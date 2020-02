DHA YURT BÜLTENİ- 1

1)120 NÜFUSLU KÖYÜN ŞEHİDİNİ, 5 BİN KİŞİ UĞURLADI

HAKKARİ\'de nöbet sırasında düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cumali Sarıtaş\'ın (28) cenazesi, memleketi Afyonkarahisar\'ın Emirdağ ilçesinde toprağa verildi. 120 nüfuslu Balcam köyündeki törene aralarında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'ın da bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Törende oğlunun tabutuna sarılan Emine Sarıtaş, \"Beni yaktın oğlum, ben sensiz ne yaparım?\" diye ağladı. Hakkari\'nin Dağlıca bölgesinde, nöbet sırasında mevzide ayağının kayması sonucu düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cumali Sarıtaş için memleketi Emirdağ ilçesine bağlı Balcam köyünde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin babası Arif Sarıtaş ile annesi Emine Sarıtaş\'ın oturduğu eve ve köye Türk bayrakları asıldı. Köyde sürekli dualar okunurken, metanetini korumaya çalışan şehidin babası Arif Sarıtaş cenaze gelmeden önce taziyeleri kabul etti. 5 kardeşin ortancası olan şehidin, en küçük kardeşi Songül Sarıtaş ise cenaze töreninin yapılacağı alana 112 ekipleri tarafından sedyede getirildi. Songül Sarıtaş, elinde ağabeyinin fotoğrafını taşıdı. Cumali Sarıtaş için köy meydanında cenaze töreni yapıldı. Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Ak Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve Hatice Dudu Özkal, MHP Milletvekili Mehmet Parsak da katıldı. Şehidin naaşının köye gelmesinin ardından aile gözyaşlarına hakim olamadı. Ailesinin yaşadığı evin önünde helallik alınması sırasında şehidin kardeşleri, annesi ve babası tabuta sarılıp ağladı. Anne Emine Sarıtaş, \"Beni yaktın oğlum, ben sensiz ne yaparım? Allah\'ım bu acıya nasıl dayanabilirim\" diye feryat etti. Baba Arif Sarıtaş da \"Oğlum Cumali\" diye Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü. Şehidin ağabeyi, ablası ve kardeşleri tabutun başında fenalık geçirdi. Cenaze namazı öncesinde \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' sloganları atılıp, tekbir getirildi.

\'SEN BİZİM ŞEREFİMİZSİN\'

Helallik alınmasının ardından Balcam Camii\'ndeki cenaze namazına geçildi. İl Müftüsü Şükrü Kabukçu\'nun ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerin omuzladığı şehidin naaşını alan kalabalık köy mezarlığına kadar götürdü. Mezarlığa gidilirken Bakan Osman Aşkın Bak, baba Arif Sarıtaş\'ın koluna girerek yürüdü. Cenaze taşındığı sırada bir kadının, \"Sen rahat uyu. Bizden daha çok var. Sen bizim şerefimizsin\" diye bağırdığı duyuldu.

5 BİN KİŞİ KATILDI

120 nüfuslu Balcam köyündeki şehidin cenaze törenine yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cumali Sarıtaş\'ın cenazesi törenin ardından köy mezarlığında toprağa verildi. 4 yıldır Dağlıca\'da görev yapan Şehit Cumali Sarıtaş\'ın bekar olduğu öğrenildi.

