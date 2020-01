DHA YURT BÜLTENİ-1

1)SURİYE SINIRINA ASKERİ ARAÇ SEVKİYATI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'nin İdlib kenti karşısındaki Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'ne askeri araç sevkiyatı yapıldı.Diğer illerden yola çıkan askeri araçlar, konvoy eşliğinde İskenderun\'dan geçip, Reyhanlı İlçesi\'ne ulaştı. Aralarında mühimmat yüklü araçların da bulunduğu askeri konvoy, Oğulpınar Sınır Karakolu\'na gitti.

TANKLAR SINIRA YERLEŞTİRİLDİ

Batı illerinden Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'ne bugün gönderilen 15 tank, Oğulpınar Karakolu ile sınıra örülen duvar arasına konuşlandırıldı. Gece karanlığında namluluları Suriye\'yi görecek şekilde yerleştirilen tanklar, bölgede hareketli saatler yaşattı.

İDLİB\'E GİRİLDİ İDDİASI

Türk Silahlı Kuvetleri\'nin çatışmasızlık bölgesinde 8 Ekim tarihinde gözlem noklarını tesbit etmek amacıyla keşif faaliyetleri başlatmasının ardından, bu gece ise sınıra yapılan askeri sevkiyat hareketliliği ile birlikte sınırda konuşlu olan başta istihkam ve makanize birliklerinin sınırı geçerek oluşturulan gözlem noktalarına intikal ettirildikleri öne sürüldü. Ancak konu ile ilgili resmi kaynaklardan bir açıklama yapılmadı. Bölgede çekildiği belirtilen ve sosyal medyada yer alan görüntülerde iddiaya göre bazı birliklerin sınırı geçerek İdlip çatışmasızlık bölgesinde keşif faaliyetleri sonucu oluşturulan gözlem noktalarına intikak ettikleri belirtildi.

AKŞENER ALLAH EVLATLARIMIZI KORUSUN

Bu arada Meral Akşener, konu ile ilgili sosyal medyadan Türk Bayrağı ile birlikte yaptığı paylaşımda Özel Kuvvetler\'in İdlib\'e girdiğini belirterek, Özel Kuvvetlerimiz İdlib\'e girdi. Allah evlatlarımızı korusun, kayıpsız evlerine dönmeyi nasip etsin. ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA AÇIKLANDI

Bu arada gazeteci Nevzat Çiçek, CNN TÜRK\'te katıldığı canlı yayında Türk askerinin İdlib\'e girdiğini söyledi. Çiçek, İdlib\'e giren Özell Kuvetler askeri sayısının 80 civarında olduğunu ve 40 askerin daha gireceğini ifade etti. Askerlerle birlikte 12 zırhlı aracın da İdlib\'e giriş yaptığını belirtti. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ise İdlib\'e giriş saatini 22.15 olarak açıkladı.

TÜRK ASKERİ İDLİB\' TE SEVİNÇLE KARŞILANDI

Astana anlaşması kapsamında İdlib\' te oluşturulucak çatışmazlık bölgesine geçiş yapan bir gurup türk askeri Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı. 8 Ekim de bordo berelilerin ulaştığı ve gözlem yaptığı bölgeye geçiş yapan tanklar, askeri araç ve iş makinalarını alkışlayarak karşılayan Suriyeiler \"Çok yaşa Türk askeri\" diye slogan attı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Askeri araçların ve iş makinalarının geçişi

-Suriyelilerin sevinç gösterileri

Görüntü Dökümü

----------------

-Yolda ilerleyen askeri araçlar

-Genel ve detay

-----------

(EK)

-Sınırdaki askeri hareketlilikle ilgili sosyal medya görüntüleri

Haber-Kamera: REYHANLI(Hatay),(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

==================================================

Kız kaçırma kavgası: 2 sivil öldü, 1 polis şehit, 1 polis ve öğrenci yaralı (EK)

