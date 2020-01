DHA YURT BÜLTENİ-1

AFRİN BÖLGESİNDE \'ZEYTİN DALI HAREKATI\' BAŞLATILDI

ORGENARAL AKAR: SADECE TERÖRİSTLER VE BUNLARA AİT BARINAK, SIĞINAK, BİNA, SİLAH, ARAÇ GEREÇ VESAİRE HEDEF ALINACAK

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'deki harekata ilişkin yapılan yazılı açıklamada, \"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye\'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ\'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17:00\'dan itibaren \'Zeytin Dalı Harekatı\' başlatıldı. Harekat, BM sözleşmesinin 51\'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye\'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir\" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'deki harekata ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17:00'dan itibaren 'Zeytin Dalı Harekatı' başlatıldı.

BM SÖZLEŞMESİNİN 51\'İNCİ MADDESİNDE YER ALAN MEŞRU MÜDAFAA HAKKI ...

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK\'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51\'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye\'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.\"

\"72 UÇAK MÜTEAKİP GÖREVLERE HAZIRLIK İÇİN EMNİYETLE ÜSLERİNE DÖNMÜŞLERDİR\"

"Harekâtın başlangıcında 7 bölgede tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait sığınak barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan 108 hedef Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edilmiştir. Harekâta katılan 72 uçak müteakip görevlere hazırlık için emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.

TSK tarafından Afrin\'deki harekata ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde: \"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye\'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ\'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00\'den itibaren başlatılan \'Zeytin Dalı Harekâtı\' planlandığı şekilde devam etmektedir. Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK\'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51\'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye\'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

108 HEDEF HAVA KUVVETLERİMİZ TARAFINDAN İMHA EDİLMİŞTİR

Harekâtın başlangıcında 7 bölgede tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait sığınak barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan 108 hedef Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edilmiştir. Harekâta katılan 72 uçak müteakip görevlere hazırlık için emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.\"

HULUSİ AKAR HAREKAT MERKEZİ\'NDEN YÖNETİYOR

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Genelkurmay Harekat Merkezi\'nde \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı yönetiyor. Genelkurmay Başkanı Akar\'a, kuvvet komutanları eşlik ediyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar\'ın \'Zeytin Dalı\' Harekâtı başlamadan önce RF ve ABD Genelkurmay Başkanlarının talepleri üzerine her iki mevkidaşı ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptığı bildirildi.

ORGENARAL AKAR: SADECE TERÖRİSTLER VE BUNLARA AİT BARINAK, SIĞINAK, BİNA, SİLAH, ARAÇ GEREÇ VESAİRE HEDEF ALINACAK

Genelkurmay Başkanı Orgenaral Hulisi Akar, Afrin\'deki \'Zeytin Dalı\' Harekatına ilişkin, \"Harekâtın planlama ve icrasında sadece ama sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, bina, silah, araç gereç vesaire hedef alınacak. Sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için de her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilecektir. Şu anda bile bazı yaralılarımız, gazilerimiz var. Onlara da saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyor acil şifalar diliyorum\" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgenaral Hulisi Akar, Genelkurmay Harekat Merkezi\'nde Afrin\'deki \'Zeytin Dalı\' Harekatına ilişkin açıklamada bulundu. Akar şu ifadeleri kullandı: \"TSK, hudutlarımızda ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla Afrin belgesinde PKK, KCK, PYD, DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek dost ve kardeş bölge halkının bunların baskı ve zulmünden kurtulmasını sağlamak üzere \'Zeytin Dalı\' harekatını icra etmeye başlıyoruz.Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BM Güvenlik Konseyi\'nin kararları, Güvenlik Konseyi\'nin terörle mücadele konusundaki aldığı terörle mücadeleye yönelik özel kararlar ve BM Sözleşmesi\'nin 51. maddesindeki yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde fakat Suriye\'nin toprak bütünlüğüne saygılı olacak şekilde bu faaliyet icra edilecektir.