2)BBP SİVAS İL BAŞKANI BULUT:TAKİPSİZLİĞİN KALDIRILMASI BİZİ MEMNUN ETTİ

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, kurucu Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu\'nun ölümüne ilişkin soruşturmada savcılığın bazı şüpheler üzerine takipsizlik kararını kaldırmasına ilişkin, \"İğne ile kuyu kazıyarak bugünlere gelmenin, Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları suikastinin müsebbiblerinin kanun önünde hesap verecek olmalarının Türk Devleti açısından duyduğum memnuniyeti paylaşıyorum\" dedi. BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 20 Haziran 2016 tarihinde Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından \'ana dosya\' diye tanımladıkları 132 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildiğini, buna karşılık yaptıkları itirazın 2. Sulh Ceza Hakimliğince değerlendirildiğini söyledi. Bulut, \"Türk adaletinden bundan sonra beklediğimiz helikopterin düşürüldüğü bölgedeki köylüleri kimin ya da kimlerin tehdit ettiğinin belirlenmesi, cenazelerin kaldırılmadan önce olay yerine savcıların neden intikal ettirilmediği, helikopter üzerindeki cihazların neden söküldüğü, helikopterin düşme anında jetlerin orada bulunma nedenleri, İsmail Güneş\'in çenesi kırık vaziyette saatlerce telefonda nasıl görüşme yapabildiği, bölgede uçan jetlerin pilotlarının Suriye\'de düşen pilotlar olup olmadığı, radar kayıtlarının yaklaşık 4 dakikalık görüntülerinin neden gizlendiği, kaza kırım ekibinin soruşturma kapsamına alınması, arama kurtarma ekibine verilen bilgilerin yanlışlığı ve gecikme sebebin, \'Muhsin Yazıcıoğlu bulundu\' bilgisini açıklayarak Alperenlerin ve köylülerin arama yapmasını engelleyenlerin neden böyle bir açıklama yapma gereği duyduklarının mahkeme önünde Türk Ceza Kanunu gereğince sorulması en büyük dileğimiz ve isteğimizdir. Büyük Birlik Partililer ve Alperenler olarak yüce Türk milletinin içinden bir Hamza yürekli, koç hakimin çıkacağı, Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının hesabını soracağına olan inancımız tamdır\" dedi.

\'TAKİPSİZLİĞİN KALDIRILMASI BİZİ MEMNUN ETTİ\'

Takipsizlik kararının kaldırılmasının Büyük Birlik Partililer ve Alperenleri memnun ettiğini belirten Bulut, \"İğne ile kuyu kazıyarak bugünlere gelmenin, Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları suikastinin müsebbiblerinin kanun önünde hesap verecek olmalarının Türk devleti açısından duyduğum memnuniyeti paylaşıyorum. Tüm iyi insanlardan beklentimiz odur ki bizim yanımızda olsunlar. Muhsin Yazıcıoğlu suikasti Türk Devleti için önemlidir\" ifadelerini kullandı. Toplantıya kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ile partililer katıldı.

3)SERİK\'TE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

ANTALYA\'nın Serik ilçesinde iki komşu arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Hasan Borucu (26) ve İsmet Korkmaz (49) yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli ise polis tarafından yakalandı.

Serik\'e bağlı Kozağacı Mahallesi Elmalı mevkiinde oturan ve aralarında daha önceden husumet olduğu öne sürülen iki komşu olan S.A. ile Hasan Borucu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada iddiaya göre S.A. yanındaki ruhsatsız tabancayla Hasan Borucu ile yanındaki kardeşi Hakan Borucu (24), İsmet Korkmaz ve Ahmet Memiş\'e (24) ateş etti. S.A. olay yerinden kaçarken, durumu ağır olan Hasan Borucu ile İsmet Korkmaz çevredekilerin yardımıyla Serik Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Hasan Borucu ile İsmet Korkmaz hastanede yaşamını yitirdi. Cenazeler yapılan incelemenin ardından hastanenin morguna konuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ise kalçasından vurulan Ahmet Memiş\'i ambulansla Serik Devlet Hastanesi\'ne, sağ bacağından vurulan Hakan Borucu\'yu da ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Ahmet Memiş ilk müdahalesinin ardından Antalya\'ya sevk edildi. Haberi alıp hastaneye gelen Hasan Borucu ve İsmet Korkmaz\'ın yakınları gözyaşı döktü. Polis ise herhangi bir olayın çıkmaması için hastanede ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüpheli S.A. ise polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan S.A.\'nın polis merkezine götürüldüğü ve işlemlerinin sürdüğü belirtildi

4)ÖDEMİŞ\'TE CİNAYET: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, İbrahim Bülbül (32) ve Erdoğan Gölcük (30) öldürülmüş, Gültekin Köle (32) ise aynı yerde yaralı halde bulundu. Olay yerindeki bir av tüfeği ve bir tabancaya incelenmek üzere el konuldu.

