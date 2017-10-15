DHA YURT BÜLTENİ-1

Çatışmada yaralanan 2 ÖSO askeri Kilis\'e getirildi



SURİYE\'nin Halep kentine bağlı El Bab-Membiç kırsalında PYD\'li teröristlerle girdikleri çatışmada yaralanan Özgür Suriye Ordusu\'nun (ÖSO) 2 askeri, tedavi için Kilis\'e getirildi.

Dün akşam saatlerinde El Bab-Membiç kırsalında PYD\'li teröristlerle ÖSO askerleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan 2 ÖSO askeri, El Bab üzerinden Kilis\'in Elbeyli İlçesi Çobanbey Sınır Kapısı\'na getirildi. Burada 2 ayrı ambulans ile Kilis Devlet Hastanesi\'ne getirilen yaralılar, acil serviste tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ambulasın gelişi

- Yaralıların indirilişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU /KİLİS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Beton dökülürken iskele çöktü; 7 işçi yaralandı



ANTALYA\'da bir alışveriş ve kültür merkezinin inşaatında beton dökülürken iskelede çökme meydana geldi. Olayda, 7 işçi yaralandı.

Olay, dün gece saat 22.40 sıralarında Muratpaşa İlçesi Çaybaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir alışveriş ve kültür merkezinin inşaatındaki örümcek iskelede beton dökümü sırasında çökme oldu. Olayda 7 işçi hafif yaralandı. İnşaat alanına itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kentteki çeşitli hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İskelelerin altında işçi bulunabileceği ihtimali üzerine UMKE ve AFAD ekipleri de bir süre arama yaptı. Ancak olumsuz bir duruma rastlanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İnşaat alanından görüntü

- Polisten görüntü

- İtfaiye araçları

- Bekleyen insanlar

- Vatandaşlarla röp.

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI-Mehmet KILIÇASLAN /ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kadınlar evde yemek yerken zemin çöktü: 3 yaralı



KONYA\'da tek katli müstakil evin salonunda 3 kadın yer sofrasında yemek yerken, zemin çöktü. Hafif yaralanan kadınları, mahsur kaldıkları yerden AFAD ekipleri kurtardı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Selim Sultan Mahallesi Altıpınar Sokak\'ta meydana geldi. Cesur Göçer\'e ait tek katlı müstakil evin salonunda Esma Göçer (65), Selver Cesur (42) ve Rabia Cesur (38) yer sofrasında yemek yerken zemin çöktü. Betonla birlikte 3 kadın, bodrum kata düştü. Hafif yaralanan 3 kadının yardımına, gürültüyü duyan yakınları koşup, yardım çağırdı.

Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, zemin katta mahsur kalan kadınları, kurtardı. Kadınlar, ambulanslarla Meram Eğitim ve Uygulama Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Göçükten ve AFAD ekiplerinden detay

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ /KONYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Oğlunu bacağından vurup, intihara kalkıştı



ANTALYA\'da 72 yaşındaki Kaptan Atmaca, şizofreni tedavisi gören oğlu 30 yaşındaki İbrahim Aydın Atmaca\'yı bacağından vurduktan sonra aynı tabancayla başına ateş ederek intihara kalkıştı. Yaralanan baba- oğul, hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Konyaaltı İlçesi Liman Mahallesi 262 Sokak\'taki 5 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden emekli Kaptan Atmaca ile şizofreni tedavisi gören oğlu İbrahim Aydın Atmaca arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Kaptan Atamaca, oğlunu tabancayla bacağından vurdu. Yaralı halde evden çıkan İbrahim Aydın Atmaca, çevredeki bir dükkana girerek yardım istedi. Dükkan sahibinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği İbrahim Aydın Atamaca, ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, kendisini evine kilitleyen Kaptan Atmaca\'ya teslim olması için çağrıda bulundu. Atmaca tüm çağrılara karşın, kapıyı açmayınca, olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Balkondan eve giren ekipler, Kaptan Atmaca\'yı yerde yaralı halde yatarken buldu. Kendisini başından vurduğu belirlenen Kaptan Atmaca, evin önünde bekletilen ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Kaptan Atmaca\'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polisin balkondan eve girmesi

