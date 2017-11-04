DHA YURT BÜLTENİ -1

Tarsus\'taki gizemli kazı sona erdi



MERSİN\'in Tarsus ilçesi 82 Evler mahallesindeki gecekondu tipi bir evde özel harekat polisleri gözetiminde 1 yıldır süren esrarengiz kazı sona erdi. Kazı alanı, görevliler tarafından toprakla kapatılmaya başlandı.

Ankara\'da oluşturulan 20 kişilik özel bir ekip tarafından, özel harekat polislerinin önlemleriyle 13 Kasım 2016 tarihinde başlatılan kazı, gizlilik içerisinde yürütüldü. Polis barikatları ve brandalarla çevrili kazı alanında kimsenin giriş- çıkışına izin verilmezken, CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, daha önce yaptığı açıklamada yapılan çalışmaların sır olduğunu belirtmişti.

CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı, bugün akşam saatlerinde kazı alanına gelerek brandalarla kapatılan alana girdi. Burada görevlilerle konuşan Atıcı çıkışta açıklama yaptı.

Atıcı, kazının sona erdiğinin kendine söylendiğini anlattı. Atıcı, \"Burada bir arkeoloğun bir çalışma yapması gerekiyordu. \'Burada bir İncil arıyoruz, yeraltı şehri arıyoruz\' demeleri lazımdı. Millete açık açık söylenmesi lazımdı. Bir şey bulduysak davul zurnayla duyurmalıydık. Buraları kapattılar, yer altını açtılar. Bütün evlerin duvarlarını çatlattılar. Burası milletin yeriyse milletten gizli iş yapılmaz. Kazının bittiğini, kapatma emrinin verildiğini söylediler. İçeride arkadaşlardan bir kısmı da tepki de gösterdi. Bununla ilgili daha önce tehditler de aldık\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kazı alanındaki açılan çukur

- Kamyonların görüntüsü

- Alandan genel görnütüler

Haber-Kamera: MERSİN,TARSUS,(DHA)

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Çanakkale Boğazı\'nda 305 kaçak yakalandı



ÇANAKKALE Boğazı\'nda, yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçmek isteyen 305 kaçak yakalandı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale Boğazı\'nda, devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 15.00 sıralarında, Şehitler Abidesi açıklarında kaçakları taşıyan teknenin olduğunu tespit etti. \'AKTAŞLAR B\' isimli tekne, ekiplerin dur ihtarına uymayarak uzaklaşmak istedi. Bunun üzerine Bozcaada\'dan TCSG-16 ve SAGET-31 ile Sarış Körfezi\'nden TCSG-66 botları takviye kuvvet olarak bölgeye sevk edildi. Tekne, yaklaşık yarım saatlik bir takibin ardından Mehmetçik Burnu\'nda durduruldu. Yapılan kontrollerde, teknede yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçmek isteyen 305 kişi olduğu tespit edildi. Organizatör olduğu düşünülen 7 Türk, 1 İran ve 2 Rusya uyruklu, toplam 10 kişi de gözaltına alındı. El konulan tekne, Kepez Limanı\'na çekildi.

Kaçakların, işlemlerinin ardından Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edileceği, organizatör olduğu düşünülen 10 şüphelinin ise adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kovalamacadan görüntü

- Yakalanma anından görüntü

Haber: Burak GEZEN - Kamera: Sahil Güvenlik Komutanlığı / ÇANAKKALE, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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\'Dur\' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis şehit oldu

