DHA YURT BÜLTENİ-1

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 32 yaralı

KONYA\'da kar ve tipi nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 32 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında Konya-Antalya karayolunun Çayırbağı mevkiinde meydana geldi. İçindeki 2 yolcusuyla Antalya\'dan Tokat\'a giden Metro Turizm\'e ait Hüsamettin Karataş (53) yönetimindeki 34 FA 4603 plakalı yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada sürücü Karataş, ikinci şoför ve muavin ile birlikte 32 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kurtarıldı, ardından da ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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- Otobüsten detay

- Polis ve itfaiyenin yaralı araması

- Yaralıdan detay

- Sağlık görevlilerinin müdahalesi

- Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA / KONYA (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Uludağ\'da kaybolan 5 dağcı, 5 saatte kurtarıldı

BURSA Uludağ\'da yoğun sis ve tipi nedeniyle yönlerini kaybedip, kaybolan amatör 5 dağcı, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Dağcılar yedek elbiselerini yakarak ısındıklarını söyledi.

Dün saat 17.00 sıralarında Uludağ\'a çıkan 5 amatör dağcı, kent merkezine yaya olarak dönüşte, yoğun sis ve tipi nedeniyle yollarını kaybetti. Dağcılar, hava sıcaklığının eksi 15 derece düştüğü, kar kalınlığının yer yer 90 santimetreye ulaştığı bölgede kaybolunca, telefonla jandarmayı arayıp, yardım istedi. Telefonla koordinatlarını yollayan dağcıların Sarıalan mevkiinde olduklarını saptayan ekipler, kurtarma çalışması başlattı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma, AKUT ve Bursa Arama Kurtarma\'dan (BAKUT) oluşan yaklaşık 60 kişilik ekip, saat 22.30 sıralarında Karayollarına ait iş makinelerinin öncülüğünde, kar motorları ve paletli araçlarla bölgeye hareket etti.

Tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ekipler, yoğun bir çaba sonucu yaklaşık 5 saat sonra dağcılara ulaştı. Yanlarındaki kıyafetleri yakarak ısındıklarını belirten dağcılardan Tufan Tombul (36) Mustafa Fıçıcı(36), Doğan Güz(36) ve Erşan Şentürk (38) yürüyerek ambulansa gelirken, fenalaşan Mehmet Ali Şiman (36) ise sedye ile taşındı.

Dağcılardan Doğan Güz, \"Allah kiplerden razı olsun. Kurtarma ekiplerini görünce çok sevindik. Yoğun sis ve kar yağışı vardı. Isınmak için yanımızdaki yedek kıyafetlerimizi yaktık\" diye konuştu.

Sağlık kontolü için Çekirge Devlet Hastanesi\'ne götürülen 5 kişini durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Uludağ\'a çıkış yolunda kar ve araçlardan görüntü

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- Jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmalarına başlaması

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- Dağcının sedyeyle taşınması

- Sağlık ekiplerinin dağcılara müdahalesi

- Dagcının açıklamaları

- Yoğun kar yağışı

- Ekipler

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Denizli-Antalya karayolu tek yönlü kapandı

DENİZLİ\'yi, Antalya ve Muğla\'ya bağlayan karayolunda kar yağışı ve tipi etkisini arttırdı. Özellikle Cankurtaran mevkii ile Kazık Beli Geçidi\'nde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Bazı otomobil sürücüleri karlı yolda ilerleyebilmek için uzun süre patinaj yaptı, ancak yokuşu çıkamayınca şehir merkezine geri dönmek zorunda kaldı.

Trafik polisleri, Kazıkbeli geçidinde meydana gelen maddi hasarlı kazalar ve yolda kalan TIR\'lar nedeniyle karayolunun Denizli istikamitini, Serinhisar İlçesi\'nden itibaren ulaşıma kapattı. Denizli şehir çıkışı olan Bağbaşı Mahallesi ile Serinhisar İlçesi Çaylıhanı Kavşağı\'ndan itibaren oluşturulan kontrol noktalarından TIR ve çekiciler ile zincirsiz yola çıkan araçlara izin verilmiyor. Karayolları ekipleri, kar küreme çalışmasını sürdürürken, yolda kalan araçlar da çekici yardımıyla çekiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yolda kalan araçlardan görüntüler

- Patinaj yapan araçlardan görüntüler

- Tırlardan görüntüler

- Kar ve tipiden görüntü

- Polislerden görüntüler

- Araçların geçişine izin verilmemesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Sivas\'ta yağmur hayatı olumsuz etkiledi

SİVAS\'ta önceki günden beri devam eden sağnak yağış günboyu etkisini sürdürdü. Akşam saatlerinde hava sıcaklığının 7 derece olduğu kentte su baskınları yaşandı.

