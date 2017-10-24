DHA YURT BÜLTENİ-1

HAKKARİ\'DE IRAK SINIRINDA HAİN TUZAK: 1 ŞEHİT

1)ŞEHİT ÜSTEĞMEN İÇİN TÖREN

Hakkari\'nin Çukurca ilçesinin karşısında Irak\'ın kuzeyinde sınıra yakın bölgede PKK\'lı teröristler tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki İstikam Üsteğmen Ozan Olgu Köreke için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı\'nda tören düzendi.

Törene Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı. Şehit üsteğmen Köreke\'nin cenazesi tören alanına gelişinin ardından özgeçmişi okundu. Daha sonra şehit Köreke için dua okudu. Duanın ardından Şehit Köreke\'nin cenazesi bir süre askerlerin omuzlarında taşınarak helikoptere konuldu. Törenin ardından şehidin cenazesi memleketi Mersin\'in Tarsus ilçesine uğurlandı.

TARSUS\'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



Şehit olan 27 yaşındaki İstihkam Üsteğmen Ozan Olgu Köreke\'nin Mersin\'in Tarsus İlçesi\'ndeki baba evine ateş düştü.

Operasyon sırasında el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan Üsteğmen Köreke\'nin acı haberi, ilçeye bağlı Yeniömerli Mahallesi\'nde oturan ailesini yasa boğdu. Bolu Komando Tugayı Komutanlığı\'nda görevliyken geçici görevle Çukurcu\'ya gittiği öğrenilen şehit Üsteğmen\'in baba evine giden Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Şevket Can, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Selim Onaran ve İlçe Emniyet müdürü Halis Ünal, anne Aydanur Köreke\'yi teselli etmeye çalıştı. Oğlunun şehit haberi ile yıkılan anne gözyaşlarına boğulurken, alışveriş için pazara giden baba Hüseyin Köreke, karşısında askeri yetkilileri görünce büyük bir acı yaşadı. Şehit Üsteğmen\'in 3 yıllık eşi Esma Köreke\'nin İstanbul\'da olduğu öğrenildi. Acı haberi duyan yakınları ve komşularının akın ettiği şehit babasının evine Türk bayrakları asıldı.

Görüntü Dökümü

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-Törenden görüntü

-Şehidin uğurlanması

-Genel ve detay

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-Şehit Üstteğmen Ozan Olgu Köreke\'nin fotosu

-3 yıl önce evlenen Şehit\'in evlilik fotosu

-Protokol\'ün aileye haber vermeye gelmesi

-Garnizon komutanın koşarak eve girmesi

-Denizci Askerlerin evin girişine koşup eve girişleri kontrole etmeleri

-Apartmanın tabelası

-Evin girişindeki Denizci komutanlar

-112 Acil Ambulansının gelişi ve sağlıkçıların eve çıkışı

-Caddenin araç trafiğine kapatılması

-Apartmanın çatısına çıkan askerlerin dev Türk bayrağını sarkıtmaları

-Aparman sakinin merakla aşağıya bakması

-İtfaiyecilerin elinde bayrak

-Caddede toplanan vatandaşlar

-Şehidin baba ocağının evinin karşına asılan Türk bayrağı

-Semt pazarına giden şehit babası Hüseyin Köreke\'nin eve getirilmesi

-Şehit babasının koluna sağlık müdürü (bayan olan)

-Şehidin babasının dairesinin yanan ışıkları

-Caddeden görüntü

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ-Tolunay DUMAN / HAKKARİ-TARSUS (Mersin), (DHA)

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2)MARDİN\'DE POLİS ARACINA BOMBALI TUZAK



MARDİN\'in Yeşilli İlçesi\'nde PKK\'lı teröristler, yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı, polis aracının geçişi sırasında infilak ettirdi. Aracın geçişinden sonra meydana gelen patlamada hafif şekilde yaralanan 2 polis, olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Olay, dün saat 21.20 sıralarında Yeşilli İlçesi\'nde meydana geldi. İlçede devriye görevi yürüten polis zırhlı aracının geçişi sırasında PKK\'lı teröristler, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Zırhlı aracın geçişinden sonra meydana gelen patlamada 2 polis hafif şekilde yaralandı. Patlamanın ardından bölgeye takviye ekipler ile sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı 2 polis, olay yerine gelen sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi. Patlama nedeniyle Yeşilli karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Yapılan incelemenin ardından karayolunda trafik akışı normale dönerken, çevrede başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinde alınan güvenlik önlemleri