Kaza anı güvenlik kamerasında



GÜMÜŞHANE\'de kara yolunda kontrol noktası oluşturan polislerin \'Dur\' ihtarına uymayan sürücü M.K.\'nin otomobiliyle çarptığı trafik polisi 47 yaşındaki Olgun Gülay, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında Trabzon-Gümüşhane kara yolu Oltanbey Mahallesi Balyemez Konağı uygulama noktasında meydana geldi. Polis ekipleri, şüphe üzerine M.K. (37) yönetimindeki 29 AK 111 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polislerin \'Dur\' ihtarına uymayan ve kontrol noktasından kaçmak isteyen M.K., bu sırada yol kenarında görevli polis memuru Olgun Gülay\'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre savrulan polis memuru Gülay, meslektaşları tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Gülay, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde gece tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olayın ardından kaçan sürücünün peşine düşen polis ekipleri, kısa bir süre sonra Süleymaniye Mahallesi\'nde otomobili kıstırıp, durdurdu. Sürücü M.K ve otomobilde bulunan S.E. gözaltına alındı.

TRABZON\'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Gümüşhane\'de geçen yıl göreve başlayan ve evli 3 çocuk babası olan şehit polis memuru Gülay\'ın cenazesi, yapılacak resmi törenin ardından memleketi Trabzon\'a gönderilerek burada toprağa verilecek.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Gümüşhane\'de kara yolunda kontrol noktası oluşturan polislerin \'Dur\' ihtarına uymayan sürücü M.K.\'nin otomobiliyle çarptığı trafik polisi 47 yaşındaki Olgun Gülay\'ın şehit düştüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza anı

TRABZON

-cenaze töreninden görüntü

Haber-Kamera: GÜMÜŞHANE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Üzerine çaydanlık devrilen 10 aylık bebek, ağır yaralandı



MERSİN\'in Anamur İlçesi\'nde üzerine içi sıcak su dolu çaydanlık devrilen 10 aylık bebek, ağır yaralandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Ören Mahallesi\'nde meydana geldi. Mehmet Faruk Ş. ve eşi Meryem Ş., ismi öğrenilemeyen 10 aylık bebekleriyle bir yakınına ziyarete gitti. Akşam yemeğinin ardından iki aile sohbet edip, çay içmeye başladı. Bu sırada emekleyen minik bebek, kalkmak için üzerinde çaydanlığın bulunduğu masanın örtüsüne asıldı. Örtünün kayması sonucu çaydanlık bebeğin üzerine devrildi. Çağırılan ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırılan bebeğin vücudunda ağır yanıklar oluştuğu, başına çaydanlığın isabet etmesi nedeniyle de kafatasında çatlak olduğu belirtildi.

Minik bebek, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Mersin Şehir Hastanesi\'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastanenin acil servisine gelen ambulanstan görüntü

- Bebeğin anne ve babası ile yakınlarından görüntü

- Bebeğin sedye ile ambulansa taşınması

- Bebeğin anne ve babası ile yakınlarının hastaneden ayrılması

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL /ANAMUR(Mersin),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Yola fırlayan köpek, kazaya neden oldu: 1 ölü, 4 yaralı



KONYA\'nın Ereğli İlçesi\'nde sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdığı hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı. Kazada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.50 sıralarında Ereğli- Karaman karayolunun 20\'nci kilometresinde meydana geldi. Karaman- Ereğli yüksek hızlı tren hattında çalışan işçileri taşıyan 06 AED 988 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Emrah Uluçan, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdı. Kontrolden çıkan araç, şarampole yuvarlandı. Kazada, işçilerden Deniz Dönmez öldü, sürücü Uluçan ve diğer işçiler Yunus Çakır, Hasan Boz ve Yahya Duru yaralandı, köpek de telef oldu.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavile alındı. Deniz Dönmez\'in cesedi ise otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi\'nin morguna kondu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden detay

- Araçtan ve telef olan köpekten detay

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Atilla ATMACA /EREĞLİ(Konya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsünü çevredekiler yanmaktan kurtardı



