DHA YURT BÜLTENİ-1

1)TREN, HEMZEMİN GEÇİTTE MİNİBÜSE ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI



MUŞ\'ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı minibüsteki 2 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Muş-Bulanık karayolunun Alazlı köyü mevkiinde meydana geldi. Muş\'tan Bulanık\'a giden Eyüp Güleç yönetimindeki 49 D 4031 plakalı tavuk yüklü minibüse, hemzemin geçitten geçerken tren çarptı. Kazada, minibüste bulunan Doğan Erkoç olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Eyüp Güleç ile oğulları Fırat ve Enes Güleç yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak Fırat Güleç de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ameliyata alınan Eyüp ve Enes Güleç\'in ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.Değon Erkoç\'un cesedi, morga kaldırılırken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından tren, yoluna devam etti.

2)DENİZLİ\'DE KAZA: 1 ÖLÜ, 10 YARALI



DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi\'nde, kontrolsüz kavşakta 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 5\'i çocuk, 10 kişi de yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi\'nde Gülistan Caddesi ile 3081 Sokak\'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Adalet Mahallesi\'nden Yenişehir Mahallesi yönüne giden Ertan Tara (44) yönetimindeki 20 ET 213 plakalı otomobil, Mehmet Yıldız yönetimindeki 20 DH 864 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülüre Ertan Tara ve Mehmet Yıldız ile her iki araçta bulunan Süheyla (40), Betül (8), Berra (14) ve Mustafa Yasin Tara (6), Ahmet, Fatmaana, Birgül (38), Baran (15) ile Halis Boran Yıldız (13) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Denizli Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alınan yaralılardan Birgül Yıldız doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralılardan Mehmet Yıldız\'ın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

3)OTOMOBİLİN ÇARPIP KAÇTIĞI YAYA ÖLDÜ



SİVAS\'ta yol kenarında yürürken otomobilin çarpıp kaçtığı 59 yaşındaki Ahmet Altınay, öldü. Altınay\'ın olay yerinde çalan cep telefonunu açan polis memuru, arayan oğluna babasının öldüğünü söyleyemedi. Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi Seyrantepe Caddesi\'nde meydana geldi. Evli ve 4 çocuk babası Ahmet Altınay, yatsı namazını camide kıldıktan sonra, yaya olarak evine gitmek için yola çıktı. Bu sırada henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, yol kenarında yürüyen Ahmet Altınay\'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle boş araziye savrulan Altınay, olay yerinde yaşamını yitirdi.

POLİS ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEYEMEDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, Ahmet Altınay\'ın cep telefonu çalmaya başladı. Telefonu açan polis memuru, arayan Altınay\'ın oğluna babasının trafik kazası geçirdiğini belirterek, olay yerine gelmesini istedi. Gelen Ahmet Altınay\'ın eşi ve çocukları, acı haberi alınca gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi. Acılı aileyi polis ekipleri ile vatandaşlar teselli etmeye çalıştı.

Yapılan incelemenin ardından Altınay\'ın cesedi, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza sırasında otomobilin farının kırıldığını tespit eden polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

4)SEVGİLİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN KADINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ



MERSİN\'in Anamur İlçesi\'nde 27 yaşındaki Muhammet Çakar, sevgilisi olduğu iddia edilen 1 çocuk annesi Rahime Ok\'u pompalı tüfekle sokak ortasında başından vurarak öldürüp, aynı silahla intihar etti.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kıbrıs Caddesi 415 Sokak\'ta meydana geldi. Muhammet Çakar, sevgilisi olduğu iddia edilen Rahime Ok ile sokak ortasında buluştu. Burada Çakar ve bir süre önce eşinden boşandığı belirtilen Rahime Ok arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çakar, yanındaki pompalı tüfekle Rahime Ok\'u başından vurdu, ardından da silahı kendi çenesinin altına dayayarak, tetiği çekti. Muhammet Çakar ve Rahime Ok, kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Çakar ve Ok\'un yaşamanı yitirdiği tespit edildi.

Çakar ve Ok\'un cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Anamur Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

Rahime Ok\'un, kızının öğrenim gördüğü ilçedeki Kıbrıs İlkokulu\'nda 10 Kasım günü düzenlenen Atatürk\'ü anma programında kameralara yansıdığı görüldü.