ŞU ANDA BİLE BAZI YARALILARIMIZ, GAZİLERİMİZ VAR

Harekâtın planlama ve icrasında sadece ama sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, bina, silah, araç gereç vesaire hedef alınacak. Sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için de her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilecektir. Şu anda bile bazı yaralılarımız, gazilerimiz var. Onlara da saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyor acil şifalar diliyorum. Bu görevden de alınızın akıyla çıkacağınıza inancım, inancımız tamdır. Yolunuz, bahtınız açık olsun.\"

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI\'NDAN, ABD, İRAN VE RF BÜYÜKELÇİLİKLERİ MİSYON ŞEFLERİNE AFRİN BİLGİLENDİRMESİ

Ankara Dışişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, \"ABD, İran ve RF Büyükelçilikleri Misyon şefleri (Büyükelçi ve Maslahatgüzarları) Bakanlığa çağrılarak, Afrin bağlamındaki son gelişmeler hakkında bilgilendirildi\" denildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI\'NDAN, AFRİN\'DEKİ \'ZEYTİN DALI\' OPERASYONUNA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, BM Güvenlik Konseyi\'nin diğer üyeleri İngiltere, Fransa ve Çin Büyükelçilerinin de bakanlığa çağrılarak, \'Zeytin Dalı Operasyonu\' hakkında bilgilendirmede bulunulması öngörülüyor.

BAŞBAKAN YILDIRIM: GELİŞMELERE GÖRE KARA UNSURLARIMIZ DA GEREKLİ FAALİYETLERİ İCRA EDECEKTİR

BAHÇELİ : İYİ PLANLANMIŞ BİR OPERASYON. MİLLETİMİZ BUNU ANLAYACAKTIR



Başbakan Binali Yıldırım, Afrin\'deki \'Zeytin Dalı\' Harekatına ilişkin, \"Belirlenen hedefler neredeyse tamamına yakını tahrip edilmiş ve hava unsurlarımız vazifelerini tamamlayarak üslerine dönmüştür. Topçu ateşi ile alanın yumuşatılması faaliyetleri halen devam etmektedir. Ayrıca yarın (bugün) itibariyle gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir. Barış, huzur, esenlik getirmeyi hedefleyen bir harekattır\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Devlet Bahçeli, Çankaya Köşkü\'nde görüştü. Görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Afrin\'deki \'Zeytin Dalı\' Harekatına ilişkin açıklama yapıldı.

\"OPERASYONDA, TSK MEHMETÇİĞİN YANI SIRA ÖZGÜR SURİYE ORDUSU\'NDAN DA KATILANLAR VARDIR\"

Afrin\'deki \'Zeytin Dalı\' Harekatına ilişkin Yıldırım şöyle konuştu: \"Bugün öğlenden sonra TSK\'nın Afrin bölgesinde bulunan PKK,KCK,PYD, YPG,DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik kapsamlı harekatı başlamıştır. Harekatın ilk aşaması TSK hava unsurlarıyla gerçekleştirilmiş, belirlenen hedefler neredeyse tamamına yakını tahrip edilmiştir. Hava unsurlarımız vazifelerini tamamlayarak üslerine dönmüştür. Topçu ateşi ile alanın yumuşatılması faaliyetleri halen devam etmektedir. Ayrıca yarın (bugün) itibariyle gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir. Bu operasyonda, TSK Mehmetçiğin yanı sıra Özgür Suriye Ordusu\'ndan da katılanlar vardır.

