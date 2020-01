DHA YURT BÜLTENİ-1

1)SÜLEYMANİYE MERKEZLİ DEPREM DOĞU VE GÜNEYDOĞU\'DAN DA HİSSEDİLDİ



IRAK\'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen deprem, Türkiye\'nin Doğu ve Güneydoğu illerinden de şiddetle hissedildi. Birçok bölgede vatandaşlar sarsıntı ile sokaklara çıkarken, depremin Türkiye sınırlarında yıkıma yol açıp açmadığı konusunda çalışmalar başlatıldı. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre dün saat 21.18\'de merkez üssü Irak\'ın Süleymaniye kentinde Richter ölçeğine göre 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre Süleymaniye yıkıma yol açan deprem sırasında sokaklara çıkan Iraklıların tekbir getirdikleri görüldü. Irak\'ın genelinden şiddetle hissedilen deprem, Türkiye\'nin Doğu ve Güneydoğu illerinden de hissedildi. Süleymaniye merkezli depremle birlikte Van, Hakkari merkez ile ilçeleri Şemdinli, Yüksekova, Çukurca\'nın yanı sıra Şırnak, Siirt, Mardin, Batman, Diyarbakır il merkezleri ile bağlı ilçelerinde de vatandaşların bir bölümü korku ve panikle sokaklara çıktı. Depremin bu bölgelerde herhangi bir yıkıma yol açıp açmadığı ile ilgili yerel yönetimler çalışmalar başlattı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin merkez üssünü Süleymaniye\'nin sınırında bulunan İran olarak açıkladı. Kandilli\'ye göre deprem zeminden 11.7 kilometre derinlikte meydana geldi.

DEPREM SONRASI TÜRK KIZILAYI\'NDAN IRAK\'A YARDIM

Irak\'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7.3\'lük deprem sonrası bölgede çok sayıda evin yıkıldığı bildirildi. Yıkımın meydana geldiği deprem sonrası Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, bölgeye yardım için Türk Kızılayı\'nın harekete geçtiğini açıkladı.

Kerem Kınık, Twitter\'dan yaptığı açıklamada, \"Ekiplerimizi bölgeye sevk ediyoruz, Irak Kızılayı ile irtibat halindeyiz. 3.000 çadır, 10.000 battaniye, 1 mobil mutfak, 3.000 ısıtıcı ve 10.000 yatak Adana, Muş ve Elazığ Afet Bölge Depolarımızdan yükleniyor. Irak ve İran Kızılayı ile eşgüdüm halinde çalışıyoruz. Kuzey Irak Erbil depolarımızdan da sevkiyat hazırlığı yapıyoruz. Bölgede etkilenen ihtiyaç sahipleri için destek vermek isterseniz #BAĞIŞ2868sms kısa mesaj ile 10 TL katkıda bulunabilirsiniz. Gün düşeni kaldırma, insanlığı gösterme günüdür\" İfadelerini kullandı.

AFAD\'DAN YARDIM AÇIKLAMASI

Irak\'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının hızlandırılması ve depremzedelere yardım amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve UMKE ekipleri Süleymaniye\'ye hareket etti. Başbakanlık\'a bağlı AFAD\'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Irak-İran sınırında 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem; Hakkari, Şırnak, Mardin, Batman, Siirt ve Van illerimizde de hissedilmiş olup, bu bölgelerde olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Deprem sonrası arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Van ve Diyarbakır İl AFAD Müdürlüklerinden 8 araç ve 42 personel Irak sınırına yönlendirilmiştir. Ayrıca, UMKE\'den 1 araç ve 10 personel Irak sınırına doğru hareket etmiştir.

Deprem bölgesine hareket etmek üzere Ankara İl AFAD Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birliği teyakkuz haline geçirilmiş, Genelkurmay Başkanlığı tarafından görevlendirilecek hava aracı ile yeterli sayıda personel, ihtiyaç halinde bölgeye sevk edilecektir. Söz konusu personelin Erbil veya Bağdat kentine ulaşımlarının sağlanması için hazırlıklar devam etmektedir.