Sivas\'ta yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Toptancılar Sitesinde meydana bulunan işyerleri sular altında kaldı. İşyerlerini su basan esnaflar uzun süre temizlemekle uğraşsa da yağmur durmadığı için başarılı olamadı.Toptancılar Sitesi\'nde işyeri bulunan Bünyamin Kavak tepki amacıyla su birikintisine olta attı. 12 yıldır sitede çalıştığını ifade eden Kavak, \"Her yağmur yağışında buraları su basıyor. Ben de tepki göstermek amacıyla oltayla balık tutmaya çalıştım\" dedi. Sitede bulunan esnaflar ise yağmur yağdığında sitedeki altyapı eksikliği nedeniyle bir çok işyerini su bastığını ve maddi zarar meydana geldiğini söyleyerek çözüm istedi.

Görüntü Dökümü:

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-Toptancılar sitesinden görüntüler

-Oluşan su birikintileri

-Su basan işyeri

-Suya olta atan esnafın konuşması

Haber-Kamera: Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Muş\'ta ailelerin arazi kavgası: 2 ölü, 5 yaralı



MUŞ\'un Hasköy ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, aynı aileden 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Hasköy ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akraba Afşar ve Basum aileleri arasında dün öğle saatlerinde kavga çıktı. Bir kişinin yaralandığı kavganın ardından akşam saatlerinde aileler yine karşı karşıya geldi. Bu kez uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada, aynı aileden Fetullah (57), Resul (35), Hamdullah, Asiye, Adil ve Cüneyt Afşar ile kavgayı ayırmaya çalışan Ecevit Kızılkan, vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Fethullah Afşar ve oğlu Resul Afşar hayatını kaybetti.

Polis ve jandarma ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için ilçede ve hastane önünde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Acil servis

-Güvenlik önlemleri

-Ambulansın gelişi

Haber-Kamera: MUŞ, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Pamuk şeker kavgası: 2 ölü



AYDIN\'ın Germencik ilçesindeki bir düğünde, pamuk şeker satan 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Muhammet Alkan ile Burcu Bayraktar\'ın Bozköy Mahallesi\'ndeki düğününde meydana geldi. Düğüne pamuk şeker satmaya gelen, 46 yaşındaki Cihangil Yelkıran ile oğlu, 19 yaşındaki Toprak Yelkıran, aynı yerde pamuk şeker satmak isteyen 26 yaşındaki Nedim G. ve kardeşi 17 yaşındaki Güven G.ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, iki taraf da yanlarındaki bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, vücuduna bıçak darbeleri alan Cihangil Yelkıran\'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralılardan Nedim G., sağlık ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Germencik Devlet Hastanesi\'nde öldü. Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Güven G. ile Adnan Mendres Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Toprak Yelkıran\'ın hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Jandarmanın olay yeri incelemesi

- Fotoğraflar

Haber: Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Şanlıurfa\'da kafede kavga: 3 yaralı



ŞANLIURFA\'da bir kafede iki grup arasında çıkan kavgada, 3 Suriyeli yaralandı. Polis, kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

İpekyolu Mahallesi\'nde Suriyelilerin işlettiği bir kafede, akşam saatlerinde Suriyeli iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerine tabak ve bardak fırlatan, tekme- tokat kavga eden gruba, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri müdahale etti. İşyerinin camlarının kırıldığı kavgada, Suriyeli 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Polis kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İşyeri önünde toplanan kalabalık

- Olay yerinde inceleme yapan polis

- Kavga sırasında zarar gören malzemeler

- İşyerinin kırılan camları

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK - Kamera: ŞANLIURFA (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Dini içerikli süs eşyalarının arasından esrar çıktı

DİYARBAKIR\'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, dini içerikli süs eşyalarının arasına gizlenen 10 kilo 400 gram toz esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüs terminalinde Diyarbakır\'dan İstanbul\'a gidecek olan bir yolcu otobüsünde, şüphe üzerine arama yaptı. Otobüsün bagajında, kırılacak ibareli 2 büyük boy karton kutu içerisinde, üzerlerinde dini içerikli yazılar bulunan duvar süsleri arasına gizlenen 10 kilo 400 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili, 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ele geçirilen dini süs eşyaları

-Eşyaların içerisinde bulunan uyuşturucu

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İzmir\'de öldürülen zülal için yürüdüler

İZMİR\'de, doğum gününde barda tanıştığı Günhan Öztürk tarafından kılıçla boynundan ve omuzundan yaralanması sonucu kan kaybından hayatını kaybeden 21 yaşındaki Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü\'nün öldürülmesi, Bursa\'da ailesi ve arkadaşlarının da katılımıyla CHP Kadın kolları tarafından düzenlenen yürüyüş ve basın açıklaması ile protesto edildi.