2)ŞEHİT BABASI ACI HABERİ ALINCA YERE YIĞILDI

Kahramankazan İlçesi\'nde dün 1 kişinin yaşamını yitirdiği kız kaçırma kavgasının ardından gözaltına alınıp, sorgusu sırasında rahatsızlanan şüpheliye refakat ederken hastanede silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Muhhammet Uz’un yakınları, yaşadıkları Aksaray\'dan ilçeye getirildi.Baba Mustafa Uz’a, oğlunun evinin önünde, şahadet haberi verildi. Acı haberi duyan baba Uz, fenalık geçirdi. Yere yığılan Mustafa Uz\'a, hazır bekletilen sağlık ekipleri müdahale etti. Acılı anne Ümmügülsüm Uz ve şehidin amcaları Mevlüt ve Mahmut ile yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Bu arada Şehit Uz’un ağabeyi Adem Uz da acı haberi hastanenin karşısında işlettiği büfede aldı.

2 GÜN ÖNCE BÜYÜKBABASINI KAYBETMİŞ

Şehit Muhammet Uz’un Atatürk Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi’ndeki evinin bulunduğu apartmana Türk bayrakları asıldı. Kahramankazan Belediyesi taziye çadırı kurdu. İki gün önce de büyükbabasını kaybeden şehit Muhhamet Uz, yarın Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenecek törenin ardından Aksaray’ın Eskil İlçesi Güneşli Köyü Çağlak Yaylası\'nda defnedileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Şehit evinin önüne getirilen baba amcasının fenalaşması

-Ambulansa götürülmesi

-Evinin önünden detay görüntüler

Haber-Kamera: KAHRAMANKAZAN(Ankara),(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

=======================================

3)ADANA MERKEZLİ 6 İLDE HAVA DESTEKLİ PKK OPERASYONU: 34 GÖZALTI

ADANA merkezli 6 ilde PKK terör örgütü adına faaliyet gösteren kişilere yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda, 14\'ü kadın biri çocuk 34 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK adına çeşitli faaliyetlerde bulunan kişilerin adreslerini tespit eden Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti operasyon düzenledi. Adana merkezli İstanbul, Gaziantep, Ankara, Şanlıurfa ve Şırnak\'ta çok sayıda eve baskın düzenleyen TEM ekiplerine Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubelerinden de çok sayıda polis ve helikopter destek verdi. Evlerde yapılan aramalarda 14\'ü kadın biri çocuk 34 kişi gözaltına alındı. Adana\'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülürken diğer illerde gözaltına alınanların ise aynı gün içinde Adana\'ya getirileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü\'nden çıkışı

- Polis araçlarının baskın yapılacak noktaya gidişi

- Polislerin baskın yapılan eve girmesi

- Özel Harekât polislerinin sokak başların güvenlik önlemi alması

- TOMA\'dan görüntü

- Adli tıp biriminin dış görüntüsü

- Zanlıların sağlık kontrolüne getirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

=======================================

4)ÜZERİNE BENZİN DÖKÜP KENDİNİ YAKTI



EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 69 yaşındaki Müzeyyen M., ahırda üzerine benzin döküp, kendisini ateşe verdi. Ağır yaralanan Müzeyyen M., hastanede tedaviye alındı. Olay, ilçeye bağlı Beyköy\'de meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü iddia edilen Müzeyyen M., evinin bahçesindeki ahırda üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Alevler içerisinde kalan Müzeyyen M.\'nin yardımına komşuları koştu. Müdahale edip alevleri söndüren komşuları sağlık ekiplerine haber verdi.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan Müzeyyen M., Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Müzeyyen M.\'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Edirne\'nin Keşan İlçesi\'ne bağlı Beyköy\'de evinin bahçesindeki ahırda üzerine benzin döküp, kendisini ateşe veren Müzeyyen M., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Müzeyyen M.\'nin cesedi, hastane morgunda nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Yanan kadının ambulanstan indirilmesi

-Hastaneye girişi

-Hastane önü genel gör.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL /KEŞAN(Edirne),(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

=========================================

Kahramanmaraş\'ta FETÖ\'den 9 tutuklama (2)

5)TUTUKLU SAYISI 14\'E CIKTI

Kahramanmaraş\'ta, 9 kişinin tutuklandığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) \'Mahrem asker ve polis yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan diğer 10 şüpheli de sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5\'i mahkemece tutuklanırken, 5\'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Bu tutuklamalarla birlikte aynı operasyonda tutuklananların sayısı 14\'e çıktı.

