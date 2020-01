DHA YURT BÜLTENİ-1

1)ŞEMDİNLİ\'DE PKK\'DAN HAVANLI SALDIRI: 2 ŞEHİT, 2 YARALI



HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde, askeri üs bölgesine PKK\'lı teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. İlçenin Ortaklar bölgesindeki askeri üs bölgesine dün saat 14.00 sıralarında PKK\'lı teröristler tarafından saldırıda bulunuldu. Irak\'ın kuzeyindeki Kanireş bölgesinden yapıldığı bildirilen havanlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, Şemdinli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

GENELKURMAY: SALDIRI IRAK\'IN KUZEYİNDEKİ UNSURLARIMIZA YAPILDI

Genelkurmay Başkanlığı, daha önce Hakkari\'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesindeki askeri üs bölgesine yapıldığı bildirilen 2 askerin şehit olduğu 2 askerin yaralandığı saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, saldırının Irak\'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesindeki unsurlara yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:

\"1 Şubat 2018 tarihinde Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde bulunan unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah\'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.\"

ASKERLERİ ŞEHİT EDEN PKK\'LILAR ÖLDÜRÜLDÜ

Kuzey Irak\'ın Kanirash bölgesinde, operasyonda olan 2 askeri şehit eden PKK\'lı teröristlerin mevzileri İnsansız Hava Aracı ile tespit edilip, yapılan hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak\'ın Kanirash bölgesindeki Çan Tepe\'de operasyonda olan Piyade sözleşmeli Erler Hayrettin Dindar ve Halil İbrahim Şık\'ın Çok Namlulu Roket Atar ile şehit edildiği saldırının ardından 3 PKK\'lı teröristin bulunduğu mevzi, nsansız Hava Aracı ile tespit edildi. Daha sonra bölgeye yapılan hava harekatıyla 3 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca aynı bölgede bulunan bir terörist Çok Namlulu Roket Atar ile etkisiz hale getirildi. Böylece, Kani Rash bölgesinde, 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber: ŞEMDİNLİ(HAKKARİ),(DHA)

2)HAKKARİ ŞEHİDİ 3 ASKER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Hakkari\'nin Çukurca ilçesi ile Kuzey Irak\'ın Kani Rash bölgelerinde, PKK’lı teröristlerin roketatarlı ile Çukurca ilçesindeki Güvendağı üs bölgesine yine PKK’lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan 3 asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı\'nda tören düzenlendi. Kuzey Irak’ın Kani Rash bölgesinde operasyonda olan askerlere, PKK’lı teröristlerce çok namlulu roket atar ile yapılan saldırıda şehit olan 27 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Hayrettin Dindar, evli ve bir çocuk babası 28 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık ile Çukurca ilçesindeki Güvendağı üs bölgesine PKK’lı teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er 23 yaşındaki Miraç Gürkan için akşam saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı\'nda tören düzenlendi.

Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Yüksekova 3\'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, asker, polis ve kurum amirleri katıldı.

Şehit askerlerin cenazelerinin tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra şehit 3 askerin özgeçmişleri okundu. Duaların okunmasının ardından Şehit Piyade Sözleşmeli Erler Hayrettin Dindar, Miraç Gürkan ve Halil İbrahim Şık’ın cenazeleri tekbir getirilerek helikopterlere konulup memleketleri Siirt, Malatya ve Adana’ya uğurlandı.

3)MALATYA\'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesinde, PKK\'lı teröristlerin askeri üs bölgesine düzenlediği roketatarlı saldırıda şehit olan sözleşmeli er Miraç Gürhan\'ın (23) acı haberi, Malatya\'daki ailesine ulaştı.

Sözleşmeli er Miraç Gürhan\'ın şehit olduğu haberi, boşandıkları için ayrı evlerde oturan Zafer Mahallesi\'ndeki annesi Serpil Canbay ile Hidayet Mahallesi\'nde oturan babası Yasin Gürhan\'a askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alınca sinir krizi ve baygınlık geçiren şehit yakınlarına, hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin anne ve babasının evlerine Türk bayrakları asıldı. Sözleşmeli er olarak 2 yıldır görev yapan, bir kız kadeşi bulunan ve bekar olan şehit Miraç Gürhan\'ın, \"Para için yapılacak meslek değilsin. Anlatmayacağız, anlamazlar\" paylaşımıyla sosyal medyada askerlik sevgisini ifade ettiği görüldü.

Şehit sözleşmeli er Miraç Gürhan\'ın cenazesinin, yarın Malatya\'da düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.

4)ADANA\'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar mevkiindeki üst bölgesine Kuzey Irak tarafından PKK\'lı teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan 28 yaşındaki sözleşmeli er Halil İbrahim Şık\'ın acı haberi, Adana\'daki ailesine ulaştı.

Merkez Çukurova İlçesi\'ndeki Huzurevleri Mahallesi\'nde bulunan şehidin babası Bekir ve annesi Sıdıka Şık\'a acı haber, askeri yetkililerce sağlık ekiplerinin gözetiminde verildi. Ece Şık ile evli olan ve 4 aylık bir bebeği bulunan şehit Halil İbrahim Şık\'ın baba evi ve yaşadıkları sokağa Türk bayrakları asıldı. 2 kardeşi bulunan şehidin yakınları ve vatandaşlar, acılı aileye başsağlığı dileğinde bulundu. Şehit yakınlarını, vatandaşlar, asker ve polis görevliler teselli etmeye çalıştı. Şehidin bugün Adana\'da törenle toprağa verilmesi bekleniyor.

5 AYLIK KIZINI GÖRMEYE GELECEKTİ

Şehidin eşi Ece Şık\'a acı haber, anne ve babasıyla kaldığı Mersin\'in Anamur ilçesinde verildi. 17 Nisan 2016\'da Ece Şık ile hayatını birleştiren Şehit Halil İbrahim Şık\'ın 5 aylık Nevra isminde bir kızı olduğu öğrenildi. Kızını ilk ve son kez doğumda gördüğü belirtilen şehidin, 20 gün sonra izne gelip kızını görmeyi planladığı öğrenildi. Şehidin cenazesinin, Cuma namazına müteakiben Anamur Otogar Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kalınören Mezarlığı\'na defnedileceği belirtildi.

ŞEHİDİN PAYLAŞIMLARI YÜREK DAĞLADI

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde şehit olan 28 yaşındaki Halil İbrahim Şık\'ın sosyal paylaşım sitesinde yaptığı paylaşımlar yürek dağladı. 2014 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde (TSK) görev yapan Şık\'ın şehit düştüğü bölgede 2 Kasım 2017\'de yağış nedeniyle sisli havadan yararlanarak Türkiye\'ye sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 silah arkadaşının da şehit düştüğü ve şehit düşen arkadaşlarının fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştığı belirtildi.

5)MAVİ LİSTEDE YER ALAN PKK\'NIN BÖLGE SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ

DİYARBAKIR\'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda PKK\'nın bölge sorumlusu olduğunu ve bir çok eylemin talimatını verdiği belirtilen \'Eylül Ergani\' kod adlı PKK\'lı Murat Üçer ve yanındaki 3 PKK terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Kırsal alanda ve yerleşim birimlerinde PKK ile mücadelelerini sürdüren güvenlik güçleri, PKK\'nın bölge sormlusu olduğu belirtilen, \'Eylül Ergani\' kod adlı Murat Üçer adlı PKK terör örgütü mensubunun, beraberinde 3 örgüt üyesi ile birlikte Lice ilçesine bağlı Dernek Mahallesi Çalıbükü mezrasında olduğunu tespit etti. Mezraya, dün akşam saatlerinde baskın düzenleyen güvenlik güçlerini fark eden PKK\'lılar, buldukları araç ile kaçmaya çalıştı. Güzergah üzerinde önlem alan güvenlik güçleri teröristlerin bulunduduğu aracın yolunu Bingöl-Diyarbakır karayolu Çeper mezrası cıvarında kesti. Güvenlik güçlerinin \'dur\' ihtarına taröristlerin ateş açarak karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, Murat Üçer ve yanındaki 3 kişi terörist etkisiz hale getirildi. 1995 yılında Diyarbakır\'da dünyaya gelen ve PKK\'nın bölge sorumlusu olduuğu belirtilen Üçer\'in, İçişleri Bakanlığı\'nın aranan teröristler listesinin mavi ketegorisinde yer aldığı belirtiildi. Üçer\'in daha önce kırsalda gerçekletirilen bir çok operasyonda son anda kurtulduğu da belirtildi. PKK bölge sorumlusu Üçer\'in de aralarında bulunduğu 4 PKK\'lının etkisiz hala getirildiği operasyon ile ilgili Diarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu açıklama yaptı.

