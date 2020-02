DHA YURT BÜLTENİ-1

1)BEKİR BOZDAĞ: AK PARTİLİLER AMPÜLE, MHP\'LİLER ÜÇ HİLALİN ALTINA MÜHRÜ BASACAK, BU KADAR BASİT BİR ŞEY

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ittifak kanun teklifinde oyun nasıl kullanılacağına ilişkin \"İttifakta \'oylar nasıl çarpılır, toplanır, bölünür, oy zayi olursa ne olur, mühür nereye basılırsa nasıl olur\' o bizim işimiz değil. O seçim kurulunun işi. AK Parti\'yi gördüğümüzde altına mührü basmak. O kadar. İttifak bu. Oyumuzu, ampulün altına mührü basmak suretiyle ifade edeceğiz. MHP\' liler de gidecek üç hilalin altına mührü basmak suretiyle oyunu ifade edecek. Bu kadar basit bir şey.\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat Gençlik Kolları 5\'inci Olağan Kongresinde konuştu. Bekir Bozdağ, AK Parti ve MHP\'nin ortak imzasıyla hazırlanan ittifak kanun teklifine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: \"Ben ittifak nedir ona girmeyeceğim. Teknik kısım YSK\'nın, İl Seçim Kurulu\'nun işi. İttifakta oylar nasıl çarpılır, nasıl toplanır, nasıl bölünür. Oy zayi olursa ne olur, mühür nereye basılırsa nasıl olur, o bizim işimiz değil. O seçim kurulunun işi, teknik bir iş. Bizim işimiz, sandığa gidip, AK Partiyi gördüğümüzde altına mührü basmak. O kadar. İttifak bu. Oyumuzu, ampulün altına mührü basmak suretiyle ifade edeceğiz. MHP\' liler de gidecek üç hilalin altına mührü basmak suretiyle oyunu ifade edecek. Bu kadar basit bir şey. Bugüne kadar AK Parti oy pusulasında nasıl yer alıyor, Yozgatlı kardeşlerim nasıl AK Parti\'nin altına mührü basıyorsa yeni dönemde de aynı şey olacak. Sandığa gideceğiz, oy pusulasını alacağız, ampul nerde diye bakacağız, gördüğümüz yerde de altına evet mührünü basacağız, oyum AK Partiye diyeceğiz. Geri kalan ittifak hesaplarını seçim kurulu yapsın. O bizim işimiz değil.\"

\"TÜRKİYE\'NİN SÜRDÜRDÜĞÜ HAREKATI BU KARARIN ETKİLEMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR\"

Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat Gençlik Kollarının düzenlediği program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bekir Bozdağ, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'nin (BMGK), Suriye\'de bir ay insani ateşkes kararı almasına ilişkin \"Bildiğiniz gibi Türkiye\'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ediyor bu harekatın amacı terör örgütleri, onlara ait araç gereç mühimmat ve benzeri sığınakların imha edilmesi, bölgenin terörden ve teröristlerden arındırılması, bölgede yeniden istikrar, barış ve huzur ortamı tesis edilerek bölge halkının terör örgütlerinin baskı ve zulümden kurtarılması, hem ülkemizin sınırlarının güvenliğinin sağlanması hem de sınır boyunda yaşayan vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanmasıdır. Türkiye, bu harekatı terör örgütlerine ve teröristlere karşı yapmaktadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin aldığı karara baktığımız zaman bu karar terör örgütleriyle mücadeleyi kararın kapsamı dışında tutmaktadır. Dolayısıyla Türkiye\'nin sürdürdüğü harekatı bu kararın etkilemesi söz konusu değildir. Çünkü biz bölgede sadece PKK ile KCK, PYD, YPG terör örgütleriyle değil, aynı zamanda DEAŞ terör örgütüyle de mücadele ediyoruz. Buralarda da insani ihtiyaçlarda ve insani yardımlarda herhangi bir sıkıntı da söz konusu değildir. O nedenle harekat bu karardan etkilenmeden devam edecektir\" diye konuştu.

