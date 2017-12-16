DHA YURT BÜLTENİ-1

1)DÜĞÜN SALONUNDA DOĞALGAZDAN ETKİLENEN 18 KİŞİ HASTANELİK OLDU

KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde kına gecesinin yapıldığı düğün salonunda sızan doğalgazdan etkilenen, aralarında gelinin de bulunduğu 18 kişi, hastanede tedaviye alındı. Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi\'nde meydana geldi. Bugün dünya evine girecek olan Özlem ve Tayfun Akkuş çiftinin kına gecesinin yapıldığı düğün salonunda, davetlilerden bazıları fenalaştı. Yaklaşık 400 davetlinin bulunduğu salonda baygınlık geçiren 6 kişi, çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Bunun üzerine kına gecesi sonlandırıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde evlerine giden gelin Özlem Akkuş ile 11 kişi de nefes alamadıkları şikayetiyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne başvurdu.Doğalgazdan etkilendiği belirlenen 18 kişi, müdahalelerinin ardından taburcu edildi. En mutlu gecelerinde hiç akla gelmeyecek bir olay yaşandığını belirten damat Tayfun Akkuş, \"Bu güzel günümüzde güzelce eğlenmek varken, bir anda gergin bir ortam oldu. Bize ilk önce tuvaletten dolayı kaynaklanan bir şey dediler, ama daha sonra sızan doğalgazın havalandırma yoluyla salonun içine yayıldığı belli oldu. Hiç akla gelmeyecek bir şey oldu. Gelin de şu anda biraz kötü. Kan değerlerini verdik. Midesi de bulanıyor. Tedavi altında\" dedi. Gelin Özlem Akkuş\'un amcası Emrah Bayraktar ise, \"İçeride bir gaz kaçağı vardı. Ondan sonra millet nefes alamaz hale geldi. Sonra dışarı çıktık. İnsanlar baygınlık geçirmeye başladı. Daha sonra ambulanslar geldi. Ambulanslar oradakilere müdahale ettiler. Daha sonra biz oradan kız evine geçtik. Kız evinde de fenalaşanlar oldu\" diye konuştu. Damadın babası Cafer Akkuş ise olay nedeniyle çok üzgün olduklarını belirterek, \"Ben de etkilendim. Hangi hastaneye kimin gittiği belli değil. Bütün hastanelerde şu anda hastalar var. Benim eşim de şu anda rahatsız. Tedavi görüyor. Gelin çok kötü etkilendi. Damat o kadar değil ama gelin şu anda hastanede yatıyor\" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Damat ile rop

-Gelinin amcası Emrah Bayraktar ile rop

-Damadın babası Cafer Akkuş ile rop

-Hastane önünden detay

-Düğün salonundan detaylar

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / İZMİT(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)LİSE MÜDÜRÜ POMPALI TÜFEKLİ SALDIRIDA ÖLDÜ

İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, görev yaptığı Anadolu lisesinde, öğrencilerden İ.P. (16) tarafından pompalı tüfekle vurulan okul müdürü Ayhan Kökmen (47), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma olayın ardından, hakkında okulda disiplin soruşturması süren İ.P. ile okuldan uzaklaştırılan arkadaşı U.Y. (16) ve tüfeğin sahibi U.Y.\'nin babası B.Y.\'yi gözaltına aldı.

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, dün saat 15.00 sıralarında üç yıldır görev yaptığı okulun içinde, iddiaya göre, öğrencilerinden İ.P.\'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan 2 çocuk babası Kökmen, çağrılan ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ayhan Kökmen, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma, olayın ardından, okulda hakkında disiplin soruşturması bulunan 11\'inci sınıf öğrencileri İ.P. ile bir süre önce okuldan uzaklaştırılan U.Y.\'yi ve olayda kullanılan tüfeğin sahibi olan, U.Y.\'nin babası B.Y.\'yi, Ödemiş\'in kırsal Kızılcaavlu Mahallesi\'nde gözaltına aldı. Olayda kullanılan ve toprağa gömülen tüfek de ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki öğrenciden İ.P.\'nin hakkında disiplin soruşturması yürütüldüğü, önceki gün Okul Müdürü Ayhan Kökmen tarafından okulun dışında U.Y.ile birlikte sigara içtikleri için uyarıldığı öğrenildi. Kökmen\'in dün de İ.P.\'yi saçları uzun olduğu için uyardığı belirtildi. Bunun üzerine İ.P.\'nin okuldan ayrılıp, arkadaşı U.Y ile birlikte döndüğü ve pompalı tüfekle Müdür Kökmen\'e üç el ateş ettiği, birinin boşa gittiği diğer ikisinin ise isabet ettiği öğrenildi. İ.P.\'nin Okul Müdürü Ayhan Kökmen\'in dünkü uyarısı sırasında kendisine tokat attığını da iddia ettiği belirtildi.

EŞİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Bademli Şürkrü Saraçoğlu İlkokulu\'nda öğretmen olarak görev yapan Ayşe Ümmü Kökten, eşinin vurulduğunu öğrenip, Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne koştu. Eşinin yaşamını yitirdiğini öğrenen Ayşe Ümmü Kökten büyük üzüntü yaşadı. Kökten\'i meslektaşları teselli etmeye çalıştı.

SAVCI İNCELEME YAPTI

Cinayetle ilgili olarak Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Olayı soruşturan savcı, hastane morgundaki incelemesinin ardından okula da geldi. Ayhan Kökmen\'e İzmir Adli Tıp Kurumu\'nda otopsi yapılmasına karar verilirken, olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Şüpheli iki öğrencinin ifadelerinin de savcı tarafından alınacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Okuldan görüntüler

Hastaneden görüntüler

Yakınlarından görüntüler

Röp.ler

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM-Faruk ÇARK /ÖDEMİŞ(İzmir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)TABURCU EDİLEN KIZ ÖLDÜ, CESEDİ 5 SAAT SONRA KALDIRILDI



GAZİANTEP\'te 4 gün yattığı hastaneden taburcu edilen Suriye uyruklu 27 yaşındaki Yasmin El Hammud, sokakta düşüp, öldü. Üzerine battaniye örtülen cesedin, olay yerinden 5 saat sonra kaldırılması tepkiye neden oldu. Olay, dün öğleden sonra Seferpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Halep\'ten 4 yıl önce ailesiyle Türkiye\'ye gelip, Gaziantep\'in Nizip İlçesi\'ne bağlı Tahtani Mahallesi\'nde kiraladıkları evde yaşayan Yasmin El Hammud, 2 yıl önce düşüp belinden rahatsızlandı. Genç kız, yeniden rahatsızlanınca, babası Muhammed El Hammud tarafından Gaziantep Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne getirildi. Burada yapılan muayenenin ardından geçen Pazartesi günü Göğüs Kalp Damar Cerrahisi\'nde tedaviye alınan genç kız, iddiaya göre, dün \'İyileştin\' denilerek taburcu edildi.

Dün saat 15.30 sıralarında babası Muhammed ile birlikte Nizip İlçesi\'ndeki evlerine gitmek için taksiye binip hastane ile 400 metre mesafede bulunan yolcu minibüslerinin kalktığı Araptarlı Sokak\'taki durağa gelen Yasmin El Hammud, burada başını tutup yere düştü. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi ve ölümünü normal olarak değerlendirip olay yerinden ayrıldı. Ardından gelen cenaze aracının şoförü ise, ölüm raporu olmadığı gerekçesiyle cesedi götüremeyeceğini söyledi.

5 SAAT SONRA KALDIRILDI



Geçen bu sürede yerden kaldırılmayan ceset, mahallelilerin tepkisine yol açtı. Vatandaşların ihbarıyla gelen polisler de, acil sağlık görevlilerini yeniden çağırıp olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Sağlık görevlileri ile cenaze aracı şoförünün birbirini suçlayıp tartıştığı sokakta üzeri battaniyeyle örtülen kızın cesedi, polis olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından hazırlanan tutanakla, 5 saatin ardından tabuta konulup cenaze aracına taşındı. Bekar olan genç kızın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Battaniyeyle örtülen ceset

- Polis ve sağlık görevlileri Törene katılanlar

- Cenaze aracı şoförü ile sağlık görevlilerinin tartışması

- Kızın babası

- Tercümanın yaşananı anlatması

- Vatandaşlarla ile röp.