DİYARBAKIR VALİSİ, OPERASYONUN BİLGİLERİNİ VERDİ

Diyarbakır\'ın Lice ilçesi kırsalına, bir ihbar üzerine güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK\'nın sözde Amed Eyaleti sorumlusu ve İçişleri Bakanlığı\'nın aranan teröristler listesinde Mavi katogotoride yer alan \'Eylül Ergani\' kod adlı PKK\'lı Murat Üçer ile örgütün sözde bölge sorumlusu Veli Taşkıran\'ın da aralarında bulunduğu 4 PKK\'lı kaçmaya çalıştıkları araç içerisinde öldürüldü. 1 askerin hafif yaralandığı çatışma sonrası, 7\'si kadın toplam 13 kişi gözaltına alındı.

Lice ilçesine bağlı Dernek köyü, Çalıbükü mezrasında oturan bir vatandaşın ihbarı üzerine, polis ve jandarma ekipleri ortak operasyon başlattı. Saat 20.28 sıralarında başlanan operasyonu farkeden bir grup PKK\'lı teröristin, 21 AP 476 plakalı bir araçla operasyon bölgesinden kaçmaya çalıştıkları sırada, karayolunda önlem olan güvenlik güçlerinin yolu kapatması üzerine çatışma çıktı. Çatışma sırasında İçişleri Bakanlığı\'nın aranan teröristler listesinde Mavi katogotoride yer alan terör örgütü PKK\'nın sözde Amed Eyalet Sorumlusu PKK\'lı Murat Üçer ve örgütün sözde bölge sorumlusu Veli Taşkıran\'ın da aralarında bulunduğu 4 PKK\'lı olay yerinde etkisiz hale getirildi. Çatışmada hafif şekilde yaralanan bir asker, helikopterle Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

\'KAÇMAYA ÇALIŞTIKLARI ARAÇ İÇERİSİNDE ÖLDÜRÜLDÜ\'

Saat, 23.00 sıralarında Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile birlikte Valilik binasında basın toplantısı düzenleyen Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, operasyon sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Halkın duyarlılığı ve güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi sonucu başarılı bir operasyon düzenlendiğini belirten Vali Güzeloğlu, şöyle konuştu:

\"İlimiz Lice ilçesi Dernek köyü, Çalıbükü mezrasından duyarlı bir vatandaşın, İl Jandarma Komutanlığımıza yaptığı ihbara istinaden icrasına başlanan özel birlik operasyonu esnasında, saat 20.28 sıralarında saklanmış oldukları meskenden çıkarak 21 AP 476 plakalı araçla operasyon bölgesinden kaçmaya çalışan teröristlerle Diyarbakır-Bingöl karayolunun 26\'ıncı kilometresinde jandarma özel harekat birliklerimizin sağlanan temas sonucunda, İçişleri Bakanlığı\'nın mavi renkli arananlar listesinde bulunan, bölücü terör örgütü PKK\'nın sözde Amed eyalet sorumlusu Murat Üçer, örgütün sözde bölge sorumlusu Veli Taşkıran\'ın da içerisinde bulunduğu 4 törerist, 1 M-16 tüfek, 2 kaleşnikof tüfek, 5 adet dolu M-16 şarjörü, 6 adet kaleşnikof dolu şarjörü, 1 adet tabanca ve örgütsel dökümanla birlikte, anılan araç içerisinde ölü olarak ele geçirilmiştir. Teröristlerle sağlanan temas sırasında 1 jandarma personelimiz olay yerinde hafif yaralanmış, helikopterle Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi\'ne sevkedilmiş, durumu iyiye gitmektedir.\"

\'DEVAM EDEN OPERASYONDA 7\'Sİ KADIN 13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI\'

Operasyon kapsamında sürdürülen çalışmalarda, 7\'si kadın, 6\'sı erkek toplam 13 kişinin gözaltına alındığını bildiren Vali Güzeloğlu, şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiğini söyledi.

\'KAYMAKAM SAFİTÜRK\'ÜN ŞEHİT EDİLMESİ TALİMATINI VERDİ\'

Çatışmada öldürülen PKK\'lı Murat Üçer\'in, Mardin\'in Derik İlçe Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk\'ün şehit edilmesi başta olmak üzere bölgedeki bir çok bombalama ve silahlı saldırı olayının talimatını verdiğini anlatan Vali Güzeloğlu, şöyle devam etti:

\"Ölü ele geçen örgütün sözde Amed sorumlusu Murat Üçer, bir çok hain eylemin, devletin ve milletin birlik ve beraberliğini yok etmek isteyen ve bu anlamda gerçekleştirilen eylemin planlayıcısıdır. Bunların başında ve 2016 yılı içerisinde Mardin ili Derik Kaymakımımız Muhammet Fatih Safitürk\'ün şehit edilmesi, Dicle AK Parti İlçe Başkanı Deryan Aktert\'in 11 Ekim 2016 tarihinde suikast sonucu şehit edilmesi, 2016 yılı içerisinde Elazığ\'da bombalı eylem talimatı sonucu 3 şehit verilen olayın talimatının verilmesi, 5 Ocak 2017 tarihinde Diyarbakır\'da çevik kuvvet otobüsüne düzenlenen ve 5 şehit verdiğimiz eylemin talimatını verdiği, 4 Kasım 2016 emniyet müdürlüğü ek hizmet binasına yapılan bombalı saldırıda 3 şehit ve 12 yaralı verdiğimiz olayın talimatını verdiği, 24 Mart 2016 Bingöl karayolu üzerinde Mermer Jandarma Karakoluna gerçekleştirilen eylem talimatını verdiği, Hani İlçe Jandarma Komutanlığına 11 Nisan 2016 tarihinde 2 şehit 47 yaralı verdiğimiz bombalı araç saldırısı talimatını verdiği, 2 şehit verdiğimiz Lice ilçemiz Kayacık Jandarma Karakol Komutanlığına 19 Ekim 2018 silahlı saldırı talimatı verdiği, Lice ilçesi Kıllıhane üst bölgesine 2 Ekim 2016\'da 2 şehit 4 yaralı verdiğimiz silahlı saldırı talimatını verdiği, Diyarbakır merkez ve ilçelerine dönük, 2016 tarihinde gerçekleştirilen bombalı saldırı ve taciz ateşi talimatını verdiği, bu ve benzeri olayların birinci derecede asli faili olduğu bilinmektedir.\"

\'ŞEHİT AİLELERİNE VERDİĞİMİZ SÖZÜ YERİNE GETİRMENİN RAHATLIĞI İÇERİSİNDEYİZ\'

Vali Güzeloğlu, bütün teröristlerin etkisiz hale getirilinceye kadar, devletin ve güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesinin aynı boyutta devam edeceğini belirterek açıklamalarını şöyle tamamladı:

\"Bugün bizler imanı ve yüreğiyle bu ülkenin birliği ve bölünmez bütünlüğüne, canlarıyla, dik duruşlarıyla şahadete ererek, en yüce makama erişmeleriyle gönlümüzde unutulmaz ve milletin zihninde hiç bir zaman unutulmayacak bir iz barıkan, polis, asker, güvenlik korucularımız ve sivil şehitlerimizin de ailelerine verdiğimiz sözü tutmanın rahatlığı içerisindeyiz. Devlet olarak kararlılığımız açıktır. Bütün teröristlerin alanda ve her boyutta etkisiz getirilene kadar mücadelemiz devam edecektir. Bugün devletin ve milletin kutlu yürüyüşünü hiç bir terör örgütü ve hiç bir ihanet şebekesi durduramayacaktır. Bugün Diyarbakır\'da gerçekleşen operasyon bunun çok açık kanıtı ve göstergesidir. Ben buyük başarıdan dolayı, her düzeyde emek veren, katkı koyan bütün personelimizi içtenlikle tebrik ediyorum.\"

6)KİLİS VE HATAY\'A ROKET DÜŞTÜ: 5 YARALI

SURİYE\'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen bir roket, Kilis kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi\'nde bulunan tarihi yapıdaki lokantaya düştü. Yaralıların bulunduğu belirtilen olay yerine ihbarla çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Hatay\'ın Reyhanlı ilçesindeki asri mezarlığa da aynı dakikalarda Afrin\'deki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen bir roket düştü.

ZEYTİN DALI HAREKÂTI\'NA DOMBRALI DESTEK

Suriye\'nin Azez ilçesine bağlı Soran beldesinde toplanan Suriyeliler, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek verdi. Türkçe ve Arapça terörü lanetleyen pankartlar açan Suriyeliler, Halk Meclisi binasının duvarlarına da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın fotoğraflarını asıp Dombra şarkısıyla Türk askerleri ile ÖSO mensuplarına destek verdi.

BURSEYA DAĞI\'NDA ÇATIŞMA İZLERİ DURUYOR

Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü\'nün organizasyonuyla Suriye topraklarına geçen gazetecilere, teröristlerden arındırılan Burseya Dağı\'nın çevresi gezdirildi. ÖSO\'nun güvenlik önlemi aldığı bölgede, PKK/YPG\'li teröristlerin terk ettiği alanlardaki çatışmaların izleri halen duruyor.

KİLİS\'TE 5 YARALI

Suriye\'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütü mevzilerinden dün saat 17.30 sıralarında peş peşe ateşlenen 2 roketten biri Kilis\'in Cumhuriyet Caddesi\'nde bulunan tarihi bir handaki Erdoğan Aktaş\'ın işlettiği restorana, diğeri ise Polatpaşa Mahallesi Ortaokul Caddesi\'nde bulunan Vakıf İyigün\'e ait eve isabet edip patladı. Patlamalarda evde 1, restoranda ise 4 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

VALİ İNCELEME YAPTI

Roketin isabet ettiği restoranda, aralarında gazetecilerin de bulunduğu müşteriler, patlamada yükselen toz bulutu arasında kaldı. Olayın ardından Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan da restorana gidip inceleme yaptı. Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Tekinarslan, 5 kişinin yaralandığını belirterek, \"Sivillerin bulunduğu alana PKK\'lı teröristlerin fırlattığı roket isabet etti. Basın mensubu arkadaşlarımız da bu sırada restoranda bulunuyormuş. Şu anda yaptığımız araştırmada 4 kişi restoranda yaralandı. İkinci bir roket de bir konuta isabet etti. Orada da 1 kişi yaralandı. Şu anda 5 yaralımız var. Bunlar 15- 20 kilometrelik menzilleri olan roketler. Geliş yerleri, hepsi tespit edildi. Anında karşılık verildi. Bunlar yok edilene kadar mücadelemiz sürecek\" dedi.

ROKETLERİN GELDİĞİ BÖLGE ATEŞ ALTINA ALINDI

Kilis\'te saldırıların ardından, sınır hattında konuşlu topçu birlikleri, roketlerin atıldığı terör örgütü mevzilerini fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına aldı. Terör örgütü mevzilerinin imha edildiği belirtildi. Hatay\'da Reyhanlı ilçesindeki asri mezarlığa roket düşmesinin ardından, saldırının düzenlendiği Afrin kırsalı, sınır birliklerinden yapılan obüs toplarıyla yoğun ateş altına alındı.

GENELKURMAY: 811 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin açıklama yaptı. Planlandığı şekilde devam eden harekat kapsamında teröristlerin belirlenen 14 hedefinin havadan imha edildiği belirtilen açıklamada, dün etkisiz hale getirilen 21 teröristle birlikte hareket kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 811\'e yükseldiği ifade edildi. Açıklamada, şöyle denildi:

\"Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 14 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. \'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 21 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 811 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.\"

7)ANKARA\'DA DOĞALGAZ PATLAMASI: 3 YARALI



ANKARA\'da Vergi Dairesi Başkanlığı\'nın kazan dairesinde doğalgaz patlaması meydana geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çukurambar\'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi\'nin alt katında bulunan kazan dairesinde gerçekleşti. Vergi Dairesi\'nin alt katında kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Şiddetli patlama çevrede korku ve endişeye neden oldu. Patlama sonrası ortalık savaş alanına dönerken, binanın giriş ve asma katında büyük maddi hasar meydana geldi. Patlama sırasında metrelerçe mesafedeki bulunan bazı araçlar da zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Boş olduğu belirtilen binada patlama nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay yerine gelen Ankara Valisi Ercan Topaca, \"Vergi Dairesi Başkanlığı\'nın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Bina boştu, olay yerinde polis ekipleri inceleme yapıyor\" dedi.

3 KİŞİ YARALANDI

Çukurambar\'da bulunan Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı\'nın kazan dairesinde doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama sırasında 17 katlı binada yalnızca güvenlik görevlilerinin olduğu öğrenildi. Patlama nedeniyle binada bulunan bir güvenlik görevlisi ile birlikte 3 kişi hafif şekilde yaralanırken. binanın giriş ve asma katında büyük çapta hasar oluştu. Patlama nedeniyle çevredeki bazı evlerin camları kırılırken sokak üzerinde bulunan onlarca araçta hasar gördü.

BOMBA İMHA UZMANLARI İNCELEME YAPTI

Patlamanın ardından olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamanın bir terör saldırısı olma ihtimali üzerine bomba imha uzmanları da olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

\'TÜM ANKARA\'YA GEÇMİŞ OLSUN\'

Bu arada olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İncesöz, yaptığı paylaşımda \"Ankara Vergi Dairesi\'nde doğalgaz sıkışmasından dolayı meydana gelen kazada güvenlik görevlisinin yaralandığını öğrendik, Allah\'tan acil şifalar diliyorum. Tüm Ankara\'ya geçmiş olsun\" ifadelerine yer verdi.