Bugün saat 15.00 sıralarında, Ödemiş-Şirinköy Karayolu\'nun 2\'nci kilometresindeki Kerpiçlik Mevkii\'nde yaralı bir kişi olduğunu görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, İbrahim Bülbül ile Ödemiş\'te berberlik yapan Erdoğan Gölcük\'ün cesetlerini bulurken, Gültekin Köle\'nin ise yaralı olduğu anlaşıldı. Yapılan incelemede, Bülbül\'ün başından, çiftçilik yapan eniştesi Köle\'nin ise sırtından tabancayla, Gölcük\'ün ise bacağından av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi. Gültekin Köle ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Köle\'nin sağlık durumun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Yaşamını yitiren İbrahim Bülbül ile Erdoğan Gölcük\'ün cesetleri ise jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

Olayda yaşamını yitiren İbrahim Bülbül\'ün eniştesi Gültekin Köle ile bugün saat 13.00 sıralarında Erdoğan Gölcük\'ü iş yerinden aldıkları belirlendi. 3 kişinin olay yerine geldiği otomobilin yanında bulunan tabanca ve av tüfeğine incelenmek üzere el konuldu. Jandarma, soruşturma başlatırken, Bülbül, Gölcük ve Köle\'nin birbirlerini vurdukları üzerinde durulduğu belirtildi.

5)SU KANALINA DÜŞEN GENCİN CESEDİNE ULAŞILDI

AKSARAY\'da arkadaşlarıyla pikniğe giden ve dengesini kaybedip düştüğü su kanalında akıntıya kapılarak kayboldan Ayhan Ermiş\'in (16) cenazesi AFAD ekipleri tarafından düştüğü yerin 28 kilometre uzaklığındaki Topakkaya mevkiinde bulundu. Ermiş\'in cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.

Gölete düşen otomobilde 3 çocuğuyla birlikte öldü (ek)

6)EŞİ VE 3 ÇOCUĞUNUN ÖLDÜĞÜ YERE GELDİ

ADANA\'nın Saimbeyli ilçesinde gölete uçan otomobilde eşi ve 3 çocuğunu kaybeden Rukiye Hoşça, yakınları tarafından yaşadıkları Kayseri\'nin Melikgazi ilçesinden kazanın yaşandığı yere getirildi. Ayakta durmakta zorlanan ve sinir krizi geçiren Rukiye Hoşça\'ya hazır bekletilen ambulansta sakinleştirici iğne yapıldı. 30 metre derinlikten hala çıkarılamayan otomobilin içinde sıkıştığı belirtilen Musa, çocukları Ebubekir ve Umut Hoşça için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarına ise havanın kararması ve şiddetli yağış nedeniyle ara verildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Göle uçan otomobilde 3 çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden Musa Hoşça\'nın dün sosyal medya hesabından \"Ehbe ehbe Kayseri goca adamı bitirdin nalet olsun hayırlı akşamlar gönül dosları\" notuyla biri çocuklarıyla çekilmiş iki fotoğraf paylaşması dikkat çekti.

7)ÜST ÜSTE 2 GOL YİYEN TAKIMIN TARAFTARI SAHAYI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

DÜZCE\'de, amatör ligde Karaçalıspor\'un Çamlıspor\'a son dakikalarda üst üste 2 gol atması ile taraftarları sahayı birbirine kattı. Maçın son 5 dakikası polis gözetiminde oynandı.