- Polisin inceleme yapması

- Sağlık ekiplerinden detay

- Sağlık ekiplerinin Kaptan Atmaca\'yı çıkarması

- Kaptan Atmaca\'dan görüntü

- Polis detay

- Ambulansın gitmesi

- İbrahin Aydın Atmaca\'nın fotosu

- Özel haerakat polisinden detay

Kaset Durumu: Link geçildi

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI /ANTALYA,(DHA)

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Sapanca\'da kaza: 1 ölü, 6 yaralı



SAKARYA\'nın Sapanca İlçesi\'nde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 18 yaşındaki Yusuf Avcı öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, ilçenin Sakarya Caddesi\'nde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden Bedri Irmak (65) yönetimindeki 54 E 0905 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yusuf Avcı yönetimindeki 41 KV 640 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Yusuf Avcı ile yanındaki Murat Avcı (19), Cihat Şahin (16), Yunus Emre Gümüş (15) ve Muhammet Emir Aktaş (15) ile diğer araç sürücüsü Bedri Irmak ve eşi Necla Irmak (55) yaralandı. Araçta sıkışan Yusuf Avcı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca İtfaiye Amirliği\'ne bağlı ekipler tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi, Toyotasa İlk Yardım Hastanesi ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yusuf Avcı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntüler

Kurtarma çalışmaları

Yaralılardan görüntüler

Haber-Kamera: İsa ÇİÇEK /SAPANCA(Sakarya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kamyonu devrilmekten iş makineleri kurtardı



ADAPAZARI\'nda yol çalışması için parke taşı taşıyan kamyon çamura saplanınca, binanın üzerine devrilme tehlikesi oluştu. İş makinelerinin kovalarıyla destek olduğu kamyonun devrilmesi engellendi.

Olay, Adapazarı Maltepe Mahallesi Öner Sokak\'ta meydana geldi. Adapazarı Belediyesi\'ne ait kamyon, yol çalışmalarının yapıldığı sokağa parke taşı getirdi. Çamura saplanan kamyon yan yatmaya başlayınca, yol çalışmasında görev alan iş makineleri kovalarıyla kamyonun damperine destek verdi. Damperdeki parke taşları boşaltılarak, kamyonun hareket etmesi sağlandı.

Kamyonun yan yattığı yerin hemen yanındaki evde yaşayan Kezban Burma, \"Korktum, evin üzerinde doğru gelecek diye. Bir de bana oradan çekil diyor. Öbür tarafa git, devrilirse size zarar gelmesin diyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Devrilmek üzere olan kamyonun boşaltılması

Binadakilerin görüntüsü

Kamyonun çekilmesi

Ev sahibi ile röportaj

Detaylar

Haber-Kamera: ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Güvenlik korucusu intihar etti



ADIYAMAN\'ın Çelikhan İlçesi\'nde, güvenlik korucusu 60 yaşındaki Abdullah Yaman, tabanca ile intihar etti.

Olay, öğleden sonra Fatih Köyü\'nde meydana geldi. Köyde güvenlik korucusu Abdullah Yaman, yalnız olduğu evinde tabanca ile intihar etti. Eve gelen yakınlarının kanlar içerisinde bulduğu Yaman\'ın öldüğü belirlendi. Jandarmanın incelemesinin ardından Yaman\'ın cesedi otopsi için hastane morguna gönderildi. Yaman\'ın intihar sebebi araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastane morgu

- Morg önündeki kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN /ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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TOKİ\'nin Ayder için \'Arama konferansı\' başladı

BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Rize\'nin ünlü Ayder Yaylası\'nda uygulayacağı Kentsel Dönüşüm Projesi için görüşleri almak üzere 2 gün sürecek Arama Konferansı\'na başladı.