\'SABOTAJ İHTİMALİ DAHA GÜÇLÜ GÖRÜNÜYOR\'

Ankara Valisi Ercan Topaca, Çukurambar\'da bulunan Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı\'nda meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile birlikte valilikte açıklama yapan Topaca, sabotaj ihtimalinin ağrılık kazandığını söyledi. Olayda 2 kişinin hafif şekilde yaralandığını, bir kişinin de kulağında basınç meydana geldiğini belirten Topaca, şunları söyledi:

\"İlk anda doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyordu ancak incelemenin derinleşmesinden sonra, bir sabotaj ihtimali ortaya çıktı. 2 vatandaşımızın patlama esnasında etrafa yayılan cam parçaları ve diğer malzemelerle hafif şekilde yaralandığını tespit ettik. Bunlar hastanelere intikal etti. Taburcu oldular. Bir vatandaşımızın da kulağında basınç oluşmuş ama herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir can kaybının olmaması, maddi hasarlı bir patlama olması bizi bir nebze olsun rahatlatıyor. Ama umarım bundan sonra bunun gibi şeylerle karşılaşmayız. Sabotaj ihtimali ağırlık kazındı bunun üzerinde çalışıyoruz. Henüz bir tespitimiz yok. Hava karardıktan sonra olan bir şey, bir tespitte bulunmak iğneyle kuyu kazmak gibi bir şey. Emniyetten arkadaşlar çalışıyor ama sabotaj ihtimali daha güçlü görünüyor.\"

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM- Gökhan CEYLAN /ANKARA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================================

8)İZMİR\'DE AMBALAJ FABRİKASINDA PATLAMA VE YANGIN: 4 YARALI



İZMİR\'in Torbalı ilçesinde bulunan Atatürk Sanayi Sitesi\'nde bir ambalaj fabrikasının kağıt deposunda forklift aracındaki tüpün patlamasının ardından yangın çıktı. 4 işçinin yaralandığı olayda kısa sürede tüm fabrikayı saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.

Olay, bu gece saat 01.00 sıralarında Yedi Eylül Mahallesi\'nde bulunan Atatürk Sanayi Sitesi 5046 Sokak üzerindeki bir ambalaj fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın kağıt depolama malzeme taşınırken, forklift aracındaki tüpün patlamasının ardından yangın çıktı. Patlama anında depoda bulunan 4 işçi yaralanırken, alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan işçiler İbrahim Okanlar, Mesut Kökdeniz, Hasan Kaplan ve Arif Bilek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Torbalı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis çevrede önlem alırken, yangına İzmir\'in Ödemiş, Tire, Bayındır, Kiraz, Selçuk, Menderes ilçelerinden takviye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesine rağmen yangının kontrol altına alınmadığı belirtildi.

9)ALEVLERİN ARASINDA KALDI, BALKONDAN ATLADI



DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi\'nde 3 katlı bir apartın en üst katında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Patlamanın ardından yangın çıkan apart dairesinde alevlerin arasında kalan Nikail Şentürk, balkondan yerde vatandaşların açtığı battaniyenin üzerine atladı. Ağır yaralanan Şentürk, hastaneye kaldırıldı. İran vatandaşı bir kadında, patlama nedeniyle ölen kafes içindeki tavşanına suni tenefüs yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Patlama, dün saat 20.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi 5020 sokaktaki apartın en üst katında meydana geldi. Apart dairesinde gaz sıkışması sonucu büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi, ardından da yangın çıktı. Patlamanın yaşandığı apart dairesinde kalan 22 yaşındaki Nikail Şentürk, alevlerin arasında kaldı. Vücudunda yanıklar oluşan Şentürk\'ü balkonda gören vatandaşlar, aşağıda battaniye açtı. Alevler arasında kalan Şentürk, apartın üçüncü katından yaklaşık 15 metre yükseklikten açılan battaniyenin üzerine atladı. Battaniyeye rağmen Şentürk, toprak zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri geldi. Patlama sırasında aparta giren 30 yaşındaki Kadriye Gökmen\'de bacaklarına isabet eden cam kırıkları nedeniyle yaralandı.

Balkondan aşağı kendini boşluğa bırakan ağır yaralı Nikail Şentürk ile diğer yaralı Kadriye Gökmen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri patlamanın ardından yangın çıkan apart dairesine müdahale ederek yangını söndürdü. Patlamanın şiddeti nedeniyle çevredeki evlerin de camları kırıldı. Vatandaşlar, patlamanın büyük bir gürültüyle yaşandığını belirterek, \"Balkonda alevlerin arasında bir kişi gördük. Battaniye açtık, balkondan atladı ama yaralandı. Hastaneye kaldırıldı\" dedi.

PATLAMADA ÖLEN TAVŞANINA SUNİ TENEFFÜS YAPTI

Patlamanın yaşandığı apart dairesinin bir alt katında İranlı bir kadına ait kafes içindeki tavşanda itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Tavşanın öldüğü belirlenirken, İranlı kadın da gözyaşı döktü. Tavşanını kafesten çıkaran kadın, suni teneffüs yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Ancak tavşanın ölümünün ardından gözyaşı döktü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. İtfaiye ekipleri de apart dairesinde patlamanın neden olduğunu belirlemek ilgili inceleme başlattı.

10)TIP MERKEZİNDE PATLAMA: 1 YARALI

BURSA’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren özel tıp merkezinde oksijen tüpü patladı. Hastane çalışanı Halil G.\'nin (20) yaralandığı patlama sonrası tıp merkezinde yaşanan yoğun duman, korku ve paniğe neden oldu.

İnegöl\'de, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde hizmet veren bir tıp merkezinin zemin katında dün akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Sağlık görevlisi Halil G. oksijen tüpünden yaknaklanan patlamanın ardından yaralanan, çağrılan ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yüzünde birinci derece yanık olan Halil G. tedavi altına alındı. Bu arada patlama sonrası tıp merkezinde yaşanan yoğun duman, korku ve paniğe neden oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11)YANGIN ÇIKAN DAİRENİN BİTİŞİĞİNDEKİ EVDE 8 SURİYELİ ZEHİRLENDİ



MALATYA\'da büro olarak kullanılan dairede bilinmeyen bir nedenle başlayan yangından yayılan duman nedeniyle bitişik evde bulunan 4\'ü çocuk, 8 Suriyeli etkinlendi. Hastanelere kaldırılan Suriyelilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olay, dün gece saatlerinde Paşaköşkü Mahallesi\'nde meydana geldi. İsmetpaşa Caddesi\'ndeki bir binanın ikinci katında bulunan ve büro olarak kullanılan dairede, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip yangını söndürdü. Ekipler, bitişik dairedeki ışıkları açık görünce kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Ekipler kapıyı kırıp içeri girdikleri dairede yangın nedeniyle dumanla kaplanan evdeki Suriyeli 4\'ü çocuk 8 kişinin zehirlendiğini fark etti. Zehirlenen 8 kişi, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki farklı hastanelere götürüldü. Acil serviste serum ve oksijen tedavisi uygulanan Suriyelilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Çevrede korkuya yol açan ve evdeki eşyaların yandığı yangının nedeni araştırılıyor.

12)TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN: 1 YARALI



TEKİRDAĞ\'ın Ergene İlçesi\'nde bir tekstil fabrikasının işletme bölümünde çıkan yangında bir işçi hafif şekilde yaralandı.

Yangın, ilçeye bağlı Ulaş Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, tekstil fabrikasının işletme bölümünden henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangını gören bir fabrika çalışanı hemen itfaiyeye haber verdi. Bu sırada yangının diğer bölümlere sıçramaması için kendi imkanları ile söndürmeye çalıştığı sırada ellerinden hafif şekilde yanması sonucu yaralandı. İtfaiye ve ambulansın gelmesiyle yanan işletmeye itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Yaralanan işçi ise ambulans ile Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor.

13)SOMA\'DA SAHTE RAKIDAN ÖLÜMDE SERBEST KALAN 2 ZANLI TUTUKLANDI



MANİSA\'nın Soma ilçesinde, üç gün içinde içtikleri sahte rakı yüzünden 2 kişinin ölmesi, 3 kişinin ise hastanede tedaviye alınmasıyla ilgili gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan E.İ.G. ve Ü.İ., savcılığın itirazı üzerine bu kez tutuklandı.

