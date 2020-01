DHA YURT BÜLTENİ-1

1)TÜRK KONVOYUNA SALDIRI: 1 SİVİL ŞEHİT

SURİYE\'NİN İdlib kenti kırsalında hareket halindeki Türk askeri konvoyuna terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda Devlet Su İşleri çalışanı Yasin Tanboğa şehit olurken, Uzman Çavuş Ömer Güneş ile DSİ çalışanı Mahmut Pakyürek de yaralandı. Genelkurmay Başkanlığı da saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

\"İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, 30 Ocak 2018 tarihinde İdlib kuzeyinde intikal halinde olan konvoyumuza, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araç ile yapılan saldırı sonucu konvoyda görevli bir kahraman sivil görevli personelimiz şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ile bir sivil görevli personelimiz yaralanmıştır.

BAKAN EROĞLU: DSİ ÇALIŞANI ŞEHİT OLDU

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Devlet ve Su İşleri (DSİ) çalışanı Yasin Tanboğa\'nın şehit olduğunu, yine DSİ çalışanı Mahmut Pakyürek\'in ağır, Uzman Çavuş Ömer Güneş\'in de hafif şekilde yaralandığını açıkladı. Bakan Eroğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

\"Bugün Zeytin Dalı Harekatına katılan DSİ mensuplarımızdan Yasin Tanboğa şehit olmuş, Mahmut Pakyürek ağır şekilde, Uzman Çavuş Ömer Güneş ise hafif yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ailesi ve milletimizin başı sağ olsun.\"

AZEZ\'E 3 ROKET ATILDI

Afrin\'in Marenez bölgesinden 22.00 sıralarında roketli saldırı düzenlendi. Birbiri ardından ateşlenen 3 roket mermisi, Azez kent merkezinde büyük gürültüyle patladı. Korkuya yol açan patlamanın ardından güvenlik güçlerince yapılan incelemede roketlerin yerleşim alanlarına birkaç yüz metre mesafedeki boş arazilere düştüğü belirlendi. Yaralananın olmadığı saldırı sonrası cephe hattındaki ÖSO güçleri, Marenez bölgesindeki terör örgütü mevzilerini ateş altına aldı.

\'ZEYTİN DALI HAREKATI\'NDA 11\'İNCİ GÜN; BURSEYA\'DAN SONRA HEDEF BAFELYUN TEPESİ (11)

2)KİLİS\'E 1 ROKET DAHA DÜŞTÜ

SURİYE\'NİN Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 1 roket daha, Kilis\'in Ekrem Çetin Mahallesi\'ndeki boş bir araziye düşüp patladı. Meydana gelen patlamada yaralanan olmazken, bölgeye sevk edilen polisler vatandaşları uzaklaştırıp güvenlik önlemi aldı. Kilis\'e dün düşüp patlayan roket sayısı 3\'e yükseldi.

Haber: KİLİS,(DHA

3)PKK/YPG\'LİLER SINIRDA TADİLAT YAPTI

ŞANLIURFA\'nın Akçakale İlçesine komşu olan Suriye\'nin Tel Abyad kentindeki bir grup terör örgütü PYD/YPG\'li terörist, gümrük binasında tadilat yaparken görüntülendi.

Akçakale\'ye komşu olan Suriye\'nin Tel Abyad kentindeki bir grup terörist, Türkiye\'ye açılan eski kapı olan gümrük binasında tadilat çalışmalarına başladı. Öğleden sonra inşaat malzemesi taşıyan kamyonların geldiği gümrük binasındaki tadilat çalışmaları akşam saatlerine kadar devam etti. Teröristlerin çalışmaları Akçakale\'de çıplak gözle gözlenirken, sınır hattında askerin güvenlik önlemleri devam ediyor

4)AFRİN\'E GÖNÜLLÜ ASKER OLMAK İÇİN ASKERLİK ŞUBESİNE KOŞTULAR

BİTLİS’in Adilcevaz ilçesinde, yaşları 20 ile 60 arasında değişen ve aralarında kadınların da bulunduğu bir grup, Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak istediklerini belirterek, askerlik şubesine dilekçe verdi.

Adilcevaz’da Askerlik Şubesi’ne gelen ve aralarında Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ile kadınların da bulunduğu 100 gönüllü, Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak istediklerini belirttiler. Afrin’e gitmek için gönüllü olduklarını belirten grup, bu amaçla yazdıkları dilekçelerini Askerlik Şubesi Başkanı Ali Rıza Özden’e verdiler. Başkan Gürsoy, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