5)KIZINA CİNSEL SALDIRIDAN 90 YIL HAPSİ İSTENEN SANIĞIN SERBEST BIRAKILMASINA İSYAN ETTİ



ANTALYA\'da, 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz ve saldırı suçlarından 5 ay tutuklu kalan apartman görevlisi 44 yaşındaki A.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kızın annesi 38 yaşındaki F.Y., 90 yıl hapis istemiyle yargılanan A.Ö.\'nün serbest bırakılmasına isyan etti. Müzisyenlik yapan F.Y., sık sık seyahat ettiği için 10 yaşındaki kızına Muratpaşa İlçesi\'nde oturan annesi bakıyordu. Mayıs ayında turneden dönen F.Y., kızının mutsuz olduğunu gözlemledi. F.Y. çocuğunun, daha önce birlikte ders çalıştığı sitenin apartman görevlisi A.Ö.\'nün kızının yanına da gitmediğini fark etti. F.Y. kızına, A.Ö.\'nün kızının yanına neden gitmediğini sorunca, \"Bir daha o eve gitmem\" cevabını aldı. Anne F.Y.\'nin nedenini sorması üzerine kızı, A.Ö.\'nün cinsel saldırısına maruz kaldığını söyledi. Duydukları karşısında şoke olan annenin şikayeti üzerine geçen mayıs ayında gözaltına alınan 2 çocuk babası A.Ö., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Adli tıp kurumu raporunda, çocuğun fiili livataya maruz kaldığı tespit edildi.

A.Ö. hakkında, \'çocuğun zincirleme nitelikli cinsel istismarı\', \'cinsel amaçlı çocuğu zorla hürriyetten yoksun kılma\', \'tehdit ve kasten yaralama\' suçlarından 90 yıl hapis istemiyle Antalya 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Davanın 4\'üncü duruşmasına tutuklu sanık A.Ö. katılırken, anne F.Y. de hazır bulundu. Duruşmada, mağdur kızın pedagog eşliğinde verdiği ifadesi okundu. Mağdur kız ifadesinde, A.Ö.\'nün farklı tarihlerde 3 defa kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Mağdur kız, en son Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) sınavının yapıldığı günlerde A.Ö.\'nün yatak odasında kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. Mahkeme heyeti, sitenin güvenlik kamerası kayıtlarında aynı zamanda bir otelde çalışan A.Ö.\'nün belirtilen tarihlerde, oturduğu apartmana giriş- çıkışının olmadığını tespit etti. Yargılama sonunda mahkeme, 5 ay 3 gün tutuklu kalan A.Ö.\'nün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

\'TUTUKSUZLUĞUNA İTİRAZ EDEMİYORUM\'

Mahkemenin kararına tepki gösteren anne F.Y., adli tıp kurumunun tecavüz bulgusuna ilişkin kesin raporunun olduğunu söyledi. Bir insanın küçük bir çocuğa bunu yapamayacağını gözyaşları içinde anlatan F.Y., \"Birden fazla taciz olmuş, en son tecavüz olmuş. Tecavüz raporlarla kesinleşti. Kızımın ifadesinde söylediği tarihler, aşağı yukarı yani kesin değil. Adli tıp kurumu raporu, tecavüzün o tarihlerde yapıldığını kesinleştirdi. Bu eylemi yapan kişi tutuksuz yargılanıyor ve buna yasal olarak itiraz edemiyorum. Sanık tutukluğuna itiraz edebiliyor ama ben tutuksuzluğuna itiraz edemiyorum. Ortada başka şüpheli yok\" dedi.

\'ÇOCUK BENZER BİRİNİ GÖRDÜĞÜNDE ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA BAĞIRIYOR\'

Olaydan sonra oturdukları mahalleden taşındıklarını kaydeden F.Y., kızının psikolojik destek aldığını söyledi. Kızının dışarıda kapıcıya benzeyen birini gördüğünde çığlık çığlığa bağırdığını anlatan F.Y., \"Ben hangi adalete inanayım? İçim yanıyor, dayanılacak bir şey değil. Bunu atlamayacağız, bu geçmeyecek. Kızımın bu adamın serbest kaldığından haberi yok\" diye konuştu.