Deprem bölgesine gönderilmek üzere AFAD ve Türk Kızılayı\'ndan 4000 adet çadır, 7000 adet battaniye ve 1 adet yemek TIR\'ı Habur sınır kapısına sevk edilmiştir.\"

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI\'NDAN IRAK\'A DESTEK MESAJI

Irak\'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından Dışişleri Bakanlığı\'ndan Irak\'a destek ve yardım mesajı geldi. Dışişleri Bakanlığı\'nca yapılan açıklamada, \"Türkiye, ulusal kuruluşları AFAD ve Kızılay\'la Irak halkının bu acı gününde yardıma hazırdır\" denildi. Dışişleri Bakanlığı\'ndan yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

\"Dün (12 Kasım) akşam saatlerinde merkez üssü Irak\'ın Halepçe kentinin güneybatısı olan ve ilk belirlemelere göre 7.2 şiddetinde bir deprem yaşanmasından büyük üzüntü duyduk.

Özellikle Iraklı Kürt kardeşlerimizin bulunduğu yerlerde yoğun şekilde hissedilen depremde hayatlarını kaybedenlere Allah\'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Şu ana kadar, teyide muhtaç olmakla birlikte, az sayıda can kaybı yaşandığı yönündeki bilgiler bu elim hadisedeki tesellimizi oluşturmaktadır.

Türkiye, ulusal kuruluşları AFAD ve Kızılay\'la Irak halkının bu acı gününde yardıma hazırdır.\"

3 ARTÇI SARSINTI DAHA

Irak\'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7.3\'lük depremin ardından bölgedeki panik devam ederken, bugün de Richter ölçeğine göre 4.8, 4.6 ve 4.1 büyüklüğünde üç artçı sarsıntı daha meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 00.33\'te meydana gelen deprem 4.8, 01.31\'de gerçekleşen deprem 4.6, saat 02.37\'deki deprem ise 4.1 büyüklüğünde ölçüldü.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU\'NDAN KENDİSİNE GELEN BİLGİLERİ PAYLAŞTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, depremin ardından Türkiye\'nin Bağdat Büyükelçiliği\'nden kendisine ulaşan mesajı Twitter\'dan paylaştı. Mesajda, depremin Bağdat\'tan da hissedildiği ancak büyükelçiliğinin depremden etkilenmediği kaydedildi. Irak\'ta bulunan Türk vatandaşlarının herhangi bir durumda Bağdat büyükelçiliği ve Erbil\'deki başkonsolosluğa başvurabilecekleri belirtilen açıklamada, Kerkük\'ün eski mahallesinde bazı binalarda hasar tespit edildiği aktarıldı.

SAĞLIK BAKANI\'NDAN DESTEK MESAJI

Irak\'ta en az 4, İran\'da 61 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin de yaralandığı depremin ardından, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan\'dan Irak ve İran\'a destek mesajı geldi. Bakan Demircan, Twitter\'dan şu mesajları paylaştı:

\"Komşumuz Irak\'ta meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere rahmet niyaz ediyor, geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sağlık bakanlığı olarak her türlü yardım için hazırız. Irak\'tan gelecek talebi bekliyoruz. Kızılay, AFAD harekete geçmiş bulunmaktadır. Şırnak, Ş.Urfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay illerimizde birer adet ağır iklim tipi Sahra Hastanesi hazırlanmıştır. Afetzedelerin gerektiğinde kara ve hava ambulansları ile sevki için 10’u 4 sedyeli olmak üzere 40 kara ambulansı hazır beklemektedir. Sağlık Bakanlığı olarak milletimiz adına Irak ve İran halkları için her türlü yardıma hazırız. Tüm afetzedelere geçmiş olsun.\"

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Irak\'tan deprem sonrası ve yıkılan evler (cep telefonu) (1-2-3)

-Süleymaniye\'de deprem anı - (1-2)

---------Diyarbakır

-Diyarbakır\'dan deprem anı ve sonrası (1-2)

-Silvan\'da deprem anı ve sonrası görüntü

---------Van

-Van\'dan deprem anı ve sonrası (2)

---------Hakkari

-Hakkari\'den deprem sonrası

-Yüksekova\'da deprem sonrası

---------Siirt

-Siirt\'ten deprem sonrası

Haber-Kamera: DİYARBAKIR-HAKKARİ-ANKARA,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