- Mahallelinin tepkisi

- Olay yeri inceleme ekipleri

- Cesedin tabuta konulması

- Tabutun cenaze aracına taşınması

- Ölen kızın babasının cenaze aracına binmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-Eyyüp BURUN /GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ



SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü 57 yaşındaki Ahmet Gülay, öldü.

Olay, dün akşam saatlerinde, Akyazı Reşadiye Mahallesi\'nde meydana geldi. Fındık bahçesinde temizlik yaptıktan sonra eve gitmek için yola çıkan Ahmet Gülay yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, traktörün altında kalan Gülay, olay yerinde yaşamını yitirdi. İtfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Ahmet Gülay\'ın cesedi, morga kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Ambulans, itfaiye ve jandarma ekiplerinden görüntü

Haber-Kamera: Alaattin ONUR / AKYAZI(Sakarya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)BOLU\'DA ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI



BOLU\'da, TEM Otoyolu\'nda 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AB 8652 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mustafa Öztekin yönetimindeki 55 BAK 01 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra bariyerlere çarptı. Arkadan gelen Çetiner Kazım Özkan yönetimindeki 34 SG 4670 plakalı otomobil de kazaya karıştı. Kazada, Çetiner Kazım Özkan ile yanındaki Oktay Canik ve bariyerlere çarpan otomobilde sıkışan sürücüsü yaralandı. Sürücü, olay yerine sevk edilen UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Çetiner Kazım Özkan ile yanındaki Oktay Canik İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne, diğer yaralı ise Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kaza nedeniyle trafiğin bir süre tek şeritten sağlandığı otoyolun İstanbul yönünde, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Görüntü Dökümü

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-Araçta sıkışan sürücünün çıkarılması

-Kaza yapan araçlar

-Ekiplerin çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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Diyarbakır\'daki tacizcinin yakalanması için özel ekip kuruldu (2)

6) ÖZEL EKİP, TACİZCİYİ ARIYOR

Suriye uyruklu hamile E.X.\'e, iki çocuğunun yanında, arkasından yaklaşarak taciz edildiği olayla ilgili görüntülerin yayınlanmasının ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü\'nün özel ekibi, tacizciyi her yerde arıyor. Polis olayın yaşandığı sokaktan başlayarak, vatandaşlarla tek tek görüş alıyor ve tacizcinin görüntülerini izleterek tespit çalışması yürütüyor. Kentin birçok noktasında aranan şüphelinin eşkalini belirleyen polis, güvenlik kameraları ve mobeselerden şüphelinin tam eşkalini belirledi. Bölgede özel ekibin çalışması devam ediyor.

ESNAF VE KADINLARDAN TEPKİ

Çevre esnafı da yaşanan taciz olayına sert tepki gösterdi. Vatandaşlar, tacizcinin bir an önce bulunması için polis ekiplerine yardımcı olmaya hazır olduklarını söyledi. Bazı kadınlar da taciz olayına tepkilerini dile getirdi.

Görüntü Dökümü

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-Tacizin yaşandığı olay yeri

-Özel ekip, tacizciye ait görüntüyü vatandaşlara göstermesi

-Polis zırhlı araçlarının devriye gezmesi

-Vatandaşların konuşması

-Muhabir anonsları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK /DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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7)POLİSİ GÖRÜNCE SİLAHI ATIP, KAÇTILAR



ADANA\'da tabanca ile bir eve saldırı hazırlığındaki kimliği belirsiz 2 kişi, devriye gezen polisleri görünce silahı yola atıp, kaçtı.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi 14029 Sokak\'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, otomatik tabanca ile bir eve ateş açma hazırlığındayken, devriye gezen polisler tarafından fark edildi. Polisleri görünce gri renkli bir otomobile binen şüpheliler, silahı da yola atıp, kaçtı. Tabancaya el koyan polis, silahın herhangi bir olayda kullanıp, kullanılmadığını kriminal incelemenin ardından belirleyecek.