Düzce 2. Amatör Ligde Nurettin Zafer Stadyumu\'nda Çamlıspor ile Karaçalıspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı. Maçın ikinci yarısında ise Karaçalıspor 75 ve 80\'inci dakikalarda 2 gol attı. Bunun üzerine maçın 85 dakikasından itibaren 3-1 geriye düşen Çamlıspor taraftarları sahaya torpil ve yabancı madde atarak hakemleri hedef almaya başladı. Olayların büyümesi ile birlikte stadyuma polis ekipleri çağırıldı. Polis ekiplerini gören Çamlıspor oyuncuları da kavgaya dahil olunca polis ekipleri biber gazı kullandı. Bu sırada Çamlıspor kalecisi Mert Aksu, kavgayı görüntülemeye çalışan basın mensuplarına saldırarak çekim yapmalarını engellemek istedi. Yaklaşık yarım saat duran maç taraftarların sakinleştirilmesi ile birlikte yeniden başladı. Maçın kalan 5 dakikası polis ekiplerinin gözetiminde tamamlandı. Maç sonunda Karaçalıspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

8)MOTOSİKLETLE HIZ DENEMESİ 2 GENCİN ÖLÜMÜ İLE SONUÇLANDI

BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde 32 yaşındaki Görkem Önen, motosikletle hız denemesi yaparken nalbur malzemesi getiren kamyona arkadan çarptı. Kaza şiddetiyle Önen ve arkasında oturan motorun sahibi 28 yaşındaki Umut Özcanbay hayatını kaybetti.

Kaza saat 04.30 sıralarında Bandırma ilçesi İnönü caddesi ile Atatürk Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Umut Özcanbay(28) yaklaşık 3 ay önce aldığı 03 YB 818 plakalı yarış motorunu denemesi için Görkem Önen(32)\'e verdi ve kendisi de arkasına bindi. Şehir merkezinde çorbacından çıkarak İnönü Caddesi üzerinde deneme sürüşü yapan gençler, iddialara göre yolunda boş olmasından faydalanarak sürat yaptı. Görkem Önen\'in kullandığı motosiklet, mal getirmek üzere Atatürk Caddesi ile İnönü Caddesi\'nin kesiştiği kavşaktan geçmekte olan Hakkı Aslan yönetimindeki 16 DE 540 plakalı kamyona yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan 2 genç olay yerinde yaşamlarını kaybetti. Kısa bir süre önce eşinden ayrılan Önen\'in motosikletini eşine verdiği, kendisinin de Umut Özcanbay\'da bulunan motosiklet modelinden almak istediği ve bu nedenle Umut Özcanbay\'ın aracı ile deneme sürüşüne çıktıkları öğrenildi.

Görkem Önen ve Umut Öczanbay\'ın cesetleri olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bandırma Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken Kamyon sürücüsü Hakkı Aslan gözaltına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.

9)TEM\'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ 1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

BOLU\'da, TEM Otoyolu\'nda orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra taklalar atan otomobildeki 54 yaşındaki Mehmet Dede öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu\'nun Bolu Batı gişeleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Mahmut Dede idaresindeki 34 BDP 143 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Otomobil yaklaşık 50 metre refüjde ilerledikten sonra aydınlatma direğine çarpıp taklalar atarak devrildi. Kazada, Mehmet Dede olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Mahmut Dede, Mevlüt Dede, Halil Dede ve Hanım Muratoğlu yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Mehmet Dede\'nin cenazesi morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu\'nda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERAK, MADDİ HASARLI KAZAYA NEDEN OLDU

Kazaya bakmak için yavaşlayan sürücüler nedeniyle trafik olumsuz etkilendi. Kazaya bakan bir TIR sürüsü ile otomobil sürücüsünün araçları çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı.

EKMEK HASSASİYETİ

Bu arada, yaralılara yardım etmek için duran bir kadın da yola saçılan ekmekleri toplayarak yol kenarındaki yeşil alana koydu.

10)KONYA\'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI



KONYA\'nın Kulu ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu sürücülerden Erkan Sayan (40) öldü, 3 kişi yaralandı. Yaşamını yitiren sürücü Sayan\'ın emniyet kemerini koltuğunun arkasından bağladığı görüldü.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Ankara-Konya karayolunun Kulu Sanayi Kavşağı\'nda meydana geldi. Samet Tosun\'un (21) kullandığı 42 FDZ 30 plakalı otomobil, kavşakta Erkan Sayan yönetimindeki 42 GG 521 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Sayan ile Tosun\'un yanında bulunan Süleyman Tosun ve Seval Akkoç (27) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan Erkan Sayan yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Sayan\'ın cesedi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Diğer 3 yaralı ise yapılan tedavilerinin ardından Konya\'ya sevk edildi.