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)

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DİYARBAKIR\' DA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN UZMAN ÇAVUŞ AĞIR YARALANDI\'EK)

3)SALDIRI ANI KAMERALARA BOYLE YANSIDI

Diyarbakır\' ın merkez Yenişehir İlçesi\'nde evinden çıkarken silahlı saldırıya uğrayan uzman çavuşun Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesindeki tedavisi sürerken saldırı anları mobese kameralarına yansıdı

Görüntü Dökümü

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-Mobese kamerasında saldırı anı

Canan ALTINTAŞ-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)-

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4)ANTALYA\'DA BAHÇE KAZISINDA 2 KİŞİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI



ANTALYA\'nın Elmalı İlçesi\'nde bahçede kazı yapıldığı sırada göçük meydana geldi. Kazı yapan 2 kişi toprak altında kalırken, bölgeye sevk edilen ekipler kurtarma çalışması başlattı.

Elmalı\'ya bağlı Bayralar Mahallesi\'nde Şaban Şener, Eşref Malbant ve adı henüz öğrenilemeyen oğlu, Y.Y.\'ye ait bahçede kazma ve kürekle kazı yaparken, saat 22.00 sıralarında göçük meydana geldi. Şaban Şener ve Eşref Malbant üzerlerine yığılan toprağın altında kalırken Malbant\'ın oğlu ise beline bağlı ipe tutunarak kuyudan çıkmayı başardı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Elmalı Belediyesi\'ne bağlı iş makineleriyle jandarma ekipleri bölgeye gelerek göçük altında kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı. Olay yerine gelen Kaymakam Gürbüz Saltaş ve Belediye Başkanı Ak Partili Ümit Öztekin de çalışmaları takip etti.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Antalya\'nın Elmalı İlçesi\'nde bahçede kazı yapıldığı sırada meydana gelen göçükte toprak altında kalan Şaban Şener ile Eşref Nalbant\'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu bulunan Şener ve Nalbant\'ın cenazeleri yaklaşık 14 metre derinlikten çıkarıldı.

Cenazeler toprak altından çıkarılarak halat yardımıyla yukarı taşındıktan sonra otopsi için morga konuldu.

Görüntü Dökümü

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- Kazı yapılan alandan görüntüler

- İş makinesinin çalışması

- Detaylar

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- İtfaiye ekiplerinin cenazeleri bulması

- Genel ve detay

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mehmet AKIN / Elmalı (ANTALYA), (DHA)

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5)HAFRİYAT KAMYONU YAŞLI KADINI EZDİ

MALATYA\'da bir hafriyat kamyonu, önünden geçen yaşlı kadını ezdi. Kadın olay yerinde can verdi.

Kaza, Kernek Mahallesi İpek Caddesi akşam 18.30 sıralarında meydana geldi. 44 LF 838 plakalı Mustafa Zengin yönetimindeki hafriyat kamyonu Kanalboyu Caddesine girmek üzereyken, 62 yaşındaki Fadime Yılmaz karşıdan karşıya geçerken kamyonun altında kaldı. Yılmaz olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza, kamyon şoförünün dikkatsizliğinden dolayı gerçekleştiği belirtildi.

SÜRÜCÜ GÖZLATINA ALINDI

Kazanın ardından kamyon sürücüsü Mustafa Zengin gözaltına alınırken, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Kaza haberini alarak olay yerine gelen Fadime Yılmaz\'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Görgü tanıkları, hafriyat kamyonunun hızla ilerlediğini ve yolun karşısına geçmeye çalışan kadının kamyonun altında kalıp, parçalanarak öldüğünü söylediler. Polis ise olay yerinde bir süre inceleme yaptı. Savcı ve polisin incelemesinden sonra Fadime Yılmaz\'ın cenazesi ambulansla Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin inceleme çalışmalarının ardından kamyon olay yerinden çekildi. Daha sonra yola kapanan trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerine gelen yakınlarından görüntüler

