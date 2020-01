DHA YURT BÜLTENİ-1

Gezi otobüsü kaza yaptı: 13 ölü, 42 yaralı

ESKİŞEHİR\'de geziye gidenlerin içinde bulunduğu otobüs kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre, 13 kişi öldü 42 kişi de yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Eskişehir-Bozüyük karayolu Batıkent Mahallesi\'nde meydana geldi. Ankara\'dan Bursa Uludağ\'a geziye gidenleri taşıyan 06 FL 644 plakalı otobüs, Eskişehir kent merkezini geçtikten birkaç kilometre sonra yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada otobüste bulunanlardan 13 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, ölenlerin cenazeleri de hastanelerin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaza anı araç kamerasına yansıdı

BURSA\'da Murat Kılınboz\'ın kullandığı otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra defalarca takla atarak durabildi. Kaza anı karşı yönden gelen başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazada sürücü Murat Kılınboz hayatını kaybederken yanında bulunan Hatice Yeliz S. İle Yağmur S. hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 03.45 sıralarında Merkez Nilüfer ilçesi İzmir yolu üzerinde meydana geldi. 34 KY 7122 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan 47 yaşındaki sürücü Murat Kılınboz, Acemler Kavşağından gelip Nilüfer yönüne dönmek istediği sırada aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağında bulunan bariyerlere çarparak taklalar atıp yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Karşı yönden gelmekte olan bir otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen kazada otomobil sürücüsü polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler aracın içinde bulunan hafif yaralanan Hatice Yeliz S. (41) ve 18 yaşındaki Yağmur S.\'yi aracın içinden çıkarıp yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ise emniyet kemeri takılı olmayan sürücü Kılınboz\'un aracın sürüklendiği sırada kafasını tavana çarpması sonucu boynunun parçalandığı ve hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Murat Kılınboz\'un cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay\'dan Afrin\'e 40 top atışı yapıldı

Kahramanmaraş\'taki İtalya Savunma Sistemi, \'Afrin operasyonu\'na hazır



HATAY\'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki hudut karakollarından Afrin\'deki terör örgütü PYD/PKK mevzileri vuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e yönelik operasyon hazırlığını sürdürürken Hatay\'ın Hassa ilçesinin sınır karakollarından 10 top atışı yapıldı. Gün buyunca Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerindeki karakollardan yapılan top atışları ise akşam saatlerine kadar 40\'a kadar ulaştı. Özellikle askeri yığınak yapılan Hassa\'nın Sugediği bölgesinden aralıklarla tanklarla yapılan atışlarla Afrin\'deki terör örgütü PYD/PKK mevzileri vuruldu. Terör örgütünün taciz atışlarına karşılık verildiği bildirildi.

İTALYA HAVA SAVUNMA SİSTEMİ, \'AFRİN OPERASYONU\'NA HAZIR

NATO bünyesinde Kahramanmaraş\'ta konuşlu İtalya Hava Savunma Sistemi, Afrin\'e yapılması beklenen operasyon kapsamında Suriye\'den gelebilecek olası saldırılara karşı hazır bekliyor.

İtalya\'dan, İskenderun Limanı\'na getirilen ve 06 Haziran 2016\'da Kahramanmaraş\'taki Gazi Kışlası\'na kurulan hava savuma sistemi, Suriye\'den gelebilecek olası tehditlere karşı 1.5 yılı aşkın süredir görev yapıyor. Suriye\'nin terör örgütü PKK/PYD/YPG denetimindeki Afrin kentine yapılması planlanan operasyon öncesi bakım ve denetimleri yapılan hava savunma sistemini, İtalya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutan Yardımcısı Tümgeneral Nicola Lanza De Cristoforis da önceki gün yerinde denetledi. Sistem bünyesindeki radarlar, hava saldırılarını belirleyip anında imha etme özelliğine sahip.

EL BAB\'DA BOMBALI SALDIRI: 1ÖLÜ, 5 YARALI

Terör Örgütü PKK/PYD/YPG\'nin, Suriye\'nin Afrin kentinden El Bab\'daki sivillere yönelik düzenlediği bombalı saldırıda 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.