EMNİYET KEMERİNİ ARKADAN TAKMIŞ

Hayatını kaybeden Erkan Sayan\'ın emniyet kemerinin ikaz sesini önlemek için arkasından taktıkığı belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

11)ARAÇ VE DUVAR ARASINDA SIKIŞAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ

ADANA\'da fabrikadan yük aldığı TIR\'a binmeye hazırlanan Yılmaz Çıngıl (40), aracın bir anda hareket etmesi sonucu araçla duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Sarıçam İlçesi\'ndeki Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi\'nde bulunan bir plastik fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, Yılmaz Çıngıl 07 GLU 51 plakalı TIR ile yük aldıktan sonra yola çıkmak için araca yöneldi. Şoför kapısını açıp, araca binmeye hazırlanan Çıngıl, aracın bir anda hareket etmesi sonucu TIR ile duvar arasına sıkıştı. Fabrikadaki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılıp, sağlık görevlilerine teslim edilen Çıngıl\'ın öldüğü belirlendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

12)KAMYONA ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

İZMİR\'in Karabağlar İlçesi\'nde, motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yöne giden F.K. yönetimindeki kamyona arkadan çarpan 20 yaşındaki Özcan İmza hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 21.00 sıralarında İzmir-Çeşme Otoyolu Limontepe Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Plakasız motosikletiyle Çeşme yönüne giden Özcan İmza yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yöne giden F.K. idaresindeki 35 DAA 16 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikleti gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde İmza\'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz gencin cesedi savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırılırken, kamyon şoförü F.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

13)GÜRCÜ MAFYA LİDERİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRIYA 6 GÖZALTI

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde mafya lideri olduğu öne sürülen Gürcistan uyruklu Gaioz Giorkhelidze\'nin (60) ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan ve aralarında aynı saldırıda yaralanan Giga Petriashvili\'nin (27) de bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kemer\'e bağlı Arslanbucak Mahallesi\'nde 8 Nisan akşamı Gaioz Giorkhelidze ile Giga Petriashvili, 2888 Sokak\'taki evlerine birkaç metre uzaklıktayken, yanlarına yaklaşan beyaz bir otomobilden kar maskeli 2 kişi indi. Şüpheliler, Gaioz Giorkhelidze ile Giga Petriashvili\'ye tabancayla 6 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu başından vurulan Gaioz Giorkhelidze yaşamını yitirirken, Giga Petriashvili ise bacağından yaralandı. Kurşunların isabet ettiği çevredeki iki araçta da hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri aynı saldırıda bacağından yaralanan Giga Petriashvili ile Rus, Gürcü ve Ermeni uyruklu olduğu belirlenen şüpheliler R.A.(54), D.G. (55), D.K. (32), A.M. (32) ve A.J.\'yi (41) gözaltına aldı. Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Gaioz Giorkhelidze\'nin Rostov bölgesinin en ünlü mafya liderlerinden biri olduğu ve Rusya\'da \'Giya Kutaisskiy\' lakabıyla bilindiği, olayın ise bir mafya hesaplaşması olduğu öne sürüldü. Aynı saldırıda yaralanan Giga Petriashvili\'nin, Gaioz Giorkhelidze\'nin oğlu olduğu iddiasının ise gerçeği yansıtmadığı, ikili arasında kan bağı bulunmadığı ortaya çıktı.

PLAKA İKİZ ÇIKTI

Diğer yandan olayda kullanılan aracın üzerindeki plakanın ikiz plaka olduğu ve Kiriş Mahallesi\'nde yapılan aramalarda yol kenarında bulunduğu kaydedildi.