\"BİZİM DİLEĞİMİZ BUNUN TÜRKİYE\'YE İADE EDİLMESİDİR\"

Bekir Bozdağ, terör örgütü PKK / PYD lideri Salih Müslis\'ni Çekya\'da yakalanmasına ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:\"PYD terör örgütü elebaşı Salih Müslim, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği bir karar üzerine aranan kişilerdendi. Kendi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Son günlerde kendisinin Çekya\'da bir otelde kaldığına dair bilgiler gelince Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol daire başkanlığımız Çekya İnterpolüyle irtibata geçerek bu terörist başının yakalanması ve Türkiye\'ye iadesini talep etmiştir. Bu çerçevede ilgili kişi yakalanmıştır. Şu anda gözaltındadır hem dışişleri bakanlığımız hem iç işleri bakanlığımız hem de adalet bakanlığımız iade süreciyle ilgili Türkiye\'nin üzerine düşenleri yapma konusundaki çalışmaları sürdürüyorlar. Dış işleri bakanımız belki görüşmüştür ya da görüşüyordur. Çekya Dışişleri Bakanıyla. Bizim dileğimiz bunun Türkiye\'ye iade edilmesidir. Bildiğiniz gibi hem Türkiye hem Çekya, suçluların iadesine dair Avrupa Sözleşmesine taraftır dolayısıyla aramızdaki hukukta bunun gözaltına alınması ve iade evrakları gelene kadar tutuklu kalması ve ondan sonra durumun değerlendirilmesidir. Adalet bakanlığı iade evraklarını hem dışişleri bakanlığı hep beraber en kısa sürede oraya intikal ettirip bu konudaki kararın süratle çıkmasına yardımcı olacaklardır. Bizim ırak büyük elçimizde Türkiye\'nin bu konudaki talebini de ilgililere ayrıca iletmiştir. Süreci biz de yakinen takip ediyoruz.\"

2)BAKAN BAK: OPERASYON BİTER BİTMEZ ORDUMUZ ÜLKEMİZE DÖNECEK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Suriye\'nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan tüm güvenlik güçlerinin gönüllü olduğu için isimlerin kura ile belirlendiğini söyledi. Bakan Bak, \"Bizim Suriye\'nin toprak bütünlüğüyle alakalı hiçbir düşüncemiz yok. Operasyon biter bitmez ordumuz ülkemize dönecek ama, oyunlar oynanıyor\" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İl Gençlik Kolları Olağan Genel Kurulu için Balıkesir\'e geldi. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Zekai Kafaoğlu\'nu ziyaret eden Bak, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek, Başkan Hasan Demiraslan ile bir araya geldi. Bak, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın siyasette gençlere çok güvenliğini belirtti. Gençlik kollarından başlayarak, siyasetin her kademesinde görev alan Erdoğan\'ın siyasette gençlerin önünü açan bir lider olduğunu vurgulayan Bak, \"Siyaset, gençlerle çok daha renkli, kadın kollarımızla da çok güzel. Sayın Cumhurbaşkanımız siyasette bu değerleri hem gençleri, hem de kadınları harmanlayarak onları siyasete davet ederek, onlarla beraber çalışarak şu anda önemli bir süreci götürmektedir. Siyaset bir iletişim gücü\" şeklinde konuştu. Bakan Bak, genel ve yerel seçimlere kısa bir süre kaldığına işaret ederek, teşkilatların çok çalışmasını istedi. Bak şöyle konuştu:\"Bu süreçte de aynı zamanda Afrin operasyonu yürütülüyor. Şu anda Afrin\'de Mehmetçiklerimize başarılar diliyoruz. Allah onların ayağına taş değdirmesin. Rabbimiz ordumuzu muzaffer kılsın. Tabi kolay bir süreç değil, operasyonlar devam ediyor. Orada terör örgütlerine karşı yapılan bir operasyon. Bizim Suriye\'nin toprak bütünlüğüyle alakalı hiçbir düşüncemiz yok. Operasyon biter bitmez ordumuz ülkemize dönecek ama, oyunlar oynanıyor. Bu seçimler çok önemli. 2019 seçimleri çok çekişmeli, çok zor geçecek. Onun için de çok çalışmak gerekiyor.\"

\'AK PARTİ GENÇLİĞE ÖNEM VERİYOR\'

