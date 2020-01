DHA YURT BÜLTENİ-1

Nazilli\'de iki aile arasında silahlı kavga

ÖLÜ SAYISI 2\'YE YÜKSELDİ

Aydın\'ın Nazilli İlçesi\'nde, iki ailenin fertleri arasında çıkan, pompalı tüfeklerin de kullanıldığı kavgada ölü sayısı 2\'ye yükseldi. Nazilli Devlet Hastanesi\'nden Aydın Devlet Hastanesi\'ne sevk edildiği sırada yolda yaşamını yitiren 34 yaşındaki Ömer Kaygusuz\'un ardından, 32 yaşındaki Cevdet Yazıcı\'nın da çatışma anında vurulup olay yerinde yaşamını kaybettiği öğrenildi.

Nazilli\'nin Profesör Muammer Aksoy Mahallesi\'nde yaşayan ve aralarında bir süredir husumet bulunan Kaygusuz ve Özkaya Aileleri\'nin fertleri arasında dün saat 13.30 sıralarında kavga çıktı. Kavgada pompalı tüfekler de kullanıldı. Kavgaya, iki ailenin diğer yakınları da katıldı. Kavgada, Ömer Kaygusuz (34), K.Ö. (Kazım Özkaya) (36), N.Ç. (Nazife Çelik) (36), C.Y. (Cemil Yazıcı) (60), M.K. (Mehmet Kaygusuz) (28), Ş.K. (Şahin Kaygusuz) (29), S.Ö. (Seracettin Özkaya) (56) ile E.Y. (Emrah Yazıcı) (22), M.Y. (Musa Yazıcı) (52) ve Müşrike Yazıcı (38) çeşitli yerlerinden saçmalarla yaralandı. Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ömer Kaygusuz Aydın Devlet Hastanesi\'ne sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi. Ömer Kaygusuz\'un ardından, 32 yaşındaki Cevdet Yazıcı\'nın da çatışma anında vurulup olay yerinde yaşamını kaybettiği öğrenildi. Durumu ciddiyetini koruyan K.Ö. ve N.Ç.\'nin ise sevk edildikleri Aydın Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi\'nde tedavileri sürüyor. Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir olay yerindeki incelemelerinin ardından hastaneye geçerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Polis, soruşturma başlatırken, olayların daha fazla büyüme ihtimaline karşılık mahallede geniş güvenlik önlemi alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Hastaların ambulanslarla hastaneye getirilişi

-Nazilli Devlet Hastanesi\'nden görüntü

-Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir\'in hastaneye gelişi

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

=============================================

Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde çıkan bıçaklı kavgada 24 yaşındaki Fatih Kölemen öldü, arkadaşı Sezer Türk yaralandı. Emniyete giderek teslim olan olayın şüphelisi Hasan P. gözaltına alındı.

Olay, Kemalettin Mahallesi Şadırvan Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde arkadaşı Sezer Türk ile yürüyen Fatih Kölemen yolda Hasan P. ile karşılaştı. Henüz bilinmeyen nedenden dolayı Sezer, Kölemen ve Hasan P., arasında tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Türk ile Kölemen, sokak üzerindeki fırının önünden aldıkları odun parçalarıyla Hasan P.\'ye saldırdı. Hasan P. belinden ekmek bıçağını çıkartarak Fatih Kölemen ve Sezer Türk\'ü bıçaklayarak, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Fatih Kölemen doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sezer Türk ise ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. Olayın ardında kaçan şüpheli Hasan P., bir süre sonra emniyete giderek polise teslim oldu. Polis, olayın yaşandığı sokakta da incelemede bulundu. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Yaralılardan görüntü

-Yaralıların ambulansa bindirilmesi

-Fatih Kölemen foto

-Hastane önündeki ambulanstan gör.

-Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

========================================

Yolun karşısına geçmeye çalışan çifte otomobil çarptı: 1 ölü

ZONGULDAK\'ta yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın öldü, eşi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu\'nun 25\'inci kilometresinde meydana geldi. 44 yaşındaki Şaban K. yönetimindeki 67 ZR 393 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 41 yaşındaki Necla Demir ve eşi 46 yaşındaki Selehattin Demir\'e çarptı. Kazada Necla Demir, olay yerinde hayatını kaybederken eşi Selahattin Demir ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Selahattin Demir, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Demir çiftinin yakınları kaza yerine gelerek gözyaşlarını tutamadı. Necla Demir\'in cesedi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma, otomobil sürücüsü Şaban K.\'yı gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Kaza yerinden detaylar

-Ceset görüntüsü

-Ambulans gelişi

-Trafik polisinin incelemeleri

-Sinir krizi geçiren ve bayılanlar

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================================

TIR\'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü

TEKİRDAĞ\'ın Süleymanpaşa İlçesi\'nde TIR\'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü 21 yaşındaki Numan Arslantaş hayatını kaybetti.

Kaza, Tekirdağ Çevre Yolu Böbrek Vakfı mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ\'dan Malkara yönüne giden Numan Arslantaş yönetimindeki 59 KE 472 plakalı otomobil, Böbrek Vakfı mevkiinde aynı istikamette seyreden Efkan K. yönetimindeki 35 GE 3992 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde araçta sıkışan sürücü Arslantaş\'ın öldüğü belirlendi. Numan Arslantaş\'ın cesedi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak, savcı ve polisin incelemesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Efkan K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Olay yeri genel gör.

-Kaza yapan araçlar

-Polis ve itfaiyenin çalışması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================================

Otomobil istinat duvarına çarptı: 3 yaralı



İZMİT\'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, D-100 Karayolu Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Osman Kardaş idaresindeki 41 B 1498 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ekibi geldi. Yaralanan Osman Kardaş, eşi Ayşe Kardaş ve Fatma Kızılkaya\'ya sağlık ekibi ilk müdahalede bulundu. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

- Yaralılardan görüntü

- Olay yerinden görüntü

- Polis ekibinden görüntü

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================

LPG tankının içerisinden uyuşturucu çıktı

ESKİŞEHİR\'de polis ekipleri bir aracın LPG tankı içerisinden 70 gram morfin ile 1 kilo 400 gram afyon sakızı ele geçirdi, olaya ilgili İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gece saat 03.00 sıralarında Kırmızıtoprak Mahallesi Nilay sokak\'ta durdurduğu bir araçta arama yaptı. Ekipler aracın LPG tankının boş olmasından şüphelendi. LPG tankı sökülerek Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Araçta bulunan R.D., M.Z. ve A.B. adlı İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin oksijen kaynağı ile açtırdıkları LPG tankı içerisinden 1 kilo 400 gram afyon sakızı ile plastik şişe içerisinde 70 gram morfin ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.D. ve A.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.Z. ise savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-LPG tankının oksijen kaynağı ile kesilmesi,

-Kesilen LPG tankı içerisinden uyuşturucuların çıkmasından çekilen görüntüler,

-Ele geçirilen uyuşturucuların fotoğrafı bulunuyor

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)

===========================================

Edirne\'de CHP\'liler \'Cumhuriyet\' için yürüdü

EDİRNE\'de CHP\'liler Cumhuriyet\'in 94\'ncü yıl dönümü nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş düzenledi. Ellerinde fener ve Türk bayraklarıyla yürüyen binlerce kişi \'Türkiye laiktir, laik kalacak\' sloganları atıp İzmir Marş\'ını söyledi.