-112 ambülansından görüntü

-Kamyondan detaylar

-Hafriyat kamyonundan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Kalabalıktan görüntü

-Detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: MALATYA, (DHA)

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6)ANNESİNİN YANINA GİTMEK İSTERKEN OTOMOBİL ÇARPTI

KOCAELİ\'nin Darıca İlçesi\'nde, bebek arabasında bulunan çocuğuyla karşıya geçen annenin yanına gitmek isteyen çocuk aniden yola çıkınca otomobil çarptı. Anne, çocuğuna otomobilin çarptığını görünce dövünürken, küçük çocuk ve anne bir otomobile bindirilerek hastaneye götürüldü. Küçük bebeği alan tamirci, bir süre sonra gelen görevliye bebeği teslim etti.

Olay dün öğle saatlerinde, Nenehatun Mahallesi Battalgazi Caddesi\'nde meydana geldi. Bebek arabasında bulunan bebeği ile yolun karşısına geçen 32 yaşındaki Özlem Usanmaz kaldırımda duran 6 yaşındaki oğlu Muhammet Yusuf Usanmaz\'a el işareti yaparak yanına gelmesini istedi. Kaldırımda bulunan küçük çocuk aniden yola fırlayınca hızla gelen 34 BR 3506 plakalı otomobil çarptı. Çocuk çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, anne oğluna otomobilin çarptığı görünce dövünerek oğlunun yanına koştu. Kazayı görenler ve otomobil sürücüsü de çocuğun yanına koştu.Özlem Uslanmaz kucağına aldığı oğlu ile kazayı görerek duran bir sürücünün otomobiline doğru koştu. Bu sırada bir kadın bebek arabasına yönelerek arabayı annenin bulunduğu otomobile doğru getirdi. Olay yerinde bulunan bir kişi bebeği teslim aldı. Darıca Farabi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Bebeği teslim alarak kendi evine götürüp burada eşine teslim eden oto tamircisi Bünyamin Tiritoğlu, \"Bebek arabasını dükkanıma bırakıp, bebeği de hemen yakındaki evime götürerek eşime teslim ettim. Bir süre sonra bir görevli gelerek bebeği alıp hastaneye annesinin yanına götürdü\" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Bünyamin Tiritoğlu ile röp.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: DARICA(Kocaeli), (DHA)

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7)KARACABEY BELEDİYESİ\'Nİ YASA BOĞAN ÖLÜM

BURSA\'nın Karacabey İlçesi\'nde bedensel engelli 28 yaşındaki Emre Özsu, sözleşmeli olarak çalıştığı belediyenin tuvaletinde ölü bulundu.

Karacabey Belediyesi\'nde sözleşmeli olarak çalışan engelli Emre Özsu, ihtiyacını gidermek çin girdiği tuvaletten 20 dakika çıkmayınca çalışma arkadaşları kendisini merak etti. Tuvaletin kapısından seslenilmesine rağmen yanıt alınamayınca kilitli olan kapı çilingir aracılığıyla açıldı. Kapının açılmasıyla Emre Özsu\'nun hareketsiz olduğunu gören çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Servis\'e bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Emre Özsu\'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı haber alarak belediye binasına koşan annesi Filiz Özsu sinir krizi geçirirken, mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Emre Özsu\'nun cenazesi Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi. Öte yandan, Emre Özsu\'nun kalp hastası olduğu ve sabah mesaiye geldiğinde babası tarafından yapılan ebru sanatından oluşan tabloları çalışma arkadaşlarına hediye ettiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Toplu görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)

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8)AİLESİYLE TARTIŞAN GENÇ KIZ BALKONDAN ATLADI

Zonguldak\'ın Ereğli İlçesi\'nde 15 yaşındaki T.A., iddiaya göre ailesiyle tartıştıktan sonra ikinci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kepez Mahallesi Çetin Emeç Caddesindeki 5 katlı binanın 2\'nci katında meydana geldi. T.A., evde babası ve annesiyle tartıştıktan sonra evlerinin balkonundan atladı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten toprak zemine düşen T.A., yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu T.A., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan T.A.\'nın ayaklarında kırıklar meydana geldiği öğrenildi. Anne N.A. kızının önce kendisi ile tartıştığını daha sonra da babası ile tartıştıktan sonra balkondan atladığını söyledi. Kızının psikolojik tedavi gördüğünü anlatan N.A., \"Ben bu yaşıma geldim kızımdan dayak yiyorum. Sürekli dayak yiyorum\" diye konuştu. Baba H.A.\'nın ise kızının balkondan atlamasının ardından evden ayrıldığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-T.A.\'ya sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Annenin olayı anlatması