Soma\'da geçen 25 Ocak Perşembe günü yaşanan gelen ilk olayda; sahte rakı içtiği belirtilen Kenan Pehlivan (57) ile arkadaşı Özcan Önal (46) zehirlenme şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Bir gün sonra da yine rakı içen İbrahim Gök ile oğlu Cüneyt Gök, alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürüldü. 27 Ocak Cumartesi günü ise Hüseyin Avni Bosna, aynı şikayetle hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 5 kişiden, ilk gün zehirlenen Özcan Önal ile ertesi gün hastaneye kaldırılan İbrahim Gök, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 kişiden Cüneyt Gök taburcu olurken, iki kişinin yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

İTİRAZ ÜZERİNE 2 ZANLI TUTUKLANDI

Soruşturma başlatan polis, içtikleri rakıdan zehirlendikleri iddia edilen 5 kişinin, içkiyi, Atatürk Caddesi\'ndeki bir büfeden satın aldığını belirlendi. Büfeye geçen cumartesi günü operasyon yapan ekipler, işletmeci E.İ.G.\'yi gözaltına aldı. Büfeci E.İ.G.\'nin ifadesi sonrası, sahte rakıyı imal ettiği öne sürülen bir ilkokulun beden eğitimi öğretmeni Ü.İ.\'nin evinde arama yapıldı. Aramada; 24 litre rakı, doluma hazır 100 ml\'lik 13 şişe rakı, 6 litre anason aroması, 1 litre votka aroması, içkiyi damıtmak için kullanılan 2 aparat, çok sayıda boş pet şişe bulundu. Ü.İ., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadesinde hazırladığı sahte rakıları satmadığını, arkadaşları ve dostlarına bedelsiz verdiğini söyleyen öğretmen Ü.İ. ile büfeci E.İ.G., sevk edildiği Soma Adliyesi\'de, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı sonrası E.İ.G. ve Ü.İ., dün tekrar gözaltına alındı. İki zanlı, bu kez sevk edildikleri Akhisar Adliyesi\'nde tutuklandı.

AKHİSAR\' DA DA 2 TUTUKLAMA

Öte yandan Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı ise geçen 15 Ekim\'de Akhisar\'ın Reşatbey Mahallesi\'nde, yaşamını yitiren Halil Sözünesadık\'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma yaptı. Otopside, Sözünesadık\'ın alkol zehirlenmesine bağlı öldüğü belirlendi. Olayla ilgili el yapımı alkollü içkiyi üretip sattıkları temin ettikleri gerekçesiyle İ.M. ve G.İ., önceki gün gözaltına alındı. Bu zanlılar da sevk edildiği adliyede tutuklandı.

SAHTE RAKIDAN BİR ÖLÜM İDDİASI DAHA

Manisa\'nın Soma ilçesinde, alkol aldıktan sonra fenalaşan ve geçen Salı günü hastaneye kaldırılan Fatma Öz, yapılan müdahalelere rağmen akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre, Öz\'ün geçen Perşembe gününden bu yana, Soma\'da yaşayan Özcan Önal ve İbrahim Gök\'ün ölümüne neden olan sahte rakıdan içtiği belirlendi. Öz\'ün cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14)BURSA\'DA GALATASARAYLILAR DERNEĞİ\'NDE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



BURSA\'nın Yenişehir ilçesinde Galatasaraylılar Derneği\'ne gelen ve emekli bekçi, burada Galatasaray maçını izleyen 31 yaşındaki Aytaç Çalım\'ı, çıkan tartışmanın ardından tabanca ile vurdu. Kendisine engel olmak isteyen kardeşi 26 yaşındaki Erman Çalım\'ı da yaralayan Ali Uzun polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Yenişehir ilçesinde bulunan Bursa Yenişehir Galatasaray Taraftarlar Derneğin\'de meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre saat 21.30 sıralarında derneğe gelen Ali Uzun ddiaya göre \"Burada akvuryum Varmı ?\" diye sorduktan sonra ayrıldı. Kısa süre son tekrar derneğe gelen Uzun, bu sırada Konyaspor ile Galatasaray arasında Konya\'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçını izleyen Aytay Çalım ile tartıştı. Ardından silahını çeken Uzun, dernekte bulunanların dehşet dolu bakışları arasında evli ve iki çocuk babası Çalım\'a kurşun yağdırdı. Bu sırada kardeşi Erman Çalım, saldırganı enlemeye çalışırken kendisi de vuruldu.

Dernekte bulunanların korku ve panik içerisinde kaçıştığı olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aytaç Çalım\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı kardeşi Erman Çalım ise hastanede tedaviye alındı. Polis olayla ilgili başlattığı çalışma sonucu saldırıdan sonra kaçan Ali Uzun\'u yakalayarak gözaltına aldı.

15)SULAMA KANALINDA ÇÜRÜMÜŞ KADIN CESEDİ BULUNDU



ADANA\'da sulama kanalda çürümüş kadın cesedi bulundu. Cesedin, sevdikleri erkek arkadaşları ile evlenemedikleri için el el tutuşup sulama kanalına atlayan Suriyeli kuzenlerden Emine Hani\'ye (18) ait olabileceği değerlendiriliyor.

Yüreğir ilçesi Yukarı Çiçekli Mahallesi\'nden geçen sulama kanalın kenarında kamış toplayan iki genç, suların içerisinde cansız manken sandıkları, cesedin yanına gitti. Dal parçasıyla cesedi inceleyen gençler, polisi aradı. Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kanal kenarında güvenlik önlemi aldı. Bu sırada, Cinayet Büro Amiri, bot giyip sulama kanalına girerek inceleme yaptı. Polis, cesedin, geçen 15 Eylül\'de sevdikleri erkek arkadaşları ile evlenemedikleri için el el tutuşup sulama kanalına atlayan Suriyeli kuzenlerden Emine Hani\'ye ait olabileceği üzerinde durdu. Ailelerine, \"Erkek arkadaşlarımızı çok seviyoruz. El ele kanala atlayıp kendimizi öldüreceğiz\" diye mesaj atan Suriyeli kuzenlerden Rengin Abdo\'nun (21) cesedi ise olaydan kısa bir süre sonra bulunmuştu. Polis, cesedi, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi.

16)MÜZİKHOLDEKİ TARTIŞMA SONRASI KURŞUN YAĞDIRDI: 1\'İ AĞIR 2 YARALI



MUĞLA\'nın Ortaca ilçesinde, müşteri olarak gittiği müzikholde çıkan tartışmada belinden çıkardığı tabancasıyla rastgele ateş edip kaçan, bir süre sonra bu defa iş yeri çalışanlarının içinde bulunduğu otomobile de aynı şekilde ateş ederek, işletmecinin de aralarında bulunduğu 2 kişiyi yaralayan Cafer Ali Karadeniz (31) jandarma tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Karadeniz tutuklandı.

Ortaca\'daki bir fırında çalışan pasta ustası Cafer Ali Karadeniz, önceki gün saat 23.30 sıralarında Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi\'ndeki bir müzikhole giderek, bir süre içki içip eğlendi. Saat 00.30 sıralarında iddiaya göre, Karadeniz ile masasına davet ettiği müzikholde konsomatris olarak çalışan A.E. (45) arasında tartışma çıktı. Müzükholün işletmecisi A.A. ile garsonlar araya girerek tartışmayı yatıştırmak istedi. Olayın uzaması üzerine sinirlenen Karadeniz, belinden çıkardığı tabancasıyla rastgele ateşe edip, kaçtı. İşletmeci A.A. kolundan vurularak yaralandı. Müzikholün yaklaşık 300 metre ilerisinde bekleyen Cafer Ali Karadeniz, ilk olaydan 15 dakika sonra bu defa eğlence mekanından çıkan, tartıştığı A.E.\'nin de aralarında yer aldığı işyeri çalışanlarının içinde bulunduğu otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Olayda otomobilde bulunan A.E. karnından yaralandı. Yaralılardan A.A., Ortaca Devlet Hastanesi\'ne, A.E. ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. İşletmeci A.A., ayaktaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Durumu ağır olan A.E.\'nin ise halen tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Polis, olayın ardından şüpheli Karadeniz\'i suç aleti tabanca ile müzikholün 500 metre ilerisindeki Cumhuriyet Caddesi\'nde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Cafer Ali Karadeniz tutuklandı.