Atatürk Bulvarı Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplanan yürüyüşe Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, parti üyeleri ile binlerce kişi katıldı. Okulun önünden yürüyüşe geçen kalabalık ellerinde fenerler ve Türk bayrakları taşıdı. Yol boyunca Türkiye\'ye laiktir, laik kalacak\' sloganları atan kalabalık, yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşün ardından Atatürk anıtına ulaştı. Burada konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye\'nin Mustafa Kemal Atatürk\'ün çizgisinden ayrıldıktan sonra sıkıntılara ve çatışmaya girdiğini ifade ederek şunları söyledi:

\"Türkiye ne zaman ki Mustafa Kemal Atatürk\'ün en büyük başarılarından biri olan bizi millet yapan değerlerden ayrılmış o zaman bu ülke yine sıkıntılara, yine çatışlara girmiştir. Arkadaşlarım dostlarım, biliniz ki Atatürk ilke ve devrimlerinden ayrılmadığımız sürece, Cumhuriyet\'in o büyük ışığının aydınlanmasından ayrılmadığımız sürece hiç bir güç Türkiye Cumhuriyeti\'ne asla ve asla el dahi süremeyecektir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün kurduğu ve şehitlerimizin bize vatan yaptığı, bu topraklar asla ve asla bölünmeyecektir. Her kim ki, bu güzel ülkenin bir taşını, bir karış toprağını bölmeye çalışırsa, tıp ki geçmişteki bütün Türk Milletini karşısında bulacaktır. Rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımıza biri laf söylemeye çalışırsa, o bayrağı hepimizin el birliği ile diktiği gönderden indirmeye çalışırsa, karşısında büyük Türk milletini bulacaktır. Ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyebilirler, bunlar zaman zaman farklı isimlerde alabilirler. Bazen PKK olurlar, bazen IŞİD, bazen de FETÖ olurlar. İsimleri ne olursa olsun, bu aziz millet, bu kurtuluşu beraberce başarmış birlik, bu toprakları vatan yapan millet her türlü kahpe organizasyonu, her türlü kalkışmanın, her türlü darbenin karşısında olmuştur. Bundan sonra olmaya devam edecektir, bundan hiç şüphemiz yoktur. Çünkü biz Cumhuriyet\'in, Atatürk\'ün çocuklarıyız.\" Recep Gürkan\'ın konuşmasının ardından kalabalık, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde İzmir Marşı\'nı söyledi. Programın sonunda Recep Gürkan\'ın sözlerini tekrar eden kalabalık andımızı okudu.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Kortejin yürüyülü

-Elinde bayrakla yürüyenler

-Gürkan ve katılanlar

-Selimiye Camii ve kalabalık

-Atatürk anıtındaki program

-Recep Gürkan\'ın konuşması

-Kalabalık

-Slogan atmaları

-Andımız ve marşlar

-Genel görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

=======================================

Eskişehir\'de 10 bin kişi Cumhuriyet için yürüdü

ESKİŞEHİR\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen \'Cumhuriyet Yürüyüşü\'ne yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından organize edilen ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin destek verdiği \'Cumhuriyet Yürüyüşü\' İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı\'nın Atatürk Caddesi girişinde başladı. 10 bini aşkın kişinin katıldığı yürüyüşte kalabalık sık sık \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\' ve \'Türkiye laiktir laik kalacak\' sloganları attı. Vilayet Meydanı\'na gelen kalabalığı burada Bando EsEs Grubu karşıladı. Bando EsEs, seslendirdiği marşlarla kalabalığı coşturdu. Vilayet Meydanı\'nda toplanan kalabalık 1 dakikalık saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve ADD Şube Başkanı Azmi Kerman kalabalığa hitaben konuşma yaptı. Konuşmaların ardından kalabalık 10\'uncu Yıl Marşı\'nı söyledikten sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Yürüyüşten,

-Vilayet Meydanı\'ndaki Bando EsEs Grubu

-Meydandaki kalabalık,

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'in konuşması,

-Kalabalıktan görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera.Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