=================================================

2)KIZILAY, IRAK\'A YARDIM GÖNDERDİ

IRAK\'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından Kızılay malzeme göndermeye başladı. Türk Kızılayı Doğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi, Irak\'taki depremin ardından harekete geçti. Muş\'un Hasköy ilçesindeki depolardan Irak\'a gönderilmek üzere ilk etapta 2000 adet çadır TIR\'lara yüklenmeye başlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Kızılayı Doğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Baran Akar, Irak\'taki depremin ardından harekete geçtiklerini söyledi. Akar, \"Depremin hemen ardından depolarımızı açtık ve çadırları TIR\'lara yüklemeye başladık. İlk etapta iki bin çadır göndereceğizö dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Tırların depoya yanaşması

-Depodaki malzemelerden görüntü

-Tırlara çadır yüklenmesi

-Baran Akar röportaj

Haber-Kamera: MUŞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================

3)ERZİNCAN KIZILAY\'DAN IRAK\'A 3 TIR YARDIM MALZEMESİ

Irak\'ın Süleymaniye kentinde rihter ölçümüne göre 7,3 şiddetinde meydana gelen depremin ardından, depremzedelerin yaralarını sarmak için Türkiye\'den yardım TIR\'ları hızla bölgeye hareket etmeye başladı. Erzincan Afet ve Lojistik Merkezi\'nde bulunan çadır, yatak ve battaniyelerden oluşan 3 TIR yardım malzemesi, Irak\'taki depremzedelere ulaştırılmak için hazırlıklar tamamlandı. Kızılay Erzincan Şube Başkanı Ferit Bayata, Kızılay kriz merkezinin çağrısının ardından hazırlıklara başladıklarını belirterek, \"Genel merkezimizden gelen direktif doğrultusunda Erzincan afet ve lojistik depomuzdan, 1 TIR yatak, 1 TIR çadır ve 1 TIR da battaniye olmak üzere 3 TIR yardım malzemesi depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkacak. Bölgemiz 24 saat bu tür afetlere hazır olarak beklemektedir, ekiplerimizde gelecek emirler doğrultusunda bölgeye intikal edecek\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Çadırların araçlara yüklenmesi

-Battaniye ve yatakların yüklenmesi

-Depodan genel detay görüntü

-Kızılay başkanın açıklaması

GörüntüSÜ: erzcn-kızılay-yardım kodu ile geçildi.

Haber-Kamera: Coşkun MENEK /ERZİNCAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================

4)IRAK\'TAKİ DEPREMZEDELERE ULAŞTIRILMAK ÜZERE İLK YARDIM TIR\'LARI YOLA ÇIKTI

IRAK\'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılayı\'nın depremzedelere ulaştırılmak üzere 3 TIR\'dan oluşan yardım malzemeleri Elazığ\'dan yola çıktı.Türk Kızılayı Güneydoğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü İsmail Yağcı, Elazığ\'da düzenlediği basın toplantısında Irak\'taki depremzedelere ulaştırılmak üzere, çadır, yatak, battaniye ve mutfak setinden oluşan 3 TIR\'ın yola çıktığını söyledi. İhtiyaca göre yardım malzemelerini göndermeye devam edeceklerini belirten Yağcı, Habur Gümrük Kapısı\'nda toplanacak malzemelerin Irak\'ın içlerine kadar götürüleceğini belirterek, \"Irak\'ta meydana gelen deprem nedeni ile şuan Elazığ Bölge olarak Irak\'a toplamda 3 bin çadır, 10 bin yatak, 10 bin battaniye ve 10 bin mutfak seti planlanması yapıldı. Kısmen yükleniyor. Yüklenen malzemeler yola çıkıyor. Bölgeye sevk edilecek. Habur Sınır Kapısı\'ndaki ekibe sevk edildikten sonra Irak\'ın içlerine kadar sevkiyatını yapacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

Yardım malzemelerinin TIR\'larına yüklenmesi

İsmail Yağcının konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY /ELAZIĞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

5)DENİZLİ\'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 4 YARALI



Denizli\'nin Çal ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında İsabey Mahallesi Yazıraltı Mevkii\'nde meydana geldi. Çal\'dan Denizli yönüne giden olan Bülent Coşkun yönetimindeki 20 ES 113 plakalı otomobil, 67 yaşındaki Mustafa Yeşilyuva yönetimindeki 20 NP 056 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle içerisinde 6 kişi bulunan 20 NP 056 otomobil, şarampole yuvarlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edilirken, yol kısa süreliğine araç trafiğine kapatıldı.

