Kıbrıs gazisi Muammer Bedez, 3 gün önce tarlasında koyunlarını otlattığı sırada yılan sokması sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bedez, yoğun bakımda verdiği 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Cenaze, İbrahimağa Mahallesi\'ne götürülüp yakınlarından helallik istenmesinden sonra, askeri törenin yapılacağı Kula Merkez Kurşunlu Camii\'ne getirildi. Törene, Kula Kaymakamı Osman Güven, İlçe Jandarma Komutanı Nedim Yerli, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Askerlik Şubesi Komutanı Hüseyin Bakırlı, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Kula Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Çürük ve birçok gazinin yanı Bedez\'in yakınları katıldı.

Cenaze, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kula Aile Kabristanlığı\'nda toprağa verildi.

- Cenazenin Camiye getirilişinden görüntü

- Cenaze namazından görüntü

- Genel ve detay görüntü

12)MANİSA\'DA KORKUTAN YANGIN



MANİSA\'nın Turgutlu ilçesindeki bir apartmanın çatı katında çıkan yangında evlerinde mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar oluştu. Yangın, dün gece saat 22.30 sıralarında Şehit Samet Yılmaz Sokak\'taki bir apartmanın çatı katında çıktı. Elektrik kablosundan çıktığı iddia edilen yangını fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken bir yandan da evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatının tamamen yanması nedeniyle binada maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Paniğe kapılan kadının sakinleştirilmeye çalışılması

- Toplanan mahallleli

- Genel ve detay

13)KÖPEK YAVRUSU YANGINDAN SON ANDA KURTARILDI

AYDIN\'ın Nazilli ilçesindeki bir oto boya dükkanında çıkan yangında işyeri ve 3 otomobil yanarak kullanılamaz hale gelirken, bir köpek yavrusu ise yanmaktan son anda kurtarıldı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi\'nde bulunan bir oto boya dükkanında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevler arasında kalan köpek yavrusunu kurtarırken, yangını diğer işyerlerine sıçramadan söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, işyeri ve içinde bulunan 3 otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

- Yanan işyerinden görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Yanan otomobillerden görüntü

- İtfaiye ekiplerince yanmaktan kurtarılan köpek yavrusundan görüntü

- Genel ve detay görüntü

14)ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI KANLI BİTTİ: 1 ÖLÜ

ÇORUM\'un Osmancık ilçesinde iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, Çiftlikler mahallesi Çengel Kaya mevkiindeki çeltik tarlasında meydana geldi. İddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle Ali A. ile Ethem Curkuş (56) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ali. A., Curkuş\'u bıçakladı. Curkuş olay yerinde hayatını kaybetti. Ali A. polis tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

-Olay yerinden detay

-Polisin olay yerinde inceleme yapması

15)1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI\'NDA İŞ KAZASINDA ÖLDÜ

ORDU\'da, işletmeciliğini yaptığı iş yerinde tadilat yaparken, üzerine beton duvar devrilen Halil İbrahim Gönül, hayatını kaybetti.

Olay dün akşam Altınordu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi\'nde meydana geldi. Lahmacun ve pide işletmeciliği yapan Halil İbrahim Gönül, işyerinde tadilat yaptığı esnada, beton duvarın üzerine devrilmesi sonucu yaralandı. Ordu Devlet Hastanesi\'ne sevk edilen Halil İbrahim Gönül hayatını kaybetti. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nde çalışırken iş kazası geçiren Gönül\'ün cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Gönül'ün fotoğrafı

16)1 MAYIS GÖSTERİLERİNİN YAKININDAKİ SİLAH SESİ PANİĞE NEDEN OLDU 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

MERKEZ Kocasinan ilçesindeki Mimarsinan Parkı\'nda 1 Mayıs kutlamaları sona ererken, saat 17.30 sıralarında, yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Gevhernesibe Mahallesi Hukukçular İş Merkezi\'nden silah sesleri geldi. İş merkezinin 12\'nci katından gelen 7-8 el silah sesi üzerine alanda görevli polisler, hemen harekete geçti. İş merkezine özel harekât ve olay yeri inceleme polisleri sevk edildi. Olayla ilgili alkollü olduğu belirlenen Ersin İ. (35) gözaltına alındı. Reşat Vural Polis Merkezi Amirliği\'ne götürülen şüphelinin ifadesi alınmaya başlandı. Polisin yaptığı incelemede, olayda kullanılan tabancanın kurusıkı olduğu ve ateş eden kişinin ailevi sorunlarından dolayı bunalımda olduğu belirlendi.

