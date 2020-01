DHA YURT BÜLTENİ-1

1)GAZİANTEP\'TE İPLİK FABRİKASINDA YANGIN



GAZİANTEP\'te, iplik fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın korkuya neden oldu. Maddi hasara neden olan yangını itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü.3\'üncü Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki Celal Doğan Bulvarı\'nda bulunan bir iplik fabrikasının depo bölümünde dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Pamuk balyalarında başlayarak, iplik makinelerine kadar yangına ilk müdahaleyi fabrikada çalışan işçiler yaptı. Yangının büyümesine engel olamayan işçilerin çağırdığı itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ettiği yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alarak söndürdü. Yaralananın olmadığı yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebini tespit etmek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Yangının çıktığı fabrika

- Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri

- Olay yerindeki polisler

- İtfaiye araçlarnın hareke etmesi

- Olay yerindeki ambulans

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN /GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================================

2)EMEKLİ ÖĞRETMEN YANARAK CAN VERDİ



MUĞLA\'nın Menteşe İlçesi\'ndeki bir evde elektrikli ısıtıcıdan çıktığı ileri sürülen yangında 71 yaşındaki emekli öğretmen Hüseyin Alper yanarak can verdi. Yangın, dün saat 21.00 sıralarında Doğanköy Mahallesi\'ndeki bir evde çıktı. Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. İtfaiye ekiplerinin, elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tahmin edilen yangının söndürülmesinin ardından evde yaptığı incelemelerde emekli öğretmen olduğu öğrenilen Hüseyin Alper\'in oturma odasındaki cansız bedeniyle karşılaştı. Yaşlı adamın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Olay yerinden görüntü

- Hüseyin Alper\'in fotoğrafı

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================================

CESEDİ VALİZLE PARKA BIRAKILAN BEBEĞİN ÖLÜMÜNÜ ÖZEL EKİP ÇÖZECEK (EK)

3)3 KİŞİ GÖZALTINDA

Gaziantep\'te cesedi buzla valize konularak parka bırakılan 5 aylık kız bebeğin ölümüyle ilgili Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, çok sayıda güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını inceledi. Olay yeri görüntülerindeki uzun sakallı biri erkek ile geçen 7 Aralık akşamı Binevler Mahallesi\'nde kucağındaki çocuğu döverken güvenlik kamerasına yansıyan kişinin, aynı kişi olduğu belirledi. Yapılan araştırmada, bu kişinin Suriye uyruklu 24 yaşındaki Ziyad El Abdullah olduğunu saptadı. Özel ekip, Binevler Mahallesi\'nde belirledikleri El Abdullah\'ın evine, dün öğleden sonra operasyon düzenledi. Operasyonda Ziyad El Abdullah ile birlikte yaşadığı belirtilen bebeğin öz annesi 26 yaşındaki İhlas El Baho ve bu çifte yardım ettiği öne sürülen 1 kişiyi gözaltına aldı.

AĞLADIĞI İÇİN DÖVMÜŞ

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. İhlas El Baho\'nun sorgusunda, geçen yıl ayrıldığı ismi öğrenilemeyen kocasından hamile kaldıktan sonra ayrılıp, 10 ay önce Ziyad El Abdullah ile birlikte yaşamaya başladığını söylediği belirtildi. İhlas El Baho, ayrıldığı kocasından olan bebeğin, sürekli ağladığı için şu an birlikte olduğu Ziyad El Abdullah tarafından dövüldüğünü ifade etti.

BEBEĞİ DÖVDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Abdullah\'ın 7 Aralık\'ta, oturdukları Binevler Mahallesi\'nde sokakta yürürken kucağında taşıdığı kız bebeği dövüp, duvara vurduğu güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. El Abdullah\'ın bebeği döverken, annesi İhlas El Baho\'nun da arkadan yürüdüğü görüldü. Bebeğin, görüntülerin kaydedildiği 7 Aralık\'ta ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Suriyeli adamın kucağında bebekle yürümesi

-Adamın bebeği duvara vurması

-Adamın bebeği tokatlaması

-Arkadan yürüyen Suriyeli kadın

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU /GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================================

4)BURSA\'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 2 YARALI

BURSA\'da yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil taklalar atarak bir lisenin bahçesine savruldu. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerine meydana geldi. C.K., idaresinde olan 16 V 7155 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Metrelerce sürüklenen otomobil, özel bir lisenin bahçesine savruldu. Yan tarafa devrilen ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobildekiler, çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan çıkartıldı. Kazada, B.İ. (13) ve G.İ. (37) hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Otomobil çekici yardımıyla lisenin bahçesinde çıkarılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------------------

Yaralılardan görüntüler

Kaza yerinden görüntüler

Otomobilden görüntülerki

Polis ekiplerinden görüntüler

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================

Erdoğan, ABD Başkanı Trump\'a: Senin her yerin güçlü olsa ne olacak (3)

5)ERDOĞAN, ÇAY DAVETİNDE BULUNAN AİLEYİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman\'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'ndaki toplu açılış töreninde halka seslendiği sırada meydandaki bir binanın balkonundan \'Gurbetçi ailesi, Reisimiz çay davetimize evet! dermisiniz’ yazılı pankart açıldı. Erdoğan, törenin ardından çay davetinde bulunan Hollanda’da yaşayan Bozağaç ailesinin ziyaret etti. Aile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, çay ikramında bulundu. Erdoğan ziyaretin ardından ‘Hz. Mevlana’nın 744’üncü Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri’nin son günü olan düğün gecesi anlamına gelen ‘Şeb-i Arus’ törenlerine katılmak için helikopterle Konya’ya geçti.