Kazada, sürücü Bülent Coşkun, Ayşe Coşkun, Nuri Kölem ile diğer otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Yeşilyuva\'nın eşi Ümmü Gülsüm Yeşilyuva ile diğer araçta bulunan Nuri Efe Coşkun, Nacip Kölem, Gülsüm Kölem ise yaralandı. Sağlık ekipleri, itfaiyenin otomobillerden çıkarttığı yaralıları ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Olay yeriden görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Araçta sıkışanlardan görüntü

- Trafikten görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT /ÇAL(Denizli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================

6)SİVAS\'TA MOTOSİKLET KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



SİVAS\'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Sivas-Tokat karayolu Çamlıbel mevkisinde meydana geldi. Bir grup motosikletli seyir halindeyken Volkan Arslan (25) arkadaşlarının video görüntüsünü çekmek için yol kenarında beklemeye başladı. Bu sırada Ferhat Türk\'ün kullandığı plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, yolun kenarında bekleyen Arslan\'a çarptı. Kazada motosikletinden savrulan Türk ile çarptığı arkadaşı Arslan ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.Volkan Arslan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ferhat Türk ise ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Türk\'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayı haber alan Türk ve Arslan\'ın arkadaşları ve yakınları hastaneye akın etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Hastaneden görüntüler

-Ölen gencin fotosu

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI /SİVAS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================

7)KAMYONETLE OTOMOBİL İLE ÇARPIŞTI: 10 YARALI



ADIYAMAN\'da, kamyonet ve otomobilin karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, bu gece Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 15\'inci kilometresinde meydana geldi. Murat Yücel yönetimindeki 02 DB 925 plakalı kamyonet, düğünden dönen Latif Yıldız\'ın kullandığı 06 GFG 51 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Murat Yücel ile araçlarda bulunan Abdullatif Yıldız, Fatih Yıldız, Feride Yıldız, Mustafa Boybaylar, Güler Boybaylar, Halime Yıldız, Abbas Boybaylar, Duran Boybaylar ve Tevhide Uguş yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Adıyaman\'daki çeşitli hastanelere götürüldü. Acil serviste tedavilerine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ambulansların acil servise girişi

- Yaralılar sedye üzerinden acile götürülmesi

- Yaralıların yakınları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN /ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================

8)OTOMOBİL, PARK HALİNDEKİ TIR\'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



ADAPAZARI\'nda, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil park halindeki TIR\'a çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü 23 yaşındaki Enes Durmaz yaşamını yitirirken, arkadaşı yaralandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında, D-100 Karayolu Pekşenler mevkiinde meydana geldi. Enes Durmaz idaresindeki 54 EN 936 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yola girerek park halindeki 59 KS 453 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada, parçalanan otomobil sürücü Enes Durmaz öldü, arkadaşı Muhammet Emin Topçu ise yaralandı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Topçu kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Ölen gencin cenazesi araçtan çıkarılırken, kazayı öğrenerek olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Enes Durmaz\'ın cansız bedeni otopsi için savcı incelemesinin ardından cenaze aracıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi\'ne götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

----------------------------

Olay yeri inceleme

Araçtan görüntüler, detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER /ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================

9)KAYIP OTO GALERİCİSİNİN 12 GÜN SONRA TOPRAĞA GÖMÜLÜ CESEDİ BULUNDU



İZMİR\'in Tire ilçesinde, Küçük Menderes Nehri kenarında toprağa gömülü olarak erkek cesedi bulundu. Cesedin geçen 31 Ekim\'den bu yana Ödemiş ilçesinde kayıp olan oto galericisi 39 yaşındaki Hakan Ali Kavak\'a ait olduğu belirlendi.

Bir ihbarı değerlendiren Gökçen Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte, Tire\'nin kırsal Kahrat Mahallesi, Yoncalık Mevkii\'ndeki Küçük Menderes Nehri\'nin kenarında yaptıkları kazı çalışmasında, 1 metre derinlikte bir erkek cesedi ile karşılaştı. Çuval içindeki bir yorgana sarılı bulunan cesedin 31 Ekim\'den bu yana Ödemiş\'ten kayıp olan ve ailesi tarafından geçen 2 Kasım\'da kayıp müracaatı yapılan evli, 2 çocuk babası Hakan Ali Kavcak\'a ait olduğu belirlendi. Kavak\'ın cesedi, savcı, jandarma ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Jandarma, cesedin sarılı olduğu yorgan ve çuvalı kurtlanmış olduğu için yakarak imha etti. Olayla ilgili soruşturma sürerken Kavak\'ın ne şekilde öldürülüp, kim veya kimler tarafından gömüldüğünün tespitine çalışıldığı bildirildi.