\"DARBE GECESİ DUA TELKİNİ\"

FETÖ\'nün emniyet ve TSK\'ya sızması için küçük yaşta ağlarına düşürdükleri çocukları sistematik ve planlı toplantılar yapıp birebir ilgilenerek sadece kendilerine itaat etmeleri sağlanarak örgüt üyesi yaptıkları öne sürülen şüphelilerin sorgulamalarında suçlarını itiraf ettkleri belirtildi. Şüphelilerin örgüt içinde kod adı ile mahrem bir şekilde faaliyet göstererek asker ve polis okuluna sızdırdıkları kişileri meslek hayatları boyunca takip altında tuttukları ve bu kişileri daha sonra birbirlerine devrederek örgütle bağlarının kesilmesinin önüne geçildiği iddia edildi. Ayrıca birçoğunda örgütün gizli haberleşme programı olduğu ortaya çıkan şüphelilerden birinin darbe gecesinde bir mahrem yönetici tarafından dua etmesi telkininde bulunduğunu itiraf ettiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Şüphelilerin hastaneye götürülmeleri

- Şüphelilerin minibüse bindirilmeleri

- Minibüsün hastaneden ayrılması

- Hastane önü

Haber-Kamera: Ömer KOÇ /KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

===========================================

6)OTOMOBİLDE RUHSATSIZ 14 TABANCA ELE GEÇTİ



ŞANLIURFA\'da polisin, otomobilde yaptığı aramada, ruhsatsız 14 tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa-Mardin karayolunda uygulama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, sevkiyatın yapılacağı plakası açıklanmayan otomobili tespit etti. Polis ekipleri, takibe alınan otomobili, kent merkezi girişinde düzenlediği operasyonla durdurdu. Yapılan aramada, otomobilin özel bölmelerine zulalanmış ruhsatsız 14 tabanca ele geçirildi. Silahlara el koyan polis, otomobilde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Kazaya karışan öğrenci servisi

- Yaralı öğrenciler ambulansa taşınması

- Olay yerinde çalışma yapan ekipler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL /ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

======================================

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU, DENİZLİ\'DE (EK)

7)BİR DİZİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli\'de Lavin Otel\'de işadamları ve sanayicilerle yaptığı toplantının ardından bir süredir rahatsız olan eski bakanlardan Mehmet Kocabatmaz\'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu\'nun, Kocabatmaz\'ın evine girerken ayakkabılarını çıkartıp, terlik giydiği görüldü. Kılıçdaroğlu ardından geçen salı günü yaşamını yitiren Denizli\'nin eski baro başkanlarından İsmet Kayhan\'ın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, ziyaretlerin ardından Topraklık Mahallesi\'nde satın alınarak tadilatı yapılan partisinin 7 katlı il başkanlığı binasının açılışına katıldı. Yaklaşık 1500 partilinin yanı sıra bölge milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarını da katıldığı açılışta konuşan Kılıçdaroğlu, bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı eleştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, \"Herkesle kavgalı bir Türkiye, umut yaratmaz. Herkesle kavgalı bir Türkiye olmaz. Türkiye\'yi dünyada saygılı kılan bir kişi var onun adı; Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Herkesle barış, huzur içinde olmalıyız. Hiçbir ülkeyi dost veya düşman diye ayırmayacağız. Öncelikle kendi ülkemizin çıkarlarını düşüneceğiz\" dedi.