- Polislerin iş merkezine doğru hareketlenmesi

- Asansörle çıkmaları

- Özel harekatın gelmesi

- Genel ve detay

17)HATAY\'DA 1 MAYIS KUTLAMASI

HATAY\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Eğitim-Sen Hatay Şubesi öncülüğündeki sendikaların ve çeşitli STK\'ların katılımıyla coşku içinde kutlandı. Kutlamaların en renkli anı ise CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı\'nın söylediği şarkılar oldu.

CHP HATAY MİLLETVEKİLİ HİLMİ YARAYICI KONSER VERDİ

Hatay\'ın merkez Defne İlçesi Doğuş Okulları önünde toplanan çeşitli sendika ve STK\'lara mensup vatandaşlar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir araya geldi. Ellerinde pankartlarla sloganlar atarak ilerleyen grup Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi önündeki alanda buluştu. Burada yapılan çeşitli konuşmaların ardından kutlamalar CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı\'nın verdiği konserle sona erdi. Hilmi Yarayıcı başta 1 Mayıs marşı olmak üzere birçok şarkı ve marşı katılımcılarla birlikte seslendirdi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için bir araya gelenler olaysız bir şekilde dağıldı. Kutlamalara CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal ile Hilmi Yarayıcı katılırken, polis helikopteri de etkinlik boyunca havada tur attı.

-Alanlarda yürüyenlerden detaylar

-Pankart ve sloganlar detay

-Alandan genel ve detaylar

-CHP Milletvekili Hilmi Yarayıcı'nın konseri

18)MERSİN\'DE 1 MAYIS KUTLANDI

MERSİN\'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, merkez ve ilçelerde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalara CHP Mersin Milletvekilleri Hüseyin Çamak, Aytuğ Atıcı, Mezitli Belediye Başkanı CHP\'li Neşet Tarhan, Yenişehir Belediye Başkanı İbrahim Genç\'de katıldı. Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde toplanan kalabalık, kortej halinde Cumhuriyet Meydanı\'na yürüdü. Yürüyüşte düdük çalan katılımcılar, \"Yaşasın 1 Mayıs\", \"Faşizme karşı omuz omuza\", \"Yaşasın işçi dayanışması\" sloganları attı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş sonrasında Cumhuriyet Meydanında toplanan kalabalık, davul zurna eşliğinde halay çekti. Kutlama alanının hemen yanında bulunan süs havuzunda çocukların yüzmesi ilginç görüntüler oluştururken, bir süre sonra görevliler tarafından farkedilen çocuklar havuzdan çıkarıldı. Tertip komitesinin katılımcılara hitabının ardından, türkücü Hüseyin Turan sahne aldı. Anamur, Tarsus ve Silifke ilçelerinde düzenlenen kutlamalarda da alanlara çıkanlar eğlendi. Yaklaşık 3 saat süren etkinliklerin ardından kutlama olaysız bir şekilde son buldu.

Polis noktasından görüntü

Alana gelenler

Polisin üst araması yapması

Taşınan pankartlar

Gruplar yürürken

Slogan atanlar

Süs havuzunda yüzen çocuklardan genel ve detay

19)ADANA\'DA COŞKULU 1 MAYIS KUTLAMASI

ADANA\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, büyük bir coşkuyla kutlandı.