Görüntü Dökümü

----------------------------

-Cesedi bulunan Hakan Ali Kavak\'ın fotoğrafı

-Olay yerinden görüntü

-Yakılan yorgan ve çuvalın görüntüsü

-Kavak\'ın cesedinin gömü bulunduğu yerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Faruk ÇARK /TİRE(İzmir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================

10)KALBİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

KOCAELİ\'nin Karamürsel ilçesinde, D.Ç. sokakta kavga ettiği Serhat Yılmaz\'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay, 4 Temmuz Mahallesi 40 Merdiven mevkiinde meydana geldi. Serhat Yılmaz ve D.Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. D.Ç. üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak Serhat Yılmaz\'ı bıçakladı. Kalbine aldığı bıçak yarası ile ağır yaralanan Serhat Yılmaz, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Serhat Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D.Ç.\'yi yakalayarak gözaltına alırken, olayda kullandığı bıçağı da ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINI KALBİNDEN BIÇAKLAYAN ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kocaeli\'nin Karamürsel İlçesi\'nde, iddiaya göre yaptıkları uyuşturucu satışı nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada 23 yaşındaki Serhat Yılmaz\'ı kalbinden bıçaklayarak öldüren 30 yaşındaki D.Ç, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından Karamürsel Adliyesi\'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Cinayet şüphelisinin adliyeden çıkışı

-Asayiş Şube Müdürlüğü girişinden detaylar

Haber: KARAMÜRSEL(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================

11)AYDIN\'DA POLİS OTOMOBİLİ KUNDAKLANDI



AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, hakkında mala zarar verme suçundan 5 buçuk yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsa Yaşar, Aranan Şahıslar Büro Amiri İbrahim Kanyılmaz\'ın polis otomobiline saldırı gerçekleştirdi. Güvenlik güçleri kaçan İsa Yaşar\'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Girne Mahallesi 2157 sokakta meydana geldi. Aydın\'da hakkında mala zarar verme suçundan 5 buçuk yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsa Yaşar, Aranan Şahıslar Büro Amiri Başpolis İbrahim Kanyılmaz\'ın oturduğu adresi tespit etti. Adrese gelen Yaşar, Kanyılmaz\'a ait 09 AAK 93 plakalı otomobili molotof kokteyli atarak kundaklandı. Yanan otomobilde maddi hasar meydana geldi. Gecenin karanlığından faydalanan İsa Yaşar, olay yerinden otomobille kaçtı. Polis, Yaşar\'ı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Araçtan yükselen dumanlar

-İtfaiyenin müdahalesi

-Genel ve detaylar

-FOTOĞRAFLAR

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN /AYDIN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================

12)5 YILDIZLI OTELDE YANGIN ALARMI



ADANA\'da 5 yıldızlı bir otelin lobisinde elektrik kablolarının aşırı ısınması sonucu çıkan duman, yangın alarmını devreye sokunca, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri kısa sürede dumanı tahliye ederken, olayda yaralanan olmadı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Hacı Sabancı Bulvarı\'ndaki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, otelin lobi kısmından geçen elektrik kabloları, henüz bilinmeyen bir nedenle aşırı ısınıp, duman çıkmasına neden oldu. Çıkan yoğun dumanının yangın alarmını devreye sokması üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanın yoğun olduğu katın elektriğini kesen ekipler, ısınan kabloları soğutup, dumanı tahliye etti. Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda, ölen ya da yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Otelin bahçesindeki itfaiye araçlarından görüntü

- İtfaiye erlerinden görüntü

- Otelin dış görüntüsü

- Otelden çıkan merdivenli itfaiye aracından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================

13)ÇORUM BELEDİYESPOR-OSMANİYESPOR MAÇI SONRASI ARBEDE YAŞANDI

TFF 3\'ncü lig 3\'ncü Grup\'ta 1-1 sona eren Çorum Belediyespor ile Osmaniyespor arasında oynanan maçın ardından taraftarlarla futbolcular arasında arbede yaşandı. Arbedede polis copla müdahale etti.