ŞÜPHELİLER SERBEST

Antalya\'nın Kemer ilçesinde mafya lideri olduğu öne sürülen Gürcistan uyruklu Gaioz Giorkhelidze\'nin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan ve aralarında aynı saldırıda yaralanan Giga Petriashvili\'nin (27) de bulunduğu 6 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Yaklaşık 8 saat ifade veren şüpheliler adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

14)ADANA\'DA FETÖ\'NÜN 6 ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ GÖZALTINA ALINDI

ADANA\'da Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖPDY) \'gaybubet evi\' olarak adlandırdığı hücre evine baskın yapan polis, örgütün üst düzey yöneticisi olduğu öne sürülen 6 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise yüklü miktarda para, sahte pasaport ve kimlikler ele geçirildi.

FETÖPDY\'nin aranan 6 üst düzey yöneticisinin merkez Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi\'nde bir hücre evinde kaldıkları bilgisine ulaşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese baskın yaptı. Polis, şüphelilerin kendilerini fark etmemeleri için evin kapısını çilingir yardımıyla açarak girdi. Karşısında polisi gören şüphelilerin biri, koşarak evin balkonundan aşağı bir cep telefonu attı. Şüphelinin attığı cep telefonu, apartmanın hemen yanında inşaat için kazılan, içi su dolu çukura düştü. Örgütün \'gaybubet evi\' olarak adlandırdığı hücre evinde arama yapan polis, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, sahte kimlik ve pasaport ile yüklü miktarda para ele geçirdi. Çukura atılan cep telefonunu bulmak için inşaat alanında çalışma başlatılırken, evde üst düzey yönetici olduğu belirtilen 6 kişi ise gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 6 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

15)SAHTE KOMİSERLERİ GERÇEK POLİSLER YAKALADI

BALIKESİR\'in Bandırma İlçesi\'nde kendilerini komiser olarak tanıtıp, telefonla aradıkları 85 yaşındaki Ö.Ç.\'yi dolandırmak isteyen 30 yaşındaki Ahmet A. ile 22 yaşındaki Aziz A. yakalandı. Mahkemeye çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Bandırma\'da yaşayan Ö.Ç.\'yi ev telefonundan arayan Ahmet A. ile Aziz A.\'nın kendilerini komiser olarak tanıtıp, adının FETÖ olaylarına karıştığını öne sürerek yaşlı adamdan bankadaki paralarını çekip kendilerine vermelerini istemesi sonucu meydana geldi. Korkudan bankaya giden Ö.Ç., hesabında bulunan 30 bin lirayı çektikten sonra parayı, söylenenleri yapıp, bankanın önünde bekleyen Aziz A.ya verdi. Bu sırada yaşananlardan şüphelenen bankada işlem yapan bir polis memuru cep telefonu ile 155\'i arayıp ekip istedi. Kısa sürede bankanın önüne gelen ekipler önce Aziz A.\'yı yakaladı ardından kaçan Ahmet A.\'yı olaydan iki saat sonra gözaltına aldı. Aziz A.\'ın dolandırıcılık suçundan 8 ıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve arandığı ortaya çıktı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde götürülen şüpheliler ifadelerinin ardından \"dolandırıcılık\" suçundan çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildiler.

16)ŞANLIURFA\'DA SAĞANAK VE DOLU

ŞANLIURFA\'da öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Suruç ve Birecik\'te bazı evlerin duvarları yıkıldı, ağaçlar devrildi, su baskınları görüldü.

Kent merkezi ile Suruç ve Birecik ilçelerinde öğle saatlerinde dolu yağışı ve sağanak etkili oldu. Aniden başlayan yağış nedeniyle vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı. Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kendilerini korumak için iş yerlerine ve korunaklı yerlere sığınarak yağışın bitmesini bekledi. Dolu ve sağanak nedeniyle bazı yollar ve alt geçitler sular altında kaldı.

Suruç ilçesinde yağışla birlikte şiddetli rüzgar ağaçları yerinden sökerken, Birecik\'te fıstık bahçeleri sular altında kaldı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışında cadde ve sokaklar beyaza büründü, yayalar yürümekte ve sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Tıkanan rögarlar yüzünden bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Kırsal mahallelerde de etkili olan dolu yağışı nedeniyle ekili araziler zarar gördü.