Olay, geçtiğimiz pazartesi sabahı saat 06.00 sıralarında, İzmir\'de İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi\'ndeki evde meydana geldi. İzmir\'deki özel bir üniversitede Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü\'nde okuyan 26 yaşındaki Günhan Öztürk ile Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü, gece gittikleri bir barda tanıştı. İkili gece ilerleyen saatlerde Öztürk\'ün evine gitti. Burada çıkan tartışmada Günhan Öztürk, babasına ait büyük bıçakla genç kızı boğazını keserek öldürdü. Ardından polisi arayan katil zanlısı teslim oldu. İfadesinde suçunu itiraf eden ancak tartışmanın neden çıktığı konusunda bilgi vermeyen Günhan Öztürk, tutuklanarak cezaevine konuldu. Adli Tıp Kurumu\'nda otopsisi yapılan Zülal Tütüncü ise ailesinin yaşadığı Bursa\'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Zülal Tütüncü için Bursa\'daki kadın kuruluşları Merkez Nilüfer İlçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı\'nda yürüyüş düzenledi. Tütüncü\'nün ailesi ve arkadaşlarının da bulunduğu yürüyüşe katılanlar kadın cinayetlerini, \"Şiddete itirazımız var!\", \"Ölmeye katledilmeye itirazımız var!\" \"Eşitsizliğie itirazımız var\" yazılı dövizler taşıdılar. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı yürüyüşte konuşma yapan CHP Kadın Kolları Başkanı Vildan Özkula, Zülal Tütüncü cinayetinin diğer kadın cinayetlerinden farklı olmadığını belirterek, \"Ailelerin büyük emeklerle büyütüp eğitmeye çalıştıkları insan evladının öldürülmesinin hiç bir uydurma bahanesi olamaz ve biz bunu asla kabul etmeyiz. Bu cinayetin diğer kadın cinayetlerinden farkı yoktur. Katilin gerekenden bir nebze daha az ceza alması Zülal\'in ailesi ve bizler için onu bir kez daha kaybetmektir. Ülkemizdeki eğitim ve adalet sisteminin bizlerin yaşamına, kadınlara yansımasıdır bu yaşananlar. Bilimden, kültürden ve insan haklarından bihaber toplumda bu olayların son olmayacağını elbette biliyoruz. Bizler de bundan sonra Zülal\'in unutulmaması, katilin gereken cezayı alması için olayın takipcisi olacağız. Elimizden geleni yapacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yürüyüş ve konuşmalar

-Detaylar

Haber: BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Çağlar: Genelkurmay Başkanı Akar\'a \'Hallederiz\' dedim



DEVLET nişanı ile ödüllendirilen Devlet eski Bakanı Cavit Çağlar, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin normale döndürülme sürecine nasıl dahil olduğunu anlattı. Çağlar, \"Çok yakın arkadaşım\" dediği Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile yaptığı görüşme ardından sürece dahil olduğunu ve krizin çözümüne yardımcı olabileceğini \'hallederiz\' diyerek ifade ettiğini kaydetti.

Türkiye ile Rusya arasındaki \'uçak krizinin\' aşılmasına büyük katkı sağlayan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Kremlin Sarayı\'nda \'Devlet Nişanı\' verilen eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar\'a bu kez de, Rusya\'nın önemli pazarları arasında yer aldığı Türk tekstil ve hazır giyim sektörleri ödül verdi. İki sektörün kanaat önderleri, önceki akşam düzenlenen yemekli toplantıda, Cavit Çağlar\'a ayrı ayrı plaket verildi. Çağlar, hazır giyim adına verilen plaketi İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB)) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) Başkanvekili Süleyman Kocasert, Akdeniz Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu (AHKİB) Başkanı Hayri Uğur ve Uludağ Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Başkanı Şenol Şankaya\'nın elinden aldı. Tekstil sektörü adına ise Cavit Çağlar\'a ödülünü, İstanbul Tekstil ve Hammadeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle, TOBB Tekstil Sanayi Meclisi Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Sani Konukoğlu, Akdeniz Tekstil ve Hammadeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Başkanı Zeki Kıvanç ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay birlikte verdi. Bu sırada salonda bulunanlar Cavit Çağlar\'ı ayakta alkışladı. Gecede Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, BTSO eski Başkanı Celal Sönmez ve Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek başta olmak üzere Bursa protokolü ve iş dünyasından çok sayıda isim yer aldı.