Çorum Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı\'nda oynanan maç 1-1 sona erdi. Osmaniyesporlu futbolcular soyunma odasına girmeye başladı. Bu sırada tribündeki bir grup taraftar bazı futbolcuların kendilerine küfür ettiğini öne sürerek sahaya girerek rakip takımın futbolcularına saldırmak istedi. Durumu gören diğer tribündeki taraftarların da sahaya girmesiyle olaylar büyüdü. Saha içinde büyüen olaylara polis coplarla müdahale etti. Arbedede yaralanan bazı taraftarlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Stat dışına taşan olaylarda İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, sık sık uyarılarda bulundu.Olaylar güçlükle kontrol altına alınırken Çorum Belediyespor ile Osmaniyesporlu bazı futbolcular karakola giderek şikayetçi oldu.

OSMANIYESPORLU FUTBOLCU YARALANDI

Bir futbolcusunun ve teknik ekipten bir arkadaşlarının darp edildiğini söyleyen Osmaniyespor Teknik Direktörü Osman Güneş, \"Gerginliğe hiç gerek yoktu. Birileri bu olayları buralara getirdi. Kaybedersin, kazanırsın. Ancak kişiliği kaybetmemek lazım. Küfür mü olmuş ne olmuş ortam gerildi. Ben Çorum Belediyespor yönetimine teşekkür ediyorum. Bize her konuda yardımcı oldular. Tabii bu olaylar üzücü\" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Polisin müdahalesi

-Taraftarlardan detay

-İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu\'nun uyarıları

-Osmaniyespor takım otobüsünden detay

-Osmaniyespor Teknik Direktörü Osman Güneş\'in açıklamaları

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR /ÇORUM,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================

14)HOPA\'DA TARAFTAR OTOBÜSÜNE TAŞLI SALDIRI



ARTVİN\'in Hopa İlçesi\'nde, Bölgesel Amatör Ligi 3\'üncü Grup\'ta Artvin Hopaspor ile Kelkit Belediye Hürriyetspor karşılaşması sonrası iki takım taraftarları arasında olaylar çıktı. Kelkit Belediye Hürriyetsporlu taraftarları taşıyan otobüse taşlı saldırı düzenlendi, 8 taraftar yaralandı.Hopa İlçe Stadında oynanan ve Artvin Valisi Ömer Doğanay, Hopa Kaymakamı Ferit Görükmez, Kelkit Belediye Başkan Ünal Yılmaz, Hopa Belediye Başkan vekili İsmail Uzun\'un da izlediği karşılaşmada, Hopaspor rakibini 49\'uncu dakikada Barış ve 90\'ıncı dakikada Esosa Priestley\'in ayağında bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonunda iki takım taraftarları arasında olaylar çıktı. Polisin müdahale ettiği olaylar sırasında Kelkit Belediye Hürriyetsporlu taraftarlar stat dışına çıkarıldığı sırada taraftarların otobüsüne taşlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda 8 taraftar yaralanırken otobüsün camları kırıldı. Kelkit Belediye Hürriyetsporlu taraftarlar polis eşliğinde il dışına çıkarıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------------

Taraftarlar arasında gerginlik

Otobüsün taşlanması

Otobüs içinden detaylar

Yaralılardan detaylar

Haber-Kamera: ARTVİN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================

15)ENGELLİ VATANDAŞIN DALGINLIĞI, 1 AYLIK MAAŞINA MAL OLDU



MALATYA\'da, yürüme engelli Tuncay Şahinoğlu, maaşını çekmek için gittiğini bankamatikte yaptırdığı işleminin ardından ATM\'nin kartını vermesiyle para yatmadığını düşünerek ayrıldı. Daha sonra parasının çekildiğini öğrenen Şahinoğlu\'nun şikayeti üzerine incelenen güvenlik kamerasında arkasında sıra bekleyen kişinin paraya alarak kayıplara karıştığı belirlendi.