-Ambulansın gitmesi

-Binadan detay

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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9)ELAZIĞ\'DA NİŞANLISINDAN \"HAYIR\" CEVABI ALAN GENÇ, DEHŞET SAÇTI

ELAZIĞ\'da, tartışma sonucu ayrılmak isteyen nişanlısını ikna çabaları sonuç vermeyen M.K. adlı genç, pombalı tüfekle dehşet saçtı. Çevrede endişe yaratan, ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrası kaçan M.K.\'nın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, bu akşam Üniversite Mahallesi Efeoğlu Sokakta meydana geldi. Yaklaşık bir yıldır M.K ve nişanlısı E.T. arasında çeşitli sebeplerle tartışmalar yaşanmaya başladı. Yaşanan kavgalardan dolayı E.T\'nin ailesi M.K.\'nin ailesine nişanı attıkları haberini verdi. M.K.\'nin ailesi, gençleri barıştırmak için akşam saatlerinde E.T.\'nin evine ziyarete getti. M.K.\'nin tüm çabalarına rağmen genç kız barışmak istemediğini söyledi. Bunun üzerine öfkelenen M.K., evin önününe park ettiği otomobilden pompalı tüfeğini alarak sakak arasında rastgele havaya ateş açtı. Silah sesleri nedeniyle büyük korku yaşayan çevredekiler, polise haber verdi. Şehir magandası M.K. otomobiliyle kaçarak uzaklaşırken, olay yerine Özel Hareket timleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda boş kovan buldu. Ölen yada yaralanan olmayan olaydan sonra polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

-Yerdeki boş kovanlar

-Alınan güvenlik önlemleri

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: ELAZIĞ, (DHA)

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10)ADANA\'DA GENÇ KIZ KOMŞUSUNUN DAMINA DÜŞTÜ



ADANA\'da iki katlı evin damından komşusunun tek katlı evinin damına düşen 15 yaşındaki Ebru D., yaralandı.

Olay, saat 19.15 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Uçak Mahallesi Şakirpaşa Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte iki katlı evlerinin damında bulunan Ebru D., bir anda dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre yükseklikten komşusunun tek katlı evinin damına düştü. Genç kızın yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, damdaki yaralı genç kıza müdahale etmekte güçlük çekince, itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye erleri tarafından damdan indirilen Ebru D., sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulans ile yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Olay yerine gelen vatandaşlar

-Genç kızın kurtarılması

-Ambulansa bindirilmesi

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber :Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA)

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11)CNG TÜPÜ YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ

ANTALYA\'nın Elmalı İlçesi\'nde sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) tüpü yüklü TIR, devrildi. Gaz sızıntısı özel ekipler tarafından önlenirken, yaralanan sürücü hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Elmalı Toptancı Hali kavşağında meydana geldi. Döşemealtı\'ndan yüklediği CNG tüplerini Elmalı\'ya getiren Hüseyin Eryılmaz\'ın kullandığı 34 GH 5453 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürüklenen TIR refüje çarptıktan sonra durabildi. Kazada sürücü Hüseyin Eryılmaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü ambulansla Elmalı Devlet Hastanesi götürüldü. Kaza sonrası TIR\'daki bazı CNG tüplerinden sızıntı başladı. İtfaiye ve polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı tüplerdeki sızıntı Antalya\'dan gelen firma görevlileri tarafından müdahale edilerek giderildi.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntüler

- Devrilen TIR\'dan görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

HABER- KAMERA: Mehmet AKIN/ELMALI, (DHA)

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12)ALÜMİNYUM FABRİKASINDA YANGIN: 2 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ



KONYA\'da alüminyum fabrikasında belirlenemeyen nedenle çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, bugün 22.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi 3\'üncü Organize Sanayi Bölgesi 3\'üncü Sokaktaki bir alüminyum fabrikasında meydana geldi. Fabrikada makinaların bulunduğu bölümde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kauçuklara sıçraması sonucu hızla yayılan yangını fark eden işçilerden Süleyman Karataş ve Emrah Biçer, itfaiyeye haber verirken kendi çabalarıyla da müdahale etmek istedi. Ancak yoğun dumandan etkilenen Karataş ve Biçer, olay yerine gelen ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Fabrika içinden detay

- İtfaiyenin müdahalesi

- Genel ve detay

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



Haber-Kamera: İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)

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13)CAM İŞÇİLERİ YÜRÜYÜŞ EYLEMİ BİTİRDİ, BUGÜN İSTANBUL\'A GİDECEKLER

KIRKLARELİ\'nin Lüleburgaz İlçesi\'nde de işten çıkarıldıktan sonra valilik yasağı üzerinde yürüyüşlerini durdurup bir akaryakıt istasyonunda bekleyen 90 cam işçisi ve yakınlarının eylemi sona erdi. İşçiler adına konuşan Aydın Şahin, fabrika yönetiminin kendilerine Eskişehir fabrikası için teklifte bulunduğunu ifade ederek, \"Yönetim Eskişehir fabrikası için başvurup yapmamızı ve taleplerinizi değerlendireceklerini söyledi. Biz eylemi burada sonlandırıyoruz. Bugün otobüslerle İstanbul Tuzla\'da genel merkeze gideceğiz\" dedi.

Lüleburgaz\'ın Büyükkarıştıran Beldesi\'nde kurulu bulunan Paşabahçe Kırklareli Cam Fabrikası\'nda çalışan 90 işçi, fırının kapatılması işten çıkarıldı. Lüleburgaz\'da 17 gün hak arayışında bulunan işçiler sonuç alamayınca Cuma günü kendilerine destek veren aileleri ve sendikacılarla toplam 120 kişi ile Şişecam\'ın İstanbul Tuzla\'daki genel merkezine yürüyüş başlattı. Ancak Kırklareli Valiliği yürüyüşü yasakladı. Bunun üzerine işçiler, geçen Cumartesi gecesi Lüleburgaz İlçesi\'nde bir akaryakıt istasyonunda bekleme kararı aldı. İki gündür akaryakıt istasyonunda duran işçileri için jandarma ve çevik kuvvet ekipleri de geniş güvenlik tedbirleri aldı. İşçiler, Şişacam Fabrikası yönetiminin kendileri için düzenleyeceği toplantı sonucunu bekledi. Yönetim, eylem yapan işçilere Eskişehir fabrikasında çalışmak için başvuru yapmalarını, uygun görecekleri kişileri yeniden işe alacaklarını bildirdi. Bunu kabul etmeyen işçiler, akaryakıt istasyonundaki bekleyişlerini tamamlayıp Lüleburgaz\'a dönme kararı aldı. Oturdukları masaları ve sandalyeleri toplayan işçiler otobüslerle ilçeye döndü. İşçiler adına konuşan Aydın Şahin, fabrikanın teklifini kabul etmediklerini ve bugün otobüslerle İstanbul Tuzla\'ya giderek fabrika genel merkezi önünde basın açıklama yapacaklarını söyledi. Şahin, \"En başından beri söylemiştik, hiç bir şekilde muhatap alınmıyorduk. 17 günün sonucunda bir yürüyüşe başladık. Yürüyüşümüzün niyetini daha önce de paylaşmıştık. Sesimizi daha yüksek şekilde Şişecam\'a duyurmak için yürüyüş başlattık. Bu yürüyüşün ikinci gününde engelleme ile karşılaştık. Bu engelleme esnasında da Şişecam yönetim kurulunun üst düzey bizimle ilgili olarak bir görüşme yapacağına ilişkin bilgi aldık. Ve o toplantının sonucunu beklemeye başladık. O toplantının sonucu saat 17.00\"ye doğru bizlere geldi. Yine aynı katı ve dayatmaca tutumlarını devam ettirdikleri Eskişehir\'e gitmemiz konusunda başvuruların değerlendirme konusunda bir teklif bu. Daha önce uygulanan teşvik işten ayrılmak için artı ücret teklifini yenilediler. Halen 90\'da 90 garantisi bile yok. Bizde bu sebeple arkadaşlarımız ile son değerlendirmeyi yaptık. Lüleburgaz\'dan çıkışımızda olduğu gibi iş, aş, adalet sloganıyla İstanbul Tuzla\'yı hedef koymuştuk. Şişecam Genel Merkezi\'nin önünde, bunu orada gerçekleştirmek için bugün bütün dostlarımız ve çocuklarımızla, bize destek olan herkesle birlikte otobüslerle Tuzla\'ya harekete geçiyoruz. Saat 12.30\'da bu taleplerimizi dile getiren bir açıklamamız olacaktır. Eğer olursa işverenimizi tekrar muhatap alırsak, iletmek istiyoruz\" şeklinde konuştu.