Gençlerin önünü açma noktasında en son referandumda seçilme yaşının 25\'ten 18\'e indirildiğine değinen Bak, \"Ben de genç yaştan beri siyasette yer alıyorum. Biz de buralara kadar geldik. Hepsi Ak Parti içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere güvenmesi neticesinde ortaya çıkan bir durum. Ülkemizin gençlerine güveniyoruz. Başarılı gençlerimiz var, daha da iyi olacak. Bugün gençler ülkenin gelişmesi için çok önemli rol oynuyorlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak şanslıyız. Gençliği ve sporu çok iyi anlayan Cumhurbaşkanımızla beraber çalışıyoruz. Kendisi Türkiye\'de spor tesisleri yapılmasından gençlere yönelik bütün projelere destek veriyor. Siyasette de gençleri destekliyor, önlerini açıyor. Dolasıyla bu da önemli bir işaret\" dedi.

\'GÜVENLİK GÜÇLERİ OPERASYON İÇİN GÖNÜLLÜ OLUYORLAR\'

Daha sonra partisinin İl Gençlik Kolları Genel Kurulu\'na katılan Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada, Suriye\'de TSK tarafından yürütülen operasyona vurgu yaptı. Türkiye\'nin başarısız olması için yabancı güçleri olağan gücüyle çalıştıklarını ifade eden Bak, 2019 seçimlerinin önemine de değindi. Konuşma öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın gönderdiği görüntülü mesaj katılanlara izletildi. \"Bütün düşmanlar ve ülkemizin başarısız olmasını isteyenler, tökezlemesini isteyenler harıl harıl çalışıyorlar\" diyen Bakan Bak, \"Ama biz bütün bunlara rağmen milletimizin desteğiyle 15 yıldır Ak Parti olarak iktidardayız ve devam ediyoruz. Bu Afrin operasyonunda da vatandaşlarımızın, annelerin desteğini görüyorsunuz. Sokaktaki çocukların, yaşlı insanların Mehmetçiklere olan desteğini görüyorsunuz. En son gördünüz Afrin\'de bir köyde cuma namazı kılan Mehmetçikleri. Böyle bir ordu, böyle bir inanç, böyle bir iman ve oraya mazlumlar için gidiyor. Ülkesine saldıracak o teröristleri yok etmek için gidiyor. Bu operasyona gidecek özel harekat polislerini seçerken soruyorlar. Kim gitmek istiyor? Hepsi gitmek istiyor. Seçerken kurayla seçiyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ordu, polis ve güvenlik gücü yok. Böyle bir inanmışlık yok. Kendini vatanı, milleti için feda etmeye hazır olan böyle bir millet yok. O yüzden biz milletimize güveniyoruz. Bu milletin kahraman çocuklarına güveniyoruz\" şeklinde konuştu. 15 Temmuz darbe girişiminde ülke içindeki hainlerin temizlendiğini söyleyen Bakan Bak, Türk ordusunun artık daha güçlü olduğunu belirtti. Bakan Bak\'ında katıldığı olağan genel kurulda mevcut başkan Zahit Bayram yeniden başkanlığa seçildi. Genel kurula; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'ın yanı sıra, Ak Parti Milletvekilleri Kasım Bostan, Ali Aydınlıoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu ve çok sayıda partili katıldı.

3)ADANA\'DA ŞİDDETLİ DOLU

ADANA\'da, önceki gece başlayan yağmur, dün doluya dönüşerek, kısa süre etkili oldu.

Kent merkezinde önceki geceden beri aralıklarla devam eden yağmur, dün yerini şiddetli doluya bıraktı. Bazı araçlar, dolu nedeniyle hasar gördü. Yaklaşık 15 dakika süren dolu, hasarlı kazalara da yol açtı.

4)PAZARCIK\'TA, OTOMOBİL KAMYONA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

KAHRAMANMARAŞ\'ın Pazarcık ilçesinde, önünde ilerleyen kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kirni mevkiinde meydana geldi. Ökkeş Arık yönetimindeki 27 BH 350 plakalı otomobil, önünde ilerleyen sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyonla çarpıştı. Kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpın duran otomobilin sürücüsü Ökkeş Arık hayatını kaybederken, yanındaki 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedavi altına alındı. Ökkeş Arık\'ın cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.