Afrin\'deki terör örgütü PKK/PYD/YPG bölgesinden, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan El Bab\'da bulunan sivillere yönelik akşam saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi. Sivillerin yaşadığı çadırlara isabet eden bombanın patlamasıyla 1 çocuk öldü, 5 sivil de yaralandı. Yaralılar, bölgedeki sahra hastanelerine götürülerek tedaviye alındı.

PKK/PYD-YPG TERÖR ÖRGÜTÜ BÖLGEDE ÇOCUKLARI SİLAH ALTINA ALIYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; PKK/PYD-YPG terör örgütünün bölgede çocukların zorla silah altına alındığını bildirildiğini belirtti

Türk botu, Yunan botunu Kardak\'a yaklaştırmadı



BODRUM\'un Gümüşlük Mahallesi\'ne 3.5 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları\'na önceki gün fırtına nedeniyle gelmeyen Türk ve Yunan botları, dün öğle saatlerinden itibaren yine bölgedeydi. Türk sahil güvenlik botu, Yunan botunu kayalıklara yaklaştırmadı.

Ege Denizi\'nde etkili olan fırtına nedeniyle Kardak Kayalıkları\'na gelemeyen Türk sahil güvenlik botları, dün öğle saatlerinden itibaren fırtınanın etkisini yitirmesiyle bölgeye geldi. Yunanistan\'ın Kilimli Adası\'ndan (Kalimnos) Kardak Kayalıkları\'na 1 mil kadar yaklaşan Yunan botuna, kayalıklara 50 metre uzaklıkta bekleyen Türk botu engel oldu. Yunan botu rotasını değiştirip, tekrar Kilimli\'ye dönmek zorunda kaldı.

Düşük yapan kadın, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi



AĞRI\'nın Diyadin ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mezrada düşük yapan kadın, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Diyadin ilçesi Dedebulak Köyü Şahinbey mezrasında yaşayan ismi açıklanmayan kadın, düşük yaptı. Kadının yakınları, 112 Acil\'i arayarak yardım istedi. Yolun karla kaplı olması üzerine 112 Aci ekipleri, durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi. Ağrı Valisi Süleyman Elban’ın talimatı ile dün saat 16.30 sıralarında Doğubayazıt ilçesinde bulunan Skorsky tipi helikopter, bölgeye sevk edildi. Helikopterle mezradan alınan kadın, Doğubayazıt Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yüksekova\'da kar yağışı (2)

MAHSUR KALAN ÖĞRENCİLER KURTARILDI

Hakkari\'nin Yüksekova ilçesindeki farklı okullarda eğitim gören 12 öğrenci, karnelerini aldıktan sonra servis minibüsü ile ilçeye bağlı Akocak köyüne doğru haraket etti. Öğrencilerin bulunduğu minibüs, kar ve tipi nedeniyle yolda kara saplandı. Mahsur kalan öğrenciler, cep telefonuyla İl Özel İdaresi\'ne bağlı karla mücadale ekibine ulaşarak yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 2 saat süren karla mücadele çalışmasının ardından öğrencilerin bulunduğu bölgeye ulaştı. Ekipler, mahsur kalan öğrencileri kurtararak köylerine ulaştırdı.

MUSİAD Kayseri Şube Başkanının da aralarında bulunduğu 6 Türk, Kudüs\'te gözaltına alındı



MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜİSAD) Kayseri Şubesi Başkanı Nedim Olgunharputlu, Kayseri Ticaret Odası Başkanvekili Celal Hasnalçacı, Kayseri İmamhatipliler Derneği (KİMDER) Başkanı Ahmet Yurtlu ve 3 işadamı, Kudüs\'te Cuma namazı sonrası İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

MÜSİAD Kayseri Şubesi\'nin iki gün önce Filistin\'e düzenlediği iş gezisinin ardından MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu ve şubenin eski başkanlarından olan Kayseri Ticaret Odası Başkanvekili Celal Hasnalçacı, Kayseri İmamhatipliler Derneği (KİMDER) Başkanı Ahmet Yurtlu, işadamları Şaban Andaç, Fatih Çelik ve Necati Arpacı, dün Kudüs\'e geçerek Mescid-i Aksa\'da cuma namazı kıldı. Namazın ardından Türk Bayrağı açıp, fotoğraf çekinen kafile, İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

Konu ile ilgili hem MÜSİAD, hem de Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) yöneticileri, Dışişleri Bakanlığı nezdinde çalışma başlattı.