‘GURBETÇİLERİN GURURU’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaret ettiği evsahibi Sami Bozağaç, Hollanda’da yaşadıklarını, ancak oğlu Halit Bozağaç dizinden ameliyat olduğu için şu an Karaman’daki evlerinde bulunduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Karaman’a geleceğinden haberleri olmadıklarını belirten Bozağaç, \"Geçen Cuma günü korumaları geldi ve miting alanındaki evlerde kimlerin kaldığını kontrol etti. Benim de öyle haberim oldu. Biz de Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğimiz için eve çay içmeye davet ettik. Cumhurbaşkanımızın vatandaşları kırmadığını ve sorunlarıyla ilgilendiğini biliyorduk. Davetimizi kabul edip geldi ve bundan gurur duydum. Çok seviyoruz, gurbetçilerinde gururu’’ dedi. Sami Bozağaç\'ın oğlu Halit Bozağaç da, \"Cumhurbaşkanımız, \'Memnun musunuz, Cumhurbaşkanlığımdan, bir şikayetiniz var mı? dedi. Allah razı olsun ailemizde 2-3 kişinin iş problemi vardı. Randevu verdi\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

------------------------

- Aile ile röp.

- Aileden detay

Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================

Çavuşoğlu: ABD\'nin Kudüs kararı, Müslümanların sinir uçlarına dokunmaktır (EK)

6)\"CHP\'Lİ KARDEŞLERİM, UYANIN\"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa programlarının devamında Ak Parti Kestel İlçe Başkanlığı\'nın 6. olağan kongresine katıldı. Burada yaptığı konuşmada Çavuşoğlu \"Kestel, çabalarının sonucu dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu\'nun desteğiyle hastaneyi kurdurmayı başardı. Hastanenin inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Kestel ilçe teşkilatı bir şeyi istiyor ve istediği şey için sonuna kadar çabalayıp onu alıyor\" dedi. Bursa Teknik Üniversite\'sine ait Kestel\'e yeni bir yerleşke yapılması hakkında da konuşan Çavuşoğlu, Biz Kestel\'e söz verdik ve bunun için çalışmalara başladık, en kısa sürede bu süreç başlayacaktır.ö açıklamasında bulundu. Ayrıca CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'na da seslenen Çavuşoğlu \"Biz 15 Temmuz\'da darbeye karşı koyarken birileri tankların üzerindeki askerlere kortej hazırlıyordu. Bugün de tiyatro diyor, tiyatro olan sensin. Ne yaptığının farkında değilsin, Türkiye?nin düşmanı gibi hareket ediyorsun. Birileri Amerika?dan düğmeye basıyor sen buradan hopluyorsun. Yeter, biraz milletin için ses ver bu millet senden bunu bekliyor. Türkiye?nin büyüme rakamları açıklandı, yüzde 11, adam buna inanmıyor. Sen bu millete inanmıyorsun. Sen kendine oy verenleri küstürüyorsun, CHP?li kardeşlerim uyanın. Türkiye 11.1 büyümüş bu diyor ki ?Türkiye, freni boşalmış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor.? Asıl sen yokuş aşağı gidiyorsun farkında değilsin. Cumhurbaşkanımızın yaptıkları, bu milletin kalbinden, ruhundan geçenlerdir. Sen bunlardan anlamazsın git ancak terörist şakşakçılığı yap, muhalefet edeceğim diye ülkene düşmanlık yap, bu millet seni artık tanıdı\" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü

------------------------

Salondan detaylar,

Çavuşoğlu\'nun konuşması

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR / BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

7)AK PARTİLİ ÖZDAĞ\'DAN RIDVAN DİLMEN\'E ELEŞTİRİ



AK Parti Alaşehir İlçe Gençlik Kolları\'nın tek listeyle gidilen 5\'inci olağan kongresi\'nde Şükrü Taşpınar başkanlığa seçildi. Kongreye AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ\'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a \'parkasız Deniz Gezmiş\' benzetmesinde bulunan Fenerbahçeli eski futbolcu Rıdvan Dilmen\'i eleştirmesi damgasını vurdu.