5)EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

İZMİR\'in Karabağlar İlçesi\'nde, yaklaşık 1 hafta önce öldüğü tahmin belirlenen 57 yaşındaki Mehmet Bülent Kurtça\'nın cesedi evinde bulundu.Olay, dün gece saatlerinde Refet Bele Mahallesi 9184 Sokak\'taki bir evde meydana geldi. Mehmet Bülent Kurtça\'nın yaşadığı daireden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis daire kapısının kilidinin kırık olduğunu belirledi. Eve giren polis yaptığı incelemede yalnız yaşayan Kurtça\'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri de yaptığı ilk incelemeler sonucunda bekar ve 1 çocuk babası Kurtça\'nın yaklaşık bir hafta önce öldüğünü belirledi. Talihsiz adamın cesedi savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

6)İKİ AİLE ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 5 KİŞİ YARALANDI

Adana\'da iki aile arasında çıkan kavgada biri kadın 5 kişi yaralandı. Polis iki aileden 15 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesindeki Gelincik Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında sözlü tartışma olan iki aile arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi taraflar birbirlerine bıçak, taş ve sopalarla saldırdı. Çıkan olaylarda biri kadın 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıda polis kavgayı güçlükle ayırdı. Polis, iki aileden 15 kişiyi gözaltına aldı. Kavgada yaralanan 5 kişi ise ambulansanlara hasteneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

7)DOKTORU DARP EDEN UZMAN ÇAVUŞ VE ARKADAŞI TUTUKLANDI

Zonguldak\'ta aile hekimi Dr. Hasan Koca\'yı darp ederek ormanlık alana atan uzman çavuş Mustafa B.(28) ve arkadaşı Tarkan Y.(20) tutuklandı.

Aile Hekimi Dr. Hasan Koca\'yı önceki gün darp ettikten sonra ormanlık alana bırakan uzman çavuş Mustafa B. ve arkadaşı Tarkan Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'nde tedavi gören Dr. Hasan Koca\'nın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

8)ÜÇ YAŞINDA AMELİYATTA UNUTULAN İĞNE 18 YIL SONRA ÇIKARTILDI

Manisa\'nın Soma ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Meltem Cansız\'ın 3 yaşındayken geçirdiği bademcik ameliyatı sırasında kırılan ve 18 sonra boğazında olduğu fark edilen iğne ameliyatla alındı. Ameliyatı yapan Doktor Çağlar Çallı, \"Hastamız 18 yıldır boğazında iğneyle yaşıyordu. Çıkartma esnasında kırılabilirdi. Şah damarına yakın olması nedeniyle de çok riskli bir ameliyattı. Başarılı bir operasyonla çıkarttık\" dedi.

Soma\'da yaşayan Meltem Cansız, 1999 yılında bademcik şikayetiyle Soma Devlet Hastanesi\'ne başvurdu. Burada yapılan kontrolün ardından Cansız\'ın ameliyat edilmesine karar verildi. Ameliyat sırasında ise dikiş atıldığı sırada iğne kırıldı. Kırılan iğne parçası Cansız\'ın boğazında unutulurken, 14 yaşındayken boğazındaki ağrıların artması üzerine gittiği üniversite hastanesinde MR çektirmek için makineye girdiğinde MR çekilemedi. Tekrar tekrar denenmesine rağmen MR çekilemeyince doktorlar o bölgede metal bir parçanın olabileceği ihtimali üzerinde durarak Cansız\'ı röntgen filmine yönlendirdi. Çekilen röntgen filminde 3 yaşındayken olduğu ameliyatta unutulduğu anlaşılan iğne parçasına rastlandı. O dönem geçirdiği operasyonda iğne alınamadı. Başarısız geçen operasyonun ardından doktorlar iğnenin şah damarına yakın olduğunu söyledi. Şuan 21 yaşında olan ve lise öğreniminden sonra sağlık sorunları nedeniyle üniversiteye hazırlanamayan Meltem Cansız, İzmir\'de özel bir hastanede geçirdiği başarılı ameliyatla 18 yıldır birlikte yaşadığı iğneden kurtuldu. Ameliyatı gerçekleştiren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Çağlar Çallı, iğnenin şah damarına çok yakın olması nedeniyle riskli bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi: \"Hastamız Meltem Cansız\'ın boğazından ameliyatta unutulan iğneyi başarılı bir operasyonla çıkardık. Yaklaşık 18 yıldır hastamızın boğazında duruyordu. Çıkartma esnasında kırılabilirdi. Çok riskli bir ameliyattı. Üç yaşında bademcik ameliyatı olmuş ve iğne unutulmuş. 17 yaşına geldiğinde bir MR filmi istendiğinde bu iğnenin unutulduğu ortaya çıkmış. İğneden dolayı MR çekilememiş. baş ve boyun bölgesinde bir uyarı alınmış ve bu bölgede metal bir cismin olduğu söylenmiş. Daha sonra çekilen röntgen filmlerinde iğnenin unutulduğu görülmüş. Hastamız bir üniversite hastanesine gitmiş. Orada iğnenin çıkartılması için bir ameliyat olmuş. Fakat çıkarılamamış. Yeniden yapılan kontrollerde ise iğnenin çıkartılamayacağı ve çok riskli olduğu söylenmiş. Bu iğnenin bir zararı olmayacağı ve onunla birlikte yaşamaya alışması söylenmiş. Hastamızın rahatsızlığı devam etmiş. Geçen hafta başvurduğu üniversite hastanesinde yeniden aynı cevabı almış ve riskli olduğu söylenmiş.\"