MÜSİAD AÇIKLAMA YAPTI

MÜİSAD, Kayseri Şubesi Başkanı Nedim Olgunharputlu ve Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı\'nın da aralarında bulunduğu 6 Türk\'ün, Kudüs\'te İsrail polisi tarafından gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

\"MÜSİAD Kayseri Başkanımız Nedim Olgunharputlu, MÜSİAD Kayseri 4. Dönem Başkanımız ve Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, KİMDER Başkanı Ahmet Yurtlu, üyelerimiz; işadamları Fatih Çelik, Şaban Andaç ve Necati Ayrancı, Mescid-i Aksa çıkışı gözaltına alınmışlardır. Haberin ardından acil toplanan Yönetim Kurulu, konuyu gerekli mercilere iletmiş ve gerekli girişimlerde bulunmuştur. An itibariyle tutuklanma durumu yaşanmamıştır. Sağlık durumları iyi olup, devletimizin ve MÜSİAD\'ın gerekli organları, konu ile ilgili yoğun olarak bırakılmaları için çalışmaktadır. Şu an için endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. İfadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmaları beklenmektedir.

KEFALETLE SERBEST KALDILAR

MÜİSAD üyesi 6 işadamının Kudüs\'te Cuma namazı sonrası İsrail polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından iş adamlarının kefaletle serbest bırakıldığı ve Pazar günü sabah saatlerinde yargıç karşısına çıkacakları öğrenildi.

Adıyaman\'da kar maskeli market soygunu

ADIYAMAN\'da, yüzü maskeli bir kişi, girdiği markette çalışanları tüfekle tehdit edip, kasalardaki paraları alarak kaçtı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı\'nda meydana geldi. Bir zinci marketin şubesine giren yüzü maskeli kimliği belirsiz kişi, elindeki tüfeği doğrulttuğu 2 çalışanı tehdit edip, kasadaki paraları istedi. Paraları alan soyguncu, kaçtı. Market çalışanların ihbarıyla gelen polisler, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek soyguncunun yakalanması için çalışma yaptı. Kasadaki paraların miktarının ise yapılacak sayımdan sonra belirleneceği öğrenildi.

Apartmanda uyuşturucu ticareti kameraya takıldı



DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesindeki bir apartmanın giriş katında 3 kişi arasındaki uyuşturucu alışverişi, binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Topraklık Mahallesi\'ndeki bir apartmanın girişinde, geçen aralık ayında yaşanan uyuşturucu alışverişi, binanın güvenli kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Kimliği belirsiz üç erkek, önce çevreyi kolaçan etti. Ardından, içlerinden biri, cebindeki parayı çıkarıp, yanındakine verdi. Parayı alan kişi sahte olup olmadığını kontrol ettikten sonra yanındaki diğer arkadaşına verdi. Parayı alan kişi, apartmandaki bir daireyi girip, uyuşturucu hap olduğu sanılan maddeyi, müşterisine verdi. Müşterisi uyuşturucu maddeyi beğenmeyince kısa süreli tartışma yaşandı. Satıcı hapı alıp, başka bir madde verdi. Bu sırada bazı apartman sakinlerinin olan bitenden habersiz evlerine girip çıktığı görüldü.

Görüntüleri izleyen apartman sakinlerinin ihbarı üzerine polis ekipleri, 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Market soyguncuları tutuklandı

MERSİN\'in Tarsus ilçesinde girdikleri marketin çalışanını silahla tehdit edip, kasadaki bin 40 lirayı alarak kaçan kar maskeli A.K. (17) ile C.B. (21), yakalanıp, tutuklandı.