AK Parti Alaşehir İlçe Gençlik Kolları 5\'inci Olağan Kongresi, AK Parti Alaşehir İlçe Lokali\'nde yapıldı. Şükrü Taşpınar\'ın tek aday olduğu kongrede partililere seslenen Manisa AK Parti Milletvekili Selçuk Özdağ, Fenerbahçeli eski futbolcu Rıdvan Dilmen\'e yüklendi. Dilmen\'i Fenerbahçe\'de oynarken hayranlıkla izlediğini belirten Milletvekili Özdağ, şöyle konuştu:

\"Milli Takım\'daki başarılarıyla da gurur duydum. Elbette Türkiye\'yi, sporu seviyor. Ama bir konuşmasında Recep Tayyip Erdoğan\'ı görünce, \'Parkasız Deniz Gezmiş\'i görüyorum, parkasız Deniz Gezmiş\'e benzetiyorum\' dedi. Rıdvan kardeşim, \'Recep Tayyip Erdoğan\'ı parkasız Deniz Gezmiş\'e benzetiyorum\' demek Recep Tayyip Erdoğan\'a iftiradır. Bir de benzetiyorum yani Deniz Gezmiş daha üstün, Recep Tayyip Erdoğan buna benziyor. Burada Rıdvan Dilmen boyundan büyük bir laf etmiş. Erdoğan sandıkla gelen adamdır. Deniz Gezmiş ve arkadaşları silahla gelmek istediler. Ellerinde silah, molotofkokteyli, bomba vardı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi\'ni işgal ettiler. Recep Tayyip Erdoğan\'ın elinde sadece beyaz oylar ve kalem vardı. Deniz Gezmiş, Amerikan emperyalizmine karşıymış, doğru. Recep Tayyip Erdoğan da emperyalizme karşı. Ama Deniz Gezmiş ve arkadaşları \'Kahrolsun Amerika\' derken, \'Yaşasın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği\' diyordu, \'Yaşasın Çin\' diyordu. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının elinde Türk bayrağı yoktu. Orak, çekiçli bayrak vardı. Recep Tayyip Erdoğan\'ın elinde ay yıldızlı bayrak var. Recep Tayyip Erdoğan her türlü emperyalizme karşı. Deniz Gezmiş ve arkadaşları \'go home\' yani \'Evine dön Amerika\' diyordu ama Rusya, Çin\'e, Fidel Castro\'ya \'Hoşgeldin\' diyorlardı. Yok öyle şey. Deniz Gezmiş ve arkadaşları Rusya\'yı överken, oradaki Türkler zulüm görüyorlardı. Sen bunları biliyor musun Rıdvan? Öğren bakalım, öğrenmende fayda var. Diyor ki ben bir İşçi Partili babanın çocuğuydum. Kimin çocuğu olursan ol. Ama Recep Tayyip Erdoğan\'ı Deniz Gezmiş\'e benzetemezsin.\"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Atatürk\'ten sonra en büyük lider olduğunu söyleyen Milletvekili Özdağ, şöyle devam etti:\"Erdoğan karizmatik, savaşçı son liderdir. Bundan sonra karizmatik liderler bitmiştir. Ne ABD, ne Rusya, biz tam bağımsız Türkiye istiyoruz. Ne Amerika, ne Rusya ne de Çin, her şey bağımsız Türkiye için. Sizlere bir hedef gösteriyorum, Alaşehir ile birlikte 17 ilçeyi ve Büyükşehir\'i AK Partili yapıp, meydanda eş zamanlı harmandalı oynayalım.\"

Konuşmaların ardından kongrede Şükrü Taşpınar, Alaşehir İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı\'na seçildi. Taşpınar başkanlığındaki yeni yönetikm kurulunda şu isimler yer aldı:

Hayrihan Özkan, Şerafettin Karagöz, Anıl Akıncı, Hüseyin Ali Çamlıbel, Adem Yener, Mehmet Bilgiç, Ali Keşkekoğlu, Barış Güzel, Serhat Demir, Osman Aşık, Mehmet Sargın, Ercan Akça, Erol Uyar, Ömer Özdemir, Jale Nur Kayahan, Burak Özüdüz, Hasan Çetin Özer, Rıza Akça, Mehmet Ural, Tuğçe Çelik, Mustafa Bozkurt, M.Afşin Çapkur, Zeynep Altıntaş ve Pınar Yılmaz.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Kongreden görüntü

-AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN /ALAŞEHİR(Manisa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================