BARIŞ, HUZUR, ESENLİK GETİRMEYİ HEDEFLEYEN BİR HAREKATTIR

Türkiye Cumhuriyeti\'nin hedefi asla ve asla Suriye\'nin toprak bütünlüğüne halel getirmek değildir. Yapılan iş; güney sınırımızdan, Suriye\'nin kuzeybatısından, Afrin\'den son üç yıl içerisinde ülkemize ve Fırat Kalkanı sahasına yapılan tacizler ve buradaki kayıplar, ayrıca sınır illerimizde yaşayan sivillere yönelik ataklar, terör faaliyetlerini ortadan kaldırmak, bunun yanı sıra da Afrin\'de yaşayan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizi terör örgütlerinin baskısından, zulmünden kurtarmak bu harekatın önemli hedeflerinden bir tanesidir. Son 3 yılda bölgede terör örgütü adeta zulüm seviyesi o kadar artmıştır ki 350 bin insan bölgeden göç etmek zorunda kalmıştır. Ülkemizde 350 bin Kürt kardeşimiz gelip canlarını kurtararak burada yerleşmiştir. Terör örgütü Afrin\'de Kürtleri yok etmeye yönelik bir operasyon yapılıyor gibi kara propagandalarının asla ve asla gerçekle alakası yoktur. Bu harekat, Türkiye\'nin uluslararası hukuktan, BM kararlarından aldığı meşruiyetini buralardan aldığı bir harekattır. Barış, huzur, esenlik getirmeyi hedefleyen bir harekattır.\"

BAHÇELİ \"İYİ PLANLANMIŞ BİR OPERASYON. MİLLETİMİZ BUNU ANLAYACAKTIR\"

MHP lideri Devlet Bahçeli, \"\'Zeytin Dalı\' operasyonunun mileltimize, devletimizer hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu operasyon çok yönlü değerlendirildiğinde, çok önemli bir operasyondur. Adı, kapsamı dahi anlamlıdır. Böyle bir operasyona ilişkin muhalefeti bilgilendirme nezaketiniz bizleri memnun etti. İyi planlanmış bir operasyon. Milletimiz bunu anlayacaktır. Başta siyasi iktidar olmak üzere silahlı kuvvetlerimize önemli desteğini hiçbir zaman vermemezlik yapmayacaktır. Başarılar diliyorum\" dedi.

TERÖRİSTLERİN MÜHİMMAT DEPOSU TAM İSABETLE VURULDU

HAVA HAREKATI GÖRÜNTÜLERİ

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü tarafından Afrin\'de Mühimmat Deposu olarak kullanılan tünelin tam isabetle vuruş görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, pilotumuzun, ustalığı ve profesyonelliği ile tünel tam isabetle vurulduğu görülüyor.

HACI BAYRAM CAMİİ\'NDE MEHMETÇİK İÇİN DUA EDİLİYOR

TSK\'nın, terör örgütlerine karşı başlattığı Afrin harekatının zaferle sonuçlanması için Ankara Hacı Bayram Camii\'nde sabah namazı öncesi Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş\'ın katılımıyla, Fetih Suresi okunuyor, dua ediliyor.

TÜRK TANKLARI, KİLİS\'TEN SURİYE\'YE GEÇTİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin kentindeki terör örgütü PKK/PYD\'ye yönelik düzenlenen \'Zeytin Dalı Hrekatı\'nda görev alacak tanklar, Kilis\'ten Suriye\'ye geçti.

Çekicilere yüklü tanklar, gece saatlerinde güvenlik önlemleri arasında Öncüpınar Sınır Kapısı\'na geldi. Tankları taşıyan çekiciler, güvenlik önlemleri arasında Suriye\'nin Azez İlçesine geçti.

SİLAHLI ZIRLI ARAÇLAR SINIRA SEVK EDİLDİ

Hatay\'ın Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi\'nden Sugediği sınır bölgesine askeri sevkiyat devam ediyor. Tankların ardından bu kez de TIR\'ların üzerinde, içinde ÖSO askerlerinin bulunduğu silahlı arazi araçları sınıra doğru geçiş yaptı. Bu araçların sınırı geçip, Afrin harekatına katkı sağlayacağı bildirildi.

HATAY\'DA ASKERLERE ALKIŞLI DESTEK

Afrin operasyonu kapsamında Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor. Hatay\'ın Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi\'nden askeri konvoyun geçişi sırasında yolda toplanan vatandaşlar, alkışlar, ıslıklar ve tezahüratlarla moral verdi. Ellerinde Türk bayrağı olan vatandaşların yanı sıra bu askeri konvoy geçişini ellerinde cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayınlayanlar da oldu. Bu arada vatandaşların alkışına konvoyda yer alan askerler de alkışlarla ve el sallayarak karşılık verdi.