17)BIÇAKLADIKLARI KUYUMCUNUN 20 BİN DOLARINI GASP ETTİLER



GAZİANTEP\'in Nizip İlçesinde Suriye uyruklu kuyumcu Muhammed Meluk\'u (53) evine giderken 8 yerinden bıçaklayıp, 20 bin dolarını gasp eden Suriye uyruklu 5 kişi, ülkelerine kaçmaya çalışırken yakalandı.

Olay, geçen Pazartesi akşamı Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde meydana geldi. İlçe merkezinde kuyumcu yapan Muhammed Meluk, iş yerini kapatarak evine gittiği sırada önünü kesen 5 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Maluk\'u 8 yerinden bıçaklayarak 20 bin dolarını gasp eden şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Sesleri duyanların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Nizip Devlet Hastanesine götürülen Meluk, ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Meluk\'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Meluk\'u yaralayıp gasp eden 5 kişinin otomobille Şanlıurfa\'ya kaçtığını belirlendi. MOBESE ve güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisler, şüphelilerin Şanlıurfa\'da araç değiştirdikten sonra yeniden Gaziantep\'e döndüğünü belirledi.

SURİYE\'YE KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Polis, şüphelilerin tekrar araç değiştirerek Suriye\'ye geçmek için Hatay\'a doğru yola çıktıklarını belirlemesiyle harekete geçti. Nizip Asayiş ile Gaziantep Gasp Büro Amirliği ekipleri ortak operasyonla şüphelilerin kaçmaya çalıştığını aracın plakasını takibe aldı. Gaziantep polisi, şehir çıkışında oluşturduğu arama noktasında otomobili durdurup içerisindeki Suriye uyruklu Mustafa H., Racih A., Besil C., İbrahim A. ve Ali A.\'yı gözaltına aldı. Paranın bir miktarı otomobilde bulunurken, şüpheliler Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahmekeye çıkarılan 5 Suriyeli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

18)KÖPEĞİ ARABAYA BAĞLAYIP SÜRÜKLEDİ



ADANA\'da kimliği belirsiz bir araç sürücüsünün, otomobilin arkasına bağladığı köpeği sürüklediği görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 01 CKE 35 plakalı otomobil sürücüsü köpeği aracının arkasına bağlayarak sürüklediği görüldü. 10 saniyelik görüntüyü izleyenler, kimliği belirsiz otomobil sürücüsüne büyük tepki gösterdi. Vatandaşlar, yaptıkları yorumlarda aracın plakasından sürücünün bulunup, cezanlandırılmasını istedi.

19)CİP REFÜJÜ AŞIP OTOMOBİLE ÇARPTI: 2 ÖLÜ



SAMSUN’da iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücünün kontrolünü kaybettiği cip, refüjdeki bariyerleri aşıp karşı şeritte seyreden otomobile çarptı. Kazada iki aracın sürücüsü de olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Terme ilçesinde Samsun-Ordu karayolu Kozluk mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ufuk Kaynar’ın idaresindeki 52 DJ 009 plakalı cip aşırı hız nedeniyle kontrol çıkarak taklalar atıp refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Ardından Samsun istikametine giden İsmail Özkul idaresindeki 42 CYB 01 plakalı otomobile çarptı. Kazada iki sürücü olay yerinde hayatlarını kaybetti. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri sürücülerin cansız bedenlerini araçlardan güçlükle çıkardı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

20)KAMYONDA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI



KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde, kamyonunun yaklaşık 15 metreden yuvarlanması sonucu araç içersinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza öğleden sonra, Yuvacık Paşadağ Mahallesi\'nde meydana geldi. Yusuf Aydın idaresindeki 41 EM 175 plakalı kamyon, yük indirdiği sırada aracın dengesinin bozulması sonucu yaklaşık 15 metreden yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, devrilen kamyonda sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarttı. Kazada şans eseri hafif yaralanan Yusuf Aydın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen kamyon ise iş makineleri yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

21)SIKIŞAN KAMYON ŞOFÖRÜNÜ İTFAİYECİLER KURTARDI

KÜTAHYA\'nın Tavşanlı ilçesinde yoğun sis yüzünden görüş mesafesinin azaldığı karayolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada araçta sıkışan kamyon şoförü 45 yaşındaki Rıdvan Sekmen\'i itfaiye ekipleri yaralı olarak kurtardı.

Kaza, Tavşanlı-Domaniç karayolunun 10\'uncu kilometresinde meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle İsmail Kırçay\'ın kullandığı 43 D 3130 plakalı minibüs, Rıdvan Sekmen yönetimindeki 43 UR 458 ile Ramazan Deniz yönetimindeki 45 YB 5563 plakalı kamyonlar ile Ali Bayer\'in kullandığı 16 PL 614 ve Ali Yılmaz\'ın kullandığı 43 DB 891 plakalı otomobiller zincirleme kazaya karıştı. Araçta sıkışan 43 UR 458 plakalı kamyonun şoförü Rıdvan Sekmen olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Sekmen, ambulansla kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı.

22)KALP KRİZİNDEN ÖLEN ÜSTEĞMEN ELÇİN, TOPRAĞA VERİLDİ



İSTANBUL\'da evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Muhabere Üsteğmen Mustafa Elçin (31), memleketi Aydın\'ın Nazilli ilçesinde, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Hakkari Dağ ve Komando Tugayı\'nda bölük komutanı olarak görev yaptıktan sonra bir süre önce İstanbul\'a tayini çıkan Muhabere Üsteğmen Mustafa Elçin, Sarıyer\'deki evinde ölü bulundu. Kalp krizinden öldüğü belirlenen bekâr Üsteğmen Elçi\'nin cenazesi önceki gün akşam getirilip, Nazilli Devlet Hastanesi\'nin morguna konuldu. Elçin\'in cenazesi, dün Hakkari ve İstanbul\'dan gelen silah arkadaşları tarafından alındı.

Üsteğmen Mustafa Elçin\'in Türk bayrağına sarılı cenazesi önce Yeşil Mahalle\'deki baba ocağının önüne getirildi. Üsteğmen\'in astsubay emeklisi baba Osman Elçin, ev kadını anne Gülper Elçin ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi kardeşi Cafer Elçin, cenaze evin önüne getirildiğinde gözyaşlarına boğuldu. Osman Elçin, oğlunun tabutuna sarılıp, \"Benim iki gözüm sendin\" diyerek ağlarken, eşi Gülper Elçin de \"Beni nasıl bırakıp gittin oğlum. Daha mürüvvetini göremedim\" diyerek ağıt yakıp, uzun süre tabutun başından ayrılmadı. Helallik alınmasının ardından Üsteğmen Elçin\'in cenazesi, öğle vakti Fatih Camisi\'ne götürüldü.

Burada düzenlenen askeri törene, Nazilli Belediye Başkanı MHP\'li Haluk Alıcık, Denizli Merkez Komutanı Personel Albay Bilal Öztürk, Nazilli İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Yalçın Gürenci, Nazilli Cezaevi Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, Üsteğmen Elçin\'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından, tabutu bir süre silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınan Üsteğmen Elçin, Eğriboyun Mezarlığı\'na götürülüp, toprağa verildi.

23)TIR\'IN AKARYAKIT DEPOSUNDAKİ 2 KAÇAK, X-RAY CİHAZINDA GÖRÜNTÜLENDİ



KİLİS\'te, Öncüpınar Gümrük Kapısı\'nda yapılan denetimlerde, Suriye\'den Türkiye\'ye gelen bir TIR\'ın boş yedek akaryakıt deposuna gizlenerek ülkeye giriş yapmak isteyen Suriye uyruklu Abdulrhman Mnghanı ve Muhammed Süleyman yakalandı. Kaçaklarla TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Öncüpınar Gümrük Kapısı\'ndan geçen Aboud Mohammed kontrolündeki Suriye plakalı TIR\'ı durdurdu. Mohammed\'in hareketlerinden şüphelenen ekipler, TIR\'ı, x-ray cihazından geçirdi. Tarama sırasında, TIR\'ın yedek boş akaryakıt deposuna gizlenmiş 2 kişi tespit edildi. Kaçaklar sökülen yakıt deposundan çıkarıldı.