==========================================

Antalya\'da Serdar Ortaçlı Cumhuriyet kutlaması

ANTALYA\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Meydanı\'nda Serdar Ortaç konseriyle kutlandı. Binlerce Antalyalıya seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, \"Yaşasın Cumhuriyet yaşasın Antalyaö dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Serdar Ortaç konserine binlerce Antalyalı katıldı. Dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen meydandaki konsere Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Başsavcı Ramazan Solmaz, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de katıldı.Serdar Ortaç sahnedeyken protokol üyeleri de birlikte sahneye çıkarak \'Bir Başkadır Benim Memleketim\' şarkısı eşliğinde meydandaki Cumhuriyet coşkusuna eşlik etti. Vali Münir Karaloğlu tarafından çiçek takdim edilen Serdar Ortaç\'ın isteği üzerine Başkan Menderes Türel kısa bir piyano dinletisi düzenledi. Meydandaki Antalyalılara da seslenen Menderes Türel, \"Bu yıl Cumhuriyet bayramımızı her zamankinden daha büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Film festivalimizi bayram nedeniyle Atatürk\'e ithaf ettik. Antalya gibi bir cumhuriyet şehrine böyle bir beraberlik yakışır. Dün bu meydanda Muratpaşa belediye başkanımızın ve belediyemizin, Ümit Uysal kardeşimizin düzenlediği kutlama törenlerinde ben de vardım. Bugün de milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, valimiz başsavcımız hep birlikteyiz. Bu birlik beraberlik için bütün arkadaşlarımıza, hepinize teşekkür ediyorum\" dedi. Vatandaşlardan internetten Cumhuriyet Meydanı\'nın eski fotoğraflarını incelemesini de rica eden Türel, 15 milyon TL yatırımla meydanda yapılan yeni yatırımları anlatarak, 4 bin 700 metrekareden 6 bin 700 metrekareye yükseltildiğini söyledi. Çalışmalarda Antalya\'yı Türk yurdu yapan Gıyaseddin Keyhüsrev dönemine ait bir burç temeli ortaya çıktığını da belirten Türel, \"Tarihimize sahip çıktık ve üzerini de camla kapladık. İşte Cumhuriyet Meydanımız Antalya\'nın fatihi Selçuklu Sultanı Sultan Keyhüsrev ile Çanakkale kahramanı Mareşal Mustafa Kemal Atatürk\'ü birleştirmiştir. Cumhuriyet meydanımız bizi hep birlikte birleştirmiştir. Cumhuriyet Türkiye\'yi birleştirmiştir. Antalya\'da yaşamaktan gurur duyun. Antalya Roma şehri olarak kurulmuş ama Selçuklu, Osmanlı şehri olmuş. Antalya tarihi büyük bir Cumhuriyet şehridir. Antalya\'nın geleceği de büyük olacaktır. Atatürk\'ün \'Antalya dünyanın en güzel yeridir\' sözü bizim için büyük bir görev ve hedeftir. Antalya dünyanın en güzel yeri olma hedefine yürüyen bir şehirdir. Yaşasın Cumhuriyet yaşasın Antalyaö dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Alandaki vatandaşların görüntüsü

-Belediye Başkanı Menderes Türel\'in konuşması

-Sertar Ortaç konserinden görüntü

-Protokol üyelerinin sahnede görüntüsü

-Menderes Türel piyano çalarken görüntü

-Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

============================================

Mustafa Sandal kendisini tiye aldı

POP müzik sanatçısı Mustafa Sandal, Cumhuriyet Konseri\'nde sahne aldığı Antalya\'da, yıllar önce yaptığı danslarından dolayı kendisini tiye aldı.