8)KARAMOLLAOĞLU: KENDİ KENDİNİ ŞİKAYET EDEN BAŞKA İKTİDAR GELMEDİ



SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Eskişehir’de yaptığı konuşmada AK Parti’nin icraatlarını eleştirerek, “Kendi politikalarından şikayet eden başka hiçbir iktidar Türkiye’ye gelmedi\" dedi. Saadet Partisi 6’ncı olağan kongresi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kongreye Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı. Kongrede konuşan Karamollaoğlu, sadece ülke olarak değil bölge olarak, dünya olarak badireli bir dönemden geçildiğini belirterek, “İnsan tabiatında bir gariplik var. Bazen derler ya ‘rahat batar’ diye. Geçen asırda bu dünya 1’inci Cihan Harbi\'ni yaşadı. Arkasından 20 sene sonra 2’nci Cihan Harbi\'ni yaşadı. 2’inci Cihan Harbi\'nden sonra büyük bir tahribat oldu. İnsanlar kavga etmek istemediler. Ufak tefek başka yerlerden problemler çıkarsa da dişlerini sıktılar. Ama aradan belli bir süre geçtikten sonra rahat artınca bu sefer hakikaten kavga vesileleri aramaya başladılar. Birileri de kendi menfaatleri gereğince dünyada veya belli bölgelerde bir takım hadiseler çıkartıp oralardan menfaat temin etme yollarına gittiler. Biz herhangi bir meselede bir çözüm yolu teklif ederken, bir proje önerirken önce içinde bulunduğumuz şartları iyi bilmemiz lazım. Dünyada belli ülkeler vardır. Bunlar kendi menfaatlerinin gereği olarak bazen hem kendileri saldırgan olabiliyorlar hem de çeşitli vesilelerle ülkeler arasında kavgalar çıkartıp, o ülkelerin zayıflatma yoluna gidiyorlar. Arkasından da kendi politikalarını uyguluyorlar. Biz son zamanlarda bunu çok açık ve net olarak görmeye başladık. İslam alemi üzerinde bir oyun oynanıyor. Dikkat ederseniz münferit bazı hadiseler hariç kan ve gözyaşı esas itibarı ile İslam aleminde var. Bölgemizde var. Afganistan’da var, yıllardır Afganistan kendi içinde kendisi ile boğuşuyor. Irak’ta var, 1,5 milyon insan katledildi Irak’ta. Suriye’de var, 500-600 bin insan hayatını kaybetti, 3,5 milyon insan memleketimize göç etti. Bizim dışımızdaki ülkelerde de en az 3,5-4 milyon insan daha gitti. Kendi içinde göçler yaşandı. Şehirler yıkıldı, yok edildi. Herkes birbirini yemeye başladı. Mısır benzer şekilde problemlerle karşılaşıyor. Yemen’deki hadiseye bir bakın. Somali, Sudan her yerde bir kaos var. Birileri bu dünyayı yeniden planlamak, yeniden organize etmek kendi menfaatlerini çeşitli vesilelerle teminat altına almak istiyor. Bunu görmeden herhangi bir politika oluşturmaya kalkarsanız o politikanın başarılı olma ihtimali olmazö diye konuştu. SANKİ İKTİDARA YENİ GELMİŞ GİBİ HAREKET EDİYORLAR

Konuşmasında AK Parti icraatlarını eleştiren Karamollaoğlu, iktidarın tam bir gaflet içerisinde olduğunu söyledi. Karamollaoğlu konuşmasında şunları söyledi:

“Üzülerek söylüyorum. Neden böyle söylüyorum. Çünkü kuruluşundan itibaren böyle bir gafletin içinde bulunduğunu kendisi deklare ediyor. Bugün o yanlışları görüyoruz. Avrupa Birliği’ni medeniyet projesi olarak ilan etti. Bugün Avrupa’ya diyor ki ‘yav siz nasıl Avrupa devletisiniz, çifte standart uyguluyorsunuz, bizi töhmet altına sokmaya kalkıyorsunuz, bizi düşman gibi gösteriyorsunuz’ kimi diyor ‘Avrupa’yı stratejik ortak olarak gören medeniyet projesi olarak gören zihniyetin sahibi bu ülkenin iktidarı söylüyor. Öbür taraftan Amerika’yı, İsrail’i stratejik müttefik ilan ediyor, şimdi Amerika’ya diyor ‘nasıl strateji’. Bizim içimizde terör besleyen gruplara siz silah veriyorsunuz. Hem de bizden daha çok gelişmiş silahları veriyorsunuz. Ama halen stratejik müttefikten müttefilikten vazgeçmiyor. O esip, gürlüyor. Sen lafa bakma, icraata bak. Sen icraatında ciddi bir adım atabiliyor musun bu istikamette. Yoook atamazlar. Çünkü kendi kendilerini bu işe mahkum hale getirdiler. Öbür taraftan da ekonomik sistem olarak faizci kapitalist sistemi benimsediler. Şimdi faizin yüksekliğinden şikayet ediyor. Para bulamadıklarından şikayet ediyorlar. Kendi kendisinden kendi politikalarından şikayet eden başka hiçbir iktidar Türkiye’ye gelmedi. Konuşmalarına dikkat ettiğimiz zaman, sanki iktidara yeni gelmişler, 15 yıldır iktidarda değilmişler gibi konuşuyorlar. Ekonomi bozuk, terör, dış politika kötü, eğitim çökmüş. Yav mübarek 15 yıldır siz iktidardasınız. Ülkeye bu hale siz getirdiniz. Yeni iktidara gelmiş gibi kendi kendinizden şikayet etmeye hakkınız yok. Şu olabilir. Bir insan yanlış yapar, uyanır. Yanlışlığının farkına varır. O zaman millete de kusura bakmayın der. Şu şu politikaları izleyerek yanlış yaptım, tövbe ediyorum, vaz geçiyorum, şimdi doğrusunu yapacağım. Böyle de bir iş yapmıyor. Yeri geliyor bunu söylüyor. Bunu söylerken yanlışını düzeltmek için söylemiyor. İstanbul’a ihanet etti. Kim dedi. Biz demedik ki. İhanet lafını ben kullanamam. Peki İstanbul’u son 20 yıldır kim idare ediyor. Siz idare ediyorsunuz. İstanbul’daki çarpıklık halen devam ediyor. Rant ve soygun halen devam ediyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Salondan görüntü