Ayder Yaylasında açık alanda gerçekleştirilen Arama Konferansı\'na kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve yöre insanları katıldı. Proje Koordinatörü Hakan Açıl, Ayder Yaylasının sürdürülebilir ve gelecek nesillere aktarılabilecek bir konuma getirilmesinin amaçlandığını belirterek plansız ve programsız gelişen Ayder\'in yavaş yavaş eriyen ve yok olan noktaya geldiğini söyledi. Açıl, \"TOKİ yapacağı çalışmalarla Ayder yeniden eski güzelliğine ve yöresel mimarisine kavuşacak. Yayla dünya turizmine hitap ederek Türkiye\'yi tanıtacak noktaya gelecek\" dedi.

TOKİ Kentsel Yenileme Daire Başkanı Gürol Konyalıoğlu da 5 bakanlıkla birlikte valilik ve ilçe belediye başkanlığının Ayder Yaylası\'nın yıpranan ve kaybolan niteliğini yeniden bölgenin eski kimliğine ve yöresel hassasiyetine kavuşturabilmek için ortak bir çalışma yürüttüğü söyledi, kimsenin endişe duymamasını istedi.

\"İMAR PLANI VARDI DA BİZMİ UYMADIK?\"

Arama Konferansı\'nda Ayder Yaylasında tesis işleten vatandaşlar da söz aldı. Dursun Dalga adlı işletmeci yaylada yıllardır İmar Planı yapılmayışını eleştirdi ve şöyle dedi:

\"İmar planı vardı da biz mi uymadık. Bu görünen yeşil alanları koruyarak malımızı, mülkümüzü, paramızı buraya yatırtarak Ayder\'i bugüne getirdik. Hiçbir belediye başkanı imar planlarını yapmadı. Hep vatandaş mı suçlu? Buradan başka gidecek bir yerimiz yokö diyerek kentsel dönüşümle mağdur olmak istemediklerini söyledi.

Meryem Çolak ise Ayder Yaylasında yapılmak istenenle ilgili yetkili ağızlardan bilgilendirilmek istendiklerini belirterek \"Biz Ayder\'in sahibiyiz. Atalarımız Ayder\'i bize emanet etmiş. Bizden başka kimse Ayder\'e sahip çıkamaz. TOKİ\'ye karşı değiliz. Ama ne yapılacağını bilmek istiyoruzö dedi.

Arama Konferansı yarın yapılacak toplantı ile sona erecek.

5 AYRI KORUMA KARARI VARDI

Çamlıhemşin İlçesi\'nde bulunan Ayder Yaylası, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile \'Turizm Merkezi\' ilan edildi. Aynı zamanda belediye mücavir alanı olan ve doğal güzelliği ile öne çıkan yaylada bu tarihten sonra gelişigüzel yapılaşma başladı. 1994 yılında Milli Park, 1998 yılında ise Doğal SİT Alanı ilan edilerek koruma altına alınan Ayder, 2006 yılında da Bakanlar Kurulu Kararıyla, \'Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi\' ilan edildi. 1998 yılında Doğal SİT Alanı ilan edilen yayla için yasaya göre valilik tarafından 2 yıl içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planı oluşturulması gerekiyordu. Ancak, aradan 19 yıl geçmesine rağmen yayla için imar planları hazırlanmadı.

CUMHURBAŞKANI\'NDAN AYDER TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize ziyareti sırasında Ayder Yaylası\'nın bozulan doğal güzelliğine dikkat çekmiş ve \"Allah\'ın bize verdiği Ayder bambaşka, ama biz Ayder\'i kirlettik rezil ettik\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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Ayder detayları

Konferans detayları

Yetkililerin konuşması

Vatandaşların söz alması

Detaylar

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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