Cumhuriyet\'in 94. yılı nedeniyle Antalya\'nın Konyaaltı ilçesinde konser veren Mustafa Sandal\'a hayranları yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Sandal, sevilen yeni ve eski eserlerini seslendirdi. Konyaaltı Belediyesi önünde konseri izlemeye gelenlerin bayramını kutlayan Mustafa Sandal, \"Dünyanın en güzel, en kıymetli, en şefkatli ve merhametli, dünyanın en kaliteli insanlarının bulunduğu, yaşadığı güzel ülkemizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun\" dedi. Türkiye\'ye sevgisini anlatan Sandal, \"Konserin ilerleyen dakikalarında anlatacaktım ama iki dakika bir şey söyleyeceğim. Bir gün beni Acun aradı, \'Abi Dominik\'e gelsene, şöyle güzel, böyle güzel, burada çekim yaparız\' dedi. Dominik\'e 22 saatte vardım. Televizyonda görüyoruz ya, o palmiyeler, o plajlar ama yemin ederim vatana geldiğimde toprağı öpesim geldi. Canım kurban olsun Türkiyeme\" diyerek, dünyanın en güzel ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekti. Hayranları ile ikili diyaloglara da giren Mustafa Sandal, zaman zaman kendisini de tiye aldı. Sanatçılığının ilk yıllarında yaptığı bir hareketi gösteren Sandal, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"O neydi hocam ya. Vallahi billahi. İşin kötü tarafı, başımızda akıl veren birileri de yoktu. Klip çekiminde yanımıza gelip, \'Mustafa abi, Mustafa abi. Onu yapmasak iyi olur yani\' diyen yoktu. Benim iki oğlum var biliyorsunuz. Yaman ve Yavuz ne zaman soracaklar diye bekliyorum. \'Baba\', Efendim oğlum. \'Bu ne?\' Bilmiyorum oğlum. Farkında değilken yapmışım. Ne diyeceğiz, bilemiyorum. Vallahi billahi.\" Antalya\'nın kadınlarına da övgü yağdıran Mustafa Sandal, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Antalyamızın güzel bayanları. Türkiye\'nin en güzel bayanları hangi şehirde diye bir anket yapılsa, Ben Antalya\'nın ilk 3\'e gireceğine canı gönülden inanıyorum.\" Konser sırasında Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mustafa Sandal\'a Atatürk fotoğrafı hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Meydandaki kalabalıktan genel görüntü

- Meydandaki vatandaşlardan detay görüntüler

- Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek\'in konuşması

- Mustafa Sandal sahnede şarkı söylerken

- Konseri izleyen protokolün görüntüsü

- Mustafa Sandal konuşurken görüntü

- Mustafa Sandal sahnede şarkı söylerken

- Mustafa Sandal konuşurken görüntü

- İzleyenlerin görüntüsü

- Mustafa Sandal şarkı söylerken

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

=============================================

Nilüfer\'den Atatürk Stadyumu\'nda Cumhuriyet konseri

ÜNLÜ Türk Pop Müziği Sanatçısı Nilüfer, Eskişehir\'de düzenlenen Cumhuriyet konserinde hayranlarıyla buluştu.

Büyükşehir Belediyesi\'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği ve sanatçı Nilüfer\'in katıldığı \'Cumhuriyet\' konseri bu akşam Atatürk Stadyumu\'nda yapıldı. 20 bine yakın kişinin izlediği konserde konuşan Nilüfer, Eskişehir\'de olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek şöyle dedi: \"Ne mutlu bana, bu dillere destan Eskişehir\'deyim. Sizlerle olmak büyük mutluluk. Üstelik de bu kadar özel günde. Cumhuriyetimizin 94\'üncü yılı kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. Buraya geldiğimde bir duyum aldım. Kömürlü bir termik santral yapılacakmış galiba Eskişehir\'e. Bu fikirden vazgeçmelerini diliyorum, rica ediyorum sanatçı olarak. Eskişehir\'in toprağına, taşına, havasına, suyuna, insanına yazık olmasın.\" Soğuk olduğu için kalın giysiler giymek zorunda kaldığını belirten Nilüfer, \"Bu soğuk havada sizleri şarkılarımızla ısıtacağız\" diyerek konserine \'Bir başkadır benim memleketim\' şarkısıyla başladı. Sevilen şarkılarını seslendiren Nilüfer, Eskişehirli hayranlarını coşturdu.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Nilüfer\'in \'Bir başkadır benim memleketim\' adlı şarkıyı söylemesi,

-Nilüfer\'in konuşması ve ardından şarkı söylemesi,

-İzleyicilerden çekilen görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

==============================================

Leman Sam\'dan Yalova\'da cumhuriyet konseri

YALOVA\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Leman Sam konser verdi.