17)\'ŞELALE ELİMİZDEN ALINMAYA ÇALIŞILIYOR\'

MANAVGAT Belediye Başkanı Şükrü Sözen, belediyeye tahsis edilen Manavgat Şelalesi\'nin mahkeme kararıyla ellerinden alınmaya çalışıldığını söyledi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Side Ek Hizmet Binası\'nda CHP\'li Manavgat Belediyesi meclisi üyeleri ve birim müdürlerinin de katıldığı basın toplantısı düzenledi. Toplantıda geçen pazartesi günü Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve İlçe Başkanı Hasan Öz\'ün kendisine yönelik eleştirilere ve iddialara yanıt veren Başkan Sözen, açıklamada ifade edilen \'yalan\' ifadesinin siyasi nezakete sığmadığını, kendisinin \'yalan\' tabiri yerine \'yanlış bilgi\' dediğini, bu açıdan her iki ismi de siyasi nezakete davet ettiğini söyledi. Türkbeleni projesinin açılışına katıldığını ve konuşma yaptığını belirten Sözen, kendisinin o zaman 14 bin metrekarelik beton bloktan haberinin olmadığını kaydetti. Türkbeleni\'nde beton yapılaşmaya karşı olduğunu aktaran Sözen, Büyükşehir Belediye meclisinde konunun sadece SİT alanının imar uygulamasında gündeme geldiğini, asıl projenin Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapıldığını aktardı. Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Öz\'ün siyaset ve yerel yönetim tecrübesinin olmadığını belirten Sözen, \"Ben bu işe başladığımda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi\'nde gittim staj yaptım. Bu ayıp bir şey değil. Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Öz de gelsin Manavgat Belediyesi\'nde staj yapsın. Ona kapımız açık\" dedi.

\'YARDIM İSTEDİK\'

Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın\'ın aslen Manavgatlı olmasına rağmen bugüne kadar hiç Manavgat\'a gelmediğini ve ilçede yaşanan sorunlara kayıtsız kaldığını savunan Başkan Sözen, milletvekili Aydın\'dan Manavgat Şelalesi\'nin devri konusunda yardım istediğini de anlattı.

\'BAKAN ÇAVUŞOĞLU DIŞINDA KİMSE YARDIM ETMEDİ\'

Manavgat Şelalesi\'yle ilgili belediye olarak çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını ve kendilerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu haricinde kimsenin yardım etmeye yanaşmadığını belirten Başkan Sözen, \"Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu bütün samimiyetiyle mücadele vermiştir. Buranın Manavgat Belediyesi\'nde kalması gerektiğini ifade etmiştir. Ona rağmen bir Manavgat Belediyesi olarak şelaleyi alamadık. Devam eden Maliye Bakanlığı\'ndan, Turizm Bakanlığı\'ndan üst hakkımız olmasına rağmen, müktesep haklarımız iki bakanlıkta devam etmesine rağmen mahkeme kararıyla elimizden alınmaya çalışıyor. Bilirkişi raporları, şunlar, bunlar hala mücadele ediyoruz. Ama oranın Manavgat Belediyesi\'ne ait olduğu inancıyla korkmadan gittik oraya dev bir yatırım yaptık. Yeni bir çehreye kavuştu. Yerine göre iyi sezonda 4- 5 milyon turistin geldiği bir yer. Turizmin nefis noktalarından bir tanesi\" diye konuştu.

Bu olaylar yaşanırken orman mühendisi olan ve Orman Genel Müdürlüğü\'nde önemli mevkilerde görev yapan milletvekili İbrahim Aydın\'dan da yardım istediğini aktaran Başkan Sözen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Sayın vekilim orman kökenli olduğunuzu bildiğim için sizden destek istedim şelaleyle ilgili. Manavgat halkı adına destek istedim, kendi adıma değil. \'Manavgat halkı böyle istiyor, burası Manavgat Belediyesi\'nde kalması lazım sayın vekilim desteğine ihtiyacım var\' dedim. Bana ne dedin sayın vekilim, \'Ya, ben o işlere karışmam, Büyükşehir Belediye Başkanına git\' dedin. Bana adres gösterdiğin yer mülkün sahibi değil. Mülkün sahibi Orman ve Su İşleri Bakanlığı, mülkün sahibi Kültür ve Turizm Bakanlığı, üst hakkı kurgulayan Maliye Bakanlığı. Sen bana adres olarak büyükşehri gösterdin, bana hiç destek bile olmadın. Bu Manavgat\'ın konusu değil midir?\"