SEÇİMLER İÇİN ÇALIŞMA ÇAĞRISI

Kılıçdaroğlu, seçimlerde kadınlardan ve erkeklerden çok çalışmalarını istedi. Türkiye\'nin huzurlu olduğu, demokrasinin yerleştiği bir bir ülke için hep birlikte çalışacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, \"Hanımlar size hiçbir sözüm yok. 2019\'da bir seçim var. Bu seçimlerde iki şey olacak. Bir tek adam rejiminden yana olanlar, iki demokrasiden yana olanlar. Demokrasiden yanayız. Demokratik hak kadar güzel bir şey yok. Bir aile de demokrasi içinde olur, kararlar birlikte alınır. Bir ailede demokrasi varsa, mahallede vardır, mahallede varsa, ilde vardır, ilde varsa, memlekette vardır. Demokrasinin bu ülkeye gelmesi ve kesinleşmesi için güvendiğim kesim kadınlardır. Kadınlar, 2019 seçimlerinde nerede yaşarsanız yaşayın, demokrasiyi hep birlikte savunacaksınız. Size sözüm söz, kadınlar mücadele ettikçe bütün ruhumla kadınların yanında olacağım\" diye konuştu.

ERKEKLERE DE SESLENDİ

Erkeklere de seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Beylere de sözümüz var. Bu ülkenin güzel insanları çalışıp, alın teri döküyorsunuz. Kiminiz işçi, kiminiz memur, kiminiz taşeron. Her birimiz bu mücadeleyi yaparken alın teri döküyoruz, evimize helal ekmek getiriyoruz. Bunun çekirdeğini aslında demokrasi oluşturuyor. Bu ülkede demokrasi varsa, o ülke gelişir. Bir ülkede demokrasi varsa, hapishanelerinde gazeteciler, yazarlar, milletvekilleri, mazlum insanlar olmaz, o ülkede öğretmenler, akademisyenler bir KHK ile kapı önüne konmaz, o ülkede insanlar benimi işimi verin çocuklarımı eğitmek istiyorum diye açlık grevine yatmaz. Onun için birlikte mücadele edeceğiz. Bu ülkeyi kuranlar bize teslim ettiler, bizim çocuklarımız daha huzurla, kendi bayraklarının altında onuruyla yaşasınlar diye mücadele ettiler. Kimi şehit oldu, kimi gazi oldu. Bizim de çocuklarımıza borcumuz var. Biz de çocuklarımıza demokrasinin geliştiği, yargının bağımsız olduğu, medyanın bağımsız olduğu, huzurlu bir ülke bırakmak istiyoruz. Biz de çalışacağız ve çocuklarımıza daha güzel ülke bırakacağız diye mücadele edecekler.\"

İl Başkanlığı binasının hayırlı olmasını dileyen, hedefin Denizli Büyükşehir Belediyesi\'ni almak olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, Denizli\'yi marka kent haline getireceklerini belirtti. İzmir, Muğla ve Aydın Büyükşehir belediyelerinin uygulamalarını anlatan Kılıçdaroğlu, \"Binayı aldık, ikinci olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi\'ni alacağız. Kırsal kesimle büyükşehir nasıl çalışır, onu göstereceğiz. Kırsaldaki her ürünü Denizli Büyükşehir Belediyesi, CHP iktidarında değerlendirecek. Muğla\'ya, Aydın\'a, İzmir\'e gidin. Çiçek mi alınacak, süt mü alınacak, kooperatifle işbirliği yapılıyor. Süt mü alacaksınız, İzmir\'de her sabah ailelerin kapısına iki şişe süt bırakılıyor. Herkes memnun. Aynısını Denizli\'de yapacağız. Denizli\'yi Ege Bölgesi\'nin bir markası haline getireceğiz. Denizli\'nin gücüyle halkın gücüyle yapacağız\" dedi.