DÜZCE’de park halindeki beton mikserine çarpan otomobilde sıkışan sürücü, 48 yaşındaki Gülnur Tekuzman yaralandı. Otomobilin alev alan motor kısmını yangın söndürme tüpüyle söndüren çevrede bulunanlar Gülnur Tekuzman’ı yanmaktan kurtardı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında D-100 karayolunun Bolu Dağı Mevkii\'nde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Gülnur Tekuzman yönetimindeki 34 DS 7522 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan Hakan Sarıahmet’e ait 81 NA 160 plakalı beton mikserine arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü, araç içerisinde sıkışırken, hurdaya dönen aracın motor kısmı alev aldı. Otomobilin alev aldığını gören çevrede bulunanlar yangın söndürme tüpü ile yangını büyümeden önledi. Çağrılan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahale ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın görgü tanıkları otomobilin aşırı hızlı ve \'Makas atarak\' ilerlediğini iddia etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İtfaiye ekiplerinin bayan sürücüyü çıkarırken görüntü

-Ambulansa alınırken görüntü

-Kaza yerinden görüntü

-Görgü tanıkları ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ /DÜZCE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Başkentte seyir halindeki araca pompalı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı



ANKARA\'nın Pursaklar İlçesi\'nde pompalı tüfekle ateş açılan otomobil, kontrolden çıkıp başka bir otomobille çarpıştı. Olayda saçmaların isabet ettiği sürücü öldü, yanındaki 2 kişiyle, takla atan diğer otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Pursaklar İlçesi Karacaören TOKİ kavşağında meydana geldi. Protokol yolundan şehir merkezine doğru giden Kadir K. yönetimindeki 34 PD 9693 plakalı otomobile, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı. Saçmaların isabet ettiği Kadir K. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak Muhammet B. yönetimindeki 26 BN 230 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Muhammet B.\'nin otomobili takla attı. Kadir K. yaşamını yitirirken, yanındaki eşi Hazal K. ve Ahmet Ç. ile diğer araç sürücüsü Muhammet B., yanında bulunan Burak C. ve kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kadir K.\'nın cesedi ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Polis, otomobile ateş açan otomobildeki kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Saldırıya uğrayan araç

Olay yerinden görüntü

Polisin incelemesi

Yaralıların ambulansa taşınması

Detay

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU /ANKARA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Alacak kavgası: 1\'i ağır, 3 yaralı



KONYA\'da para anlaşmazlığından çıkan bıçaklı kavgada 1\'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 16.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, 65 yaşındaki Bayram Alan, yolda yürüdüğü sırada daha önceden aralarında para anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan 46 yaşındaki Ünal Koçyiğit ile karşılaştı. Alan, Koçyiğit ile konuşmak istedi. İkili arasında başlayan konuşma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ünal Koçyiğit yanındaki bıçakla Alan\'a saldırdı. Alan da cebindeki bıçağı çıkartarak Koçyiğit\'i baş ve belinden olmak üzere 4 yerinden bıçakladı. Kendisi de elinden yaralanan Bayram Alan, yakınlarda bulunan polis merkezine giderek teslim oldu. Kanlar içinde yerde kalan Ünal Koçyiğit çağırılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Koçyiğit\'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kavgayı ayırmaya çalışırken elinden yaralanan 39 yaşındaki Mehmet Şafak da ambulansla hastaneye kalıdrılarak tedavi altına alındı.

Gazetecilerin sorusu üzerine olayı anlatan Bayram Alan, \"Ben konuşmak istedim. Önce o bana saldırdı. Ben de cebimden bıçağı çıkartarak onu bıçakladım\" dedi. Gözaltına alınan Bayram Alan Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yaralının yerde yatması

- Yaralının ambulansa alınması

- Şüphelinin açıklaması

- Olay yeri genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Niğde Açık Cezaevi\'nden 4 kişi firar etti



NİĞDE\'deki Açık Ceza İnfaz Kurumu\'nda 4 kişi firar etti. Güvenlik güçleri 4 firariyi yakalamak için çalışma başlattı.