Polis, şphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Otomatik tabancadan görüntü

- Olay yerindeki polislerden görüntü

- Polislerin silahı incelemesi

- Olay yerindeki polis araçlarından görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)CEYHAN’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU



ADANA\'nın Ceyhan ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 150 gram eroin maddesi ele geçirildi.Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, araçla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratını aldı. Polis, Osmaniye’den Adana yönüne giden 34 LYE 90 plakalı otomobili durdurdu. Araçta uyuşturucuya duyarlı köpekle yapılan aramada 5 kilo 150 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü 49 yaşındaki B.G. ve yanındaki arkadaşı 37 yaşındaki A.D. gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin alınması ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Gözaltına alınanların emniyet binasından çıkarılması

- Adliyeye getirilmeleri

- Adliye binası dış görüntüsü

(POLİS KAMERASI)

- Otomobilin zulasından çıkan eroin

- Polis köpeğinin görüntüsü

- Yakalanan eroinler

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER / CEYHAN(Adana),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)OYUNCAKÇIDA KAÇAK SİGARA ELE GEÇTİ



KAHRAMANMARAŞ\'ta polis tarafından oyuncakçıda yapılan aramada gümrük kaçağı bin 620 paket sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir süre takip ettiği Hasan Hüseyin B.\'nin şehir merkezindeki oyuncak dükkanı ile evine operasyon düzenledi. Her iki adreste yapılan armada toplam 1620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.



Görüntü Dökümü

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- Kutudaki sigaralar

- Sigaraların çıkarılması

- Polislerin arama yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ /KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)DARP EDİLEN TİYATROCUNUN ORGANİZATÖR FİRMAYI TEHDİT ETTİĞİ İDDİASI



TOKAT\'ta 12 Aralık günü oynanan \'Kanlı Nigar\' isimli tiyatro gösterisi sırasında sahnede darp edilen tiyatrocu Abdullah Suphi Yüksekcan\'ın organizatör firmayı mesajla tehdit ettiği iddia edildi. \'Kanlı Nigar \'isimli oyunu Tokat\'a getiren organizasyon firmasının sorumlusu Ferhat Açıkgöz, sahnede gerçekleşen darp olayını onaylamadıklarını söyledi. Olayın sorumlusu S.Ş. ile yollarını ayırdıklarını belirten Açıkgöz, parasının tamamını alamadığına dair Abdullah Suphi Yüksekcan\'ın oyun ortasında seyirciye hitaben yaptığı konuşmanın gerçeği yansıtmadığını söyledi. Açıkgöz, darp olayı öncesinde Abdullah Suphi Yüksekcan\'ı organizatör firmaya tehdit içerikli mesajlar attığını öne sürdü. Açıkgöz, şunları söyledi:



\"Yaşanan şiddet olayını bizler de kabul etmiyoruz. Şiddet olayına karışan arkadaşımız ile yollarımızı ayırdık. Olayı özetleyecek olursak, Abdullah Bey sahnede \'bizim paramızı vermediler, bizim isimlerimizi kullanarak bunlar sizin gözünüzün önünde dolandırıyorlar\' gibi bir ifade kullanmıştır. Bu tamamen gerçeği yansıtmamaktadır. Bizim yapmış olduğumuz ödemeler ortadadır. Oyunun maliyeti de ortadadır. Her şeyden önce bizim aramızda bir sözleşme var. Hiçbir tiyatro oyuncusu arada sözleşme olan bir işi seyirciye yansıtma hakkına da sahip değildir. Sahnede paramızı alamadık diyorlar, sonraki gün yaptıkları açıklamalarda paramızın sadece yüzde 20\'lik kısmını alamadık diyorlar. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Madem tiyatrocu ve sanatçısınız, paranızın yüzde 20\'lik kısmı için bunu hem Tokatlıya, hem de tiyatro seyircisine yapma gibi bir şansınızın olmadığını düşünüyorum. Ayrıca gerekli şartları da yerine getirmemişlerdir. 32 kişi oynanan bir oyunu 14 kişiyle oynadılar. Oyunda dekor dahi yoktu. Darp olayından dolayı karşı tarafın bir davası var. Bununla ilgili biz de şikayette bulunduk. Resmi açıdan bize karşı yapabilecekleri hiçbir şey yok. Biz mağdur durumdayız. Biz de gereken işlemleri savcılık aracılığıyla başlattık.\"

Görüntü Dökümü

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-Ferhat Açıkgöz\'ün açıklaması

-Atılan mesajın fotoğrafı

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)NAZLIAKA: BU TALİHSİZ SÜREÇ YAKINDA SONLANACAK





CHP\'den ihraç edilen milletvekili Aylin Nazlı Aka, \"Hiçbir zaman partimden kopmadım. Bu talihsiz süreç yakında sonlanacaktır\" dedi.