Yalova Belediyesi\'nin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı\'nda sevenleri ile buluşan ünlü sanatçı Leman Sam, seyircilerin arasına \'İlla İlla\' parçasını söyleyerek çıktı. Sırasıyla şarkılarını seslendiren Sam, kendisine gösterilen yoğun ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sam\'ı dinlemeye gelenler, sanatçının söylediği şarkılara eşlik etti.

Öte yandan Yalova Belediye Başkanı CHP\'li Vefa Salman da gecede bir konuşma yaptı. Salman, \"Öncelikle buradan hepimize cumhuriyet adına, Yalova adına, Türk milleti adına çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu serin havada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün kentinde cumhuriyete nasıl yürekten, nasıl heyecanla, nasıl coşkuyla sahip çıktığınızı bugün bir kez daha gösterdiniz. Helal olsun size. Tabii ki cumhuriyetin 94\'üncü yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün kenti Yalova\'dan da tüm Türkiye\'ye, ulusumuza, milletimize selam olsun bu Cumhuriyet Meydanı\'ndanö dedi.

Konserin sonunda ise Başkan Salman, Leman Sam\'a Atatürk ve Yalova\'yı anlatan kitap ile çiçek takdim etti.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Konserden görüntüler

-Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,(DHA)

==============================================

Tekirdağ\'da fener alayı düzenlendi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Tekirdağ\'da fener alayı düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Köprübaşı Meydanı\'nda toplanan vatandaşlar, kortej oluşturarak ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Hükümet Caddesi\'nden Sahil Dolgu Alanı\'na kadar yürüdü. Süleymanpaşa Belediye Bandosu\'nun çaldığı marşlara eşlik eden kalabalığa evlerinin balkonlarından Türk Bayrağı sallayan ve alkış tutan vatandaşlarda destek verdi. Yürüyüşe, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, CHP Tekirdağ İl Başkanı Recep Ökten ile vatandaşlar katıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, etkinlikte yaptığı konuşmada, \"Sevgili Tekirdağlılar vatan sevdalıları yurt sevdalıları Mustafa Kemal Atatürk sevdalıları Cumhuriyet\'in 94\'üncü yılı kutlu olsun. Böyle bir gecede böyle bir coşkuyla böyle bir katılımla işte Tekirdağ diyen bu kalabalığı saygı ve coşkuyla selamlıyorum ve Tekirdağ her zaman Atasına onun ilkelerine onun devrimlerine hep sahip çıkmıştır ebediyen sahip çıkmaya devam edecektir\" dedi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ise \"Biz ezelden beridir hür yaşadık hür yaşıyoruz. İşte Mustafa Kemal Atatürk\'ün ve silah arkadaşlarının bahşettiği bu güzel coğrafyada onun ilkeleri ışığında insanca özgürce yaşamaya devam ediyoruz. İşte Türkiye\'nin farkı, işte Türklerin farkı işte Trakya\'nın Tekirdağ\'ın Süleymanpaşa\'nın farkı. İyi ki varsınız yolumuza sonuna kadar birlikte devam edeceğizö diye konuştu. Konuşmanın ardından kutlamalar sahil dolgu alanında deniz üzerine kurulan bir platformda Türk Bayrağı ve Atatürk siluetinin yansıtıldığı bir gösteri yapıldı. Kutlamalar havai fişek gösterisi ile sona erdi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Fener alayına katılanlar

-Yürüyüşe katılan millet vekili ve belediye başkanları

-Kalabalığın sahile meşalelerle yürümesi

-Deniz üzerindeki lazer ve havai fişek gösterisi

-Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

==========================================

Engelliler 29 Ekim\'i su altında kutladı

MERSİN Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü işbirliği ile hayata geçirilen \'Engelsiz Nefesler Projesi\' kapsamında engelli bireyler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk için mavi sulara dalış yaptı.