Yurda kaçak yollarla girmeye çalışan Suriye uyruklu Abdulrhman Mnghanı ve Muhammed Süleyman ile TIR sürücüsü Aboud Mohammed, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Suriye uyruklu 2 kaçak, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

24)ARABANIN ÇARPTIĞI SOKAK KÖPEĞİ ALTINA ALINDI



ELAZIĞ\'da, bir otomobilin çarpması sonucu sol ön ayağı kırılan sokak köpeği, belediyenin Hayvan Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Malatya caddesinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir aracın, sokak köpeğine çarptığını gören çevredeki vatandaşlar, 153 beyaz masayı arayarak yardım istedi. Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi\'nde görevli uzman ekipler olay yerine gelerek, yaralı köpeği, Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesine kaldırdı. Araç çarpması sonucu sol ön ayağında kırık olduğu tespit edilen köpek tedavi altına alındı.

Hayvan Hastanesi veterinerlerinden Vesile Tutcugil, ayağında kırık olduğu tespit edilen köpeğin hayati tehlikesi olmadığını belirterek, gerekli müdahalenin ardından köpeğin doğal ortama bırakılacağını söyledi.

25)OTOBÜSTE YOLCUNUN VALİZİNDE DİNAMİT BULUNDU: 1 GÖZALTI

KONYA\'da Antalya\'dans gelen otobüs muavininin şüphelenerek haber vermesi üzerine yolculardan Şehmuz O.\'nun (31) valizinde yapılan aramada 2 adet dinamit ve 2 adet dinamit kapsülü ele geçirildi. Gözaltına alınan Şehmuz O.\'nun, dinamitleri bir inşaattan çaldığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Antalya\'dan, Konya\'ya gelen bir yolcu otobüsünün muavini, Akseki İlçesi\'nin Yarpuz Mahallesi\'nde otobüse binen Diyarbakır nüfusuna kayıtlı yolcu Şehmuz O.\'nun valizinde dinamit olduğunu fark etti. Bunun üzerini durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Otobüs, Seydişehir ilçesinde karayolunda önlem alan polis tarafından durdurulup, bir dinlenme tesisine alındı. Burada yapılan aramada yol yapım inşaatında çalıştığı belirtilen Şehmuz O.\'nun valizinde 2 adet dinamit ve 2 adet dinamit kapsülü ele geçirildi. Gözaltına alına Şehmuz O.\'nun, dinamitleri bir inşaattan çaldığını ileri sürdüğü öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

26)AMBULANSLA GETİRİLDİĞİ HASTANEDE ÇATIYA ÇIKIP İNTİHARA KALKIŞTI



BURSA\'da, borçları nedeniyle sinir krizi geçiren 26 yaşındaki İ.A., götürüldüğü Mudanya Devlet Hastanesi\'ni birbirine kattı. Acil servisten kaçarak hastanenin çatısına çıkarak intihara kalkılan ve burada jiletle vucudunu kesen İ.A., Hastane Başhekimi Dr. Ömer Faruk Mete ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun tarafından ikna edildi.

Bursa\'da simit satarak geçimini sağlamaya çalışan 2 çocuk babası İ.A. dün Merkez Osmangazi İlçesi Geçin Mahallesi\'ndeki evinde iddiaya göre ödeyemediği borçları nedeniyle sinir krizi geçirdi. Kendini kötü hissettiğini belirten İ.A., 112 Acil Servis\'ten yardım istedi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri İ.A.\'yı, yakında bulunan Mudanya Devlet Hastanesi\'nin acil servisine götürdü. Acil serviste kendisine sakinleştirici iğne vurulmak istenen İ.A. kaçarak hastanenin çatısına çıktı.

Çatıdan sarkan İ.A. için polis ve itfaiye ekipleri hastaneye gelerek önlem aldı. Bu arada hastane Başhekimi Dr. Ömer Faruk Mete ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun çatıya çıkarak İ.A.’yı ikna etmek istedi. Zaman zaman çatıdan sarkan ve vucudunu jilet ile kesen İ.A., uzun süren uğraş sonucu ikna edilerek çatından indirildi.

Acil serviste müdahalesi yapılan İ.A. polis tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

27)YEŞİL CAMİ\'NİN DOĞALGAZ VE ELEKTRİK BORCUNA AİT PARAYI ÇALDI



BURSA’nın İnegöl ilçesinde Yeşil Cami bahçesinde bulunan dernek lokaline giren hırsız, caminin doğalgaz ve elektrik borcunu ödemek için toplanan yaklaşık 2 bin lirayı çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İnegöl’deki Yeşil Cami\'nin bahçesinde bulunan Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği\'ne bu sabaha karşı giren hırsız, caminin doğalgaz ve elektrik borcunu ödemek için toplanan yaklaşık 2 bin lirayı çaldı. Sabah gelen Dernek Başkanı Metin Deniz, hırsızlık olayını fark edince polise haber verdi. Kısa sürede gelen polis, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen görüntülenen hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlattı.Polis, 1 kişi olduğu belirlenen hırsızlık şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Dernek Başkanı Deniz, daha öncede caminin bahçesinde bulunan çay ocağında iki kez hırsızlık yaşandığını söyledi.

28)EVİN DEMİR KAPILARINI ÇALMAK İSTERKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR



GAZİANTEP\'in Nizip ilçesinde, bir evin demir kapılarını çalmak isterken jandarmanın suçüstü yakaladığı 2 kişi gözaltına alındı.

Kızılcakent Mahallesi’nde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.B. ve D.D.\'yi bir evin demir kapılarını çalmak isterken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan ve alınan parmak izi eşleştirmesiyle 6 ayrı hırsızlık suçuna karıştıkları belirlenen A.B. ve D.D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

29)BAKAN ÖZHASEKİ RİZE’DE DOLGU ALANINDAKİ BİNALARLA İLGİLİ, \'KARŞIMIZDA BİR TEHLİKE, SIKINTI VAR\' DEDİ



ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Rize’de yıllar önce deniz doldurularak, kazanılan 350 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen ve riskli oldukları yönünde rapor hazırlanan yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı binalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Özhaseki, dolgu alanındaki 2 bin 700 konut ve 1500 ticarethanenin riskli olduğunu belirterek, \"Karşımızda bir tehlike, sıkıntı varö dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki beraberinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal ile birlikte özel uçakla dün saat 14.00 sıralarında Trabzon Havalimanı\'na geldi. Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap ve yetkililer tarafından karşılanan bakanlar karayolu ile Rize’ye geçti.