Karabük\'e gelen bağımsız milletvekili Aylin Nazlı Aka, CHP İl Başkanı Erdoğan Dinçel ve partilileri ziyaret etti. CHP il binasındaKİ ziyarette açıklamada bulunan Aylin Nazlıaka, CHP\'ye dönüp dönmeyeceği yönündeki bir soru üzerine şunları söyledi:



\"Bağımsızlık hepimizin karakteridir, bu ayrı bir şey ama bağımlı bir milletvekiliyim. Ama CHP\'lilere bağımlıyım. CHP\'li bir ailenin içinde büyümüş, bu değerlerle yoğrulmuş olan birisiyim. CHP\'li olmak demek bu değerleri içselleştirmiş olmak demektir. Sadece kağıt üzerinde bir üyelikle birlikte tariflenemeyecek kadar değerlidir CHP\'nin herhangi bir üyesi olmak. Ben tabi bu partiden birde milletvekili olmak onuruna erişmiş olan bir arkadaşınızım, bir yoldaşınızım. O yüzden de siyasette bazen değişik süreçler yaşanabiliyor ama ben o süreçlerde bile hiçbir zaman partimden kopmadım ve hiçbir şekilde de bir kırılganlık bir küsme gibi bir süreç yaşamadım. Bu talihsiz süreç yakında sonlanacak umuyorum. O yüzden bu il ziyaretlerinin arkasında birazda iki yıldır örgütlerle aramızda ki o mesafeyi kapatmak ve tekrar kucaklaşmakta yatıyor. 81 ilimize de gideceğiz. O yüzden şuan burayla birlikte yüzde 25\'ini dörtte birini ziyaret etmiş bulunuyorum. Diğer illerimizde de ziyaretler yapıp aynı zamanda Türkiye\'nin genel olarak ta bu siyasi süreçte bir fotoğrafını çekmek istiyoruz.\"



Partisine dönüş sürecinde CHP Genel Başkanlığına adaylığının söz konusu olup olmadığı yönünde yöneltilen soru üzerine ise Aka, şöyle cevapladı:



\"Tek bir hedef var partimizde olmak ve partililerimizle siyaset yapmak. Parti şemsiyesi altında zaten bir aradayız ama bunu resmi hale dönüştürmek. Bu bağlarımızı tekrar kuvvetlendirmek ve partimizi tekrar iktidara taşımak. Bunun içindir tüm mücadelemiz. Parti içi bir mücadele değil, partimizi yukarıya taşımaya dönük bir mücadelemiz var bizim. Şuan için zaten bir genel başkan konusunda da herhangi bir tartışma olduğu kanaatinde değilim. Genel başkanımızda neredeyse nefessiz bir şekilde yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürüyor, bizlerde onun arkasında ve partinin neferi olarak çalışmalarımızı aynı şekilde devam ettireceğiz.\"





Görüntü Dökümü



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-Aylin Nazlıaka\'nın açıklamaları





Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE /KARABÜK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)SEDYEDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI



ANTALYA\'nın Serik ilçesinde turizmci Süreyya Pekuysal, FETÖ tarafından 4 oteline el konulduğunu belirterek, basın açıklaması yaptı. Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Pekuysal, açıklamasını ambulansla getirildiği sedye üzerinde yaptı.Varan Turizm\'in eski ortaklarından ve eski Varuna Otelleri sahibi Süreyya Pekuysal, rahatsızlığı nedeniyle ambulansla geldiği Serik\'e bağlı Kadriye Mahallesi\'ndeki otelin önünde basın açıklaması yapmak istedi. Polisin açıklamaya izin vermemesi üzerine başka ambulansla farklı bir noktaya götürülen Pekuysal, sedye üzerinde Türk bayrakları, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan posterleriyle gazetecilere açıklama yaptı.