Su altında yer alan ve Mersin\'de ilk defa düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk fotoğrafları sergisini gezen engelliler, özel hazırlanan 29 metrekarelik Türk Bayrağını da suyun yüzeyinde açtı. Silifke İlçesi\'ndeki Engelsiz Nefesler Su Sporları Merkezi\'nde düzenlenen etkinliğe katılan fiziksel ve işitme engelliler, denizin derinliklerinde daldı. 1 eğitmen ve 2 artçı asistan eşliğinde gerçekleşen dalışlar öncesinde, Kulüp Başkanı Mehmet Ersan tarafından dalış esnasında dikkat edilmesi gereken noktalar anlatıldı. Bedensel Engelliler Yelken Branşı Milli Takım Sporcusu Ali Doğan, şöyle dedi: \"Biraz önce dalış yaptık, keyfini çıkardık. Suyun kaldırma kuvveti ile kendimizi daha özgür hissediyoruz. Kendi özgür irademiz ile var olduğumuzu ve farkındalığımızı ortaya koyuyoruz. 29 Ekim için yapılan bu etkinlik ve fotoğraf sergisi çok güzeldi. Engelsiz kent Mersin için daha fazla iletişimin ve motivasyonun olması için, ulaşılabilirlik, erişilebilirlik adına, engellileri rahat ettirmek adına Büyükşehir Belediyesi elinden geleni yapıyor.\" Denizin altında hissettiği duyguları tarif etmekte zorlandığını ifade eden Kenan Özkan, \"Bugün denizin altına daldık ve mavi sularla tanıştık. Denizin altında rampa yok, merdiven yok, tekerlekli sandalye yok ve her şey harika. Denizin altında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutladık. Muhteşem bir etkinlik oldu. Özgür hissediyorduk. Balıklar gibi yüzüyorduk. Anlatılmaz bir duygu. Ben her engellinin bu duyguyu tatmasını isterim\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Engellilerden görüntüler

-Engelliler su üstünde bayrak açarken

-Dalış öncesi eğitim verilirken

-Engelliler eğitim alırken

-Engelliler sualtında

-Sergiden görüntüler

-Engelliler fotoğraflara bakarken

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

=======================================

Marmaris\'te Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

MUĞLA\'NIN Marmaris İlçesi\'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayına yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Fener alayında 4,5 kilometre uzunluğunda Türk Bayrağı taşındı.

Marmaris İlçe Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'üncü yıldönümünde dün (Pazar) saat:19.00\'da fener alayı düzenledi. Ketenci Kavşağı\'nda aralarında yerleşik yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar, motosikletli ve bisikletli grupların da bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi, 4,5 kilometre uzunluğunda Türk Bayrağı taşıdı. Grup, üzerinde Türk Bayrağı ve Atatürk\'ün resmi bulunan \"Marmaris Cumhuriyet\'in Kalesi\" yazılı dev bir pankart açtı. Ellerinde Türk Bayrağı ve meşaleler, üzerlerinde Atatürk resimli tişörtlerle yürüyen gruba, apartman balkonlarına çıkan vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. İzmir ve Onuncu Yıl marşlarının söylendiği yürüyüş boyunca \" Atam yolundayız\", \"Türkiye laiktir laik kalacak\" sloganları atıldı. Aksaz Deniz Üs Komutanlığı\'na bağlı askeri bando, kurulan platformda çeşitli marşlar çaldı. Yaklaşık 7 kilometrelik yürüyüş, Kordon Caddesi\'nde bulunan Atatürk Anıtı önüne son buldu. Burada, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

İki saat süren kutlama etkinliğin sonunda vatandaşlar dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

-Fener alayından görüntü

-Askeri bandonun meydanda konseri genel-ayrıntılı görüntü

-Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

===============================================

Giresun\'da Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü\'ne binler katıldı

GİRESUN Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde binlerce kişinin katılımıyla \"Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü\" gerçekleştirildi.