\"ŞAH DAMARINA YAKIN OLMASINDAN DOLAYI RİSKLİ\"

Ameliyatın başarılı geçtiğini ve hastasının sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Çallı, sözlerini şöyle sürdürdü:\"Tabii ki riskli bir durum. Bademcik ameliyatı sırasında kırılan iğnenin orada kalmış. Daha öncede söylendiği üzere iğnenin olduğu bölgenin şah damarına yakın olmasından dolayı riskli bir ameliyattı. Bunlara zarar vermeden çıkartmak lazım. Riskin farkında olarak ameliyata başladık. Bizi zorlayan ve terleten bir ameliyat oldu. Ameliyat sırasında iğneyi alırken, parçalamadan iğneyi almak ve diğer damarlara organlara zarar vermemek için çalıştık. Sonuçta 18 yıldır orada duran bir metal parçasına dokunduğumuzda tuz buz olabilirdi. Vücudun sağlam dokularına zarar vermeden iğneyi bulduk. Başarılı bir ameliyat oldu ve iğneyi tek parça çıkardık. Hastamız da biz de mutluyuz.\"

RİSKİ GÖZE ALARAK AMELİYAT OLDU

Manisa\'nın Soma ilçesinde, 21 yaşındaki Meltem Cansız\'ın 3 yaşındayken geçirdiği bademcik ameliyatı sırasında kırılan ve 18 yıl sonra boğazında olduğu fark edilen iğne ameliyatla alındı.

Boğazındaki iğneyle geçen 18 yılını anlatan Meltem Cansız, \"3 yaşında geçirdiğim bademcik ameliyatı sırasında iğne boğazımda unutulmuş. Daha sonra iğneden dolayı 11 yıl sonra kulak rahatsızlığım ortaya çıktı. Kafamın sağ tarafı ağrımaya başladı. Doktora gittik, hiçbir şey olmadığını söylediler. Sonrasında beni MR çekilmek üzere Akhisar\'a yönlendirdiler. Ancak iğneden dolayı bir türlü MR çekemediler. Sonra doktorumuz röntgene yönlendirdi. Röntgen görüntüsünde ameliyattan kalma bir çengelli iğnenin boğazımda olduğu görüldü. Bunun fark edilmesi üzerine Ege Üniversitesi\'ne sevk edildim. Burada doktorlar bu ameliyatı yapabileceklerini ancak riskinin çok olduğunu söyledi. Biz yine de kabul ettik. 1,5 saatlik ameliyat geçirdim fakat doktorlar iğneyi bulmadı. 2 sene kadar araştırma yaptık. Birçok hastanelerle görüştük. Ancak ayağımda bir rahatsızlık meydana geldi. Ayağım için Ege Üniversitesi\'ne gittik. Tekrardan beni ameliyat eden doktorumla görüştüm. Seni ben ameliyat ettim, tekrardan buna kalkışamam dedi. MR\'a da giremezsin dediler. Yaşanan bu olumsuzların ardından yaptığımız araştırmalar neticesinde en son İzmir\'de özel bir hastaneye gittik. Oradaki doktorum Çağlar Çallı bey bana bu iğneyi alacağız dedi. Bende O umutla tekrar ameliyat masasına yattım. Ameliyat sorası kendime geldiğimde doktorum iğneden kurtulduğumu söyledi ve şükürler olsun artık sağlığıma kavuştum\" dedi.