OTOBÜSLE GİDECEKLER

İşten çıkarılan 90 işçi, bugün Kırklareli\'nin Lüleburgaz İlçesi\'nden otobüslerle İstanbul\'a gideceklerini belirtirken, akaryakıt istasyonundaki güvenlik güçleri de toplanarak alandan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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İşçilerin bekleyişi

Jandarmanın güvenlik önlemi

İşçilere yemek dağıtımı

İşçilerin yemek yemesi

Şahin\'in konuşması

İşçilerin bir kısmını ayrılması

Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Mehmet YİRUN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),(DHA)

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14)BODRUM\'DA 4 HEKTAR MAKİLİK ALAN YANDI

MUĞLA\'NIN Bodrum İlçesi\'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenden çıkan yangında 4 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, akşam saatlerinde Akyarlar Mahallesi\'nde bulunan Termera Yaylası\'ndaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenden çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Yükselen dumanları gören çevredekiler durum itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çevre 5 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği 3 saatlik çalışmayla alevler kontrol altına alınırken, yaklaşık 4 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Ekiplerin müdahalesinden görüntü

- Alevlerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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15)MANİSA\'DA ORMAN YANGINI



MANİSA\'nın Yunusemre İlçesi\'ndeki ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Yuntdağı Bölgesi\'nde bulunan Avdal Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangınç çıktı. Bölgedeki alevler gören çevredekiler durum itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 15 arazöz, 6 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Alevler yaklaşık 3 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınırken, yaklaşık 2 hektarlık alan alevlerden zarar gördü. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Yangından görüntü

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Genel ve detay

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber -Kamera: İlker KILIÇASLAN / Manisa, (DHA)

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16)ESKİŞEHİR\'DE MASAJ SALONUNDA KURUSIKI TABANCALI KAVGA

Eskişehir\'de bir masaj salonu çalışanı Yasemin S.\'nin ailesi ile erkek arkadaşı arasında çıkan kavga çıktı. Kuru sıkı tabancanın ateşlendiği kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, 6 kişi de gözaltına alındı.

Olay akşam saatlerinde Hoşnudiye Mahallesi Nayman Sokak\'ta meydana geldi. Bir masaj salonunda çalışan 24 yaşındaki Yasemin S.\'yi işyerinden almaya gelen ailesi ile erkek arkadaşı Volkan G. arasında tartışma çıktı. Sokakta devam eden tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Volkan G. yanında taşıdığı kurusıkı tabancayı çıkartarak 4 el ateş etti. Yasemin S.\'nin yakınları da Volkan G.\'ye saldırdı. Kavgaya olay yerine gelen polis ekipleri müdahalede bulundu. Hafif şekilde yaralanan Volkan G. ile Yasemin S.\'nin bir yakını olan kadın ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri olaya kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kavganın olduğu sokakta bir kadının ağlaması ve yanındaki kadının onu sakinleştirmeye çalışması,

-Polis ekiplerinin görüntüsü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)