Rize Valiliğini ziyaret eden Bakan Özhaseki, kentte dolgu sahasına yaptırılan binalarla ilgili Rize İnşaat Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan ve riskli olduğu belirtilen yapılan sorunlarına değindi. Bakan Özhaseki, Türkiye’de dönüşüm gereken çok alan olduğunu ve çok hızlı davranmaları gerektiğini söyledi. Anadolu topraklarının binlerce yıllık olmasına, dünyanın en eski yerleşim yeri ve en eski şehirleri olmasına rağmen son zamanda yaşadıkları zafiyetlerle planlamanın biraz geç kaldığını belirterek şöyle dedi:

“İdeolojik belediye anlayışları, yapılaşmada belki de standart kaliteyi tutturamamamız birçok sorunla bizi karşı karşıya bıraktı. Bunların hepsinin yolu, çözümü var. Bu yol ve çözümler bizim planlamamız neticesinde ortaya çıkmasına rağmen yerelde belediyemizin ve sonradan halkımızın bize vereceği destekle çözülür. İstediği gibi bir planlama yapıp ertesi gün gelip yıkıp, yapacak fırsat, güç, yetki, kanun öyle bir şey yok. Ortak akılla birlikte çözeceğiz. Buradaki sorun dolgu alandaki konutların herhangi bir sıkıntı durumunda vatandaşlarımıza müthiş bir risk olarak geri dönecek, can kaybı yaratacak olması. Yıkımlarda birçok insanın canını, malını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalması. İşin mimarı, görüntü tarafını artık ikinci planda düşünüyoruz. Böyle bir sıkıntı ile karşı karşıya kaldığımıza göre şimdi bunu bir fırsata çevirme imkanımız olabilir. Karşımızda bir tehlike, sıkıntı var. Bu belayı çözerken bu fırsata dönüşebilir. Rize’ye şahane bir meydan kazandırabiliriz. Bir prestij caddesi kazandırabiliriz. Buraya uygun bir mimari tarz üzerinde yeni konutlar inşa edebiliriz. Bütün bu planlamalardan sonra gerçekleşme safhasında elimizi taşın altına koyacağız.\"

‘İYİ BİR PROJE ORTAYA KOYACAĞIZ’

Belediyenin de bu işin içinde olacağını kaydeden Özhaseki, “İyi bir proje yapıp bunu herkese göstereceğiz. Buraya koyacağımız projeyi vatandaş beğenirse uygulamaya geçireceğiz. Birkaç yıl içerisinde önümüzdeki duran sıkıntıyı bir fırsata dönüştürebiliriz. Değerli vekillerimiz ve bakanımız bu konuda çok istikrarlılar. Projeyi tabii ki Cumhurbaşkanımıza da gösterip desteğini isteyeceğiz. O da gereğini yapacaktır. Hep birlikte bunu gerçekleştireceğizö ifadelerini kullandı.

\'DENİZİ KARA, KARAYI PARA YAPAN BAŞKAN\'

Rize\'de, 1960\'lı yılların ortalarında, dönemin belediye başkanı Ekrem Orhon tarafından deniz dolgusu başlatıldı. Büyük taşlarla doldurulan, arasına kum veya balçık gibi malzemelerle karışım yapılan 350 bin metrekarelik alan, deniz dolgu alanı olarak kazanıldı. Denizi dolduran Ekrem Orhon da \'Denizi kara, karayı para\' yapan başkan olarak anıldı. Şehir merkezinin yaklaşık 3\'te 1\'ini oluşturan dolgu alanı üzerinde, ilk etapta 3 kat halinde yapı izni verildi; ancak geçen sürede, dolgu alanına yüksek katlı binalar inşa edildi. Günümüze kadar gelen süreçte aralarında valilik, belediye başkanlığı, kültür merkezi, adliye gibi kamu kurumlarının da yer aldığı çok sayıda binanın inşa edildiği alanda, yaklaşık 70 bin kişi yaşamaya başladı.

RAPORDA TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Binalarla ilgili belirli aralıklarla teknik inceleme yapan Rize İnşaat Mühendisleri Odası tarafından bir rapor hazırladı. Raporda, 3 kat yapı izni verilen dolgu alanına mühendislik ilke ve hesaplamalarından uzak zihniyetle yüksek katlı binaların inşa edildiği kaydedildi. Deniz suyu seviyesinin altında kalan bina temellerini, oluşan korozyon nedeniyle zarar gördüğünün belirtildiği raporda, tuzlu su altında kalan bina demirlerinin de özelliğini kaybettiği ve çapının düştüğü vurgulandı. Raporda, ayrıca güçlendirme çalışmasıyla ayakta kalabilecek birkaç bina dışındaki tüm binaların yıkılması gerektiğine dikkat çekildi.

BAKAN ÖZHASEKİ: DOLGUDAKİ 2700 KONUT VE 1500 İŞ YERİ RİSKLİ

Bakan Özhaseki, daha sonra beraberinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte Rize sahil dolgu alanındaki binalarda incelemelerde bulundu. Burada değerlendirmelerde bulunan ve dolgu alanındaki 2 bin 700 konut ve 1500 ticarethanenin riskli olduğunu açıklayan Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:

“Biran önce bunların yenilenmesi, değişmesi ve dönüşmesi gerekiyor. Bunu yaparken doğru bir planlama yapmamız bütüncül bir anlayışla işe çözüm getirmemiz gerekiyor. Yeni dolgu alanlarının yapılması ile daha sonra bu 170 dönüm arazi üzerindeki konutların, ticaret alanlarının dönüşmesiyle doğru bir mantık içerisinde çözümlenecek bir olay var önümüzde. Yeni bir konsept ve anlayış içerisinde buraya planlama yapmamız gerek. Bu yapılan proje sevilirse buradaki vatandaşla tek tek görüşerek haklarını vererek mağdur etmeden bir çözüm yolu bulmamız gerekiyor. Bize düşen bu 170 dönümlük arazi üzerinde vilayetin nasıl oturacağı, belediyenin nasıl konuşlanacağı, Cumhuriyet Meydanı\'nın alacağı şekil, kaç tane buraya doğru mantık içerisinde ticarethane ve konut yerleştirebileceğimizdir. İnşallah biz işe başlayacağız. Yol haritamızı belirledik. Güzergahımız belli. Eyleme geçmek kazım. Bu da proje ile olur. Yeni rezerv alanın da güzel bir mahalle konsepti içerisinde depo alanı yapmazı lazım. Yapıları risk taşıyan vatandaşa alternatif olarak ‘buyurun’ diyeceğimiz bir yer oluşturacağız. Bu alternatifi vatandaşla sunmamız lazımö

30)ALKOLLÜ GENÇ KIZ FALEZLERE TIRMANDI, EKİPLER SEFERBER OLDU



ANTALYA\'da aşırı alkolün etkisiyle falezlere tırmanan Rüya E. (25) polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Bulunduğu yerden indirilen Rüya E., polis merkezine götürüldü.

Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçiren olay, dün saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi\'nde bulunan Kadınyarı’nda meydana geldi. Aşırı derece alkol aldığı belirtilen Rüya E., parkta bir süre bankta oturduktan sonra yapay şelalenin yanına inerek 10 metre yüksekliğinde kayalıklara tırmandı. Rüya E\'nin tırmandığını görenler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, uzun süre genç kızı inmesi için ikna etmeye çalışı. Alkolün de etkisiyle görevlilere zor anlar yaşatan Rüya E., ekiplerin çalışmasıyla kayalıklardan indirildi. Bulunduğu yerden çıkartılan Rüya E., polis merkezine götürüldü.

31)AKÇAY\'DA DENİZDEN KAYNAYAN SU İLGİ ODAĞI OLUYOR

BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde sahilden 10 metre açıkta deniz içindeki kayalıklardan kaynayan tatlı su, vatandaşların ilgi odağı oluyor.

Edremit ilçesi Akçay Mahallesi\'nde sahilde denizin içindeki kayalıklardan tatlı su kaynıyor. Son dönemde Akçay\'ın sembolü haline gelen deniz içindeki kayalıklardan çıkan tatlı su görüntüsü ile bölgeye yaz kış yüzlerce yerli ve yabancı turisti çekiyor. Bahardan kalma havaların yaşandığı Akçay\'daki sahilde dün denizin çekilmesiyle yürüyerek tatlı suyun bulunduğu kayalıklara çıkan vatandaşlar, su kaynayan kayalıklarda bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Akçay sahilini buluşma noktası olarak seçen üniversiteli gençler, son dönemde Akçay\'ın adını sıkça duydukları için bu tatil bölgesini seçtiklerini belirtti.