\"DEVLET BÜYÜKLERİMDEN YARDIM İSTİYORUM\"

Yaklaşık 100 yıllık turizmci bir ailenin evladı olduğunu belirten Süreyya Pekuysal, şunları söyledi:

\"Bu memlekete biz her zaman döviz getirdik, para kazandırdık. Hiçbir hilemiz hurdamız olmadı. FETÖ denilen illet maalesef bütün Türkiye\'yi nasıl sardıysa bizim gibi işadamlarını da mahvetti. Elimizden mallarımızı, mülklerimizi aldılar. Davalarıma bakan bütün hakim ve savcıların hepsi tutukludur. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet büyüklerimden yardım istiyorum. Bunlar maalesef bizlerin ve memleketimizin içini sarmış vaziyetteler.\"

\"FETÖ\'YE PARALAR DAĞILIYOR\"



Alman bir tur operatörü vasıtasıyla ABD\'ye oradan da FETÖ\'ye para gönderildiğini öne süren Pekuysal, \"Bunu ihbar ediyorum. Nasıl gidiyor? Turist buraya geliyor. Burada yiyip içiyor. Ama paralar Almanya\'da ödeniyor. Almanya\'dan da çok rahat şekilde FETÖ\'ye para dağılıyor. Türkiye Cumhuriyeti devletine sesleniyorum; benim gibi mağdur olan kişileri irdelesinler. Bilhassa işadamlarını. Bu kişiler kaçınca ülkemizdeki milyarlarca dolar yurt dışına gitmiş olacaktır\" iddiasında bulundu.

\"BENİ AYAĞIMDAN VURDURDULAR\"



FETÖ\'den aranan bir kişinin otelinde kiracı olduğunu ve sahte evraklarla oteli ele geçirdiğini iddia eden Pekuysal, şöyle dedi:

\"Yasal haklarımızı aramak için davalar açtık. Fakat bütün davalarımız reddediliyor veya kaybediyoruz. Avukatım para karşılığında beni sattı. Bunu ispat ettik. Ama adamlara mahkeme beraat veriyor. Tabi bu arada beraat veren hakim ve savcılar FETÖ\'den tutuklu. Beni mağdur etmek için ellerinden ne geldiyse yaptılar. Bunlarla ilgili şu anda iadeyi muhakeme kararları alındı. Şu anda görev yapan hakim ve savcılarımıza güveniyoruz. Allah\'ın izni ve devletimizin bize vereceği güçle bu FETÖ denilen pisliği memleketimizden atacağız. İnşallah eski işadamlığımıza, eski gücümüze döneceğiz. Yanımda çalışan birini ayarlayıp beni ayağımdan vurdurdular. Daha sonra üzüntüden kandil gecesi iç kanama geçirdim. Bağırsağım delindi. Şu an tedavi görüyorum.\"

\"YAP-İŞLET-ÇÖK\" MODELİ



Hukuk Danışmanı Tolga Taşcıoğlu da, Süreyya Pekuysal\'ın turizm sektörünün duayenlerinden biri olduğunu anlatırken, \"Zamanında vergi rekortmeni olmuş. 2005 yılında Ö.G. denen FETÖ\'cü şahısla tanıştıktan sonra hayatı değişiyor. Bu oteller sahte evrak ve sahte belgelerle hepsi Süreyya Bey\'in elinden alındı. Bir bakıma yap-işlet-devret modeliyle otellerinin yapılması için gerekli sözleşmeler yapılmasına rağmen yap-işlet-devret değil de bu FETÖ\'cüler yap-işlet-çök modeliyle otelleri ellerinden almış\" dedi. Pekuysal\'ın yanında bulunanlar zaman zaman \'Kahrolsun FETÖ, var olsun reis\' diye slogan attı.

Görüntü Dökümü

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- Süreyya Pekuysal sedyede detay

- Kalabalıktan detay

- Süreyya Pekuysal\'In açıklama yapması

Haber-Kamera: ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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13)YANGIN SONRASI SIR OLAN AİLENİN KÖPEKLERİNE HAYTAP SAHİP ÇIKTI



KASTAMONU\'nun Bürme köyünde, evlerinde çıkan yangının ardından sırra kadem basan Çataloğlu ailesinin köpeklerine Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) sahip çıktı. Bürme köyüne bağlı Kuzören Mahallesi\'nde 29 Kasım günü çıkan yangında Çataloğlu ailesine ait iki ev kül oldu. Evlerden birinde oturan Fazıl, eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül\'e ulaşılamazken 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu\'na ait olduğu belirtilen kemikler bulundu. Yangın sonrası ailenin beslediği 5 çoban köpeği de ortada kaldı.