14 YIL SONRA İĞNE UNUTULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Baba Ahmet Cansız ise kızını 1999 yılında 3 yaşındayken bademcik sorunu nedeniyle Soma Devlet Hastanesi\'ne götürdüğünü belirterek, \"Bademcikleri nedeniyle çok sık hasta oluyordu. O günkü doktorumuz ameliyat olması gerektiğini söyledi. Neticede ameliyat olduk. Kızım 17 yaşına geldiğinde yüzünde sağ tarafında ağrı olduğunu, başının ve kulağının da ağrıdığını söyleyince tekrar doktora gittik. Doktor, eklem arası bir iltihap olabilir diyerek MR istedi. Akhisar ilçesine MR çekilmeye gittik. Fakat bir türlü çekemediler. Daha sonra bir film çekildi ve iğne ortaya çıktı\" dedi.

9)ARABA YEDEK PARÇASI HIRSIZLIĞI KAMERADA

Konya\'da yüzleri kar maskeli iki şüphelinin bir işyeri önündeki araba yedek parçalarını çalma anı güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Olay, 19 Şubat tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, işyerine yakın bir yere plakası kapatılmış minibüsle gelen yüzleri kar maskeli şüpheliler, keşif yaptıktan sonra minibüsü işyerini önüne getirdi. Şüpheliler, yaklaşık bin lira değerindeki araba yedek parçalarını minibüse yükledikten sonra olay yerinden ayrıldı. Şüphelilerin keşif yapmaları ve araba parçalarını minibüse yükleme anları ise işyerini güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

10)CHP\'Lİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN ANTALYA\'DA KONFERANS

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, tek hayalinin, 2019 seçimleri sonrasında, Ankara\'da 5 milyon kişiyle kutlama yapmak olduğunu söyledi.

CHP\'nin genel başkan yardımcıları Çetin Osman Budak ve Öztürk Yılmaz, Antalya\'da, Muratpaşa Belediyesi\'nin konferans salonunda CHP İl Başkanlığı\'nca düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katıldı. Çetin Osman Budak ekonomi, Öztürk Yılmaz ise dış politika konularında değerlendirmelerde bulundu. Konferansa CHP\'li belediye başkanları Ümit Uysal, Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul ve çok sayıda partili ile dinleyici katıldı. AK Parti\'ye oy verenlerin dahi şu an ülkenin geldiği durumdan memnun olmadığını savunan Çetin Osman Budak, özellikle yoksulların sırtındaki ekonomik zorlukların Türkiye\'ye travma yaşattığını ileri sürdü.

EKONOMİK VERİLER

AK Parti\'nin \'Yoksulluk, yasaklar ve yolsuzluğu bitireceğiz\' diye geldiğini belirten CHP\'li Budak, \"Hangisini bitirdiler?\" diye sordu. 2002\'de 248 milyar dolar olan dış borcun 438 milyar dolara, 149 milyar lira iç borcun ise 535 milyar liraya yükseldiğini kaydeden Budak, \"Kişi başına kamu borcu, 2002\'de 3 bin 677 lirayken bugün 10 bin 981 lira olmuş. Bugün bir çocuk 11 bin lira borçla doğuyor. Özel sektörün dış borcu 43 milyar dolarken 307 milyar dolara çıkmış. İşsizlik oranları Karaoğlan döneminde bütün olumsuzluklara, krize rağmen yüzde 8.3 iken şimdi resmi rakamlarla da oynuyorlar yüzde 10.3. İş aramaktan vazgeçmişler yok bu rakamda. Onlarla birlikte yüzde 16. Kadın işsizler yüzde 28. Her 5 gençten 1\'i, her 4 üniversiteliden 1\'i işsiz\" dedi. Türkiye\'de 2002\'de milyoner sayısının 32 binken, şimdi 127 bin olduğunu belirten Budak, şöyle konuştu:\"Yoksulluk sınırının altında, 25 milyon insan yaşıyor Türkiye\'de. AKP\'nin bu ekonomik, siyasi tahribatları sosyal olarak da toplumu nasıl etkiledi? Her 5 gençten biri işsiz yani 5 milyon genç. Son 5 yılda 600 bin çocuk suça sürüklenmiş hırsızlık, cinayet, uyuşturucu satmış. 700 bin çocuk mağdur. Boşanmalar 2002\'den bugüne yüzde 38 artmış. Söylemeye utanıyorum ama söylemek zorundayım, bu ülkede AKP döneminin tahribatlarının en büyüğü fuhşun geldiği yerdir, yüzde 790 artmış. Kadınlarımız, kızlarımız çaresiz. Ya istismar ya tecavüz ediliyorlar ya öldürülüyorlar. Çocukların cinsel istismarı yüzde 734 artmış. Kadına yönelik şiddet yüzde 1400 artmış.\"