Olay, Duatepe Mahallesi Sait Polar Bulvarı\'nda meydana geldi. Bir market zincirinin şubesine gelen kar maskeli 2 kişi, silahla tehdit ettikleri market çalışanından kasadaki paraları vermesini istedi. Dışarı çıkmaya çalışan müşterilere engel olan soyguncular, kasadaki bin 40 lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alıp, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kamera görüntülerinden şüphelilerin eşkalini ve kaçış güzergahını belirleyen polis, bölgeyi ablukaya aldı. Kaçacak alanı kalmayan şüpheliler A.K. ve C.B., Caminur Mahallesi\'nde metruk binada saklanırken çaldıkları paralarla birlikte yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan A.K. ve C.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Villa, alev alev yandı



DÜZCE\'de boş bir villa, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Güzelbahçe Mahallesi\'nde bir villadan, dün akşam saatlerinde alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangına müdahale etti, önlem amacıyla villanın elektriği kesildi. Yükselen alevler gökyüzünü aydınlatırken, yangın ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kullanılmaz hale gelen villanın boş olduğu belirtilirken, yangının nasıl çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Cezaevi nakil aracı ile çarpışan motosikletteki çift öldü



ÇANAKKALE\'de cezaevi nakil aracı ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü Fatih Karak (36) ile eşi Gülay Karak (29) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Çanakkale-Bursa kara yolu, Çan köprülü kavşağı katılım yan yolu üzerinde meydana geldi. Kavşaktan il merkezi istikametine dönüş yapan Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi\'ne ait Tarık Tasar\'ın kullandığı 17 UU 476 plakalı nakil aracı ile özel güvenlik görevlisi Fatih Karak\'ın yönetimindeki 17 GM 955 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Fatih Karak ile arkasında oturan eşi Gülay Karak olay yerinde hayatını kaybetti. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi ve savcının incelemesinin ardından, çiftin cenazesi Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cezaevine ait nakil aracını kullanan sürücü Tarık Tasar ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan kazada hayatını kaybeden Fatih Karak ve Gülay Karak çiftinin Asya isminde 4 yaşında bir kız çocukları olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı



DÜZCE\'de kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Düzce Cumhuriyet Mahallesi kavşağında meydana geldi. Şerif Serdaroğlu yönetimindeki 81 FH 772 plakalı otomobil ile Ömer Dal yönetimindeki 81 KC 883 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler Şerif Serdaroğlu ve Ömer Dal ile birlikte otomobillerde bulunan Selma Taşkaya, Gülhanım Serdaroğlu, Nursel Dal, Hüseyin Varlık ve Songül Varlık yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Alkollü kişinin kullandığı at arabası, otomobile çarptı



DÜZCE\'de, alkollü Aziz Top\'un kullandığı at arabası, otomobile çarptı. Yaralanan Aziz Top, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Sadık Sokak\'ta meydana geldi. Aziz Top\'un kullandığı at arabası, karşı yönden gelen Sabri Somuncuoğlu yönetimindeki 81 BP 189 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup yere düşen Aziz Top, yaralandı. At ise çektiği arabadan kurtulup kaçtı, yaklaşık 200 metre ileride durdu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Aziz Top\'un yapılan muayenesinde 2.05 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Otomobil ikiye bölündü: 7 yaralı



KOCAELİ\'nin Kandıra ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerden biri ortadan ikiye bölünürken, kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı sıralarında, Kandıra Koruklar mevkiinde meydana geldi. Kandıra yönüne giden Ahmet Haliloğlu yönetimindeki 41 PU 181 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Gün yönetimindeki 34 DE 2709 plakalı otomobille kafaya kafaya çarpıştı. Ahmet Haliloğlu\'nun kullandığı otomobil, ikiye bölündü. Kazada Ahmet Haliloğlu, Ahmet Gün, Zeynep Gün, Yağmur Gün, Gülbiş Kufacı, Cansu Kufacı ve Cihangir Kufacı yaralandı. Olay yerine İzmit ve Kandıra\'dan 112 Acil ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Kandıra yolu ulaşıma kapandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Araçların yoldan kaldırılması ile yol, yeniden ulaşıma açıldı.