\"Biz Anadolu toprağıyız. Anadolu toprağı dünyanın en pahalı toprağıdır. Bizler, bin yıldır burada yaşamışız. Osmanlı 20 milyon kilometre alana hükmetmiş ve hiçbir zaman kimseye zulmetmemiştir. Şu anda 783 bin kilometrelik bir alan içindeyiz. Ancak bu alanı bizlere dar etmek isteyen bazı dış mihraplar ile birlikte içimizdeki hainler, bu güzelim ülkemizi bölmeye çalışmaktadır. Komşularımızdan bize her gün tehditler gelerek, maalesef bizleri taciz eden ve sıkıntıya sokan, bombalarla bizleri tahrik eden duruma neden olmaktadır. Bu nedenle devletimiz bunu önlemek için Afrin’e Zeytin Dalı harekâtı başlattı. Bizler de buradaki vatandaşlarımızla birlikte askerlik şubesine müracaat ederek, askerliğe hazır olduğumuzu buradan belirtmek istiyoruz. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Gazilerimize ve yararlılarımıza rabbim acil şifalar versin. Bizler birlik ve dirlik içerisinde bu vatanı, bu ülkeyi seversek hiç bir güç bizleri yıldıramaz. Allah bu memleketin yardımcısı olsun.\" Askerlik Şubesi\'ne dilekçe veren Ayşegül Güvendik ise, bir kadın olarak askere gönüllü katılmak için talepte bulunduğunu söyledi.

-Ellerindeki Türk bayraklarıyla askerlik şubesine giden Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve vatandaşlar

-Vatandaşlar, askerlik şubesine dilekçelerini verirlerken

-Belediye Başkanı Necati Gürsoy, dilekçesini askerlik şubesi başkanına vermesi

5)BİNGÖL\'DE PKK\'NIN 600 KİLO PATLAYICISI ELE GEÇİRİLDİ



BİNGÖL\'ün Genç ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon kapsamında, arazi aramaları sırasında terör örgütü PKK\'nın toprağa gömdüğü 600 kilogram mazot ve alüminyum tozlu karışımdan oluşturulmuş patlayıcı ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Genç ilçesi kırsalında önceki gün düzenlenen operasyonla ilgili Bingöl Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından; Bingöl ili Genç ilçesi mülki sınırlarında, 29 Ocak 2018 tarihinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen operasyonda; 600 kilo patlayıcı madde (Mazot ve alüminyum tozlu karışım), 1 adet su tankı (10x5x2 ebatlarında, bölücü terör örgütü mensuplarınca toprağa gömülmüş vaziyette) içerisinde bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir\" denildi.

6)OTOMOBİL KAMYONLA ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari takşi, şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazada ticari takside bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 17.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu\'nda Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi karşısında meydana geldi. Turgutlu\'dan İzmir yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 HL 358 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrularak karşı şeride geçen otomobil, Hasan Tekin (41) yönetimindeki 42 FKR 35 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenerek hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan kişi araçta sıkışarak yaşamlarını yitirdi.

Yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 2 kişinin cansız bedenini güçlükle sıkıştıkları yerden çıkardı. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından cesetler, Turgutlu Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis, kamyon şoförü Tekin\'i gözaltına alırken, kazada ölen 2 kişinin kimlikleri henüz tespit edilemedi.

KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada ticari taksi şoförü İsmet Filizler ile takside yolcu konumunda bulunan 55 yaşındaki Yılmaz Taşkın hayatını kaybetti.

7)SİVEREK\'TE KAZA: 2 YARALI

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Siverek- Kahta karayolunun 11’inci kilometresinde meydana geldi. İbrahim Ağırtaş yönetimindeki 06 DIH 88 plakalı otomobil ile tali yoldan anayola çıkan Cengiz Asal idaresinde bulunan 63 ZA 597 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Cengiz Asal\'ın otomobilinde bulunan Edanur (13) ve Rahime Asal (41) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

8)ARAZİ KAVGASINDA AĞABEYİNİ TABANCAYLA VURUP ÖLDÜRDÜ

SAKARYA\'nın Karapürçek ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 42 yaşındaki M.A., ağabeyi 45 yaşındaki Bahattin Ayhan\'ı tabancayla vurarak öldürdü. Olay saat 18.00 sıralarında, Karapürçek\'te meydana geldi. M.A., daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı sebebiyle husumet olan ağabeyi Bahattin Ayhan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine tabancasını çıkaran M.A., ağabeyi Bahattin Ayhan\'a kurşun yağdırdı. Mermilerin isabet ettiği Bahattin Ayhan kanlar içinde yere yığıldı. Ağır yaralanan Bahattin Ayhan, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Bahattin Ayhan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan M.A.\'yı yakalamak için çalışma başlattı.