-Kongreye katılanların görüntüsü

-Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu\'nun gelişi

-Karamollaoğlu\'nun konuşması

Haber-Kamera: Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================

9)İZMİT\'TE \'SENİNLEYİZ KUDÜS\' MİTİNGİ



İZMİT\'te, Erbakan Vakfı\'nca düzenlenen \'Seninleyiz Kudüs\' mitingine binlerce kişi katıldı. Erbakan Vakfı Kocaeli Şubesi\'nce Demokrasi Meydanı\'nda \'Seninleyiz Kudüs\' mitingi düzenlendi. Mitinge Erbakan Vakfı Başkanı Fatih Erbakan, Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa, Fransız Aktivist Piyanist Stephen Bilet, Hamas Sözcüsü Osama Hamdan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fatih Erbakan, yaptığı konuşmada, millet, İslam alemi olarak, \'Olmazsa olmaz\' olarak gördükelri Kudüs\'ün, \'Yeni bir siyonist tecavüzü\' ile karşı karşıya kaldıklarını anlattı. Erbakan, şöyle dedi: \"Bu hadsiz ve küstah adım karşısında yapılması gerekenler, boş laflar ve ağlayıp sızlamalar değildir. Bunun yerine fiili adımlar atmak gerekmektedir. Gün ümmet olarak, İslam alemi olarak Kudüs\'e sahip çıkma günüdür. Siyonizm 5 bin seneden beri inancının gereğini yerine getiriyor. İstediğiniz kadar kınayın, lanetleyin. Onlar dünya siyonizmi olarak görevlerini yerine getiriyor da, biz ne yapıyoruz? Müslüman ülkelerin yöneticileri ne yapıyor? Müslüman ülkelerin yöneticileri 1948\'de İsrail\'in kurulmasından bu yana habire toplantı yapıyor. En son bir bildiri yapıp dağılıyordur. Bildiride de bu İsrail 1967 sınırlarına riayet etsin diyorlar. Ne sınırı, ne İsrail\'i? Bölgeyi 70 senedir kana bulayan bu çıbanın başının bölgeden kaldırılması, atılması lazım. Alaska\'ya mı gider, Amerika\'nın başka bir eyaletine mi gider. Nereye gidiyorsa gitsin. Alsın Amerika o çok sevdiği İsrail\'i başına çalsın. Biz 70 senedir göreceğimizi gördük. 67 sınırlarına da dönse 48\'deki ilk sınırlarına da dönse bu kanserli hücreden kurtulamayız. İsrail bu bölgenin kanserli hücresidir, tümörüdür. Bir an evvel bu bölgeden kaldırılıp atılması lazımdır.\"İstanbul\'da Müslüman ülke liderlerinin toplanarak gerçekleştirdiği İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın Olağanüstü Zirvesi\'nde alınan \'Doğu Kudüs, Filistin\'in başkentidir\' kararına da değinen Erbakan, şöyle konuştu:

\"Bu hafta içinde İstanbul\'da Müslüman ülkelerin liderleri toplanarak bir açıklama yaptılar. Doğu Kudüs Filistin\'in başkentidir şeklinde bir açıklama. İyi güzel de Doğu Kudüs Filistin\'in başkentiyse, batı Kudüs ne olacak? Siz bu açıklamayla Kudüs\'ün yarısını kendi ellerinizle İsrail\'e teslim ediyorsunuz. Ne cüretle? Kudüs\'ün yarısı bizim yarısı siyonizmin olacakmış. Kudüs tam ve bütün olarak İslam\'ındır. Bu pazarlık mantığıyla, geri adımlar atmakla, ölüme bakıp hastalığa razı olmakla siyonizm ile mücadele edilmez. Güç karşısında eğilip bükülmekle, dünyacı zihniyetlerle, hesap kitap peşinde olmakla, siyonistlerle işbirliği yapmakla Kudüs kurtulmaz. Bunlar laftan, telefon konuşmasından, bildiriden anlamaz. Bunlar güçten anlar. Sen istediğin kadar telefonla konuş. Sen telefondayken dünya siyonizmi adım atıyor. Bunlara karşı mutlaka fiili adım atılması lazım ve bütün İslam alemi olarak ortak yaptırım uygulanması lazım. Bizim Türkiye olarak Tel Aviv\'deki büyükelçimizi acilen geri çağırmamız gerekmektedir. İsrail\'le tüm ilişkilerimizi tamamen kesmeli, Amerika\'nın İncirlik üssünün kapısına kilit vurulmalıdır. Bütün bunlarla birlikte Amerika\'nın, sırf İsrail\'i İran\'ın füze saldırılarından korumak için Malatya\'da kurduğu füze kalkanı projesinin de derhal kapatılması gerekmektedir. Bize mi kaldı İsrail\'i İran\'ın saldırısından korumak? Müslüman ülkelerin hava sahaları, kara suları ve limanları Amerika ve İsrail\'e kapatılmalıdır. Amerika ve İsrail firmalarının Türkiye ve tüm Müslüman ülkelerde yaptığı tüm kontratlar acilen iptal edilmelidir. Amerika\'nın bütün Ortadoğu ve İslam alemindeki askeri üslerinin derhal kapatılması gerekmektedir. Ayrıca Müslüman ülkelerin Amerikan bankalarında duran trilyonlarca dolarlık nakit mevduatının acilen geri çekilmesi gereklidir. Bunları yapmadan istediğiniz kadar kınayın, istediğiniz kadar masal anlatın faydası yok. 70 senedir bu masalları dinliyoruz. Siz masal anlatırken adamlar mesafe kat ediyor.\"