KESK, DİSK, Türk-İş ve TMMOB\'un öncülüğünde merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Kasım Gülek Kavşağı\'nda toplanan binlerce kişi, Uğur Mumcu Meydanı\'na yürüdü. Çeşitli döviz ve pankartlar taşıyan grup, sık sık hükümet karşıtı sloganlar attı. CHP ve HDP milletvekillerinin yanısıra aralarında eşcinsellerin de bulunduğu göstericiler, yürüyüş boyunca renkli görüntüler oluşturdu. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüşe katılanlar, arama noktasından geçirilerek miting alanına girdi. Miting alanında halay çekip slogan atan eylemcilere seslenen 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Muzaffer Yüksel, 1 Mayıs\'ı kutladı. Mitingde ünlü sanatçı Mustafa Özarslan da konser verdi.

- Açılan pankartlar

- Yürüyüşten görüntüler

- Polisin güvenlik önlemi alması

- Çatılardak özel harekat polisleri

- Miting alanından genel görüntüler

20)AYVALIK\'TA DENİZ VE KUMSALDAN DEMİR ÇIKARILACAK

BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde sahilden demir çıkarmak için ön arama izni alan firma yetkilisi Salih Ünal, projenin denize ve kumsala zarar vermeyeceğini savundu. Ünal, \"Metalik madenin deniz dibinden arındırılması, canlı ortamının renklenmesine yardımcı olacaktır. Daha çok canlı türünün yaşamasına olanak sağlayacaktır\" dedi. Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi açıklarında denizden ve kumsaldan demir madeni çıkarmak için İzmir Aliağa merkezli şirket tarafından ön arama izni alındı. Bölgede incelemelerde bulunarak açıklamalar yapan şirket yetkilileri Orhan Kandemir, Salih Ünal ve Nüvit Yarar, çevreye kesinlikle zarar verilmeyeceğini savundu. Çakıl ve taşlara dokunulmayacağını belirten Ünal, süpürge yöntemi ile kumların çekileceğini, metalik malzemenin manyetik şekilde ayrıştırılarak geri bırakılacağını söyledi. Hiçbir kimyasal atığın da bırakılmayacağını belirten Ünal, endişesi olan vatandaşların gelip çalışmaları görebileceğini kaydetti.

Maden mühendisi Salih Ünal, \"Deniz ortamında yapılacak olan faaliyet, tarama gemisi (Diredger) üzerinden taban kumunun süpürge yardımıyla emilerek, seperatöre alınması ve içindeki metalik malzemenin (demir) manyetik şekilde ayrıştırılarak, geriye kalan kumun tekrar deniz ortamına boru vasıtasıyla verilmesi gerçekleşecektir. Projede kum ve çakılın alımı yapılmayacak olup, sadece içerisindeki metalik maden ayrıştırılmış olacaktır. Proje alanı, Balıkesir\'in yaklaşık 110 kilometre güney batısında, Ayvalık\'ın 10 kilometre güneydoğusunda, Altınova Mahallesi\'nin yaklaşık 3 kilometre kuzey batısında bulunmaktadır. Proje, deniz dibi canlıları ve bitkileri örtüsüne zarar vermeyecektir. Aksine daha çok canlı türünün yaşamasına olanak sağlayacaktır. Metalik madenin deniz dibinden arındırılması, canlı ortamının renklenmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca vatandaş, kumsalda demir tozu olan kuma yattığında kum sıcaklığı 20 derece ise 2 katına çıkar bu da vücuduna zarar verir\" diye konuştu.

- Kumdaki demirin mıknatıs ile ayrıştırılması

- Salih Ünal ile röportaj.