Kastamonu Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ile HAYTAP Kastamonu Şubesi yöneticileri, köpeklere sahip çıktı. HAYTAP Şube Başkanı Ayten Kökgöz, köpeklerin açlıktan halsiz düştüğünü belirterek barınağa götürüleceğini söyledi.



Görüntü Dökümü

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-Hayvanlara yemek verilmesi

-HAYTAP Başkanı röp.

-Enkaz alanı

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ / KASTAMONU,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)ÇORUM\'DA RAKIM GÜNDEM OLDU





ÇORUM\'da kent girişinde bulunan ve nüfus ile rakımın yer aldığı il sınır tabelasında yer alan rakımın zaman içerisinde farklılık göstermesi kentte gündem oldu. Farklı tarihlerde çekilen ve farklı rakımların yer aldığı tabela fotoğrafları sosyal medya üzerinden hızla yayılınca kamuoyunda da tartışılır hale geldi.

Çorum\'da karayolu kenarında bulunan ve il sınır tabelasının rakım kısmında yer alan bilginin yıllar içerisinde değişmesi dikkat çekti. Tabeladaki il nüfusunun yanı sıra yıllar içerisinde Çorum\'un rakımında da artış görüldü. Farklı tarihlerde çekilen ve farklı rakımların yer aldığı tabela fotoğrafları sosyal medya üzerinden hızla yayılınca kamuoyunda da tartışılır hale geldi. Farklı zamanlarda çekilen fotoğraflarda rakım olarak 770, 801, 820 yazması dikkat çekti. Harita ve Tapu Kadastro Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Hüseyin Sevcan, rakım farklılıklarının teknolojik ilerleme ile bağlantılı olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"O günkü şartlarda Çorum\'un rakımını 770 olarak belirlemişler. Ama bugün ki gelinen teknoloji ve ölçümler neticesinde bölge olarak değişiklik göstermesine rağmen 800 metrenin üzerinde. Şu an orada yazan rakım doğru rakımdır. Rakım 820\'dir. Bundan önceki belirlenen rakım yanlış rakımdır. Bunun nedeni de o dönemdeki ölçümdür. Bugün bu hatalar en aza indirilerek yapılan hassas ölçümler neticesinde bu olay çıkmıştır. Bugün uydulardan veri alınarak ölçüm yapılıyor.\"

Görüntü Dökümü



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-Harita ve Tapu Kadastro Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Hüseyin Sevcan\'ın açıklaması



-İl sınır tabelası görüntüsü



-Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR /ÇORUM,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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15)İZMİT\'TE 100 SEMAZENDEN SEMA GÖSTERİSİ

İzmit\'te, Mevlana\'nın 744\'üncü vuslat yılı nedeniyle100 semazen ve 100 sazendenin gösterisi büyük ilgiyle izlenildi.

İzmit Belediyesi ile Tasavvuf Vakfı Kocaeli Temsilciliği\'nin düzenlediği etkinlik Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu\'nda yapıldı. 100 semazen ve 100 sazendenin sema gösterisini binlerce kişi ilgiyle izledi. Mevlana ve vatan sevgisi konulu şiir ve resim yarışmasında dereceye girenlere ödüller verildi. Mehteran takımının gösterileri izleyenleri büyüledi. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan yaptığı konuşmada, \"İzmit Belediyesi olarak Şeb-i Arus programımızın 8\'incisini gerçekleştiriyoruz. Türkiye\'nin en büyük Sema gösterisini Şeb-i Aruz kutlamasını yapıyoruz. Mevlana dünyaya sevgiyi, insanlığı, gönlü genişliği göstermiş bir insan. Aslında onun kişiliğinde bizim inancımız, bizim atalarımızdan gelen değerlerin dünyaya bir anlamda açılımı var. Bizler var olduğumuzdan beri hep yaratılanı yaratandan ötürü seven bir anlayıştayız. Dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığı kadar insanlığa sıcak ve sevgiyle bakıyoruz\" dedi.





Görüntü Dökümü



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-Semazen gösterileri



-İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan\'ın konuşması



-İzleyenler





Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN /İZMİT(Kocaeli),(DHA)





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