6)GÖRME ENGELLİ KUZENİN BAĞIŞLADIĞI KARACİĞERLE TEŞEKKÜRE GELDİ

Antalya\'da siroz hastası 33 yaşındaki Samiye Ateş, görme engelli kuzeni 31 yaşındaki Mehmet Yasin Sökmen\'in 2 yıl önce bağışladığı karaciğerinin bir bölümüyle hayata tutundu. İkili, ameliyatlarının gerçekleştiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde Organ Nakli Koordinatörü Nilgün Bilal\'i ziyaret edip, teşekkür etti. Nilgün Bilal\'in organ nakli adına ülke insanları için bir lütuf olduğunu belirten kuzenlerden Samiye Ateş, \"Görme engelli kuzeninin karaciğerinin bir bölümüyle hayata bağlandım. Yasin\'in ayaklarını öpsem, sırtımda taşısam yetersiz. Yasin sadece beni değil çocuğumun geleceğini ve psikolojisini de kurtardı. Benimle birlikte ailem de kurtuldu. Çocuğum annesiz kalmadı, ben evlatsız kalmadım. Kocam eşini kaybetmedi\" dedi. Koordinatör Nilgün Bilal ise \"Bağışçı Yasin Sökmen ve alıcı Samiye Ateş\'in sağlıklı bir şekilde ziyarete gelmeleriyle oldukça mutlu olduk\" dedi.

7)UÇURTMA TUTKUSUNU, SANATA DÖNÜŞTÜREN MARDİNLİ ZAHİT, 25 YAŞINDA DÜNYAYI DOLAŞTI

MARDİN\'de yaptığı uçurtmalarla gökyüzünü renklendiren uçurtma ustası Zahit Mungan, 25 yaşında olmasına rağmen festivaller sayesinde 25\'in üzerinde ülkeyi gezdi. Naylon poşeti ipe bağlayarak uçurmaya başladığını belirten Mungan, Mardin simgesi haline gelen kadrolu eşeklerin üç boyutlu uçurtmasını yapıp, Mardin semalarında uçurtmak olduğunu söyledi. Hayalindeki insan uçuran uçurtma projesi için halat ip kullanarak 5 ayda 60 metrekarelik uçurtma yapan Mardinli uçurtma ustası Zahit Mungan, yaptığı bu uçurtma ile 55 kilo ağırlığındaki bir insanı, 4-5 metre havalandırdığını söyledi. 800 parçadan oluşan 3 boyutlu şahmeran uçurtması yapan Mungan, bu uçurtmasıyla Hindistan\'dan Fas\'a, Fransa\'dan Ukrayna\'ya kadar farklı ülkelerde festivallere katıldı. Uçurtma üzerine bir çok ilklere imza atan ve sanal ortamda kurulan Martı Uçurtma Kulübü\'nün de üyesi olan Mungan, \"Daha dronelar yaygınlaşmamışken uçurtmaya fotoğraf makinesi bağlayarak Mardin\'in havadan fotoğraflarını çektim. Bu düzeneği hem 360 derece oynatabiliyorum hem de görüntüyü aşağıdan izleyebiliyorum. Bu tamamen benim bulduğum bir yöntem. Çektiğim hava fotoğraflarıyla da sergi açtım\" şeklinde konuştu.

8)KANSERİ YENDİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNA KOŞUYOR

Atletizmde 110 metre engellide 13.80, 60 metre engelli yarışında ise 7.98 derecesiyle iki Türkiye rekorunun sahibi Batuhan Buğra Eruygun, Ağustos 2013\'de doping kontrolleri sonucu Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından iki yıl spordan men edildi. Cezası tamamlandıktan sonra pistlere dönmeyen hazırlanan Batuhan bu kez kanser hastalığı nedeniyle pistlerden uzak kalmak zorunda kaldı. Tutkusu olan atletizm sayesinde hayata tutunan Batuhan, kemoterapi ve ameliyatlarla 2 yıl süren tedavinin ardından 10 ay önce yarışlara başladı. Antrenman yapmadan katıldığı ilk yarışta Türkiye ikinciliğini kazanarak milli takıma seçilen Batuhan, ardından da Balkan Şampiyonası\'nda 3\'üncülük elde etti. Atletizm milli takımının Antalya kampında mart ayında İngiltere\'de yapılacak Dünya Atletizm Şampiyonası\'na hazırlanan Eruygun, \"İlk hedefim Türkiye rekoru kırıp Dünya şampiyonasında final koşmak ve madalya kazanmak. Hastalığım sürecindeki zorlukların ardından kazanacağım başarı herkese örnek olacaktır\" dedi.