Yeniyol mevkiinden başlayan yürüyüşe katılan binlerce insan, ellerinde Türk ve Atatürk bayraklarıyla yürüyüp İzmir ve Gençlik Marşı\'nı söyledi. Yürüyüşe Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, CHP İl Başkanı Necati Tığlı, Giresun Barosu, Atatürkçü Düşünce Derneği, bazı siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, Azerbaycanlı öğrenciler, motosiklet ve Ordu Wosvos Derneği üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

\'CUMHURİYETİ SEVİYORUZ\'

Belediye bandosu eşliğinde yürüyen ve Atatürk Meydanı\'nda toplanan kalabalığa seslenen Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, bu kadar inanın cumhuriyete sahip çıkmak için toplandığını söyledi. Önemli olanın cumhuriyet olduğunu kaydeden Başkan Aksu, \"Bu kadar insan buraya konser izlemeye gelmedi. Bu kadar insan cumhuriyete sahip çıkamaya geldi. Bu alan 30 bin kişiye yakın insana alır. Bu akşam bu meydan en kalabalık anlarından birini yaşıyor. Ben Giresun halkına Cumhuriyete ve Atatürk\'e sahip çıktığı için şükranlarımızı sunuyorum, çok teşekkür ediyorum. Bugünümüz cumhuriyet, yarınımız cumhuriyet. Bugün günlerden cumhuriyet. Yağmura rağmen geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Biz Giresun\'u vatanı Atatürk\'ü ve cumhuriyeti seviyoruz. En büyük alkışı siz hak ediyorsunuz. Cumhuriyetiniz kutlu olsun\" dedi. Başkan Aksu\'nun konuşmasının ardından havai fişek gösterisi yapıldı, Giresun Belediye Konservatuarı sanatçıları da konser verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

-Yürüyüşten görüntüler

-Konuşma ve detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

HABER KAMERA: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,(DHA)

==============================================

600 metrelik Türk bayraklı fener alayı

Antalya\'nın Kemer İlçesi\'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayında 600 metrelik Türk bayrağı açıldı. Yürüyüş sonunda sanatçı Edip Akbayram konser verdi.

Cumhuriyetin kuruluşunun 94\'üncü yıldönümü dolayısıyla Kemer Belediyesi tarafından fener alayı düzenlendi. Belediye önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı\'na kadar süren fener alayına Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan, Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Gül, eşi Neşe Gül ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fener alayı kapsamında Kaymakam Feslihan ve Başkan Gül\'ün de tutarak yürüdüğü 600 metrelik Türk bayrağı açıldı. Fener alayının sonunda Cumhuriyet Meydanı\'nda havai fişek gösterisi yapıldı. Burada konuşan Belediye Başkanı Mustafa Gül, değerlerin unutulmaması gerektiğini, özellikle cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşların asla unutulmaması gerektiğini söyledi. Başkan Gül, Hep beraber haykıracağız bugün Kemer\'den, \'işte cumhuriyet yıkılmadı, işte cumhuriyet çocukları burada\' diye. \"Biliyorsunuz bugün birçok yerde yağmur yağıyor diye etkinlikler iptal edildi. Yağmur da yağsa, sağanak da olsa, dolu da yağsa, fırtına da olsa kutlayacağız. Ömürboyu ıslanmaktansa bir defa ıslanırız\" dedi. Başkan Gül\'ün konuşmasının ardından sahneye sanatçı Edip Akbayram çıktı. Sevilen şarkılarını meydanı dolduranlarla birlikte seslendiren Edip Akbayram yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Bayrak detay

- Türk bayrağı ve Atatürk detay

- Fener alayı başlangıç detay

- Bayrağı tutan protokol üyeleri detay

- Bayrak detay

- Havai fişek gösterisi

- Cumhuriyet Meydanı bayraklı vatandaşlar detay

- Başkan Gül\'ün sahneye çıkması

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı afişi detay

- Başkan Gül konuşma

- Seyircilerden detay

- Edip Akbayram konseri

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

HABER-KAMERA:Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

===================================================