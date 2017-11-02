DHA YURT BÜLTENİ-1

1)DATÇA\'DA ORMAN YANGINI



MUĞLA\'nın Datça ilçesindeki ormanlık bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Datça\'nın Kızlan Mahallesi Gereme Sahili Dalyan mevkiinde, çam ağaçlarının bulunduğu bölgede, dün saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın geniş bir alana yayıldı. Bölgeden yükselen alevleri görenler Orman Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Müdürlüğü\'ne ait çok sayıda arazöz ile belediye itfaiye araçları sevk edildi.

KAYMAKAM BAKIR, \"YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT SÖZ KONUSU DEĞİL\"

Datça Kaymakamı Vehbi Bakır, Kızlan Mahallesi Gereme Sahili Dalyan mevkiindeki orman yangınıyla ilgili olarak, \"Yangının etrafı çevrildi ve daha fazla büyümesi engellendi. Şu anda yerleşim yerlerini tehdit söz konusu değil, alevlere müdahale ediliyor. 20 arazöz ve çok sayıda iş makinesi ile müdahaleler sürüyor\" dedi.

DATÇA\'DAKİ YANGINLA İLGİLİ 1 GÖZALTI

Muğla\'nın Datça İlçesi\'nde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangında şu ana kadar yaklaşık 50 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Ekipler, yangın bölgesine ulaşımdaki güçlük ve şiddetli rüzgar nedeniyle çalışmalarda sıkıntı yaşıyor. Yangının 2 noktadan başladığının tespit edilmesi üzerine, jandarma ekiplerince sabotaj ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Datça Kaymakamı Vehbi Bakır, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, alevlerin ekiplerin çevirdiği alan içerisinde kalmasını umut ettiklerini söyledi. Kaymakam Bakır, Datça Cumhuriyet Savcılığı\'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve bir kişinin gözaltına alındığını da belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Yangından fotoğraflar

- Yangından görüntüler

- Ekiplerin söndürme çalışmaları

- Genel ve detay

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- Ekiplerin sabah çalışmasından görüntü, iş makineleri

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)

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2(ÖZEL)

SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALAN İTFAİYE AMBULANSI YANDI

İzmir- Antalya karayolunda seyir halindeyken alev alan itfaiye ambulansı, yandı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Antalya\'da yapılan bir etkinliğe katılmak için yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı Arama Kurtarma Sağlık (AKS110) ambulansı, İzmir- Antalya karayolunda dün saat 10.00 sıralarında hareket halindeyken, motor kısmından alev aldı. Ambulans şoförü aracı sağa çekti, 3 personel, aracın arka kısmında bulunan sağlık ekipmanları ile medikal malzemelerini dışarı taşıdı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip, yangını söndürdü. Ambulansta maddi hasar meydana geldi. Ambulansın alev alev yandığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Ambulanstan görüntü

-Alevlerden görüntü

-Dışarı çıkartılan eşyalar

-Genel ve detay

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Soner HASIRCIOĞLU/ANTALYA, (DHA)

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3)SULAMA SİSTEMLERİ FABRİKASINDA YANGIN

İZMİR\'İN Bornova İlçesi\'ndeki bir tarımsal sulama sistemleri fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada hasar meydana geldi. Yangın, gece saatlerinde 5\'inci Sanayi Sitesi içerisinde bulunan ve tarımsal sulama ekipmanları üreten fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Fabrika çatısında yükselen dumanları gören sanayi sitesindeki güvenlik personeli durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 6 itfaiye aracı ve 2 AKS ekibi sevk edildi. Ekipler, çatıdaki yangını yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle söndürdü. Alt katlardaki tarımsal sulamada kullanılan plastik boruların tutuşmasının önlenmesiyle, olası daha büyük bir tehlikenin önüne geçildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada hasar meydana geldi. Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Ekiplerden görüntü

- Çalışmalardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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4)TELEFONDA GÖRÜŞTÜĞÜ ARKADAŞINA GEMİNİN SU ALDIĞINI SÖYLEDİ