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Mitingden görüntüler

-Erbakan\'ın konuşması

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / İZMİT(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================================

10)AVŞAR BARAJI\'NDA SU AZALDI

MANİSA\'nın Alaşehir ilçesindeki 84 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Avşar Barajı\'ndaki su seviyesi, yağışların yetersizliği ve vahşi sulama nedeniyle 6 milyon metreküpe kadar düştü. Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerindeki yaklaşık 40 bin dekar araziyi sulayan barajda bir an önce önlem alınmazsa ve yeteri kadar yağış alınmazsa yörede bağcılığın bitebileceğini söyledi.

Manisa\'nın Alaşehir ilçesindeki 1979 yılından beri hizmette olan Avşar Barajı, su seviyesinin düşmesi nedeniyle sıkıntılı günler yaşanıyor. Geçen 38 yıllık süreçte baraj içerisine yağışlarla taşınan toprak ve dolgu malzemesi, 84 milyon metreküp olan su tutma kapasitesini yaklaşık 65 milyon metreküpe kadar düşürdü. Geçtiğimiz aylarda yağışların da az olması ve vahşi sulama nedeniyle, barajdaki su seviyesini 6 milyon metreküpe kadar indi.

SEKİLER ÖNEMLİ ETKEN

Avşar Barajı\'ndaki sıkıntıya dikkat çeken Alaşehir Ziraat Odası ve Alaşehir Üzüm Sulama Birliği Başkanı Necdet Türk, Barajdaki su seviyesinin az olmasının bir nedeninin de iki ana girişine sekilerin yapılmamış olmasından kaynaklandığını düşünüyorum, Buralara kum dolguları için sekilerimiz yapılmalıydı. Seki yapılmadığı için rüsup olayı şu an barajımızda çok fazla. Avşar Barajı\'ndan Piyadeler Mahallesi\'ne kadar olan 25 kilometrelik mesafedeki yaklaşık 40 bin dekar arazi sulanmaktaydı. Fakat ne yazık ki bugünlerde o kadar arazi sulanamıyor. Barajdan yeterli hizmet verilemeyince üreticilerin çoğu kendi pompalarını çaktırıp, damla sulama sistemine geçti dedi.

DAMLAMA SULAMAYA GEÇİLMELİ

Avşar Barajı\'ndaki doluluk oranını düşmesinin en önemli sebeplerinden birisinin de arazi sulamalarını vahşi yöntemle yapılması olduğuna dikkati çeken Türk, damla sulamanın önemine dikket çekti. Bölgede damlama sulama sistemi projesi geliştirdiklerini belirten Türk, Bu proje ile barajımızdaki kısıtlı olan suyu daha verimli kullanarak, 40 bin dekar olan sulanabilir alanı, 69 bin dekara çıkarmayı hedefliyoruz. İnşallah bu projemiz önümüzdeki yıl hayata geçmesini bekliyoruz. Barajımızdaki doluluk oranının yeterli olmaması sebebiyle şu an bazı bölgelerimizde damlama sulama sistemi kullanılmaya başlandı. Ancak bu yeterli değil diye konuştu.

Yağışların yetersiz olması halinde önümüzdeki sulama döneminde üreticilerin zor günler yaşayacağını vurgulayan Türk, Eğer yağışlar önümüzdeki süreçte yeteri kadar olmaz ve gerekli önlemler alınmazsa, o zaman bağcılık biter diyerek, kendilerini bekleyen tehlikeye dikkat çekti. Türk, barajın içindeki kumların ve taşların da bir an önce temizlenmesi gerektiğini kaydetti.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Avşar Barajı\'ndan görüntü

-Alaşehir Ziraat Odası ve Alaşehir Üzüm Sulama Birliği Başkanı Necdet Türk ile röp.