Otomobil dereye uçtu, alkollü sürücü yaralandı



DÜZCE\'de, kontrolden çıkıp dereye uçan otomobilin alkollü sürücüsü Yasin Çetin, yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Beyciler Mahallesi\'nde meydana geldi. Yasin Çetin yönetimindeki 81 KJ 76 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp Karaca Deresi\'ne uçtu. Az miktarda suyun bulunduğu derede ters dönen araçtan çıkan Yasin Çetin, 112 Acil\'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, hafif yaralanan Yasin Çetin\'e müdahalede bulundu. Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Yasin Çetin\'in yapılan muayenesinde 2.65 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Bursa\'da kumar operasyonu



BURSA\'da dernek lokali adı altında kumarhane olarak çalışan yerlere operasyon düzenlendi. Baskında duvara sabitlenerek tombala cihazından çıkan sayıları perdeye yansıtan projeksiyon cihazı ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynatılan umuma açık yerlere yönelik operasyon düzenledi. Merkez Osmangazi ve Yıldırım İlçelerinde ruhsatsız ve kayıt dışı dernek adı altında kumar oynatılan yerlere yapılan baskında duvara sabitlenerek tombala cihazından çıkan sayıları perdeye yansıtan projeksiyon cihazı, 1 tombala makinesi, 1 çarkıfelek makinesi, 1 cep telefonu şarj makinesi görünümlü kumar makinası, 235 tombala kartı, 740 tombala pulu ele geçirildi. Makinelerden çıkan 951 liraya el kondu. Ekipler, işletme sahibine \'kumar oynatmak ve kumar için yer temin etmekten\' suçundan 4 bin 767 lira, kumar oynayan 23 kişiye ise kişi başı 227 lira idari para cezası kesti.

FETÖ firarisi savcı ve hâkim çift \'gaybubet evi\'nde yakalandı



ANTALYA\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, \'gaybubet evleri\'ne yönelik operasyonda örgütün üst düzey sorumlularından olduğu öne sürülen savcı Hakan D. ile hâkim eşi Ayşe D. gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz darbe teşebbüsünden bir gün sonra, örgütün üst düzey sorumlularından olduğu öne sürülen savcı Hakan D. ile hâkim eşi Ayşe D. hakkında yakalama kararı çıkardı. Yapılan operasyonda, şüpheli çift evlerinde bulunamadı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Hakan D. ve Ayşe D.\'nin yakalanması için teknik takip başlattı. Ekipler, çiftin, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi\'nde, örgütün üyelerini gizlemek için oluşturduğu \'gaybubet evi\'nde kaldığını belirledi. Eve yapılan baskında çift, gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 1 tabanca ile bu silaha ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

CEP TELEFONU KULLANMADILAR

Örgütün üst düzey sorumlularından oldukları, \'abi\' ve \'abla\' konumunda bulundukları iddia edilen Hakan D. ve Ayşe D.\'nin örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğu kaydedildi. Yakalanmamak için cep telefonu kullanmadığı, yerlerinin de tespit edilmemesi için sürekli adres değiştirdiği belirlenen çift, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Polis, \'trafikte hasta var\' dedi, intihara kalkışan kişiden izin istedi



GAZİANTEP\'te, bunalıma girdiği öne sürülen M.K. (43), kullanılmayan 8 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis, bulvardan geçen araçların üzerine çatıdaki kiremitleri atan M.K.\'yı telefonla arayıp, hasta olduğunu söyleyerek, yolu trafiğe açmak için izin istedi. Mehmet K., psikoloğun bir saatlik çabasıyla ikna edilerek, eyleminden vazgeçirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Muammer Aksoy Bulvarı\'nda Valilik binası yakınında meydana geldi. Bunalıma girdiği belirtilen Mehmet K., şu anda kullanılmayan vergi dairesinin 8 katlı eski binasının çatısına çıkarak intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polisin çağırdığı psikolog, Mehmet K. ile telefonla irtibat kurup, konuşmaya başladı. Bu sırada Mehmet K., çatıdaki kiremitleri aşağıya atınca çevredekiler panik yaşadı, polis yolu trafiğe kapattı.

Polisler, telefonla görüştükleri Mehmet K.\'ya sıkışan trafikte hasta olduğunu söyleyip yolu açmak için izin istedi. Bir polis memurunun konuştuğu Mehmet K., \"Mehmet bey, ben senden bir şey rica edeyim. Trafikte hastalar var. Müsaade edersen 3- 4 dakika hastalar geçsin\" dedi. Mehmet K.\'nın da telefonda izin vermesiyle yol yeniden açıldı.