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17)ÜLKEYİ DOLAŞIP CAMİLERİ SOYAN HIRSIZ KAMERAYA YAKALANDI

DENİZLİ\'de inşaat halindeki caminin yapımı için cemaat tarafından bağışlanan 12 bin lira parayı çalan K.E., güvenlik kamerasınca görüntülendi. İstanbul\'da bir otelde yakalanan K.E.\'nin Bursa, Kocaeli, Bilecik ve Malatya olmak üzere 7 ayrı camiden hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Hırsızlık olayı, geçen 14 Ekim\'de, Pelitlibağ Mahallesi İstiklal Caddesi\'ndeki Allı Camii\'nde meydana geldi. Sabah namazının ardından cemaatin dağılmasını bekleyen K.E., camideki güvenlik kameralarına aldırış etmeden ibadethaneye girdi. Üst bölümü ve dışı inşaat halindeki caminin alt katına giren K.E., önce içerideki bağış kutusunu tornavidayla kırıp açtı. Bozuk paraları alan K.E., daha sonra cami içindeki Allı Cami Yaptırma Derneği\'nin odasının kapısını kırıp girdi. Odanın içindeki bağış paralarının bulunduğu kilitli dolabı kıran K.E., camide çalışan inşaat işçilerine verilmek üzere hazırlanan 12 bin lira parayı aldı. Odadan çıkan K.E., elindeki paraları poşete koyduktan sonra camiden ayrıldı. K.E.\'nin camiye girmesi, dolabı kırması caminin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Camiden hırsızlık olduğu fark eden görevliler durumu, polise haber verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kameralardan hırsızlık olayını K.E.\'nin yaptığını belirledi. K.E.\'nin yerini belirleyen polis, İstanbul\'da kaldığı bir otelde çaldığı paralarla birlikte yakaladı. Denizli\'ye getirilen K.E., sevk edildiği adliyede tutuklandı. K.E.\'nin Türkiye\'yi dolaşıp, camilerden hırsızlık yaptığını belirledi. Soruşturma kapsamında K.E.\'nin en son Bursa, Kocaeli, Bilecik ve Malatya\'da 7 ayrı camiden hırsızlık yaptığını tespit edildiği kaydedildi. K.E.\'nin üzerinde bulunan 7 bin 650 para ise en son hırsızlık yaptığı Allı Camiye teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamerasında hırsızın camiye girmesi

- Yardım kutusunu kırıp açması

- Odaya girmesi

- Paraları poşete koyması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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18)ÇARŞI VAN GURUBU 2011 DEPREMİNİ UNUTMADI

BEŞİKTAŞ\'ın taraftar gruplarından olan ÇARŞI, 2011 yılında Van ve Erciş\'te meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşları andı.

Çarşı Van Gurubu, 2011 yılında yaşanan depremde hayatını kaybedenleri anmak üzere Eski Belediye Binası önünde toplandı, burada açıklama yapan grup ellerinde Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabirleri Sabahattin Yılmaz ve Cem Emir ile Japon yardım gönüllüsü Doktor Atsushi Miyazaki, depremin simgesi haline gelen 13 yaşındaki Yunus Geray ile depremde ölen diğer vatandaşların fotoğraflarını taşıyarak yürüdü. Grup, daha sonra ölenleri anmak için 9 Kasım 2011 tarihinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayram Oteli önüne karanfil bıraktı. Grubun Van Temsilcisi Gani Acar, 2011 yılında yaşanan depremde 644 vatandaşın hayatını kaybettiğini, iki yıkıcı büyük depremin acılarının, aradan geçen 6 yıla rağmen hala yüreklerdeki tazeliğini koruduğunu söyledi. Acar \"23 Ekim ve 9 Kasım depremlerinde Van halkı ve dünya halklarının derin bir acı yaşadı. Üzücü ve yıkıcı iki depremin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen, depremin acısını ve izlerini hala hissettiriyor olması üzücü bir durum. Bizler Çarşı Van Grubu olarak o üzücü ve yıkıcı günlerin bir daha yaşanmamasını umut ediyor, depremde yaşamını yitirenler anıyoruz\" dedi. Çarşı Van Gurubuna Van Büyükşehir Belediye Spor taraftarları ve vatandaşlar da destek verdi.

Görüntü Dökümü

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-Çarşı grubunu eski belediye binası önünde toplanması

-Saygı duruşunda bulunmaları

-Çarşı Van grubu temsilcisi Gani Acar\'ın açıklaması

-Depremde ölenler için fatiha okumaları

-Van\'daki ikinci büyük depremde yıkılan eski Bayram otelinin olduğu yere karanfil bırakmaları

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Arif KARAKAŞ / VAN,(DHA)

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