- Altınova sahilinden genel ve detay görüntü

21)MİLLİ GÜREŞÇİ KAYAALP\'İN AİLESİ ŞAMPİYONLUK MAÇINI HEYECANLA İZLEDİ

Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp\'in Yozgat\'ta yaşayan ailesi şampiyonluk maçını heyecanla izledi. Final müsabakasını evlerinde televizyondan izleyen milli güreşçi Rıza Kayaalp\'in annesi, babası ve kardeşleri büyük bir heyecan yaşarken altın madalyayı kazanması için dua etti. Anne Sevgi Kayaalp finali izledikten sonra oğlunun başarılarının gurur verici olduğunu belirterek, \"Allahım oğluma nice nice Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları nasip etsin. İstiklal Marşımızı söyletti. Bayrağımızı dalgalandırdı. Oğlumla telefonda görüştüğümde \'Hataya düşme, İstiklal Marşımızı söylet, bayrağımızı dalgalandır, dört kez dön ben seni buradan göreyim\' dedim. Oğlumla gururluyum, mutluyum, çok sevinçliyim. Hem bizim hem de Türkiye\'nin gururu oldu\" dedi.

Rıza Kayaalp\'in ikiz kardeşi Zehra Kayaalp Güneş de, maçı izlerken çok heyecanlandığını ifade ederek, \"Ankara\'da yaşıyorum ama kardeşimin 8\'inci Avrupa şampiyonluğunu burada izlemek nasip oldu. Tüm Türkiye gurur duyuyor, biz de gurur duyuyoruz, çalışmasının karşılığını aldı çok mutluyuzö diye konuştu.

Baba Kelami Kayaalp ise, oğlunun 8\'inci kez Avrupa şampiyonu olduğunu, dünya ve olimpiyat şampiyonu olmasını çok istediklerini belirterek, İstiklal Marşını söyletmesi ve Türk bayrağını dalgalandırmasından dolayı gururlandıklarını söyledi.

-Şampiyonluk maçının izlenmesi

-Aile fertlerinden detay

-Heyecan görüntüleri

-Konuşmalar

-Genel ve Detay

22)BİROL GÜVEN\'DEN, ŞAMPİYONLUK MAÇINA ÇIKACAK DARICA GENÇLERBİRLİĞİ\'NE MANGAL PARTİSİ

DİZİ yapımcısı ve senarist Birol Güven, Spor Toto 3. Lig. 2. Grupta hafta sonu şampiyonluk maçına çıkacak memleketinin futbol takımı Darıca Gençlerbirliği\'nin futbolcularını \'Çocuklar Duymasın\' dizi setinde mangal partisinde ağırladı.

Bu hafta sonu kendi evinde karşılaşacağı Muğlaspor\'u yenmesi halinde şampiyon olacak olan Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği\'ni, Birol Güven dizi setinde ağırladı. Birol Güven, \'Çocuklar Duymasın\' dizi çekimlerinin yapıldığı Darıca Pirireis Mahallesi\'ndeki sette mangal partisi verdi. Dizi oyuncularından \'Hüseyin\' rolündeki Alparslan Özmol ve \'Şükrü\' rolündeki Şükrü Koyuncu, Darıca Gençlerbirliği teknik ekibi ve futbolcuları ellerindeki sarı yeşil bayraklarla karşıladı. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karbacak ve Darıca Gençlerbirliği Başkanı Mücahit Vural\'ın da katıldığı yemek öncesi futbolculara dizi seti gezdirilerek bilgi verildi.

Futbolcuların istirahatları nedeniyle yemekten ayrılmalarının ardından dizi oyuncuları Birol Güven\'in 54\'üncü yaş günü nedeniyle sürpriz yaparak doğum günü pastası kesti. Pastanın getirilmesi ile birlikte oyun havası eşliğindeki müziğe kendilerini kaptıran dizi oyuncuları, Birol Güven\'i de aralarına alarak göbek attı. Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, yaptığı jestden dolayı Birol Güven\'e teşekkür ederken imzalı forma hediye etti. Mücahit Vural ise şampiyonluk için Muğlaspor\'u mutlaka yenecekleri sözünü verdi.

-Dizi oyuncularının futbolcuları marş söyleyerek bayraklarla karşılamaları

-Birol Güven'in futbolcularla tek tek el sıkışması

-Futbolcuların seti gezmesi, fotoğraf çektirmeleri, mangal partisi

-Birol Güven'in doğum gününün kutlanması

-Birol Güven'e forma hediye edilmesi