Olay, geçen perşembe günü İsmetpaşa Caddesi üzerindeki bir bankaya ait ATM\'de meydana geldi. Yürüme engelli Tuncay Şahinoğlu, beraberinde eşi ile birlikte 980 lira engelli maaşını çekmek için ATM\'de işlem yapmaya başladı. Paradan önce ATM\'nin kartını vermesiyle Şahinoğlu, maaşının yatmadığını düşünerek bankamatikten ayrıldı. Bu sırada Şahinoğlu\'nun ardında işlem yapmak için bekleyen ismi öğrenilemeyen kişi ATM\'nin verdiği parayı görünce alarak cebine koydu.

Bir gün sonra yeniden gittiği ATM\'de para olmadığını görünce bankaya giden Şahinoğlu görevlilerden yardım istedi. Yapılan incelemede Şahinoğlu\'nun parayı bir gün önce ATM\'den çektiği belirlendi. Şahinoğlu ise parayı almadığını söyleyince ATM\'ye ait güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. İnceleme sonunda Şahinoğlu\'nun kartını aldıktan sonra ayrıldığı bankamatikteki parayı peşinden gelen kişinin aldığı belirlendi.

Polise giderek yardım isteyen Şahinoğlu, engelli maaşını alan kişinin kendisine geri vermesi durumunda şikayetinden vazgeçeceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Güvenlik kamera görüntüsü

-Mağdur Tuncay Şahinoğlu RÖP

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN /MALATYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================

16)BAŞKAN YILMAZ: DEPREM ÖNCESİ BİNALARIN YÜZDE 50\'DEN FAZLASI SIKINTILI

DÜZCE\'deki 12 Kasım 1999 depreminin 18\'inci yıl dönümünde Deprem Müzesi\'ni ziyaret eden Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, \"Kandilli Rasathanesi ve Bolu\'daki mühendislerle yaptırdığımız incelemede deprem öncesi binalarının yüzde 50\'den fazlasının sıkıntılı olduğunu söyleyebilirim\" dedi.Merkez üssü Düzce\'nin Kaynaşlı ilçesi olan 7.2 büyüklüğündeki depremde Bolu\'da 48 kişi yaşamını yitirdi, 353 kişi yaralandı. Depremin 18\'inci yıldönümü nedeniyle Umutkent Mahallesi\'ndeki Deprem Müzesi ziyaret edildi. Ziyarette Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Bolu Bisiklet Amatörleri Derneği üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda kişi yer aldı. 12 Kasım 1999 depremine ilişkin fotoğraflar ile gazete haberlerinin yer aldığı müzeyi gezen Vali Baruş ve Başkan Yılmaz, anı defterini imzaladı.

Gazetecilere açıklama yapan Vali Aydın Baruş, şöyle dedi:

\"Bugün itibariyle artık Bolu\'nun konut stokunun büyük çoğunluğu deprem koşullarına uygun olarak inşaa edilmiştir. Ama hala risk taşıyan bir grup var. Bu risk taşıyan yapıları bir an önce yenilememiz lazım. Devletimiz, vatandaşlara bu konularda destek vermektedir. Vatandaşlarımızı yararlanmaya davet ediyorum. Özellikle içinde oturduğu binanın deprem riski olduğu raporlarla kanıtlanmış olan kişiler bu konuya yönelsinler. Bu konuda devletimizin önemli desteği var. Vatandaşlarımızın bir an önce sağlıklı konutlara geçmesi lazım.\"

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise, deprem öncesi yapılmış binaların kontrolden geçmesi gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:

\"Deprem öncesi binalarımızın hepsinin kontrolden geçmesi lazım. Biz fay hattı üzerindeyiz. Yani yine deprem yaşayacağız. Bunu biliyoruz. Yeni binalar konusunda vatandaşımız çok rahat olsun. Şehrimiz yeniden inşa edildi. Yeni bir şehir doğuyor ve bu doğan şehir belki Türkiye\'ye bakıldığında depreme en güvenli olarak ilerleyen bir şehir diyebiliriz. Hemen hemen depremden önce var olan binaların 2 katı yeni bina yapıldı. Her yıl 3 bin 500 konut inşa ediyoruz. Bolu çapında bakınca bu büyük rakamdır. Geçmiş dönemlerde Kandilli Rasathanesi ve Bolu\'daki mühendislerle yaptırdığımız incelemede deprem öncesi binalarının yüzde 50\'den fazlasının sıkıntılı olduğunu söyleyebilirim.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Müzenin gezilmesi

-Vali ve Belediye Başkanı ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK /BOLU,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================