9)KAYMAKAMIN KİTABI

Muş\'un Varto ilçe Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, görev yaptığı yerlerde vatandaşlardan dinlediği yaşanmışlıkları kitap haline dönüştürdü. \'Sevda Durağı\' ismini verdiği kitabında 25 hikayenin yer aldığını belirten Mehmet Nuri Çetin, \"Meslek icabı Anadolu\'nun birçok yerini gezme fırsatımız oldu. Gerçekten insanımızın çok güzel yaşanmışlıkları var. Bu bir milletin hafızasıdır. Biz bu hafızayı diri tutma anlamına yaşanmışlıkların bazılarını hikayeleştirdik\" dedi.

10)KARS\'TA CİRİT SEZONU BAŞLADI

ATA sporun ciritin yaygın olarak oynandığı Kars\'ın Selim ilçesinin köylerinde cirit sezonu başladı. İlçeye bağlı Laloğlu köyünde bir araya gelen cirit tutkunları izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattılar. Tarla işleri nedeniyle yazın ciritten uzak kaldıklarını belirten köylüler, \"Cirit bizim için bir tutku\" dedi.

11)BEYTÜŞŞEBAP\'TA BÖYLE OLUR AŞİRET DÜĞÜNLERİ

ŞIRNAK\'ın Uludere İlçesi\'nde Özgür ve Nurten Ürün, drone ve özel çekimlerin yapıldığı muhteşem bir düğün ile dünya evine girdi. Genç kız ve erkeklerin giydiği renga renk yöresel giysiler ve takılar ile yüz mertelerce insan zinciriile, 3 gün süren halaylar çekiliyor. Gece geç saatlerde ise yöresel düğünde, yerli ve yabancı pop şarkılarla yöresel giysili gençler çağdaş danslar yapmaya başladı.

12)VAN GÖLÜ\'NDE 3 BİN YILLIK KALE BULUNDU



TÜRKİYE\'de en büyük Van Gölü\'nün sırlarını ortaya çıkarmak için çalışmalar devam ediyor. Daha önce hummalı çalışma ile boyları 10 metreyi aşan \'Su altı peribacaları\' diye bilinen dikitler olan mikrobiyalitler (Kkayaç benzeri yapılar) tespit edilirken, Van Gölü\'nde Urartular dönemine ait 3 bin yıllık kale görüntülendi.

Bitlis’in Adilcevaz İlçesi’ne gelen Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan ve beraberindeki Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim görevlisi Yard.Doç.Dr. Mustafa Akkuş, Dalış Eğitmeni ve Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kulakaç ve dalgıç Cumali Birol, Van Gölü’ne dalış yaparak Urartular dönemine ait 3 bin yıllık kaleyi görüntüledi. Yapılan çalışmaları Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman da izledi. Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, yapılan çalışmaların önemli olduğunu ifade ederek, şöyle dedi: \"İlçemizde bulunan tarihi Urartu Kalesi\'nin su altında kalan kısmı gün yüzüne çıkarıldı. Bu yaklaşık 3 bin yıllık bir kaledir. Yapılan bu çalışma ilçemizin tarihi açısından önemli bir çalışmadır. Bu tarihin gün yüzüne çıkarılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.\"