Açık Ceza İnfaz Kurumu\'nda kalan 4 kişinin akşam sayımında olmadığını fark eden görevliler, polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, başta cezaevi çevresi olmak üzere kentte arama çalışması başlattı. Kentin giriş çıkışlarında da güvenlik önlemi alan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis araçlarından görüntü

- Araçları denetleyen polislerden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali KADI /NİĞDE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Profil borularının içinden 21 bin 920 paket kaçak sigara çıktı



ŞANLIURFA’da polisin bir depoya düzenlendiği operasyonda, sac profil boruların içersine gizlenmiş 21 bin 920 paket, kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Evren Sanayi Sitesi\'nde kaçak sigara olduğu belirlenen bir depoya baskın düzenledi. Ekiplerin depoda yaptıkları aramada sac profil boruların içine gizlenmiş 21 bin 920 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken adı açıklanmayan işyeri sahibi ise gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Depoda arama yapan polis

- Sac profil içinde ele geçirilen sigaralar

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Viranşehir\'de kaçak ürünlere el konulması sırasında gerginlik

ŞANLIURFA\'nın Viranşehir İlçesi\'nde, polis ilçe merkezinde satılan kaçak tütün, şeker ve çaya el koydu. Faturasız ürünlere el koyması sırasında esnaf ile polisler arasında gerginlik çıktı. Gerginlik polisin biber gazlı müdahalesi ile sona ererken, 5 kişi gözaltına alındı.

Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla yurda sokulan ve Derik ve Urfa Caddesi üzerindeki işyerleri ile kaldırımlarda kaçak olarak çay, tütün ve şeker satıldığını belirledi. Polis bunun üzerine kaçak ürünlerin toplanması için öğleden sonra çalışma başlattı. Polisin işyerlerindeki kaçak ürünlere el koyması sırasında duruma esnaf tepki gösterdi. Gerginliğin uzaması ve esnafın engel olmaya çalışması üzerine polis kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Gazlı müdahaleden etkilenen 2 kişi, ambulansla hastaneye götürülürken, bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Polislerin bir saat süren çalışması sonunda faturası bulunmayan ve kaçak olarak satışı yapılan ürünlere el konulurken, 5 işyeri sahibi de gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Caddedeki kalabalık

- Biber gazından etkilenenlerin ambulansa taşınması

- Önlem alan polisler

- El konulan ürünlerin kamyonete konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa MERT-ŞANLIURFA-DHA)



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Mantar yiyen çift idrara çıkamayınca diyalize bağlandı



SİVAS\'ta yedikleri mantardan zehirlenen Selahattin ve Semiha Ataş çifti idrara çıkamama sorunu ile karşılaşınca kaldırıldıkları hastanede diyalize bağlandı.

Sivas\'ın Koyulhisar ilçesi Çaylı Köyü\'nde yaşayan ve 4 çocukları bulunan 57 yaşındaki Selahattin ve 58 yaşındaki Semiha Ataş çifti, geçen cumartesi sabahı kahvaltı için gittikleri komşularında araziden toplanarak pişirilen mantar yemeğinden yedi. Akşam evlerinde rahatsızlanan çift, bulantı, kusma ve halsizlik şikayetiyle Koyulhisar İlçe Hastanesi\'ne başvurdu. Hastanede mantar yediklerini belirtmeyen çift, tedavilerinin ardından eve döndü. Ancak, şikayetleri devam eden ve idrara çıkamamaya başlayan Ataş çifti, pazartesi günü Suşehri Devlet Hastanesi\'ne gitti. 31 Ekim\'de Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne sevk edilen Ataş çifti, böbrek yetmezliği tanısıyla hemodiyaliz ünitesinde tedaviye alındı. 3 gündür Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi\'nde hemodiyaliz ünitesine bağlı olan çiftin sağlık durumu iyiye gidiyor.