İSTANBUL Şile açıklarında batan \'Bilal Bal\' isimli gemide bulunan arkadaşı ile gece görüştüğünü iddia eden Turgay Meydan, \"Gece 03.05\'te beni aradı. \'Geminin şaft bölümünden su alıyoruz\' dedi. Sonra kesinti oldu\" dedi. Sakarya\'nın Akyazı İlçesi\'nde yaşayan Turgay Meydan, Bursa Gemlik\'ten Ereğli\'ye yük taşıyan İstanbul Şile açıklarında batan \'Bilal Bal\' isimli gemide görevli arkadaşıyla gece telefon görüşmesi yaptığını iddia etti. Turgay Meydan gemide bulunan arkadaşı Nihat Küçük\'ün kendisini gece 03.05\'te aradığını belirtti. Arkadaşıyla yaptığı görüşmenin ardından geminin battığını öğrendiğini söyleyen Turgay Meydan, \"Nihat ağabey gece 03.05\'te beni aradı. \'Geminin şaft bölümünde su alıyoruz\' diye bana bildiri yaptı. Yaptığı bildiriden sonra telefonda bir kesinti oldu. Sabah öğrendim geminin battığını. Sahil Güvenlik ekipleri gereken desteği sürdürüyor. Allah\'tan temenni ediyorum inşallah sağ salim ailelerine ulaşırlar. İnşallah Allah\'tan umut kesilmez diyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Turgay Meydan ile röp.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Zafer TOKUŞ-Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA)

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5)BURSA\'DA ARANAN CİNAYET ZANLISI POLİSLE ÇATIŞMADA ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ



BURSA\'da tartıştığı arkadaşını öldürüp, bir hafta sonra da girdiği çatışmada 3 polis memurunu yaralayıp iki kez güvenlik güçlerinin elinden kaçan 23 yaşındaki Burak Örekli, bu akşam yine polisle girdiği çatışmada öle ele geçirildi. 30 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı da bulunan Örekli ile birlikte çatışmaya giren 2 şüpheli daha gözaltına alınırken, kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Bursa\'da işlediği suçlar nedeniylye yaklaşık 7 aydır aranan suç makinesi Burak Örekli, 15 Eylül\'de Merkez Yıldırım İlçesi\'nde tartıştığı arkadaşı 20 yaşındaki Yusuf Türker\'i tabancayla vurarak öldürdü.

JANDARMA VE POLİSLE ÇATIŞTI, 3 POLİS YARALANDI

Bursa polisinin her yerde aradığı Burak Örekli, cinayetten bir hafta sonra 2 arkadaşıyla otomobille giderken yine Merkez Yıldırım İlçesinin Samanlı Mahallesi\'nde jandarma tarafından durdurulmak istendi. Ancak şüpheliler, jandarmaya ateş açıp, kaçtı. Kısa süre sonra bu kez kaçış güzergahı üzerinde önlem alan polis ile çatışmaya girdi. Örekli ve arkadaşları çatışmada pompalı tüfekle 3 polisi yaraladı. Örekli Ormanlık alana kaçarak izini kaybettirirken, yanındaki 2 arkadaşı ise yakalandı.

SAKLANDIĞI EVİN SAHİBİNİN PARASINI GASP ETTİ

Bu olaydan sonra polisin tüm aramalarına rağmen bulamadığı Örekli, 24 Ekim\'de bir kez daha işlediği suç ile ortaya çıktı. Burak Örekli ve 2 arkadaşı, bir arkadaşları vasıtasıyla buldukları Demirtaş Mahallesi\'ndeki saklandıkları evin sahibini tehdit edip bir miktar parasını gasp etti. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polisler, silahlı 3 kişinin ormanlık alana kaçtığını tespit etti. Bölgeye sevk edilen 50 polis memurunun aramalarına rağmen Örekli ve arkadaşları bulunamadı.

ARKADAŞLARIYLA MİNİBÜS ÇALDI, POLİSLE ÇATIŞTI

Polis ekipleri dün saat 23.00 sıralarında Gürsu İlçesi\'nde bir minibüs hırsızlığı ihbarı üzerine olay yerine hareket etti. Bölgede inceleme yapan polisler, çalıntı minibüsü fark edip izlemeye başladı. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu belirlenen minibüstekiler, polisin takip ettiği farkedince kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında minibüsün çarptığı iki ayrı otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye götürülürken, çalıntı münübüste bulunanlar aracı boş bir arazide durdurdu. Burada teslim olmaları yönündeki çağrılara minibüsten ateşle karşılık verildi. Yaklaşık 10 dakika süren çatışmanın ardından 1 şüpheli yaralanırken, 2 kişi yakalandı, 2 kişi ise kaçtı. Yapılan incelemede göğsünden ve sırtından vurulan kişinin, uzun süredir polisin aradığı Burak Örekli olduğu anlaşıldı. Çatışmada ağır yaralanan suç makinesi Örekli, Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burak Örekli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili yakalanan 2 kişi gözaltına alınırken, kaçan 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelilerin çarptığı araçlardan görüntü