Ekiplerin uzun uğraşlarıyla 1 saatin sonunda ikna edilen Mehmet K., indirilip sağlık kontrolü için hastaneye, ardından ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Denizcilerde, yurtdışı yasağı sıkıntısı



DENİZ Ticaret Odası Bodrum Temsilciliği ve Bodrum Denizciler Derneği tarafından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'nın Türk bayraklı ticari yatların ve feribotların yurt dışına çıkışını yasaklaması nedeniyle yaşanan sıkıntılara dikkat çekildiği bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, rezervasyon sorunlarının yaşanması ve belirsizliğin devam etmesi nedeniyle, 50 yıl önce başlayan mavi yolculuğun bitme noktasına geldiği, Ege ve Akdeniz\'in tüm gezebilen yatçılarının, kendi karasularına hapsedildiğine dikkat çekildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'nın, gemilerin yurt dışında tutulmaları nedeniyle Türkiye\'nin denizcilikte beyaz listeden, gri listeye düşme tehlikesine karşı Türk bayraklı ticari yatlar ve feribotlar için geçen 25 Eylül\'de önlem amaçlı aldığı yurt dışına çıkış yasağı kararı, Bodrum\'da tepkilere neden oldu. Rezervasyon sorunlarının yaşanması ve sürecin ne kadar daha devam edeceğinin belli olmaması, denizcilerin eleştirisine neden oldu. Deniz Ticaret Odası Bodrum Temsilciliği ve Bodrum Denizciler Derneği öncülüğünde bir kafeteryada konuyla ilgili toplantı düzenlendi.

Toplantıya, Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Arif Yılmaz, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel, Deniz Ticaret Odası Yat İşletmeciliği Meslek Komitesi temsilcisi Tunç Kurtluoğlu, Tüm Yat İşletmecileri Yatırımcıları Broker ve Acenteleri Birliği Şeref Sevi, Bodrum Esnaf ve Sanaatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez katıldı. Denizciler ve vatandaşlar da konuyla ilgili ayrıntılı bilgi alabilmek için toplantıya ilgi gösterdi.

\'TEKNELERİMİZDEKİ BAYRAĞIMIZI BAŞKA ÜLKELERİN BAYRAĞINA KAPTIRMAYALIM\'

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, \"Akdeniz çanağına baktığımızda bu kadar güzel el emeği yatların hiçbir yerde olmadığını hepimiz görüyoruz. Peki bu kadar emek verip ve bu kadar yıl sonra Türkiye\'de ve dünyada ilk mavi yolculuğu başlatmış denizcilerimizden bugünlere gelen sektörümüzü niçin şimdi kaybetme noktasındayız? Bizi aşan sorunlar olabilir. Sorunlardan korkmuyoruz. Tek bir problemin parçası olma niyetinde de değiliz. Onun için buradan hükümetimize, bakanlarımıza bir defa daha seslenmek istiyorum. 50 yıl gibi bir süredir Akdeniz\'de ve Ege\'de bu güzelim guletlerimizin çıkışı için hep beraber mücadele edelim. Biz mücadele etmekten asla vazgeçmiyoruz ve yıllardır uğraştığımız teknelerimizin arkasında dalgalandırdığımız ay yıldızlı bayrağımızı başka ülkelerin bayrağına teslim etmeyelim. Bu tekneler kültürümüzdür, göznurumuz el emeğizdir\" dedi.

Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Arif Yılmaz ise, \"50 yıldır bütün Ege ve Akdeniz\'de bayrak gösterirken, Eylül ayından beri çıkamıyoruz. Çünkü yurt dışına yatların çıkışı durduruldu. Bu böyle devam ederse mavi yolculuk, komşu ülkelere kayacak. Yatlarımızın herhangi bir teknik sorunu yok, bütün dünyaca kabul edilmiş yatlar. Muğla\'da ihracatta üçüncü sıradadır, herkes tarafından tercih edilir marka haline gelmiştir. Bütün bu yaşananlara sebep birtakım teknik düzenlemelerin eksikliğidir. Düzenlemenin olacağı bildirildi, umutla bekliyoruz. Ama Eylül ayından beri bekliyoruz. Yakın zamanda düzenleme biterse, mavi yolculuk kaybedilmez, yoksa geri dönüşümüz yok. Geçen sene Eylül ayında, hiçbir resmi yazılı gerekçe olmadan çıkışlar durduruldu. Dolayısıyla kontratlarda mücbir sebep maddelerinin işletemedik. Sanki keyfiyetten böyle bir şey yapmış gibi olduk. Bu da prestij kaybına yol açtı. Hırvatistan\'da Yunanistan\'da benzer işleri yapan rakiplerimiz var. Aynı sular, müşteri çok kolay vaziyette oraya kayabilir. Turizmin en sıkıntılı zamanlarında müşteri kaybetmedik, mücadele ettik. Gerek kendi sularımızda, gerek Ege\'nin diğer taraflarında, ama maalesef prestij kaybına uğradık. Bu teknik hatalar bize ciddi oranda kan kaybettiriyor, umarız yetkililer bir an evvel önlemlerini alırlar\" diye konuştu.