VAN GÖLÜ SIRLARINA YENİSİ EKLENDİ

Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan ise, Van Gölü 600 bin yıllık bir tarihe sahip olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: \"Van Gölü’nün etrafından birçok uygarlık ve toplumlar yaşamıştır. Bu toplumlar Van Gölü’nü yukarı deniz olarak isimlendirmiş ve Van Gölü’nün kalbinde birçok gizemi barındırdığına inanmıştır. Bizler de bu noktadan hareketle Van Gölü’nün yani yukarı denizin kalbindeki sırları açığa çıkarmak için çalışmalar yapmaktayız. Bildiğiniz gibi Van Gölü’nde yaklaşık 10 yıla yakın yaptığımız çalışmalar ile İnci Kefali, Mikrobiyalitler ya da Van Gölü Mercanları ve Rus Batığının su altı görüntülerini çekerek bütün dünyaya duyurduk. Bugün burada Van Gölü’nün suları altında kalmış bir kaleyi keşfetmekle Van Gölü’ne ait sırlardan birisini daha açığa çıkarmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizde bu tarihi parça parça araştırıp üstüne gidiyoruz. Van Gölü’nde bulunan bu kalenin yanı sıra daha önce tespit edilen mikrobiyalitlerin bölgenin ekonomisine ve turizmine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Su altında bu kaleye rastlamamız mucizevi bir olay. Bu kalenin tarihi hakkında arkeologlar gelip araştırma yapacak ve buranın tarihi hakkında da önemli bilgiler edinmiş olacağız. Kaledeki surun taş yapısı daha çok Urartular döneminde kullanılan kesme taşlardır. Bu nedenle bu kalenin bir Urartu kalesi olması daha ağır basıyor. Burada bulunan kalenin surları çok geniş bir alanı kaplamaktadır. Van Gölü suyu sodalı bir su olması dolayısıyla kalenin yapılarında bir bozulma söz konusu değildir. Bu nedenle kale yıllardır suyun altında tahrip olmadan ilk günkü gibi özelliğini korumaktadır. Adilcevaz kaymakamımız Arif Karaman’ın daveti üzerine yapmış olduğumuz dalış ile Van Gölü’nün suları altındaki kalenin yerini kesin olarak belirleyerek su altı görüntülerini çektik. Elde ettiğimiz bulgular ile bir yıla yakın süren araştırmalarımız ileri bir boyuta taşınmış oldu. Bu aşamadan sonra arkeolog ve tarihçilere yeni bir araştırma alanı açtığımıza inanıyoruz. Van Gölü sırları ile bizleri büyülemeye devam ediyor. Gölün derinliklerine indikçe bir anlamda tarihe bir yolculuk yapmış oluyoruz. Su altında bir kaleyi görüntülemek ve tarihin parmak izlerine dokunabilmek muhteşem bir duygu. Kalenin yanı sıra etrafındaki yer alan mikrobiyalitleride görüntüledik. Bu manzaralar insanı büyüleyen Van Gölü’nün adeta sıralarının bir araya geldiği muhteşem manzaralar. Dilerim bu kayıtlar bölgenin daha fazla tanınması ve daha fazla dalış severin bölgeye gelmesine neden olur.\"

KALENİN KORUNMASI ÖNEMLİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş ise, tespit edilen bu yapıların bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacağını belirterek şöyle konuştu: \"Burada yapılan keşif ile Van Gölü’nün önemli sırlarından birsini daha açığa çıkartmış bulunuyoruz. Adilcevaz Kaymakamlığı ile koordineli olarak yapmış olduğumuz bu çalışmalarımız ile öncelikli amacı su altında bulunan bu kalenin korunmasıdır. Van Gölü 600 bin yıllık bir geçmişe sahip. Van Gölü’nün çekilmesiyle birlikte, göl etrafında yaşayan uygarlıklar zamanla buralarda yerleşim yerleri kurmuş ve göl tekrardan yükseldiğinde ise insanlar tekrar geri çekilmiştir. Fakat insanların yapmış olduğu yapılar buralarda suyun altında mevcut kalmışlardır. Buradaki bu yapıların korunması gerekmektedir. Çünkü ülkemizdeki tarihi kaleleri gördüğümüz zaman buraların tahrip edildiğini görmekteyiz. Ancak buradaki göl, suyun altında kalan kaleye tahrip vermeden koruyucu görevi üstlenerek bu zamana kadar saklamıştır. Yapmış olduğumu çalışmalar neticesinde Van Gölü’ne ait birçok gizemli yapıyı ortaya çıkarttık. Bunların yeterince tanıtımını yapabilirsek Van Gölü etrafında onlarca dalış okulu açılacak ve bu nedenle binlerce insan dalış yapmak için buralara gelerek bu güzellikleri yerinde görebileceklerdir. İşte bu güzellikler bölgede bir eko turizm sektörünün doğmasını sağlayacaktır. Buda bölgede ekonomik açıdan bir canlılığa sebep olacaktır. Arkeologların da burada yapacağı çalışmalar sayesinde inanıyorum ki bu kale ile ilgili bizleri heyecanlandıracak ve bizi hayrete düşürebilecek daha çok bilgilere ulaşacağız. Bu sayede bu kalenin cazibesi her geçen gün artacak. Bu kalenin göl kenarında bulunması hem de dünyada bulunan en büyük mikrobiyalitler ile çevrili olması sayesinde buraya dalacak olanlar iki muhteşem güzelliği bir arada görebilme imkanına ulaşabilecek.\"