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Nefroji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferhan Candan hastaların mantarı yedikten 6 saat sonra besin zehirlenmesi şikayetleriyle doktora başvurduklarını anlatarak, şöyle dedi:

48 saat sonra da idrar çıkaramamaya başladıklarını söylediler. Bazen mantar zehirlenmelerinde ilk belirtiler besin zehirlenmesi tarzında oluyor, bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, görme bulanıklığı gibi. Daha sonra tedavi olduklarında düzelebiliyorlar. Ama bazı hastalarımız mantarın içerdiği zehire göre daha geç dönemde 48-72 saat, hatta haftalar sonra böbrek yetmezliği tablosuyla, idrar çıkaramama şeklinde hastaneye başvuruyorlar.\"

Prof.Dr. Ferhan Candan hastaların kendilerine geldiğinde üre değerlerinin çok yüksek olduğunu gördüklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

\"Hastalar geldiğinde idrar çıkarma fonksiyonları yoktu, üre değerleri yükselmişti. Biz de bu bulgular olduğu için hastalarımızı hemodiyalize aldık. Düzelme olmazsa böbrek biyopsisi yapmak durumunda kalabilir ve ona göre tedavi uygulayabiliriz. Şimdi idrara çıkarmaya başladılar ama henüz istenilen ve yeterli seviyede değiller. Diyaliz tedavisine devam edeceğiz. Mantar toplarken yörenin bir önemi yok. Aynı bölgede zehirli mantar da yetişebilir. Mantar yerken mutlaka bir uzmana danışılarak tüketilmesinde fayda var.\"

Tedavisi süren Selahattin Ataş komşularında sabah kahvaltısında mantar yediklerini anlatarak, \"Akşam mide bulantısı, kusma şikayetimiz vardı. Mantardan zehirlendiğimizi hiç tahmin etmedik. Sonra hastaneye gittik ama mantar yediğimizi söylemedik. Tedavimiz yapıldı eve gittik. Rahatsızlıklarımız devam edince Suşehri İlçe Hastanesine gittik ve buraya sevkli geldik.\"

Çiftin rahatsızlanmasına neden olan büyük mantarlar da hastanedeki odalarında sergilendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden görüntüler

-Diyalize bağlı çiftin görüntüsü

-Yedikleri mantarın örnekleri

-Prof. Candan\'ın açıklaması

-Selahattin Ataş\'ın konuşması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER /SİVAS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Memur-Sen Başkanı Yalçın: Öğretmenlik mesleğini hırpalayacak yaklaşıma taraf olmayız



MEMUR-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, \"Öğretmene değer veren, gayretlendiren ve yüreklendiren ödül eksenli çalışmaların tamamını konuşmaya, tartışmaya varız. Ama öğretmenlik mesleğini hırpalayacak, ayaklar altına alacak bir yaklaşıma kesinlikle taraf olmayız\" dedi.

Yozgat’ta bir dizi ziyaretlerde bulunan ve sendikalarının üyeleriyle bir araya gelen, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, basın toplantısı düzenledi. Milli Eğitim Bakanlığı\'nın, öğretmen performans değerlendirme uygulamasının sorunlu olduğunu ileri süren Yalçın, şunları söyledi:

\"Milli Eğitim Bakanlığı’nın, öğretmen performans değerlendirmesiyle ilgili sahaya sürdüğü yöntem tam bir zihni sinir projesidir. Dolayısıyla bunun kabul edilebilecek bir tarafı yoktur. Öğretmeni kum torbasına çevirip, öğretmeni şamar oğlanına döndürüp, öğrencinin öğretmene parmak sallamasını, velinin öğretmene parmak sallamasını, öğretmenin yan yana durduğu arkadaşıyla karşı karşıya gelmesini ya da okul idaresinin performans notu üzerinden öğretmene baskı yapmasını çok doğru bulmuyoruz. Bunlar tartışılmış ortak akıldan geçirilmiş ve kabul katsayısı oluşturulmuş uygulamalar değil. Akşam aklına bir şey geldiğinde sabah direkt alana sürmek, sahaya sürmek, öğretmen kitlesini önemsizleştirmek, değersizleştirmekten başka bir işe yaramıyor. Onun için buna kesinlikle karşıyız.\"