\'TEKNELERİMİZ TÜRK BAYRAĞI İLE DOLAŞSIN\'

Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz, bu yasağın birçok işletmeyi zarara uğrattığına dikkat çekerek, \"Bu yasak sadece mavi yolculuğa değil, tüm Ege\'nin ve ülkemizin zarar görmesine yol açmaktadır. Yat sahipleri, işletmeleri, kumanyacılar, transferciler, sigortacılar, bakım ve onarımcılar, tekneciler, çekekçiler, tersaneciler gibi pek çok sektör ve bu işletmelerin çalışanları zarar görmektedir. Mavi yolculuk bölgemizin lokomotifidir. Bölgemizde doğup, büyüyen dünya çapında marka olan bir üründür. Biz bu ürünü ellerimizle yabancı ülkelere teslim ediyoruz. Teknelerimiz Türk bayrağı ile dolaşsın derken yabancı bayrağa geçmeleri için teşvik ediyoruz. Türk bayraklı yatlara konulan gayri resmi ve hukuki yurt dışına çıkış yasağı ivedilikle kaldırılmalıdır\" dedi

Meteorolojik şamandıra kurarken, yunus sürüsünü görüntülediler

ANTALYA\'da, Belek turizm merkezinin 20 kilometre açığına \'meteorolojik şamandıra\' kuruldu. Kurum sırasında geçen yunus sürüsü çalışanlar tarafından görüntülendi.

Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, Serik ilçesi Belek tatil merkezinin yaklaşık 20 kilometre açıklarında denizdeki meteorolojik parametrelerin (rüzgar, sıcaklık, deniz suyu sıcaklığı, basınç, dalga hızı, yönü ve yüksekliği ile akıntı hızı ve yönü) ölçümlerinin yapılabilmesi için meteorolojik şamandıra kurulduğu kaydedildi.

2010-2017 yıllarında Türkiye denizlerinde 78 deniz otomatik gözlem istasyonu kurulduğu kaydedilen açıklamada, \"Antalya Körfezi\'nin 20 kilometre açığına gemiyle gidilerek şamandıra 330 metre derinlikteki zemine bırakılan 2,5 tonluk beton büze sabitli çelik ve ipek halatlara bağlandı. İstasyon yaklaşık 6 saatte kuruldu. İstasyonların kurulmasıyla birlikte ülkemiz de artık denizlerle ilgili tahmin oluşturmada otorite haline gelmiştir. 2010 yılı öncesinde denizlerimizde bu sistemler yoktu. Antalya açıklarında 6, Muğla kıyılarında da 7 istasyon kuruldu. 2023 yılına kadar ülke kıyıları genelinde istasyon sayısı 92\'ye çıkarılacak. Artık bu sayede daha gerçek ve tutarlı veriler elde ediyoruz. İstasyondan havaya ve denize ait anlık meteorolojik parametrelerin ölçümü yapılacak\" denildi.

YUNUS SÜRÜSÜ SÜRPRİZİ

Açıklamada ayrıca, kurulum sırasında 10 bireyden oluşan yunus sürüsünün istasyonun bulunduğu noktaya kadar gemiyi takip ettiği, bu anların ise teknisyenler tarafından görüntülendiği vurgulandı.

Meteorolojik şamandıralardan alınan veriler sayesinde, başta balıkçılık, deniz ulaşımı olmak üzere tüm sektörler için Cebelitarık Boğazı\'ndan Hazar Denizi\'ne kadar noktasal hava ve deniz tahminleri yapılabileceği kaydedildi.