13)YAĞLI GÜREŞ DÜZENLEYEN KENTLER BİRLİĞİ\'NİN YENİ BAŞKANI ZEKAİ KAFAOĞLU OLDU



AHMET Edip Uğur\'un belediye başkanlığından istifasının ardından boşalan Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği başkanlığına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yeni Başkanı Zekai Kafaoğlu seçildi. Edremit\'teki bir otelde, 39 belediyenin katıldığı Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği için encümen ve başkan seçimi yapıldı. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan toplantı, divan heyeti oluşturulduktan sonra birliğin ihtisas komisyonlarına üye seçilmesi ile devam etti. Divan başkanlığını CHP\'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan\'ın yaptığı seçime tek liste giren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, 116 oy ile birliğin yeni başkanı seçildi. Ev sahibi olarak Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka\'nın da katıldığı meclis toplantısında konuşan Zekai Kafaoğlu, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

\"Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği olarak, güreş organizasyonu yapan şehirlere, ilçelere, beldelere hem ön ayak olmak hem de bunu gelecek nesillere doğru şekilde aktarmak noktasında güzel görevler yerine getirecek olduğuna inandığım bir birliğin başkanı olmaktan da gurur duyuyorum. İnşallah bundan sonra da sık sık bir araya gelerek, toplantılar yaparak bu yağlı güreşi gelecek nesillere nasıl aktarabiliriz, nasıl doğru bir şekilde bu organizasyonları yapabiliriz, bu noktada ciddi gayretlerimiz olacaktır. Hakikaten ben de sık sık yağlı güreşleri izleyen, seven birisi olarak zaman zaman bu organizasyonlarda çok büyük sıkıntıların da yaşandığını biliyorum. Bazen organizatörler, bazen de güreşçiler tarafından farklı sıkıntıları belediye başkanlarımızın da yaşadığını görüyoruz. İnşallah bu sıkıntıların olmayacağına, bu organizasyonların daha iyiye taşınacağına yürekten inanıyorum. Bu birlik, federasyonla ve bakanlığımızla da birlik ve beraberlik içinde bu görevi yürütecektir. Buna yürekten inanıyorum. Yağlı güreş bizim öz kültürümüz. Çocuklarımızı büyütürken, \'pehlivanım\' diyerek büyüttüğümüz, yiğidin harman olduğu bu topraklardan geliyoruz. Malazgirt\'ten bu güne yağlı güreşler yapılıyor ve yapılmaya da devam edecektir. Yağlı güreş içerisinde bizim örf ve adetimiz var. Milli, manevi değerlerimiz var. Bizi biz yapan, fedakarlık, sabır, sevgi, kardeşlik var. Bunu gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğimize yürekten inanıyorum.\"

Konuşmaların ardından belediye başkanları ve meclis üyelerine çeşitli hediyeler verildi. Çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla seçimler son buldu.

14)FAZIL SAY BODRUM\'DA KONSER VERDİ

ÜNLÜ piyanist ve bestekar Fazıl Say, Muğla\'nın Bodrum ilçesinde konser verdi. Konsere ilgi büyük olunca, bazı izleyiciler için sahneye sandalye konuldu. Say, performansıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konacık Mahallesi\'ndeki Heredot Kültür Merkezi\'nde Ege Konserleri kapsamında sahne alan ünlü piyanist ve bestekar Fazıl Say\'ı yaklaşık 500 kişi izledi. Konsere ilginin fazla olması nedeniyle, bazı sanatseverler konseri sahneye yerleştirilen sandalyede izledi.

Say, konserinde kendi bestelerinin yanı sıra, ünlü bestecilerin eserlerine de yer verdi. Sanatseverlerin beğenisini toplayan konser yaklaşık 90 dakika sürdü. Say, konserin sonunda sanatseverlerin alkışları nedeniyle tekrar sahneye gelerek, kendisine ait bir bestesini seslendirdi.