9)İZMİR\'DE İSKELE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

İZMİR\'in Çiğli ilçesinde, İsmail Ateşçi (53) ve Erdoğan Şahin, bir binanın dış cephesini boyamak için kurmaya çalıştıkları demir iskelenin çökmesiyle, enkazın altında kaldı. İşçilerden Ateşçi yaşamını yitirdi, Şahin ağır yaralandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında 8709 Sokak\'taki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Ateşçi ve Erdoğan Şahin, binanın dış cephesini boyamak için demir iskele kurmaya başladı. Ateşçi ve Şahin, kurulumu henüz tamamlanmadan gürültüyle çöken iskelenin altında kaldı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ateşçi\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi, Şahin ise ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Şahin\'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10)KONYA\'DA KAFEYE SİLAHLI BASKINDA, GENÇ KIZ BAŞINDAN YARALANDI



KONYA\'nın Ereğli İlçesi\'nde bir grub, kafede gördükleri grubu, husumetli oldukları kişiler zannederek mekana av tüfeğiyle ateş açtılar. Can pazarının yaşandığı kafede müşteriler korku ve panik içerisinde kaçışırken, eslime Tomak (20) başına isabet eden saçma ile yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Sümer Mahallesi\'nde bir kafede meydana geldi. Otomobille gezen M.Ç., B.Ç., R.T. ve A.T., iddiaya göre bir kaç saat önce kavga ettikleri grubun, cadde üzerindeki kafede oturduğunu zannederek dehşet saçtılar. Otomobilden inip, kafeye dalan 4 kişiden, elinde av tüfeği bulunan M.Ç., kapının girişinde kavga ettiklerini zannettiği grubu rastgele ateş açtı. Can pazarının yaşandığı, müşterilen panik ve korku içerisinde kaçıştığı kafede saçmanın başına isabet ettiği Teslime Tomak, yaralandı.

Genç kız kanlar içinde yere yığılırken, müşteriler ise çığlıklar atarak yardım istediler. Yaşanan kargaşa sırasında bir kişi M.Ç.\'nin elinden tüfeği almak istedi ancak başarılı olamadı. Kafenin içini kontrol eden 4 kişi, kavga ettikleri grubun, kafede olmadığını anlayınca hızla olay yerinden ayrıldı. Saldırının ardından arkadaşları tarafından kafeden çıkartılan genç kız, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırı anları ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Polis, M.Ç., B.Ç., R.T., A.T. ve olaya karıştığı ileri sürülen A.C. ile M.S.\'yi gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.

BURSA\'DA TOPRAK KAYMASI, 120 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

11)60 EV MÜHÜRLENDİ

BURSA’nın Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi’nde toprak kaymasından dolayı risk altında olduğu belirlenen 60 ev mühürlendi. 120 kişinin tahliye edildiği evlerin duvarlarında geniş çatlaklar meydana gelirken, önünden geçen cadde de geniş yarıklar oluştu.

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi Gürgür Sokak’ta toprak zeminin kayması ile çok sayıda evde geniş çatlaklar oluştu. Bahçelerin de kaydığı sokakta asfalt ikiye ayrıldı. Bazı evlerin duvarlarının yıkıldığı bölgeye AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye yetkililerinin aldığı karar ile 60 ev mühürlendi. Evlerde yaşayan 120 kişi ise misafirhanelere ve yakınlarının evlerine yerleşti. Belediye, evlerini boşaltmayan vatandaşları da uyarak tahliyeleri gerçekleştirdi. Olası bir faciaya karşı, sokağın giriş ve çıkışları, araç ile yaya trafiğine kapatılırken, polis ve zabıta ekiplerinin mahalledeki bekleyişi devam ediyor.

12)EDİRNE\'DE SIĞINMACILARIN KALDIĞI BİNADA YANGIN

EDİRNE\'de yaklaşık 400 sığınmacının barındığı İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'nün çamaşırhanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'nde yaklaşık 400 sığınmacının kaldığı binanın çamaşırhanesinde saat 19.30 sıralarında, dumanlar geldiğini gören özel güvenlik görevlileri hemen itfaiyeyi aradı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, dumanların geldiği çamaşırhanedeki makinelere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, 3 çamaşır makinesi kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

13)ADANA\'DA ÜÇ KATLI MÜSTAKİL BİR EVDE YANGIN ÇIKTI

ADANA\'nın Saimbeyli ilçesinde üç katlı müstakil bir evin en üst katında çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Fatih Mahallesi\'ndeki 3 katlı bir müstakil evin en üst katında çıktı. Sahipleri tarafından yazlık olarak kullanılan evden alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatte söndürdü. Evde kimsenin bulunmaması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri de maddi hasara neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

14)BURSA ADLİYESİ\'NDE X-RAY CİHAZINDAKİ TELEFONU ÇALDI

BURSA Adliyesinde X-Ray cihazına telefonunu bırakan ve daha sonra orada unutan kişinin telefonunun çalınma anı güvenli kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi üzerinde yer alan Bursa Adliyesi\'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, adliyeye giren Ş.P.(31), cep telefonunu X-Ray cihazına bıraktı. Daha sonra X-Ray cihazından geçen Ş.P, telefonun orada unutarak oradan ayrıldı. Bu sırada S.P.\'nin arkasından gelen Şeref K., cep teleofunu X-Ray cihazında kaldığını fark ederek telefonu çalarak yürümeye devam etti. S.P., cep telefonunun olmadığını fark ederek durumu adliyede görevli polis ekiplerine bildirdi. İncelenen güvenlik kamerası ile şüphelinin Şeref K., olduğu tespit edildi. Şeref K., Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan Şeref K, serbest bırakıldı. Ötea yandan hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafında görüntülendi.