HELİKOPTERLER HALA HAVADA

Bu arada Afrin\'e yönelik hava saldırıları aralıklarla devam ederken, Hassa ilçesi üzerindeki helikopter ve uçak sesleri de duyuluyor. Ardıçlı Mahallesi\'ndeki vatandaşlar da gelen sesleri yakından takip ediyor.

KİLİS\'E 4 ROKET ATILDI: 1 YARALI

KİLİS\'TE BAZI BÖLGELER, \'ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ\' İLAN EDİLDİ



SURİYE\'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden atılan 4 roket mermisi, Kilis\'e düştü. Mermilerin 2 ev 2 işyerine isabet ettiği saldırıda 1 kadın hafif yaralandı, iki katlı bir ev de çıkan yangında zarar gördü. Saldırının ardından roketlerin atıldığı hedefler, Fırtına obüsleriyle ateş altına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı yürüttüğü Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden gece saatlerinde peş peşe ateşlenen 4 roket mermisi, Kilis\'e düştü. Mermiler, Ekrem Çetin Mahallesindeki 2 ev ile 2 işyerine isabet ederek patladı. Saldırıda henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralanırken, patlamayla birlikte iki katlı evde yangın çıktı. Ev ve işyerlerinin camları kırılırken, park halindeki araçlarda da hasar meydana geldi. Saldırının ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve güvenlik görevlileri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi\'ne götürülürken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ev kullanılmaz hale geldi.

FIRTINALAR MİSLİYLE KARŞILIK VERDİ

Saldırının ardından sınır hattında konuşlu topçu birlikleri, mermilerin geldiği terör örgütü mevzilerini Fırtına obüsleriyle ateş altına aldı. Tam isabetle vurulan hedeflerin imha edildiği belirtildi.

\'KORKMUYORUZ BURADAYIZ\'

Olayın ardından güvenlik güçleri, olası yeni bir saldırıya karşın bölgedeki vatandaşları uzaklaştırarak önlem almak istedi. Bazı vatandaşlar, korkmadıklarını belirtti. Mahalle sakinlerinden Zeki Temir, art arda patlamalarla uyandıklarını belirterek, \"Uyuyorduk, 3 patlama oldu. Yatarken herkes korkudan kaçtı. Büyük bir korku var ama korkmuyoruz buradayız. Allah\'a şükür yaralımız yok\" dedi.

VALİ: 1 YARALIMIZ VAR

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Kara ile birlikte roketlerin atıldığı mahallede inceleme yapıp, güvenlik görevlilerinden bilgi aldı. Vali Tekinarslan, vatandaşlara bilgi verirken, şunları söyledi:

\"Arkadaşlar herhangi bir can kaybımız yok şükür. Herhangi bir can kaybımız yok, bir yaralımız var. Her yeri dolaştık. Eve isabet edip, yangın çıkmış, itfaiyemiz yangını söndürmüş. Can kaybımız yok. Allah tekrardan esirgesin. Ne gerekiyorsa, biz de yapacağız. Bize 1 tane atana, biz 100 tane atacağız. Merak etmeyin. Bize yapılan hiçbir tehdide, saldırıya boyun eğecek değiliz. Ülkemizin de devletimizin de kararı budur. Sivil insanların üzerine bomba yağdırmaya kalkanlar, mutlaka cezasını görecek.\"

KİLİS\'TE BAZI BÖLGELER, \'ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ\' İLAN EDİLDİ

KİLİS Valiliği, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın sürdüğü Suriye sınırındaki bazı bölgeleri, 15 gün süreyle \'özel güvenlik bölgesi\' ilan etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'nin kuzeybatısında, Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında bazı bölgelerin 15 gün süreyle \'özel güvenlik bölgesi\' olarak ilan edildiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