\'EN ÖNEMLİ MESELE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ\'

Çetin Osman Budak\'ın ardından konuşan CHP\'li Öztürk Yılmaz ise bugün Türkiye\'de en önemli konunun, özgülük mücadelesi olduğunu söyledi. Yılmaz, \"Türkiye\'de medya bitmiştir, işgal altındadır. Yargı yoktur. Yasama da KHK\'larla işgal altındadır. Parlamento var ama en önemli konular gece yarıları KHK\'larla hallediliyor. Parlamentonun bir gücü yok şu anda\" dedi. Türkiye\'de var olan durumun \'tek adam rejimi\' olduğunu ileri süren Yılmaz, \"Dünyada bu kadar yetkiyi kullanan başka bir hükümet başkanı yoktur. Cumhurbaşkanı demiyorum. Bu, tarafsızlığını falan kaybetmiş. Böyle olunca toplumda kaos var, kaotik bir durum yaşıyoruz. Dışarıda müthiş bir itibar kaybı var, caydırıcılık tamamen yerlerde sürünüyor. Sözlerine kimse itibar etmiyor. Dünyayla kavgalısınız, sizin hariciyeniz pek iş tutamıyor ve tıkanmış durumdansınız. İçeride demokrasiyi işgal eden bir güç var. Dışarıda ise maalesef Türkiye\'ye dönük bir kuşatma var\" dedi. Toplumda artık \'diriliş\', \'uyanış\' başladığını kaydeden CHP\'li Yılmaz, tek çözüm olduğunu belirterek, şunları söyledi: \"En son \'ittifak anlaşması\'nı imzaladılar değil mi? Siz daha önce hiç böyle bir şey görmüş müydünüz? Peki niye yapıyorlar? Bu ittifak nedir biliyor musunuz? Oyu sürekli düşen biriyle yüzde 10 barajını geçemeyecek diğeri arasındaki ittifaktır; ama yetmez. Ne yaparlarsa yapsın yetmeyecek. Referandumda 28 ile gittim. Şunu gördüm; toplum tam olarak anlamamıştı. Hala tereddütler vardı, \'Belki de iyi olabilir\' diye. Tamam ama hep \'ama\'lar vardı. Ama bu son 6 aylık süreç bütün amaları çökertti. Bazıları diyor ki \'Efendim iyi ama istikrar\'. Ne istikrarı kardeşim? Türkiye\'de istikrar mı kaldı? \'Barış\' diyorlar. Ne barışı? Demokrasi hani nerede? Bunlar, topluma çıktıklarında neyi anlatacaklar? \'Avrupa Birliği bizi kıskanıyor\'. Neyini kıskanıyor? Senin bindiğin on binlerce dolar uçağı sen üretmiyor, Avrupa\'dan alıyorsun. Elindeki cep telefonunu Avrupa\'dan alıyorsun. Elindeki laptop, oradan geliyor. Senin neyin var ki neyini kıskansınlar yahu?\" CHP\'li Yılmaz, konuşmasının sonunda ise 2019 seçimlerinin \'son diriliş\' olduğunu belirterek, hayalinin de seçim sonrasında 5 milyon kişiyle Ankara\'da kutlama yapmak olduğunu söyledi.