Kılıçdaroğlu\'na konuşmasının ardından Çivrilli üretici Mehmet Arıca, ürettiği hünnap meyvesi hediye etti. Kutu içerisinde hünnapları alan Kılıçdaroğlu, \"Dikkatinizi çekerim, bu bir ayakkabı kutusu değil yalnız\" dedi. Daha sonra Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve belediye başkanları birlikte açılış kurdelesini kesti. Kurdelenin kesilmesinin ardından Kılıçdaroğlu, beyaz güvercin uçurdu. Açılışın ardından Kemal Kılıçdaroğlu, İl Başkanlığı binasını gezip, inceleme yaptı. Kılıçdaroğlu, buradaki programının ardından Denizlili şehit Muhammet Arıkan\'ın Çal İlçesi Bayıralan Mahallesi\'ndeki babaocağına hareket etti.

ŞEHİT EVİNİ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli\'de CHP İl Başkanlığı\'nın yeni binasının açılışını yaptıktan sonra, Mardin\'in Nusaybin İlçesi\'nde 18 Eylül tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Muhammet Arıkan\'ın Çal İlçesi Bayıralan Mahallesi\'ndeki baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu\'na Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ile bazı milletvekilleri de eşlik etti. Şehit Arıkan\'ın babası İbrahim Arıkan, Kılıçdaroğlu\'nu evinin önünde karşıladı. Kılıçdaroğlu, anne Hatice ve baba İbrahim Arıkan\'a başsağlığı dileyip, bir süre sohbet etti. Kuran tilaveti ve duaların okunduğu şehit evinde, çocuklara da oyuncak dağıtıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu çıkışta, mahallelinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kalabalıktan bazı kişilerle bir süre sohbet eden Kemal Kılıçdaroğlu, yaşlı kadınların elini öptü. Bu sırada elini öptüğü yaşlı bir kadın Kılıçdaroğlu\'na sıralarak, \"Ben seni her gün televizyonda izliyorum. Seri görünce çok iyi oluyorum\" dedi. Kılıçdaroğlu, daha sonra Denizli\'den ayrılmak üzere Çardak Havaaalanı\'na giti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kılıçdaroğlu\'nun açıklaması

-Detaylar

------------

-Kılıçdaroğlu\'nun açıklaması

-Genel ve Detay görüntü

------------

(ŞEHİT EVİ)

-Kılıçdaroğlu\'nun şehit babası tarafından karşılanması

-Kılıçdaroğlu\'nun eve girmesi ve çıkması

-Kılıçdaroğlu\'nun yoğin ilgi görmesi

-Vatandaşlarla sohbet etmesi

-Oyuncak dağıtılması

-Fotoğraf çektirmesi

Haber-Kamera: Osman Nuri BOYACI- Ramazan ÇETİN-Deniz TOKAT /DENİZLİ,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

======================================================

8)ENVER YÜCEL: SINAV SİSTEMİ SADELEŞMİŞ OLDU

BAHÇEŞEHİR Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç tarafından açıklanan üniversiteye giriş sisteminde karmaşık bir durumun olmadığını belirtti. Yücel \"Bir şey değişmedi yine siz alanınızla ilgili sınavlara gireceksiniz ve notlarda başarılı olacaksınız\" dedi.

Giresun Uğur Anadolu Lisesi\'nde öğrencilere bir sunum gerçekleştiren ve soruları yanıtlayan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, yeni sınav sistemini değerlendirdi. Üniversiteye giriş sınavının Haziran ayında bir cumartesi günü gerçekleştirileceğini belirten Yücel, \"Cumartesi sabah gireceğiniz sınav temel yeterlilik sınavı. 40 Türkçe 40 da matematikten oluşan toplam 80 sorulu bir sınav olacak. Bu sınav temel yeterlilik denilen bir sınav. Bu sınavın ikinci basamak sınavına ise etkisi yüzde 40 olacak. Öğleden sonra ise Türk dili edebiyatı-coğrafya 1, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler testlerinin yer aldığı oturuma katılabilecekler. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda boşa gitmiş bir durum yok. Bundan sonra çalışmalara aynı paralellikte devam edilecek sadece diğerlerinden farklı bir hafta sonu hatta bir günde sınav işiniz halledilmiş olacak. Liselerdeki müfredata uygun bir sınav mekanizması oluşturulmuş. Öğrenci liseye başladığı zaman zaten lise birde bütün dersler ortak, sonra bölüm ve alanlara çalışıyorsunuz\" dedi.