Haber-Kamera: İlker KILAÇASLAN-Nurettin DOĞAN /ALAŞEHİR(Manisa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================

11)MEVLANA, ŞEB-İ ARUS\'LA ANILDI



MEVLANA, ölümünün 744\'üncü yıldönümünde düzenlenen Şeb-i Arus töreniyle anıldı. Törenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu\'da katıldı.

Mevlana\'nın ölüm yıldönümü nedeniyle her yıl olduğu gibi, bu yıl da 7 Aralık\'ta başlayan \'Hz. Mevlana\'nın 744\'üncü Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma\' etkinlikleri, Mevlana\'nın düğün gecesi olarak kabul ettiği \'Şeb-i Arus\' töreniyle sona erdi. Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi\'ndeki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Mevlana\'nın 22\'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, milletvekilleri çok sayıda davetli katıldı.

ERDOĞAN\'DAN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Erdoğan, şöyle konuştu:

\"Bugün ülkemizde ve bölgemizde birileri kanla, kinle, şiddetle, hedeflerini gerçekleştiriyor olabilir. Bazıları otobüste bekleyen sivilleri, evine ekmek götüren esnafı, sabah namazına giden imamı, kundaktaki yavruları katlederek güç devşirebileceklerini düşünüyor olabilir. Kimi rejimler varil bombalarıyla, füzelerle yıkım ve katliamla iktidarını koruyabileceğini zannediyor olabilir. Kimi güçler Müslümanların hassasiyetini yok sayarak, hatta özellikle çiğneyerek sabrımızı sınıyor olabilir. Ama Mevlana Hazretlerinin mesajları bize, baskıyla ikbal peşinde koşanların, şiddetle, fitneyle iktidar hayalleri kuranların ne kadar büyük gaflet içinde olduklarını çok net bir biçimde bize anlatmaktadır. Asla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz, kararlı olacağız, elbette kararını bileceğiz ki hedefe ulaşabilelim.\"

Erdoğan, \"Zulüm ile abat olanın, ahiri berbat olur. Zalimin yaptıkları hiçbir zaman yanına kar kalmaz. Hem bu dünyada hem ahirette. Katliamların, zulümlerin, dökülen masum kanların hesabı muhakkak sorulur, sorulacaktır. Sıkıntılar karşısında sabreden rabbine, rab olan birbirine kenetlenen bir milleti, evelallah ne içerden, ne dışardan kimse yıkamaz. Biz, bir ve beraber olursak. Allah\'ın izniyle coğrafyamızda ekilmeye çalışılan fitne tohumları asla boy vermeyecektir. Kardeşliğimizde halel getirmediğimiz, mazlum ve mağdura soframızı açtığımız sürece hiç kimse bize diz çöktüremez. Mezhep fitnesi üzerinden, etnik tarifler üzerinden yayılmaya çalışılan ayrılık rüzgarları şayet biz kararlı durursak asla etkili olamayacak.\"diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasının ardından yoğun programı nedeniyle tasavvuf müziği konseri ve sema gösterisini izlemeden törenden ayrıldı. Spor ve Kongre Merkezi\'nden havalimanına geçen Erdoğan, özel uçakla Konya\'dan ayrıldı.

ŞEB-İ ARUS, SEMA GÖSTERİSİYLE SONA ERDİ

Yapılan konuşmalardan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu solisti Ahmet Özhan, konser verdi, araştırmacı Ömer Tuğrul İnançer, Mevlana\'nın ünlü eseri Mesnevi\'den seçmeler okudu. Program, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu\'nun sema töreniyle sona erdi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın tören alanına gelişi

- Törenden detay

- erdoğan\'ın konuşması

- Genel ve detay

-----------

- Sema gösterisi

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ- Tolga YANIK /KONYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

12)DEVELER ÖDEMİŞ\'TE GÜREŞTİ

İzmir\'in Ödemiş ilçesinin kırsal Konaklı Mahallesi\'nde düzenlen deve güreşleri renkli görüntülere sahne oldu.

Konaklı Deve Güreşi Arenası\'nda, Konaklı Deveciler Derneği ile Ödemiş Belediyesi tarafından düzenlene güreşlere, Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgeleri\'nden 130 namlı deve katıldı. Güreşlere ilgi büyük olurken, kimisi traktör römorkları kimileri de arenanın çevresindeki yeşil alana kurdukları masalarda bir yandan da piknik yaparak güreşleri izledi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı güreşlerde, rakibinden korkup kaçan bazı develer tozu dumana katarak, sahiplerine zor anlar yaşattı. Ödemiş Belediye Başkan Vekili İsmail Dadal, \"Bu deve güreşleri bizim geçmişimizi anmada, geçmişimizi yadetmemizde çok büyük önem taşıyor. Katılım gayet güzel. Çoluk, çocuk, genci yaşlısı güreşleri izlemeye gelmiş. İlçe dışından da güreşleri izlemeye gelenler var. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Deve güreşlerinden görüntü

-Güreşleri izleyenlerden görüntü

-Ödemiş Belediye Başkan Vekili İsmail Dadal ile röp.