- Yaralıların taşınması

- Polisin olay yeri incelemesi

- Çatışma sonrası zanlıların yakalanması

- Yaralı zanlının yerde yatması

- Genel ve detay

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- Polis takibinden görüntü

- Benzin istasyonu güvenlik kamera görüntüsü

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)

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6)SOBAYA DÖKTÜĞÜ TİNER HAYATINA MAL OLDU

SİVAS\'ta oto yıkama dükkanı işleten 21 yaşındaki Tolgahan Dağaşan iş yerindeki sobaya döktüğü tinerin parlayıp kıyafetlerini tutuşturması sonucu, yanarak yaşamını yitirdi. Olay saat 17.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ata Sanayi içinde yaşandı. Sanayide oto yıkama dükkanı işleten Tolgahan Dağaşan iddiaya göre ısınmak için dükkanın ikinci katındaki sobayı yakmak istedi. Sobanın üzerine döktüğü tinerin parlaması üzerine kıyafetleri tutuştu. Dükkanda yalnız olan Dağaşan\'ın çığlıklarını duyan çevredeki esnaflar olay yerine geldi. Alevler içindeki Dağaşan\'ı çevredeki esnaflar kendi çabalarıyla güçlükle söndürdü. Dükkanın alev alması nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Ağır yaralanan Tolgahan Dağaşan ise olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz genç kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Dağaşan\'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Dükkanın görüntüsü

-Parlayan soba ve etrafta yanan eşyalar

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Hastane dışından görüntüler

-Ölen gencin fotosu

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

(125 mb)

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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7)ADANA\'DA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI, 1 ÖLÜ

ADANA\'da sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğrayan 30 yaşındaki Fikri Durmaz, öldü. Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Akıncılar Mahallesi 4006 Sokak\'ta meydana geldi. Ağabeyine ait gece kulübünü kapattıktan sonra eve gitmek yola çıkan Fikri Durmaz, sokakta yürüdüğü sırada evinin yakınında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan mermilerin sırt ve göğsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Durmaz, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. Silah sesini duyup dışarı çıkan yakınları, Durmaz\'ı kanlar içinde yerde yatar halde görünce otomobil ile yakındaki özel hastaneye götürdü. Burada yapılan ilk müdahale ardından ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi\'ne sevk edilen Durmaz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk babası Durmaz\'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Durmaz\'ın eşi Elif Durmaz\'ın da ikinci çocuklarına hamile olduğu belirtildi.

Yakınlarının, ağabeyine ait gece kulübüne kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldığı, cinayetin de aynı kişiler tarafından işlenmiş olabileceğini söylediği öne sürüldü. Ayrıca, Durmaz\'ın önceki gün adı açıklanmayan birisiyle kavga ettiği, bu nedenle karakolluk olduğu belirtildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede ise 5 boş kovan bulundu. Cinayet zanlılarını yakalamak için harekete geçen Polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Olay yerindeki polislerden görüntü

- Olayın meydana geldiği sokağın tabelasından görüntü

- Olay yeri inceleme polislerinin çalışmasından görüntü

- Yerdeki boş kovanlardan görüntü

- Fikri Durmaz\'ın babası Hasan Durmaz\'ın polise ifade vermesi

- Hastanenin acil tabelasından görüntü

- Acil önündeki ambulanstan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Süre: 02\'30\" Boyut: 152 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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BERİVAN\'IN SON SÖZÜ \'SIK\' OLDU/EK