18)KARATAY: 10 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN KARACİĞERİNDE YAĞLANMA VAR



KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde konuşan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, şekerli ve gazlı içeceklerin karaciğerde yağlanmaya neden olduğunu belirterek, \"Artık 10 yaşındaki çocukların karaciğerinde yağlanma var\" dedi.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Gebze Belediyesi\'nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Gebze Kültür Merkezi\'nde düzenlediği \'Gerçek Tıbbın 10 Şifresi\' konulu konferansta sağlıklı beslenmenin sırlarını anlattı. ABD\'de yaşayan dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz\'ün \'Japon patlıcanı mucizedir\' açıklamasını eleştiren Prof. Dr. Canan Karatay, \"Sağlığımızı kendi elimizde tutacağız. Sebebine gelince; vücudumuzun nasıl işlediğini doğal olarak bilince, sorunları çözeriz. Yok o şunu ye dedi, yok bu onu ye dedi, şunu yerseniz mucizedir, ABD\'de yaşayan meşhur kalp cerrahımız \'Japon patlıcanı mucizedir\'; bunların hiçbir gerçekliği yoktur. Mucize diye bir şey olmaz. Mucize diye bir gıda olmaz, bir ot olmaz. Hepsi kandırmacadır, aldatmacadır ve hepsi ticaridir, haberiniz olsun. İnsan vücudu sağlıklı olduğu sürece hücreler normal çalıştığı sürece, bir kalp doktoru olarak, iç hastalıkları profesörü olarak zaten mucizeye ihtiyacınız kalmıyor. Mucize diye bir şey yok\" diye konuştu.

Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmasını da anlatan Prof. Dr. Karatay, \"Ben 51 yıllık hekimim. Zamanında bira göbeği, alkol göbeği denirdi. Hakikaten birayı çok içenler, alkolü çok kullananların karaciğeri yağlanırdı. Fakat şimdi artık 10 yaşındaki çocukların karaciğerinde yağlanma var. 10 yaşındaki çocuklar alkol almıyorlar. Şekerli, gazlı içecekler alıyorlar. 1-2 yaşından itibaren doğum günü partilerinde bunlara arz ediliyor, bunlar da bunun bağımlılığına başlıyorlar. Dolayısıyla hem çocuklarımızın hem halkımızın alkolüdür. Hazreti Muhammed zamanında olsaydı şekerli, gazlı içeceklerin haram olduğunu söylerdi. Bunu ben Diyanet İşleri Başkanı\'na da söyledim. Çocuklarımıza C vitamini vermeyecek miyiz diye sorular geliyor. Meyve sularının C vitamini kaynağı olduğu halkımıza senelerce söylendi. Halkımız da yıllardır çocuklarına meyve sularını verip kendileri içiyor ve göbekler de yağlanıyor\" dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay, hastalıkları düzeltmenin kişinin elinde olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Şekerler ve her türlü un, yağ olarak depo edilir. Bunu unutmayın. Her türlü ekmekler, yok kırmızı un, yok kepek unu, yok şu unu, bu unu yani un haline geldiği anda her türlü şekerli sıvı içecekler de hepsi trigliseritleri yükseltir. Bunlar vücudumuzda yağ olarak depo edilir, hastalıkların temeli atılmış olur. Gözde katarakt, felç, beyinde pıhtı atması, kalp hastalıkları, akciğer hastalıklarına neden olur. Bacaklarda diz ağrıları, ayaklarda damar bozuklukları, deri hastalıkları ve meme kanseri, rahim kanseri, prostat kanseri, mesane kanseri, yemek borusu kanseri ve karaciğer kanserine neden olur. Bunların tümü kendi elimizdedir ve önlemek kendi elimizdedir. Hastalanmışsak da düzelmek elimizdedir. Hiçbiri genetik değildir.\"