\"HULUSİ AKAR\'A \'HALLEDERİZ\' DEDİM\"

Cavit Çağlar, plaket verilmesinden sonra, Türkiye ile Rusya arasındaki krizin çözülmesi sürecinde yaşanan gelişmeleri anlattı. Siyaseti uzun süre önce bıraktığını ancak, devlet adamlığının kendisini bırakmadığını belirten Çağlar, çok yakın arkadaşı olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile yaptığı görüşmenin ardından sürece dahil olduğunu ve krizin çözümüne yardımcı olabileceğini \'hallederiz\' diyerek ifade ettiğini kaydetti. Sonrasında yaşanan yoğun trafiğin ardından Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin eskisinden daha iyi noktaya geldiğini vurgulayan Çağlar, \"Esas bu barışı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin sağladı. Onlar bu kararlılığı göstermese biz bir şey yapamazdık\" diye konuştu. Çağlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın şu andaki dik ve milli duruşuna hayran olduğunu ekledi.

Görüntü Dökümü:

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-Plaket töreni ve Çağlar\'ın konuşması

Haber: BURSA, (DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Mevlana, Çanakkale\'de sema gösterisiyle anıldı



ÇANAKKALE\'de, Mevlana Celaleddin Rumi\'nin 744\'üncü vuslat yıldönümü nedeniyle sema gösterisi düzenlendi.

Gelibolu Mevlevihanesi\'ndeki törene, Vali Orhan Tavlı, Gelibolu Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Özacar, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, Karadağ Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dzemo Redzematovic, İslam Birliği Gençlik Derneği Başkanı Sadmir Hadzidic, Gümülcine Müftü Yardımcısı Fehim Ahmet, Makedonya İslam Birliği Genel Sekreteri İrsal Jakubi, Slovenya Müslümanları Müftülüğü\'nden İfet Suljic ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, insanlık tarihinde sevgi, barış, kardeşlik ve hoşgörünün sembolü olmuş Mevlana Celaleddin-i Rumi\'yi, vefatının 744\'üncü yıldönümünde rahmetle anmak ve onun bıraktığı sevgi mirasıyla gönülleri tazelemek üzere Gelibolu Mevlevihanesi\'nde bir araya geldiklerini söyledi.

\"Yüzyıllar boyu hakikatin yolunu gösteren istikamet üzere, yaşamak için bize rehberlik eden büyük kılavuzların, ulu zatların izinden gitmeye devam ediyoruz\" diyen Vali Tavlı, şöyle devam etti:

\"Bu zatların en önemlilerinden olan ve 8 asır önce Anadolu\'ya gelen Mevlana Celaleddin-i Rumi, yaşadığı dönemde dil, din, ırk ve inanç ayrımı gözetmeksizin herkesi kucaklayan ve bütün yaratılmışları yaradanın birer emaneti kabul ederek, onlara hoşça bakan ve güzel gören düşüncesiyle çağını aşan ve evrensel değerler taşıyan önemli mesajlar vermiştir. Mevlana\'nın mesajlarında çağırdığı merkez sevgi ve barıştır. Hazreti Mevlana\'nın insan ve aleme Allah sevgisini temel alan bakışı, akıl ile gönül arasında kopukluğu gidermiş, böylece bilgi ile gönül dünyasını bütünleştirmiştir. Bu ana esaslar çerçevesinde ortaya çıkan anlayış ise Anadolu ve Osmanlı coğrafyasında etkin olmuş. Faklılıkları kaynaştırıp, barışı, kardeşliği, tesis ederek medeniyetimizin en önemli unsurları arasında yerini almıştır.ö

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdül Settar Yarar tarafından, Gelibolu Mevlevihanesi\'nin sancağının replikası Çanakkale Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Dokuz\'a hediye edildi.

Tören, Gelibolu Mevlevihanesini Koruma ve Mevlevi Kültürünü Tanıtma Derneği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ve Semazenleri iş birliğinde gerçekleşen sema gösterisi ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gelibolu Mevlihanesinden görüntü.

-Protokol üyelerinden görüntü.

-Vali Orhan Tavlı konuşma görüntüsü.

-Gelibolu Mevlihanesi sancağının replikasının hediyesinden görüntü.

-Sema gösterisinden genel ve detay görüntü.

HABER-KAMERA: Mustafa SUİÇMEZ-Doğan ZELOVA / GELİBOLU, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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