8)KATİL ZANLISININ KARDEYİŞLE SEVGİLİ ÇIKTI

Adana\'nın Ceyhan İlçesi\'nde sokak ortasında başından vurularak öldürülen Berivan Minaz\'ın, katil zanlısı Tarık Onan\'ın kardeşi V. Onan ile sevgili oldukları ortaya çıktı. Ayrıca genç kızın sevgilisi V. Onan ile fotoğraflarının bulunduğu ve içinde aşk sözlerinin yazılı olduğu bir defter de bulundu. Katledilen genç kızın ablası E. Minaz, kız kardeşinin sevgilisi V. Onan\'nın uyuşturucu satıcılığını yaptığını ve Berivan\'ın da aldaltıldığı zamanlarda görüntü ve ses kayıtlarını polise vermekle tehdit ettiğini öne sürüp, bu nedenle öldürülmüş olabileceğini düşündüklerini söyledi. Kardeşini o akşam bir kız arkadaşını aradığını ve \"Şu an arabadayız. Tarık benim kafama siyah dayadı. Araçtan kendimi atmaya çalıştım\" dediğini öne süren E. Minaz, daha sonra Berivan\'ın eve gelip, tekrar dışarı çıktığını dile getirdi. Tarık Onan\'ın evinde masa kurulduğunu anlatan E. Minaz, \"Ama başka odalara geçip devamlı telefon konuşmaları oluyormuş. Rakı içmişler, sofra kurmuşlar. Ne olduysa o masadan sonra oluyor. Kardeşim ve V. Onan sevgililerdi. Ayrılmışlar. Ağabeyi Tarık barıştırmak istemiş, ancak kardeşim \'Arkadaşlarımın eşleriyle birlikte oluyor, nasıl barışayım\' şeklinde cevap vermiş. Zaten kardeşimin arkadaş çevresi çok geniş. Herkes ne yapıyor, kimle geziyor biliyor. Bunların arasında bir sır vardı. Ama kardeşim kimseye söylemiyordu. Zaten korkutacak olsalar, dövüp bırakırlardı. Öldürdüler kardeşimi\" dedi. Berivan Minaz\'ın babası Muzaffer Minaz ise V. Onan\'ın cenaze evine gelerek kendisine cinayeti Tarık Onan\'ın işlemediğini, Berivan ile kardeşinin sevgili olduklarını, ayrıldıkları için Tarık\'ın gözaltında tutulduğunu söyleyerek ağız aradığını ileri sürdü.

AŞK DEFTERİNDE FOTOĞRAFLARI VAR

Berivan Minaz\'ın sevgili V. Onan ile fotoğraflarının bulunduğu ve aşk sözlerinin yazıldığı bir defter bulundu. Defterdeki notlarda katil zanlısının kardeşi V. Onan\'ı diğer yarısı olarak nitelendiren Berivan Minaz\'ın, \"Bana yaşattığın en büyük mutluluklardan bir tanesi beni ailenin içine sokman. Hatta sülalenin\", \"Ahh! Bu öpüşlerin, çocuk gibi sevişlerin beni öldürüyor\", \"Uğruna ölürüm\" yazdığı görüldü.

Haber:ADANA,(DHA)

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9)AK PARTİ ESKİ İLÇE BAŞKANINDAN 6 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR



KOCAELİ\'nin Çayırova İlçesi\'nde, 1 ay önce Ak Parti Çayırova İlçe Başkanlığı\'nı devreden Zafer Kılıç\'tan 6 gündür haber alınamıyor. İşadamı Zafer Kılıç\'ın ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Ak Parti Çayırova eski İlçe Başkanı Zafer Kılıç\'tan, geçen Cuma gününden bu yana haber alınamıyor. Beton santrali ve kafe işletmeciliği yapan Zafer Kılıç, Eylül ayında yapılan ilçe kongresinde yeniden aday olmadı. Cuma günü işleri nedeniyle Ankara\'ya gideceğini belirterek evden ayrıldığı öğrenilen Zafer Kılıç\'tan bir daha haber alınamadı. Ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Zafer Kılıç\'ın kaybolması ile ilgili araştırma başlatıldı.

Haber: Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)

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10)NARKOTİK KÖPEĞİ \'ÇAKO\', ÇELİK KASADAKİ ESRARI BULDU

DENİZLİ\'de polis ekipleri, uyuşturucuya yönelik \"şok denetim\" yaptı. Narkotik köpeği \'Çako\' denetimde, çelik kasada saklı esrarı buldu.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Delikliçınar\'daki kafelerin yoğun olarak bulunduğu Meserret ve Eflatun sokaklarda, 230 narkotik polisinin katıldığı uyuşturucuya yönelik denetim yaptı. Denetime Narkotik Şubesi\'nin uyuşturucu bulma konusunda deneyimli köpekleri \'Çako\' ile \'Şat\' da katıldı. Motorize narkotik polisleri ise sokakların çevresinde devriye attı. Narkotik polisleri, şüpheli kişilerin üzerlerini aradı, kimlik kontrolü yaptı. Kimliği olmayan yabancı uyruklu 15 kişi gözaltına alındı. Yapılan üst aramalarında üzerlerinde uyuşturucu hap ve metamfetamin bulunan iki kişi gözaltına alındı.