Haber-Kamera: Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ(İzmir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================================

13)DEVELER ÜNİVERSİTE YARARINA GÜREŞTİ

Aydın\'ın Buharkent ilçesinde, 150 namlı devenin katılımıyla düzenlenen deve güreşlerini yaklaşık 3 bin kişi izledi. Güreşlerden elde edilecek gelirin gelirinin Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu binasının eksiklerinin giderilmesi için kullanılacağı bildirildi. Buharkent\'e 2 yıl önce kazandırılan deve güreşi arenasındaki güreşlerde Yenipazar\'dan Sümer, Germencik\'ten Çılgın Akın, Buharkent\'ten Tekkeli, Bodrum\'dan Alyazmalım, Nazilli\'den Aras Bey, Bozdoğan\'dan Özgür gibi ünlü develerin güreşleri heyecanla izlendi. Kimileri güreşleri traktör römorku ve kamyonet kasaları üzerinden piknik yaparak izledi. Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi\'nden gelen 150 devenin mücadele ettiği güreşlerin biletleri 10 TL\'den satılırken, elde edilen gelirinin Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu binasının eksiklerinin giderilmesi için kullanılacağı bildirildi.

Güreşleri, Buharkent Kaymakamı Cafer Kaymakçı, AK Parti Aydın eski Milletveki Gültekin Kılınç da izledi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Güreşlerden görüntü

-İzleyenlerden görüntü

-Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu binası

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ(Aydın),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================================

14)KEFAL BALIĞI FESTİVALİNDE 8 BİN BALIK DAĞITILDI

Muğla\'nın Ortaca İlçesi, Dalyan Mahallesi\'nde, \"Kefali Dalyan\'da yiyin\" sloganıyla düzenlenen 2. Dalyan Kefal Balığı Festivali rekli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında Dalyan Kanalı\'nda düzenlenen balık tutma yarışmasında 250 kişi arasından Ömer Ekiz, 38 santimetre boyunda, 560 gramlık kefal ile birinciliği elde etti.

Dalyan\'ın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 2. Dalyan Kefal Balığı Festivali\'nde kapsamında balık tutma heyecanı yaşandı. Düzenlenen balık tutma yarışmasına 250 kişi katıldı. Yarışmacılar, 30 ayrı tekneyle saat 07.00\'de Dalyan Kanalı\'na açıldı. 5 saat süren yarışmanın sonunda olta ile 38 santimetre boyunda, 560 gram ağırlığında kefal tutan Ömer Ekiz birinci oldu. Ekiz\'i, 34 santimetre boyunda 455 gram ağırlığındaki kefal ile İsa Oklu, 34.5 santimetre boyunda, 390 gram ağırlığında kefal ile Ahmet Oklu takip etti. Dereceye giren yarışmacılar, olta takımı, balık yumurtası ve ikişer günlük ücretsiz konaklama ile ödüllendirildi. Dereceye girenlerin ödülünü Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan verdi.Festivale kapsamındaki yarışları, Beyağaç Kaymakamı Necdet Özdemir, CHP\'li Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Erdoğan, AK Partili Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı Arif Yalılı, Ortaca İlçe Jandarma Komutanı Evren Ekmekçi, Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Sezgin Yiğit de izledi. Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı, Dalyan\'ın kefali ile ünlü olduğunu belirtip, bölgenin marka değerini yükseltmek için \'Dalyan Kefali Festivali\' düzenlediklerini söyledi. Dalyan Kefal Festivali\'nin bu yıl 2\'incisini düzenledikleri belirten Yalılı, \"Dalyan\'ın asıl simgesinin caretta caretta değil, kefal balığıdır. Bu nedenle bölgenin ambleminin kefal olmasını istiyoruz\" dedi. Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Sezgin Yiğit, festivalin Dalyan\'ın tanıtımının yanında Türk amatör balıkçılığının gelişmesi için de katkı sağladığını belirtip, \"Amacımız Dalyan Kefal Balığı Festivali\'ni geleneksel hale getirmek\" diye konuştu. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş da bölgede kış turzmini canlandırmak ve turizmi 12 aya yaymak için büyük çaba içerisinde oldukmlarını belirtip, \"Dalyan kefalinin lezzeti diğer balıklara göre daha farklıdır. Kefal, her yerde yenilebilir. Ancak Dalyan kefali sadece Dalyan da yenir. Festival dolayısı ile binlerce kişi bölgeye akın etti. Birçok otel ve motelde doluluk ise yüzde 100\'e ulaştı\" dedi. Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar Grup Zakkum konseri ile coştu. Festivale katılanlara toplam 8 bin adet ekmek arası kefal dağıtıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Balık tutma yarışmasından görüntü

-Balık ekmek dağıtımından görüntü

-Ödül töreninden görüntü

-Konserden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cihan KAYA /ORTACA(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================================