Bu konudaki kararlarını kamuoyu ile paylaştıklarını belirten Yalçın, \"Pilot uygulamaya ilişkin bütün kamu görevlilerine, bütün öğretmenlere, meslektaşımın yüzdür diyerek, herkesin birbirine not verirken yüz vermesini ve böyle bir uygulamanın akim kalmasını istedik ve bu konuda duruşumuz net. Bakanlık bu uygulamayı derhal geri çekmeli, bu tip zihni sinir projeleriyle öğretmenleri germekten de uzak durmalıdır. Öğretmene değer veren, öğretmeni merkez alan, gayretlendiren ve yüreklendiren ödül eksenli çalışmaların tamamını konuşmaya, tartışmaya varız. Ama öğretmenlik mesleğini hırpalayacak, ayaklar altına alacak bir yaklaşıma kesinlikle taraf olmayız\" diye konuştu.

\'KAMU BÜROKRASİSİ ÇALIŞIR HALE GETİRİLMELİ\'

Toplantıda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişmez ve değiştirilmesi dahi teklif edilemez bir yasa olmadığını da söyleyen Başkan Yalçın, şöyle konuştu:

\"657 yasalaştıktan bu tarihe kadar 657\'den daha fazla değişmiştir. Yine değişebilir. 657’yi değiştirmekten kasıt, eğer iş güvencesi konusunu tahrip etmekse, dolayısıyla bu anlamda kamu görevlilerini tedirgin etmekse, buna taraf olmadığımızı, bunu baştan ifade ettik ve bunu kırmızı çizgi olarak gördüğümüzü beyan ettik. Buradaki arayış devletin hantal yapısına ilişkin bir çözüm üretmekse bu konuda önerilerimiz var. Öncelikle kamu bürokrasisinden başlayarak, kamu bürokrasisinin hantal yapısına neşter vurarak bu işi çözebilirsiniz. Sorun bütün kamu görevlilerini tedirgin etmekte değil, sorun kamu bürokrasini tadil etmemekte, elden ve gözden geçirmemekte, kamudaki bürokratik sistematiği bu anlamda gözden geçirmek gerekiyor. Siz insanlara apolet verip, göstergeleri verip, iki gün sonra alıp havuzda bekletiyorsunuz ve onu yeniden sahaya çekemiyorsunuz. Ankara bir havuza dönüşmüş, merkez valisi gibi her kurumun bir yığınak deposu oluşmuşsa, burada öncelikle adım atılması gereken ve neşter vurulması gereken nokta kamu bürokrasi noktasıdır.\"

Kamu bürokrasisinin düzgün çalışacak şekilde kurgulanması gerektiğini belirten Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, şunları söyledi:

\"Kamu görevlileri bu anlamda talimat bekleyen ve yasalara uyan amirlerinin verdiği görevi yapan kişilerdir. Amirler görevi vermiyorsa, işi yaptıramıyorsa, amir çalıştırmayı beceremiyorsa, bu anlamda amirleri rahatlatan bazı düzenekler ortaya konulmuşsa o zaman bunun suçunu aşağıdaki kamu görevlilerine yıkmak sağlıklı bir yaklaşım değil. Burada bu konu mutlaka ve mutlaka kamunun üst noktasından, bürokratik oligarşiden başlamalı. Bizim de yakındığımız nokta bürokratik oligarşidir. Onun için kamu görevlilerini tedirgin etmemek gerekir. 657 konusunda kurulacak cümle kamu bürokrasisini yeniden dizayn etmek, kamu bürokrasisinin bu anlamdaki yasal düzeneklerine ilişkin neşter vurmak ve onları çalışabilir hale getirmektir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın\'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU /YOZGAT,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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