Ayrıca işyerlerinde polis köpekleriyle arandı. Bir nargile kafeye giren \'Çako\', çelik kasaya tepki vermesi üzerine Savcılıktan arama kararı alındı. Çelik kasayı açan polisler, bir miktar esrar buldu. Nargile kafenin işletmecisi gözaltına alındı. Denetimde gözalıtna alınan toplam 3 kişi, emniyete götürüldü. Öte yandan sokaklarda narkotik köpeklerine çocukların büyük ilgisi gördü. Çocuklar, köpekleri severek fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Narkotik polislerinin denetim yapmaları

- Şüpheli kişilerin üzerlerinin aranması

- Gözaltına alınan kişilerden görüntüler

- Köpeklerin aramalar yapması

- Çako isimli köpeğin kafede arama yapması ve çelik kasada uyuşturucu bulunması

- Sahibinin gözaltına alınması

- Otomobilde arama yapılması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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11)ULUSLARARASI ANTALYA PİYANO FESTİVALİ İSPANYOL RÜZGARIYLA BAŞLADI

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 18\'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, İspanyol müziğin efsane ismi Manolo Carrasco konseriyle başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği 18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali başladı. Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu\'ndaki festivalin ilk konserini İspanyol piyanist Manolo Carrasco verdi. Carrasco\'nun piyano başındaki resitaline, 7 müzisyen enstrümanlarıyla eşlik etti. Flamenko dansının da renk kattığı gecede, müzikseverler hoş dakikalar yaşadı. Sanat yönetmenliğini Gürer Aykal\'ın yaptığı festival 2 Aralık\'a kadar devam edecek. 10 büyük konserle klasik, müzik, caz, Flamenko ile Antalya, tam anlamıyla müzik şehri olacak. Dünyaca ünlü şef Leonard Slatkin, Gürer Aykal ve Hakan Şensoy\'un yanı sıra Stephane Blet, Cem Esen, Emre Elivar, Ariadna Castellanos, Çağ Erçağ, Nurkan Renda, Luz Casal, Güher ve Süher Pekinel Antalya\'dan notalarla dünyaya seslenecek. Festival kapsamında 10 Kasım\'da, Atatürk\'ün Avrupa\'ya eğitime gönderdiği Cumhuriyet bestecilerinden Ulvi Cemal Erkin\'in eserlerinden oluşan programı yer alacak.

\'ANTALYA MÜZİĞİN BAŞŞEHRİ OLACAK\'

Festivalin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Antalya\'nın kasım ayında müzik baharı yaşayacağını söyledi. Antalya\'yı müziğin başşehri yapmak için ilerlemeye devam ettiklerini belirten Türel, \"Türkiye\'nin en büyük zenginliklerinden birinin müzik olduğunu düşünüyorum. Dünyanın en büyük müzik topraklarından biri Anadolu\'dur. Bizim müziğimiz üç kıtanın müzik zenginliğini taşıyor. Türk mutfağı nasıl hak ettiği yerde değilse, Türk müziği de olması gerektiği yerde değildir. Müzik ilahi güzelliğin sesidir, insanlara sevgiyi öğretir. Antalya müzik alanında da daha büyük görevler üstlenmektedir. Bir hedefimiz de Antalya\'ya güzel bir müzik sarayı kazandırmaktır. Piyano festivalimiz bu konuda bize ilham olmuştur\" dedi.

PİYANO FESTİVALİ\'NDE MENDERES TÜREL SÜRPRİZİ

AKM Aspendos Salonu\'ndaki festivalin ilk konserini veren İspanyol piyanist Manolo Carrasco, ayakta alkışlandı. İzleyenlerin yoğun tezahüratı üzerine İspanyol sanatçı yeniden sahneye geldi. İzleyicileri selamlayan Manolo Carrasco, \"Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel piyano çalıyormuş. Eğer bizi kırmazsa kendisini sahneye davet ediyorum\" dedi. Bunun üzerine sanatseverlerin alkışları arasında sahneye çıkan Türel, Manolo Carrasco ile aynı piyanoda \'Memleketim\' şarkısını çaldı. İspanyol sanatçıların da vokal yaptığı ikilinin performansı uzun süre alkışlandı. Başkan Türel, \"10 dakikalık bir provayla size böyle küçük bir sürpriz yaptık\" dedi. Menderes Türel daha sonra Manolo Carrasco ve diğer sanatçılara çiçek vererek teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Salondan detay

- Başkan Menderes Türel\'den detay

- Dantan görüntü

- Manolo Carrasco\'nun konserinden

-Manolo Carrasco ile Menderes Türel\'in piyano çalması

-Menderes Türel\'in açıklamaları

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

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