\"Kilis\'in merkez ilçe mülki sınırları içerisinde yer alan Akçabağlar, Demirışık, Doğançay, Tahtalı, Duruca, Beşenli köyü ile Aşağı ve Yamaç mezraları, Hacipoğlu, Süngütepe, Kocabeyli, Saatli, Güneşli, Mağaracık, Çalkaya, Bulamaçlı, Gözkaya, Gülbaba, Çerçili, Hisarköy, Deliosman köylerinde ve kırsalında, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na karşı olası terörist eylemlerden doğabilecek zararlardan vatandaşlarımızı korumak ve söz konusu terörist faaliyetlere karşı gerçekleştirilebilecek önleme harekatlarının selameti bakımından 20 Ocak Cumartesi günü saat 24.00\'ten itibaren 3 Şubat Cumartesi günü saat 17.00\'ye kadar olmak üzere 15 gün özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Sözkonusu bölgede yerleşik olan vatandaşlarımız haricinde belirtilen süre içerisinde özel güvenlik bölgesine giriş, kolluk makamlarınca verilmiş izinler dışında yasaklanmıştır.\"

İNCİRLİK\'TE TÜRK F-16\'LAR HAZIR BEKLİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin \'Zeytin Dalı Harekatı\'na havadan bombardıman yaparak başlamasının ardından gözlerin çevrildiği Adana\'nın Sarıçam İlçesi\'ndeki İncirlik Hava Üssü\'nde, 2 Türk F-16 savaş uçağının pist başına geldiği görüldü. Pist başında bekleyen savaş uçaklarının operasyona katılması bekleniyor.

İNCİRLİK\'E 4 TÜRK F-16 İNDİ

Adana\'nın Sarıçam İlçesi\'ndeki İncirlik Hava Üssü\'nde 2 Türk F-16 savaş uçağının pist başında beklemeyi sürdürürken, saat 18.10 sıralarında 4 adet F-16 ardı ardına İncirlik Üssü\'ne iniş yaptı. Bu uçakların operasyona fiilen katılıp katılmadığı ise henüz anlaşılamadı.

Öte yandan savaş uçaklarının Afrin\'deki bir TV vericisini vurduğu ileri sürüldü.

DİYARBAKIR\'DA SAVAŞ UÇAĞI HAREKETLİLİĞİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK), Afrin\'e yönelik düzenlediği harekatın başladığı dakikalarda, Diyarbakır\'daki 8\'inci Ana Jet Üssü\'nden çok sayıda F-16 savaş uçağının havalandığı görüldü.

TSK\'nın, terör örgütleri PKK/PYD-YPG ile DEAŞ\'ın kontrolünde bulunan Suriye\'nin Afrin kentine yönelik \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na başladığının duyurulmasının ardından, Diyarbakır merkez Bağlar ilçesindeki 8\'inci Ana Jet Üssü\'nden F-16 uçakları havalanmaya başladı. Yaklaşık 10 savaş uçağının peş peşe havalandığı gözlendi. Savaş uçağı hareketliliği akşam saatlerine kadar devam etti.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG\'DEN AZEZ\'E HAVANLI SALDIRI



SURİYE\'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden Azez ilçesine havanla aralıklarla saldırı düzenlendi. Teröristlerin bulunduğu mevziler, Türk topçusu tarafından ateş altına alındı.

Afrin\'deki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden saat 22.00 sıralarında Azez İlçe merkezine havan atışları yapıldı. Havan mermileri ilçe merkezine düşerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Afrin sınırında konuşlu ÖSO güçleri, saldırıya anında karşılık verdi.

PYD MEVZİLERİ OBÜSLERLE ATEŞ ALTINA ALINDI

Azez İlçe merkezine havanla saldıran teröristlerin bulunduğu Afrin\'in Minnag ve Marane bölgelerindeki mevziler, Kilis sınırında konuşlu topçu birlikleri tarafından fırtına obüsleriyle yoğun ateş altına alındı.

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ/AZEZ (Suriye), (DHA)

=============================================

KİLİS ÖNCÜPINAR SINIR KAPISI SABAH SAATLERİ İTİBARİYLE SAKİN

GECE boyunca çok sayıda zırhlı askeri aracın ve personelin Suriye tarafına geçiş yaptığı Kilis-Öncüpınar Sınır Kapısı, sabah saatleri itibariyle sakinliğini koruyor.

Günün ilk ışıkları ile beraber gözler bir kez daha bu noktaya çevrilirken, az da olsa birkaç askeri aracın giriş-çıkış için kapıya geldiği görüldü.