TÜRKÇE VE MATEMATİK AĞIRLIKTA

Yeni sistemde Türkçe ve matematik ağırlıklı bir yapının oluştuğunu ifade eden Yücel şöyle konuştu:\"Türkçe anadilimizin yazmamız, okumamız, konuşmamız okuduğumuzu anlamamız açısından önem daha da arttı. Diğeri de matematik. YÖK Başkanı açıklarken, \'Yurt dışında başarılı olan bazı sınav sistemlerini de inceledik\' dedi. Buradan kastı çok büyük ihtimalle Amerika\'daki yapılan üniversiteye giriş sınavlarıdır. Orada matematik ve İngilizceden sınav yapılır. Bu sınava göre öğrenci üniversiteye girer. Ortaöğretim başarı puanınız değişmedi, kat sayı değişmedi. Demek ki bir öğrencinin üniversiteye girebilmesi için ortaöğretim başarı puanı, birinci basamak yeterlilik sınavı, bir de alan sınavından oluşan bir yapı ile oluşturulan puanla üniversiteye giriyor\"

\'BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ\'

Yeni sitemle işin sadeleştiğine işaret eden Yücel, \"Öğrencinin üniversitede okumak istediği alanla ilgili liselerde zaten programlar ona göre seçilmişti. Şimdi bu biraz daha netleşti ve detaylandırıldı. Yani artık \'lise 2 sonra kendi alanını ve yönünü belli et, o testlere çalış.\' Dolayısıyla sınav sistemi sadeleşmiş oldu, daha iyi oldu ama akademik olarak ne değişti? Bir şey değişmedi yine siz alanınızla ilgili sınavlara gireceksiniz ve notlarda başarılı olacaksınız\" diyerek açıklamasını tamamladı. Yücel, daha sonra öğrencilerin de sorularını yanıtladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

-Yücel\'in değerlendirmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU /GİRESUN,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

=================================

9)ESKİŞEHİR\'DE İLBER ORTAYLI\'YA YOĞUN İLGİ



ESKİŞEHİR\'deki Kitap Fuarı\'nda imza günü düzenleyen tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, okurlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Uzun kuyruk oluşturan okurlarına kitaplarını imzalayan Ortaylı, \"Gençlerin kitap okumasından memnunum\" dedi.

Eylül Fuarcılık tarafından organize edilen \'Eskişehir 2\'nci Kitap Fuarı\'nda tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için imza günü düzenlendi. Hürriyet Gazetesi yazarı da olan Ortaylı\'ya Eskişehirli okurları büyük ilgi gösterdi. Prof. Dr. İlber Ortaylı\'ya kitap imzalatmak isteyen yüzlerce kişi, uzun kuyruklar oluşturdu.

Eskişehirlilerin kendisine gösterdiği ilgiden memnun kaldığını belirten Ortaylı, \"Eskişehirliler zaten hep kitap okurlar. Yani burası okuyan bir yerdir. Benim çocukluğumda bile öyleydi. Türkiye kitap okumazken, burası böyle okurdu. Gençlerin çok kitap okumasından memnunum. Yalnız bir şeyden şikayetçiyim. Bazı gençler, ismini bile telaffuz edemiyor. Dişinin arkasından telaffuz ediyorlar, ben de duyamıyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------

-Kuyrukta bekleyenlerin,

-İlber Ortaylı\'nın okurlarına kitaplarını imzalaması,

-Ortaylı\'nın konuşmasından çekilen görüntü

Haber-Kamera: Kemal ATLAN /ESKİŞEHİR,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

=======================================